Karlitalia porta 16 agenzie alla scoperta dell’Eubea Sono 16 le agenzie di viaggio selezionate e pronte a partire per l’eductour alla scoperta di Evia, realizzato da Karlitalia Grecia 365, in collaborazione con la Regione della Grecia centrale, Sky Express e l’associazione albergatori dell’isola. Il fam trip, in programma da 12 al 17 maggio, rappresenta sostanzialmente la seconda parte di quello svoltosi a settembre 2019 con destinazione Evia Sud, che ha portato già molti viaggiatori dell’operatore veneto ad apprezzare questa nuova meta, autentica e tutta da scoprire. Si tratta infatti di un’area ancora poco conosciuta dal mercato italiano, nonostante sia per dimensione la seconda isola della Grecia dopo Creta. Evia fa parte della Grecia Centrale, una regione a cui appartiene anche l’isola di Skyros e alcune località più conosciute sulla terraferma: il sito archeologico di Delfi, la cittadina di Lepanto, teatro della famosa battaglia navale tra Ottomani e Veneziani del 7 ottobre del 1571, e il monte Parnaso, una delle più note località sciistiche della Grecia. Evia o Eubèa, chiamata un tempo dai Veneziani Negroponte, attira dunque i viaggiatori per il suo fascino ancora autentico. Adiacente alla costa dell’Attica, si trova a solo un’ora di distanza da Atene e dal suo aeroporto di riferimento. Il capoluogo è Chalkida, frizzante cittadina di 110 mila abitanti unita alla terraferma da due ponti, permettendo così di raggiungere Evia anche senza utilizzare i traghetti. In prevalenza montuosa, con piccole fertili pianure adibite alla coltivazione di olivi, viti, cereali e frutta, l’isola di Evia presenta grandi diversità: il nord molto verde e simile alle isole Sporadi; il centro con alte montagne che si tuffano nel blu del mar Egeo; il sud molto simile alle Cicladi.

