Karisma Travelnet, prenotazioni invernali più semplici con il Free sale booking engine Si chiama Free sale booking engine e offre la possibilità di prenotare in pochi click tour in lingua italiana in diverse destinazioni del mondo. A presentarlo è Luca Manchi, titolare di Karisma Travelnet, che sottolinea i punti forti di un sistema semplice, efficiente e dinamico. Inverno al sole «Proponiamo partenze garantite con voli dall’Italia per Egitto, Marocco, Giordania, Giappone, Thailandia, Stati Uniti, Turchia. Tutte destinazioni che programmiamo da anni e che rappresentano mete ideali per la prossima stagione invernale». Fra le altre proposte, anche i pacchetti volo più hotel ai Caraibi, un’area anch’essa sulla quale Karisma vanta una grande esperienza. «Agli agenti di viaggio proponiamo prezzi e partenze garantiti e un sistema immediato ed efficiente per la prenotazione, voli compresi. L’obiettivo è quello di sgravare gli adv da tutta quella mole di lavoro che può essere gestita dal free sale booking engine, riservando tempo ed energie alla consulenza al cliente per i viaggi tailor made». Condividi

Articoli che potrebbero interessarti:

Array ( [0] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 499309 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => La Réunion, dipartimento francese nell'oceano Indiano, è una destinazione dai forti contrasti nei suoi 2500 km2 di superficie: l’entroterra è vulcanico con il Piton des Neiges che supera i 3mila metri, poi ci sono le foreste tropicali, le spiagge affacciate sul mare azzurro e le barriere coralline. Un museo geologico a cielo aperto, patrimonio dell’Unesco e parco naturale per il 40%, abitato da circa 900.000 persone. «Nel 2024 abbiamo accolto più di 556.000 visitatori internazionali - afferma Karine Cadet, del Reunion Island Tourism Board - I nostri visitatori provengono perlopiù dal mercato francese, quindi dall’oceano Indiano (magari dopo aver visitato Mauritius) e poi dal mercato europeo, in particolare da Germania, Svizzera e Belgio. Ora ci rivolgiamo a Italia, Spagna e anche Norvegia e Scandinavia. Dato il suo clima tropicale si può visitare La Réunion in tutti i mesi dell'anno: nell’estate australe, la stagione calda e umida che va da novembre ad aprile, ma soprattutto durante l’inverno australe, ovvero da maggio a ottobre, quando le temperature sulla costa sono di circa 25°. Per l'accoglienza abbiamo diversi tipi di alloggio, dalle guest-house agli hotel 5*: siamo impegnati nello sviluppo della qualità. La Reunion è la destinazione ideale per persone attive, coppie, viaggiatori individuali e famiglie con bambini; sta anche crescendo il business travel. Il workshop French Overseas Territories 2025 che si è svolto a Parigi è stato l'opportunità per creare partnership favorevoli e per posizionare La Réunion come destinazione tropicale per il mercato europeo. La nostra isola è fortemente impegnata nel preservare il proprio habitat naturale e culturale. Vogliamo coinvolgere sia i locali che i turisti nel nostro impegno per la sostenibilità. La Réunion ha un aeroporto internazionale dove ogni giorno arrivano 4 voli diretti da Parigi. Dal prossimo mese di marzo Air France opererà un volo diretto quotidiano su La Rèunion dall’aeroporto Charles de Gaulle. Il volo dura 11 ore, ma d’estate ci sono solo 2h di differenza di fuso orario tra l’Europa e La Réunion, 3 nel periodo invernale. I voli arrivano al mattino e si può subito iniziare a visitare l’isola: è molto facile, è sufficiente utilizzare la propria carta d’identità e la moneta corrente è l’euro. A La Réunion si possono vivere esperienze indimenticabili: nuotare con i delfini, esplorare la barriera corallina e le diverse riserve oppure i vulcani, fare sport acquatici… Importanti la cultura creola, gli eventi che permettono di incontrare la musica locale (come il Tipala di Sakifu) e la ricca tradizione gastronomica. La Réunion è più di una destinazione, - conclude Cadet - È un ricco mosaico culturale dove le influenze creole, francesi, indiane e cinesi si uniscono creando un'identità vibrante». Chiara Ambrosioni [post_title] => La Réunion punta sui mercati europei: natura e cultura protagoniste [post_date] => 2025-10-16T10:52:58+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1760611978000 ) ) [1] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 499308 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Il 2025 assume i contorni di un anno di crescita per Sea Prime: nel primo semestre sono stati circa 17 mila i movimenti registrati, pari ad un incremento del 3% rispetto allo stesso periodo del 2024, con un aumento del 4% del tonnellaggio. Questi risultati e il trend positivo nella seconda metà dell’anno testimoniano l’attrattiva di Milano e del mercato italiano per la business aviation, il terzo per dimensioni in Europa. A conferma del ruolo centrale degli scali di Linate e Malpensa come gateway privilegiati per Milano, durante la Milano Fashion Week (23–29 settembre 2025) Sea Prime ha gestito oltre 1.000 movimenti. Un traguardo che rafforza la posizione di Milano Prime come hub strategico per i grandi eventi internazionali e infrastruttura chiave nel panorama europeo della Business Aviation. «Siamo molto orgogliosi dei risultati raggiunti e continuiamo a guardare con entusiasmo ai prossimi sviluppi, in primis all’ampliamento del Terminal di Linate Prime di 2.400 mq dedicati a nuove lounge per l’accoglienza di passeggeri e equipaggi che ci preparerà per gli importanti eventi del 2026, in particolare per le attese Olimpiadi invernali» ha dichiarato Chiara Dorigotti, ceo di Sea Prime. In questi giorni Sea Prime è nuovamente espositore alla Nbaa Business Aviation Convention & Exhibition di Las Vegas. [post_title] => Sea Prime guarda ai grandi eventi 2026 per crescere: primo appuntamento le Olimpiadi invernali [post_date] => 2025-10-16T10:12:47+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1760609567000 ) ) [2] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 499277 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => «La nostra destinazione in questi primi cinque anni ha più che raddoppiato le presenze e la prospettiva è di crescere ancora: nel 2021 abbiamo registrato 18mila presenze, nel 2024 erano 42mila e prevediamo di chiudere il 2025 a 44mila». Leonardo Van de Loo, membro cda e direttore operations del gruppo Vacanze col Cuore, sintetizza così i risultati di Lago Idro Glamping Boutique ad Anfo in provincia di Brescia, che si prepara alla quinta edizione del Winter Glamping. Stagione invernale La struttura rimane aperta fino al 2 novembre per la stagione autunnale e riapre dal 7 dicembre 2025 all'8 gennaio 2026 per cavalcare la magia dell’inverno. I numeri testimoniano una crescita del 144% rispetto al debutto, consolidando un format che ha riscritto le regole della stagionalità nel segmento glamping. La struttura ha ottenuto riconoscimenti internazionali tra cui Leading Camping, Adac PinCamp e Anwb. «Credo che la nostra proposta sia così apprezzata perché abbiamo puntato su un modello di ospitalità orizzontale con una dimensione intima e a tutto relax, pensando alle famiglie anche con bambini molto piccoli e agli sportivi che in ogni stagione qui possono praticare le discipline più diverse» ha dichiarato van de Loo. Il posizionamento strategico - a 90 minuti da Milano, Bergamo, Verona e Trento - ha contribuito al successo. Le accommodation includono mobile home e cube-suite con terrazza panoramica riscaldate, area benessere open-air con sauna finlandese, hot tub e vasca idromassaggio. «Il Winter Glamping non è una stagione di ripiego, è la nostra stagione più emozionante» afferma Loek Van de Loo, founder del Gruppo Vacanze col Cuore, che conta nove resort tra Italia e Olanda. [post_title] => Lago Idro Glamping Boutique: «Raddoppiati i numeri in cinque anni» [post_date] => 2025-10-16T09:59:43+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1760608783000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 499303 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Air India è in trattativa con Airbus e Boeing per circa 300 nuovi aeromobili, dei quali un centinaio di widebody. Dopo aver già firmato nel 2023 un ordine record di 470 aeromobili, la compagnia del gruppo Tata si appresta a sferrare un nuovo colpo sul mercato aeronautico mondiale. Secondo quanto anticipato da Reuters, le trattative sono successive ai colloqui avviati all'inizio dell'anno su 200 aerei a corridoio singolo e circa 25-30 aerei a lungo raggio, il che porterebbe l'intero programma di rinnovamento della flotta a un volume senza precedenti. La compagnia indiana intende consolidare i due principali hub internazionali, Delhi e Mumbai, sviluppando i collegamenti con l'Europa, il Nord America e la regione Asia-Pacifico. I futuri aeromobili sostituirebbero quelli più vecchi e sosterrebbero l'apertura di nuove rotte strategiche, in particolare verso il Nord America e l'Australia. «Questo potenziale ordine conferma la volontà di Air India di tornare ad essere una compagnia aerea di primo piano a livello mondiale, in grado di competere con i grandi colossi del Golfo e dell'Asia» commenta un analista citato da Reuters. Separatamente, Air India ha annunciato una significativa espansione del proprio network con 174 voli settimanali aggiuntivi durante la stagione invernale, a partire dal prossimo 26 ottobre. La capacità aggiuntiva si concentra sulle rotte domestiche ad alta domanda e sulle destinazioni internazionali di corto raggio. I voli tra Delhi e Kuala Lumpur aumenteranno da sette a dieci alla settimana a partire dal 15 novembre, mentre i collegamenti tra Delhi e Denpasar (Bali) saliranno anch'essi a dieci voli settimanali a partire dal 1° dicembre. La compagnia aerea ha dichiarato che questa mossa mira a soddisfare la crescente domanda di viaggi e a migliorare i collegamenti tra l'India e il Sud-est asiatico. Molti di questi aeromobili sono ora dotati di una configurazione a tre classi - Business, Premium Economy ed Economy - in linea con il continuo aggiornamento dei prodotti del vettore. [post_title] => Air India verso un nuovo mega ordine di 300 aeromobili, di cui 100 a fusoliera larga [post_date] => 2025-10-16T09:38:32+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1760607512000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 499235 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Iberia rilancia sul Messico con il lancio di un nuovo collegamento diretto tra Madrid e Monterrey, che debutterà il 2 giugno 2026. La nuova rotta sarà operata tre volte alla settimana, il martedì, il venerdì e il sabato, con partenza da Madrid alle 12:55 e arrivo a Monterrey alle 17:25 dello stesso giorno. Il volo di ritorno partirà da Monterrey alle 18:50 per atterrare a Madrid alle 13:20 del giorno successivo. Sulla nuova rotta sarà impiegato un Airbus A330-200, configurato per ospitare 288 passeggeri distribuiti tra la Business Class e la Economy Class. Le partenze da Monterrey avverranno dal Terminal A dell'aeroporto internazionale. «Rafforziamo il nostro impegno nei confronti di un mercato così importante, strategico e caro come quello messicano - afferma María Jesús López Solás, direttrice vendite, clienti, rete e alleanze di Iberia -. Annunciamo ufficialmente il nostro collegamento tra Madrid e Monterrey, che inizierà nella stagione estiva 2026. Questa nuova rotta, insieme ai tre voli giornalieri già operativi verso Città del Messico, ci consentirà di offrire oltre 800.000 posti tra i due paesi, una cifra storica nella lunga relazione di Iberia con il mercato messicano». Attualmente, la compagnia aerea spagnola opera già 3 voli giornalieri tra Madrid e Città del Messico con Airbus A350, per un totale di oltre 770.000 posti annuali. La nuova linea per Monterrey aggiungerà circa 40.000 posti supplementari nel periodo estivo (da giugno a ottobre), con un'operazione che sarà estesa alla stagione invernale, i cui dettagli saranno comunicati prossimamente. [post_title] => Iberia aggiunge capacità sul Messico con la nuova rotta per Monterrey [post_date] => 2025-10-16T09:15:02+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1760606102000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 499274 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Going è il distributore esclusivo per il mercato italiano di Walt Disney World Resort a Orlando. Il tour operator integra così tutta l’offerta della destinazione nella propria piattaforma tecnologica di prenotazione e composizione di pacchetti, Going4You, offrendo alle agenzie di viaggio tariffe preferenziali e commissionabili. L’accesso diretto al portafoglio completo di prodotti e servizi di Walt Disney World Resort implica che la piattaforma b2b Going4You sia integrata direttamente con i sistemi di booking di Wdw ed essendo un canale di distribuzione ufficialmente riconosciuto è coperto da garanzie di tutela e assistenza prioritarie. L'offerta «L’ampia gamma di servizi offerti da Walt Disney World Resort e la varietà di strutture alberghiere a tema, ispirate ad alcune delle destinazioni più rappresentative degli Stati Uniti, permette a Going di sviluppare itinerari personalizzati per diversi segmenti di viaggiatori, arricchendo così l’esperienza e rendendola più aderente alle aspettative di ciascun target», commenta Ivana Di Stasio, product development manager Usa, Canada, Mexico di Going. Il team di Going dedicato agli Stati Uniti ha seguito un training specifico per supportare le agenzie, offrendo consulenza professionale su un prodotto articolato. L’integrazione in Going4You dell’offerta di Walt Disney World Resort rappresenta un ulteriore passo nel percorso di innovazione tecnologica intrapreso dal tour operator di Msc Cruises. Con una particolare attenzione alla user experience: la sezione dedicata alla destinazione Walt Disney World nella piattaforma è stata sviluppata con il supporto dell’Intelligenza Artificiale. Grazie a un nuovo layout grafico con approccio business to consumer, si è voluta offrire una consultazione estremamente agile alle agenzie di viaggio. [post_title] => Going, sempre più Usa: esclusiva su Walt Disney World Resort a Orlando [post_date] => 2025-10-15T15:13:43+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1760541223000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 499271 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_499272" align="alignleft" width="300"] Massimo Grossi[/caption] Kel 12 si allea a Revolut Business per rendere più semplice la gestione delle spese dei tour leader in tutto il mondo. Questa collaborazione ha portato a una significativa riduzione della complessità amministrativa, a una maggiore efficienza e a una maggiore sicurezza per i team di viaggio. Con l'espansione delle attività di Kel 12, la sfida di gestire le spese di oltre 100 tour leader internazionali è diventata sempre più gravosa. Grazie a una suite di strumenti finanziari, Revolut Business ha permesso a Kel 12 di emettere carte di debito virtuali per i tour leader, consentendo spese in tempo reale e rendicontazione automatica delle spese, il tutto tramite l'app mobile Revolut Business. I tour leader possono ora semplicemente fotografare le ricevute e caricarle, mentre il team finanziario di Kel 12 ottiene visibilità immediata delle spese in tutte le valute, senza bisogno di riconciliazioni manuali o pile di carta. Semplificare il lavoro «Revolut Business ha completamente trasformato il modo in cui gestiamo le spese dei nostri tour leader - ha affermato Massimo Grossi, ceodi Kel 12 -. Quello che prima era un processo lento e manuale ora è fluido e automatizzato, risparmiando tempo prezioso e garantendo al contempo la piena conformità. La complessità è costosa e ora l'abbiamo eliminata dalle nostre operazioni finanziarie». Per i tour leader di Kel 12, i vantaggi sono tangibili: non c'è bisogno di portare grandi quantità di denaro contante, migliorando la sicurezza nel quotidiano; zero commissioni di cambio e tassi di cambio competitivi; caricamento spese rapido e semplice tramite dispositivo mobile; pagamenti con carta accettati in tutto il mondo, con prelievi Atm semplici e senza commissioni. «La nostra missione in Revolut Business è dare alle aziende la libertà di concentrarsi su ciò che conta davvero: il loro business - ha aggiunto James Gibson, general manager di Revolut Business -. Mentre Kel 12 si concentra sul creare esperienze di viaggio significative, la nostra tecnologia gestisce la complessità della gestione delle spese dietro le quinte, consentendo al reparto amministrativo di gestire facilmente le spese e la riconciliazione delle ricevute in tempo reale e senza sforzo». [post_title] => Kel 12 e Revolut Business insieme per la gestione delle spese dei tour leader [post_date] => 2025-10-15T15:05:55+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1760540755000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 499259 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Si chiama Cocooners e intende presidiare un segmento che in Italia ha un enorme potenziale di sviluppo. A presentarlo il ceo e founder Maurizio De Palma, che insieme a un team di professionisti fra i quali Valentina Rubbi mira a ritagliarsi un ruolo da protagonista nel target dei viaggi over 55. «In verità il progetto è più ampio - spiega De Palma a Travel Quotidiano -. La nostra mission è infatti quella di promuovere un lifestyle consapevole e pienamente vissuto attraverso proposte che spaziano da viaggi e benessere a cultura, tecnologia e finanza personale». Nato nel 2021 come agenzia di viaggi, il progetto Cocooners si è sviluppato con la creazione di un vero e proprio tour operator, forte di una piattaforma digitale e marketplace che mira a intercettare il segmento b2b attraverso la collaborazione con le agenzie di viaggio. In pipeline infatti, un'area della piattaforma riservata al trade, che consentirà ai dettagliani di trovare le proposte più indicate per la clientela "silver age". «Si tratta di un target particolarmente interessante, sul quale vogliamo scommettere forse fra i primi in Italia con una proposta mirata - aggiunge De Palma -. Quello degli over 55 è un segmento che copre il 40% della popolazione italiana, che tradotto in cifre riguarda circa 15 milioni di persone. Di queste, 7-8 milioni potrebbero essere interessate a una proposta di qualità, rivolta a un viaggiatore culturalmente preparato, attento e curioso, con buona disponibilità di spesa e di tempo». A questo viaggiatore Cocooners indirizza una proposta ad hoc, attentamente valutata da Valentina Rubbi: «Abbiamo cominciato con una rosa di proposte in Nordafrica, Europa e Medio Oriente - spiega Rubbi -, che verranno progressivamente ampliate anche in base alle esigenze della community dei nostri viaggiatori». Perchè Cocooners non è solo una piattaforma: è una vera e propria community, attiva sia online che offline, che organizza eventi in presenza nelle principali città italiane come Milano e Roma e produce contenuti editoriali originali – articoli, interviste, guide – pensati per ispirare e coinvolgere il target. A questo si affianca un forte presidio digitale: newsletter con oltre 14.000 contatti attivi, canali social e format multimediali come le dirette di Cocooners Tv. Favorire la socializzazione «Un punto importante riguarda la socializzazione - aggiunge De Palma -: il tour operator mira infatti a organizzare viaggi per piccoli gruppi omogenei, sempre con accompagnatore in italiano, che favoriscono il contatto fra i partecipanti». Un lavoro che inizia prima del viaggio e prosegue dopo, con gli appuntamenti del "Club del mercoledì" e gli eventi speciali realizzati in collaborazione con gli enti del turismo. «In prospettiva, vorremmo diventare un punto di riferimento per il mercato e per le agenzie, che possono contare su viaggi disegnati ad hoc per il target degli over 55. A supporto delle vendite, stiamo mettendo a punto strumenti commerciali come la riduzione del supplemento singola e un piano commissionale incentivante. In programma anche un programma di formazione specifica, sia per il commerciale sia per le agenzie di viaggio e la garanzia di un'assistenza diretta da parte del nostro booking». Il progetto è ambizioso e l'entusiasmo non manca. «In questa prima fase puntiamo al consolidamento delle relazioni con enti del turismo, dmc e agenzie e allo sviluppo del prodotto. Dalla seconda metà del 2026 ci concentreremo su investimenti e crescita passando necessariamente dall'ottimizzazione della brand awareness del nostro marchio sul mercato». Ancora nel cassetto, ma in fase di studio, anche un progetto legato all'incoming con il presidio di alcuni mercati internazionali. [post_title] => Cocooners, al via il tour operator dedicato alla "silver age" [post_date] => 2025-10-15T14:55:06+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( [0] => in-evidenza ) [post_tag_name] => Array ( [0] => In evidenza ) ) [sort] => Array ( [0] => 1760540106000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 499212 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Ospite di Federcongressi&eventi il chief revenue officer della fondazione Milano Cortina 2026, Nevio Devidè, ha presentato gli aggiornamenti sull’organizzazione delle prossime Olimpiadi invernali, soffermandosi sulle opportunità che l’evento può offrire al mondo imprenditoriale e ai professionisti del turismo. Grazie al coinvolgimento di quasi 60 brand partner, la fondazione ha già raccolto oltre mezzo miliardo di euro in sponsorizzazioni e partnership, ma la ricerca di nuovi interlocutori è ancora aperta. Devidè ha indicato due canali di accesso per le aziende interessate: l’acquisto diretto dei biglietti – ancora disponibili per eventi chiave come la cerimonia di apertura – attraverso il sito ufficiale, oppure tramite On Location, società autorizzata che propone pacchetti di ospitalità e servizi esperienziali. Le esperienze che insegnano Un richiamo forte è andato al rispetto della legge olimpica e ai rischi di ambush marketing, ambito in cui le sanzioni sono particolarmente severe. Nel suo intervento, Devidè ha richiamato le esperienze di Torino 2006 e Parigi 2024, sottolineando i progressi in termini di sicurezza, logistica e gestione dei flussi. L’esperienza francese, ha osservato, dimostra che la domanda eccezionale tende a riequilibrarsi nel tempo, offrendo margini di pianificazione anche per il comparto turistico e congressuale. «A Milano ci sono interlocutori preparati» ha concluso Devidè, richiamando il valore dei lasciti immateriali dei Giochi – senso di appartenenza, orgoglio e attrattività internazionale – sulla scia del successo di Expo 2015. [post_title] => Milano Cortina 2026, Devidè rilancia il ruolo delle partnership [post_date] => 2025-10-15T10:29:05+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1760524145000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "karisma travelnet prenotazioni invernali piu semplici free sale booking engine" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":87,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":1598,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"499309","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"La Réunion, dipartimento francese nell'oceano Indiano, è una destinazione dai forti contrasti nei suoi 2500 km2 di superficie: l’entroterra è vulcanico con il Piton des Neiges che supera i 3mila metri, poi ci sono le foreste tropicali, le spiagge affacciate sul mare azzurro e le barriere coralline. Un museo geologico a cielo aperto, patrimonio dell’Unesco e parco naturale per il 40%, abitato da circa 900.000 persone.\r

\r

«Nel 2024 abbiamo accolto più di 556.000 visitatori internazionali - afferma Karine Cadet, del Reunion Island Tourism Board - I nostri visitatori provengono perlopiù dal mercato francese, quindi dall’oceano Indiano (magari dopo aver visitato Mauritius) e poi dal mercato europeo, in particolare da Germania, Svizzera e Belgio. Ora ci rivolgiamo a Italia, Spagna e anche Norvegia e Scandinavia. Dato il suo clima tropicale si può visitare La Réunion in tutti i mesi dell'anno: nell’estate australe, la stagione calda e umida che va da novembre ad aprile, ma soprattutto durante l’inverno australe, ovvero da maggio a ottobre, quando le temperature sulla costa sono di circa 25°. \r

\r

Per l'accoglienza abbiamo diversi tipi di alloggio, dalle guest-house agli hotel 5*: siamo impegnati nello sviluppo della qualità. La Reunion è la destinazione ideale per persone attive, coppie, viaggiatori individuali e famiglie con bambini; sta anche crescendo il business travel. Il workshop French Overseas Territories 2025 che si è svolto a Parigi è stato l'opportunità per creare partnership favorevoli e per posizionare La Réunion come destinazione tropicale per il mercato europeo.\r

\r

La nostra isola è fortemente impegnata nel preservare il proprio habitat naturale e culturale. Vogliamo coinvolgere sia i locali che i turisti nel nostro impegno per la sostenibilità. La Réunion ha un aeroporto internazionale dove ogni giorno arrivano 4 voli diretti da Parigi. Dal prossimo mese di marzo Air France opererà un volo diretto quotidiano su La Rèunion dall’aeroporto Charles de Gaulle. Il volo dura 11 ore, ma d’estate ci sono solo 2h di differenza di fuso orario tra l’Europa e La Réunion, 3 nel periodo invernale. I voli arrivano al mattino e si può subito iniziare a visitare l’isola: è molto facile, è sufficiente utilizzare la propria carta d’identità e la moneta corrente è l’euro.\r

\r

A La Réunion si possono vivere esperienze indimenticabili: nuotare con i delfini, esplorare la barriera corallina e le diverse riserve oppure i vulcani, fare sport acquatici… Importanti la cultura creola, gli eventi che permettono di incontrare la musica locale (come il Tipala di Sakifu) e la ricca tradizione gastronomica. La Réunion è più di una destinazione, - conclude Cadet - È un ricco mosaico culturale dove le influenze creole, francesi, indiane e cinesi si uniscono creando un'identità vibrante».\r

Chiara Ambrosioni\r

\r

","post_title":"La Réunion punta sui mercati europei: natura e cultura protagoniste","post_date":"2025-10-16T10:52:58+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1760611978000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"499308","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Il 2025 assume i contorni di un anno di crescita per Sea Prime: nel primo semestre sono stati circa 17 mila i movimenti registrati, pari ad un incremento del 3% rispetto allo stesso periodo del 2024, con un aumento del 4% del tonnellaggio. Questi risultati e il trend positivo nella seconda metà dell’anno testimoniano l’attrattiva di Milano e del mercato italiano per la business aviation, il terzo per dimensioni in Europa.\r

\r

A conferma del ruolo centrale degli scali di Linate e Malpensa come gateway privilegiati per Milano, durante la Milano Fashion Week (23–29 settembre 2025) Sea Prime ha gestito oltre 1.000 movimenti. Un traguardo che rafforza la posizione di Milano Prime come hub strategico per i grandi eventi internazionali e infrastruttura chiave nel panorama europeo della Business Aviation.\r

\r

«Siamo molto orgogliosi dei risultati raggiunti e continuiamo a guardare con entusiasmo ai prossimi sviluppi, in primis all’ampliamento del Terminal di Linate Prime di 2.400 mq dedicati a nuove lounge per l’accoglienza di passeggeri e equipaggi che ci preparerà per gli importanti eventi del 2026, in particolare per le attese Olimpiadi invernali» ha dichiarato Chiara Dorigotti, ceo di Sea Prime.\r

\r

In questi giorni Sea Prime è nuovamente espositore alla Nbaa Business Aviation Convention & Exhibition di Las Vegas.\r

\r

","post_title":"Sea Prime guarda ai grandi eventi 2026 per crescere: primo appuntamento le Olimpiadi invernali","post_date":"2025-10-16T10:12:47+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1760609567000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"499277","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"«La nostra destinazione in questi primi cinque anni ha più che raddoppiato le presenze e la prospettiva è di crescere ancora: nel 2021 abbiamo registrato 18mila presenze, nel 2024 erano 42mila e prevediamo di chiudere il 2025 a 44mila». Leonardo Van de Loo, membro cda e direttore operations del gruppo Vacanze col Cuore, sintetizza così i risultati di Lago Idro Glamping Boutique ad Anfo in provincia di Brescia, che si prepara alla quinta edizione del Winter Glamping.\r

Stagione invernale\r

La struttura rimane aperta fino al 2 novembre per la stagione autunnale e riapre dal 7 dicembre 2025 all'8 gennaio 2026 per cavalcare la magia dell’inverno. I numeri testimoniano una crescita del 144% rispetto al debutto, consolidando un format che ha riscritto le regole della stagionalità nel segmento glamping. La struttura ha ottenuto riconoscimenti internazionali tra cui Leading Camping, Adac PinCamp e Anwb.\r

\r

«Credo che la nostra proposta sia così apprezzata perché abbiamo puntato su un modello di ospitalità orizzontale con una dimensione intima e a tutto relax, pensando alle famiglie anche con bambini molto piccoli e agli sportivi che in ogni stagione qui possono praticare le discipline più diverse» ha dichiarato van de Loo.\r

\r

Il posizionamento strategico - a 90 minuti da Milano, Bergamo, Verona e Trento - ha contribuito al successo. Le accommodation includono mobile home e cube-suite con terrazza panoramica riscaldate, area benessere open-air con sauna finlandese, hot tub e vasca idromassaggio.\r

\r

«Il Winter Glamping non è una stagione di ripiego, è la nostra stagione più emozionante» afferma Loek Van de Loo, founder del Gruppo Vacanze col Cuore, che conta nove resort tra Italia e Olanda.\r

\r

","post_title":"Lago Idro Glamping Boutique: «Raddoppiati i numeri in cinque anni»","post_date":"2025-10-16T09:59:43+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1760608783000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"499303","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"\r

\r

Air India è in trattativa con Airbus e Boeing per circa 300 nuovi aeromobili, dei quali un centinaio di widebody. Dopo aver già firmato nel 2023 un ordine record di 470 aeromobili, la compagnia del gruppo Tata si appresta a sferrare un nuovo colpo sul mercato aeronautico mondiale.\r

\r

Secondo quanto anticipato da Reuters, le trattative sono successive ai colloqui avviati all'inizio dell'anno su 200 aerei a corridoio singolo e circa 25-30 aerei a lungo raggio, il che porterebbe l'intero programma di rinnovamento della flotta a un volume senza precedenti.\r

\r

La compagnia indiana intende consolidare i due principali hub internazionali, Delhi e Mumbai, sviluppando i collegamenti con l'Europa, il Nord America e la regione Asia-Pacifico. I futuri aeromobili sostituirebbero quelli più vecchi e sosterrebbero l'apertura di nuove rotte strategiche, in particolare verso il Nord America e l'Australia. «Questo potenziale ordine conferma la volontà di Air India di tornare ad essere una compagnia aerea di primo piano a livello mondiale, in grado di competere con i grandi colossi del Golfo e dell'Asia» commenta un analista citato da Reuters.\r

\r

Separatamente, Air India ha annunciato una significativa espansione del proprio network con 174 voli settimanali aggiuntivi durante la stagione invernale, a partire dal prossimo 26 ottobre. La capacità aggiuntiva si concentra sulle rotte domestiche ad alta domanda e sulle destinazioni internazionali di corto raggio.\r

\r

I voli tra Delhi e Kuala Lumpur aumenteranno da sette a dieci alla settimana a partire dal 15 novembre, mentre i collegamenti tra Delhi e Denpasar (Bali) saliranno anch'essi a dieci voli settimanali a partire dal 1° dicembre.\r

\r

La compagnia aerea ha dichiarato che questa mossa mira a soddisfare la crescente domanda di viaggi e a migliorare i collegamenti tra l'India e il Sud-est asiatico. Molti di questi aeromobili sono ora dotati di una configurazione a tre classi - Business, Premium Economy ed Economy - in linea con il continuo aggiornamento dei prodotti del vettore.\r

\r

\r

\r

","post_title":"Air India verso un nuovo mega ordine di 300 aeromobili, di cui 100 a fusoliera larga","post_date":"2025-10-16T09:38:32+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1760607512000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"499235","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Iberia rilancia sul Messico con il lancio di un nuovo collegamento diretto tra Madrid e Monterrey, che debutterà il 2 giugno 2026. La nuova rotta sarà operata tre volte alla settimana, il martedì, il venerdì e il sabato, con partenza da Madrid alle 12:55 e arrivo a Monterrey alle 17:25 dello stesso giorno. Il volo di ritorno partirà da Monterrey alle 18:50 per atterrare a Madrid alle 13:20 del giorno successivo.\r

\r

Sulla nuova rotta sarà impiegato un Airbus A330-200, configurato per ospitare 288 passeggeri distribuiti tra la Business Class e la Economy Class. Le partenze da Monterrey avverranno dal Terminal A dell'aeroporto internazionale.\r

\r

«Rafforziamo il nostro impegno nei confronti di un mercato così importante, strategico e caro come quello messicano - afferma María Jesús López Solás, direttrice vendite, clienti, rete e alleanze di Iberia -. Annunciamo ufficialmente il nostro collegamento tra Madrid e Monterrey, che inizierà nella stagione estiva 2026. Questa nuova rotta, insieme ai tre voli giornalieri già operativi verso Città del Messico, ci consentirà di offrire oltre 800.000 posti tra i due paesi, una cifra storica nella lunga relazione di Iberia con il mercato messicano».\r

\r

Attualmente, la compagnia aerea spagnola opera già 3 voli giornalieri tra Madrid e Città del Messico con Airbus A350, per un totale di oltre 770.000 posti annuali. La nuova linea per Monterrey aggiungerà circa 40.000 posti supplementari nel periodo estivo (da giugno a ottobre), con un'operazione che sarà estesa alla stagione invernale, i cui dettagli saranno comunicati prossimamente.","post_title":"Iberia aggiunge capacità sul Messico con la nuova rotta per Monterrey","post_date":"2025-10-16T09:15:02+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1760606102000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"499274","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Going è il distributore esclusivo per il mercato italiano di Walt Disney World Resort a Orlando. Il tour operator integra così tutta l’offerta della destinazione nella propria piattaforma tecnologica di prenotazione e composizione di pacchetti, Going4You, offrendo alle agenzie di viaggio tariffe preferenziali e commissionabili.\r

L’accesso diretto al portafoglio completo di prodotti e servizi di Walt Disney World Resort implica che la piattaforma b2b Going4You sia integrata direttamente con i sistemi di booking di Wdw ed essendo un canale di distribuzione ufficialmente riconosciuto è coperto da garanzie di tutela e assistenza prioritarie.\r

\r

L'offerta\r

«L’ampia gamma di servizi offerti da Walt Disney World Resort e la varietà di strutture alberghiere a tema, ispirate ad alcune delle destinazioni più rappresentative degli Stati Uniti, permette a Going di sviluppare itinerari personalizzati per diversi segmenti di viaggiatori, arricchendo così l’esperienza e rendendola più aderente alle aspettative di ciascun target», commenta Ivana Di Stasio, product development manager Usa, Canada, Mexico di Going.\r

Il team di Going dedicato agli Stati Uniti ha seguito un training specifico per supportare le agenzie, offrendo consulenza professionale su un prodotto articolato. L’integrazione in Going4You dell’offerta di Walt Disney World Resort rappresenta un ulteriore passo nel percorso di innovazione tecnologica intrapreso dal tour operator di Msc Cruises. Con una particolare attenzione alla user experience: la sezione dedicata alla destinazione Walt Disney World nella piattaforma è stata sviluppata con il supporto dell’Intelligenza Artificiale. Grazie a un nuovo layout grafico con approccio business to consumer, si è voluta offrire una consultazione estremamente agile alle agenzie di viaggio.\r

","post_title":"Going, sempre più Usa: esclusiva su Walt Disney World Resort a Orlando","post_date":"2025-10-15T15:13:43+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1760541223000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"499271","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_499272\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Massimo Grossi[/caption]\r

\r

Kel 12 si allea a Revolut Business per rendere più semplice la gestione delle spese dei tour leader in tutto il mondo. Questa collaborazione ha portato a una significativa riduzione della complessità amministrativa, a una maggiore efficienza e a una maggiore sicurezza per i team di viaggio.\r

\r

Con l'espansione delle attività di Kel 12, la sfida di gestire le spese di oltre 100 tour leader internazionali è diventata sempre più gravosa. Grazie a una suite di strumenti finanziari, Revolut Business ha permesso a Kel 12 di emettere carte di debito virtuali per i tour leader, consentendo spese in tempo reale e rendicontazione automatica delle spese, il tutto tramite l'app mobile Revolut Business. I tour leader possono ora semplicemente fotografare le ricevute e caricarle, mentre il team finanziario di Kel 12 ottiene visibilità immediata delle spese in tutte le valute, senza bisogno di riconciliazioni manuali o pile di carta.\r

Semplificare il lavoro\r

«Revolut Business ha completamente trasformato il modo in cui gestiamo le spese dei nostri tour leader - ha affermato Massimo Grossi, ceodi Kel 12 -. Quello che prima era un processo lento e manuale ora è fluido e automatizzato, risparmiando tempo prezioso e garantendo al contempo la piena conformità. La complessità è costosa e ora l'abbiamo eliminata dalle nostre operazioni finanziarie».\r

\r

Per i tour leader di Kel 12, i vantaggi sono tangibili: non c'è bisogno di portare grandi quantità di denaro contante, migliorando la sicurezza nel quotidiano; zero commissioni di cambio e tassi di cambio competitivi; caricamento spese rapido e semplice tramite dispositivo mobile; pagamenti con carta accettati in tutto il mondo, con prelievi Atm semplici e senza commissioni.\r

\r

«La nostra missione in Revolut Business è dare alle aziende la libertà di concentrarsi su ciò che conta davvero: il loro business - ha aggiunto James Gibson, general manager di Revolut Business -. Mentre Kel 12 si concentra sul creare esperienze di viaggio significative, la nostra tecnologia gestisce la complessità della gestione delle spese dietro le quinte, consentendo al reparto amministrativo di gestire facilmente le spese e la riconciliazione delle ricevute in tempo reale e senza sforzo».\r

\r

","post_title":"Kel 12 e Revolut Business insieme per la gestione delle spese dei tour leader","post_date":"2025-10-15T15:05:55+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1760540755000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"499259","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Si chiama Cocooners e intende presidiare un segmento che in Italia ha un enorme potenziale di sviluppo. A presentarlo il ceo e founder Maurizio De Palma, che insieme a un team di professionisti fra i quali Valentina Rubbi mira a ritagliarsi un ruolo da protagonista nel target dei viaggi over 55.\r

\r

«In verità il progetto è più ampio - spiega De Palma a Travel Quotidiano -. La nostra mission è infatti quella di promuovere un lifestyle consapevole e pienamente vissuto attraverso proposte che spaziano da viaggi e benessere a cultura, tecnologia e finanza personale».\r

\r

Nato nel 2021 come agenzia di viaggi, il progetto Cocooners si è sviluppato con la creazione di un vero e proprio tour operator, forte di una piattaforma digitale e marketplace che mira a intercettare il segmento b2b attraverso la collaborazione con le agenzie di viaggio. In pipeline infatti, un'area della piattaforma riservata al trade, che consentirà ai dettagliani di trovare le proposte più indicate per la clientela \"silver age\".\r

\r

«Si tratta di un target particolarmente interessante, sul quale vogliamo scommettere forse fra i primi in Italia con una proposta mirata - aggiunge De Palma -. Quello degli over 55 è un segmento che copre il 40% della popolazione italiana, che tradotto in cifre riguarda circa 15 milioni di persone. Di queste, 7-8 milioni potrebbero essere interessate a una proposta di qualità, rivolta a un viaggiatore culturalmente preparato, attento e curioso, con buona disponibilità di spesa e di tempo».\r

\r

A questo viaggiatore Cocooners indirizza una proposta ad hoc, attentamente valutata da Valentina Rubbi: «Abbiamo cominciato con una rosa di proposte in Nordafrica, Europa e Medio Oriente - spiega Rubbi -, che verranno progressivamente ampliate anche in base alle esigenze della community dei nostri viaggiatori». Perchè Cocooners non è solo una piattaforma: è una vera e propria community, attiva sia online che offline, che organizza eventi in presenza nelle principali città italiane come Milano e Roma e produce contenuti editoriali originali – articoli, interviste, guide – pensati per ispirare e coinvolgere il target. A questo si affianca un forte presidio digitale: newsletter con oltre 14.000 contatti attivi, canali social e format multimediali come le dirette di Cocooners Tv.\r

Favorire la socializzazione\r

«Un punto importante riguarda la socializzazione - aggiunge De Palma -: il tour operator mira infatti a organizzare viaggi per piccoli gruppi omogenei, sempre con accompagnatore in italiano, che favoriscono il contatto fra i partecipanti». Un lavoro che inizia prima del viaggio e prosegue dopo, con gli appuntamenti del \"Club del mercoledì\" e gli eventi speciali realizzati in collaborazione con gli enti del turismo.\r

\r

«In prospettiva, vorremmo diventare un punto di riferimento per il mercato e per le agenzie, che possono contare su viaggi disegnati ad hoc per il target degli over 55. A supporto delle vendite, stiamo mettendo a punto strumenti commerciali come la riduzione del supplemento singola e un piano commissionale incentivante. In programma anche un programma di formazione specifica, sia per il commerciale sia per le agenzie di viaggio e la garanzia di un'assistenza diretta da parte del nostro booking».\r

\r

Il progetto è ambizioso e l'entusiasmo non manca. «In questa prima fase puntiamo al consolidamento delle relazioni con enti del turismo, dmc e agenzie e allo sviluppo del prodotto. Dalla seconda metà del 2026 ci concentreremo su investimenti e crescita passando necessariamente dall'ottimizzazione della brand awareness del nostro marchio sul mercato».\r

\r

Ancora nel cassetto, ma in fase di studio, anche un progetto legato all'incoming con il presidio di alcuni mercati internazionali.\r

","post_title":"Cocooners, al via il tour operator dedicato alla \"silver age\"","post_date":"2025-10-15T14:55:06+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1760540106000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"499212","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Ospite di Federcongressi&eventi il chief revenue officer della fondazione Milano Cortina 2026, Nevio Devidè, ha presentato gli aggiornamenti sull’organizzazione delle prossime Olimpiadi invernali, soffermandosi sulle opportunità che l’evento può offrire al mondo imprenditoriale e ai professionisti del turismo.\r

\r

Grazie al coinvolgimento di quasi 60 brand partner, la fondazione ha già raccolto oltre mezzo miliardo di euro in sponsorizzazioni e partnership, ma la ricerca di nuovi interlocutori è ancora aperta. Devidè ha indicato due canali di accesso per le aziende interessate: l’acquisto diretto dei biglietti – ancora disponibili per eventi chiave come la cerimonia di apertura – attraverso il sito ufficiale, oppure tramite On Location, società autorizzata che propone pacchetti di ospitalità e servizi esperienziali.\r

Le esperienze che insegnano\r

Un richiamo forte è andato al rispetto della legge olimpica e ai rischi di ambush marketing, ambito in cui le sanzioni sono particolarmente severe.\r

Nel suo intervento, Devidè ha richiamato le esperienze di Torino 2006 e Parigi 2024, sottolineando i progressi in termini di sicurezza, logistica e gestione dei flussi. L’esperienza francese, ha osservato, dimostra che la domanda eccezionale tende a riequilibrarsi nel tempo, offrendo margini di pianificazione anche per il comparto turistico e congressuale.\r

«A Milano ci sono interlocutori preparati» ha concluso Devidè, richiamando il valore dei lasciti immateriali dei Giochi – senso di appartenenza, orgoglio e attrattività internazionale – sulla scia del successo di Expo 2015.","post_title":"Milano Cortina 2026, Devidè rilancia il ruolo delle partnership","post_date":"2025-10-15T10:29:05+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1760524145000]}]}}