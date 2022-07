Islanda protagonista del primo viaggio rigenerativo europeo di Travel World Escape

Si parte a ottobre verso l’Islanda per il primo viaggio rigenerativo in Europa griffato Travel World Escape. Il tour sarà accompagnato da Roberto Luigi Pagani, grande conoscitore della destinazione e autore del blog “Un italiano in Islanda”, che seguirà personalmente i viaggiatori per tutta la durata del percorso. L’itinerario inizierà dall’ecosostenibile Reykjavik, fino a raggiungere la spettacolare laguna glaciale di Jökulsárlón.

Il turismo rigenerativo – spiega una nota del to – non si limita a contenere l’impatto dei visitatori, ma punta a creare valore per i luoghi e le comunità ospitanti per farle crescere. Il viaggio diventa così strumento di miglioramento non solo della destinazione attraverso scelte consapevoli che influiscono attivamente sull’ambiente, sull’economia locale, sull’identità delle comunità ospitante, ma è il viaggiatore stesso a essere il motore di questo cambiamento, instaurando relazioni, viaggiando in periodi di bassa stagione e conoscendo i luoghi da un altro punto di vista: il viaggio così diventa anche lo scenario di un grande momento di crescita personale.