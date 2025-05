In Turchia riapre il Club Med Palmiye, dopo una radicale ristrutturazione Entra nel vivo della stagione estiva, dopo un completo rinnovo, il Club Med Palmiye, struttura incastonata tra le montagne del Tauro e le acque del Mediterraneo, nel sud della Turchia. Pensato per le famiglie, dispone di strutture dedicate ai bambini e ragazzi dai 4 mesi ai 17 anni, iniziative innovative come il programma “Amazing Family” e attività su misura per gli adolescenti. “Insieme al nostro partner, Société Palmiye, Club Med ha investito 13 milioni di euro per rinnovare l’area dell’hotel – ricorda Anne Browaeys, ceo di Club Med per Francia, Europa e Africa –. Questo investimento testimonia il nostro impegno a garantire costantemente la migliore esperienza possibile per soddisfare le aspettative dei nostri clienti e migliorare il nostro esclusivo concetto di Premium All Inclusive”. Ristrutturazione e progetti futuri .Club Med Palmiye si divide in due distinte zone: il “Villagio”, immerso in un rigoglioso giardino di bouganville, e l’hotel, affacciato direttamente sul mare. Le due strutture, che ospitano rispettivamente 478 e 242 camere, sono state oggetto di un attento restyling firmato dallo Studio Mhna. L’intervento si ispira al fascino della costa mediterranea, alla storia millenaria dell’Asia Minore e all’eleganza dell’artigianato turco. Tra il 2022 e il 2024, il “Villagio” ha vissuto un’importante fase di ristrutturazione. Quasi tutte le camere sono state rinnovate con balconi, arredi in legno chiaro e pavimenti in pietra. Per migliorare ulteriormente l’offerta sportiva del Resort, sono stati aggiunti anche quattro nuovi campi da padel. Per l’estate 2025 lo stile dell’hotel è stato rinnovato optando per un elegante design marina chic ispirato al mar Mediterraneo. L’intervento ha coinvolto metà delle camere, la lobby, il bar e gli spazi del ristorante interno, caratterizzati da tonalità di blu, pavimenti che richiamano i ponti delle imbarcazioni, ampie testiere con motivi turchi e arredi in rovere naturale dalle forme sinuose. Il piano di rinnovamento proseguirà fino al 2027: entro l’estate 2026, tutte le aree dell’hotel, comprese le camere, il ristorante a buffet e il bar a bordo piscina, saranno sottoposte a ulteriori lavori di rinnovamento. L’estate successiva sarà dedicata invece al “Villagio”, con un restyling dei ristoranti e dei bar, oltre all’introduzione di una nuova palapa per la pratica dello yoga, con una vista mozzafiato sul mare. Condividi

