Il tre volte stellato Michelin Claude Le Tohic nuovo ospite del ristorante Anthology sulla Explora I

Array ( [0] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 462722 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_462724" align="alignleft" width="300"] Il Place of Charme, Borgo di Contefreda[/caption] Il brand dell'ospitalità del gruppo SoGes, Place of Charme, approda all'Itb di Berlino, in programma da domani sino al 7 marzo (stand 110, hall 1.2). “Il target nordeuropeo rappresenta più del 70% della nostra clientela - spiega Leonardo Bocciolini, revenue manager della catena - L'Itb per noi è da sempre una finestra su un pubblico di viaggiatori che apprezza il nostro Paese e che ricerca delle esperienze autentiche nella campagna toscana o in altre destinazioni". Il consolidamento del turismo nordeuropeo e dei gruppi leisure in arrivo in autobus è quindi tra i principali obiettivi della partecipazione alla manifestazione, che ha portato a un aumento del 7% di queste prenotazioni negli hotel del distretto verde rispetto al 2023. Si tratta di un segmento strategico per le strutture Place of Charme della zona, Borgo di Cortefreda, Boccioleto Resort&Spa, la Certosa di Pontignano e l’ultima acquisizione della catena, il Podere Mezzastrada. Una tendenza motivata appunto dalle preferenze dei visitatori, più concentrati sull’entroterra toscano che nelle città, perché in cerca di natura ed enogastronomia. "In quest’ottica è essenziale il contatto con i tour operator e le agenzie specializzate sul territorio, alcune delle quali rappresentano partner storici - aggiunge una nota dell'operatore -. La diversificazione dei canali si è rivelata infatti importante per dialogare con il segmento dei viaggi di gruppo; basti pensare che a oggi la metà del fatturato del gruppo SoGes viene generata grazie alle sinergie con agenzie offline e più della metà del fatturato proveniente dall’offline deriva a sua volta dai gruppi leisure". Place of Charme include sette delle strutture del gruppo SoGes. La clientela è composta per oltre l’80% da turisti leisure, mentre il 20% circa dei visitatori è afferente al segmento mice. Più del 70% degli ospiti, inoltre, proviene dall’area Emea (principalmente Germania, Svizzera, Francia) e circa il 30% dal Nord America. SoGes si inserisce nella gestione autonoma di strutture ricettive del comparto 4 stelle con meno di 100 camere e punta a crescere ulteriormente [post_title] => Place of Charme all'Itb di Berlino: dal Nord Europa il 70% degli ospiti del brand [post_date] => 2024-03-04T13:03:41+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1709557421000 ) ) [1] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 462709 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Sarà protagonista sino al prossimo mese di giugno del ristorante Anthology, a bordo della Explora I, il tre volte stellato Michelin Claude Le Tohic. Lo chef partner dell'O' by Claude Le Tohic di San Francisco presenterà i suoi piatti tipici che celebrano la cucina francese moderna, fondendo le tecniche classiche con i migliori prodotti della California. Le proposte forte del menu includono, tra le altre cose, cannelloni di capesante con una stravaganza di tartufi neri, schiuma di parmigiano e insalata agreste o il suo bouquet di verdure A5 Japanese Wagyu con condimento all'aglio nero. Quella con Le Tohic è la terza collaborazione siglata da Explora Journeys con chef d'eccezione per arricchire l'offerta dell'Anthology a bordo della Explora I: un programma inaugurato l'anno scorso con il marchigiano Mauro Uliassi. "Sono lieto di collaborare con Explora Journeys alla realizzazione di un menu che si sposa perfettamente con i principi a me cari - spiega lo stesso Le Tohic -. La mia passione per i sapori regionali e gli ingredienti di provenienza responsabile si allineano perfettamente con l'etica del marchio. Infondendo Anthology di metodi culinari innovativi intrecciati a ricette antiche, prometto un'impresa culinaria eccezionale intrisa di passione sincera". [post_title] => Il tre volte stellato Michelin Claude Le Tohic nuovo ospite del ristorante Anthology sulla Explora I [post_date] => 2024-03-04T12:43:10+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1709556190000 ) ) [2] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 462695 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Il Borro Relais & Châteaux, albergo diffuso nel cuore del Valdarno Superiore e azienda agricola e vitivinicola interamente biologica di proprietà di Ferruccio Ferragamo dal 1993, ha inaugurato la stagione 2024, presentando un ampio programma di attività e proposte personalizzate. Il Relais offre tipologie di soggiorno diverse: l’esclusiva Dimora Storica nel cuore della Tenuta, la Villa Mulino, immersa in un bosco secolare e la Villa Casetta, circondata dalle vigne di Merlot. Per periodi più brevi sono disponibili 37 eleganti e raffinate suites all’interno del borgo medievale e 20 suites de le Aie del Borro. All’offerta si aggiungono “I Borrigiani”- Poggio Piano e Casa al Piano- in aperta campagna e a poca distanza dal borgo, gestiti con formula agrituristica. Il Borro è un’azienda agricola biologica ecosostenibile, che produce gran parte dei prodotti che gli ospiti possono trovare all’interno dei ristoranti, dove l’Executive Chef Andrea Campani propone una cucina che valorizza le materie prime della Tenuta e di piccoli produttori locali che condividono gli stessi valori etici e sostenibili. Quattro gli spazi dedicati alla ristorazione: l’Osteria de Il Borro, ristorante gourmet che quest’anno festeggia 10 anni di apertura. Il Borro Tuscan Bistro, il VinCafè per light lunch nella magica cornice de Le Aie del Borro e Il Borro Bar, nel cuore della Tenuta per aperitivi e snack. Comune denominatore di tutti, l’utilizzo di ingredienti stagionali, come le verdure biologiche coltivate nell’Orto del Borro, le uova biologiche, le farine per gli impasti, la pasta, il miele e l’olio extra vergine di oliva. Tra le novità di quest’anno, a partire dal mese di marzo, sarà in programma la Pizza Night nella meravigliosa cornice delle verdi Aie del Borro. Ad accompagnare ogni piatto, i pregiati vini della cantina de Il Borro prodotti negli 85 ettari di vigneto di proprietà. Per chi desidera rilassarsi e rigenerarsi, la Spa La Corte è una vera oasi di benessere dove gli spazi esterni consentono di immergersi nel silenzio che circonda la struttura. Le botteghe, che animano il borgo medievale, ospiteranno nuovi artigiani. Oltre ai laboratori già presenti dedicati ai gioielli, tessuti, abiti, scarpe e pittura, si aggiunge quello specializzato nella creazione di acquerelli dedicati agli animali, in particolare agli amici a quattro zampe, ed è rivolto sia a grandi che piccini. Con la bella stagione l’Hotel organizza gite in bicicletta o a piedi, con la guida di esperti del luogo, per immergersi nella natura e seguirne il ritmo. [post_title] => Il Borro, al via la stagione 2024 tra esperienze, natura e benessere [post_date] => 2024-03-04T12:22:48+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1709554968000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 462689 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Turkish Airlines ha raggiunto per la prima volta l'Australia, con il debutto del volo su Melbourne, operato da Istanbul, con scalo a Singapore. Il nuovo collegamento per Melbourne sarà operato tre volte alla settimana e fa di Turkish la prima compagnia aerea europea a effettuare voli verso l'aeroporto di Melbourne. «Questo è un giorno importante per noi - ha dichiarato il presidente di Turkish Airlines, Ahmet Bolat -. Stiamo vivendo l'emozione di raggiungere il nostro obiettivo e di collegare Istanbul con il sesto continente del mondo, l'Australia. Questi voli non solo rafforzano la nostra presenza nella regione Asia-Pacifico, ma dimostrano anche la nostra determinazione a unire i popoli e le culture del mondo. Con le sue bellezze naturali e la sua gente ospitale, l'Australia sta diventando il 130° Paese e il sesto continente sotto le nostre ali». [post_title] => Turkish Airlines operativa sulla nuova rotta per Melbourne, via Singapore [post_date] => 2024-03-04T11:33:49+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1709552029000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 462598 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_462600" align="alignleft" width="162"] Mauro Sementilli[/caption] Con ospiti ricchi ed esigenti provenienti da Cina e India, diventa essenziale per l’industria del turismo italiana soddisfare aspettative, durante l’intero viaggio – dalla richiesta del visto al ritorno a casa – di un servizio di altissima qualità.L’analisi di Mauro Sementilli, Vice-Responsabile per l’Italia di VFS Global, la principale società di outsourcing e servizi tecnologici per governi e missioni diplomatiche in tutto il mondo. Roma antica e Venezia, le mete classiche del Grand Tour alla fine del XVIII secolo degli aristocratici inglesi, oggi sono altrettanto amate da facoltosi viaggiatori cinesi o indiani, così come europei o americani. Nell’ultimo anno si è assistito ad un costante aumento delle prenotazioni dovuto al ritorno dei big spender cinesi. I marchi di alta moda di Roma, Firenze e Milano –per primi hanno registrato un ritorno ai ricavi pre-pandemia, in gran parte grazie ai turisti cinesi, attratti in particolare dal Quadrilatero della Moda a Milano e dalla zona intorno a via del Tridente a Roma, che hanno visto incrementi rispettivamente del 152% e del 128%, negli acquisti tax-free, con lo scontrino medio più alto (1.990 euro) a Milano. Il mercato cinese ha registrato un aumento del 226% nel volume degli acquisti tax-free e di oltre il 150% nel il numero di transazioni. Secondo un sondaggio della piattaforma asiatica Travelzoo, l’Italia è in Europa la destinazione preferita dai turisti cinesi. A VFS Global abbiamo registrato richieste di visti Schengen italiani da parte di cittadini cinesi (di cui la stragrande maggioranza sono turisti) passare da 150.000 nel 2010 a 570.000 nel 2019, l'anno di picco dei viaggi pre-pandemia, per la maggior parte a Pechino e Shanghai, con impennate nei periodi del Capodanno cinese (dicembre e gennaio), le vacanze estive e la "settimana d'oro" delle festività nazionali cinesi in ottobre. [caption id="attachment_462601" align="aligncenter" width="503"] Ufficio Visti per l’Italia a Chongqing di VFS Global[/caption] Si prevede che quest’anno verranno superati i numeri pre-pandemia, che vide 3,5 milioni di arrivi di turisti dalla Cina nel 1919. Fendi, Armani, Prada e Dolce & Gabbana sono per loro affascinanti quanto le rovine antiche. Se un tempo i tour di gruppo erano la vista più comune, ora una nuova generazione – ricca, giovane e più indipendente – vuole spingersi oltre i percorsi più battuti. Dopo un lockdown particolarmente duro, i cinesi sono i “turisti di rivalsa” per eccellenza, che vogliono recuperare il tempo perduto. Ciò che cercano sono esperienze uniche, coinvolgenti e autentiche, esplorando le città minori, le campagne, le isole, la gastronomia locale. [caption id="attachment_462602" align="aligncenter" width="492"] Ufficio Visti per l’Italia a Chongqing di VFS Global[/caption] Destinazione privilegiata per le nozze Se il turista cinese dedica qualche giorno allo shopping, sulle orme di divi come George Clooney, Emily Blunt e John Legend, miliardari e VIP del mondo dello spettacolo indiani scelgono sempre più frequentemente l'Italia per festeggiare le nozze in grande sfarzo. Tra i matrimoni di nota, quello in Toscana del giocatore di cricket Virat Kohli con l'attrice di Bollywood Deepika Padukone. Mukesh Ambani, con un patrimonio netto stimato sui 42 miliardi di dollari, ha regalato all’unica figlia un matrimonio indimenticabile sul lago di Como, fra le destinazioni più ambìte, con Toscana, riviera Ligure, Umbria, Puglia e costiera Amalfitana. [caption id="attachment_462604" align="aligncenter" width="487"] Ufficio Visti per l’Italia a Beijing di VFS Global, premium lounge[/caption] Con questa tipologia di ospite le aspettative per l’intero viaggio, dalla richiesta del visto al rientro a casa, sono quelle di un servizio di prima classe. In VFS Global stiamo notando che molti optano per il comodo “Visa at Your Doorstep”, con il quale i dati biometrici vengono rilevati nel momento e nel luogo scelti dal richiedente. Sia cinesi che indiani preferiscono inoltre spesso di farsi spedire i visti tramite corriere, sfruttando le nostre fasce orarie estese del primo mattino e della sera tardi per evitare di interrompere la giornata lavorativa. [caption id="attachment_462605" align="aligncenter" width="484"] Ufficio Visti per l’Italia a Beijing di VFS Global, premium lounge[/caption] Se l’Italia riuscirà a soddisfarne bisogni e desideri, anche loro si innamoreranno di questo magico paese, proprio come hanno fatto nei secoli scorsi europei e americani. E, una volta creato il legame, continueranno a tornare per sempre. [post_title] => Alta moda, tax-free e matrimoni da favola: Cinesi e Indiani trainano il turismo d’alta gamma in Italia [post_date] => 2024-03-04T08:03:16+00:00 [category] => Array ( [0] => informazione-pr [1] => mercato_e_tecnologie ) [category_name] => Array ( [0] => Informazione PR [1] => Mercato e tecnologie ) [post_tag] => Array ( [0] => shopping-tourism [1] => vfs-global ) [post_tag_name] => Array ( [0] => Shopping Tourism [1] => VFS Global ) ) [sort] => Array ( [0] => 1709539396000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 462610 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => «L’Expo Osaka 2025 sarà l’occasione per scoprire le meravigliose regioni che compongono il Giappone – sottolinea Yoshiyuki Mizuuchi, direttore esecutivo del Jnto, l’Ente del turismo giapponese - I turisti italiani stanno tornando numerosi in Giappone. L’anno scorso sono stati 152mila, il 23% in meno del 2019. Ma i voli erano ridotti. Ora stanno aumentando e credo ci sia il potenziale per un’ulteriore espansione della domanda. Mi auguro che nel 2024 il numero dei turisti italiani raddoppi». La crescita sarà possibile per l’aumento delle connessioni aeree con scalo operate da diverse compagnie, grazie al volo Ita Airways diretto Roma Fiumicino-Tokyo Haneda operato quotidianamente a partire dal 4 marzo e a quello diretto giornaliero Milano Malpensa-Tokyo Haneda che Ana renderà operativo nella prossima stagione invernale. L’Expo, in programma dal 13 aprile al 13 ottobre del 2025, rivelerà il fascino della regione del Kansai con esperienze ricche di tradizione e di fascino culturale e spirituale, senza dimenticare l’aspetto gastronomico. «Il Kansai è la culla della civiltà giapponese. - ricordano gli specialisti del Giappone e autori Stefania Viti e Patrik Colgan - Osaka viene chiamata “la cucina del Giappone” perché da qui già nell’anno mille partivano i carichi di pesce conservato nel riso che servivano la corte imperiale. Intorno a Kyoto ci sono le colline sulle quali sono state piantate le prime piante di té verde, arrivate nell’800 dalla Cina. È una terra ricca di tradizioni, sogno e spiritualità, che ben risponde all’idea del Giappone del turista italiano». Jnto propone due itinerari di scoperta a chi visiterà l’Expo e il Kansai. La regione si trova al centro del Giappone e Osaka è la seconda città del paese per grandezza e importanza economica. Gli itinerari portano a ovest, seguendo un percorso culturale e spirituale nelle prefetture di Okayama, Kagawa, Tokushima e l’Isola Awaji , oppure est, verso le prefetture di Nara. Mie e Shima, dove si vivranno esperienze culturali e gastronomiche. Sono previste visite a edifici storici, pagode e ricchi musei, ma anche immersioni nella natura. Muovendosi con l’auto o un bus si potrà pernottare nelle case tradizionali o in un tempio, visitare una distilleria di sake, vivere una tipica esperienza di tintura con l’indaco (popolare sin dal XVII secolo), ma anche visitare antiche residenze o percorrere parte del noto “Pellegrinaggio degli 88 templi” in una coinvolgente atmosfera spirituale. Sono possibili diverse esperienze di benessere immersive, ma anche percorsi di trekking e in bicicletta. Magari nella verde valle di Asuka, dove sorse la città che fu la capitale del Giappone tra il VI e il VII secolo: un luogo da scoprire, tra terrazzamenti coltivati a riso e gigli rossi. Chi desidera incontrare la spiritualità locale potrà visitare la prefettura di Mie, uno dei luoghi più sacri del Giappone, raggiungendo il santuario di Ise: l’importante santuario costruito tra il V e il VI secolo in onore della dea Amaterasu e Kami, fondatrice della famiglia imperiale. Nella zona ci sono altri 123 santuari. Il Kansai è una regione ricca di cultura alimentare, ideale per scoprire nuovi sapori e specialità della tradizione come il tonno affumicato con un metodo che risale al 1600. Si può trovare anche tanta natura: a est di Ise si entra nel Parco Nazionale di Ise-Shima, dove nel 2016 si è tenuto il G7. Nell’area di Ise-Shima è possibile un’ulteriore incontro con la tradizione millenaria del Giappone entrando nel mondo delle Ama: le 1300 donne pescatrici subacquee che da 3000 anni pescano in apnea. Il Giappone è una terra bella e ricca in tutte le stagioni, di cui è possibile scoprire le diverse sfaccettature tornando più volte. È, soprattutto, un paese da avvicinare con rispetto e attenzione. Parlando piano, tenendo il cellulare in tasca - in treno è vietato usarlo - e preservando quell’atmosfera di “delicato silenzio” che ne ha costruito nei secoli la magia e il fascino. [gallery ids="462614,462615,462613"] [post_title] => Expo Osaka 2025: partire dal Kansai per scoprire il Giappone moderno [post_date] => 2024-03-01T11:55:38+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1709294138000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 462589 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Riapre il prossimo 21 marzo con nove delle undici ville private completamente rinnovate il toscano Rosewood Castiglion del Bosco. Situata nel cuore del parco naturale della val D'Orcia, sito protetto dall'Unesco, l'omonima tenuta si sviluppa per più di 2 mila ettari, le cui origini risalgono a circa 900 anni fa. Questa racchiude le antiche rovine del castello del 1100 d.C., una chiesa medievale del quattordicesimo secolo e il borgo, lo storico villaggio che oggi costituisce il cuore pulsante del resort gestito da Rosewood Hotels & Resorts, nel quale sorgono le 42 suite, abbracciate dalla campagna senese e in mezzo alla quale si trovano le 11 ville della proprietà. Queste ultime, vere residenze private, hanno tutte una forte identità; ognuna è diversa, offrono piscine a sfioro riscaldate, cucine realizzate del designer fiorentino Riccardo Barthel, terrazze e giardini con vista sul paesaggio circostante. Novità per la stagione 2024, ogni villa è dotata di un Land Rover Defender (sette posti) o fuoristrada 4x4, che gli ospiti possono guidare per tutta la durata del loro soggiorno, per esplorare la regione o semplicemente scoprire la tenuta. Nata come destinazione per gli amanti del vino e della gastronomia, la proprietà ospita due ristoranti, l'Osteria la Canonica e il ristorante Campo del Drago, 1 stella Michelin, guidato dallo chef Matteo Temperini. La tenuta comprende pure una spa dai toni della terra e della sfumature naturali, nonché un campo da golf a 18 buche progettato da Tom Weiskopf: unico golf club privato d'Italia prevede un accesso privilegiato per gli ospiti del Rosewood Castiglion del Bosco. A loro disposizione c'è pure la cantina storica della proprietà, dove si produce Brunello di Montalcino. Il resort sarà aperto fino al 7 gennaio 2025, con una programmazione per il periodo festivo ricca d'iniziative. [post_title] => Il Rosewood Castiglion del Bosco riapre il 21 marzo con nove ville ristrutturate [post_date] => 2024-03-01T10:56:30+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1709290590000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 462491 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Malta Tourism Authority apre ufficialmente le porte alla stagione estiva con la partecipazione alla Bmt di Napoli, nuova occasione per riconfermare il solido rapporto con il comparto turistico del Centro e Sud Italia. Tra i progetti di grande visibilità su cui l’ente sta lavorando per spingere la stagione, quello realizzato in collaborazione con lo chef Bruno Barbieri che ha avviato una rubrica di viaggi gastronomici sul suo canale Youtube, decidendo di iniziare con una serie di 12 episodi girati proprio a Malta e dedicati sia alla cultura che alla gastronomia dell’arcipelago. La scelta di un testimonial come Bruno Barbieri è in linea anche con le strategie promozionali in corso, a supporto del segmento luxury: recentemente è uscita la prima guida curata da Mta e dedicata a questo target. L’ente, inoltre, sta realizzando precise attività in collaborazione con operatori specializzati sul lusso come lo speciale fam trip dello scorso gennaio. Azioni che ottengono il loro risultato, in considerazione della nomina di Malta quale Preferred Destinations Partner da parte di Serandipians (il network di realtà legate al mondo del luxury travel), dei numerosi riconoscimenti ottenuti dagli hotel maltesi inseriti nella prestigiosa Forbes Travel Guide e dall’aumento del numero di ristoranti di fine dining inclusi nella Guida Michelin. Pronto l’ampio piano voli, con 5 compagnie attive - la nuova compagnia di bandiera KM Malta Airlines, Ryanair, Ita Airways, easyJet, Hellofly - che collegheranno con voli diretti 19 città italiane a Malta. «Arriviamo da un anno eccezionale per i flussi di turisti dall’Italia verso l’arcipelago e non mancheranno le occasioni per Malta Tourism Authority di incontrare il trade e il consumatore finale per mantenere vivo l’interesse verso la destinazione - dichiara Ester Tamasi, direttore Malta Tourism Authority Italia -. Una meta che grazie ai collegamenti costanti, al ricco programma di eventi durante tutto l’anno, alla proposta culturale e naturalmente al clima è una meta da scoprire e riscoprire in qualsiasi stagione». Ester Tamasi sarà inoltre tra le protagoniste del panel dal titolo "Il Luxury world nella logica esperienziale: turismo e produzioni di eccellenza" che si terrà in Sala Adriatico giovedì 14 marzo alle ore 14. [post_title] => L'estate di Malta va in scena alla Bmt: voli diretti da 19 città italiane [post_date] => 2024-03-01T10:20:34+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1709288434000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 462502 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Trenord porta alla ribalta le proposte di Gite in treno con 'Il Treno dei Sapori': un viaggio a bordo di un treno turistico della metà del ‘900 che viaggia lungo la sponda bresciana del lago d’Iseo, vivendo un saporito momento eno-gastronomico. Naturalmente a km.0. «È un progetto che vede la sinergia tra Trenord, proprietaria del treno, e ToBe Incentive, il tour operator che si occupa di ogni aspetto della gestione: dalle prenotazioni, ai rapporti con fornitori, enti e realtà locali, all’organizzazione dei percorsi di scoperta del territorio. Si interfaccia anche con le adv - spiega Leonardo Cesarini, direttore commerciale di Trenord -. In questi anni Il Treno dei Sapori ha goduto di una spinta incredibile: è sempre pieno e bisogna prenotare con largo anticipo, anche grazie all’attenzione dei viaggiatori che provengono dai paesi nordici. Abbiamo grandi progetti e stiamo facendo importanti investimenti. Quattro anni fa era possibile mangiare a bordo di questo treno e stiamo lavorando per ottenere le approvazioni che consentano nuovamente di cucinare mentre il treno viaggia. Al momento l’aperitivo viene servito in viaggio, mentre il pranzo a treno fermo, a Iseo o a Pisogne. Valorizziamo così i prodotti della Franciacorta e della Valcamonica in una forma originale: a bordo del treno». «Cresce la tendenza a utilizzare il mezzo pubblico per un turismo sostenibile di prossimità. - prosegue infatti Nadia Baroncelli di ToBe Incentive -. Lavoriamo per il 70% con il mercato italiano e per il restante 30% con il mercato tedesco (Germania, Austria e Svizzera). Il Treno dei Sapori parte al mattino e rientra a fine giornata alla stazione di Iseo. Abbiamo 5,6 tour che si alternano durante la stagione, che va da metà febbraio fino a metà dicembre. La particolarità di questo treno è che a bordo vengono servite degustazioni di prodotti tipici della zona: dall’aperitivo fino al caffè. Sono previste anche delle visite guidate: gli ospiti scendono dal treno e scoprono luoghi di interesse storico e naturalistico, a partire dai borghi di Iseo e Pisogne, affacciati sul lago. In ogni percorso è poi prevista una visita pomeridiana differente. Il “Lago con gusto” è uno degli itinerari più apprezzati: unisce il treno all’escursione in battello sul lago e alla visita di Monteisola. Seguono poi in alternativa gli itinerari con visita al castello di Bornato, al Borgo Antico San Vitale con la sua meravigliosa distilleria e al Monastero di San Pietro in Lamosa, che si affaccia direttamente sulla Riserva Naturalistica delle Torbiere del Sebino». «Le aziende di trasporto pubblico e collettivo sono anche vettori turistici - conclude Cesarini -. Lo dimostrano i numeri: nel 2023 10,6 milioni di viaggiatori hanno utilizzato il treno nel tempo libero, di questi 46.000 hanno acquistato i biglietti integrati treno+esperienza, per gite verso mete turistiche e attività di svago in Lombardia. C’è stato un incremento del 32% rispetto al 2022». [gallery ids="462504,462505,462506"] [post_title] => Trenord: ecco il 'Treno dei Sapori' alla scoperta dei borghi e dei sapori della Lombardia [post_date] => 2024-02-29T12:38:34+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1709210314000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "il tre volte stellato michelin claude le tohic nuovo ospite del ristorante anthology sulla explora i" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":98,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":1916,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"462722","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_462724\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Il Place of Charme, Borgo di Contefreda[/caption]\r

\r

Il brand dell'ospitalità del gruppo SoGes, Place of Charme, approda all'Itb di Berlino, in programma da domani sino al 7 marzo (stand 110, hall 1.2). “Il target nordeuropeo rappresenta più del 70% della nostra clientela - spiega Leonardo Bocciolini, revenue manager della catena - L'Itb per noi è da sempre una finestra su un pubblico di viaggiatori che apprezza il nostro Paese e che ricerca delle esperienze autentiche nella campagna toscana o in altre destinazioni\".\r

Il consolidamento del turismo nordeuropeo e dei gruppi leisure in arrivo in autobus è quindi tra i principali obiettivi della partecipazione alla manifestazione, che ha portato a un aumento del 7% di queste prenotazioni negli hotel del distretto verde rispetto al 2023. Si tratta di un segmento strategico per le strutture Place of Charme della zona, Borgo di Cortefreda, Boccioleto Resort&Spa, la Certosa di Pontignano e l’ultima acquisizione della catena, il Podere Mezzastrada. Una tendenza motivata appunto dalle preferenze dei visitatori, più concentrati sull’entroterra toscano che nelle città, perché in cerca di natura ed enogastronomia.\r

\r

\"In quest’ottica è essenziale il contatto con i tour operator e le agenzie specializzate sul territorio, alcune delle quali rappresentano partner storici - aggiunge una nota dell'operatore -. La diversificazione dei canali si è rivelata infatti importante per dialogare con il segmento dei viaggi di gruppo; basti pensare che a oggi la metà del fatturato del gruppo SoGes viene generata grazie alle sinergie con agenzie offline e più della metà del fatturato proveniente dall’offline deriva a sua volta dai gruppi leisure\".\r

\r

Place of Charme include sette delle strutture del gruppo SoGes. La clientela è composta per oltre l’80% da turisti leisure, mentre il 20% circa dei visitatori è afferente al segmento mice. Più del 70% degli ospiti, inoltre, proviene dall’area Emea (principalmente Germania, Svizzera, Francia) e circa il 30% dal Nord America. SoGes si inserisce nella gestione autonoma di strutture ricettive del comparto 4 stelle con meno di 100 camere e punta a crescere ulteriormente","post_title":"Place of Charme all'Itb di Berlino: dal Nord Europa il 70% degli ospiti del brand","post_date":"2024-03-04T13:03:41+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1709557421000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"462709","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Sarà protagonista sino al prossimo mese di giugno del ristorante Anthology, a bordo della Explora I, il tre volte stellato Michelin Claude Le Tohic. Lo chef partner dell'O' by Claude Le Tohic di San Francisco presenterà i suoi piatti tipici che celebrano la cucina francese moderna, fondendo le tecniche classiche con i migliori prodotti della California. Le proposte forte del menu includono, tra le altre cose, cannelloni di capesante con una stravaganza di tartufi neri, schiuma di parmigiano e insalata agreste o il suo bouquet di verdure A5 Japanese Wagyu con condimento all'aglio nero.\r

\r

Quella con Le Tohic è la terza collaborazione siglata da Explora Journeys con chef d'eccezione per arricchire l'offerta dell'Anthology a bordo della Explora I: un programma inaugurato l'anno scorso con il marchigiano Mauro Uliassi. \"Sono lieto di collaborare con Explora Journeys alla realizzazione di un menu che si sposa perfettamente con i principi a me cari - spiega lo stesso Le Tohic -. La mia passione per i sapori regionali e gli ingredienti di provenienza responsabile si allineano perfettamente con l'etica del marchio. Infondendo Anthology di metodi culinari innovativi intrecciati a ricette antiche, prometto un'impresa culinaria eccezionale intrisa di passione sincera\".","post_title":"Il tre volte stellato Michelin Claude Le Tohic nuovo ospite del ristorante Anthology sulla Explora I","post_date":"2024-03-04T12:43:10+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1709556190000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"462695","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Il Borro Relais & Châteaux, albergo diffuso nel cuore del Valdarno Superiore e azienda agricola e vitivinicola interamente biologica di proprietà di Ferruccio Ferragamo dal 1993, ha inaugurato la stagione 2024, presentando un ampio programma di attività e proposte personalizzate.\r

\r

Il Relais offre tipologie di soggiorno diverse: l’esclusiva Dimora Storica nel cuore della Tenuta, la Villa Mulino, immersa in un bosco secolare e la Villa Casetta, circondata dalle vigne di Merlot. Per periodi più brevi sono disponibili 37 eleganti e raffinate suites all’interno del borgo medievale e 20 suites de le Aie del Borro. All’offerta si aggiungono “I Borrigiani”- Poggio Piano e Casa al Piano- in aperta campagna e a poca distanza dal borgo, gestiti con formula agrituristica.\r

\r

Il Borro è un’azienda agricola biologica ecosostenibile, che produce gran parte dei prodotti che gli ospiti possono trovare all’interno dei ristoranti, dove l’Executive Chef Andrea Campani propone una cucina che valorizza le materie prime della Tenuta e di piccoli produttori locali che condividono gli stessi valori etici e sostenibili.\r

\r

Quattro gli spazi dedicati alla ristorazione: l’Osteria de Il Borro, ristorante gourmet che quest’anno festeggia 10 anni di apertura. Il Borro Tuscan Bistro, il VinCafè per light lunch nella magica cornice de Le Aie del Borro e Il Borro Bar, nel cuore della Tenuta per aperitivi e snack.\r

Comune denominatore di tutti, l’utilizzo di ingredienti stagionali, come le verdure biologiche coltivate\r

nell’Orto del Borro, le uova biologiche, le farine per gli impasti, la pasta, il miele e l’olio extra vergine di\r

oliva.\r

Tra le novità di quest’anno, a partire dal mese di marzo, sarà in programma la Pizza Night nella meravigliosa cornice delle verdi Aie del Borro.\r

Ad accompagnare ogni piatto, i pregiati vini della cantina de Il Borro prodotti negli 85 ettari di vigneto di\r

proprietà.\r

\r

Per chi desidera rilassarsi e rigenerarsi, la Spa La Corte è una vera oasi di benessere dove gli spazi esterni consentono di immergersi nel silenzio che circonda la struttura.\r

Le botteghe, che animano il borgo medievale, ospiteranno nuovi artigiani. Oltre ai laboratori già presenti dedicati ai gioielli, tessuti, abiti, scarpe e pittura, si aggiunge quello specializzato nella creazione di acquerelli dedicati agli animali, in particolare agli amici a quattro zampe, ed è rivolto sia a grandi che piccini.\r

Con la bella stagione l’Hotel organizza gite in bicicletta o a piedi, con la guida di esperti del luogo, per immergersi nella natura e seguirne il ritmo.","post_title":"Il Borro, al via la stagione 2024 tra esperienze, natura e benessere","post_date":"2024-03-04T12:22:48+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1709554968000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"462689","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Turkish Airlines ha raggiunto per la prima volta l'Australia, con il debutto del volo su Melbourne, operato da Istanbul, con scalo a Singapore.\r

\r

Il nuovo collegamento per Melbourne sarà operato tre volte alla settimana e fa di Turkish la prima compagnia aerea europea a effettuare voli verso l'aeroporto di Melbourne.\r

\r

«Questo è un giorno importante per noi - ha dichiarato il presidente di Turkish Airlines, Ahmet Bolat -. Stiamo vivendo l'emozione di raggiungere il nostro obiettivo e di collegare Istanbul con il sesto continente del mondo, l'Australia. Questi voli non solo rafforzano la nostra presenza nella regione Asia-Pacifico, ma dimostrano anche la nostra determinazione a unire i popoli e le culture del mondo. Con le sue bellezze naturali e la sua gente ospitale, l'Australia sta diventando il 130° Paese e il sesto continente sotto le nostre ali».","post_title":"Turkish Airlines operativa sulla nuova rotta per Melbourne, via Singapore","post_date":"2024-03-04T11:33:49+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1709552029000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"462598","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_462600\" align=\"alignleft\" width=\"162\"] Mauro Sementilli[/caption]\r

\r

Con ospiti ricchi ed esigenti provenienti da Cina e India, diventa essenziale per l’industria del turismo italiana soddisfare aspettative, durante l’intero viaggio – dalla richiesta del visto al ritorno a casa – di un servizio di altissima qualità.L’analisi di Mauro Sementilli, Vice-Responsabile per l’Italia di VFS Global, la principale società di outsourcing e servizi tecnologici per governi e missioni diplomatiche in tutto il mondo.\r

\r

Roma antica e Venezia, le mete classiche del Grand Tour alla fine del XVIII secolo degli aristocratici inglesi, oggi sono altrettanto amate da facoltosi viaggiatori cinesi o indiani, così come europei o americani. Nell’ultimo anno si è assistito ad un costante aumento delle prenotazioni dovuto al ritorno dei big spender cinesi. I marchi di alta moda di Roma, Firenze e Milano –per primi hanno registrato un ritorno ai ricavi pre-pandemia, in gran parte grazie ai turisti cinesi, attratti in particolare dal Quadrilatero della Moda a Milano e dalla zona intorno a via del Tridente a Roma, che hanno visto incrementi rispettivamente del 152% e del 128%, negli acquisti tax-free, con lo scontrino medio più alto (1.990 euro) a Milano. Il mercato cinese ha registrato un aumento del 226% nel volume degli acquisti tax-free e di oltre il 150% nel il numero di transazioni. Secondo un sondaggio della piattaforma asiatica Travelzoo, l’Italia è in Europa la destinazione preferita dai turisti cinesi. A VFS Global abbiamo registrato richieste di visti Schengen italiani da parte di cittadini cinesi (di cui la stragrande maggioranza sono turisti) passare da 150.000 nel 2010 a 570.000 nel 2019, l'anno di picco dei viaggi pre-pandemia, per la maggior parte a Pechino e Shanghai, con impennate nei periodi del Capodanno cinese (dicembre e gennaio), le vacanze estive e la \"settimana d'oro\" delle festività nazionali cinesi in ottobre. \r

\r

[caption id=\"attachment_462601\" align=\"aligncenter\" width=\"503\"] Ufficio Visti per l’Italia a Chongqing di VFS Global[/caption]\r

\r

Si prevede che quest’anno verranno superati i numeri pre-pandemia, che vide 3,5 milioni di arrivi di turisti dalla Cina nel 1919. Fendi, Armani, Prada e Dolce & Gabbana sono per loro affascinanti quanto le rovine antiche. Se un tempo i tour di gruppo erano la vista più comune, ora una nuova generazione – ricca, giovane e più indipendente – vuole spingersi oltre i percorsi più battuti. Dopo un lockdown particolarmente duro, i cinesi sono i “turisti di rivalsa” per eccellenza, che vogliono recuperare il tempo perduto. Ciò che cercano sono esperienze uniche, coinvolgenti e autentiche, esplorando le città minori, le campagne, le isole, la gastronomia locale.\r

\r

[caption id=\"attachment_462602\" align=\"aligncenter\" width=\"492\"] Ufficio Visti per l’Italia a Chongqing di VFS Global[/caption]\r

\r

Destinazione privilegiata per le nozze\r

\r

Se il turista cinese dedica qualche giorno allo shopping, sulle orme di divi come George Clooney, Emily Blunt e John Legend, miliardari e VIP del mondo dello spettacolo indiani scelgono sempre più frequentemente l'Italia per festeggiare le nozze in grande sfarzo. Tra i matrimoni di nota, quello in Toscana del giocatore di cricket Virat Kohli con l'attrice di Bollywood Deepika Padukone. Mukesh Ambani, con un patrimonio netto stimato sui 42 miliardi di dollari, ha regalato all’unica figlia un matrimonio indimenticabile sul lago di Como, fra le destinazioni più ambìte, con Toscana, riviera Ligure, Umbria, Puglia e costiera Amalfitana.\r

\r

[caption id=\"attachment_462604\" align=\"aligncenter\" width=\"487\"] Ufficio Visti per l’Italia a Beijing di VFS Global, premium lounge[/caption]\r

\r

Con questa tipologia di ospite le aspettative per l’intero viaggio, dalla richiesta del visto al rientro a casa, sono quelle di un servizio di prima classe. In VFS Global stiamo notando che molti optano per il comodo “Visa at Your Doorstep”, con il quale i dati biometrici vengono rilevati nel momento e nel luogo scelti dal richiedente. Sia cinesi che indiani preferiscono inoltre spesso di farsi spedire i visti tramite corriere, sfruttando le nostre fasce orarie estese del primo mattino e della sera tardi per evitare di interrompere la giornata lavorativa.\r

\r

[caption id=\"attachment_462605\" align=\"aligncenter\" width=\"484\"] Ufficio Visti per l’Italia a Beijing di VFS Global, premium lounge[/caption]\r

\r

Se l’Italia riuscirà a soddisfarne bisogni e desideri, anche loro si innamoreranno di questo magico paese, proprio come hanno fatto nei secoli scorsi europei e americani. E, una volta creato il legame, continueranno a tornare per sempre.\r

\r

\r

\r

\r

\r

","post_title":"Alta moda, tax-free e matrimoni da favola: Cinesi e Indiani trainano il turismo d’alta gamma in Italia","post_date":"2024-03-04T08:03:16+00:00","category":["informazione-pr","mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Informazione PR","Mercato e tecnologie"],"post_tag":["shopping-tourism","vfs-global"],"post_tag_name":["Shopping Tourism","VFS Global"]},"sort":[1709539396000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"462610","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"\r

«L’Expo Osaka 2025 sarà l’occasione per scoprire le meravigliose regioni che compongono il Giappone – sottolinea Yoshiyuki Mizuuchi, direttore esecutivo del Jnto, l’Ente del turismo giapponese - I turisti italiani stanno tornando numerosi in Giappone. L’anno scorso sono stati 152mila, il 23% in meno del 2019. Ma i voli erano ridotti. Ora stanno aumentando e credo ci sia il potenziale per un’ulteriore espansione della domanda. Mi auguro che nel 2024 il numero dei turisti italiani raddoppi».\r

\r

La crescita sarà possibile per l’aumento delle connessioni aeree con scalo operate da diverse compagnie, grazie al volo Ita Airways diretto Roma Fiumicino-Tokyo Haneda operato quotidianamente a partire dal 4 marzo e a quello diretto giornaliero Milano Malpensa-Tokyo Haneda che Ana renderà operativo nella prossima stagione invernale. L’Expo, in programma dal 13 aprile al 13 ottobre del 2025, rivelerà il fascino della regione del Kansai con esperienze ricche di tradizione e di fascino culturale e spirituale, senza dimenticare l’aspetto gastronomico.\r

\r

«Il Kansai è la culla della civiltà giapponese. - ricordano gli specialisti del Giappone e autori Stefania Viti e Patrik Colgan - Osaka viene chiamata “la cucina del Giappone” perché da qui già nell’anno mille partivano i carichi di pesce conservato nel riso che servivano la corte imperiale. Intorno a Kyoto ci sono le colline sulle quali sono state piantate le prime piante di té verde, arrivate nell’800 dalla Cina. È una terra ricca di tradizioni, sogno e spiritualità, che ben risponde all’idea del Giappone del turista italiano».\r

\r

Jnto propone due itinerari di scoperta a chi visiterà l’Expo e il Kansai. La regione si trova al centro del Giappone e Osaka è la seconda città del paese per grandezza e importanza economica. Gli itinerari portano a ovest, seguendo un percorso culturale e spirituale nelle prefetture di Okayama, Kagawa, Tokushima e l’Isola Awaji , oppure est, verso le prefetture di Nara. Mie e Shima, dove si vivranno esperienze culturali e gastronomiche. Sono previste visite a edifici storici, pagode e ricchi musei, ma anche immersioni nella natura. Muovendosi con l’auto o un bus si potrà pernottare nelle case tradizionali o in un tempio, visitare una distilleria di sake, vivere una tipica esperienza di tintura con l’indaco (popolare sin dal XVII secolo), ma anche visitare antiche residenze o percorrere parte del noto “Pellegrinaggio degli 88 templi” in una coinvolgente atmosfera spirituale. Sono possibili diverse esperienze di benessere immersive, ma anche percorsi di trekking e in bicicletta. Magari nella verde valle di Asuka, dove sorse la città che fu la capitale del Giappone tra il VI e il VII secolo: un luogo da scoprire, tra terrazzamenti coltivati a riso e gigli rossi. Chi desidera incontrare la spiritualità locale potrà visitare la prefettura di Mie, uno dei luoghi più sacri del Giappone, raggiungendo il santuario di Ise: l’importante santuario costruito tra il V e il VI secolo in onore della dea Amaterasu e Kami, fondatrice della famiglia imperiale. Nella zona ci sono altri 123 santuari.\r

\r

Il Kansai è una regione ricca di cultura alimentare, ideale per scoprire nuovi sapori e specialità della tradizione come il tonno affumicato con un metodo che risale al 1600. Si può trovare anche tanta natura: a est di Ise si entra nel Parco Nazionale di Ise-Shima, dove nel 2016 si è tenuto il G7. Nell’area di Ise-Shima è possibile un’ulteriore incontro con la tradizione millenaria del Giappone entrando nel mondo delle Ama: le 1300 donne pescatrici subacquee che da 3000 anni pescano in apnea. Il Giappone è una terra bella e ricca in tutte le stagioni, di cui è possibile scoprire le diverse sfaccettature tornando più volte. È, soprattutto, un paese da avvicinare con rispetto e attenzione. Parlando piano, tenendo il cellulare in tasca - in treno è vietato usarlo - e preservando quell’atmosfera di “delicato silenzio” che ne ha costruito nei secoli la magia e il fascino.\r

\r

[gallery ids=\"462614,462615,462613\"]\r

","post_title":"Expo Osaka 2025: partire dal Kansai per scoprire il Giappone moderno","post_date":"2024-03-01T11:55:38+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1709294138000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"462589","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Riapre il prossimo 21 marzo con nove delle undici ville private completamente rinnovate il toscano Rosewood Castiglion del Bosco. Situata nel cuore del parco naturale della val D'Orcia, sito protetto dall'Unesco, l'omonima tenuta si sviluppa per più di 2 mila ettari, le cui origini risalgono a circa 900 anni fa. Questa racchiude le antiche rovine del castello del 1100 d.C., una chiesa medievale del quattordicesimo secolo e il borgo, lo storico villaggio che oggi costituisce il cuore pulsante del resort gestito da Rosewood Hotels & Resorts, nel quale sorgono le 42 suite, abbracciate dalla campagna senese e in mezzo alla quale si trovano le 11 ville della proprietà.\r

\r

Queste ultime, vere residenze private, hanno tutte una forte identità; ognuna è diversa, offrono piscine a sfioro riscaldate, cucine realizzate del designer fiorentino Riccardo Barthel, terrazze e giardini con vista sul paesaggio circostante. Novità per la stagione 2024, ogni villa è dotata di un Land Rover Defender (sette posti) o fuoristrada 4x4, che gli ospiti possono guidare per tutta la durata del loro soggiorno, per esplorare la regione o semplicemente scoprire la tenuta.\r

\r

Nata come destinazione per gli amanti del vino e della gastronomia, la proprietà ospita due ristoranti, l'Osteria la Canonica e il ristorante Campo del Drago, 1 stella Michelin, guidato dallo chef Matteo Temperini. La tenuta comprende pure una spa dai toni della terra e della sfumature naturali, nonché un campo da golf a 18 buche progettato da Tom Weiskopf: unico golf club privato d'Italia prevede un accesso privilegiato per gli ospiti del Rosewood Castiglion del Bosco. A loro disposizione c'è pure la cantina storica della proprietà, dove si produce Brunello di Montalcino. Il resort sarà aperto fino al 7 gennaio 2025, con una programmazione per il periodo festivo ricca d'iniziative.","post_title":"Il Rosewood Castiglion del Bosco riapre il 21 marzo con nove ville ristrutturate","post_date":"2024-03-01T10:56:30+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1709290590000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"462491","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Malta Tourism Authority apre ufficialmente le porte alla stagione estiva con la partecipazione alla Bmt di Napoli, nuova occasione per riconfermare il solido rapporto con il comparto turistico del Centro e Sud Italia.\r

Tra i progetti di grande visibilità su cui l’ente sta lavorando per spingere la stagione, quello realizzato in collaborazione con lo chef Bruno Barbieri che ha avviato una rubrica di viaggi gastronomici sul suo canale Youtube, decidendo di iniziare con una serie di 12 episodi girati proprio a Malta e dedicati sia alla cultura che alla gastronomia dell’arcipelago.\r

La scelta di un testimonial come Bruno Barbieri è in linea anche con le strategie promozionali in corso, a supporto del segmento luxury: recentemente è uscita la prima guida curata da Mta e dedicata a questo target. L’ente, inoltre, sta realizzando precise attività in collaborazione con operatori specializzati sul lusso come lo speciale fam trip dello scorso gennaio. Azioni che ottengono il loro risultato, in considerazione della nomina di Malta quale Preferred Destinations Partner da parte di Serandipians (il network di realtà legate al mondo del luxury travel), dei numerosi riconoscimenti ottenuti dagli hotel maltesi inseriti nella prestigiosa Forbes Travel Guide e dall’aumento del numero di ristoranti di fine dining inclusi nella Guida Michelin.\r

Pronto l’ampio piano voli, con 5 compagnie attive - la nuova compagnia di bandiera KM Malta Airlines, Ryanair, Ita Airways, easyJet, Hellofly - che collegheranno con voli diretti 19 città italiane a Malta.\r

«Arriviamo da un anno eccezionale per i flussi di turisti dall’Italia verso l’arcipelago e non mancheranno le occasioni per Malta Tourism Authority di incontrare il trade e il consumatore finale per mantenere vivo l’interesse verso la destinazione - dichiara Ester Tamasi, direttore Malta Tourism Authority Italia -. Una meta che grazie ai collegamenti costanti, al ricco programma di eventi durante tutto l’anno, alla proposta culturale e naturalmente al clima è una meta da scoprire e riscoprire in qualsiasi stagione».\r

Ester Tamasi sarà inoltre tra le protagoniste del panel dal titolo \"Il Luxury world nella logica esperienziale: turismo e produzioni di eccellenza\" che si terrà in Sala Adriatico giovedì 14 marzo alle ore 14.\r

","post_title":"L'estate di Malta va in scena alla Bmt: voli diretti da 19 città italiane","post_date":"2024-03-01T10:20:34+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1709288434000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"462502","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"\r

Trenord porta alla ribalta le proposte di Gite in treno con 'Il Treno dei Sapori': un viaggio a bordo di un treno turistico della metà del ‘900 che viaggia lungo la sponda bresciana del lago d’Iseo, vivendo un saporito momento eno-gastronomico. Naturalmente a km.0.\r

\r

«È un progetto che vede la sinergia tra Trenord, proprietaria del treno, e ToBe Incentive, il tour operator che si occupa di ogni aspetto della gestione: dalle prenotazioni, ai rapporti con fornitori, enti e realtà locali, all’organizzazione dei percorsi di scoperta del territorio. Si interfaccia anche con le adv - spiega Leonardo Cesarini, direttore commerciale di Trenord -. In questi anni Il Treno dei Sapori ha goduto di una spinta incredibile: è sempre pieno e bisogna prenotare con largo anticipo, anche grazie all’attenzione dei viaggiatori che provengono dai paesi nordici. Abbiamo grandi progetti e stiamo facendo importanti investimenti. Quattro anni fa era possibile mangiare a bordo di questo treno e stiamo lavorando per ottenere le approvazioni che consentano nuovamente di cucinare mentre il treno viaggia. Al momento l’aperitivo viene servito in viaggio, mentre il pranzo a treno fermo, a Iseo o a Pisogne. Valorizziamo così i prodotti della Franciacorta e della Valcamonica in una forma originale: a bordo del treno».\r

\r

«Cresce la tendenza a utilizzare il mezzo pubblico per un turismo sostenibile di prossimità. - prosegue infatti Nadia Baroncelli di ToBe Incentive -. Lavoriamo per il 70% con il mercato italiano e per il restante 30% con il mercato tedesco (Germania, Austria e Svizzera). Il Treno dei Sapori parte al mattino e rientra a fine giornata alla stazione di Iseo. Abbiamo 5,6 tour che si alternano durante la stagione, che va da metà febbraio fino a metà dicembre. La particolarità di questo treno è che a bordo vengono servite degustazioni di prodotti tipici della zona: dall’aperitivo fino al caffè. Sono previste anche delle visite guidate: gli ospiti scendono dal treno e scoprono luoghi di interesse storico e naturalistico, a partire dai borghi di Iseo e Pisogne, affacciati sul lago. In ogni percorso è poi prevista una visita pomeridiana differente. Il “Lago con gusto” è uno degli itinerari più apprezzati: unisce il treno all’escursione in battello sul lago e alla visita di Monteisola. Seguono poi in alternativa gli itinerari con visita al castello di Bornato, al Borgo Antico San Vitale con la sua meravigliosa distilleria e al Monastero di San Pietro in Lamosa, che si affaccia direttamente sulla Riserva Naturalistica delle Torbiere del Sebino».\r

\r

«Le aziende di trasporto pubblico e collettivo sono anche vettori turistici - conclude Cesarini -. Lo dimostrano i numeri: nel 2023 10,6 milioni di viaggiatori hanno utilizzato il treno nel tempo libero, di questi 46.000 hanno acquistato i biglietti integrati treno+esperienza, per gite verso mete turistiche e attività di svago in Lombardia. C’è stato un incremento del 32% rispetto al 2022».\r

\r

