Il to Pantelleria Island acquisisce la gestione dell’hotel Mursia Sarà declinata all’insegna del benessere l’operatività griffata Pantelleria Island dell’hotel Mursia. Il to dell’omonima isola ha infatti appena firmato un accordo per la gestione diretta di questa struttura da una settantina di camere, due piscine d’acqua salata e una posizione esclusiva sul mare. Una vocazione che trasparirà già dal nuovo nome dell’albergo, che si chiamerà Mursia Wellness Hotel, puntando a sfruttare appieno la spa interna i Bagni di Venere: un luogo unico nel panorama pantesco, dove poter godere di spazi completamente dedicati al relax a cui tutti gli ospiti potranno accedere gratuitamente e magari associarvi particolari trattamenti ayurvedici. Il concetto di benessere verrà inoltre esteso alle attività programmate in struttura, con una serie di percorsi outdoor wellness che punteranno a regalare momenti di fitness e relax all’aperto integrati con gli spazi naturali dell’ambiente circostante. Le camere della struttura richiamano gli elementi architettonici e gli arredi del dammuso pantesco con i tetti a volta. Sono inoltre tutte di ampie dimensioni e godono di vista sul mare. A disposizione degli ospiti anche delle suite con balcone vista tramonto e servizi esclusivi. All’insegna della tradizione gastronomica locale saranno poi improntatati il ristorante e il bar interni alla struttura, che godranno di collaborazioni con aziende pantesche per rimarcare quanto più possibile il concetto di sostenibilità e valorizzazione territoriale durante tutte le fasi della giornata: dalla colazione alla cena passando per i pranzi a bordo piscina e gli aperitivi in riva al mare. “Siamo estremamente soddisfatti di questo accordo che avvia una nuova stagione per il Mursia Hotel, consapevoli comunque della sfida che ci aspetta – sottolinea il presidente di Pantelleria Island, Fabio Casano -. La nostra visione punta a riposizionare l’hotel storicamente più noto dell’isola, ampliando il proprio bacino di utenza e il potenziale attrattivo. Sarà allo stesso tempo una grande occasione per la nostra piccola realtà di tour operator incoming, che vede aumentare le gestioni dirette delle strutture ricettive di anno in anno. Il Mursia Hotel si va infatti a inserire all’interno di una linea management già consolidata negli anni di cui fanno parte il residence Kuddie Rosse e il resort Tenuta Bukkuram”. Condividi

Articoli che potrebbero interessarti:

Array ( [0] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 456129 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Sarà declinata all'insegna del benessere l'operatività griffata Pantelleria Island dell'hotel Mursia. Il to dell'omonima isola ha infatti appena firmato un accordo per la gestione diretta di questa struttura da una settantina di camere, due piscine d'acqua salata e una posizione esclusiva sul mare. Una vocazione che trasparirà già dal nuovo nome dell'albergo, che si chiamerà Mursia Wellness Hotel, puntando a sfruttare appieno la spa interna i Bagni di Venere: un luogo unico nel panorama pantesco, dove poter godere di spazi completamente dedicati al relax a cui tutti gli ospiti potranno accedere gratuitamente e magari associarvi particolari trattamenti ayurvedici. Il concetto di benessere verrà inoltre esteso alle attività programmate in struttura, con una serie di percorsi outdoor wellness che punteranno a regalare momenti di fitness e relax all'aperto integrati con gli spazi naturali dell’ambiente circostante. Le camere della struttura richiamano gli elementi architettonici e gli arredi del dammuso pantesco con i tetti a volta. Sono inoltre tutte di ampie dimensioni e godono di vista sul mare. A disposizione degli ospiti anche delle suite con balcone vista tramonto e servizi esclusivi. All’insegna della tradizione gastronomica locale saranno poi improntatati il ristorante e il bar interni alla struttura, che godranno di collaborazioni con aziende pantesche per rimarcare quanto più possibile il concetto di sostenibilità e valorizzazione territoriale durante tutte le fasi della giornata: dalla colazione alla cena passando per i pranzi a bordo piscina e gli aperitivi in riva al mare. “Siamo estremamente soddisfatti di questo accordo che avvia una nuova stagione per il Mursia Hotel, consapevoli comunque della sfida che ci aspetta - sottolinea il presidente di Pantelleria Island, Fabio Casano -. La nostra visione punta a riposizionare l’hotel storicamente più noto dell’isola, ampliando il proprio bacino di utenza e il potenziale attrattivo. Sarà allo stesso tempo una grande occasione per la nostra piccola realtà di tour operator incoming, che vede aumentare le gestioni dirette delle strutture ricettive di anno in anno. Il Mursia Hotel si va infatti a inserire all’interno di una linea management già consolidata negli anni di cui fanno parte il residence Kuddie Rosse e il resort Tenuta Bukkuram”. [post_title] => Il to Pantelleria Island acquisisce la gestione dell'hotel Mursia [post_date] => 2023-11-15T13:15:13+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1700054113000 ) ) [1] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 456112 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Con qualche mese di ritardo ma debutta finalmente a Dubai il nuovo brand dedicato al benessere olistico del gruppo Kerzner, Siro. La struttura aprirà ufficialmente le porte il prossimo 1° febbraio. Le prenotazioni però sono già aperte. "Nell'ultimo decennio, l'attenzione verso la cura di sé, il fitness e il recupero come forma di benessere ha accelerato a una velocità esponenziale fino a diventare il fulcro dello stile di vita moderno - spiega il ceo di Kerzner International, Philippe Zuber -. Siro è la nostra risposta diretta a questa tendenza. Stiamo creando uno spazio capace di unire una comunità di persone che la pensano allo stesso modo e che desiderano imparare, condividere e migliorare il proprio stile di vita”. Il Siro One Za'abeel, situato nell'omonimo complesso della città, offrirà un'esperienza che mira a integrare tecnologie d'avanguardia, programmi fitness e di recupero innovativi, nonché un approccio olistico al benessere. Siro proporrà in particolare cinque esperienze esclusive costruite attorno a uno specifico pilastro del biohacking: fitness, nutrizione, sonno, recupero e mindfulness. Chi desidererà progredire ulteriormente nel proprio percorso potrà poi intraprendere un piano personalizzato studiato su misura per le proprie esigenze, iniziando con una valutazione della composizione corporea. Le camere del Siro One Za'abeel saranno completamente insonorizzate e dotate di attrezzature per il recupero fisico, una sbarra per lo stretching, un minibar ricostituente con snack sani e nutrienti, formule di servizio in camera personalizzate e accesso a sessioni di allenamento virtuali. Le Fitness suite disporranno di facilities più avanzate, tra cui una palestra personale, mentre le Recovery suite offriranno lo spazio ideale per rilassarsi con attrezzi per lo stretching, una sala trattamenti e vasche da bagno con vista sulla città. Ogni camera è progettata per facilitare il recupero fisico e mentale, attenuare il jet lag, migliorare l'umore e garantire un sonno ristoratore, sottolineando il ruolo fondamentale del riposo. L'ambiente è ottimizzato con tende intelligenti controllate da app calibrate sul ritmo circadiano degli ospiti, che si adattano alla luce naturale favorendo un risveglio rigenerante. La proprietà metterà a disposizione strutture di allenamento tecnologiche adatte ad atleti, appassionati di fitness e viaggiatori attenti alla salute. Nel cuore dell'hotel si troveranno il Fitness e il Recovery Lab su due piani, con palestra di mille metri quadrati progettata per programmi di allenamento flessibili e sale dedicate per corsi di gruppo o individuali. Il Fitness Lab disporrà di uno studio di Pilates, uno spin studio, uno Yoga studio e un experience box con programmi specifici. L'accesso a campi polisportivi esterni consentirà di fruire di spazi versatili per praticare un'ampia gamma di attività ricreative: dalla pallavolo al tennis, fino al padel, allo squash, al badminton e altro ancora. Gli ospiti potranno inoltre rilassarsi e praticare la mindfulness in un giardino di meditazione. Il Recovery Lab offrirà invece trattamenti specializzati per il recupero, come la terapia di percussione, l'elettrostimolazione muscolare, i massaggi sportivi, la terapia endovenosa, la crioterapia, la coppettazione, il dry needling, lo stretching assistito e molto altro. Progettato per ridurre lo stress e promuovere il rilassamento e l'auto-riflessione grazie a stimolazioni audio-visive, il Siro Wellness Pod punterà quindi a portare gli ospiti in uno stato ideale di meditazione e consapevolezza. Oltre alle strutture dedicate a fitness e recupero, l'hotel disporrà infine di un Refuel bar e di un Mindfulness studio, dove concedersi un’esperienza olistica attraverso sessioni di respirazione, meditazione, visualizzazione e coaching. [gallery ids="456120,456121,456122"] [post_title] => Aperte le prenotazioni per il debutto del brand Siro di casa Kerzner a Dubai [post_date] => 2023-11-15T12:43:16+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1700052196000 ) ) [2] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 456085 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Si è svolta ad Alassio la prima tappa ligure dei Travel Open Day Hospitality, il nuovo format del Gruppo Travel che porta nelle città italiane formazione, networking e occasioni di confronto su novità e soluzioni innovative per il mondo dell’ospitalità. Fornitori del settore alberghiero hanno incontrato, nell’affascinante location dell’ex Chiesa Anglicana di Alassio, albergatori, gestori e proprietari di strutture extralberghiere che hanno toccato con mano novità ed opportunità per il mondo dell’hospitality. La giornata ad Alassio è stata scandita dagli incontri one to one che offrono l’opportunità di connettersi con i fornitori di servizi chiave per il settore e da un momento di formazione con gli esperti del settore. L’obiettivo dell’iniziativa del Gruppo Travel è quello di valorizzare l’offerta e accendere i riflettori sul tessuto ricettivo imprenditoriale. Travel Open Day Hospitality si propone, grazie al contributo delle istituzioni, al coinvolgimento delle startup innovative e alla partecipazione di rilevanti brand del settore, di intercettare un turismo di qualità e aumentare l’appeal della destinazione sui flussi di repeater. «Abbiamo condiviso da subito l’obiettivo con gli organizzatori del Gruppo Travel – spiega il Vice Sindaco del Comune di Alassio con delega al Turismo, Angelo Galtieri – Il focus per noi deve essere sempre quello di far crescere il territorio, ottimizzare il lavoro per il ricettivo, per lavorare al meglio approfondendo le conoscenze specifiche. Alassio è prevalentemente una destinazione balneare ma ha una grossa propensione al turismo escursionistico fuori stagione grazie al clima favorevole». «Il Travel Open Day Hospitality è una possibilità in più – commenta Stefania Piccardo, presidente Unione Provinciale Albergatori Savona e presidente Albergatori Alassio – Grazie alla preparazione di un piano marketing preciso abbiamo programmato per tempo questo evento per dare la possibilità agli albergatori di avere nuovi input, grazie all’incontro con i fornitori ed alla formazione organizzata ad hoc. Questa giornata è stata fortemente voluta. Crediamo molto nel potenziale di tutto il territorio e continuiamo ad investire. Non dimentichiamo però i punti di debolezza della zona, vale a dire le infrastrutture ed i collegamenti». Alassio, 11 mila abitanti che superano le 50 mila unità nella stagione estiva, punta ed investe da tempo su alcuni eventi che negli anni hanno dimostrato grande valore turistico ed economico. «Alassio dispone del Centro Commerciale naturale più lungo d’Europa – aggiunge Loredana Polli, vicepresidente del Consorzio Un mare di Shopping – Il nostro consorzio è nato 11 anni fa e include 200 attività tra commercio e ricettivo. Organizziamo, sempre in collaborazione con il Comune, tanti eventi. Due in particolare si tramandano da diversi anni: I Saldi in Banco a fine agosto e un Concorso per lo Shopping dal 7 dicembre al 7 gennaio (in palio ci sono 8 mila euro di acquisti nelle boutique di Alassio). Questi appuntamenti movimentano tantissimi turisti». Per i fornitori di servizi all’Hospitality il TODHO ad Alassio è stata l’occasione per entrare in contatto con il tessuto alberghiero ed extralberghiero locale. «La nostra società Ex Works Milan offre consulenza nel settore alberghiero ed è nata grazie alla ventennale esperienza maturata dai founder –Silvia Calciolari – nell’ambito della direzione commerciale di catene alberghiere internazionali – e Oscar Sottocornola – dottore commercialista, incubatore di start up innovative e turnaround manager – spiega Sottocornola – Abbiamo partecipato al primo TodHo di Urbino che ha rappresentato un’ottima occasione di confronto con gli albergatori. Partecipando alle tappe autunnali puntiamo ad allargare e rafforzare i rapporti con il settore». Anche per Alessio Vola responsabile di Businessence Tourism Code i TodHo sono un’opportunità di crescita. «La formula è molto interessante – conclude Vola – Sono eventi verticali sul mondo del turismo e possono rappresentare anche per gli stessi alberghi un momento di crescita. Per noi espositori ovviamente l’obiettivo è acquisire nuovi contatti». Il light lunch servito nel porticato dell’Ex Chiesa Anglicana era a cura di NonUnoMeno, il progetto della cooperativa sociale Jobel che ad Alassio ha sede all’ultimo piano della Biblioteca Civica. [post_title] => Travel Open Day Hospitality, ad Alassio la prima tappa ligure del nuovo format [post_date] => 2023-11-15T11:46:15+00:00 [category] => Array ( [0] => mercato_e_tecnologie ) [category_name] => Array ( [0] => Mercato e tecnologie ) [post_tag] => Array ( [0] => in-evidenza ) [post_tag_name] => Array ( [0] => In evidenza ) ) [sort] => Array ( [0] => 1700048775000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 456071 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Marcia indietro del governo olandese sulla prevista limitazione al numero massimo deii voli all'aeroporto di Amsterdam Schiphol, dopo le pressioni di Stati Uniti ed Europa. Una decisione che è stata definita dal governo "un boccone amaro", ma che rappresenta sul fronte opposto una vittoria per Air France-Klm, così come per i vettori americani tra cui Delta e JetBlue, che si erano opposte all'introduzione di un tetto massimo al numeri dei voli per l'estate del 2024. "Ricordo che il gabinetto è ancora impegnato a ripristinare l'equilibrio tra Schiphol e l'ambiente" ha dichiarato il ministro delle Infrastrutture Mark Harbers in una lettera al Parlamento. Harbers ha affermato che si continuerà a perseguire il piano. Non è detto, tuttavia, che un nuovo governo avrà le stesse priorità dopo le elezioni nazionali del 22 novembre. Il piano di limitare il numero di voli a Schiphol, uno degli hub più trafficati d'Europa, a circa 450.000 voli, e cioè il 10% in meno rispetto ai livelli del 2019, nasceva principalmente con l'intento di ridurre l'inquinamento acustico. È stato anche accolto con favore dagli ambientalisti in quanto necessario per ridurre le emissioni di anidride carbonica e di azoto. Lo scorso 3 novembre il governo statunitense ha minacciare ritorsioni se gli olandesi avessero proseguito con il piano, un'iniziativa che il Dipartimento dei Trasporti Usa ha definito "irragionevole" sostenendo che andava contro l'accordo sul trasporto aereo in vigore tra Stati Uniti e Unione europea. [post_title] => Il governo olandese fa marcia indietro: nessun limite al numero di voli a Schiphol [post_date] => 2023-11-15T10:34:13+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1700044453000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 456070 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Alessandro Vaneffi è il nuovo direttore operativo di Glamour Tour Operator. Prima di unirsi all'operatore viareggino, Vaneffi ha ricoperto ruoli chiave in diverse aziende del settore turistico. Il suo percorso inizia in Lufthansa City Centre e Lufthansa German Airlines come booking agent, ticketing supervisor e ticketing agent. Successivamente è direttore operativo presso la T&T Tourandtravel di Firenze, per cui gestisce tutte le operazioni, la pianificazione delle politiche aziendali, i contratti e la formazione interna. Ancora prima è product supervisor e trainer Iata presso la Agenda srl. Assume poi il ruolo di product&training manager alla Training Solutions. Lavora infine, fino all’inizio del 2022, presso la Airtraveltraining come project manager e trainer Amadeus. "Entrare a far parte di Glamour Tour Operator è un'opportunità emozionante - commenta lo stesso Vaneffi -. Sarà un onore mettere a frutto la mia esperienza per contribuire alla crescita e al successo di questa affermata azienda nel settore turistico". [post_title] => Alessandro Vaneffi nuovo direttore operativo di Glamour To [post_date] => 2023-11-15T10:29:13+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1700044153000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 455983 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_453634" align="alignleft" width="300"] Fabrizio Celeghin[/caption] Sono Alessandro Martini, Alessandro Marcioni e Cristiano Celentano le tre new entry nel team sales di Mapo Travel. “Alessandro Martini, già in squadra da alcune settimane, si occupa dell’area Lazio e siamo certi darà un contributo importante alla crescita dell’azienda nel Centro Italia", spiega Fabrizio Celeghin, direttore commerciale del to pugliese. Martini vanta esperienze importanti in campo turistico, per esempio con il gruppo Uvet, i Viaggi del Delfino e Open Travel Network: “Sono fiero di entrare a far parte della famiglia Mapo Travel e del progetto Mapo World: un brand in decisa crescita, come dimostrano i numeri di questi primi mesi di attività”, aggiunge lo stesso Martini. Oltre al commerciale Lazio, sono poi in arrivo due ulteriori figure commerciali molto conosciute nelle loro aree di competenza. Si tratta di Alessandro Marcioni, che gestirà il Piemonte, e di Cristiano Celentano, che si occuperà del Triveneto. Entrambi approdano in Mapo dopo un’esperienza decennale nel tour operator Settemari – Amo il mondo. “Visti i buoni risultati di questo 2023, anche grazie al nuovo brand dedicato al lungo raggio Mapo World – conclude Celeghin –, gli ingressi di Alessandro Marcioni e Cristiano Celentano anticipano di un anno quelli che erano i passaggi previsti per il 2025. Entrambi sono per noi garanzia di un percorso del tailor made nella tradizione di consulenza e supporto alle agenzie di viaggio partner. Agenzie che restano l’unico canale di vendita dei prodotti Mapo. Ed è per questo che da sempre puntiamo molto sulla formazione degli adv. Anche novembre sarà infatti un mese ricco di incontri e di presentazione delle nostre nuove proposte, sia in diverse tappe sul territorio, sia nella nuova sede torinese di via Reiss Romoli”. [gallery ids="455987,455985,455984"] [post_title] => Tre new entry nel team sales di Mapo Travel per Lazio, Piemonte e Triveneto [post_date] => 2023-11-14T09:41:48+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1699954908000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 455971 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Riyadh Air si appresta a svelare un nuovo ordine di aeromobili per la flotta che debutterà nel 2025. La scorsa settimana la compagnia aerea, di proprietà del fondo sovrano dell'Arabia Saudita, ha dichiarato di aver concluso la campagna di acquisto di aerei a fusoliera stretta. "Il processo si è concluso", ha dichiarato il ceo, Tony Douglas a Reuters in occasione del Dubai Airshow. "Tra qualche settimana riveleremo un ordine consistente di aerei narrow-body". Douglas non ha specificato il numero dei velivoli e neppure le tempistiche di consegna; la compagnia ha già ordinato provvisoriamente 72 Boeing 787. Il vettore si accinge a entrare su un mercato, quello del Golfo, dove la concorrenza è particolarmente accesa, ma il ceo sostiene che non entrerà in conflitto con gli altri vettori del Golfo (Emirates, Qatar Airways, Etihad Airways, ndr) poiché la maggior parte delle loro attività proviene dal traffico di trasferimento, mentre la maggior parte delle attività di Riyadh Air deriverà dai voli point to point da e per l'Arabia Saudita. Intanto la compagnia aerea ha assunto 150 persone, tra cui 20 piloti e punta ad operare con circa 170 aeromobili entro il 2030. Sempre durante il Dubai Airshow, Riyadh Air ha presentato il secondo progetto della livrea, che prevede con una combinazione di colori lavanda e indaco con un disegno simile a una piuma vicino alla parte posteriore della fusoliera, il nome "Riyadh Air" scritto in inglese e arabo e il logo del marchio della compagnia aerea sulla coda, sui motori e sul ventre dell'aeromobile. [post_title] => Riyadh Air svela la seconda livrea e i piani per l'acquisto di un «consistente numero di narrow-body» [post_date] => 2023-11-14T09:12:13+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1699953133000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 455934 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Domani martedì 14 novembre Alassio ospiterà un’importante tappa dell'evento b2b Travel Open Day Hospitality. Il format porta nelle città italiane formazione, networking e occasioni di confronto su novità e soluzioni innovative per il mondo dell’ospitalità e, per l'occasione, sarà ospitato nell'affascinante location dell'ex Chiesa Anglicana (Via Adua, 6). L’evento, patrocinato dal Comune di Alassio, accoglierà i rappresentanti della proposta ricettiva locale (proprietari, gestori e manager di strutture ricettive dell’alberghiero e dell’extra-alberghiero) per una giornata di formazione, incontri e approfondimenti con i più importanti fornitori dei servizi per l’ospitalità. L’obiettivo dell’iniziativa è quello di valorizzare l’offerta e accendere i riflettori sul tessuto ricettivo imprenditoriale. Durante la giornata ai partecipanti verrà offerto un light lunch a cura di NonUnoMeno, il progetto della cooperativa sociale Jobel che ad Alassio ha sede all'ultimo piano della Biblioteca Civica. Travel Open Day Hospitality si propone, grazie al contributo delle istituzioni, al coinvolgimento delle startup innovative e alla partecipazione di rilevanti brand del settore, di intercettare un turismo di qualità e aumentare l'appeal della destinazione sui flussi di repeater. Durante le sessioni in programma, sarà possibile per gli operatori del ricettivo aggiornarsi su prodotti e novità essenziali per il settore, partecipare a workshop e momenti formativi di rilievo. Gli incontri "one-to-one" rappresenteranno il fulcro dell’iniziativa, perché offrono l'opportunità di connettersi con i fornitori di servizi chiave per il settore. “Alassio – dichiara il Vice Sindaco del Comune di Alassio con delega al Turismo, Angelo Galtieri - è una destinazione eccellente che può essere vissuta al meglio tutto l'anno grazie al connubio perfetto tra svariati fattori, a partire da un mare e un paesaggio meravigliosi, ottime strutture ricettive, negozi e ristorazione di alta qualità ed eventi che animano la città in ogni stagione. Questa iniziativa così importante, patrocinata dal Comune, rappresenta un'interessante opportunità per la nostra città per accrescere ancora di più il livello di competenza nel settore turistico, attraverso lo scambio e il confronto proficuo tra gli operatori, che possono aggiornarsi sulle tendenze e sugli strumenti più evoluti”. Gli operatori del settore ricettivo possono iscriversi a questo link, contattare il numero 06 89017577 o ancora scrivere un'email a eventi@travelopenday.com [post_title] => Travel Open Day Hospitality ad Alassio. Galtieri: "Importante opportunità per la città" [post_date] => 2023-11-13T13:08:51+00:00 [category] => Array ( [0] => mercato_e_tecnologie ) [category_name] => Array ( [0] => Mercato e tecnologie ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1699880931000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 455867 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Itinerari diversificati in base alla stagionalità, al fine di permettere di vivere al meglio le esperienze proposte. Discover Australia presenta la sua programmazione, recuperando la capillarità d’offerta pre-Covid. Tra le novità, un tour esclusivo nello stato più occidentale del paese e il ritorno, sempre con un viaggio in esclusiva in italiano, della Nuova Zelanda. “Nel 2023 abbiamo registrato un +10% del fatturato rispetto al pari periodo del 2019, con un costo medio pratica in aumento - racconta il product manager, Roberto Boni -. Se l’Australia continua a essere una meta desiderata per lune di miele, rileviamo un incremento significativo dei viaggi in famiglia. Allo stesso tempo sono in netta crescita le prenotazioni per i Discover Tour, itinerari di gruppo in esclusiva con guida in lingua italiana, nonché per i fly & drive nel Western Australia, che è divenuto per noi lo stato best seller della programmazione. Siamo inoltre cresciuti parecchio sui viaggi cuciti su misura in ogni angolo del continente, anche i più remoti e meno battuti dai flussi turistici, come la Tasmania per esempio, che sta performando benissimo”. Nel nuovo catalogo in distribuzione alle agenzie da metà novembre e che avrà validità fino a marzo 2025, Discover Australia sfodera quindi tutti i plus della sua programmazione. Si parte dai tour Discover, cinque itinerari con partenze programmate per tutto il corso dell’anno. I viaggi proposti vengono appunto differenziati in base alla stagionalità, per permettere ai clienti di vivere al meglio le esperienze proposte. Da aprile a ottobre si potrà così ammirare French Island, il parco nazionale dimora della più grande comunità di Koala, e Phillip Island, rifugio di pinguini, mentre nell’inverno italiano gli itinerari faranno tappa a Kangaroo Island per osservare canguri, koala, leoni marini. Favorito dalla presenza del volo diretto da Fiumicino a Perth, Discover Australia ha poi da tempo scommesso sulla parcellizzazione dei viaggi verso l’Australia, consigliando soggiorni più brevi per scoprire il paese in più tappe; così facendo è riuscita a far conoscere il Western Australia che, lontano dalle classiche rotte turistiche, è sempre più amato dalla clientela perché unisce in un’unica area il fascino dell’outback, delle metropoli e il mare. E’ stato così introdotto in programmazione l’itinerario la Magia del Western Australia, che propone trasferimenti solo via terra e include la visita a due siti Unesco quali Shark Bay e Ningaloo Reef: 240 chilometri di barriera corallina, la meno nota ma forse la più bella dell’Australia. Anche per la Nuova Zelanda vengono riproposti i tour in italiano, in esclusiva con una programmazione che segue l’estate australe. Le novità proseguono anche in casa Discover Australia, che ha potenziato il team di lavoro operativo con l’introduzione di nuove figure altamente specializzate e che continua a incontrare gli agenti di viaggio in tutta la penisola, con un roadshow che durerà tutto l’inverno e primavera. [post_title] => L’offerta Discover Australia torna ai livelli pre-Covid. In arrivo il nuovo catalogo [post_date] => 2023-11-10T13:16:32+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1699622192000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "il to pantelleria island acquisisce la gestione dellhotel mursia" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":226,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":1259,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"456129","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Sarà declinata all'insegna del benessere l'operatività griffata Pantelleria Island dell'hotel Mursia. Il to dell'omonima isola ha infatti appena firmato un accordo per la gestione diretta di questa struttura da una settantina di camere, due piscine d'acqua salata e una posizione esclusiva sul mare. Una vocazione che trasparirà già dal nuovo nome dell'albergo, che si chiamerà Mursia Wellness Hotel, puntando a sfruttare appieno la spa interna i Bagni di Venere: un luogo unico nel panorama pantesco, dove poter godere di spazi completamente dedicati al relax a cui tutti gli ospiti potranno accedere gratuitamente e magari associarvi particolari trattamenti ayurvedici. Il concetto di benessere verrà inoltre esteso alle attività programmate in struttura, con una serie di percorsi outdoor wellness che punteranno a regalare momenti di fitness e relax all'aperto integrati con gli spazi naturali dell’ambiente circostante.\r

\r

Le camere della struttura richiamano gli elementi architettonici e gli arredi del dammuso pantesco con i tetti a volta. Sono inoltre tutte di ampie dimensioni e godono di vista sul mare. A disposizione degli ospiti anche delle suite con balcone vista tramonto e servizi esclusivi. All’insegna della tradizione gastronomica locale saranno poi improntatati il ristorante e il bar interni alla struttura, che godranno di collaborazioni con aziende pantesche per rimarcare quanto più possibile il concetto di sostenibilità e valorizzazione territoriale durante tutte le fasi della giornata: dalla colazione alla cena passando per i pranzi a bordo piscina e gli aperitivi in riva al mare.\r

\r

“Siamo estremamente soddisfatti di questo accordo che avvia una nuova stagione per il Mursia Hotel, consapevoli comunque della sfida che ci aspetta - sottolinea il presidente di Pantelleria Island, Fabio Casano -. La nostra visione punta a riposizionare l’hotel storicamente più noto dell’isola, ampliando il proprio bacino di utenza e il potenziale attrattivo. Sarà allo stesso tempo una grande occasione per la nostra piccola realtà di tour operator incoming, che vede aumentare le gestioni dirette delle strutture ricettive di anno in anno. Il Mursia Hotel si va infatti a inserire all’interno di una linea management già consolidata negli anni di cui fanno parte il residence Kuddie Rosse e il resort Tenuta Bukkuram”.","post_title":"Il to Pantelleria Island acquisisce la gestione dell'hotel Mursia","post_date":"2023-11-15T13:15:13+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1700054113000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"456112","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Con qualche mese di ritardo ma debutta finalmente a Dubai il nuovo brand dedicato al benessere olistico del gruppo Kerzner, Siro. La struttura aprirà ufficialmente le porte il prossimo 1° febbraio. Le prenotazioni però sono già aperte. \"Nell'ultimo decennio, l'attenzione verso la cura di sé, il fitness e il recupero come forma di benessere ha accelerato a una velocità esponenziale fino a diventare il fulcro dello stile di vita moderno - spiega il ceo di Kerzner International, Philippe Zuber -. Siro è la nostra risposta diretta a questa tendenza. Stiamo creando uno spazio capace di unire una comunità di persone che la pensano allo stesso modo e che desiderano imparare, condividere e migliorare il proprio stile di vita”.\r

\r

Il Siro One Za'abeel, situato nell'omonimo complesso della città, offrirà un'esperienza che mira a integrare tecnologie d'avanguardia, programmi fitness e di recupero innovativi, nonché un approccio olistico al benessere. Siro proporrà in particolare cinque esperienze esclusive costruite attorno a uno specifico pilastro del biohacking: fitness, nutrizione, sonno, recupero e mindfulness. Chi desidererà progredire ulteriormente nel proprio percorso potrà poi intraprendere un piano personalizzato studiato su misura per le proprie esigenze, iniziando con una valutazione della composizione corporea.\r

\r

Le camere del Siro One Za'abeel saranno completamente insonorizzate e dotate di attrezzature per il recupero fisico, una sbarra per lo stretching, un minibar ricostituente con snack sani e nutrienti, formule di servizio in camera personalizzate e accesso a sessioni di allenamento virtuali. Le Fitness suite disporranno di facilities più avanzate, tra cui una palestra personale, mentre le Recovery suite offriranno lo spazio ideale per rilassarsi con attrezzi per lo stretching, una sala trattamenti e vasche da bagno con vista sulla città. Ogni camera è progettata per facilitare il recupero fisico e mentale, attenuare il jet lag, migliorare l'umore e garantire un sonno ristoratore, sottolineando il ruolo fondamentale del riposo. L'ambiente è ottimizzato con tende intelligenti controllate da app calibrate sul ritmo circadiano degli ospiti, che si adattano alla luce naturale favorendo un risveglio rigenerante.\r

\r

La proprietà metterà a disposizione strutture di allenamento tecnologiche adatte ad atleti, appassionati di fitness e viaggiatori attenti alla salute. Nel cuore dell'hotel si troveranno il Fitness e il Recovery Lab su due piani, con palestra di mille metri quadrati progettata per programmi di allenamento flessibili e sale dedicate per corsi di gruppo o individuali. Il Fitness Lab disporrà di uno studio di Pilates, uno spin studio, uno Yoga studio e un experience box con programmi specifici. L'accesso a campi polisportivi esterni consentirà di fruire di spazi versatili per praticare un'ampia gamma di attività ricreative: dalla pallavolo al tennis, fino al padel, allo squash, al badminton e altro ancora. Gli ospiti potranno inoltre rilassarsi e praticare la mindfulness in un giardino di meditazione. Il Recovery Lab offrirà invece trattamenti specializzati per il recupero, come la terapia di percussione, l'elettrostimolazione muscolare, i massaggi sportivi, la terapia endovenosa, la crioterapia, la coppettazione, il dry needling, lo stretching assistito e molto altro. Progettato per ridurre lo stress e promuovere il rilassamento e l'auto-riflessione grazie a stimolazioni audio-visive, il Siro Wellness Pod punterà quindi a portare gli ospiti in uno stato ideale di meditazione e consapevolezza. Oltre alle strutture dedicate a fitness e recupero, l'hotel disporrà infine di un Refuel bar e di un Mindfulness studio, dove concedersi un’esperienza olistica attraverso sessioni di respirazione, meditazione, visualizzazione e coaching.\r

\r

[gallery ids=\"456120,456121,456122\"]","post_title":"Aperte le prenotazioni per il debutto del brand Siro di casa Kerzner a Dubai","post_date":"2023-11-15T12:43:16+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1700052196000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"456085","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Si è svolta ad Alassio la prima tappa ligure dei Travel Open Day Hospitality, il nuovo format del Gruppo Travel che porta nelle città italiane formazione, networking e occasioni di confronto su novità e soluzioni innovative per il mondo dell’ospitalità.\r

\r

Fornitori del settore alberghiero hanno incontrato, nell’affascinante location dell’ex Chiesa Anglicana di Alassio, albergatori, gestori e proprietari di strutture extralberghiere che hanno toccato con mano novità ed opportunità per il mondo dell’hospitality.\r

\r

La giornata ad Alassio è stata scandita dagli incontri one to one che offrono l’opportunità di connettersi con i fornitori di servizi chiave per il settore e da un momento di formazione con gli esperti del settore.\r

\r

L’obiettivo dell’iniziativa del Gruppo Travel è quello di valorizzare l’offerta e accendere i riflettori sul tessuto ricettivo imprenditoriale.\r

\r

Travel Open Day Hospitality si propone, grazie al contributo delle istituzioni, al coinvolgimento delle startup innovative e alla partecipazione di rilevanti brand del settore, di intercettare un turismo di qualità e aumentare l’appeal della destinazione sui flussi di repeater.\r

\r

«Abbiamo condiviso da subito l’obiettivo con gli organizzatori del Gruppo Travel – spiega il Vice Sindaco del Comune di Alassio con delega al Turismo, Angelo Galtieri – Il focus per noi deve essere sempre quello di far crescere il territorio, ottimizzare il lavoro per il ricettivo, per lavorare al meglio approfondendo le conoscenze specifiche. Alassio è prevalentemente una destinazione balneare ma ha una grossa propensione al turismo escursionistico fuori stagione grazie al clima favorevole».\r

\r

\r

\r

«Il Travel Open Day Hospitality è una possibilità in più – commenta Stefania Piccardo, presidente Unione Provinciale Albergatori Savona e presidente Albergatori Alassio – Grazie alla preparazione di un piano marketing preciso abbiamo programmato per tempo questo evento per dare la possibilità agli albergatori di avere nuovi input, grazie all’incontro con i fornitori ed alla formazione organizzata ad hoc. Questa giornata è stata fortemente voluta. Crediamo molto nel potenziale di tutto il territorio e continuiamo ad investire. Non dimentichiamo però i punti di debolezza della zona, vale a dire le infrastrutture ed i collegamenti».\r

\r

Alassio, 11 mila abitanti che superano le 50 mila unità nella stagione estiva, punta ed investe da tempo su alcuni eventi che negli anni hanno dimostrato grande valore turistico ed economico.\r

\r

«Alassio dispone del Centro Commerciale naturale più lungo d’Europa – aggiunge Loredana Polli, vicepresidente del Consorzio Un mare di Shopping – Il nostro consorzio è nato 11 anni fa e include 200 attività tra commercio e ricettivo. Organizziamo, sempre in collaborazione con il Comune, tanti eventi. Due in particolare si tramandano da diversi anni: I Saldi in Banco a fine agosto e un Concorso per lo Shopping dal 7 dicembre al 7 gennaio (in palio ci sono 8 mila euro di acquisti nelle boutique di Alassio). Questi appuntamenti movimentano tantissimi turisti».\r

\r

Per i fornitori di servizi all’Hospitality il TODHO ad Alassio è stata l’occasione per entrare in contatto con il tessuto alberghiero ed extralberghiero locale.\r

\r

\r

\r

«La nostra società Ex Works Milan offre consulenza nel settore alberghiero ed è nata grazie alla ventennale esperienza maturata dai founder –Silvia Calciolari – nell’ambito della direzione commerciale di catene alberghiere internazionali – e Oscar Sottocornola – dottore commercialista, incubatore di start up innovative e turnaround manager – spiega Sottocornola – Abbiamo partecipato al primo TodHo di Urbino che ha rappresentato un’ottima occasione di confronto con gli albergatori. Partecipando alle tappe autunnali puntiamo ad allargare e rafforzare i rapporti con il settore».\r

\r

Anche per Alessio Vola responsabile di Businessence Tourism Code i TodHo sono un’opportunità di crescita.\r

\r

«La formula è molto interessante – conclude Vola – Sono eventi verticali sul mondo del turismo e possono rappresentare anche per gli stessi alberghi un momento di crescita. Per noi espositori ovviamente l’obiettivo è acquisire nuovi contatti».\r

\r

\r

\r

Il light lunch servito nel porticato dell’Ex Chiesa Anglicana era a cura di NonUnoMeno, il progetto della cooperativa sociale Jobel che ad Alassio ha sede all’ultimo piano della Biblioteca Civica.\r

\r

","post_title":"Travel Open Day Hospitality, ad Alassio la prima tappa ligure del nuovo format","post_date":"2023-11-15T11:46:15+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1700048775000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"456071","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Marcia indietro del governo olandese sulla prevista limitazione al numero massimo deii voli all'aeroporto di Amsterdam Schiphol, dopo le pressioni di Stati Uniti ed Europa.\r

\r

Una decisione che è stata definita dal governo \"un boccone amaro\", ma che rappresenta sul fronte opposto una vittoria per Air France-Klm, così come per i vettori americani tra cui Delta e JetBlue, che si erano opposte all'introduzione di un tetto massimo al numeri dei voli per l'estate del 2024.\r

\r

\"Ricordo che il gabinetto è ancora impegnato a ripristinare l'equilibrio tra Schiphol e l'ambiente\" ha dichiarato il ministro delle Infrastrutture Mark Harbers in una lettera al Parlamento. Harbers ha affermato che si continuerà a perseguire il piano. Non è detto, tuttavia, che un nuovo governo avrà le stesse priorità dopo le elezioni nazionali del 22 novembre.\r

\r

Il piano di limitare il numero di voli a Schiphol, uno degli hub più trafficati d'Europa, a circa 450.000 voli, e cioè il 10% in meno rispetto ai livelli del 2019, nasceva principalmente con l'intento di ridurre l'inquinamento acustico. È stato anche accolto con favore dagli ambientalisti in quanto necessario per ridurre le emissioni di anidride carbonica e di azoto.\r

\r

Lo scorso 3 novembre il governo statunitense ha minacciare ritorsioni se gli olandesi avessero proseguito con il piano, un'iniziativa che il Dipartimento dei Trasporti Usa ha definito \"irragionevole\" sostenendo che andava contro l'accordo sul trasporto aereo in vigore tra Stati Uniti e Unione europea.","post_title":"Il governo olandese fa marcia indietro: nessun limite al numero di voli a Schiphol","post_date":"2023-11-15T10:34:13+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1700044453000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"456070","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Alessandro Vaneffi è il nuovo direttore operativo di Glamour Tour Operator. Prima di unirsi all'operatore viareggino, Vaneffi ha ricoperto ruoli chiave in diverse aziende del settore turistico. Il suo percorso inizia in Lufthansa City Centre e Lufthansa German Airlines come booking agent, ticketing supervisor e ticketing agent. Successivamente è\r

direttore operativo presso la T&T Tourandtravel di Firenze, per cui gestisce tutte le operazioni, la pianificazione delle politiche aziendali, i contratti e la formazione interna. Ancora prima è product supervisor e trainer Iata presso la Agenda srl. Assume poi il ruolo di product&training manager alla Training Solutions. Lavora infine, fino all’inizio del 2022, presso la Airtraveltraining come project manager e trainer Amadeus.\r

\r

\"Entrare a far parte di Glamour Tour Operator è un'opportunità emozionante - commenta lo stesso Vaneffi -. Sarà un onore mettere a frutto la mia esperienza per contribuire alla crescita e al successo di questa affermata azienda nel settore turistico\".","post_title":"Alessandro Vaneffi nuovo direttore operativo di Glamour To","post_date":"2023-11-15T10:29:13+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1700044153000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"455983","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_453634\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Fabrizio Celeghin[/caption]\r

\r

Sono Alessandro Martini, Alessandro Marcioni e Cristiano Celentano le tre new entry nel team sales di Mapo Travel. “Alessandro Martini, già in squadra da alcune settimane, si occupa dell’area Lazio e siamo certi darà un contributo importante alla crescita dell’azienda nel Centro Italia\", spiega Fabrizio Celeghin, direttore commerciale del to pugliese. Martini vanta esperienze importanti in campo turistico, per esempio con il gruppo Uvet, i Viaggi del Delfino e Open Travel Network: “Sono fiero di entrare a far parte della famiglia Mapo Travel e del progetto Mapo World: un brand in decisa crescita, come dimostrano i numeri di questi primi mesi di attività”, aggiunge lo stesso Martini.\r

Oltre al commerciale Lazio, sono poi in arrivo due ulteriori figure commerciali molto conosciute nelle loro aree di competenza. Si tratta di Alessandro Marcioni, che gestirà il Piemonte, e di Cristiano Celentano, che si occuperà del Triveneto. Entrambi approdano in Mapo dopo un’esperienza decennale nel tour operator Settemari – Amo il mondo. “Visti i buoni risultati di questo 2023, anche grazie al nuovo brand dedicato al lungo raggio Mapo World – conclude Celeghin –, gli ingressi di Alessandro Marcioni e Cristiano Celentano anticipano di un anno quelli che erano i passaggi previsti per il 2025. Entrambi sono per noi garanzia di un percorso del tailor made nella tradizione di consulenza e supporto alle agenzie di viaggio partner. Agenzie che restano l’unico canale di vendita dei prodotti Mapo. Ed è per questo che da sempre puntiamo molto sulla formazione degli adv. Anche novembre sarà infatti un mese ricco di incontri e di presentazione delle nostre nuove proposte, sia in diverse tappe sul territorio, sia nella nuova sede torinese di via Reiss Romoli”.\r

\r

[gallery ids=\"455987,455985,455984\"]","post_title":"Tre new entry nel team sales di Mapo Travel per Lazio, Piemonte e Triveneto","post_date":"2023-11-14T09:41:48+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1699954908000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"455971","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Riyadh Air si appresta a svelare un nuovo ordine di aeromobili per la flotta che debutterà nel 2025. La scorsa settimana la compagnia aerea, di proprietà del fondo sovrano dell'Arabia Saudita, ha dichiarato di aver concluso la campagna di acquisto di aerei a fusoliera stretta.\r

\r

\"Il processo si è concluso\", ha dichiarato il ceo, Tony Douglas a Reuters in occasione del Dubai Airshow. \"Tra qualche settimana riveleremo un ordine consistente di aerei narrow-body\".\r

\r

Douglas non ha specificato il numero dei velivoli e neppure le tempistiche di consegna; la compagnia ha già ordinato provvisoriamente 72 Boeing 787. Il vettore si accinge a entrare su un mercato, quello del Golfo, dove la concorrenza è particolarmente accesa, ma il ceo sostiene che non entrerà in conflitto con gli altri vettori del Golfo (Emirates, Qatar Airways, Etihad Airways, ndr) poiché la maggior parte delle loro attività proviene dal traffico di trasferimento, mentre la maggior parte delle attività di Riyadh Air deriverà dai voli point to point da e per l'Arabia Saudita.\r

\r

Intanto la compagnia aerea ha assunto 150 persone, tra cui 20 piloti e punta ad operare con circa 170 aeromobili entro il 2030.\r

\r

Sempre durante il Dubai Airshow, Riyadh Air ha presentato il secondo progetto della livrea, che prevede con una combinazione di colori lavanda e indaco con un disegno simile a una piuma vicino alla parte posteriore della fusoliera, il nome \"Riyadh Air\" scritto in inglese e arabo e il logo del marchio della compagnia aerea sulla coda, sui motori e sul ventre dell'aeromobile.\r

\r

","post_title":"Riyadh Air svela la seconda livrea e i piani per l'acquisto di un «consistente numero di narrow-body»","post_date":"2023-11-14T09:12:13+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1699953133000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"455934","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Domani martedì 14 novembre Alassio ospiterà un’importante tappa dell'evento b2b Travel Open Day Hospitality. Il format porta nelle città italiane formazione, networking e occasioni di confronto su novità e soluzioni innovative per il mondo dell’ospitalità e, per l'occasione, sarà ospitato nell'affascinante location dell'ex Chiesa Anglicana (Via Adua, 6).\r

\r

L’evento, patrocinato dal Comune di Alassio, accoglierà i rappresentanti della proposta ricettiva locale (proprietari, gestori e manager di strutture ricettive dell’alberghiero e dell’extra-alberghiero) per una giornata di formazione, incontri e approfondimenti con i più importanti fornitori dei servizi per l’ospitalità. L’obiettivo dell’iniziativa è quello di valorizzare l’offerta e accendere i riflettori sul tessuto ricettivo imprenditoriale.\r

\r

Durante la giornata ai partecipanti verrà offerto un light lunch a cura di NonUnoMeno, il progetto della cooperativa sociale Jobel che ad Alassio ha sede all'ultimo piano della Biblioteca Civica.\r

\r

Travel Open Day Hospitality si propone, grazie al contributo delle istituzioni, al coinvolgimento delle startup innovative e alla partecipazione di rilevanti brand del settore, di intercettare un turismo di qualità e aumentare l'appeal della destinazione sui flussi di repeater. Durante le sessioni in programma, sarà possibile per gli operatori del ricettivo aggiornarsi su prodotti e novità essenziali per il settore, partecipare a workshop e momenti formativi di rilievo. Gli incontri \"one-to-one\" rappresenteranno il fulcro dell’iniziativa, perché offrono l'opportunità di connettersi con i fornitori di servizi chiave per il settore.\r

\r

“Alassio – dichiara il Vice Sindaco del Comune di Alassio con delega al Turismo, Angelo Galtieri - è una destinazione eccellente che può essere vissuta al meglio tutto l'anno grazie al connubio perfetto tra svariati fattori, a partire da un mare e un paesaggio meravigliosi, ottime strutture ricettive, negozi e ristorazione di alta qualità ed eventi che animano la città in ogni stagione. Questa iniziativa così importante, patrocinata dal Comune, rappresenta un'interessante opportunità per la nostra città per accrescere ancora di più il livello di competenza nel settore turistico, attraverso lo scambio e il confronto proficuo tra gli operatori, che possono aggiornarsi sulle tendenze e sugli strumenti più evoluti”.\r

\r

Gli operatori del settore ricettivo possono iscriversi a questo link, contattare il numero 06 89017577 o ancora scrivere un'email a eventi@travelopenday.com","post_title":"Travel Open Day Hospitality ad Alassio. Galtieri: \"Importante opportunità per la città\"","post_date":"2023-11-13T13:08:51+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1699880931000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"455867","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Itinerari diversificati in base alla stagionalità, al fine di permettere di vivere al meglio le esperienze proposte. Discover Australia presenta la sua programmazione, recuperando la capillarità d’offerta pre-Covid. Tra le novità, un tour esclusivo nello stato più occidentale del paese e il ritorno, sempre con un viaggio in esclusiva in italiano, della Nuova Zelanda. \r

\r

“Nel 2023 abbiamo registrato un +10% del fatturato rispetto al pari periodo del 2019, con un costo medio pratica in aumento - racconta il product manager, Roberto Boni -. Se l’Australia continua a essere una meta desiderata per lune di miele, rileviamo un incremento significativo dei viaggi in famiglia. Allo stesso tempo sono in netta crescita le prenotazioni per i Discover Tour, itinerari di gruppo in esclusiva con guida in lingua italiana, nonché per i fly & drive nel Western Australia, che è divenuto per noi lo stato best seller della programmazione. Siamo inoltre cresciuti parecchio sui viaggi cuciti su misura in ogni angolo del continente, anche i più remoti e meno battuti dai flussi turistici, come la Tasmania per esempio, che sta performando benissimo”.\r

\r

Nel nuovo catalogo in distribuzione alle agenzie da metà novembre e che avrà validità fino a marzo 2025, Discover Australia sfodera quindi tutti i plus della sua programmazione. Si parte dai tour Discover, cinque itinerari con partenze programmate per tutto il corso dell’anno. I viaggi proposti vengono appunto differenziati in base alla stagionalità, per permettere ai clienti di vivere al meglio le esperienze proposte. Da aprile a ottobre si potrà così ammirare French Island, il parco nazionale dimora della più grande comunità di Koala, e Phillip Island, rifugio di pinguini, mentre nell’inverno italiano gli itinerari faranno tappa a Kangaroo Island per osservare canguri, koala, leoni marini.\r

\r

Favorito dalla presenza del volo diretto da Fiumicino a Perth, Discover Australia ha poi da tempo scommesso sulla parcellizzazione dei viaggi verso l’Australia, consigliando soggiorni più brevi per scoprire il paese in più tappe; così facendo è riuscita a far conoscere il Western Australia che, lontano dalle classiche rotte turistiche, è sempre più amato dalla clientela perché unisce in un’unica area il fascino dell’outback, delle metropoli e il mare. E’ stato così introdotto in programmazione l’itinerario la Magia del Western Australia, che propone trasferimenti solo via terra e include la visita a due siti Unesco quali Shark Bay e Ningaloo Reef: 240 chilometri di barriera corallina, la meno nota ma forse la più bella dell’Australia.\r

\r

Anche per la Nuova Zelanda vengono riproposti i tour in italiano, in esclusiva con una programmazione che segue l’estate australe. Le novità proseguono anche in casa Discover Australia, che ha potenziato il team di lavoro operativo con l’introduzione di nuove figure altamente specializzate e che continua a incontrare gli agenti di viaggio in tutta la penisola, con un roadshow che durerà tutto l’inverno e primavera.","post_title":"L’offerta Discover Australia torna ai livelli pre-Covid. In arrivo il nuovo catalogo","post_date":"2023-11-10T13:16:32+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1699622192000]}]}}