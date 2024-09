Il Messico di Kibo tra relax, storia e tradizioni Il Messico è l’altrove per eccellenza, la meta che si evoca quando si desidera staccare da tutto e ritrovare il ritmo giusto, preferibilmente latino, per la propria vita. Kibo propone allora un viaggio che consente di vivere un tour del paese e qualche giorno di relax sulla riviera Maya, affacciata sul mar dei Caraibi. Il programma inizia da Città del Messico, la metropoli per definizione, che vanta una storia millenaria da capitale dell’impero azteco, e prosegue verso Oaxaca, città d’alta quota (oltre 1.500 metri), il cui centro storico è stato dichiarato Patrimonio Unesco dell’umanità. Si toccano poi Tehuantepec, conosciuta per la cultura matriarcale e gli abiti tipici indossati delle donne, resi celebri dall’artista Frida Kahlo, e San Cristobal de Las Casas, una delle prime città a essere fondata dagli spagnoli sulla Sierra Madre. Il tour prosegue quindi per il sito archeologico di Palenque, che custodisce tracce della cultura Maya, e per Campeche, costeggiando il golfo del Messico fino a giungere a Merida e Cancun, location turistica internazionale. L’itinerario in movimento si dipana su dieci giorni, dopo i quali le ultime tre notti si soggiorna a Playa del Carmen, località nota per le acque e la movimentata vita notturna. Il The Reef Playacar Beach Resort offre un trattamento all inclusive. Il viaggio con volo dall’Italia, trasferimenti, tasse aeroportuali è proposto da Kibo a partire da 4.369 euro a persona, in camera doppia. Condividi

