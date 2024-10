Il mare raccontato attraverso le immagine: la mostra Marine Encounters sulla Explora II

Articoli che potrebbero interessarti:

Array ( [0] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 475923 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Klm avvia un severo piano di ristrutturazione che prevede il taglio dei costi e il rinvio degli investimenti. L'obiettivo dichiarato è quello di migliorare il risultato operativo di 450 milioni di euro nel breve termine, aumentando il margine di profitto a oltre l'8% entro il 2028, rispetto al 5,4% del 2023. "Come molte altre compagnie aeree, Klm soffre di costi elevati e di carenze di personale e di attrezzature”, ha dichiarato in un comunicato l'amministratore delegato Marjan Rintel. E ancora: "I nostri aerei sono pieni, ma la nostra capacità non è ancora tornata ai livelli pre-Covid. Dobbiamo fare scelte chiare e decisive ora". Il nuovo operativo di voli dovrebbe garantire un “migliore equilibrio” tra i voli europei e quelli intercontinentali, nel tentativo di ottimizzare l'utilizzo della capacità della compagnia e di ottenere più ore di volo dal personale di volo esistente. Il vettore ha spiegato che “riconsidererà e posticiperà” gli investimenti, come quelli previsti per una nuova sede e nuovi edifici per l'ingegneria e la manutenzione, mentre cercherà di mantenere gli investimenti miliardari previsti per il rinnovo della flotta. Cercherà inoltre di aumentare le entrate di almeno 100 milioni di euro all'anno introducendo nuovi prodotti a bordo, come un'offerta di catering ampliata. Le attività che non contribuiscono direttamente alle operazioni di volo potrebbero essere esternalizzate, dismesse o interrotte. La compagnia aerea olandese ha iniziato l'anno con una perdita di 31 milioni di euro, a fronte di un utile di 129 milioni di euro nel primo semestre del 2023, nonostante un aumento dei ricavi lordi di 400 milioni di euro a 6 miliardi di euro. Il Gruppo KLM, comprese le sue filiali, ha visto i profitti mancare gli obiettivi, con 260 milioni di euro di utili a fronte di 3,2 miliardi di euro di ricavi. L'utile del Gruppo Klm per il 2023 è sceso a 650 milioni di euro, rispetto ai 706 milioni di euro dell'anno precedente. Questo nonostante un forte aumento delle entrate, da 10,7 miliardi di euro nel 2022 a 12,1 miliardi di euro nel 2023. [post_title] => Klm taglia i costi e posticipa gli investimenti: parte il piano di ristrutturazione [post_date] => 2024-10-04T09:21:37+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1728033697000 ) ) [1] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 475800 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Un’autentica casa in stile locale, costruita seguendo la tradizione e realizzata con materiali naturali raccolti sull’isola. Il gruppo maldiviano Sun Siyam ha inaugurato una nuova attrattiva al Vilu Reef: l’abitazione si trova direttamente fronte mare e si chiama Athireege, che in lingua dhivehi significa casa sulla spiaggia. Il nome era altresì storicamente riservato alle case della famiglia reale delle Maldive. L'Athireege al Vilu Reef mostra la vita quotidiana maldiviana nei vari spazi, che comprendono una zona dove si cucina con i metodi tramandati di generazione in generazione. Qui gli ospiti possono anche provare una colazione o una cena tradizionale con ricette locali. Chi vuole, può pure cimentarsi in giochi tipici, come quello del popolare Ohvalhu Gondi, che si pratica su una tavoletta in legno con otto buche da riempire con conchiglie e sassolini. Ma l'Athireege non è l’unica esperienza maldiviana autentica che gli ospiti possono fare al Sun Siyam Vilu Reef: qui si organizzano infatti anche lezioni di danza Boduberu e corsi di cucina maldiviana. Il Boduberu è sia il grande tamburo, sia la danza che si balla al ritmo ipnotico e coinvolgente delle percussioni. Il Sun Siyam Vilu Reef, primo dei resort del gruppo inaugurato nel 1998 che offre 103 beach villas e water villas, è stato inoltre recentemente premiato quale Leading luxury hotel alle Maldive ai South Asian travel awards (Sata 2024, categoria Silver), in riconoscimento dell'impegno costante del resort nel segmento lusso, per le esperienze proposte agli ospiti e per il suo significativo contributo al turismo delle Maldive. Il premio è stato ritirato dal resort manager, Thoha Yoosuf. [post_title] => Al Sun Siyam Vilu Reef arriva l'Athireege: una casa in autentico stile locale [post_date] => 2024-10-02T11:23:57+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1727868237000 ) ) [2] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 475664 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Si avvicina l’appuntamento con GO!BORDERLESS, il ricco programma di celebrazioni riservate a Nova Gorica e Gorizia, insieme Capitale Europea della Cultura 2025. Due città simbolo o, meglio, una sola città, l’unica in Europa ad essere attraversata da un confine tra due Stati. Un confine che, per troppi anni, ha significato una frattura, immortalata nelle foto in bianco e nero del filo spinato di piazzale Transalpina. Che oggi invece è diventato un luogo simbolo dove il confine si dissolve nella vita quotidiana delle persone. “É per noi fondamentale mantenere una collaborazione stretta con il territorio circostante, che rappresenta una risorsa anche per le due città direttamente coinvolte come Capitale Europea della cultura 2025. E proprio per questo che guardiamo al nuovo anno con ottimismo, convinti che le iniziative legate al progetto GO!BORDERLESS possano rappresentare un’opportunità anche per il resto della regione” ha dichiarato il direttore dell’Ente sloveno per il Turismo in Italia, Aljoša Ota. La Valle di Vipava e Nova Gorica La Valle di Vipava, riconosciuta nel 2018 come una delle migliori destinazioni europee dalla celebre guida Lonely Planet, è situata a pochi chilometri da aeroporti come Trieste, Venezia, Lubiana, Zagabria e Milano, e grazie al suo territorio con alti versanti da un lato e dolci colline dall’altro, offre una varietà di attrazioni che la rendono una meta interessante per gli appassionati di attività all’aria aperta. “Oltre a tutti gli eventi previsti durante il 2025, ci sono cinque ulteriori motivi sempre validi per visitare la nostra valle: gastronomia e ristorazione, attività all’aria aperta, storia e cultura, Nuova Gorica città delle Rose, ospitalità e accoglienza” - ha dichiarato Erika Lojk, GM di Nova Gorica e Vipava valley Tourist Board. Con ingredienti a km 0, la Valle di Vipava è il posto ideale per gli amanti della buona cucina e per gli appassionati di vino, con più di 200 produttori nella regione. Sul territorio ci sono inoltre diversi ristoranti Michelin, e numerose cantine dove degustare i vini locali, tra cui i celebri Michelin e Pinella. La valle ospita anche una vasta gamma di attività outdoor, praticabili tutto l'anno. Dalle escursioni in bicicletta e a piedi, al parapendio e bungee jumping, fino agli sport acquatici sui fiumi Vipava e Soca. Quello della Valle di Vipava è un territorio ricco di storia e cultura, con numerosi monumenti storici come il castello di Wittenberg, il Convento Francescano Kostanjevica dove riposano gli ultimi discendenti della dinastia francese dei Borbone, e il ponte di Solkan, il più grande ponte ferroviario di pietra al mondo, con un arco di 85 metri. I piccoli musei locali inoltre offrono uno sguardo sulla storia della regione. “Il nostro territorio è rinomato per l'ospitalità dei suoi abitanti. Con oltre 4.000 posti letto disponibili e numerose altre tipologie di alloggio, dalle aree di campeggio a hotel di lusso, i visitatori possono trovare l'accoglienza ideale per ogni tipo di soggiorno. Nel 2023 abbiamo registrato oltre 230.000 pernottamenti e circa 150.000 visitatori in tutta la Regione, confermando così l’attrattiva di questo territorio” ha commentato la Direttrice Erika Lojk. Nova Gorica: La Città delle Rose Sul nuovo confine, delineatosi dopo la seconda guerra mondiale, è cresciuta Nova Gorica, città delle rose e dei parchi, dell’intrattenimento e dei casinò. Caduto il confine, le due città formano oggi una conurbazione davvero interessante, resa ancora più ricca dalla presenza di due lingue e di culture. “Nova Gorica, unita alla Gorizia italiana, nel 2025 sarà la capitale europea della cultura, e con il progetto GO!BORDERLESS ha in calendario numerosi appuntamenti, eventi e spettacoli, che contribuiranno ad incrementare i flussi turistici verso il nostro territorio. La città inoltre ha anche un importante centro congressi e molte attività ricreative, ed è quindi meta ideale anche per il settore MICE” ha dichiarato Aljoša Ota, direttore dell’Ente sloveno per il Turismo in Italia. Brda: tra cultura e gastronomia Al confine tra Slovenia e Italia, Brda è una regione affascinante e facilmente accessibile grazie alla vicinanza di tre aeroporti, tra cui Trieste, e la possibilità di visitare mete iconiche come Venezia. Questa zona è conosciuta per il suo paesaggio culturale, frutto della tradizione e del lavoro dell'uomo nel corso degli anni. Sulle colline di Brda la viticoltura è praticata con metodi unici che risalgono a secoli fa, e la regione è celebre per la produzione di vini di alta qualità, frutta come ciliegie e pesche, e recentemente anche l’olio d’oliva. Ma anche per la raccolta della lavanda. “Brda è in fase di candidatura per il riconoscimento UNESCO per il suo patrimonio enologico. La cucina locale, che spazia da piatti tradizionali a interpretazioni moderne, include specialità come polenta bianca e salumi fatti in casa. Brda è viva di eventi durante tutto l'anno. Dalla Festa delle Ciliegie alla rassegna di vino, le opportunità per immergersi nella cultura locale sono molteplici. Ogni anno, la regione ospita festival di gastronomia e manifestazioni culturali, che coinvolgono anche le comunità italiane limitrofe” - ha dichiarato Tina Novak Samec, GM di Institute for Turism, Culture, Youth and Sport Brda Il tema della sostenibilità è molto sentito in questo territorio in cui sono state adottate pratiche vinicole che abbracciano metodi biologici e biodinamici. La modernizzazione delle cantine, grazie anche ai fondi europei, ha portato a strutture all'avanguardia che conservano la tradizione, creando un perfetto equilibrio tra innovazione e rispetto per l’ambiente. Questo è uno dei motivi per cui Brda è stata inserita nella top 100 destinazioni sostenibili nel mondo 2022, e ha ottenuto il certificato “Oro” della Slovenia come destinazione verde. La regione offre una varietà di alloggi, da agriturismi a centri per eventi come Villa Vipolže, ideale per matrimoni e congressi. L’ospitalità è al centro dell’esperienza, grazie ai contatti con gli abitanti del luogo, che arricchiscono ogni visita. Il gruppo HIT La città di Nova Gorica è sede anche di uno dei maggiori player sloveni nel settore del turismo e dell’intrattenimento, il Gruppo Hit, noto per la gestione di casinò, hotel e centri benessere. Il gruppo promuove anche eventi culturali e gastronomici, contribuendo così attivamente alla vivacità della regione, e alla valorizzazione del patrimonio locale. [caption id="attachment_475666" align="alignright" width="216"] Suzana Pavlin, Direttore vendite del gruppo HIT[/caption] Nel 2025 il gruppo HIT ospiterà eventi di rilievo internazionale, come l’ECA Casino Industry Forum e il COS Casino Operations Summit, attirando l’attenzione dei principali player europei dell’industria del gioco e dell’intrattenimento su Nova Gorica, per consolidare così la posizione della città slovena come centro di eccellenza nel settore. Inoltre, in occasione del 40º anniversario dell’apertura del primo casinò della catena Hit Universe of fun, verrà aperta al pubblico una mostra permanente presso il Park Hotel & Entertainment. “Si tratta di una preziosa collezione di opere grafiche di artisti del territorio transfrontaliero, un’iniziativa culturale atta a mettere in risalto il significativo legame tra il mondo dell’economia e dell’arte. La mostra, insieme agli eventi del programma GO!2025, contribuirà indubbiamente ad arricchire l’offerta culturale della città” commenta Suzana Pavlin, Direttore vendite del gruppo. [gallery ids="475671,475668,475669,475670,475672,475667"] [post_title] => Destinazione Slovenia, in vista di Nova Gorica e Gorizia Capitale Europea della Cultura 2025 [post_date] => 2024-10-02T09:15:32+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( [0] => capitale-della-cultura [1] => slovenia ) [post_tag_name] => Array ( [0] => capitale della Cultura [1] => slovenia ) ) [sort] => Array ( [0] => 1727860532000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 475689 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Il Gruppo Una presenta la versatilità della sua proposta in Sicilia: dei 54 hotel della compagnia dislocati in Italia, sei si trovano sull’isola e tre di questi sulla costa orientale, ricca di bellezza naturale e storica, alle pendici della “Muntagna”, l’Etna, che per i siciliani è una generosa genitrice, fonte di acqua potabile, di fertilità e dello scuro basalto con cui si costruiscono strade e case. Si atterra all’aeroporto di Catania (che offrirà presto anche un volo giornaliero per New York) e si visita la città. Fondata dai greci nel 729 a.C., Catania ebbe grande importanza nel corso della storia (nel 1.400 fu capitale del Regno di Sicilia), ma è stata più volte colpita da terremoti ed eruzioni. Oggi le sue strade ampie corrono tra palazzi in stile barocco siciliano: il centro storico - patrimonio Unesco - è stato ricostruito dopo la devastante eruzione del 1.669 e il terremoto del 1.693. E' stata preservata però una parte dell’anfiteatro romano e alcuni edifici delle antiche terme. La vita scorre vivace a partire dal primo mattino, quando apre la Pescheria, il mercato del pesce. Piazze e strade si riempiono di attività di ogni tipo, tra cui l’offerta gastronomica street-food di locali. Per la sua vitalità lavorativa Catania viene definita la Milano della Sicilia. In via Etnea il Palace Catania Una Esperienze, 4 stelle, con 94 camere e un centro congressi, è la location ideale per un turismo leisure e business: spazi ampi e luminosi, camere funzionali dalle fresche tonalità marine, nove ampie sale modulabili per congressi ed eventi e un rooftop con vista sul centro della città e sull’Etna. L’offerta è completata da una ricca proposta f&b con prodotti a chilometri zero e una grande attenzione alla sostenibilità in tutte le sue declinazioni. Tra le esperienze per gli ospiti, un giro alla scoperta dell’arte fantasiosa e rivolta alla tradizione della bottega Cartura, attiva da 25 anni a Catania. Il percorso verso il mare conduce a Giardini Naxos, dove si trovava la colonia da cui i greci calcidesi partirono per fondare proprio Catania. Qui si trova l’Unahotels Naxos Beach Sicilia. Il resort 4 stelle dispone di 189 stanze d’hotel e 448 camere distribuite in villette all’interno di un vasto parco verde, con cinque ristoranti e sei bar. Anche qui è grande l’attenzione alla sostenibilità ambientale, economica e sociale, con la forza lavoro soprattutto di provenienza locale. La struttura ospita ampie piscine, uno spazio attrezzato per i bambini, un teatro e diversi negozi. Offre anche un ricco programma di attività quotidiane: dallo sport alle escursioni. Tra le esperienze a disposizione degli ospiti, i percorsi alla scoperta dell’Etna con la guida ambientale escursionistica Gaetano Maenza. Con un transfer o con un’imbarcazione si raggiunge poi l'Unahotels Capotaormina: una struttura 4 stelle con 190 camere e tre ristoranti. Si annida sulla cima del promontorio e tutte le camere sono affacciate sul mare, rivolte al profilo della Muntagna, con il suo pennacchio di fumo che si perde all’orizzonte. Ampia l’offerta mice, con la possibilità di riservare la struttura per eventi e matrimoni. Un ascensore scende per oltre 50 metri nella roccia, quindi un tunnel porta alla spiaggia, con piscina e ristorante. Gli amanti del passato potranno anche visitare l’antico teatro di Taormina. [gallery ids="475694,475691,475701,475700,475702,475699"] [post_title] => La Sicilia orientale protagonista dell'offerta del Gruppo Una [post_date] => 2024-10-01T10:44:26+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1727779466000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 475037 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Novo Mesto è una città storica della Slovenia, culla delle testimonianze preistoriche del territorio. È conosciuta come Città delle Situle perché qui sono stati rinvenuti alcuni di questi rari contenitori in bronzo istoriati datati tra il VII e il IV secolo aC, sui quali sono rappresentate scene di vita e riti antichi. In questo angolo di terra fertile si fermarono i Celti di ritorno dalle loro spedizioni in Grecia: portarono nuove tradizioni, tattiche di guerra con spade e cavalli e tecnologie innovative - come quelle della lavorazione di vasellame e gioielli. Poi arrivarono i romani che con il loro stile di vita e le innovazioni ingegneristiche avviarono una globalizzazione. Con la caduta dell’Impero Romano, intorno al V secolo, le tribù nordiche scesero verso il sud alla ricerca di una vita migliore, ma una nuova era di sviluppo prese il via solo nel XIV secolo. Il Museo di Dolenjska rivela al suo ospite numerosi reperti dell'età del bronzo e del ferro raccolti nelle tre necropoli sovrapposte nell’area verde che circonda verde Novo Mesto e tramanda la storia di un furto: nel 1965 era in corso un’importante mostra sulla preistoria quando tutti i reperti vennero rubati per essere immessi sul mercato nero dell’arte in America. Il progetto fu sventato grazie a un’efficace collaborazione della polizia slovena e italiana, perché la refurtiva venne ritrovata a Bologna. Risalire nei secoli aiuta a scoprire la fiera identità del popolo sloveno e la sua lingua: un idioma del ceppo slavo che utilizza ancora il duale ed è oggi parlato da circa 2milioni di persone. Ripercorrendo i secoli torniamo al 1365, quando Rodolfo IV d’Asburgo iniziò la costruzione delle mura di Novo Mesto per fermare gli eserciti turchi che risalivano dalla Bosnia. Nello stesso periodo, arrivarono in città i frati francescani che costruirono un monastero, la cui biblioteca oggi ospita preziosi incunaboli. A Novo Mesto la storia segue anche il corso del fiume Krka, che circonda il centro storico creando una penisola sormontata dalla cattedrale di San Nicola. La chiesa, tra architettura gotica e barocca, è costruita su un asse longitudinale spezzato: l’abside è in fondo alla navata, ma spostata verso sinistra; sull’altare si innalza la pala “La visione di San Nicola” realizzata nel 1582 da Jacopo Tintoretto e richiesta dall’allora prevosto Polidoro di Montagnana. (Nel 2015, in occasione del giubileo della misericordia voluto da papa Francesco, a San Nicola è stata aperta una porta santa per le indulgenze). Importante, poi, il ruolo dell’arciduchessa Maria Teresa d'Austria, che alla fine del ‘700 realizzò opere importanti per lo sviluppo igienico, culturale e scolastico del territorio. Novo Mesto raccoglie anche il lascito del ginnasta Leon Štukelj, simbolo dell’orgoglio nazionale. Nato nel 1898 e morto a 101 anni nel 1999, vinse 6 medaglie olimpiche - 3ori, 1 argento e 1 bronzo - alle Olimpiadi del 1924, 1928 e 1936 e 5 ori nei Mondiali del ‘22 e del ‘26. Oggi Novo Mesto è un vivace centro industriale la cui ricchezza deriva dal colosso farmaceutico Krka - che dà lavoro a 12mila abitanti - dalla sede della Adria - produttrice di camper - e dai 4 decenni di presenza di una fabbrica della Renault. [gallery ids="475039,475041,475043"] [post_title] => Slovenia: il ritmo contemporaneo di Novo Mesto, che tramanda una storia antica [post_date] => 2024-09-30T10:00:45+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1727690445000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 475525 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Ritorno a bordo delle navi Msc per Eataly, che posizionerà un proprio ristorante sulla World Europa. “Sono contento di tornare a collaborare con un brand che abbraccia innovazione e tradizione e che ha trovato la sua formula vincente - commenta il vice president Southern Europe della divisione crociere del gruppo Msc, Leonardo Massa -. Siamo una compagnia dal dna italiano e poniamo una grande attenzione all’offerta gastronomica a bordo delle nostre navi. Per questa ragione ci piace avere partner che rappresentano il meglio nei rispettivi settori come Eataly”. La Msc World America farà il proprio debutto il prossimo 9 aprile e trascorrerà la sua stagione inaugurale navigando da PortMiami nei Caraibi, con tutti gli itinerari che includono una tappa all'Ocean Cay Msc Marine Reserve, l'isola privata della compagnia alle Bahamas. In occasione della sua stagione inaugurale la nuova ammiraglia proporrà ai propri ospiti crociere di sette o 14 notti alla scoperta dei caldi paradisi caraibici. Le crociere partiranno dall’homeport di Miami e includeranno soste a Puerto Plata (Repubblica Dominicana), San Juan (Porto Rico) e a Ocean Cay, prima del ritorno a PortMiami. Chi opterà per il viaggio di 14 notti potrà esplorare ulteriori destinazioni come Costa Maya e Cozumel (Messico), l'isola di Roatan (Honduras) e godere di una seconda sosta a Ocean Cay, prima di terminare la crociera al porto di Miami. La World America includerà 19 ristoranti, tra cui quattro principali, due buffet e due locali esclusivi per gli ospiti Msc Yacht Club [post_title] => Eataly torna a bordo delle navi Msc. Un suo ristorante debutterà sulla World America [post_date] => 2024-09-27T11:14:01+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1727435641000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 475496 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => L'Ente sloveno per il turismo ha presentato ieri a Milano la nomina congiunta di Nova Gorica e Gorizia come Capitale Europea della Cultura 2025. Per la prima volta, due città divise da un confine condivideranno questo titolo, segnando un momento storico per l'Europa. Con il progetto GO! Borderless, le due città si preparano al nuovo anno con un'offerta turistica ricca di eventi e nuove proposte che si svolgeranno lungo il confine che separa – e al contempo unisce – le due località. Il programma artistico e culturale sarà articolato su due temi principali: il filo rosso, che rappresenta il confine storico, e il filo verde, simbolo del fiume Isonzo e della sostenibilità. [caption id="attachment_475499" align="alignright" width="188"] Aljoša Ota, direttore dell’Ente sloveno per il Turismo in Italia[/caption] Dopo aver dedicato l’anno corrente al ventennale dall’ingresso della Slovenia nella Ue, la giovane Repubblica slovena è pronta quindi ad affrontare una nuova stagione culturale per il Paese, nel segno del superamento delle frontiere con il resto d’Europa e della voglia di raccontare al mondo i grandi passi in avanti compiuti negli ultimi decenni. «Auspichiamo che la nomina di Nova Gorica e Gorizia a Capitale Europea della Cultura 2025 diventi un’occasione per raccontare una regione in cui il concetto stesso di confine cambia significato, mettendo al centro la comunicazione e la condivisione attraverso l'arte, la cultura e l’enogastronomia» ha commentato Aljoša Ota, direttore dell’Ente sloveno per il Turismo in Italia. Con GO!2025 Borderless Nova Gorica e Gorizia hanno realizzato un palinsesto incentrato su arte e cultura, e che prevede numerosi eventi che si terranno su entrambi i lati del confine, proprio con l'obiettivo di valorizzare la coesistenza pacifica e la collaborazione tra le due città. L’Opening Cerimony, che unirà entrambe le città in una celebrazione condivisa, si terrà l'8 febbraio 2025, in concomitanza con la Giornata slovena della Cultura (giorno di Prešeren). Il programma, curato dall'ente GO! 2025, si svilupperà su due filoni tematici: il rosso e il verde. Il filo rosso rappresenta il confine, storico e contemporaneo. Attraverso lo slogan "Go! Borderless" si esplorerà la questione fondamentale di tutti i progetti artistici: quale rapporto abbiamo con il confine? Un confine può riguardare due paesi, due culture diverse, due nazioni, due stati e, in questo caso, due città che in passato hanno vissuto esperienze traumatiche e che oggi stanno vivendo una coesistenza pacifica. Il filo verde invece è quello del colore del fiume Isonzo, il cui verde smeraldo rappresenta l’identità visiva del progetto. La regione Capitale Europea della Cultura si estende dalla cima del monte Triglav, sorgente del corso d’acqua, fino alla sua foce nel mare Adriatico, sul lato italiano. Il filo verde si riflette anche nella natura sostenibile del progetto, alla ricerca di un qualcosa di utile per il futuro, ma sempre con un'attenzione particolare alle persone. Nel segno del green anche il nuovo distretto Ecoc, che prende vita proprio nel tratto di 1 KM tra le due ex dogane. Il progetto si configura come una passeggiata verde nella conurbazione, uno spazio sociale per gli abitanti di Nova Gorica e Gorizia che comprende 4 aree di intervento (il Piazzale della Transalpina con il suo Tridente, l’area verde che conduce al valico di San Gabriele, EPIC e Super 8). L'anno come Capitale Europea della Cultura 2025 rappresenta per queste due città un'occasione ulteriore di promozione di un territorio con una vocazione turistica legata all'ambiente, all'arte, alle tradizioni locali, allo sport e all'offerta eno-gastronomica. «Tra gli eventi che contrassegneranno Go! 2025 possiamo già annunciare, oltre all'evento di inaugurazione "Da stazione a stazione" che avverrà l'8 febbraio, anche la Marcia per l'Europa che si svolgerà tra il 1° e il 9 maggio, e la manifestazione Gusti senza Frontiere dal 26 al 28 settembre. L’anno come Capitale Europea della Cultura 2025 terminerà con la cerimonia di chiusura Christmas Lights dal 1 al 5 dicembre 2025» ha concluso Ota. [post_title] => Nova Gorica e Gorizia pronte a diventare Capitale Europea della Cultura 2025 [post_date] => 2024-09-27T09:36:08+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( [0] => cultura [1] => slovenia ) [post_tag_name] => Array ( [0] => cultura [1] => slovenia ) ) [sort] => Array ( [0] => 1727429768000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 475431 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => La Polonia piace sempre di più al mercato italiano, a confermare la tendenza ci sono 600.000 arrivi, di cui una ampia parte a Cracovia «i turisti italiani rappresentano uno dei flussi principali per il nostro incoming su cui puntiamo molto, i risultati sono superiori al 2019 - commenta Barbara Minczewa, direttrice dell’Ente Nazionale Polacco per il Turismo a Roma - sia per il legame culturale ma anche grazie ai numerosi voli tra i due paesi. «Cracovia e la Malopolska sono destinazioni sempre molto apprezzate e predilette dal turista italiano, una delle poche città rimaste intatte durante le guerre, che mostra il suo carattere più polacco ma che allo stesso tempo da sfoggio alle opere del Rinascimento italiano, al di fuori dell’Italia, più autentiche. Infatti abbiamo avviato una sinergia di eventi promozionali con Toscana Promozione Turismo per le peculiarità che accomunano queste due terre». Tra i punti di forza della destinazione spiccano i Patrimoni Unesco - la sola regione Malopolska ne conta ben 14 - il centro storico di Cracovia, la biodiversità e la varietà dei paesaggi molto apprezzati dal turismo outdoor, ma anche cultura popolare e folklore, e l’architettura in legno di chiese uniche (anch’esse Patrimonio dell’Unesco). In crescita le attrazioni legate ai laghi, percorsi naturalistici e al vino bianco e rosato che valorizza la cultura enogastronomica locale. [post_title] => La Polonia punta su Cracovia e la regione Malopolska [post_date] => 2024-09-26T10:25:32+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1727346332000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 475332 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Idee per Viaggiare, in collaborazione con l’ambasciata turca e Turkish Airlines, ha presentato in occasione di una serata romana la destinazione Turchia e il tour Meravigliosa Istanbul per un Capodanno in viaggio dal 28 dicembre al 1° gennaio. Il Paese attira sempre più visitatori ed entra nella programmazione di IpV sia come meta finale, sia come stop-over. Nella prima parte del 2024 si è registrato, rispetto all’anno passato, un aumento delle visite del 7,11% con quasi 36 milioni di arrivi di cui 461.698 italiani, il 19,55% in più rispetto allo stesso periodo del 2023. Si prospettano perciò 720 mila arrivi dalla nostra Penisola entro la fine dell'anno, mentre l’obiettivo per il 2025 è di raggiungere quota 800 mila. Nel mirino 90 milioni di turisti annui complessivi e 100 miliardi di dollari in entrate turistiche entro fine 2028, come spiega il direttore dell’ufficio cultura e informazioni dell’ambasciata turca a Roma, Riza Haluk Söner. [caption id="attachment_475391" align="alignright" width="300"] Live performance di Ebru art, tradizionale tecnica turca di pittura su acqua[/caption] Per il Capodanno a Istanbul, Roberto Morgi, responsabile della destinazione Turchia di IpV, ha quindi raccontato il tour di cinque giorni e quattro notti, che prevede sistemazioni in strutture a 4 o 5 stelle in zona piazza Taksim e partenze con voli diretti Turkish Airlines da Roma, Milano e Napoli. Inclusi nel prezzo una cena tipica di fine anno, trasferimenti e visite con guida parlante italiano. “Questa estate è stata una grandissima estate - ha sottolineato Chiara De Stefano, sales e marketing agent di Turkish Airlines -. Siamo felici del risultato sulla Turchia ma anche oltre, perché il nostro prodotto è in costante espansione pure sul network globale”. In Italia, aggiunge, dopo le recenti aperture delle tratte che collegano Istanbul a Torino e Palermo non sono previsti ulteriori ampliamenti a breve. Argomenti centrali in fiera a Rimini per la compagnia aerea saranno infine i servizi Touristanbul e stopover. Con Touristanbul Turkish Airlines propone, a chi ha un transito di almeno sei ore, sette diversi itinerari ogni giorno per visitare la città. Per transiti volontari superiori alle 20 ore c’è invece lo stopover: la linea aerea offre ai clienti in partenza dall’Italia una notte in hotel 4 stelle se si possiede un biglietto Economy class e due notti in hotel 5 stelle se si viaggia in business Class. Il servizio è da prenotare almeno 72 ore prima ed è estendibile con una tariffa convenzionata. Per i transiti obbligati superiori a nove ore (Business) e 12 ore (Economy) Turkish Airlines mette a disposizione un servizio di accommodation, nel caso in cui non sia previsto un collegamento con coincidenza più breve. Elisa Biagioli [post_title] => Turchia sempre più importante nei programmi Idee per Viaggiare [post_date] => 2024-09-25T15:00:12+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( [0] => in-evidenza ) [post_tag_name] => Array ( [0] => In evidenza ) ) [sort] => Array ( [0] => 1727276412000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "il mare raccontato attraverso le immagine la mostra marine encounters sulla explora ii" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":103,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":961,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"475923","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Klm avvia un severo piano di ristrutturazione che prevede il taglio dei costi e il rinvio degli investimenti. L'obiettivo dichiarato è quello di migliorare il risultato operativo di 450 milioni di euro nel breve termine, aumentando il margine di profitto a oltre l'8% entro il 2028, rispetto al 5,4% del 2023.\r

\r

\"Come molte altre compagnie aeree, Klm soffre di costi elevati e di carenze di personale e di attrezzature”, ha dichiarato in un comunicato l'amministratore delegato Marjan Rintel. E ancora: \"I nostri aerei sono pieni, ma la nostra capacità non è ancora tornata ai livelli pre-Covid. Dobbiamo fare scelte chiare e decisive ora\".\r

\r

Il nuovo operativo di voli dovrebbe garantire un “migliore equilibrio” tra i voli europei e quelli intercontinentali, nel tentativo di ottimizzare l'utilizzo della capacità della compagnia e di ottenere più ore di volo dal personale di volo esistente.\r

\r

Il vettore ha spiegato che “riconsidererà e posticiperà” gli investimenti, come quelli previsti per una nuova sede e nuovi edifici per l'ingegneria e la manutenzione, mentre cercherà di mantenere gli investimenti miliardari previsti per il rinnovo della flotta. Cercherà inoltre di aumentare le entrate di almeno 100 milioni di euro all'anno introducendo nuovi prodotti a bordo, come un'offerta di catering ampliata.\r

\r

Le attività che non contribuiscono direttamente alle operazioni di volo potrebbero essere esternalizzate, dismesse o interrotte.\r

\r

La compagnia aerea olandese ha iniziato l'anno con una perdita di 31 milioni di euro, a fronte di un utile di 129 milioni di euro nel primo semestre del 2023, nonostante un aumento dei ricavi lordi di 400 milioni di euro a 6 miliardi di euro. Il Gruppo KLM, comprese le sue filiali, ha visto i profitti mancare gli obiettivi, con 260 milioni di euro di utili a fronte di 3,2 miliardi di euro di ricavi. \r

\r

L'utile del Gruppo Klm per il 2023 è sceso a 650 milioni di euro, rispetto ai 706 milioni di euro dell'anno precedente. Questo nonostante un forte aumento delle entrate, da 10,7 miliardi di euro nel 2022 a 12,1 miliardi di euro nel 2023.","post_title":"Klm taglia i costi e posticipa gli investimenti: parte il piano di ristrutturazione","post_date":"2024-10-04T09:21:37+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1728033697000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"475800","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Un’autentica casa in stile locale, costruita seguendo la tradizione e realizzata con materiali naturali raccolti sull’isola. Il gruppo maldiviano Sun Siyam ha inaugurato una nuova attrattiva al Vilu Reef: l’abitazione si trova direttamente fronte mare e si chiama Athireege, che in lingua dhivehi significa casa sulla spiaggia. Il nome era altresì storicamente riservato alle case della famiglia reale delle Maldive.\r

\r

L'Athireege al Vilu Reef mostra la vita quotidiana maldiviana nei vari spazi, che comprendono una zona dove si cucina con i metodi tramandati di generazione in generazione. Qui gli ospiti possono anche provare una colazione o una cena tradizionale con ricette locali. Chi vuole, può pure cimentarsi in giochi tipici, come quello del popolare Ohvalhu Gondi, che si pratica su una tavoletta in legno con otto buche da riempire con conchiglie e sassolini. Ma l'Athireege non è l’unica esperienza maldiviana autentica che gli ospiti possono fare al Sun Siyam Vilu Reef: qui si organizzano infatti anche lezioni di danza Boduberu e corsi di cucina maldiviana. Il Boduberu è sia il grande tamburo, sia la danza che si balla al ritmo ipnotico e coinvolgente delle percussioni.\r

\r

Il Sun Siyam Vilu Reef, primo dei resort del gruppo inaugurato nel 1998 che offre 103 beach villas e water villas, è stato inoltre recentemente premiato quale Leading luxury hotel alle Maldive ai South Asian travel awards (Sata 2024, categoria Silver), in riconoscimento dell'impegno costante del resort nel segmento lusso, per le esperienze proposte agli ospiti e per il suo significativo contributo al turismo delle Maldive. Il premio è stato ritirato dal resort manager, Thoha Yoosuf.\r

\r

","post_title":"Al Sun Siyam Vilu Reef arriva l'Athireege: una casa in autentico stile locale","post_date":"2024-10-02T11:23:57+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1727868237000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"475664","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Si avvicina l’appuntamento con GO!BORDERLESS, il ricco programma di celebrazioni riservate a Nova Gorica e Gorizia, insieme Capitale Europea della Cultura 2025. Due città simbolo o, meglio, una sola città, l’unica in Europa ad essere attraversata da un confine tra due Stati. Un confine che, per troppi anni, ha significato una frattura, immortalata nelle foto in bianco e nero del filo spinato di piazzale Transalpina. Che oggi invece è diventato un luogo simbolo dove il confine si dissolve nella vita quotidiana delle persone. \r

\r

“É per noi fondamentale mantenere una collaborazione stretta con il territorio circostante, che rappresenta una risorsa anche per le due città direttamente coinvolte come Capitale Europea della cultura 2025. E proprio per questo che guardiamo al nuovo anno con ottimismo, convinti che le iniziative legate al progetto GO!BORDERLESS possano rappresentare un’opportunità anche per il resto della regione” ha dichiarato il direttore dell’Ente sloveno per il Turismo in Italia, Aljoša Ota.\r

La Valle di Vipava e Nova Gorica\r

La Valle di Vipava, riconosciuta nel 2018 come una delle migliori destinazioni europee dalla celebre guida Lonely Planet, è situata a pochi chilometri da aeroporti come Trieste, Venezia, Lubiana, Zagabria e Milano, e grazie al suo territorio con alti versanti da un lato e dolci colline dall’altro, offre una varietà di attrazioni che la rendono una meta interessante per gli appassionati di attività all’aria aperta. \r

“Oltre a tutti gli eventi previsti durante il 2025, ci sono cinque ulteriori motivi sempre validi per visitare la nostra valle: gastronomia e ristorazione, attività all’aria aperta, storia e cultura, Nuova Gorica città delle Rose, ospitalità e accoglienza” - ha dichiarato Erika Lojk, GM di Nova Gorica e Vipava valley Tourist Board.\r

\r

Con ingredienti a km 0, la Valle di Vipava è il posto ideale per gli amanti della buona cucina e per gli appassionati di vino, con più di 200 produttori nella regione. Sul territorio ci sono inoltre diversi ristoranti Michelin, e numerose cantine dove degustare i vini locali, tra cui i celebri Michelin e Pinella. La valle ospita anche una vasta gamma di attività outdoor, praticabili tutto l'anno. Dalle escursioni in bicicletta e a piedi, al parapendio e bungee jumping, fino agli sport acquatici sui fiumi Vipava e Soca. Quello della Valle di Vipava è un territorio ricco di storia e cultura, con numerosi monumenti storici come il castello di Wittenberg, il Convento Francescano Kostanjevica dove riposano gli ultimi discendenti della dinastia francese dei Borbone, e il ponte di Solkan, il più grande ponte ferroviario di pietra al mondo, con un arco di 85 metri. I piccoli musei locali inoltre offrono uno sguardo sulla storia della regione.\r

\r

“Il nostro territorio è rinomato per l'ospitalità dei suoi abitanti. Con oltre 4.000 posti letto disponibili e numerose altre tipologie di alloggio, dalle aree di campeggio a hotel di lusso, i visitatori possono trovare l'accoglienza ideale per ogni tipo di soggiorno. Nel 2023 abbiamo registrato oltre 230.000 pernottamenti e circa 150.000 visitatori in tutta la Regione, confermando così l’attrattiva di questo territorio” ha commentato la Direttrice Erika Lojk.\r

Nova Gorica: La Città delle Rose\r

Sul nuovo confine, delineatosi dopo la seconda guerra mondiale, è cresciuta Nova Gorica, città delle rose e dei parchi, dell’intrattenimento e dei casinò. Caduto il confine, le due città formano oggi una conurbazione davvero interessante, resa ancora più ricca dalla presenza di due lingue e di culture. \r

\r

“Nova Gorica, unita alla Gorizia italiana, nel 2025 sarà la capitale europea della cultura, e con il progetto GO!BORDERLESS ha in calendario numerosi appuntamenti, eventi e spettacoli, che contribuiranno ad incrementare i flussi turistici verso il nostro territorio. La città inoltre ha anche un importante centro congressi e molte attività ricreative, ed è quindi meta ideale anche per il settore MICE” ha dichiarato Aljoša Ota, direttore dell’Ente sloveno per il Turismo in Italia.\r

Brda: tra cultura e gastronomia\r

Al confine tra Slovenia e Italia, Brda è una regione affascinante e facilmente accessibile grazie alla vicinanza di tre aeroporti, tra cui Trieste, e la possibilità di visitare mete iconiche come Venezia. Questa zona è conosciuta per il suo paesaggio culturale, frutto della tradizione e del lavoro dell'uomo nel corso degli anni. Sulle colline di Brda la viticoltura è praticata con metodi unici che risalgono a secoli fa, e la regione è celebre per la produzione di vini di alta qualità, frutta come ciliegie e pesche, e recentemente anche l’olio d’oliva. Ma anche per la raccolta della lavanda.\r

\r

“Brda è in fase di candidatura per il riconoscimento UNESCO per il suo patrimonio enologico. La cucina locale, che spazia da piatti tradizionali a interpretazioni moderne, include specialità come polenta bianca e salumi fatti in casa. Brda è viva di eventi durante tutto l'anno. Dalla Festa delle Ciliegie alla rassegna di vino, le opportunità per immergersi nella cultura locale sono molteplici. Ogni anno, la regione ospita festival di gastronomia e manifestazioni culturali, che coinvolgono anche le comunità italiane limitrofe” - ha dichiarato Tina Novak Samec, GM di Institute for Turism, Culture, Youth and Sport Brda\r

\r

Il tema della sostenibilità è molto sentito in questo territorio in cui sono state adottate pratiche vinicole che abbracciano metodi biologici e biodinamici. La modernizzazione delle cantine, grazie anche ai fondi europei, ha portato a strutture all'avanguardia che conservano la tradizione, creando un perfetto equilibrio tra innovazione e rispetto per l’ambiente. Questo è uno dei motivi per cui Brda è stata inserita nella top 100 destinazioni sostenibili nel mondo 2022, e ha ottenuto il certificato “Oro” della Slovenia come destinazione verde.\r

\r

La regione offre una varietà di alloggi, da agriturismi a centri per eventi come Villa Vipolže, ideale per matrimoni e congressi. L’ospitalità è al centro dell’esperienza, grazie ai contatti con gli abitanti del luogo, che arricchiscono ogni visita.\r

Il gruppo HIT \r

La città di Nova Gorica è sede anche di uno dei maggiori player sloveni nel settore del turismo e dell’intrattenimento, il Gruppo Hit, noto per la gestione di casinò, hotel e centri benessere. Il gruppo promuove anche eventi culturali e gastronomici, contribuendo così attivamente alla vivacità della regione, e alla valorizzazione del patrimonio locale.\r

\r

\r

[caption id=\"attachment_475666\" align=\"alignright\" width=\"216\"] Suzana Pavlin, Direttore vendite del gruppo HIT[/caption]\r

\r

Nel 2025 il gruppo HIT ospiterà eventi di rilievo internazionale, come l’ECA Casino Industry Forum e il COS Casino Operations Summit, attirando l’attenzione dei principali player europei dell’industria del gioco e dell’intrattenimento su Nova Gorica, per consolidare così la posizione della città slovena come centro di eccellenza nel settore.\r

\r

Inoltre, in occasione del 40º anniversario dell’apertura del primo casinò della catena Hit Universe of fun, verrà aperta al pubblico una mostra permanente presso il Park Hotel & Entertainment. \r

“Si tratta di una preziosa collezione di opere grafiche di artisti del territorio transfrontaliero, un’iniziativa culturale atta a mettere in risalto il significativo legame tra il mondo dell’economia e dell’arte. La mostra, insieme agli eventi del programma GO!2025, contribuirà indubbiamente ad arricchire l’offerta culturale della città” commenta Suzana Pavlin, Direttore vendite del gruppo.\r

\r

[gallery ids=\"475671,475668,475669,475670,475672,475667\"]","post_title":"Destinazione Slovenia, in vista di Nova Gorica e Gorizia Capitale Europea della Cultura 2025","post_date":"2024-10-02T09:15:32+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":["capitale-della-cultura","slovenia"],"post_tag_name":["capitale della Cultura","slovenia"]},"sort":[1727860532000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"475689","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Il Gruppo Una presenta la versatilità della sua proposta in Sicilia: dei 54 hotel della compagnia dislocati in Italia, sei si trovano sull’isola e tre di questi sulla costa orientale, ricca di bellezza naturale e storica, alle pendici della “Muntagna”, l’Etna, che per i siciliani è una generosa genitrice, fonte di acqua potabile, di fertilità e dello scuro basalto con cui si costruiscono strade e case.\r

\r

Si atterra all’aeroporto di Catania (che offrirà presto anche un volo giornaliero per New York) e si visita la città. Fondata dai greci nel 729 a.C., Catania ebbe grande importanza nel corso della storia (nel 1.400 fu capitale del Regno di Sicilia), ma è stata più volte colpita da terremoti ed eruzioni. Oggi le sue strade ampie corrono tra palazzi in stile barocco siciliano: il centro storico - patrimonio Unesco - è stato ricostruito dopo la devastante eruzione del 1.669 e il terremoto del 1.693. E' stata preservata però una parte dell’anfiteatro romano e alcuni edifici delle antiche terme. La vita scorre vivace a partire dal primo mattino, quando apre la Pescheria, il mercato del pesce. Piazze e strade si riempiono di attività di ogni tipo, tra cui l’offerta gastronomica street-food di locali. Per la sua vitalità lavorativa Catania viene definita la Milano della Sicilia.\r

\r

In via Etnea il Palace Catania Una Esperienze, 4 stelle, con 94 camere e un centro congressi, è la location ideale per un turismo leisure e business: spazi ampi e luminosi, camere funzionali dalle fresche tonalità marine, nove ampie sale modulabili per congressi ed eventi e un rooftop con vista sul centro della città e sull’Etna. L’offerta è completata da una ricca proposta f&b con prodotti a chilometri zero e una grande attenzione alla sostenibilità in tutte le sue declinazioni. Tra le esperienze per gli ospiti, un giro alla scoperta dell’arte fantasiosa e rivolta alla tradizione della bottega Cartura, attiva da 25 anni a Catania.\r

\r

Il percorso verso il mare conduce a Giardini Naxos, dove si trovava la colonia da cui i greci calcidesi partirono per fondare proprio Catania. Qui si trova l’Unahotels Naxos Beach Sicilia. Il resort 4 stelle dispone di 189 stanze d’hotel e 448 camere distribuite in villette all’interno di un vasto parco verde, con cinque ristoranti e sei bar. Anche qui è grande l’attenzione alla sostenibilità ambientale, economica e sociale, con la forza lavoro soprattutto di provenienza locale. La struttura ospita ampie piscine, uno spazio attrezzato per i bambini, un teatro e diversi negozi. Offre anche un ricco programma di attività quotidiane: dallo sport alle escursioni. Tra le esperienze a disposizione degli ospiti, i percorsi alla scoperta dell’Etna con la guida ambientale escursionistica Gaetano Maenza.\r

\r

Con un transfer o con un’imbarcazione si raggiunge poi l'Unahotels Capotaormina: una struttura 4 stelle con 190 camere e tre ristoranti. Si annida sulla cima del promontorio e tutte le camere sono affacciate sul mare, rivolte al profilo della Muntagna, con il suo pennacchio di fumo che si perde all’orizzonte. Ampia l’offerta mice, con la possibilità di riservare la struttura per eventi e matrimoni. Un ascensore scende per oltre 50 metri nella roccia, quindi un tunnel porta alla spiaggia, con piscina e ristorante. Gli amanti del passato potranno anche visitare l’antico teatro di Taormina.\r

\r

[gallery ids=\"475694,475691,475701,475700,475702,475699\"]\r

\r

\r

\r

","post_title":"La Sicilia orientale protagonista dell'offerta del Gruppo Una","post_date":"2024-10-01T10:44:26+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1727779466000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"475037","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Novo Mesto è una città storica della Slovenia, culla delle testimonianze preistoriche del territorio. È conosciuta come Città delle Situle perché qui sono stati rinvenuti alcuni di questi rari contenitori in bronzo istoriati datati tra il VII e il IV secolo aC, sui quali sono rappresentate scene di vita e riti antichi.\r

\r

In questo angolo di terra fertile si fermarono i Celti di ritorno dalle loro spedizioni in Grecia: portarono nuove tradizioni, tattiche di guerra con spade e cavalli e tecnologie innovative - come quelle della lavorazione di vasellame e gioielli. Poi arrivarono i romani che con il loro stile di vita e le innovazioni ingegneristiche avviarono una globalizzazione. Con la caduta dell’Impero Romano, intorno al V secolo, le tribù nordiche scesero verso il sud alla ricerca di una vita migliore, ma una nuova era di sviluppo prese il via solo nel XIV secolo. \r

\r

Il Museo di Dolenjska rivela al suo ospite numerosi reperti dell'età del bronzo e del ferro raccolti nelle tre necropoli sovrapposte nell’area verde che circonda verde Novo Mesto e tramanda la storia di un furto: nel 1965 era in corso un’importante mostra sulla preistoria quando tutti i reperti vennero rubati per essere immessi sul mercato nero dell’arte in America. Il progetto fu sventato grazie a un’efficace collaborazione della polizia slovena e italiana, perché la refurtiva venne ritrovata a Bologna. Risalire nei secoli aiuta a scoprire la fiera identità del popolo sloveno e la sua lingua: un idioma del ceppo slavo che utilizza ancora il duale ed è oggi parlato da circa 2milioni di persone.\r

\r

Ripercorrendo i secoli torniamo al 1365, quando Rodolfo IV d’Asburgo iniziò la costruzione delle mura di Novo Mesto per fermare gli eserciti turchi che risalivano dalla Bosnia. Nello stesso periodo, arrivarono in città i frati francescani che costruirono un monastero, la cui biblioteca oggi ospita preziosi incunaboli. A Novo Mesto la storia segue anche il corso del fiume Krka, che circonda il centro storico creando una penisola sormontata dalla cattedrale di San Nicola. La chiesa, tra architettura gotica e barocca, è costruita su un asse longitudinale spezzato: l’abside è in fondo alla navata, ma spostata verso sinistra; sull’altare si innalza la pala “La visione di San Nicola” realizzata nel 1582 da Jacopo Tintoretto e richiesta dall’allora prevosto Polidoro di Montagnana. (Nel 2015, in occasione del giubileo della misericordia voluto da papa Francesco, a San Nicola è stata aperta una porta santa per le indulgenze).\r

\r

Importante, poi, il ruolo dell’arciduchessa Maria Teresa d'Austria, che alla fine del ‘700 realizzò opere importanti per lo sviluppo igienico, culturale e scolastico del territorio. Novo Mesto raccoglie anche il lascito del ginnasta Leon Štukelj, simbolo dell’orgoglio nazionale. Nato nel 1898 e morto a 101 anni nel 1999, vinse 6 medaglie olimpiche - 3ori, 1 argento e 1 bronzo - alle Olimpiadi del 1924, 1928 e 1936 e 5 ori nei Mondiali del ‘22 e del ‘26. Oggi Novo Mesto è un vivace centro industriale la cui ricchezza deriva dal colosso farmaceutico Krka - che dà lavoro a 12mila abitanti - dalla sede della Adria - produttrice di camper - e dai 4 decenni di presenza di una fabbrica della Renault.\r

\r

[gallery ids=\"475039,475041,475043\"]","post_title":"Slovenia: il ritmo contemporaneo di Novo Mesto, che tramanda una storia antica","post_date":"2024-09-30T10:00:45+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1727690445000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"475525","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Ritorno a bordo delle navi Msc per Eataly, che posizionerà un proprio ristorante sulla World Europa. “Sono contento di tornare a collaborare con un brand che abbraccia innovazione e tradizione e che ha trovato la sua formula vincente - commenta il vice president Southern Europe della divisione crociere del gruppo Msc, Leonardo Massa -. Siamo una compagnia dal dna italiano e poniamo una grande attenzione all’offerta gastronomica a bordo delle nostre navi. Per questa ragione ci piace avere partner che rappresentano il meglio nei rispettivi settori come Eataly”.\r

\r

La Msc World America farà il proprio debutto il prossimo 9 aprile e trascorrerà la sua stagione inaugurale navigando da PortMiami nei Caraibi, con tutti gli itinerari che includono una tappa all'Ocean Cay Msc Marine Reserve, l'isola privata della compagnia alle Bahamas. In occasione della sua stagione inaugurale la nuova ammiraglia proporrà ai propri ospiti crociere di sette o 14 notti alla scoperta dei caldi paradisi caraibici. Le crociere partiranno dall’homeport di Miami e includeranno soste a Puerto Plata (Repubblica Dominicana), San Juan (Porto Rico) e a Ocean Cay, prima del ritorno a PortMiami. Chi opterà per il viaggio di 14 notti potrà esplorare ulteriori destinazioni come Costa Maya e Cozumel (Messico), l'isola di Roatan (Honduras) e godere di una seconda sosta a Ocean Cay, prima di terminare la crociera al porto di Miami. La World America includerà 19 ristoranti, tra cui quattro principali, due buffet e due locali esclusivi per gli ospiti Msc Yacht Club","post_title":"Eataly torna a bordo delle navi Msc. Un suo ristorante debutterà sulla World America","post_date":"2024-09-27T11:14:01+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1727435641000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"475496","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"L'Ente sloveno per il turismo ha presentato ieri a Milano la nomina congiunta di Nova Gorica e Gorizia come Capitale Europea della Cultura 2025. Per la prima volta, due città divise da un confine condivideranno questo titolo, segnando un momento storico per l'Europa.\r

\r

Con il progetto GO! Borderless, le due città si preparano al nuovo anno con un'offerta turistica ricca di eventi e nuove proposte che si svolgeranno lungo il confine che separa – e al contempo unisce – le due località.\r

Il programma artistico e culturale sarà articolato su due temi principali: il filo rosso, che rappresenta il confine storico, e il filo verde, simbolo del fiume Isonzo e della sostenibilità. \r

\r

[caption id=\"attachment_475499\" align=\"alignright\" width=\"188\"] Aljoša Ota, direttore dell’Ente sloveno per il Turismo in Italia[/caption]\r

\r

Dopo aver dedicato l’anno corrente al ventennale dall’ingresso della Slovenia nella Ue, la giovane Repubblica slovena è pronta quindi ad affrontare una nuova stagione culturale per il Paese, nel segno del superamento delle frontiere con il resto d’Europa e della voglia di raccontare al mondo i grandi passi in avanti compiuti negli ultimi decenni.\r

«Auspichiamo che la nomina di Nova Gorica e Gorizia a Capitale Europea della Cultura 2025 diventi un’occasione per raccontare una regione in cui il concetto stesso di confine cambia significato, mettendo al centro la comunicazione e la condivisione attraverso l'arte, la cultura e l’enogastronomia» ha commentato Aljoša Ota, direttore dell’Ente sloveno per il Turismo in Italia.\r

\r

Con GO!2025 Borderless Nova Gorica e Gorizia hanno realizzato un palinsesto incentrato su arte e cultura, e che prevede numerosi eventi che si terranno su entrambi i lati del confine, proprio con l'obiettivo di valorizzare la coesistenza pacifica e la collaborazione tra le due città.\r

\r

L’Opening Cerimony, che unirà entrambe le città in una celebrazione condivisa, si terrà l'8 febbraio 2025, in concomitanza con la Giornata slovena della Cultura (giorno di Prešeren). Il programma, curato dall'ente GO! 2025, si svilupperà su due filoni tematici: il rosso e il verde.\r

Il filo rosso rappresenta il confine, storico e contemporaneo. Attraverso lo slogan \"Go! Borderless\" si esplorerà la questione fondamentale di tutti i progetti artistici: quale rapporto abbiamo con il confine? Un confine può riguardare due paesi, due culture diverse, due nazioni, due stati e, in questo caso, due città che in passato hanno vissuto esperienze traumatiche e che oggi stanno vivendo una coesistenza pacifica.\r

Il filo verde invece è quello del colore del fiume Isonzo, il cui verde smeraldo rappresenta l’identità visiva del progetto. La regione Capitale Europea della Cultura si estende dalla cima del monte Triglav, sorgente del corso d’acqua, fino alla sua foce nel mare Adriatico, sul lato italiano. Il filo verde si riflette anche nella natura sostenibile del progetto, alla ricerca di un qualcosa di utile per il futuro, ma sempre con un'attenzione particolare alle persone.\r

\r

Nel segno del green anche il nuovo distretto Ecoc, che prende vita proprio nel tratto di 1 KM tra le due ex dogane. Il progetto si configura come una passeggiata verde nella conurbazione, uno spazio sociale per gli abitanti di Nova Gorica e Gorizia che comprende 4 aree di intervento (il Piazzale della Transalpina con il suo Tridente, l’area verde che conduce al valico di San Gabriele, EPIC e Super 8).\r

\r

L'anno come Capitale Europea della Cultura 2025 rappresenta per queste due città un'occasione ulteriore di promozione di un territorio con una vocazione turistica legata all'ambiente, all'arte, alle tradizioni locali, allo sport e all'offerta eno-gastronomica.\r

\r

«Tra gli eventi che contrassegneranno Go! 2025 possiamo già annunciare, oltre all'evento di inaugurazione \"Da stazione a stazione\" che avverrà l'8 febbraio, anche la Marcia per l'Europa che si svolgerà tra il 1° e il 9 maggio, e la manifestazione Gusti senza Frontiere dal 26 al 28 settembre. L’anno come Capitale Europea della Cultura 2025 terminerà con la cerimonia di chiusura Christmas Lights dal 1 al 5 dicembre 2025» ha concluso Ota.","post_title":"Nova Gorica e Gorizia pronte a diventare Capitale Europea della Cultura 2025","post_date":"2024-09-27T09:36:08+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":["cultura","slovenia"],"post_tag_name":["cultura","slovenia"]},"sort":[1727429768000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"475431","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"La Polonia piace sempre di più al mercato italiano, a confermare la tendenza ci sono 600.000 arrivi, di cui una ampia parte a Cracovia «i turisti italiani rappresentano uno dei flussi principali per il nostro incoming su cui puntiamo molto, i risultati sono superiori al 2019 - commenta Barbara Minczewa, direttrice dell’Ente Nazionale Polacco per il Turismo a Roma - sia per il legame culturale ma anche grazie ai numerosi voli tra i due paesi.\r

\r

«Cracovia e la Malopolska sono destinazioni sempre molto apprezzate e predilette dal turista italiano, una delle poche città rimaste intatte durante le guerre, che mostra il suo carattere più polacco ma che allo stesso tempo da sfoggio alle opere del Rinascimento italiano, al di fuori dell’Italia, più autentiche. Infatti abbiamo avviato una sinergia di eventi promozionali con Toscana Promozione Turismo per le peculiarità che accomunano queste due terre».\r

\r

Tra i punti di forza della destinazione spiccano i Patrimoni Unesco - la sola regione Malopolska ne conta ben 14 - il centro storico di Cracovia, la biodiversità e la varietà dei paesaggi molto apprezzati dal turismo outdoor, ma anche cultura popolare e folklore, e l’architettura in legno di chiese uniche (anch’esse Patrimonio dell’Unesco). In crescita le attrazioni legate ai laghi, percorsi naturalistici e al vino bianco e rosato che valorizza la cultura enogastronomica locale.\r

","post_title":"La Polonia punta su Cracovia e la regione Malopolska","post_date":"2024-09-26T10:25:32+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1727346332000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"475332","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Idee per Viaggiare, in collaborazione con l’ambasciata turca e Turkish Airlines, ha presentato in occasione di una serata romana la destinazione Turchia e il tour Meravigliosa Istanbul per un Capodanno in viaggio dal 28 dicembre al 1° gennaio.\r

\r

Il Paese attira sempre più visitatori ed entra nella programmazione di IpV sia come meta finale, sia come stop-over. Nella prima parte del 2024 si è registrato, rispetto all’anno passato, un aumento delle visite del 7,11% con quasi 36 milioni di arrivi di cui 461.698 italiani, il 19,55% in più rispetto allo stesso periodo del 2023. Si prospettano perciò 720 mila arrivi dalla nostra Penisola entro la fine dell'anno, mentre l’obiettivo per il 2025 è di raggiungere quota 800 mila. Nel mirino 90 milioni di turisti annui complessivi e 100 miliardi di dollari in entrate turistiche entro fine 2028, come spiega il direttore dell’ufficio cultura e informazioni dell’ambasciata turca a Roma, Riza Haluk Söner.\r

\r

[caption id=\"attachment_475391\" align=\"alignright\" width=\"300\"] Live performance di Ebru art, tradizionale tecnica turca di pittura su acqua[/caption]\r

\r

Per il Capodanno a Istanbul, Roberto Morgi, responsabile della destinazione Turchia di IpV, ha quindi raccontato il tour di cinque giorni e quattro notti, che prevede sistemazioni in strutture a 4 o 5 stelle in zona piazza Taksim e partenze con voli diretti Turkish Airlines da Roma, Milano e Napoli. Inclusi nel prezzo una cena tipica di fine anno, trasferimenti e visite con guida parlante italiano.\r

\r

“Questa estate è stata una grandissima estate - ha sottolineato Chiara De Stefano, sales e marketing agent di Turkish Airlines -. Siamo felici del risultato sulla Turchia ma anche oltre, perché il nostro prodotto è in costante espansione pure sul network globale”. In Italia, aggiunge, dopo le recenti aperture delle tratte che collegano Istanbul a Torino e Palermo non sono previsti ulteriori ampliamenti a breve.\r

\r

Argomenti centrali in fiera a Rimini per la compagnia aerea saranno infine i servizi Touristanbul e stopover. Con Touristanbul Turkish Airlines propone, a chi ha un transito di almeno sei ore, sette diversi itinerari ogni giorno per visitare la città. Per transiti volontari superiori alle 20 ore c’è invece lo stopover: la linea aerea offre ai clienti in partenza dall’Italia una notte in hotel 4 stelle se si possiede un biglietto Economy class e due notti in hotel 5 stelle se si viaggia in business Class. Il servizio è da prenotare almeno 72 ore prima ed è estendibile con una tariffa convenzionata. Per i transiti obbligati superiori a nove ore (Business) e 12 ore (Economy) Turkish Airlines mette a disposizione un servizio di accommodation, nel caso in cui non sia previsto un collegamento con coincidenza più breve.\r

\r

Elisa Biagioli","post_title":"Turchia sempre più importante nei programmi Idee per Viaggiare","post_date":"2024-09-25T15:00:12+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1727276412000]}]}}