Il gruppo Volonline chiude il 2024 a +35% nel comparto turismo e +15% sulla biglietteria Prosegue la crescita del gruppo Volonline che ha chiuso il 2024 con un incremento del 35% del prodotto turismo e del 15% per quanto riguarda la biglietteria aerea. E anche per quest’anno le prospettive sono molto incoraggianti, con una crescita attesa intorno al 46% sul turismo e al 20% di biglietteria, in base a quanto prenotato finora. La forte espansione di Volonline Group è stata di recente riconosciuta persino a livello europeo dalla società di ricerca Statista per Financial Times: il gruppo si è infatti piazzato nel primo quarto della classifica, precisamente al 245esimo posto su mille aziende europee, in base al tasso di crescita annuale rilevato nel triennio 2020-2023. Secondo tale ranking, il ritmo di sviluppo assoluto di Volonline è stato del +673,7%, mentre il tasso di crescita annuo composto si è attestato a +97,8% (cagr). “L’andamento positivo è dovuto, oltre che agli sviluppi in tecnologia e alla nostra capacità di ridefinire la visione del business in funzione dell’evoluzione di mercato, alla nostra scelta di proporre un mondo sempre più articolato e completo in termini di offerta di filiera – spiega il founde e ceo, Luigi Deli -. Dal 2020 a oggi abbiamo creato alcune business unit b2b, utilizzate e apprezzate dal settore e, per non incorrere nel conflitto multicanale ma con l’obiettivo di completare la filiera turistica, abbiamo sviluppato anche marchi b2b2c. Oggi la dimensione e l’articolazione del nostro business costituito dalle società Fly4You, che include Volonline, Teorema Vacanze, Volonclink, EasyhotelXml e la biglietteria, insieme a Reisenplatz, Mrh Group (già Mister Holiday) e Webeds Holding, oltre ad altri brand di nicchia, ci consente di presentarci sul mercato come una unica realtà che abbiamo voluto chiamare Volonline Group: una denominazione più ampia atta a comprendere tutte le attività in capo alla compagnia”. In occasione della prossima Bmt di Napoli, sarà presente per la prima volta uno stand a marchio Volonline Group, con tutte le business unit dell’operatore. Condividi

