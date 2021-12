Il gruppo Nicolaus lancia il nuovo tool di Dynamic Packaging integrato in HelloBook

Una soluzione innovativa, che crea in real-time tantissime soluzioni di pacchetto, in grado di combinare le differenti possibilità di soggiorno, con una gamma estremamente ampia di proposte di trasporto, selezionate in tempo reale tra quelle delle principali compagnie aeree disponibili sulla destinazione scelta. Il tutto direttamente composto in piattaforma, e prenotabile con un click. Il gruppo Nicolaus presenta il nuovo tool di dynamic packaging integrato nella piattaforma proprietaria HelloBook.

Ma non si deve pensarlo come un semplice aggregatore, sottolinea lo stesso operatore pugliese. I pacchetti dinamici offrono infatti tutte le garanzie del tour operator: l’assistenza, l’acquisto del posto e l’assicurazione sono sempre inclusi nel prezzo. In quest’ottica la distribuzione potrà, quindi, con un’unica ricerca, scegliere tra due tipologie di prodotto: il pacchetto Comfort, per viaggiare senza pensieri, e quello Smart, risultato dell’applicazione del dynamic packaging, per una proposta di vacanza flessibile ed essenziale.

In un’ottica di trasparenza e di un rapporto con il trade considerato centrale dal to, le agenzie potranno peraltro ricalcolare facilmente il preventivo in qualsiasi momento, anche dopo i 15 minuti a disposizione per la conferma, valutare i valori commissionali già in fase di ricerca, così come i costi in loco e quelli di acconti dovuti e penali di annullamento, sulla base delle differenti fasce temporali.

“Abbiamo detto che sarebbe stato un inverno foriero di importanti novità e questa è solo la prima – sottolinea il presidente del gruppo Nicolaus, Roberto Pagliara -. Saranno mesi davvero densi e ne siamo felici. Questo periodo complesso non ci ha fermati e abbiamo continuato a lavorare per dar forma ai progetti che ci eravamo prefissati di realizzare”.