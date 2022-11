Il Capodanno Shiruq è all’insegna del paese dei Cedri e dei Fenici Una partenza speciale alla scoperta dell’anima più autentica del Libano: Memorie fenicie al profumo di cedo è un itinerario di otto giorni con partenza mercoledì 28 dicembre e ritorno il 4 gennaio. Cerniera tra l’Occidente e il Medio Oriente, nella sua contenuta estensione geografica, il Libano accoglie un mosaico sociale, culturale e religioso unico al mondo. “Il Paese offre, con eleganza e fascino, un’enorme quantità di meraviglie ai visitatori: ampie vallate, rovine risalenti all’epoca romana, vivaci cittadine costiere di epoca fenicia, imponenti moschee e chiese, animati suq… – spiega il product manager, Giorgio Lodigiani -. Il tutto condito da una cucina apprezzata in ogni parte del mondo. Seppur il territorio non sia vastissimo, vi si concentrano infatti diversi siti Patrimonio Unesco, che avremo modo di esplorare in questo poliedrico tour”. L’itinerario ha quindi inizio a Beirut. Soprannominata la Parigi del Medio Oriente, è caratterizzata da una storia millenaria, non sempre associata a immagini di pace. Fenici, Romani, Arabi, Ottomani, Crociati e Francesi hanno abitato la capitale, contribuendo a renderla un luogo pieno di contrasti, testimonianze di culture e religioni diverse, in grado però di coesistere. A soli 65 chilometri da Beirut giace poi la straordinaria Baalbek (Unesco), una delle mete archeologiche più importanti del Medio Oriente. Il sito viene attribuito all’epoca romana, sebbene la sua storia sia stata condivisa tra più culture. Lungo la costa a nord della capitale troviamo inoltre due cittadine dalla grande rilevanza storica. La più vicina è Byblos, abitata ininterrottamente da 7 mila anni, ma cresciuta vertiginosamente dopo l’inizio del fitto commercio del papiro con l’Egitto. Anch’essa cresciuta grazie al commercio fenicio, Tripoli è ora una città vivace e caotica, la seconda per popolazione in Libano. Imperdibile infine la valle di Qadisha (Unesco), soggetta a protezione per preservare le ormai esigue foreste di cedri, con le sue vette montane che superano i 3 mila metri di altezza e gli insediamenti monastici cristiani tra i più importanti di tutto il Medio Oriente. La programmazione del tour operator milanese prevede peraltro molteplici ulteriori date di partenza dedicate all’itinerario Memorie fenicie al profumo di cedo per il 2023. A ciò si aggiunge anche la proposta di viaggio Esperienze di colori e sapori: un tour più breve (6 giorni) ed esperienziale che vedrà i viaggiatori impegnati attivamente in lezioni di cucina libanese e nel ripopolamento degli alberi di cedro, simbolo di questo Paese e purtroppo minacciati dall’eccessiva attività umana.

L’hotel disporrà di 159 camere, incluse 33 suite e dieci appartamenti con vista sul centro città. L'offerta comprenderà anche un ristorante, un bistrot aperto tutto il giorno e un bar a bordo piscina. Nella hall sarà presente un Mandarin Oriental Cake Shop, mentre per un’esperienza più autentica ci saranno un bar con narghilè e una club lounge dove poter assaggiare una serie di cocktail. A disposizione pure spazi per banchetti e sale conferenze. Non mancherà infine neppure una spa dotata di otto stanze per i trattamenti, palestra e una piscina, sia interna sia esterna, su una terrazza panoramica.\r

\r

L'edificio saranno che ospiterà l'hotel conterrà anche uffici e altre attività commerciali e finanziarie, tra cui il quartier generale di Bukhamseen Group Holding, la compagnia che sta sviluppando il nuovo progetto. “Siamo felici di estendere la presenza del gruppo in Medio Oriente grazie alla futura apertura in Kuwait, all’interno di un edificio simbolo - commenta l'amministratore delegato di Mandarin Oriental Hotel Group, James Riley -. È un onore collaborare con Bukhamseen Group Holding, con i quali condividiamo gli stessi obiettivi di sostenibilità per la nuova proprietà\".","post_title":"Mandarin Oriental sbarca in Kuwait con una nuova apertura nel 2028","post_date":"2022-11-15T13:15:24+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1668518124000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"434145","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Una partenza speciale alla scoperta dell'anima più autentica del Libano: Memorie fenicie al profumo di cedo è un itinerario di otto giorni con partenza mercoledì 28 dicembre e ritorno il 4 gennaio. Cerniera tra l'Occidente e il Medio Oriente, nella sua contenuta estensione geografica, il Libano accoglie un mosaico sociale, culturale e religioso unico al mondo. \"Il Paese offre, con eleganza e fascino, un’enorme quantità di meraviglie ai visitatori: ampie vallate, rovine risalenti all’epoca romana, vivaci cittadine costiere di epoca fenicia, imponenti moschee e chiese, animati suq... - spiega il product manager, Giorgio Lodigiani -. Il tutto condito da una cucina apprezzata in ogni parte del mondo. Seppur il territorio non sia vastissimo, vi si concentrano infatti diversi siti Patrimonio Unesco, che avremo modo di esplorare in questo poliedrico tour\".\r

\r

L'itinerario ha quindi inizio a Beirut. Soprannominata la Parigi del Medio Oriente, è caratterizzata da una storia millenaria, non sempre associata a immagini di pace. Fenici, Romani, Arabi, Ottomani, Crociati e Francesi hanno abitato la capitale, contribuendo a renderla un luogo pieno di contrasti, testimonianze di culture e religioni diverse, in grado però di coesistere. A soli 65 chilometri da Beirut giace poi la straordinaria Baalbek (Unesco), una delle mete archeologiche più importanti del Medio Oriente. Il sito viene attribuito all’epoca romana, sebbene la sua storia sia stata condivisa tra più culture.\r

\r

Lungo la costa a nord della capitale troviamo inoltre due cittadine dalla grande rilevanza storica. La più vicina è Byblos, abitata ininterrottamente da 7 mila anni, ma cresciuta vertiginosamente dopo l’inizio del fitto commercio del papiro con l’Egitto. Anch’essa cresciuta grazie al commercio fenicio, Tripoli è ora una città vivace e caotica, la seconda per popolazione in Libano. Imperdibile infine la valle di Qadisha (Unesco), soggetta a protezione per preservare le ormai esigue foreste di cedri, con le sue vette montane che superano i 3 mila metri di altezza e gli insediamenti monastici cristiani tra i più importanti di tutto il Medio Oriente.\r

\r

La programmazione del tour operator milanese prevede peraltro molteplici ulteriori date di partenza dedicate all'itinerario Memorie fenicie al profumo di cedo per il 2023. A ciò si aggiunge anche la proposta di viaggio Esperienze di colori e sapori: un tour più breve (6 giorni) ed esperienziale che vedrà i viaggiatori impegnati attivamente in lezioni di cucina libanese e nel ripopolamento degli alberi di cedro, simbolo di questo Paese e purtroppo minacciati dall'eccessiva attività umana.","post_title":"Il Capodanno Shiruq è all'insegna del paese dei Cedri e dei Fenici","post_date":"2022-11-15T11:23:43+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1668511423000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"434113","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Parte oggi a Genova e prosegue fino al prossimo 17 novembre, nell'ambito del salone Orientamenti 2022, il Career day organizzato dalla regione Liguria a cui partecipa anche Msc Crociere. La compagnia, che contra già oltre 25 mila dipendenti, è pronta infatti ad assumere oltre 750 persone in Italia nei prossimi mesi. A breve entreranno infatti in servizio le due ultime navi del gruppo, la World Europa e la Seascape, facendo così salire a 21 il numero delle unità in flotta, seguite nel 2023 da un’ulteriore nave (l'Euribia). La World Europa, in particolare, è stata battezzata il 13 novembre a Doha in Qatar, ma verrà posizionata stabilmente in Italia a partire da aprile 2023. La Seascape, invece, verrà consegnata il 16 novembre a Monfalcone e, dopo il battesimo a New York il 7 dicembre, trascorrerà la sua prima stagione ai Caraibi con partenza da Miami.\r

\r

Quella di Genova sarà la prima di numerose tappe, in Italia e all’estero, del programma internazionale di talent acquisition di Msc Crociere, che prevede incontri di recruiting in 48 paesi del mondo alla ricerca dei migliori talenti a livello globale. La ricerca copre l’intero spettro delle figure professionali operanti a bordo: ufficiali di coperta e di macchina, medici e commissari, personale addetto all’intrattenimento e alle relazioni con gli ospiti, commessi per negozi e boutique, animatori e addetti alle escursioni, tecnici audio-video, personale per il centro benessere, receptionist, cuochi, barman e camerieri, fotografi e personale per lo Yacht Club, l’esclusiva area di lusso che offre servizi e ospitalità a 5 stelle.\r

\r

Nella giornata di recruiting genovese si terranno colloqui di selezione e la possibilità di conoscere meglio l’azienda, la vita di bordo e i numerosi percorsi di carriera possibili all'interno della compagnia crocieristica. Il candidato ideale dev’essere in possesso del diploma superiore, conoscere l’inglese a un buon livello ed essere maggiorenne. L’esperienza nella posizione per cui si sceglie di candidarsi sarà considerata positivamente. Per informazioni: https://www.orientamenti.regione.liguria.it/careerday/; https://www.careers.msccruises.com/. È possibile presentarsi anche direttamente a Genova (Magazzini del Cotone, Porto Antico) presso il Salone orientamenti 2022 muniti di curriculum e di entusiasmo.\r

\r

","post_title":"Msc a caccia di oltre 750 profili in Italia. Da oggi a Genova il primo Career day","post_date":"2022-11-15T10:05:25+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":["nofascione"],"post_tag_name":["nofascione"]},"sort":[1668506725000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"434111","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_288837\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] La Cruise Roma[/caption]\r

\r

Torna dal 29 dicembre al 3 gennaio il Capodanno a Barcellona di Grimaldi Lines Tour Operator a bordo dell'ammiraglia Cruise Roma. Il tema di questa edizione sarà Legend: un viaggio attraverso le leggende della musica, del cinema e dello sport, con personaggi che hanno assunto un ruolo di rilievo nella cultura popolare e che hanno influenzato l’ultimo secolo. Ogni appuntamento, dagli show di prima serata ai quiz game e dagli incontri danzanti alle attività del miniclub, sarà tematizzato con le leggende metropolitane, le favole epiche e quelle icone legate al mondo della fantasia come i manga e i cartoni animati.\r

\r

Il ricco programma di intrattenimento a cura di Samarcanda Animazione coinvolgerà sia gli adulti sia i bambini in giochi di gruppo e in spettacoli di varietà e cabaret. La vacanza culminerà come sempre nella notte di San Silvestro, quando verrà organizzata la Grande Fiesta con il brindisi di Capodanno. Durante la sosta della nave nel porto di Barcellona, dalla sera del 30 dicembre alla sera del 2 gennaio, ci sarà tutto il tempo per scoprire la città.\r

\r

Le quote di partecipazione al viaggio partono da 399 euro a persona per chi parte da Civitavecchia e da 359 euro a persona per chi partecipa da Porto Torres, con sistemazione in cabina quadrupla interna. Alla quota base sopra indicata va sempre aggiunta la quota di iscrizione obbligatoria di 15 euro per tutte le sistemazioni e per tutti i partecipanti, bambini e neonati inclusi. La quota base comprende: viaggio a/r da Civitavecchia a Barcellona con sistemazione nella tipologia di cabina prescelta, diritti fissi, tre pernottamenti in nave durante la sosta a Barcellona, pasti durante la traversata. La cena di San Silvestro è facoltativa, dovrà essere acquistata al momento della prenotazione e costa 70 euro a persona per gli adulti e 30 euro a bambino, con menù dedicato. I bambini fino a tre anni non compiuti viaggiano gratis, mentre tra i tre e i 12 anni non compiuti viene applicato uno sconto di 50 euro alla quota base relativa a qualsiasi tipologia di sistemazione prescelta.","post_title":"Dal 29 dicembre al 3 gennaio torna il Capodanno a Barcellona di Grimaldi Lines Tour Operator","post_date":"2022-11-15T09:53:03+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1668505983000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"434092","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Aeroitalia ha inaugurato oggi il collegamento giornaliero tra Milano Bergamo e Roma Fiumicino, operato con aeromobili Boeing B737-800. Il primo volo è decollato alle 7:10 del mattino alla volta dello scalo capitolino. E ha fatto ritorno alle 10:30 a Milano Bergamo dove è stato accolto dall’arco d’acqua dei Vigili del Fuoco di Orio al Serio.\r

\r

Nel terminal partenze dell’aeroporto di Milano Bergamo si è svolta la cerimonia inaugurale, a cui sono intervenuti Ugo Calvosa (executive vice president operation di Aeroitalia) e Emilio Bellingardi, direttore generale di Sacbo.\r

Domanda in aumento\r

«Siamo lieti di iniziare oggi il nostro nuovo servizio con tre voli giornalieri tra Milano Bergamo e Roma. Offriamo maggiori opportunità ai nostri clienti che potranno beneficiare di un servizio puntuale ed affidabile ad un prezzo più conveniente - ha dichiarato Calvosa -. Siamo inoltre felici di annunciare che in seguito ad un aumento di domanda, dal 9 gennaio aumenteremo la frequenza fino a 4 voli giornalieri. Aggiungiamo quindi capacità durante gli orari di maggiore frequenza. Al mattino e la sera tardi, disegnando il nostro prodotto a 360° come soluzione corporate travel».\r

\r

Krassimir Tanev, chief commercial officer di Aeroitalia, afferma: «Stiamo focalizzando le nostre energie per offrire un servizio eccellente. I servizi Free Fast Track e Free Parking presso l’aeroporto di Milano Bergamo sono molto apprezzati dai nostri clienti».\r

\r

Il collegamento con Roma Fiumicino prevede le partenze da Milano Bergamo alle 7:10 – 12:20 e 18:35. I voli di ritorno sono programmati alle 9:20 – 14:30 e 20:50.","post_title":"Aeroitalia debutta sul giornaliero Milano Bergamo-Roma","post_date":"2022-11-14T15:49:11+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1668440951000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"434057","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Crescono i numeri del turismo internazionale in Libano e con essi le opportunità per il turismo organizzato italiano nel Paese dei cedri. \"Stando alle ultime cifre pubblicate ad agosto dal nostro ministero del Turismo - racconta il fondatore della dmc di Beirut, The Vibes World, Yehia El Hajj -, gli arrivi nei primi sei mesi dell'anno sono quasi raddoppiati rispetto allo stesso periodo del 2021, passando da 291.570 a 570.738\" (nel primo semestre del 2020 erano stati 199.722, ndr).\r

\r

Di questi circa il 38% proviene dall'Europa, inclusa ovviamente l'Italia. \"La crescita dell'appeal turistico del Libano - prosegue El Hajj - è determinato da una serie di fattori, tra cui l'incremento dell'offerta di guesthouse, che viene incontro alle nuove esigenze di una domanda sempre più interessata a entrare in contatto diretto con le tradizioni culturali e a interagire con il territorio. Il tutto tra l'altro perfettamente inserendosi nel contesto dei trend emergenti dell'ecoturismo e del turismo rutale. Ma non si può neppure dimenticare il potere d'attrazione dei siti d'interesse religioso, che accolgono ogni anno moltissimi turisti provenienti dai principali paesi cristiani in tutto il mondo. Infine, rimane da sottolineare l'importanza degli itinerari culturali. A partire dalla rotta dei Fenici, che comprende anche un ricco programma di eventi e attività. Noi di The Vibes World abbiamo per di più recentemente lanciato un'iniziativa in collaborazione con la Lebanese American University e la Louis Cardahi Foundation al fine di promuovere i principali percorsi culturali del Paese, inclusa la stessa rotta dei Fenici, oltre che la rotta Omayyade, la rotta del Vino e la rotta dell'Ulivo.\r

\r

A partire da tali elementi, non mancano quindi le opportunità per un crescente ruolo dell'outgoing italiano verso il Libano. A patto di riuscire a costruire \"un ponte tra i principali operatori del settore di entrambi i mercati - sottolinea sempre El Hajj -. D'altronde i nostri due Paesi hanno molto da condividere, oltre al comune affaccio sul mar Mediterraneo: da tradizioni culturali e stili di vita che presentano molti tratti di similitudine fino al retaggio delle rovine Romane, passando per un clima e una natura per molti versi assai vicine e per la cucina a base di olio d'oliva\".\r

\r

Ecco allora che le proposte della dmc The Vibes World abbracciano numerose sfaccettature del prodotto Libano. \"Le declinazioni possibili di un viaggio nella nostra destinazione spaziano infatti ben oltre gli itinerari culturali, i siti storici e il turismo religioso - conclude El Hajj -. Non si può infatti dimenticare la nostra ricca proposta enogastronomica, le opportunità per gli amanti del vino e persino la brillante vita notturna che permea sia le nostre mete balneari e montante, sia naturalmente il centro di Beirut\".","post_title":"Tutte le opportunità del Libano secondo la dmc The Vibes World","post_date":"2022-11-14T11:51:53+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1668426713000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"434050","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Tre mood differenti per altrettante sfumature di divertimento da vivere in Thailandia. La destinazione best seller di KiboTours torna con una proposta di Capodanno davvero speciale per il 2023. A partire dalla classica accoppiata Bangkok più Phuket, dedicata a chi vuole trascorrere una vacanza dove protagonista è il relax. Le prime tre notti si soggiorna all’hotel Manhattan della capitale, con tempo libero a volontà per esplorare la grande metropoli. La seconda parte del viaggio, sei notti, si trascorre all’hotel Old Phuket di Karon Beach, situato nella zona meridionale dell'isola. I servizi sono di pernottamento e prima colazione, con la cena di Capodanno inclusa, come tutti i trasferimenti e l’assistenza KiboTours. Il prezzo parte da 2.290 euro a persona, dal 27 dicembre 2022 al 6 gennaio 2023.\r

\r

Pensata per chi vuole scoprire qualcosa di più, la combinazione minitour e Phuket prevede quattro notti itineranti con il tour Storia e natura diviso come pernottamenti tra Bangkok e Kanchanaburi. Il viaggio prevede visite con guida tra le principali attrazioni della capitale. Spostandosi verso Kanchanaburi si ha poi modo di visitare il caratteristico mercato galleggiante di Damnoen Sadouak e il celebre river Kwai. Nel paesaggio naturale delle cascate Sai Yok è prevista la possibilità, a pagamento extra, di esperienze con i nobili elefanti del Siam e di soft rafting su di una zattera. Rientrando a Bangkok è prevista inoltre una tappa ad Ayutthaya, l’antica capitale del regno di Siam, sede del parco archeologico patrimonio dell’umanità Unesco. Le altre cinque notti si soggiorna infine all’hotel Kata Palm Resort e Spa, situato su Kata Beach. I servizi sono di pernottamento e prima colazione, con la cena di Capodanno inclusa, come tutti i trasferimenti e l’assistenza KiboTours. Il prezzo parte da 2.890 euro a persona, dal 27 dicembre 2022 al 6 gennaio 2023.\r

\r

Ancora più dinamica, infine, la terza opportunità proposta da KiboTours, riservata a chi adora il mare. In questo caso si comincia la vacanza con due notti all’hotel Sukosol di Bangkok, per poi spostarsi al Saii Phi Phi Island Village, sulle omonime isole dell’arcipelago di Phi Phi Island, che hanno ospitato il set del film The Beach con Leonardo di Caprio. Si soggiorna qui per tre notti, per poi spostarsi a Phuket, soggiornando nel 5 stelle Saii Laguna per le ultime quattro notti. I servizi sono di pernottamento e prima colazione, con la cena di Capodanno inclusa, come tutti i trasferimenti e l’assistenza KiboTours. Il prezzo parte da 3.390 euro a persona, dal 27 dicembre 2022 al 6 gennaio 2023.","post_title":"Tre sfumature di Thailandia per il Capodanno griffato KiboTours","post_date":"2022-11-14T10:53:32+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1668423212000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"433972","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Grande successo per il Travel Open Day di Genova. Oltre 20 operatori italiani ed esteri hanno incontrato numerose agenzie genovesi e liguri all’interno di Palazzo Imperiale, una delle antiche dimore dei Rolli. Ancora una volta l’incontro tra domanda ed offerta ha visto la collaborazione del Gruppo Travel con Palazzo Imperiale e Creattivando Art & Food per un evento all’insegna della storia, della cultura, ma anche della gastronomia e dell’accoglienza locale. Dopo il work shop Raoul Bollani, responsabile di Palazzo Imperiale – Saloni delle Feste e Cristina Robello di Creattivando Art & Food hanno fatto toccare con mano a seller e buyer la storia e la cultura di Genova ai tempi di Rubens tra il 1500 e il 1600. I partecipanti al Travel Open Day di Genova hanno potuto gustare un pranzo con piatti delle ricette rinascimentali e barocche ancora oggi indicate nei menù della tipicità tradizionale.\r

\r

«Ancora una volta abbiamo voluto creare, grazie al supporto di due partner d’eccezione, Palazzo Imperiale e Creattivando – sottolinea Daniela Battaglioni ad del Gruppo Travel – un evento in grado di valorizzare il territorio e far conoscere a seller e buyer le potenzialità delle nostre città. Genova entusiasma sempre gli operatori che partecipano al nostro Travel Open Day per storia, cultura ed accoglienza».\r

\r

Quest’anno il Gruppo Travel ha riservato un desk al Comune di Genova per offrire un supporto concreto alla città che ha potuto così incontrare i protagonisti del Turismo, o meglio chi crea pacchetti e proposte ma anche chi si rapporta direttamente con i viaggiatori: un’occasione per mostrare ed evidenziare i punti di forza di Genova.\r

\r

L’organizzazione di un evento di questo tipo richiede molto tempo ed investimenti ma consente, grazie alla collaborazione di partner motivati e di rilievo, di raggiungere risultati importanti. Il Gruppo Travel punta proprio sulla collaborazione con gli operatori e gli Enti locali per dare un forte contributo alla valorizzazione dei territori. Da una parte Travel con i propri strumenti editoriali online e offline e dall’altra operatori, agenzie di viaggio ed Enti pubblici, per dare vita ad una rete in grado di creare eventi ed iniziative di grande respiro allo scopo di promuovere il territorio e di far toccare con mano ai buyer italiani e stranieri l’offerta di una destinazione.\r

\r

Nel caso di Genova, città vivace ed accogliente, il Gruppo Travel si augura che la collaborazione con i professionisti del settore, che hanno mostrato grande disponibilità, e le istituzioni possa costituire in futuro un ulteriore momento di crescita per tutta la città.\r

\r

Saloni delle Feste – Palazzo Imperiale ha sede nel cuore del centro storico di Genova, nei locali del secondo piano nobile di Palazzo Imperiale a pochi passi dal Porto Antico, da Palazzo Ducale e direttamente collegato, per volere della stessa famiglia Imperiale, alla Cattedrale di San Lorenzo. Saloni delle Feste – Palazzo Imperiale è un contenitore poliedrico di 850 mq. La struttura proposta da Saloni delle Feste permette una grande modularità di intervento che permette di ottenere il miglior risultato possibile in termini di accoglienza e realizzazione di qualsiasi evento. Attualmente il Palazzo ospita nel contesto di Genova per Rubens. A network in contemporanea con l’esposizione a Palazzo Ducale dedicata a Peter Paul Rubens e il suo rapporto con la città) “Rubens e aristocratiche bellezze al Palazzo Imperiale”, un viaggio attraverso i segreti della vita privata delle dame genovesi. La mostra è visitabile fino al 31 marzo 2023.\r

\r

All’interno di Palazzo Imperiale ha sede Creattivando Art & Food che fa vivere ai visitatori esperienze a contatto diretto con le tradizioni della cucina territoriale, partendo dalla storia di Genova e della Famiglia Imperiale.\r

\r

\r

\r

\r

\r

","post_title":"Genova, grande successo per il Travel Open Day a Palazzo Imperiale","post_date":"2022-11-11T11:46:57+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1668167217000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"433979","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":" Corsica Sardinia Ferries propone due minicrociere per il Capodanno 2023: due proposte differenti, che consentono di scoprire suggestivi mercatini, eventi e affascinanti tradizioni natalizie di Corsica e Costa Azzurra. Inoltre, “Per il veglione, gli chef di bordo proporranno menu creati ad hoc: piatti della tradizione, con ingredienti più creativi e materie prime di qualità” anticipa Sébastien Romani, chief sales officer della compagnia di navigazione.\r

La prima soluzione è il Capodanno in Corsica a bordo della m/n Mega Express Two, da Livorno a Bastia, 1 notte: partenza da Livorno la mattina del 31 dicembre, arrivo a Bastia nel primo pomeriggio, con possibilità di sbarcare per visitare la città. Un Cenone con Veglione, tra musica, giochi e brindisi, una notte a bordo e una ricca colazione. Il primo giorno dell’anno, passeggiata per le vie di Bastia, prima del rientro a Livorno, dove l’arrivo è previsto alle 18:00. \r

La seconda proposta, Capodanno in Costa Azzurra a bordo della m/n Pascal Lota, da Savona Vado Ligure a Nizza, 2 notti. Partenza da Savona – Vado Ligure la sera del 30 dicembre, arrivo a Nizza la mattina del 31 dicembre, con possibilità di sbarcare per tuffarsi nell’atmosfera festosa della città. Un’elegante cena servita, un Cenone con Veglione, due ricche colazioni a buffet e i fuochi d’artificio della città più eccitante della Costa Azzurra. Il rientro a Savona Vado Ligure è previsto alle 17:00 del 1° gennaio. ","post_title":"Corsica Sardinia Ferries: ecco le due minicrociere per Capodanno, in Corsica e Costa Azzurra","post_date":"2022-11-11T11:45:22+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1668167122000]}]}}