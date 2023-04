Idee per Viaggiare: un roadshow di 22 tappe in tutta Italia con le adv Idee per Viaggiare ha spinto l’acceleratore sulle iniziative per coinvolgere direttamente tutta la rete agenziale. Negli ultimi mesi ha promosso innumerevoli attività finalizzate a raccontare la sua programmazione, le proposte e il proprio stile. Abbandonati webinar e incontri on line, utilizzati durante il periodo pandemico, Idee per Viaggiare ha preferito ristabilire il contatto in presenza. Oltre ad aver partecipato a fiere come Bit e Bmt, ha ideato il Roadshow 6 oltre, in collaborazione con Nicolaus Valtur, Ota Viaggi, Msc, Guiness Travel e Go World: 22 tappe in tutta Italia, a dimostrazione dell’importanza dell’incontro con gli agenti. Il numero delle presenze è cresciuto vertiginosamente rispetto al passato, superando il migliaio. Commenta Paola Schiavone, responsabile marketing: «Siamo soddisfatti del riscontro delle iniziative messe in campo negli ultimi mesi. Da parte dei partner, che collaborano sempre più attivamente stringendo sinergie proficue per tutti. E da parte delle agenzie, che sempre più numerose ci accolgono nelle loro sedi, ci vengono a trovare nella nostra nuova casa e ci seguono nei fam trip nelle nostre destinazioni, per conoscerle direttamente e cogliere le peculiarità delle nostre proposte». Nella propria sede – inaugurata nell’ottobre scorso – ha organizzato Giovedidee, una serie di incontri, il giovedì appunto, per far conoscere di persona chi si confronta abitualmente tramite e-mail o telefono. Questi appuntamenti sono occasione per aggiornarsi su destinazioni e servizi, insieme ai product manager dell’operatore e a rappresentanti di catene alberghiere, enti del turismo e compagnie aeree partner. L’iniziativa ha riscosso molto interesse e non è da considerarsi conclusa: il 20 aprile si prosegue con Atmosphere Hotels & Resorts. L’esperienza diretta del viaggio è imprescindibile per chi vende, così IpV continua a organizzare fam trip invitando agenti selezionati. Già realizzati Abu Dhabi e Maldive, mentre sono in programma Dubai e Messico. Fabio Savelloni, general manager afferma: «Raccontare il percorso di IpV dal vivo, ascoltare le esigenze della filiera, confrontandosi direttamente con i nostri partner, permette uno sviluppo del business più mirato ed efficace. I risultati parlano chiaro. Abbiamo lavorato e continuiamo a lavorare dialogando costantemente con gli agenti di viaggio, per cercare di rispondere al meglio alle loro necessità, diversificando in base ad esse il focus degli incontri ed investendo parallelamente in tecnologia e risorse. Rispetto a febbraio 2020 il nostro staff è cresciuto di oltre 20 persone: cresciamo e tutto lo staff evolve insieme all’azienda, preservando però lo spirito di squadra e il senso di appartenenza ad una grande famigli».

