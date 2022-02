Idee per Viaggiare: tornano a crescere le prenotazioni, ora ai livelli di ottobre 2021

Riparte il cammino di progressiva ripresa di Idee per Viaggiare, interrotto lo scorso novembre con l’arrivo della variante Omicron: “A oggi siamo ai livelli in cui eravamo a ottobre 2021, poco prima dell’ennesima battuta d’arresto, e siamo piuttosto fiduciosi in una primavera-estate con numeri importanti – racconta infatti il ceo del to capitolino, Danilo Curzi -. In questi ultimi giorni sono arrivate anche richieste di preventivi per Giappone e Australia, che già a fine febbraio tornerà accessibile a tutti coloro che sono vaccinati. Rileviamo un atteggiamento di rinnovata fiducia, con picchi di richieste in concomitanza con l’apertura graduale dei corridoi turistici, come è recentemente accaduto per Oman e Phuket”.

Per la primavera, in particolare, Dubai e Maldive riconfermano i trend di ripresa, anche perché l’interesse per l’Expo, che termina il 31 marzo, traina la destinazione, Abu Dhabi inclusa. Dubai è sia destinazione specifica per un long weekend, sia breve stop sulla tratta per le Maldive: arcipelago che fino ad aprile ha tassi di prenotazione molto performanti. I trend per l’estate delineano invece una forte ripresa delle richieste per gli Stati Uniti, come meta in sé o in combinazione con Repubblica Dominicana, Aruba e Hawaii. Cominciano inoltre ad arrivare numerose richieste per la Polinesia, soprattutto per l’autunno: una delle mete più ambite per i viaggi di nozze, per lungo tempo rimandati.

E al fine di sostenere questo rinnovato desiderio di riscoprire il mondo, Idee per Viaggiare propone diverse attività dedicate al cliente finale tra cui, l’ultima in termini di tempo, la promozione di San Valentino, grazie alla quale è possibile ottenere uno sconto anche molto significativo (si arriva fino a 1.850 euro al Barcelò di Aruba o a 1.400 euro per una settimana all’Atlantis di Dubai) per viaggiare dal 1° marzo al 31 agosto, finalizzando la pratica in agenzia nella settimana dal 14 al 18 febbraio. La riduzione è cumulabile con altre in corso; alcune strutture sono infatti offerte a condizioni speciali anche nella sezione del sito Mare di Inverno.