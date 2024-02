I primi 100 anni di Turisanda1924: grande festa a Milano; al via i viaggi limited edition Signature Cento anni di storia e scoperte, di incontri e conoscenze. Turisanda1924 compie un secolo di storia e, per celebrare degnamente la ricorrenza, organizza a Milano il prossimo 5 febbraio, presso l’Allianz MiCo, un evento che richiamerà oltre 1.500 partecipanti, tra agenti di viaggio, partner e fornitori, realizzato in collaborazione con Welcome Travel Group e la Saudi Tourism Authority. In cento anni di storia, Turisanda1924 si è evoluta fino a divenire il marchio di oggi, rivolto al segmento high spending e parte della costellazione di brand di Alpitour World: il gruppo che ogni anno movimenta oltre 2 milioni di italiani in Italia e nel mondo. “È un traguardo molto importante per noi – commenta Pier Ezhaya, direttore generale tour operating Alpitour World – non tanto perché festeggiamo i cento anni di Turisanda1924, quanto più perché questo marchio non è mai stato più vivo di così. Ha saputo navigare le correnti e sostenere i cambiamenti, mutando pelle e divenendo una realtà che oggi firma viaggi unici. Conoscere la storia di un brand permette di cogliere la sua identità, capire come evolverà, qual sia la sua ragion d’essere. Turisanda1924 è esplorazione, nel senso più completo del termine: aprirsi al nuovo e al diverso, per lasciarsi trasformare nel profondo. Questo è quello che vogliamo celebrare durante tutto questo 2024 di grandi novità e progetti”. La serata avrà come principale obiettivo quello di sorprendere e trasmettere l’allure di magia che contraddistingue Turisanda1924. A partire dalla musica. In virtù, infatti, della partnership con Radio Monte Carlo ci sarà Nick con la sua Nightfly Orchestra a intrattenere il pubblico presente con un repertorio musicale che spazia dallo swing al funky, dal modern jazz al soul. Dal 2003, Nick è anche direttore artistico del Blue Note Milano, tempio milanese del jazz, nonché punto di riferimento della musica di qualità e partner di Radio Monte Carlo e della stessa Turisanda1924. Saranno poi le atmosfere oniriche e le esperienze interattive e coinvolgenti dei due digital illusionist Les French Twins a catturare il pubblico, con numeri di illusionismo che dialogano con interfacce touch, realtà aumentata e tecniche di intelligenza artificiale. Ma questi sono solo i primi ingredienti del viaggio che accompagnerà il brand in un 2024 pieno di attività e progetti, tra cui il lancio della collezione di viaggi in limited edition Signature – Once in a Lifetime: avventure irripetibili per cui è prevista una sola partenza e che si snodano attraverso itinerari inediti lungo sei principali rotte geografiche. Condividi

Oltre alle crociere, che sono da sempre il core business di Gioco Viaggi, in fiera sarà infine presentata la programmazione tour operator con le nuove edizioni dei cataloghi Corsica e Montagna Collection che, giunti alla terza edizione, propongono contenuti ancora più ricchi per soggiorni, tour con accompagnatore ed esperienze per l’estate 2024. [post_title] => Gioco Viaggi: sono 12 le compagnie di crociere incluse nel nuovo catalogo Cruise Collection [post_date] => 2024-02-01T12:25:18+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1706790318000 ) ) [2] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 460587 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Cento anni di storia e scoperte, di incontri e conoscenze. Turisanda1924 compie un secolo di storia e, per celebrare degnamente la ricorrenza, organizza a Milano il prossimo 5 febbraio, presso l'Allianz MiCo, un evento che richiamerà oltre 1.500 partecipanti, tra agenti di viaggio, partner e fornitori, realizzato in collaborazione con Welcome Travel Group e la Saudi Tourism Authority. In cento anni di storia, Turisanda1924 si è evoluta fino a divenire il marchio di oggi, rivolto al segmento high spending e parte della costellazione di brand di Alpitour World: il gruppo che ogni anno movimenta oltre 2 milioni di italiani in Italia e nel mondo. “È un traguardo molto importante per noi – commenta Pier Ezhaya, direttore generale tour operating Alpitour World – non tanto perché festeggiamo i cento anni di Turisanda1924, quanto più perché questo marchio non è mai stato più vivo di così. Ha saputo navigare le correnti e sostenere i cambiamenti, mutando pelle e divenendo una realtà che oggi firma viaggi unici. Conoscere la storia di un brand permette di cogliere la sua identità, capire come evolverà, qual sia la sua ragion d’essere. Turisanda1924 è esplorazione, nel senso più completo del termine: aprirsi al nuovo e al diverso, per lasciarsi trasformare nel profondo. Questo è quello che vogliamo celebrare durante tutto questo 2024 di grandi novità e progetti”. La serata avrà come principale obiettivo quello di sorprendere e trasmettere l’allure di magia che contraddistingue Turisanda1924. A partire dalla musica. In virtù, infatti, della partnership con Radio Monte Carlo ci sarà Nick con la sua Nightfly Orchestra a intrattenere il pubblico presente con un repertorio musicale che spazia dallo swing al funky, dal modern jazz al soul. Dal 2003, Nick è anche direttore artistico del Blue Note Milano, tempio milanese del jazz, nonché punto di riferimento della musica di qualità e partner di Radio Monte Carlo e della stessa Turisanda1924. Saranno poi le atmosfere oniriche e le esperienze interattive e coinvolgenti dei due digital illusionist Les French Twins a catturare il pubblico, con numeri di illusionismo che dialogano con interfacce touch, realtà aumentata e tecniche di intelligenza artificiale. Ma questi sono solo i primi ingredienti del viaggio che accompagnerà il brand in un 2024 pieno di attività e progetti, tra cui il lancio della collezione di viaggi in limited edition Signature – Once in a Lifetime: avventure irripetibili per cui è prevista una sola partenza e che si snodano attraverso itinerari inediti lungo sei principali rotte geografiche. [post_title] => I primi 100 anni di Turisanda1924: grande festa a Milano; al via i viaggi limited edition Signature [post_date] => 2024-02-01T11:40:01+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1706787601000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 460584 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Si chiama Argo, il programma di accelerazione rivolto a startup innovative nazionali ed internazionali interessate ad aprire una sede in Italia, operanti nel settore del turismo e dell’ospitalità. Il programma è stato lanciato da CDP Venture Capital, in collaborazione con il ministero del turismo, è gestito dai partner tecnici LVenture Group e Venisia, ha come main partner Intesta Sanpaolo e Intesa Sanpaolo Innovation Center. Argo rientra nell’ambito dell’Innovation Network, la rete stabile di collaborazioni del Ministero del Turismo con gli operatori dell’ecosistema dell’innovazione per accelerare la transizione digitale e sostenibile. In particolare, il ministero sostiene le startup del turismo in due fasi: durante il programma di accelerazione, con un contributo a fondo perduto fino a 25mila euro, per supportare le attività di validazione di nuove tecnologie, soluzioni, modelli di business nell’ambito del turismo; dopo il programma di accelerazione, con uno specifico Avviso Pubblico per progetti di sviluppo, con un contributo a fondo perduto fino a 175mila euro per sostenere la crescita ed il consolidamento delle startup. Alla prima edizione di Argo, il ministero del turismo ha supportato, con contributi finanziari a progetti di validazione, 5 startup, alcune delle quali hanno ricevuto anche ulteriori finanziamenti successivi da fondi di venture capital. Prima edizione Nel dettaglio le startup, supportate dal Mitur alla prima edizione del Ppogramma Argo sono: Friland, che offre soluzioni di soggiorno nella natura; Mapo Tapo, dove le guide turistiche certificate possono digitalizzare e gestire le prenotazioni; Smartway, che organizza iniziative di team building aziendale in borghi italiani; Skycab, servizio di noleggio di voli privati per medie e piccole tratte con più bassi; Ulisses, un sistema di prenotazione di posti barca e monitoraggio dei flussi di diportisti. Visto i positivi risultati, è in corsa la seconda chiamata per partecipare al programma Argo: fino al prossimo 3 febbraio è possibile candidarsi attraverso il sito www.argoaccelerator.com. Potranno candidarsi le startup nel campo del turismo d’affari, culturale, sportivo, sanitario, religioso e di studio, dei viaggi organizzati, delle esperienze open air e dell’enogastronomia. Le startup selezionate riceveranno un investimento iniziale di 75mila euro da parte di CDP Venture Capital, con la possibilità di ottenere un ulteriore contributo a fondo perduto di 25mila euro erogato dal Ministero del Turismo, ed accedere ad un programma di 5 mesi per accelerare la crescita sul mercato. [post_title] => Programma Argo per le startup: il Mitur lancia la seconda edizione [post_date] => 2024-02-01T11:20:21+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1706786421000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 460546 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Gli aeroporti italiani hanno ufficialmente superato i dati di traffico 2019, stabilendo così il nuovo record storico raggiungendo per la prima volta i 197,2 milioni di passeggeri, +2,1% rispetto al dato pre-Covid. A certificarlo ufficialmente sono i dati di Assaeroporti - dopo l'anticipazione di qualche settimana fa da parte del presidente, Carlo Borgomeo - che mostrano come a fronte di una ripresa post-pandemia che aveva visto il ruolo centrale del mercato domestico, il 2023 ha segnato il pieno recupero del segmento internazionale, la parte più qualificante del traffico aereo, che raggiunge i 128 milioni di passeggeri, lo 0,1% in più sul 2019. Un leggero gap rispetto ai livelli pre-Covid si riscontra invece per i movimenti aerei, che nel 2023 sono stati inferiori del 2,6% sul 2019, attestandosi a 1.601.059 unità. Più passeggeri e meno aerei che, quindi, viaggiano con un load factor maggiore, comportando benefici anche in termini ambientali. Voglia di volare «Il 2023 si è chiuso con quasi 200 milioni di passeggeri, un record assoluto per gli aeroporti italiani, un'importante soglia psicologica raggiunta - ha ribadito Borgomeo -. Si conferma una straordinaria voglia di volare, a riprova della resilienza del nostro comparto, che è in ottima salute e resta strategico per il Paese. Il 2023 però è stato anche un anno caratterizzato da forti "turbolenze": penso al modo con cui è stata gestita la vicenda del caro voli, all'ennesimo rinvio del dossier Ita - Lufthansa, così come al tema dell'addizionale comunale, sul quale regna una grande confusione. «Gli operatori dovrebbero invece poter contare su un quadro di riferimento più stabile, meno estemporaneo. I gestori per essere competitivi hanno la necessità di pianificare per tempo gli investimenti e possono farlo solo con un miglior coordinamento delle politiche. Speriamo che il Piano Nazionale degli Aeroporti di prossima pubblicazione definisca chiare linee strategiche per il comparto». Intanto, la classifica 2023 dei primi 10 aeroporti italiani per numero di passeggeri vede in testa Roma Fiumicino con 40,5 milioni, Milano Malpensa con 26,1 milioni, Milano Bergamo con 16 milioni, Napoli con 12,4 milioni, Venezia con 11,3 milioni, Catania con 10,7 milioni, Bologna con 10 milioni, Milano Linate con 9,4 milioni, Palermo con 8,1 e Bari con 6,5 milioni. [post_title] => Record storico 2023 degli scali italiani: passeggeri a +2,1% sul 2019 [post_date] => 2024-02-01T09:00:48+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( [0] => topnews ) [post_tag_name] => Array ( [0] => Top News ) ) [sort] => Array ( [0] => 1706778048000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 460499 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Il nuovo anno si apre con tante novità per il Convention Bureau Roma e Lazio, che ha svelato un ambizioso piano di sviluppo triennale durante l'Assemblea dei Soci ospitata ieri nell'edificio monumentale dell'Acquario Romano. Un evento che celebra il momento di crescita significativo per Cbrel, evidenziato dall'ingresso di dieci nuovi associati, tra cui Borgo della Mistica, citizenM Rome Isola Tiberina, Midas Palace Hotel, Palazzo Brancaccio, Rose Garden Palace Roma by OMNIA Hotels, Six Senses Rome e The Production Group. Il presidente Onorio Rebecchini ha espresso il suo orgoglio per questi nuovi ingressi, ritenendoli una conferma dell'influenza e del prestigio che il Convention Bureau ha acquisito nel settore. "La varietà e l'esperienza dei nostri membri ci consentirà di migliorare le nostre iniziative promozionali - spiega - e di sviluppare una strategia più completa e mirata, valorizzando l'unicità della nostra destinazione sia in Italia che all'estero". Le attività del Convention Bureau non si limitano al solo ambito congressuale, attraverso la partecipazione alle più importanti fiere e workshop di settore della meeting industry (IMEX Francoforte, IMEX America Las Vegas e IBTM World Barcellona e altre) - bensì intende espandere la sua influenza in nuovi segmenti di mercato legati al turismo d’affari. Ne è un esempio il progetto “CORE Roma Experience” - realizzato in collaborazione con NEBE e lanciato in anteprima all’ILTM di Cannes lo scorso dicembre - la manifestazione dedicata esclusivamente alle eccellenze dell’alta ospitalità del territorio la cui prima edizione è in programma nella Capitale dal 27 al 30 novembre 2024. Grazie a “CORE Roma Experience”, Roma e Lazio diventeranno il cuore pulsante del luxury travel, richiamando una selezione dei migliori top buyer e media internazionali di settore. Le partnership Accanto all’iter programmatico portato avanti con ENIT, Regione Lazio, Roma Capitale, Camera di Commercio di Roma e l’Agenzia ICE, si rafforzano le partnership in essere con i grandi player del turismo regionale - solo per citarne alcuni, Aeroporti di Roma, Auditorium Parco della Musica “Ennio Morricone”, ITA Airways e Roma Convention Center “La Nuvola” - e si strutturano nuove sinergie per la realizzazione di roadshow, sales blitz, fam trip, pre e post tour per facilitare il networking e l’incontro tra domanda e offerta. Grande attenzione alla promozione della destinazione, in termini di accoglienza, ospitalità e gestione dei flussi, anche nel contesto del Giubileo del 2025 con la firma di un significativo Protocollo di Intesa con il Vicariato di Roma - Opera Romana Pellegrinaggi per la realizzazione di attività congiunte finalizzate alla promozione turistica, religiosa e culturale di Roma e Lazio nell’ambito della meeting industry e del wedding. Il 2024 si profila, quindi, come un anno ricco di obiettivi sfidanti e novità per il Convention Bureau Roma e Lazio, tra cui l’avvio della collaborazione con Lamberto Mancini, Direttore Generale della Fondazione Roma Expo 2030, che affiancherà il Consiglio di Amministrazione nelle politiche di indirizzo strategico, apportando la sua vasta esperienza e competenza. “Con il piano di sviluppo ci proponiamo di raggiungere nuovi traguardi e di promuovere gli elevati standard qualitativi della destinazione in modo più ampio e coinvolgente, abbracciando la diversificazione dell’offerta dei nostri operatori per attirare un pubblico sempre più eterogeneo - afferma il presidente Rebecchini -. Guardiamo con fiducia al futuro, convinti che la nostra visione ambiziosa, unitamente a una sinergia pubblico-privata tra Istituzioni e stakeholder sempre più virtuosa e proficua, possa contribuire al continuo successo della meeting industry a beneficio del comparto turistico regionale e del suo indotto". [post_title] => Convention Bureau di Roma e Lazio: nuovi associati e piano di crescita [post_date] => 2024-01-31T15:40:42+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1706715642000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 460484 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Il segmento open-air pesa oggi per il 7%-8% del mercato italiano dell'ospitalità complessivo, per un valore di poco inferiore ai 3 miliardi di euro. Se si considera, invece, il mercato delle esperienze all’aria aperta (attività sportive e non, tour immersi nella natura e nei borghi), questo si assesta intorno a 1 miliardo di euro. Sono alcune delle evidenze emerse nell'ultima ricerca dell’osservatorio Travel innovation del Politecnico di Milano, giunto alla sua decima edizione, e di cui l'operatore open air Club del Sole è partner. “Ascoltare le esigenze dei consumatori e intercettare nuovi trend, anche grazie a questo tipo di indagini, ci ha permesso di crescere negli anni, attraverso nuovi progetti, un nuovo posizionamento e investimenti in digitalizzazione, nel miglioramento dell’offerta e dei servizi - spiega il direttore generale dell'operatore, Angelo Cartelli -. Nei prossimi anni, prevediamo di arricchire il nostro portfolio, consolidando destinazioni già presidiate e ricercando opportunità di interesse sia per la clientela estera, sia di destagionalizzazione, come il Trentino Alto-Adige, meta perfettamente in linea con la nostra visione.”. Oltre all’arricchimento dell’offerta, il gruppo stima un aumento dei ricavi consolidati, delle presenze e del numero dei dipendenti. Ed è proprio il capitale umano che Club del Sole considera il proprio investimento più significativo. L'obiettivo è creare una cultura aziendale solida e condivisa, migliorare le performance e coinvolgere maggiormente i team nel business del gruppo. Questa volontà si manifesta attraverso la promozione di attività di internal branding, l'istituzione della Club del Sole Academy come ente formativo interno, e il continuo potenziamento dei modelli organizzativi e dei sistemi di performance e comunicazione interna. [post_title] => Cartelli, Club del Sole: open air segmento in salute. Ascoltiamo il mercato per crescere meglio [post_date] => 2024-01-31T12:03:13+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1706702593000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 460437 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => L'obiettivo della Regione Liguria per il 2024 è battere il record di 16 milioni di turisti dello scorso anno. «Con la campagna di promozione del territorio di Regione Liguria #Pesto Masterpiece of Liguria, che proseguirà a Milano, Sanremo e Parigi vogliamo battere il record dello scorso anno delle presenze turistiche - commenta Giovanni Toti, presidente regione Liguria - che già senza i dati di dicembre ha sfiorato i 16 milioni di visitatori, che verranno di certo superati con i dati finali. La Liguria ha tutte le carte in regola per confermarsi la regina del turismo italiano, grazie al suo mare, il più bello d’Italia, ma anche grazie al suo entroterra ricco di borghi storici e di paesaggi mozzafiato. Le campagne di promozione vogliono anche cavalcare la scia dei numeri ottimi nell’export e nell’occupazione. Ricordiamo che l'export nel 2022 ha superato i 10 miliardi di euro per la prima volta registrando un 33% in più sul 2021 contro una media nazionale del +20%. Nei primi undici mesi del 2023 la Liguria ha assistito a un aumento dei turisti stranieri (+10%). L'occupazione nel 2022 ha stabilito un trend positivo con un + 3,6% (media nazionale + 2,4%) e nei primi 9 mesi del 2023, ha fatto registrare un +2,8%». Nel 2024 si raccoglieranno i frutti degli investimenti in promozione turistica fatti in questi anni. Il mortaio, dopo Londra e Sestriere, sarà presente a Sanremo, a Milano e navigherà sulla Senna, tutte iniziative che mirano ad aumentare ancora di più l’appeal della Liguria nel mondo puntando sempre di più su un turismo internazionale. «Per raggiungere questo ambizioso traguardo - spiega l’assessore al Turismo Augusto Sartori -, oltre alle campagne promozionali che stanno riscuotendo un enorme successo sia sul territorio nazionale che all'estero, vogliamo proseguire a sostenere le aziende del settore ricettivo favorendo la qualità, l’innovazione e la rigenerazione nell'ottica anche di un turismo sempre più inclusivo e accessibile. La nostra Regione ha sempre maggior appeal internazionale, è tanto che lo dichiariamo e la crescita delle presenze di turisti stranieri è inconfutabile. Vanno poi analizzate più a fondo le diverse realtà, anche perché non tutti i turisti sono uguali, né in termini di possibilità di spesa né di esigenze. Se possiamo affermare che il 2023 sia stato l'anno dei turisti USA, 550.000 presenze con una crescita del 26% va guardato con attenzione il dato dei nostri vicini francesi». E proprio Parigi sarà una delle prossime tappe della campagna: “La Francia è ad oggi la prima meta turistica a livello mondiale - continua Sartori - , i francesi sono estremamente esigenti riguardo ai servizi e cercano un turismo esperienziale, con particolare attenzione a cultura ed enogastronomia. È un turista "maturo", se funzioni per loro facilmente funzioni per tutti gli altri. Bene per il primo anno se le presenze di francesi superano il milione! Ancor prima della fine dell'anno sono infatti 1 milione e 20.000. Le iniziative già previste in Francia nei prossimi mesi sono tese a migliorare ulteriormente e consolidare questo importante mercato». [post_title] => Liguria, obiettivo 2024 superare il record di 16 milioni di turisti [post_date] => 2024-01-31T11:26:04+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1706700364000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 460464 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_447468" align="alignleft" width="300"] Miguel De Alvarado[/caption] Ergo Assicurazione Viaggi guarda con fiducia al nuovo anno, forte dei risultati positivi raggiunti nel 2023. “Lo scorso anno abbiamo chiuso con un fatturato di circa 20 milioni di Euro, con un incremento del 20% rispetto all’anno precedente - dichiara Miguel De Alvarado, direttore commerciale di Ergo Assicurazione Viaggi - . Rileviamo da parte dei nostri clienti, in particolare il comparto tour operating, una richiesta di up grade sul prodotto: nello specifico, l’esigenza riguarda maggiori tutele e integrazione delle polizze. Un trend che va letto nel contesto di una maggiore sensibilità degli operatori verso la qualità delle polizze e delle coperture, rispetto alle tariffe low cost”. Il bilancio positivo, che la compagnia assicurativa traccia, include l’ottima performance dei tour operator, core target di Ergo Assicurazione Viaggi, messa a segno nel 2023: “L’andamento favorevole trova conferma anche nei primi dati di queste settimane di inizio anno. La nostra strategia commerciale, che pone al centro i tour operator, ha consentito di implementare ulteriormente il nostro portfolio già lo scorso anno, quando abbiamo acquisto nuovi tour operator. Inoltre, gli stessi fatturati, raggiunti nel 2023 dagli operatori nostri clienti, hanno contribuito al raggiungimento degli obietti, riconfermando anche la fiducia in Ergo”. Tra i prodotti più apprezzati dal settore, rientrano le polizze “Assistenza e spese mediche” che copre anche le riacutizzazioni imprevedibili di malattie preesistenti, con un massimale fino a 2,5 milioni di Euro, per i viaggi negli Sati Uniti e Canada; “Annullamento plus”, “Multi viaggio annuale” e il prodotto assicurativo dedicato ai gruppi. “Già lo scorso anno abbiamo registrato un significativo movimento di volumi sul segmento gruppi, tornato a viaggiare raggiungendo i livelli pre pandemia. Inoltre, registriamo anche un allungamento della durata media dei soggiorni: andamento che rientra, soprattutto, nelle dinamiche dei viaggi studio ed Erasmus, quale altro segmento in crescita”. [post_title] => Ergo Assicurazione Viaggio: fatturato in crescita del 20% [post_date] => 2024-01-31T11:12:51+00:00 [category] => Array ( [0] => mercato_e_tecnologie ) [category_name] => Array ( [0] => Mercato e tecnologie ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1706699571000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "i primi 100 anni di turisanda1924 grande festa a milano al via i viaggi limited edition signature" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":105,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":2329,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"460607","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"La società GeCo creata nel 2010, originale esperienza nel campo del Revenue Management e dei sistemi di distribuzione via internet, riconferma la propria presenza in fiera affiancando al network alberghiero GECOHOTELS® - Chosen By Travellers, la nuova sfida GECO VACATION RENTALS, un ampliamento della propria attività nell’ambito delle strutture extra alberghiere, grazie al know-how e all’esperienza del suo fondatore maturata in importanti realtà turistiche.\r

\r

Il Gruppo GeCo metterà a disposizione le proprie competenze presentando le migliori proposte per affitti di ville, case vacanze e appartamenti contenute nell’offerta GECO VACATION RENTALS e AUTENTICO VILLAS.\r

\r

L’offerta contempla circa 500 strutture che fanno capo a GECO VACATION RENTALS e una selezione di 100 ville extra lusso e tenute di pregio che rispondono alle esigenze di una clientela top alla ricerca del massimo comfort, parte della collezione AUTENTICO VILLAS.\r

\r

L’idea è stata quella di unire le esperienze pluriennali dei due partners, leaders nei rispettivi segmenti di mercato, per dar vita insieme ad una collezione di ville e appartamenti, situati in contesti unici nelle destinazioni italiane più caratteristiche con una differenziazione di categoria.\r

\r

Attraverso una piattaforma tecnologica all’avanguardia e un channel manager che collega i principali portali, tutte le strutture nel portfolio di GECO VACATION RENTALS e AUTENTICO VILLAS sono accomunate dall’obiettivo di massimizzare i propri risultati di produzione attraverso la distribuzione su diversi canali.\r

\r

«La presenza in fiera è importante - afferma Marco Fabbroni AD GeCo – per confermare la nostra leadership nel segmento case vacanza sulla scia di oltre 40 anni di esperienza. Da lussuose ville con piscina di Autentico Villas fino ad appartamenti essenziali ma dotati di ogni comfort di Geco Vacation Rentals, tutti potranno trovare la dimensione di vacanza ideale che risponda alle proprie esigenze di stile di vita e di budget da dedicare alle proprie vacanze».\r

\r

«Geco Vacation Rentals – continua Marco Zanella, GM di GeCo – si propone come supporto ai proprietari delle strutture partner, offrendo un servizio 365 giorni l’anno con personale interno dedicato e sempre a disposizione dei proprietari per ogni necessità, lasciandoli liberi, se lo desiderano, di affittare le proprie camere e appartamenti direttamente senza alcun vincolo. Le prenotazioni che transitano attraverso GeCo Vacation Rentals vengono gestite completamente da Geco, dalla richiesta al check-in fino al pagamento e alla gestione degli aspetti amministrativi».\r

\r

","post_title":"GeCo, in Bit con le novità dei brand Vacation Rentals e Autentico Villas","post_date":"2024-02-01T12:48:08+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1706791688000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"460601","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Sono ben 12 le compagnie di crociera presenti, molte in esclusiva, nel catalogo Cruise Collection che Gioco Viaggi porterà alla prossima Bit, in programma a Milano dal 4 al 6 febbraio. Si tratta di Cunard, Princess Cruises, Carnival, Holland America Line, Seabourn, Ponant, Windstar Cruises, Star Clippers, Quark Expeditions, Variety Cruises, Lüftner Cruises e Uniworld.\r

\r

Il catalogo 2024/25 propone una selezione dei migliori itinerari delle compagnie in portfolio: viaggi esclusivi alla scoperta di Artide e Antartide, Alaska, Caraibi, Hawaii, Sudamerica, Seychelles, Asia, Giappone, Oceania e Sud Pacifico, ma anche in navigazione sui più suggestivi fiumi in Europa, nel Mediterraneo o incredibili giri del mondo e traversate Atlantiche.\r

\r

Gioco Viaggi porterà in fiera anche l’edizione aggiornata del folder Top Reasons dedicato agli agenti di viaggio: una sorta di manuale, realizzato a supporto del catalogo Cruise Collection, con le caratteristiche di ogni compagnia rappresentata, le destinazioni e i plus che rendono ogni itinerario un’esperienza unica. La Bit sarà pure l'occasione per il lancio di offerte speciali per la promozione di alcune destinazioni tra le quali Alaska e Mediterraneo di Cunard, Mediterraneo e Nord Europa di Holland, Artide di Quark Expeditions, Caraibi di Carnival, Polinesia di Windstar e Mediterraneo di Princess.\r

\r

\"Princess e Cunard saranno le grandi protagoniste della nuova stagione 2024 – sottolinea Gigi Torre, presidente di Gioco Viaggi – e presenteranno sul mercato le nuove ammiraglie: la Sun Princess, in assoluto la nave più grande mai costruita fino a oggi in Italia con le sue 175.500 tonnellate, la cui consegna è prevista a metà febbraio; e la Queen Anne, che partirà il 10 maggio da Southampton per il suo viaggio inaugurale a Lisbona con scalo a Madeira, Lanzarote, Gran Canaria, Tenerife e La Coruna, regalando esperienze indimenticabili tra cui la più grande collezione d’arte mai curata in mare. Al nostro stand, avremo in particolare il privilegio di ospitare gli esperti di Cunard, Quark Expeditions, Carnival e Star Clippers: occasione per gli agenti di viaggio che avranno l’opportunità di incontrarli e confrontarsi\".\r

\r

Oltre alle crociere, che sono da sempre il core business di Gioco Viaggi, in fiera sarà infine presentata la programmazione tour operator con le nuove edizioni dei cataloghi Corsica e Montagna Collection che, giunti alla terza edizione, propongono contenuti ancora più ricchi per soggiorni, tour con accompagnatore ed esperienze per l’estate 2024.\r

\r

","post_title":"Gioco Viaggi: sono 12 le compagnie di crociere incluse nel nuovo catalogo Cruise Collection","post_date":"2024-02-01T12:25:18+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1706790318000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"460587","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Cento anni di storia e scoperte, di incontri e conoscenze. Turisanda1924 compie un secolo di storia e, per celebrare degnamente la ricorrenza, organizza a Milano il prossimo 5 febbraio, presso l'Allianz MiCo, un evento che richiamerà oltre 1.500 partecipanti, tra agenti di viaggio, partner e fornitori, realizzato in collaborazione con Welcome Travel Group e la Saudi Tourism Authority. In cento anni di storia, Turisanda1924 si è evoluta fino a divenire il marchio di oggi, rivolto al segmento high spending e parte della costellazione di brand di Alpitour World: il gruppo che ogni anno movimenta oltre 2 milioni di italiani in Italia e nel mondo.\r

\r

“È un traguardo molto importante per noi – commenta Pier Ezhaya, direttore generale tour operating Alpitour World – non tanto perché festeggiamo i cento anni di Turisanda1924, quanto più perché questo marchio non è mai stato più vivo di così. Ha saputo navigare le correnti e sostenere i cambiamenti, mutando pelle e divenendo una realtà che oggi firma viaggi unici. Conoscere la storia di un brand permette di cogliere la sua identità, capire come evolverà, qual sia la sua ragion d’essere. Turisanda1924 è esplorazione, nel senso più completo del termine: aprirsi al nuovo e al diverso, per lasciarsi trasformare nel profondo. Questo è quello che vogliamo celebrare durante tutto questo 2024 di grandi novità e progetti”.\r

\r

La serata avrà come principale obiettivo quello di sorprendere e trasmettere l’allure di magia che contraddistingue Turisanda1924. A partire dalla musica. In virtù, infatti, della partnership con Radio Monte Carlo ci sarà Nick con la sua Nightfly Orchestra a intrattenere il pubblico presente con un repertorio musicale che spazia dallo swing al funky, dal modern jazz al soul. Dal 2003, Nick è anche direttore artistico del Blue Note Milano, tempio milanese del jazz, nonché punto di riferimento della musica di qualità e partner di Radio Monte Carlo e della stessa Turisanda1924. Saranno poi le atmosfere oniriche e le esperienze interattive e coinvolgenti dei due digital illusionist Les French Twins a catturare il pubblico, con numeri di illusionismo che dialogano con interfacce touch, realtà aumentata e tecniche di intelligenza artificiale. Ma questi sono solo i primi ingredienti del viaggio che accompagnerà il brand in un 2024 pieno di attività e progetti, tra cui il lancio della collezione di viaggi in limited edition Signature – Once in a Lifetime: avventure irripetibili per cui è prevista una sola partenza e che si snodano attraverso itinerari inediti lungo sei principali rotte geografiche.","post_title":"I primi 100 anni di Turisanda1924: grande festa a Milano; al via i viaggi limited edition Signature","post_date":"2024-02-01T11:40:01+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1706787601000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"460584","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Si chiama Argo, il programma di accelerazione rivolto a startup innovative nazionali ed internazionali interessate ad aprire una sede in Italia, operanti nel settore del turismo e dell’ospitalità.\r

\r

Il programma è stato lanciato da CDP Venture Capital, in collaborazione con il ministero del turismo, è gestito dai partner tecnici LVenture Group e Venisia, ha come main partner Intesta Sanpaolo e Intesa Sanpaolo Innovation Center.\r

\r

Argo rientra nell’ambito dell’Innovation Network, la rete stabile di collaborazioni del Ministero del Turismo con gli operatori dell’ecosistema dell’innovazione per accelerare la transizione digitale e sostenibile.\r

\r

In particolare, il ministero sostiene le startup del turismo in due fasi: durante il programma di accelerazione, con un contributo a fondo perduto fino a 25mila euro, per supportare le attività di validazione di nuove tecnologie, soluzioni, modelli di business nell’ambito del turismo; dopo il programma di accelerazione, con uno specifico Avviso Pubblico per progetti di sviluppo, con un contributo a fondo perduto fino a 175mila euro per sostenere la crescita ed il consolidamento delle startup.\r

\r

Alla prima edizione di Argo, il ministero del turismo ha supportato, con contributi finanziari a progetti di validazione, 5 startup, alcune delle quali hanno ricevuto anche ulteriori finanziamenti successivi da fondi di venture capital.\r

Prima edizione\r

Nel dettaglio le startup, supportate dal Mitur alla prima edizione del Ppogramma Argo sono: Friland, che offre soluzioni di soggiorno nella natura; Mapo Tapo, dove le guide turistiche certificate possono digitalizzare e gestire le prenotazioni; Smartway, che organizza iniziative di team building aziendale in borghi italiani; Skycab, servizio di noleggio di voli privati per medie e piccole tratte con più bassi; Ulisses, un sistema di prenotazione di posti barca e monitoraggio dei flussi di diportisti.\r

\r

Visto i positivi risultati, è in corsa la seconda chiamata per partecipare al programma Argo: fino al prossimo 3 febbraio è possibile candidarsi attraverso il sito www.argoaccelerator.com. Potranno candidarsi le startup nel campo del turismo d’affari, culturale, sportivo, sanitario, religioso e di studio, dei viaggi organizzati, delle esperienze open air e dell’enogastronomia.\r

\r

Le startup selezionate riceveranno un investimento iniziale di 75mila euro da parte di CDP Venture Capital, con la possibilità di ottenere un ulteriore contributo a fondo perduto di 25mila euro erogato dal Ministero del Turismo, ed accedere ad un programma di 5 mesi per accelerare la crescita sul mercato.","post_title":"Programma Argo per le startup: il Mitur lancia la seconda edizione","post_date":"2024-02-01T11:20:21+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1706786421000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"460546","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Gli aeroporti italiani hanno ufficialmente superato i dati di traffico 2019, stabilendo così il nuovo record storico raggiungendo per la prima volta i 197,2 milioni di passeggeri, +2,1% rispetto al dato pre-Covid. \r

\r

A certificarlo ufficialmente sono i dati di Assaeroporti - dopo l'anticipazione di qualche settimana fa da parte del presidente, Carlo Borgomeo - che mostrano come a fronte di una ripresa post-pandemia che aveva visto il ruolo centrale del mercato domestico, il 2023 ha segnato il pieno recupero del segmento internazionale, la parte più qualificante del traffico aereo, che raggiunge i 128 milioni di passeggeri, lo 0,1% in più sul 2019.\r

\r

Un leggero gap rispetto ai livelli pre-Covid si riscontra invece per i movimenti aerei, che nel 2023 sono stati inferiori del 2,6% sul 2019, attestandosi a 1.601.059 unità. Più passeggeri e meno aerei che, quindi, viaggiano con un load factor maggiore, comportando benefici anche in termini ambientali. \r

Voglia di volare\r

«Il 2023 si è chiuso con quasi 200 milioni di passeggeri, un record assoluto per gli aeroporti italiani, un'importante soglia psicologica raggiunta - ha ribadito Borgomeo -. Si conferma una straordinaria voglia di volare, a riprova della resilienza del nostro comparto, che è in ottima salute e resta strategico per il Paese. Il 2023 però è stato anche un anno caratterizzato da forti \"turbolenze\": penso al modo con cui è stata gestita la vicenda del caro voli, all'ennesimo rinvio del dossier Ita - Lufthansa, così come al tema dell'addizionale comunale, sul quale regna una grande confusione.\r

\r

«Gli operatori dovrebbero invece poter contare su un quadro di riferimento più stabile, meno estemporaneo. I gestori per essere competitivi hanno la necessità di pianificare per tempo gli investimenti e possono farlo solo con un miglior coordinamento delle politiche. Speriamo che il Piano Nazionale degli Aeroporti di prossima pubblicazione definisca chiare linee strategiche per il comparto».\r

\r

Intanto, la classifica 2023 dei primi 10 aeroporti italiani per numero di passeggeri vede in testa Roma Fiumicino con 40,5 milioni, Milano Malpensa con 26,1 milioni, Milano Bergamo con 16 milioni, Napoli con 12,4 milioni, Venezia con 11,3 milioni, Catania con 10,7 milioni, Bologna con 10 milioni, Milano Linate con 9,4 milioni, Palermo con 8,1 e Bari con 6,5 milioni.","post_title":"Record storico 2023 degli scali italiani: passeggeri a +2,1% sul 2019","post_date":"2024-02-01T09:00:48+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":["topnews"],"post_tag_name":["Top News"]},"sort":[1706778048000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"460499","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Il nuovo anno si apre con tante novità per il Convention Bureau Roma e Lazio, che ha svelato un ambizioso piano di sviluppo triennale durante l'Assemblea dei Soci ospitata ieri nell'edificio monumentale dell'Acquario Romano. Un evento che celebra il momento di crescita significativo per Cbrel, evidenziato dall'ingresso di dieci nuovi associati, tra cui Borgo della Mistica, citizenM Rome Isola Tiberina, Midas Palace Hotel, Palazzo Brancaccio, Rose Garden Palace Roma by OMNIA Hotels, Six Senses Rome e The Production Group.\r

\r

Il presidente Onorio Rebecchini ha espresso il suo orgoglio per questi nuovi ingressi, ritenendoli una conferma dell'influenza e del prestigio che il Convention Bureau ha acquisito nel settore. \"La varietà e l'esperienza dei nostri membri ci consentirà di migliorare le nostre iniziative promozionali - spiega - e di sviluppare una strategia più completa e mirata, valorizzando l'unicità della nostra destinazione sia in Italia che all'estero\".\r

\r

Le attività del Convention Bureau non si limitano al solo ambito congressuale, attraverso la partecipazione alle più importanti fiere e workshop di settore della meeting industry (IMEX Francoforte, IMEX America Las Vegas e IBTM World Barcellona e altre) - bensì intende espandere la sua influenza in nuovi segmenti di mercato legati al turismo d’affari. Ne è un esempio il progetto “CORE Roma Experience” - realizzato in collaborazione con NEBE e lanciato in anteprima all’ILTM di Cannes lo scorso dicembre - la manifestazione dedicata esclusivamente alle eccellenze dell’alta ospitalità del territorio la cui prima edizione è in programma nella Capitale dal 27 al 30 novembre 2024. Grazie a “CORE Roma Experience”, Roma e Lazio diventeranno il cuore pulsante del luxury travel, richiamando una selezione dei migliori top buyer e media internazionali di settore.\r

\r

\r

\r

\r

\r

\r

\r

Le partnership\r

\r

Accanto all’iter programmatico portato avanti con ENIT, Regione Lazio, Roma Capitale, Camera di Commercio di Roma e l’Agenzia ICE, si rafforzano le partnership in essere con i grandi player del turismo regionale - solo per citarne alcuni, Aeroporti di Roma, Auditorium Parco della Musica “Ennio Morricone”, ITA Airways e Roma Convention Center “La Nuvola” - e si strutturano nuove sinergie per la realizzazione di roadshow, sales blitz, fam trip, pre e post tour per facilitare il networking e l’incontro tra domanda e offerta.\r

\r

Grande attenzione alla promozione della destinazione, in termini di accoglienza, ospitalità e gestione dei flussi, anche nel contesto del Giubileo del 2025 con la firma di un significativo Protocollo di Intesa con il Vicariato di Roma - Opera Romana Pellegrinaggi per la realizzazione di attività congiunte finalizzate alla promozione turistica, religiosa e culturale di Roma e Lazio nell’ambito della meeting industry e del wedding.\r

\r

Il 2024 si profila, quindi, come un anno ricco di obiettivi sfidanti e novità per il Convention Bureau Roma e Lazio, tra cui l’avvio della collaborazione con Lamberto Mancini, Direttore Generale della Fondazione Roma Expo 2030, che affiancherà il Consiglio di Amministrazione nelle politiche di indirizzo strategico, apportando la sua vasta esperienza e competenza.\r

\r

“Con il piano di sviluppo ci proponiamo di raggiungere nuovi traguardi e di promuovere gli elevati standard qualitativi della destinazione in modo più ampio e coinvolgente, abbracciando la diversificazione dell’offerta dei nostri operatori per attirare un pubblico sempre più eterogeneo - afferma il presidente Rebecchini -. Guardiamo con fiducia al futuro, convinti che la nostra visione ambiziosa, unitamente a una sinergia pubblico-privata tra Istituzioni e stakeholder sempre più virtuosa e proficua, possa contribuire al continuo successo della meeting industry a beneficio del comparto turistico regionale e del suo indotto\".","post_title":"Convention Bureau di Roma e Lazio: nuovi associati e piano di crescita","post_date":"2024-01-31T15:40:42+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1706715642000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"460484","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Il segmento open-air pesa oggi per il 7%-8% del mercato italiano dell'ospitalità complessivo, per un valore di poco inferiore ai 3 miliardi di euro. Se si considera, invece, il mercato delle esperienze all’aria aperta (attività sportive e non, tour immersi nella natura e nei borghi), questo si assesta intorno a 1 miliardo di euro. Sono alcune delle evidenze emerse nell'ultima ricerca dell’osservatorio Travel innovation del Politecnico di Milano, giunto alla sua decima edizione, e di cui l'operatore open air Club del Sole è partner.\r

\r

“Ascoltare le esigenze dei consumatori e intercettare nuovi trend, anche grazie a questo tipo di indagini, ci ha permesso di crescere negli anni, attraverso nuovi progetti, un nuovo posizionamento e investimenti in digitalizzazione, nel miglioramento dell’offerta e dei servizi - spiega il direttore generale dell'operatore, Angelo Cartelli -. Nei prossimi anni, prevediamo di arricchire il nostro portfolio, consolidando destinazioni già presidiate e ricercando opportunità di interesse sia per la clientela estera, sia di destagionalizzazione, come il Trentino Alto-Adige, meta perfettamente in linea con la nostra visione.”.\r

\r

Oltre all’arricchimento dell’offerta, il gruppo stima un aumento dei ricavi consolidati, delle presenze e del numero dei dipendenti. Ed è proprio il capitale umano che Club del Sole considera il proprio investimento più significativo. L'obiettivo è creare una cultura aziendale solida e condivisa, migliorare le performance e coinvolgere maggiormente i team nel business del gruppo. Questa volontà si manifesta attraverso la promozione di attività di internal branding, l'istituzione della Club del Sole Academy come ente formativo interno, e il continuo potenziamento dei modelli organizzativi e dei sistemi di performance e comunicazione interna.","post_title":"Cartelli, Club del Sole: open air segmento in salute. Ascoltiamo il mercato per crescere meglio","post_date":"2024-01-31T12:03:13+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1706702593000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"460437","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"L'obiettivo della Regione Liguria per il 2024 è battere il record di 16 milioni di turisti dello scorso anno.\r

\r

«Con la campagna di promozione del territorio di Regione Liguria #Pesto Masterpiece of Liguria, che proseguirà a Milano, Sanremo e Parigi vogliamo battere il record dello scorso anno delle presenze turistiche - commenta Giovanni Toti, presidente regione Liguria - che già senza i dati di dicembre ha sfiorato i 16 milioni di visitatori, che verranno di certo superati con i dati finali. La Liguria ha tutte le carte in regola per confermarsi la regina del turismo italiano, grazie al suo mare, il più bello d’Italia, ma anche grazie al suo entroterra ricco di borghi storici e di paesaggi mozzafiato.\r

\r

Le campagne di promozione vogliono anche cavalcare la scia dei numeri ottimi nell’export e nell’occupazione. Ricordiamo che l'export nel 2022 ha superato i 10 miliardi di euro per la prima volta registrando un 33% in più sul 2021 contro una media nazionale del +20%. Nei primi undici mesi del 2023 la Liguria ha assistito a un aumento dei turisti stranieri (+10%). L'occupazione nel 2022 ha stabilito un trend positivo con un + 3,6% (media nazionale + 2,4%) e nei primi 9 mesi del 2023, ha fatto registrare un +2,8%».\r

\r

Nel 2024 si raccoglieranno i frutti degli investimenti in promozione turistica fatti in questi anni. Il mortaio, dopo Londra e Sestriere, sarà presente a Sanremo, a Milano e navigherà sulla Senna, tutte iniziative che mirano ad aumentare ancora di più l’appeal della Liguria nel mondo puntando sempre di più su un turismo internazionale.\r

\r

«Per raggiungere questo ambizioso traguardo - spiega l’assessore al Turismo Augusto Sartori -, oltre alle campagne promozionali che stanno riscuotendo un enorme successo sia sul territorio nazionale che all'estero, vogliamo proseguire a sostenere le aziende del settore ricettivo favorendo la qualità, l’innovazione e la rigenerazione nell'ottica anche di un turismo sempre più inclusivo e accessibile. La nostra Regione ha sempre maggior appeal internazionale, è tanto che lo dichiariamo e la crescita delle presenze di turisti stranieri è inconfutabile. Vanno poi analizzate più a fondo le diverse realtà, anche perché non tutti i turisti sono uguali, né in termini di possibilità di spesa né di esigenze. Se possiamo affermare che il 2023 sia stato l'anno dei turisti USA, 550.000 presenze con una crescita del 26% va guardato con attenzione il dato dei nostri vicini francesi». \r

\r

E proprio Parigi sarà una delle prossime tappe della campagna: “La Francia è ad oggi la prima meta turistica a livello mondiale - continua Sartori - , i francesi sono estremamente esigenti riguardo ai servizi e cercano un turismo esperienziale, con particolare attenzione a cultura ed enogastronomia. È un turista \"maturo\", se funzioni per loro facilmente funzioni per tutti gli altri. Bene per il primo anno se le presenze di francesi superano il milione! Ancor prima della fine dell'anno sono infatti 1 milione e 20.000. Le iniziative già previste in Francia nei prossimi mesi sono tese a migliorare ulteriormente e consolidare questo importante mercato».\r

\r

","post_title":"Liguria, obiettivo 2024 superare il record di 16 milioni di turisti","post_date":"2024-01-31T11:26:04+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1706700364000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"460464","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_447468\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Miguel De Alvarado[/caption]\r

\r

Ergo Assicurazione Viaggi guarda con fiducia al nuovo anno, forte dei risultati positivi raggiunti nel 2023.\r

\r

“Lo scorso anno abbiamo chiuso con un fatturato di circa 20 milioni di Euro, con un incremento del 20% rispetto all’anno precedente - dichiara Miguel De Alvarado, direttore commerciale di Ergo Assicurazione Viaggi - . Rileviamo da parte dei nostri clienti, in particolare il comparto tour operating, una richiesta di up grade sul prodotto: nello specifico, l’esigenza riguarda maggiori tutele e integrazione delle polizze. Un trend che va letto nel contesto di una maggiore sensibilità degli operatori verso la qualità delle polizze e delle coperture, rispetto alle tariffe low cost”.\r

\r

Il bilancio positivo, che la compagnia assicurativa traccia, include l’ottima performance dei tour operator, core target di Ergo Assicurazione Viaggi, messa a segno nel 2023: “L’andamento favorevole trova conferma anche nei primi dati di queste settimane di inizio anno. La nostra strategia commerciale, che pone al centro i tour operator, ha consentito di implementare ulteriormente il nostro portfolio già lo scorso anno, quando abbiamo acquisto nuovi tour operator. Inoltre, gli stessi fatturati, raggiunti nel 2023 dagli operatori nostri clienti, hanno contribuito al raggiungimento degli obietti, riconfermando anche la fiducia in Ergo”.\r

\r

Tra i prodotti più apprezzati dal settore, rientrano le polizze “Assistenza e spese mediche” che copre anche le riacutizzazioni imprevedibili di malattie preesistenti, con un massimale fino a 2,5 milioni di Euro, per i viaggi negli Sati Uniti e Canada; “Annullamento plus”, “Multi viaggio annuale” e il prodotto assicurativo dedicato ai gruppi.\r

\r

“Già lo scorso anno abbiamo registrato un significativo movimento di volumi sul segmento gruppi, tornato a viaggiare raggiungendo i livelli pre pandemia. Inoltre, registriamo anche un allungamento della durata media dei soggiorni: andamento che rientra, soprattutto, nelle dinamiche dei viaggi studio ed Erasmus, quale altro segmento in crescita”.","post_title":"Ergo Assicurazione Viaggio: fatturato in crescita del 20%","post_date":"2024-01-31T11:12:51+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1706699571000]}]}}