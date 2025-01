I Grandi Viaggi – Adalte: una partnership di successo Disponibilità dei tour in tempo reale, contenuti originali e personalizzati, nonché allineamento dei costi. Sono alcuni dei vantaggi della partnership con la piattaforma Adalte, raccontati dal product planning manager Nord America dei Grandi Viaggi, Cesare Ferrari: “Ci siamo affidati a loro l’anno scorso e, dopo un primo periodo di osservazione, abbiamo iniziato ad avvalerci della piattaforma per i preventivi. Avere un accesso immediato alla disponibilità dei tour in tempo reale è senza dubbio un enorme vantaggio, che si unisce all’importanza dei testi originali del fornitore, solitamente ben tradotti in italiano, con la possibilità però di personalizzarli, eliminando le frasi superflue o, al contrario, aggiungendone di necessarie. Riteniamo che Adalte sia un partner di fiducia oramai imprescindibile, con il quale possiamo implementare le nostre proposte, allineando perfettamente i nostri costi con quelli del fornitore”. “I Grandi Viaggi è un brand storico, patrimonio del nostro turismo – aggiunge il ceo di Adalte, Davide Galleri -. Per noi è un privilegio poter lavorare con loro, attraverso il nostro collegamento diretto con la piattaforma di prenotazione dei colleghi di Eminds. La nostra forza è quella di poter contare sulla collaborazione con i migliori tour operator e, soprattutto, con i loro team di esperti che, come Cesare, in alcune circostanze conoscono i prodotti e le destinazioni persino meglio delle stesse dmc. I loro consigli, il loro supporto professionale e le loro segnalazioni nel tempo ci sono servite per migliorarci ed evolverci”. Condividi

