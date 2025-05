Guiness Travel: con l’estate debutta il format ‘Highlights’ L’estate di Guiness Travel ruota attorno a tre pilastri fonte di garanzia per i clienti e cioè qualità, organizzazione e convenienza. “Alla base – spiega una nota del to – una filosofia di programmazione strutturata e rigorosa, sviluppata per superare le complessità tipiche dell’alta stagione e offrire ai viaggiatori un’esperienza serena, completa e priva di imprevisti. Prenotazioni anticipate, gestione diretta dei servizi e pianificazione attenta consentono di garantire anche in agosto: tariffe bloccate, posti confermati sui voli, itinerari garantiti con elevati standard qualitativi”. Inoltre, sempre la presenza di un accompagnatore specializzato, in partenza dall’Italia su ogni tour, che assicura assistenza dedicata fin dal momento del check-in aeroportuale e fluidità in tutte le operazioni di viaggio. Novità di questa stagione è il lancio del format “Highlights”, pensato per chi desidera vivere esperienze essenziali e luoghi iconici ottimizzando i tempi di viaggio, senza rinunciare alla qualità e alla completezza delle visite. La programmazione estiva si distingue per l’ampiezza delle destinazioni proposte, tra le mete più richieste quest’anno spiccano il Giappone, con gli itinerari Giappone Meraviglioso ed Expo e Gran Tour del Giappone, comprensivi della visita all’Expo di Osaka 2025; la Cina, alla scoperta di grandi capitali, siti Unesco e antiche vie carovaniere; gli Stati Uniti, tra città iconiche, parchi naturali e strade leggendarie, India e Uzbekistan, con percorsi densi di storia, cultura e suggestioni esotiche. Per chi predilige il medio raggio, il catalogo propone itinerari in: Portogallo, Spagna, Francia, Paesi Bassi e Turchia; e ancora Norvegia, Scozia e Irlanda, le atmosfere autentiche di Polonia e Paesi Baltici. Condividi

Articoli che potrebbero interessarti:

Array ( [0] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 490074 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Sono sempre di più i viaggiatori che dall’Italia raggiungono la Germania. Nel corso del 2024 è cresciuto del 4,6% il numero dei pernottamenti, arrivando a 3mln e mezzo. «Per il 2025 abbiamo delle proiezioni che mostrano un aumento dei pernottamenti da marzo in poi, con ottime previsioni sia per l'estate che per l'autunno. - afferma Agata Marchetti, direttrice dell’Ente Nazionale Germanico per il Turismo - L’Italia è sempre all’ottavo posto come mercato di origine dei nostri ospiti ed è quindi nella top ten per l'incoming tedesco. I viaggi business, che si erano ridotti negli ultimi anni, sono tornati ai numeri consueti, pur segnando delle differenze di tipologia di viaggio. Oggi, infatti, si parla di workation e di bleisure, con un prolungamento della durata media dei viaggi, sia nel leisure che nel business». Il mercato continua a trasformarsi dopo la pandemia: «Anche se la seat-capacity delle compagnie aeree è ancora al 75% rispetto al dato pre-pandemia, il 60% degli ospiti ha ripreso a viaggiare in aereo. Quest’anno la nostra compagnia partner è Lufthansa, distribuita in modo capillare sul territorio. Collega moltissimi aeroporti della Germania, anche con i voli dei vettori partner, da Eurowings ad Air Dolomiti e ora anche Ita Airways. Oggi Ita ha un’importante presenza sul territorio tedesco con 118 voli settimanali su diverse destinazioni: Francoforte, Monaco, Amburgo e Düsseldorf, sia da Roma Fiumicino che da Milano Linate. Anche easyJet ha aperto la base a Linate e, per i prossimi tre anni, opererà su Francoforte, Amburgo e Monaco di Baviera, oltre a garantire le rotte da Malpensa verso Amburgo, Düsseldorf e Berlino e ad avere una forte presenza a Roma Fiumicino. Inoltre Condor collega quotidianamente Francoforte da Milano Malpensa. Molti turisti, però, scelgono l’auto perché la Germania è una destinazione di prossimità. - continua - Sta poi crescendo il dato di chi si muove in treno: oggi è il 7%, ma aumenterà, perché già quest'anno e poi nel 2026 la collaborazione tra Deutsche Bahn e Trenitalia porterà nuovi treni e collegamenti, anche da Roma. Fino al 5 ottobre è infatti disponibile la tratta Monaco-Emilia-Romagna, che si prolunga fino ad Ancona, mentre il Frecciarossa arriverà a Monaco dal 2026; Trenitalia ha in programma di raggiungere Berlino. Infine il 4% dei viaggiatori arriva in Germania in bus, perché diverse compagnie - come Flixbus - hanno una proposta veramente capillare». Interessante, poi, il tema delle vacanze sostenibili, un’esigenza fortemente sentita in Germania già prima della pandemia. «Quello della sostenibilità è un tema che ci riguarda sempre e che sempre ci dovrà riguardare. Un viaggio, anche se non sostenibile al 100%, potrà comunque essere consapevole se misureremo quanto impattiamo nel momento in cui ci spostiamo. Questa consapevolezza dev’essere consentita dall’infrastruttura e per questo sul sito www.germany.travel c'è una sezione dedicata all'organizzazione pratica del viaggio sostenibile. All'interno si trovano anche le certificazioni di regioni, città, strutture e dei musei sostenibili nell’accogliere i turisti e certificati dall’ente “TurCert”, che garantisce la sostenibilità di 24 regioni della Germania. Il sito permette l’organizzazione pratica di un viaggio sostenibile e, oltre a promuovere il TransBayerWald, il tour per tutti in mbt nella foresta bavarese inaugurato questo mese, include più di 1300 alloggi attenti all’ambiente su tutto il territorio tedesco». (Chiara Ambrosioni) [gallery ids="490079,490077,490080"] [post_title] => Germania: numeri in crescita per i pernottamenti italiani [post_date] => 2025-05-09T09:14:59+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1746782099000 ) ) [1] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 490083 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => L'estate di Guiness Travel ruota attorno a tre pilastri fonte di garanzia per i clienti e cioè qualità, organizzazione e convenienza. "Alla base - spiega una nota del to - una filosofia di programmazione strutturata e rigorosa, sviluppata per superare le complessità tipiche dell’alta stagione e offrire ai viaggiatori un’esperienza serena, completa e priva di imprevisti. Prenotazioni anticipate, gestione diretta dei servizi e pianificazione attenta consentono di garantire anche in agosto: tariffe bloccate, posti confermati sui voli, itinerari garantiti con elevati standard qualitativi". Inoltre, sempre la presenza di un accompagnatore specializzato, in partenza dall’Italia su ogni tour, che assicura assistenza dedicata fin dal momento del check-in aeroportuale e fluidità in tutte le operazioni di viaggio. Novità di questa stagione è il lancio del format "Highlights", pensato per chi desidera vivere esperienze essenziali e luoghi iconici ottimizzando i tempi di viaggio, senza rinunciare alla qualità e alla completezza delle visite. La programmazione estiva si distingue per l'ampiezza delle destinazioni proposte, tra le mete più richieste quest'anno spiccano il Giappone, con gli itinerari Giappone Meraviglioso ed Expo e Gran Tour del Giappone, comprensivi della visita all’Expo di Osaka 2025; la Cina, alla scoperta di grandi capitali, siti Unesco e antiche vie carovaniere; gli Stati Uniti, tra città iconiche, parchi naturali e strade leggendarie, India e Uzbekistan, con percorsi densi di storia, cultura e suggestioni esotiche. Per chi predilige il medio raggio, il catalogo propone itinerari in: Portogallo, Spagna, Francia, Paesi Bassi e Turchia; e ancora Norvegia, Scozia e Irlanda, le atmosfere autentiche di Polonia e Paesi Baltici. [post_title] => Guiness Travel: con l'estate debutta il format 'Highlights' [post_date] => 2025-05-09T09:03:32+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1746781412000 ) ) [2] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 490035 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Lvg Group rafforza la compagine societaria attraverso l’ingresso nel capitale di White Bridge Investments III. Nel dettaglio, White Bridge acquisisce la maggioranza della holding Lvg Group e delle sue controllate Lvg Hotel Collection, Lvg Hotel Consulting e Diamond Tech. L’operazione prevede inoltre un aumento di capitale pari a circa 10 milioni di euro per supportare l’azienda nel suo processo di sviluppo. Attualmente la tabella di marcia di Lvg Group prevede l’apertura di cinque nuove strutture alberghiere nel Nord d’Italia entro settembre 2025, che vedranno l’assunzione di più di 100 nuovi professionisti nel settore dell’ospitalità. La previsione del management è quella di superare i 20 milioni di fatturato a fine 2025. Con 12 strutture a gestione diretta su tutto il territorio italiano e oltre 100 clienti in consulenza, Lvg ha chiuso il 2024 con un fatturato di oltre 14 milioni di euro, in crescita del 35% rispetto al 2023. «L’ingresso di White Bridge rappresenta un passaggio strategico fondamentale per accelerare il percorso di crescita intrapreso dal nostro gruppo - dichiara Claudio Lavagna, ceo di Lvg Group (nella foto) -. Questa partnership ci permetterà di consolidare la nostra posizione come player di riferimento nell’hospitality italiana, potenziare la nostra offerta nei segmenti leisure e business, e affrontare con ambizione nuove acquisizioni e sfide. Restiamo fedeli alla nostra visione di un’ospitalità d’eccellenza, basata su innovazione, competenza e valorizzazione del territorio». La squadra dirigenziale manterrà le proprie cariche per guidare la prossima fase di sviluppo: in particolare, Claudio Lavagna resterà alla guida della holding Lvg Group come ceo, mentre Francesco Dicuonzo continuerà a ricoprire il ruolo di ceo di Lvg Hotel Consulting e Diamond Tech. [post_title] => White Bridge Investments III entra nel capitale Lvg Group: nuovo slancio alla crescita [post_date] => 2025-05-08T14:02:42+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1746712962000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 490042 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Con il ritorno dei tre velieri Star Clippers nel Mediterraneo, la compagnia annuncia un’estate tutta da vivere per le famiglie. A luglio 2025 salperanno infatti tre crociere a bordo dello Star Flyer, iconico quattro alberi, con un’offerta dedicata ai più giovani: i ragazzi sotto i 18 anni viaggiano gratuitamente* in cabina tripla con due adulti e con uno sconto del 50% se condividono la cabina doppia con un solo adulto. “Abbiamo voluto creare un’opportunità concreta per le famiglie che desiderano vivere insieme un’avventura in mare aperto, lontano dalle rotte affollate, ma con tutti i comfort di una crociera elegante - dichiara durante un incontro con la stampa di settore Birgit Gfölner, sales manager per Italia -. A bordo dei nostri velieri si respira un’atmosfera autentica, dove i più giovani possono scoprire la bellezza della navigazione a vela, arrampicarsi sull’albero maestro, partecipare alle attività marinaresche e vivere il mare in modo diretto, naturale, emozionante.” Gfölner ha ribadito un forte legame con il trade , agenzie e tour operator, oltre che il ruolo crescente delle famiglie nella strategia commerciale della compagnia: “Questa estate abbiamo previsto tre partenze su Star Flyer pensate appositamente per il target family, tutte di 11 notti, perché notiamo un crescente interesse per viaggi più lunghi. Il mercato italiano è pronto per questo tipo di proposta, che permette di vivere il lusso in modo autentico, con semplicità e anche con convivialità. Non a caso l'Italia vanta un tasso di repeater anche più alto rispetto ad altri bacini”. Le crociere coinvolte nella promozione partiranno a luglio da Venezia e Civitavecchia, e si snoderanno lungo alcuni dei tratti più suggestivi del Mediterraneo. La prima salperà il 3 luglio da Venezia per raggiungere Roma dopo 11 notti, toccando Lussinpiccolo, Hvar, Dubrovnik, Kotor, Otranto, Taormina, Lipari, Amalfi e Ponza. Il 19 luglio sarà la volta del percorso inverso, con partenza da Civitavecchia e rientro a Venezia dopo aver visitato Ponza, Amalfi, Messina, Corfù, Kotor, Dubrovnik, Hvar e ancora Lussinpiccolo. La terza crociera, infine, salperà il 30 luglio da Venezia e arriverà al Pireo, ad Atene, dopo aver esplorato Cres, Hvar, Dubrovnik, Kotor, Corfù, Katakolon, Santorini e Mykonos. [post_title] => Star Clippers presenta la sua estate con tre cociere family friendly [post_date] => 2025-05-08T13:39:49+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1746711589000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 490030 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Royal Caribbean ha messo a punto un nuovo programma per intrattenimento ed esperienze culinarie a bordo della Star of the Seas: al debutto previsto per agosto del 2025 da Port Canaveral, in Florida, la perfetta combinazione di tutto il meglio che una vacanza può offrire darà vita a esperienze uniche per tutte le età, dall'intrattenimento di alto livello, tra cui un'elettrizzante viaggio nel tempo con 'Back to the Future: The Musical', a esperienze culinarie di altissimo livello con il Lincoln Park Supper Club e con tre nuovi concept presso l'AquaDome Market, la food hall che ha debuttato sulle navi della Icon Class. In linea con il suo nome, la Star of the Seas proporrà ben cinque spettacoli originali sul palcoscenico, in aria, in acqua e sul ghiaccio. Gli ospiti resteranno senza fiato di fronte all’intrattenimento non stop, con nuove produzioni teatrali, musica dal vivo eseguita dalla più grande orchestra in mare, tecnologia all'avanguardia e le spettacolari acrobazie di incredibili tuffatori, acrobati aerei e altri straordinari performer. E per quanto riguarda l’offerta eno-gastronomica di Star, gli amanti dell’avventura potranno soddisfare tutti i loro desideri culinari con oltre quaranta 40 punti di ristoro e bevande davvero per tutti i gusti. «In Royal Caribbean sappiamo che la ristorazione e l'intrattenimento sono al centro delle esperienze e dei ricordi di vacanza dei nostri ospiti - afferma Kara Wallace, chief marketing officer di Royal Caribbean -. Con le caratteristiche tipiche della Icon Class, che ridefiniscono il significato di vacanza, Star alza ulteriormente l’asticella sia per l’offerta legata al gusto sia per l'intrattenimento, combinando novità assolute e grandi classici, per far sì ogni ospite possa creare ricordi indimenticabili da solo o in compagnia». [post_title] => Royal Caribbean: la Star of the Seas alza l'asticella su intrattenimento ed esperienze [post_date] => 2025-05-08T11:18:04+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1746703084000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 490026 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Emirates non accenna a rallentare, neppure le numerose tensioni internazionali e commerciali hanno intaccato la domanda globale di viaggio, che ha consentito alla compagnia di Dubai di chiudere l'esercizio 2024-25 con profitti record prima delle imposte. La domanda di voli «rimane forte in tutto il network e in tutti i segmenti di clientela» ha dichiarato il presidente e ceo, Ahmed bin Saeed Al Maktoum, sottolineando che a spingere al rialzo i ricavi è stato in particolare il traffico premium. I ricavi del vettore sono infatti saliti del 6% a quota 34,9 miliardi di dollari, proprio grazie alla forte domanda di posti in business e prima classe. Emirates ha quindi registrato un utile ante imposte record di 5,8 miliardi di dollari nei 12 mesi fino alla fine di marzo, con una crescita del +20% rispetto all'anno precedente. La compagnia segnala come la cifra sia la più elevata del settore, a testimonianza di come Dubai sia cresciuta fino a diventare uno dei più grandi mercati dell'aviazione del mondo. L'outlook fiducioso di Emirates al momento contrasta quello di altre compagnie aeree, che hanno registrato un calo dei viaggi negli Stati Uniti a causa delle preoccupazioni per l'impatto delle politiche sui dazi dell'amministrazione Trump, nonché per notizie di passeggeri trattenuti al confine con gli Stati Uniti. Complessivamente il gruppo Emirates, che include l'attività di assistenza a terra Dnata, ha registrato un aumento del 18% dei profitti prima delle imposte, raggiungendo la cifra record di 22,7 miliardi di dollari. [post_title] => Emirates continua a volare alto: utile ante-imposte in crescita del 20% [post_date] => 2025-05-08T10:53:02+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1746701582000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 490019 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Ha preso il via l'estate American Airlines da Napoli che quest'anno oltre alla ripresa dei voli per Philadelphia vede anche l'inaugurazione della nuova rotta verso Chicago. «Dopo il grande successo riscontrato con l'introduzione di Napoli nel nostro network globale, avvenuta lo scorso anno con l’inaugurazione dei collegamenti diretti con Philadelphia, siamo entusiasti di aggiungere Chicago al network di Napoli - ha commentato José A. Freig, vp of international and contact center operations, and service recovery del vettore Usa -. I nostri passeggeri beneficiano così di nuove opportunità per raggiungere il Sud Italia collegando Napoli con due dei nostri principali hub statunitensi. Rafforziamo così sia la nostra presenza in Italia che il nostro network europeo». «Grazie al nuovo volo di American Airlines quest’estate il nostro scalo offrirà fino a 43 frequenze settimanali verso sei importanti aeroporti nordamericani: Atlanta, Chicago, Montréal, New York/Newark, New York Jfk e Philadelphia - ha ricordato Roberto Barbieri, amministratore delegato di Gesac -. Il collegamento con Chicago riveste un'importanza strategica che va oltre la semplice connettività aerea, rappresentando un ponte privilegiato tra Napoli e una metropoli americana con profonde radici italiane. Il volo diretto non solo favorirà ricongiungimenti familiari e amplificherà i flussi turistici in entrambe le direzioni, ma creerà nuove opportunità di collaborazione commerciale, accademica e culturale, consolidando il ruolo del nostro aeroporto come porta d'accesso privilegiata tra il Mezzogiorno e il Nord America». L'aeroporto internazionale di Chicago O'Hare è uno dei principali hub negli Stati Uniti per American Airlines: da qui i passeggeri possono continuare il loro viaggio con più di 480 voli giornalieri verso oltre 150 destinazioni tra Stati Uniti, Canada, Caraibi e Messico. Sulla rotta Napoli-Chicago saranno impiegati Boeing 787-8 configurati con 20 posti in Business Class, 28 in Premium Economy e 186 in Main Cabin. [post_title] => American Airlines accelera sulle rotte Napoli-Usa: decolla anche il volo per Chicago [post_date] => 2025-05-08T10:04:46+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1746698686000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 489979 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Milano Linate diventa sempre più casa su misura per Ita Airways, che questa mattina ha inaugurato qui la nuova Runway Lounge, occasione ideale anche per lanciare la nuova partnership con il Coni che la vede protagonista in qualità di compagnia aerea sponsor dei Giochi Olimpici e Paralimpici invernali, Milano-Cortina 2026. Ma anche un momento che consente a Joerg Eberhart, amministratore delegato e direttore generale di Ita, di mettere a fuoco andamento e prospettive per il city airport in particolare e per il vettore più in generale, all'indomani della presentazione dei risultati del primo trimestre 2025. «Una lounge da 500 metri quadri, con 125 posti, area food, business e relax, che risponde a tutte le esigenze dei passeggeri del gruppo Lufthansa - spiega Eberhart -. E rappresenta un traguardo significativo per la compagnia che a Linate lo scorso anno ha trasportato oltre 5 milioni di passeggeri e 1,2 milioni nel primo trimestre 2025». Numeri, quelli 2025, che l'ad ammette saranno, anzi, lo sono già «influenzati dalla presenza di easyJet sullo scalo: evidentemente i 'rimedi' (chiesti dall'antitrust Ue, ndr) funzionano. Ma, se saremo molto fortunati, non escludo supereremo i quasi 6 milioni trasportati nel 2024». Dal city airport Ita opera attualmente un network di 27 destinazioni, numero che non cambierà nel 2025, visto comeun periodo «di consolidamento», che tiene conto quindi della competizione con easyJet, ma anche di quella «con Klm, che da Malpensa ha trasferito qui i voli per Amsterdam. Vediamo come prosegue quest'anno e poi decideremo come muoverci». La partnership con il Coni E' il presidente di Ita, Sandro Pappalardo, a raccontare l'affinità della compagnia con lo sport: «La partnership con il Coni enfatizza ulteriormente la grande unione di Ita con l'Italia e con lo sport azzurro, e con i valori che da sempre lo sport rappresenta. Costanza, impegno, affetto per l'appartenenza: sono valori che hanno accompagnato 5.000 persone che hanno realizzato un sogno, prendendo in mano una start up e portando oggi la compagnia al giusto posizionamento nel panorama italiano ed europeo. Noi diciamo grazie a queste persone che hanno realizzato un sogno tutto italiano. Lo sport è un'eccellenza nazionale e Ita anche: entrambi hanno dovere di essere ambasciatori dell'Italia nel mondo». Il presidente Malagò, sottolinea inoltre come «Ita Airways incarna i valori fondanti dello sport, e questa alleanza naturale proietta l'immagine dell'Italia, con la sua innata ospitalità e la sua vocazione turistica, sulla scena globale. Siamo convinti che questa collaborazione non sia solo un accordo, ma un passaggio storico che rafforza i nostri Giochi Olimpici e Paralimpici e l'eredità che lasceranno». Agenzie di viaggio «preziose» Un canale «molto prezioso»: così Eberhart definisce le agenzie di viaggio, per le quali «manteniamo strumenti ad hoc e incentivi e una presenza assidua dei nostri sales su tutto il territorio nazionale, anzi: abbiamo una penetrazione veramente capillare, che raggiunge anche le piccole agenzie». All'estero il rapporto con il trade «è un po' più difficile, ma grazie alla collaborazione con il gruppo Lufthansa ci sarà la possibilità di avere una copertura molto più completa, a partire da Germania, Svizzera, Austria e Belgio, e attraverso i partner negli Stati Uniti e in Asia, dove abbiamo diverse jv, ad esempio in Giappone, a Singapore, Cina: tutti contratti di cui Ita beneficerà in futuro». Milano e la moda Il nome scelto per la lounge simboleggia un ulteriore legame con Milano: Runway non è solo la pista di decollo ma anche la passerella delle sfilate di moda che identificano la città a livello mondiale, quello stesso settore fashion che catalizza milioni di visitatori ogni anno. Ecco quindi una mini collezione creata in esclusiva per Ita: 12 'day jamas' ispirati a 12 destinazioni del network della compagnia. [post_title] => Ita Airways spicca il volo: da Linate alle Olimpiadi Milano-Cortina 2026 [post_date] => 2025-05-07T15:06:17+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1746630377000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 489973 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => In arrivo a Trapani diciotto operatori turistici internazionali e un gruppo di giornalisti di stampa nazionale specializzata per conoscere le opportunità e le tante esperienze turistiche che si possono fare nella provincia di Trapani. Il tour - che inizierà l’8 e si concluderà il 12 maggio - è organizzato dal Distretto turistico della Sicilia Occidentale allo scopo non solo di promuovere la destinazione West Sicily e far conoscere ed apprezzare le esperienze più “spendibili” ad operatori provenienti da diversi Paesi europei e anche dal Canada, ma anche e soprattutto per dare agli operatori locali la possibilità di presentare la variegata offerta dei servizi nei classici incontri b2b e workshop di settore. I buyers internazionali, selezionati grazie alle relazioni strette in questi anni con agenzie specializzate durante le più importanti fiere italiane ed estere, provengono da Lituania, Romania, Polonia, Spagna, Olanda, Turchia, Svezia Belgio, Regno Unito, Belgio, Croazia e Canada. “Questa è una delle iniziative che il Distretto ha avviato in qualità di DMC. Sarà una occasione importante non solo per promuovere il territorio ma anche e soprattutto per creare un significativo momento commerciale di scambio tra buyers internazionali e operatori locali, frutto di tante relazioni acquisite nel corso degli anni - ha dichiarato la presidente del Distretto turistico Rosalia D’Alì “Sarà anche una occasione di promozione della nostra provincia, fatta “in casa” e a costo zero per i nostri operatori he continuiamo a sostenere, puntando sulla valorizzazione delle tante eccellenze che fanno di questo territorio un luogo sempre più richiesto da italiani e stranieri. Programmi Sono previsti tre programmi paralleli con tour che abbracciano tutta la provincia e consentono di fare esperienze legate al turismo outdoor, well-being e green tourism. Un gruppo si concentrerà nella zona di Castellammare, Segesta, Calatafimi, San Vito Lo Capo e Buseto; un altro su Trapani, Erice, Valderice, Custonaci, Paceco e Misiliscemi e il terzo sull’area Mazara, Marsala, Gibellina e Salemi. La giornata di venerdì sarà dedicata alla commercializzazione dei servizi: si terranno workshop e incontri B2B nei quali i 18 buyers incontreranno i tanti operatori di strutture ricettive e aziende turistiche che hanno partecipato all’avviso pubblico accogliendo con entusiasmo la proposta del Distretto che consentirà un’azione diretta di contatto solitamente possibile solo nelle fiere di settore. Gli incontri si terranno nella struttura ricettiva di Baglio Oneto Resort di Marsala, grazie alla disponibilità del proprietario Elio Palmeri, componente del cda del Distretto. La giornata proseguirà con una visita alle saline Ettore Infersa di Marsala e con una cena di benvenuto nell’isolotto di Mothia. Saranno quindi diversi i momenti per far conoscere il territorio e incentivare connessioni commerciali e di scambio utili a creare un contatto diretto tra la domanda e l’offerta volto alla promozione specifica di strutture ricettive, servizi ed esperienze possibili nella provincia di Trapani. Per i giornalisti di importanti testate nazionali - che arriveranno venerdì 9 maggio e ripartiranno lunedì 12 – è stato organizzato un tour parallelo dal titolo “Da Gibellina, capitale dell’arte contemporanea 2026 alla scoperta di Trapani, Erice e delle saline.” Il programma prevede una visita a Gibellina, ai musei e al Cretto di Burri, al Parco archeologico di Segesta, alle saline di Trapani e Marsala, alla città di Trapani e al borgo di Erice. [post_title] => Trapani pronta ad ospitare 18 buyer turistici internazionali per un tour conoscitivo [post_date] => 2025-05-07T11:57:12+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1746619032000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "guiness travel con lestate debutta il format highlights" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":47,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":2929,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"490074","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Sono sempre di più i viaggiatori che dall’Italia raggiungono la Germania. Nel corso del 2024 è cresciuto del 4,6% il numero dei pernottamenti, arrivando a 3mln e mezzo.\r

\r

«Per il 2025 abbiamo delle proiezioni che mostrano un aumento dei pernottamenti da marzo in poi, con ottime previsioni sia per l'estate che per l'autunno. - afferma Agata Marchetti, direttrice dell’Ente Nazionale Germanico per il Turismo - L’Italia è sempre all’ottavo posto come mercato di origine dei nostri ospiti ed è quindi nella top ten per l'incoming tedesco. I viaggi business, che si erano ridotti negli ultimi anni, sono tornati ai numeri consueti, pur segnando delle differenze di tipologia di viaggio. Oggi, infatti, si parla di workation e di bleisure, con un prolungamento della durata media dei viaggi, sia nel leisure che nel business».\r

\r

Il mercato continua a trasformarsi dopo la pandemia: «Anche se la seat-capacity delle compagnie aeree è ancora al 75% rispetto al dato pre-pandemia, il 60% degli ospiti ha ripreso a viaggiare in aereo. Quest’anno la nostra compagnia partner è Lufthansa, distribuita in modo capillare sul territorio. Collega moltissimi aeroporti della Germania, anche con i voli dei vettori partner, da Eurowings ad Air Dolomiti e ora anche Ita Airways. Oggi Ita ha un’importante presenza sul territorio tedesco con 118 voli settimanali su diverse destinazioni: Francoforte, Monaco, Amburgo e Düsseldorf, sia da Roma Fiumicino che da Milano Linate.\r

\r

Anche easyJet ha aperto la base a Linate e, per i prossimi tre anni, opererà su Francoforte, Amburgo e Monaco di Baviera, oltre a garantire le rotte da Malpensa verso Amburgo, Düsseldorf e Berlino e ad avere una forte presenza a Roma Fiumicino. Inoltre Condor collega quotidianamente Francoforte da Milano Malpensa. Molti turisti, però, scelgono l’auto perché la Germania è una destinazione di prossimità. - continua - Sta poi crescendo il dato di chi si muove in treno: oggi è il 7%, ma aumenterà, perché già quest'anno e poi nel 2026 la collaborazione tra Deutsche Bahn e Trenitalia porterà nuovi treni e collegamenti, anche da Roma. Fino al 5 ottobre è infatti disponibile la tratta Monaco-Emilia-Romagna, che si prolunga fino ad Ancona, mentre il Frecciarossa arriverà a Monaco dal 2026; Trenitalia ha in programma di raggiungere Berlino. Infine il 4% dei viaggiatori arriva in Germania in bus, perché diverse compagnie - come Flixbus - hanno una proposta veramente capillare».\r

\r

Interessante, poi, il tema delle vacanze sostenibili, un’esigenza fortemente sentita in Germania già prima della pandemia. «Quello della sostenibilità è un tema che ci riguarda sempre e che sempre ci dovrà riguardare. Un viaggio, anche se non sostenibile al 100%, potrà comunque essere consapevole se misureremo quanto impattiamo nel momento in cui ci spostiamo. Questa consapevolezza dev’essere consentita dall’infrastruttura e per questo sul sito www.germany.travel c'è una sezione dedicata all'organizzazione pratica del viaggio sostenibile. All'interno si trovano anche le certificazioni di regioni, città, strutture e dei musei sostenibili nell’accogliere i turisti e certificati dall’ente “TurCert”, che garantisce la sostenibilità di 24 regioni della Germania.\r

\r

Il sito permette l’organizzazione pratica di un viaggio sostenibile e, oltre a promuovere il TransBayerWald, il tour per tutti in mbt nella foresta bavarese inaugurato questo mese, include più di 1300 alloggi attenti all’ambiente su tutto il territorio tedesco».\r

(Chiara Ambrosioni)\r

\r

[gallery ids=\"490079,490077,490080\"]","post_title":"Germania: numeri in crescita per i pernottamenti italiani","post_date":"2025-05-09T09:14:59+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1746782099000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"490083","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"L'estate di Guiness Travel ruota attorno a tre pilastri fonte di garanzia per i clienti e cioè qualità, organizzazione e convenienza. \r

\r

\"Alla base - spiega una nota del to - una filosofia di programmazione strutturata e rigorosa, sviluppata per superare le complessità tipiche dell’alta stagione e offrire ai viaggiatori un’esperienza serena, completa e priva di imprevisti. Prenotazioni anticipate, gestione diretta dei servizi e pianificazione attenta consentono di garantire anche in agosto: tariffe bloccate, posti confermati sui voli, itinerari garantiti con elevati standard qualitativi\".\r

\r

Inoltre, sempre la presenza di un accompagnatore specializzato, in partenza dall’Italia su ogni tour, che assicura assistenza dedicata fin dal momento del check-in aeroportuale e fluidità in tutte le operazioni di viaggio. \r

\r

Novità di questa stagione è il lancio del format \"Highlights\", pensato per chi desidera vivere esperienze essenziali e luoghi iconici ottimizzando i tempi di viaggio, senza rinunciare alla qualità e alla completezza delle visite. \r

\r

La programmazione estiva si distingue per l'ampiezza delle destinazioni proposte, tra le mete più richieste quest'anno spiccano il Giappone, con gli itinerari Giappone Meraviglioso ed Expo e Gran Tour del Giappone, comprensivi della visita all’Expo di Osaka 2025; la Cina, alla scoperta di grandi capitali, siti Unesco e antiche vie carovaniere; gli Stati Uniti, tra città iconiche, parchi naturali e strade leggendarie, India e Uzbekistan, con percorsi densi di storia, cultura e suggestioni esotiche. \r

\r

Per chi predilige il medio raggio, il catalogo propone itinerari in: Portogallo, Spagna, Francia, Paesi Bassi e Turchia; e ancora Norvegia, Scozia e Irlanda, le atmosfere autentiche di Polonia e Paesi Baltici. \r

\r

","post_title":"Guiness Travel: con l'estate debutta il format 'Highlights'","post_date":"2025-05-09T09:03:32+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1746781412000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"490035","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Lvg Group rafforza la compagine societaria attraverso l’ingresso nel capitale di White Bridge Investments III. Nel dettaglio, White Bridge acquisisce la maggioranza della holding Lvg Group e delle sue controllate Lvg Hotel Collection, Lvg Hotel Consulting e Diamond Tech. L’operazione prevede inoltre un aumento di capitale pari a circa 10 milioni di euro per supportare l’azienda nel suo processo di sviluppo.\r

Attualmente la tabella di marcia di Lvg Group prevede l’apertura di cinque nuove strutture alberghiere nel Nord d’Italia entro settembre 2025, che vedranno l’assunzione di più di 100 nuovi professionisti nel settore dell’ospitalità.\r

La previsione del management è quella di superare i 20 milioni di fatturato a fine 2025. Con 12 strutture a gestione diretta su tutto il territorio italiano e oltre 100 clienti in consulenza, Lvg ha chiuso il 2024 con un fatturato di oltre 14 milioni di euro, in crescita del 35% rispetto al 2023.\r

«L’ingresso di White Bridge rappresenta un passaggio strategico fondamentale per accelerare il percorso di crescita intrapreso dal nostro gruppo - dichiara Claudio Lavagna, ceo di Lvg Group (nella foto) -. Questa partnership ci permetterà di consolidare la nostra posizione come player di riferimento nell’hospitality italiana, potenziare la nostra offerta nei segmenti leisure e business, e affrontare con ambizione nuove acquisizioni e sfide. Restiamo fedeli alla nostra visione di un’ospitalità d’eccellenza, basata su innovazione, competenza e valorizzazione del territorio». \r

La squadra dirigenziale manterrà le proprie cariche per guidare la prossima fase di sviluppo: in particolare, Claudio Lavagna resterà alla guida della holding Lvg Group come ceo, mentre Francesco Dicuonzo continuerà a ricoprire il ruolo di ceo di Lvg Hotel Consulting e Diamond Tech.","post_title":"White Bridge Investments III entra nel capitale Lvg Group: nuovo slancio alla crescita","post_date":"2025-05-08T14:02:42+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1746712962000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"490042","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Con il ritorno dei tre velieri Star Clippers nel Mediterraneo, la compagnia annuncia un’estate tutta da vivere per le famiglie. A luglio 2025 salperanno infatti tre crociere a bordo dello Star Flyer, iconico quattro alberi, con un’offerta dedicata ai più giovani: i ragazzi sotto i 18 anni viaggiano gratuitamente* in cabina tripla con due adulti e con uno sconto del 50% se condividono la cabina doppia con un solo adulto.\r

\r

“Abbiamo voluto creare un’opportunità concreta per le famiglie che desiderano vivere insieme un’avventura in mare aperto, lontano dalle rotte affollate, ma con tutti i comfort di una crociera elegante - dichiara durante un incontro con la stampa di settore Birgit Gfölner, sales manager per Italia -. A bordo dei nostri velieri si respira un’atmosfera autentica, dove i più giovani possono scoprire la bellezza della navigazione a vela, arrampicarsi sull’albero maestro, partecipare alle attività marinaresche e vivere il mare in modo diretto, naturale, emozionante.”\r

\r

Gfölner ha ribadito un forte legame con il trade , agenzie e tour operator, oltre che il ruolo crescente delle famiglie nella strategia commerciale della compagnia: “Questa estate abbiamo previsto tre partenze su Star Flyer pensate appositamente per il target family, tutte di 11 notti, perché notiamo un crescente interesse per viaggi più lunghi. Il mercato italiano è pronto per questo tipo di proposta, che permette di vivere il lusso in modo autentico, con semplicità e anche con convivialità. Non a caso l'Italia vanta un tasso di repeater anche più alto rispetto ad altri bacini”.\r

\r

Le crociere coinvolte nella promozione partiranno a luglio da Venezia e Civitavecchia, e si snoderanno lungo alcuni dei tratti più suggestivi del Mediterraneo. La prima salperà il 3 luglio da Venezia per raggiungere Roma dopo 11 notti, toccando Lussinpiccolo, Hvar, Dubrovnik, Kotor, Otranto, Taormina, Lipari, Amalfi e Ponza. Il 19 luglio sarà la volta del percorso inverso, con partenza da Civitavecchia e rientro a Venezia dopo aver visitato Ponza, Amalfi, Messina, Corfù, Kotor, Dubrovnik, Hvar e ancora Lussinpiccolo. La terza crociera, infine, salperà il 30 luglio da Venezia e arriverà al Pireo, ad Atene, dopo aver esplorato Cres, Hvar, Dubrovnik, Kotor, Corfù, Katakolon, Santorini e Mykonos.\r

\r

","post_title":"Star Clippers presenta la sua estate con tre cociere family friendly","post_date":"2025-05-08T13:39:49+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1746711589000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"490030","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"\r

Royal Caribbean ha messo a punto un nuovo programma per intrattenimento ed esperienze culinarie a bordo della Star of the Seas: al debutto previsto per agosto del 2025 da Port Canaveral, in Florida, la perfetta combinazione di tutto il meglio che una vacanza può offrire darà vita a esperienze uniche per tutte le età, dall'intrattenimento di alto livello, tra cui un'elettrizzante viaggio nel tempo con 'Back to the Future: The Musical', a esperienze culinarie di altissimo livello con il Lincoln Park Supper Club e con tre nuovi concept presso l'AquaDome Market, la food hall che ha debuttato sulle navi della Icon Class.\r

In linea con il suo nome, la Star of the Seas proporrà ben cinque spettacoli originali sul palcoscenico, in aria, in acqua e sul ghiaccio. Gli ospiti resteranno senza fiato di fronte all’intrattenimento non stop, con nuove produzioni teatrali, musica dal vivo eseguita dalla più grande orchestra in mare, tecnologia all'avanguardia e le spettacolari acrobazie di incredibili tuffatori, acrobati aerei e altri straordinari performer. E per quanto riguarda l’offerta eno-gastronomica di Star, gli amanti dell’avventura potranno soddisfare tutti i loro desideri culinari con oltre quaranta 40 punti di ristoro e bevande davvero per tutti i gusti.\r

«In Royal Caribbean sappiamo che la ristorazione e l'intrattenimento sono al centro delle esperienze e dei ricordi di vacanza dei nostri ospiti - afferma Kara Wallace, chief marketing officer di Royal Caribbean -. Con le caratteristiche tipiche della Icon Class, che ridefiniscono il significato di vacanza, Star alza ulteriormente l’asticella sia per l’offerta legata al gusto sia per l'intrattenimento, combinando novità assolute e grandi classici, per far sì ogni ospite possa creare ricordi indimenticabili da solo o in compagnia».","post_title":"Royal Caribbean: la Star of the Seas alza l'asticella su intrattenimento ed esperienze","post_date":"2025-05-08T11:18:04+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1746703084000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"490026","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Emirates non accenna a rallentare, neppure le numerose tensioni internazionali e commerciali hanno intaccato la domanda globale di viaggio, che ha consentito alla compagnia di Dubai di chiudere l'esercizio 2024-25 con profitti record prima delle imposte.\r

\r

La domanda di voli «rimane forte in tutto il network e in tutti i segmenti di clientela» ha dichiarato il presidente e ceo, Ahmed bin Saeed Al Maktoum, sottolineando che a spingere al rialzo i ricavi è stato in particolare il traffico premium. I ricavi del vettore sono infatti saliti del 6% a quota 34,9 miliardi di dollari, proprio grazie alla forte domanda di posti in business e prima classe.\r

\r

Emirates ha quindi registrato un utile ante imposte record di 5,8 miliardi di dollari nei 12 mesi fino alla fine di marzo, con una crescita del +20% rispetto all'anno precedente. La compagnia segnala come la cifra sia la più elevata del settore, a testimonianza di come Dubai sia cresciuta fino a diventare uno dei più grandi mercati dell'aviazione del mondo. \r

\r

L'outlook fiducioso di Emirates al momento contrasta quello di altre compagnie aeree, che hanno registrato un calo dei viaggi negli Stati Uniti a causa delle preoccupazioni per l'impatto delle politiche sui dazi dell'amministrazione Trump, nonché per notizie di passeggeri trattenuti al confine con gli Stati Uniti. \r

\r

Complessivamente il gruppo Emirates, che include l'attività di assistenza a terra Dnata, ha registrato un aumento del 18% dei profitti prima delle imposte, raggiungendo la cifra record di 22,7 miliardi di dollari.","post_title":"Emirates continua a volare alto: utile ante-imposte in crescita del 20%","post_date":"2025-05-08T10:53:02+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1746701582000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"490019","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Ha preso il via l'estate American Airlines da Napoli che quest'anno oltre alla ripresa dei voli per Philadelphia vede anche l'inaugurazione della nuova rotta verso Chicago.\r

«Dopo il grande successo riscontrato con l'introduzione di Napoli nel nostro network globale, avvenuta lo scorso anno con l’inaugurazione dei collegamenti diretti con Philadelphia, siamo entusiasti di aggiungere Chicago al network di Napoli - ha commentato José A. Freig, vp of international and contact center operations, and service recovery del vettore Usa -. I nostri passeggeri beneficiano così di nuove opportunità per raggiungere il Sud Italia collegando Napoli con due dei nostri principali hub statunitensi. Rafforziamo così sia la nostra presenza in Italia che il nostro network europeo».\r

«Grazie al nuovo volo di American Airlines quest’estate il nostro scalo offrirà fino a 43 frequenze settimanali verso sei importanti aeroporti nordamericani: Atlanta, Chicago, Montréal, New York/Newark, New York Jfk e Philadelphia - ha ricordato Roberto Barbieri, amministratore delegato di Gesac -. Il collegamento con Chicago riveste un'importanza strategica che va oltre la semplice connettività aerea, rappresentando un ponte privilegiato tra Napoli e una metropoli americana con profonde radici italiane. Il volo diretto non solo favorirà ricongiungimenti familiari e amplificherà i flussi turistici in entrambe le direzioni, ma creerà nuove opportunità di collaborazione commerciale, accademica e culturale, consolidando il ruolo del nostro aeroporto come porta d'accesso privilegiata tra il Mezzogiorno e il Nord America».\r

L'aeroporto internazionale di Chicago O'Hare è uno dei principali hub negli Stati Uniti per American Airlines: da qui i passeggeri possono continuare il loro viaggio con più di 480 voli giornalieri verso oltre 150 destinazioni tra Stati Uniti, Canada, Caraibi e Messico. Sulla rotta Napoli-Chicago saranno impiegati Boeing 787-8 configurati con 20 posti in Business Class, 28 in Premium Economy e 186 in Main Cabin.\r

","post_title":"American Airlines accelera sulle rotte Napoli-Usa: decolla anche il volo per Chicago","post_date":"2025-05-08T10:04:46+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1746698686000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"489979","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Milano Linate diventa sempre più casa su misura per Ita Airways, che questa mattina ha inaugurato qui la nuova Runway Lounge, occasione ideale anche per lanciare la nuova partnership con il Coni che la vede protagonista in qualità di compagnia aerea sponsor dei Giochi Olimpici e Paralimpici invernali, Milano-Cortina 2026.\r

\r

Ma anche un momento che consente a Joerg Eberhart, amministratore delegato e direttore generale di Ita, di mettere a fuoco andamento e prospettive per il city airport in particolare e per il vettore più in generale, all'indomani della presentazione dei risultati del primo trimestre 2025. \r

\r

«Una lounge da 500 metri quadri, con 125 posti, area food, business e relax, che risponde a tutte le esigenze dei passeggeri del gruppo Lufthansa - spiega Eberhart -. E rappresenta un traguardo significativo per la compagnia che a Linate lo scorso anno ha trasportato oltre 5 milioni di passeggeri e 1,2 milioni nel primo trimestre 2025». Numeri, quelli 2025, che l'ad ammette saranno, anzi, lo sono già «influenzati dalla presenza di easyJet sullo scalo: evidentemente i 'rimedi' (chiesti dall'antitrust Ue, ndr) funzionano. Ma, se saremo molto fortunati, non escludo supereremo i quasi 6 milioni trasportati nel 2024».\r

\r

Dal city airport Ita opera attualmente un network di 27 destinazioni, numero che non cambierà nel 2025, visto comeun periodo «di consolidamento», che tiene conto quindi della competizione con easyJet, ma anche di quella «con Klm, che da Malpensa ha trasferito qui i voli per Amsterdam. Vediamo come prosegue quest'anno e poi decideremo come muoverci». \r

\r

La partnership con il Coni\r

E' il presidente di Ita, Sandro Pappalardo, a raccontare l'affinità della compagnia con lo sport: «La partnership con il Coni enfatizza ulteriormente la grande unione di Ita con l'Italia e con lo sport azzurro, e con i valori che da sempre lo sport rappresenta. Costanza, impegno, affetto per l'appartenenza: sono valori che hanno accompagnato 5.000 persone che hanno realizzato un sogno, prendendo in mano una start up e portando oggi la compagnia al giusto posizionamento nel panorama italiano ed europeo. Noi diciamo grazie a queste persone che hanno realizzato un sogno tutto italiano. Lo sport è un'eccellenza nazionale e Ita anche: entrambi hanno dovere di essere ambasciatori dell'Italia nel mondo».\r

\r

Il presidente Malagò, sottolinea inoltre come «Ita Airways incarna i valori fondanti dello sport, e questa alleanza naturale proietta l'immagine dell'Italia, con la sua innata ospitalità e la sua vocazione turistica, sulla scena globale. Siamo convinti che questa collaborazione non sia solo un accordo, ma un passaggio storico che rafforza i nostri Giochi Olimpici e Paralimpici e l'eredità che lasceranno».\r

\r

Agenzie di viaggio «preziose»\r

\r

\r

Un canale «molto prezioso»: così Eberhart definisce le agenzie di viaggio, per le quali «manteniamo strumenti ad hoc e incentivi e una presenza assidua dei nostri sales su tutto il territorio nazionale, anzi: abbiamo una penetrazione veramente capillare, che raggiunge anche le piccole agenzie». All'estero il rapporto con il trade «è un po' più difficile, ma grazie alla collaborazione con il gruppo Lufthansa ci sarà la possibilità di avere una copertura molto più completa, a partire da Germania, Svizzera, Austria e Belgio, e attraverso i partner negli Stati Uniti e in Asia, dove abbiamo diverse jv, ad esempio in Giappone, a Singapore, Cina: tutti contratti di cui Ita beneficerà in futuro».\r

\r

\r

Milano e la moda\r

\r

Il nome scelto per la lounge simboleggia un ulteriore legame con Milano: Runway non è solo la pista di decollo ma anche la passerella delle sfilate di moda che identificano la città a livello mondiale, quello stesso settore fashion che catalizza milioni di visitatori ogni anno. Ecco quindi una mini collezione creata in esclusiva per Ita: 12 'day jamas' ispirati a 12 destinazioni del network della compagnia.\r

\r

\r

\r

","post_title":"Ita Airways spicca il volo: da Linate alle Olimpiadi Milano-Cortina 2026","post_date":"2025-05-07T15:06:17+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1746630377000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"489973","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"In arrivo a Trapani diciotto operatori turistici internazionali e un gruppo di giornalisti di stampa nazionale specializzata per conoscere le opportunità e le tante esperienze turistiche che si possono fare nella provincia di Trapani. Il tour - che inizierà l’8 e si concluderà il 12 maggio - è organizzato dal Distretto turistico della Sicilia Occidentale allo scopo non solo di promuovere la destinazione West Sicily e far conoscere ed apprezzare le esperienze più “spendibili” ad operatori provenienti da diversi Paesi europei e anche dal Canada, ma anche e soprattutto per dare agli operatori locali la possibilità di presentare la variegata offerta dei servizi nei classici incontri b2b e workshop di settore.\r

\r

I buyers internazionali, selezionati grazie alle relazioni strette in questi anni con agenzie specializzate durante le più importanti fiere italiane ed estere, provengono da Lituania, Romania, Polonia, Spagna, Olanda, Turchia, Svezia Belgio, Regno Unito, Belgio, Croazia e Canada.\r

\r

“Questa è una delle iniziative che il Distretto ha avviato in qualità di DMC. Sarà una occasione importante non solo per promuovere il territorio ma anche e soprattutto per creare un significativo momento commerciale di scambio tra buyers internazionali e operatori locali, frutto di tante relazioni acquisite nel corso degli anni - ha dichiarato la presidente del Distretto turistico Rosalia D’Alì “Sarà anche una occasione di promozione della nostra provincia, fatta “in casa” e a costo zero per i nostri operatori he continuiamo a sostenere, puntando sulla valorizzazione delle tante eccellenze che fanno di questo territorio un luogo sempre più richiesto da italiani e stranieri. \r

Programmi\r

Sono previsti tre programmi paralleli con tour che abbracciano tutta la provincia e consentono di fare esperienze legate al turismo outdoor, well-being e green tourism. Un gruppo si concentrerà nella zona di Castellammare, Segesta, Calatafimi, San Vito Lo Capo e Buseto; un altro su Trapani, Erice, Valderice, Custonaci, Paceco e Misiliscemi e il terzo sull’area Mazara, Marsala, Gibellina e Salemi.\r

\r

La giornata di venerdì sarà dedicata alla commercializzazione dei servizi: si terranno workshop e incontri B2B nei quali i 18 buyers incontreranno i tanti operatori di strutture ricettive e aziende turistiche che hanno partecipato all’avviso pubblico accogliendo con entusiasmo la proposta del Distretto che consentirà un’azione diretta di contatto solitamente possibile solo nelle fiere di settore.\r

\r

Gli incontri si terranno nella struttura ricettiva di Baglio Oneto Resort di Marsala, grazie alla disponibilità del proprietario Elio Palmeri, componente del cda del Distretto. La giornata proseguirà con una visita alle saline Ettore Infersa di Marsala e con una cena di benvenuto nell’isolotto di Mothia. Saranno quindi diversi i momenti per far conoscere il territorio e incentivare connessioni commerciali e di scambio utili a creare un contatto diretto tra la domanda e l’offerta volto alla promozione specifica di strutture ricettive, servizi ed esperienze possibili nella provincia di Trapani.\r

\r

Per i giornalisti di importanti testate nazionali - che arriveranno venerdì 9 maggio e ripartiranno lunedì 12 – è stato organizzato un tour parallelo dal titolo “Da Gibellina, capitale dell’arte contemporanea 2026 alla scoperta di Trapani, Erice e delle saline.” Il programma prevede una visita a Gibellina, ai musei e al Cretto di Burri, al Parco archeologico di Segesta, alle saline di Trapani e Marsala, alla città di Trapani e al borgo di Erice.\r

\r

\r

\r

","post_title":"Trapani pronta ad ospitare 18 buyer turistici internazionali per un tour conoscitivo","post_date":"2025-05-07T11:57:12+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1746619032000]}]}}