Gruppo Nicolaus ed Europ Assistance: decolla la partnership Gruppo Nicolaus e Europ Assistance Italia avviano la partnership che prevede un vero e proprio “ecosistema assicurativo” per tutte le prenotazioni effettuate a partire dal 1° febbraio. L’accordo segna un ulteriore passo nella strategia di ampliamento dei servizi di tutela offerti ai propri clienti e, al tempo stesso, può costituire una leva per la distribuzione, che potrà offrire una proposta di viaggio arricchita da soluzioni modulabili. Fra i punti di forza, anche una copertura specifica per chi parte con i propri animali domestici (o per chi non può farlo), nella consapevolezza che la serenità sia uno dei requisiti fondamentali per il buon esito della vacanza. «Dal 1° febbraio assicuriamo una tutela ancora maggiore ai nostri clienti. Con il nuovo impianto Europ Assistance, non solo proteggiamo il valore economico del viaggio, ma concretizziamo e confermiamo la nostra attenzione verso i nostri amici a quattro zampe e i loro proprietari, eliminando ogni preoccupazione legata alla loro salute in vacanza» commenta Isabella Candelori, direttore commerciale Trade Italia. La polizza Pet Elemento di maggiore novità dell’ecosistema assicurativo 2026 è infatti la polizza Pet, una copertura facoltativa rivolta a chi viaggia con cani o gatti fino a 10 anni di età. La polizza garantisce assistenza H24 con consulenza veterinaria continua e la segnalazione di cliniche specializzate. Prevede inoltre un rimborso delle spese veterinarie fino a 1000 euro per infortuni o malattie occorsi all’animale rimasto a casa e fino a 500 euro per quelli accaduti durante il viaggio. È inclusa anche la responsabilità civile con copertura fino a 250.000 euro per danni causati a terzi durante soggiorni in Italia, oltre al supporto all’assicurato con rientro anticipato garantito in caso di pericolo di vita dell’animale. «Siamo orgogliosi di consolidare la nostra partnership con il gruppo Nicolaus, collaborando a un progetto che mette al centro la serenità dei viaggiatori. Attraverso soluzioni modulari che arricchiscono l’offerta dedicata ai clienti Nicolaus, confermiamo il nostro impegno congiunto nel garantire una protezione completa e un’esperienza di viaggio più sicura e personalizzabile, offrendo la libertà di scegliere la soluzione più adatta alle diverse esigenze, anche per chi viaggia con il proprio amico a quattro zampe. Con l’introduzione della copertura Pet rispondiamo infatti a un’esigenza crescente: proteggere i nostri piccoli compagni di viaggio con la stessa attenzione che riserviamo agli altri membri della famiglia” aggiunge Erika Delmastro, chief commercial officer di Europ Assistance Italia. Tre pilastri Il nuovo impianto assicurativo si articola su tre pilastri principali, pensati per rispondere alle esigenze delle diverse tipologie di viaggio. Il primo è la copertura Medico Bagaglio Assistenza, inclusa per l’acquisto di singoli servizi in Italia, che offre assistenza H24 e rimborsi spese mediche con massimali competitivi. Il secondo è la polizza Multirischi, soluzione All-Risks inclusa nei pacchetti viaggio, che estende i massimali fino a 150.000 euro per il “mondo” e comprende anche la copertura per malattie preesistenti e croniche, oltre alla garanzia di annullamento viaggio. Il terzo pilastro è Medico Extended, opzione integrativa pensata per chi desidera massimali elevati all’estero, con possibilità di integrare la copertura fino a 500.000 o 1.000.000 di euro grazie a speciali quote dedicate alle famiglie. Rilevante anche l’investimento nella digitalizzazione del servizio. Il valore aggiunto del nuovo impianto 2026 risiede nella web app QuickAssistance. Il viaggiatore può richiedere assistenza direttamente tramite whatsapp o attraverso una chiamata VoIP. Condividi

