Gruppo Grimaldi premiato da Confindustria per l’impegno nella formazione Il gruppo Grimaldi riceve per l’ottavo anno consecutivo il bollino per l’alternanza di qualità, il riconoscimento dedicato da Confindustria a tutte le imprese che hanno scelto quale valore fondamentale la formazione delle nuove generazioni. «Assistiamo da qualche anno ad un rinnovato interesse per le professioni del mare, che sono un vero e proprio laboratorio di competenze in continua evoluzione – ha dichiarato Francesca Marino, head of passenger department -. Sono sempre di più i ragazzi italiani che individuano nel nostro settore una grande opportunità e che lo scelgono per il loro futuro professionale, condividendo con noi l’attenzione per l’innovazione tecnologica e per la tutela dell’ambiente. Il riconoscimento che anche quest’anno Confindustria ha conferito al gruppo Grimaldi premia il nostro impegno costante al fianco delle nuove generazioni: Grimaldi Educa è infatti un progetto di cui siamo orgogliosi perché consente al mondo della scuola di aprirsi alla grande lezione del mare». Il progetto Grimaldi educa Grimaldi Lines ha riunito tutte le iniziative dedicate agli studenti italiani nel progetto Grimaldi Educa. Il fulcro sono i percorsi di formazione scuola-lavoro, che sono rivolti a tutti gli indirizzi di studio – in particolare agli istituti nautici, alberghieri, turistici e professionali – e abbinano apprendimento teorico e pratico, competenze e divertimento. I percorsi sono sempre modulabili sulla base delle esigenze espresse dai singoli istituti, per suscitare nei ragazzi una vera passione per il mare e la navigazione. Ai percorsi di formazione scuola-lavoro si affiancano anche i programmi didattici –gli eventi a bordo delle navi, che vedono ogni anno la partecipazione di migliaia di studenti provenienti da tutta Italia – e la proposta di viaggi di istruzione in Sicilia, Sardegna, Spagna e Grecia, con possibilità di scegliere la sola traversata, oppure un pacchetto completo di viaggio in nave e soggiorno con Grimaldi Lines tour operator. Condividi

\r

\r

\r

[caption id=\"attachment_500575\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Francesca Marino[/caption]\r

\r

Il gruppo Grimaldi riceve per l'ottavo anno consecutivo il bollino per l’alternanza di qualità, il riconoscimento dedicato da Confindustria a tutte le imprese che hanno scelto quale valore fondamentale la formazione delle nuove generazioni.\r

\r

«Assistiamo da qualche anno ad un rinnovato interesse per le professioni del mare, che sono un vero e proprio laboratorio di competenze in continua evoluzione – ha dichiarato Francesca Marino, head of passenger department -. Sono sempre di più i ragazzi italiani che individuano nel nostro settore una grande opportunità e che lo scelgono per il loro futuro professionale, condividendo con noi l’attenzione per l’innovazione tecnologica e per la tutela dell’ambiente. Il riconoscimento che anche quest’anno Confindustria ha conferito al gruppo Grimaldi premia il nostro impegno costante al fianco delle nuove generazioni: Grimaldi Educa è infatti un progetto di cui siamo orgogliosi perché consente al mondo della scuola di aprirsi alla grande lezione del mare».\r

Il progetto Grimaldi educa\r

Grimaldi Lines ha riunito tutte le iniziative dedicate agli studenti italiani nel progetto Grimaldi Educa. Il fulcro sono i percorsi di formazione scuola-lavoro, che sono rivolti a tutti gli indirizzi di studio - in particolare agli istituti nautici, alberghieri, turistici e professionali - e abbinano apprendimento teorico e pratico, competenze e divertimento. I percorsi sono sempre modulabili sulla base delle esigenze espresse dai singoli istituti, per suscitare nei ragazzi una vera passione per il mare e la navigazione.\r

\r

Ai percorsi di formazione scuola-lavoro si affiancano anche i programmi didattici –gli eventi a bordo delle navi, che vedono ogni anno la partecipazione di migliaia di studenti provenienti da tutta Italia - e la proposta di viaggi di istruzione in Sicilia, Sardegna, Spagna e Grecia, con possibilità di scegliere la sola traversata, oppure un pacchetto completo di viaggio in nave e soggiorno con Grimaldi Lines tour operator.\r

\r

\r

\r

","post_title":"Gruppo Grimaldi premiato da Confindustria per l'impegno nella formazione","post_date":"2025-10-31T12:20:03+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1761913203000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"500468","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"La Spagna riconferma il proprio impegno sulla sostenibilità, favorendo lo scambio di idee e la collaborazione tra professionisti del turismo e operatori: la seconda edizione di Spain Talks: Caring for the Future, che si è svolta nello scenario unico degli Horti Sallustiani, ha richiamato 80 esperti e professionisti del settore turistico.\r

\r

L’incontro è stato condotto da Martina Gatti (docente universitaria e Founder di My Italian Guide) e moderato dalla direttrice di Greenme Simona Falasca.\r

\r

Il direttore generale di Turespaña, Miguel Sanz, con un contributo video da Madrid, e Gonzalo Ceballos Watling, direttore dell’Ente spagnolo di Turismo e Consigliere di turismo dell’Ambasciata di Spagna in Italia, hanno illustrato la strategia Spagna 2030 per un turismo gestito in modo più sostenibile, che pone le persone al centro.\r

\r

Nella prima tavola rotonda Territorio, gastronomia e sostenibilità: sfide e opportunità per un turismo responsabile, Héctor Fernández Manchado, ad di Turismo Lanzarote, ha sottolineato l’impegno dell'isola nella creazione di un modello sostenibile e rigenerativo, il cui origine a livello mondiale si trova nel 1995, con la firma a Lanzarote della Prima Carta Mondiale di Turismo Sostenibile.\r

\r

Proprio nel 2025 a distanza di 30 anni si firmerà, sempre a Lanzarote, la nuova carta mondiale che redefinirà le nuove linee guida del turismo sostenibile.\r

\r

La tavola rotonda ha visto l'intervento di Mariasole Bianco, biologa marina e conduttrice del programma RAi Kilimangiaro, mentre Gianluca Mancini, direttore generale di Wwf Travel, ha evidenziato la necessità di un turismo più coinvolto nella didattica sull’ambiente come strumento necessario per rendere il viaggiatore un’attore più consapevole. Tra i relatori anche Piedad Martín, vicedirettrice dell’Ufficio per il Cambiamento Climatico, la Biodiversità e l’Ambiente della Fao.\r

\r

L'ultimo panel: Dal turismo già sostenibile al turismo rigenerativo: casi di successo, buone pratiche e proposte.\r

La tavola rotonda moderata da Simona Falasca, nella quale sono state messe a confronto le proposte della Regione Toscana, Navarra e la Comunitat Valenciana, per superare le strategie di sostenibilità affinché diventino politiche di turismo rigenerativo, mirando cioè a lasciare i luoghi visitati in condizioni migliori di prima, con un impatto positivo su ambiente, comunità e cultura.\r

\r

Francesco Tapinassi, direttore di Toscana Promozione Turistica, ha spiegato l’impegno e i progetti più interessanti che si stanno sviluppando nella regione. Ana Rivas Allo, direttrice Generale del Turismo della Navarra ha descritto il programma Navarra Impronta positiva. Infine Carmen Sahuquillo, Responsabile dell’Area Marketing e Comunicazione dell’Agència Valenciana del Turisme ha evidenziato l’importanza della certificazione della qualità in questi progetti sia per garantire la sostenibilità che l’inclusione sociale e l’accessibilità.\r

\r

L’evento è giunto a termine con la con la cerimonia di consegna dei Premi per la Sostenibilità Turistica.","post_title":"La Spagna rilancia l'impegno sulla sostenibilità con la 2a edizione di Spain Talks","post_date":"2025-10-31T09:05:04+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1761901504000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"500453","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Sono riprese da oggi, 30 ottobre, le condizioni di piena disponibilità operativa della pista di volo dell’aeroporto di Catania nella fascia notturna.\r

Lo comunica Sac, la società di gestione dello scalo siciliano, ricordando che erano state precedentemente sospese per permettere i lavori da parte di Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo Fs) di interramento della linea ferroviaria, preliminare alla costruzione della nuova pista di volo e parte del piano di sviluppo dell'aeroporto.\r

Il progetto strategico si inserisce nel più ampio contesto di modernizzazione delle infrastrutture e mira a rafforzare ulteriormente il ruolo centrale dell’aeroporto di Catania nel panorama nazionale e internazionale, grazie anche ai fondi del Pnrr.\r

«La conclusione dei lavori nei tempi previsti dal progetto e l’esecuzione delle operazioni in orario notturno testimoniano l’impegno di tutte le parti coinvolte nel limitare i disagi e garantire la continuità del servizio, riducendo al minimo l’impatto sull’operatività dello scalo” – ha dichiarato Nico Torrisi, amministratore delegato di Sac -. L’ampliamento e l’ammodernamento dell’aeroporto rappresentano un passo decisivo per il rafforzamento delle infrastrutture nel Sud Italia, con l’obiettivo di aumentare l’attrattività dello scalo per le compagnie aeree e migliorare la qualità dei servizi offerti ai passeggeri. Un progetto esemplare di collaborazione tra i gestori delle infrastrutture pubbliche, che contribuisce concretamente alla crescita economica e alla competitività del territorio».","post_title":"Aeroporto Catania: totalmente ripresa l'operatività nella fascia notturna","post_date":"2025-10-30T12:52:31+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1761828751000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"500431","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_500432\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Marco Franzese[/caption]\r

Marco Franzese è il nuovo nuovo business travel sales director di Glamour. Con questo importante ingresso, l’azienda consolida il proprio impegno nello sviluppo del segmento business travel, con l’obiettivo di ampliare la presenza sul mercato nazionale, offrendo alle aziende un servizio sempre più innovativo, efficiente e orientato alle esigenze del cliente corporate.\r

Con oltre 15 anni di esperienza nel business travel e nel settore delle vendite corporate, Marco Franzese porta in Glamour un bagaglio di competenze solide e trasversali che spaziano dalla gestione di progetti complessi allo sviluppo strategico di nuove opportunità commerciali, fino alla costruzione di partnership di alto livello con aziende e stakeholder internazionali.\r

Nel corso della sua carriera ha ricoperto ruoli chiave in realtà di primo piano come Amadeus Italia, Cisalpina Tours, Seneca Travel Affair e Fratelli Cosulich. Grazie al suo approccio orientato ai risultati e alla valorizzazione delle relazioni, ha contribuito in modo determinante alla crescita del portafoglio clienti, al rafforzamento della brand reputation e al posizionamento competitivo delle aziende in cui ha operato, consolidando la propria reputazione come professionista di riferimento nel mondo del business travel.\r

\r

Il nuovo ruolo\r

Nel suo nuovo ruolo, Marco Franzese sarà responsabile di sviluppare, in collaborazione con l’headquarters, l’offerta business travel; gestire e potenziare l’attuale customer base di Glamour; espandere la rete di clienti e partnership commerciali sul territorio.\r

«Siamo entusiasti di accogliere Marco Franzese nel team - commenta Nicola Bonacchi, direttore generale di Glamour - la sua visione strategica e la conoscenza del mercato corporate saranno fondamentali per rafforzare il nostro posizionamento nel business travel».\r

\r

L’arrivo di Marco Franzese rappresenta un passo importante nel percorso di crescita di Glamour Business Travel, una divisione sempre più strategica per il gruppo, che punta su innovazione, qualità del servizio e relazioni solide con il mondo corporate per consolidare la propria presenza nel mercato italiano.\r

\r

«Entrare in Glamour rappresenta una sfida stimolante e un’opportunità per contribuire a una nuova fase di crescita - aggiunge Marco Franzese -. Punteremo su innovazione, qualità e attenzione al cliente per diventare un punto di riferimento nel travel management».\r

\r

\r

\r

","post_title":"Glamour punta sul business travel con Marco Franzese","post_date":"2025-10-30T11:32:24+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1761823944000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"500416","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_500420\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Kristina Golik[/caption]\r

\r

Kristina Golik è la nuova director of operations & integration di a&o Hostels. Questa nuova posizione è stata creata con l’obiettivo di consolidare gli standard operativi e guidare i processi di integrazione nei nuovi progetti della catena.\r

Tedesco-croata di origine, Kristina Golik fa parte di a&o Hostels dal 2015. Fino ad oggi ha ricoperto il ruolo di assistente del coo Torsten Loos, al quale continuerà a fare riferimento.\r

«Per me, restare fermi non è un’opzione: ciò che conta è capire cosa possiamo migliorare in futuro» dice Golik.\r

\r

Attualmente, le donne occupano circa il 40% dei ruoli dirigenziali in a&o Hostels, una quota in crescita. “Come director of operations & integration voglio contribuire anche in questo senso, dando un segnale positivo».\r

Crescita sostenibile\r

Torsten Loos, coo di a&o Hostels, aggiunge: «L’introduzione di questa nuova posizione è un chiaro segnale del nostro impegno verso la crescita e la costruzione di strutture sostenibili sotto tutti i punti di vista. Siamo lieti di affidare questo ruolo strategico a Kristina Golik, che conosce a fondo la nostra azienda e ne incarna pienamente i valori». Le responsabilità della nuova director of operations & integration spaziano dall’ottimizzazione dei costi alle strategie di integrazione. Per Kristina Golik, risorse e processi «non sono mai definitivi, ma in continua evoluzione: devono essere costantemente coordinati e adattati».\r

\r

Nei prossimi mesi, Golik concentrerà la propria attenzione sulle nuove aperture. «Mi considero un punto di collegamento tra la sfera operativa e quella manageriale, un ruolo che richiede comunicazione efficace e soluzioni creative in tempi rapidi, caratteristiche che amo perché permettono di agire e innovare».\r

Negli ultimi 18 mesi, a&o ha aperto nuove sedi a Brighton, Anversa, Bruxelles, Firenze e Londra, e ulteriori aperture sono già in programma. «Sono entusiasta di contribuire alla prossima fase di espansione di a&o Hostels; siamo perfettamente preparati» conclude Golik.\r

","post_title":"a&o Hostels, Golik nuova director of operations & integration","post_date":"2025-10-30T10:55:38+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1761821738000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"500411","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"\r

\r

\r

\r

[caption id=\"attachment_500412\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Roberto Servetti[/caption]\r

Novità in casa Mapo Travel: Gian Marco Caprotti è il nuovo product manager per Africa e America Latina. Dopo gli inserimenti nella rete commerciale degli ultimi mesi, il tour operator continua ad investire sul lungo raggio e ad allargare il ventaglio di destinazioni a catalogo. Caprotti vanta un’attività di oltre 25 anni nel settore turistico con esperienze importanti in altre realtà specializzate sulle destinazioni.\r

«Ogni itinerario Mapo – spiega il branch manager Roberto Servetti - è studiato e curato in ogni dettaglio dai nostri specialisti di prodotto, esperti che conoscono direttamente la destinazione e cosa queste hanno da offrire. Solo così siamo in grado di offrire esperienze uniche e di progettare, attraverso il confronto con le agenzie, viaggi realmente tailor made, cuciti sulle esigenze del cliente finale. E con la passione e il know how di Gian Marco Caprotti possiamo oggi approfondire e costruire nuovi itinerari in Africa e Sudamerica, avendo sempre cura sia dei viaggiatori che dei territori raggiunti e delle culture incontrate durante il viaggio».\r

\r

Itinerari su misura\r

A Caprotti il compito della progettazione di itinerari su misura, calibrati su target e stagionalità, della negoziazione con fornitori locali e compagnie aeree internazionali, della gestione di cataloghi, listini, partenze garantite e offerte dinamiche, dell'analisi delle performance, ottimizzazione dei margini e sviluppo di nuove proposte.\r

Mapo Travel ha poi in programma nuovi webinar e incontri con gli agenti di viaggio con focus sull’America Latina, e in particolare su Perù, Bolivia ed Ecuador.\r

«Come tour operator abbiamo puntato e continuiamo a puntare molto sulla formazione degli agenti di viaggio – conclude Barbara Marangi, general manager di Mapo Travel –. Il confronto tra chi ha progettato la vacanza e chi ha il compito di presentarla ai viaggiatori finali è fondamentale per costruire itinerari unici e non standardizzati. E le agenzie partner sono in costante aumento, a dimostrazione dell’apprezzamento dell’esperienza dei nostri specialisti di prodotto, della professionalità e dell’assistenza h24 gestita internamente da Mapo».\r

\r

\r

\r

","post_title":"Mapo Travel: Caprotti nuovo pm Africa e America Latina","post_date":"2025-10-30T10:29:06+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1761820146000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"500385","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Laax, nel Cantone dei Grigioni in Svizzera, è un’affascinante e moderna destinazione invernale delle Alpi. Laax offre 30 impianti di risalita e 224 km di piste, di cui il 70% si trova tra i 2.000 e i 3.018 metri, quindi è una delle stazioni più nevose delle Alpi. È un playground per il freestyle, costituito da 5 snowpark, inclusa una pro-kicker line per professionisti di dimensioni olimpiche e la più grande rampa halfpipe del mondo. Laax si trova vicino alla gola del Reno, il fiume che nel corso del tempo ha modellato il paesaggio formando il Grand Canyon svizzero e vicino a Sardona, un sito Patrimonio Naturale dell’Unesco che si estende per 32mila ettari e dove è ben visibile il processo geologico di formazione delle montagne.\r

\r

«A Laax ci concentriamo sul freestyle e sulle famiglie. - afferma Martina Calonder, pr manager della destinazione - Tante le novità per la prossima stagione: a dicembre verrà completato l’ultimo tratto del FlemX, un impianto di risalita formato da 6 stazioni e 5 sezioni, 4 delle quali sono già operative: ciascuna delle 6 cabine può trasportare fino a 10 passeggeri. La particolarità di questo impianto è che le cabine non sono in movimento, ma ferme nelle stazioni: chi vuole spostarsi per sciare, fare snowboarding o hiking le può usare come un ascensore. Preme il pulsante prescelto e arriva direttamente a destinazione. Questo garantisce un risparmio di energia pari al 50%. Una nuova cabinovia diretta al ghiacciaio Vorab, con 8 posti a sedere e 3 stazioni, sostituirà poi il vecchio impianto datato 1978 e salirà fino a 3018m, il punto più alto del resort. Laax è conosciuta in tutto il mondo per i Laax Open, che sono da 10 anni la maggiore competizione di freestyle al mondo, nel circuito della World Cup. - prosegue Calonder - Quest’anno si terranno l’11 marzo e, con la partecipazione di oltre 300 atleti internazionali, saranno l’ultima possibilità di qualificazione per i Milano Olympics. Laax è anche GreenStyle: si chiama così il nostro impegno per la sostenibilità, che è stato implementato a partire dal 2010. Nel corso degli ultimi 15 anni abbiamo realizzato oltre 200 iniziative per rendere i resort più sostenibili; questi progetti sono stati raccolti in un libro che è stato pubblicato nel 2022 ed è una guida per il miglioramento delle pratiche sostenibili in tutto il territorio».\r

\r

Daniel Loosli, responsabile pr dell’ente turistico di Laax e sciatore professionista, presenta le esperienze pensate per i più piccoli: «Laax è una destinzione family-friendly. In particolare abbiamo 3 attività: l’Ami Sabi Snow Wonderland guida i bambini tra i 4 e i 12 anni alla scoperta degli sport invernali con l’aiuto del mago Ami Sabi e dei suoi amici animali, tra canzoni, favole e tanta allegria. Una scivolata in slitta lungo la pista illuminata è un’attività perfetta per le famiglie, che potranno poi concludere la serata mangiando una fonduta svizzera al formaggio. Infine è stata pensata per i bambini da 0 a 8 anni la Kids Freestyle Academy: trampolini, rampe e scivoli offriranno ai più piccoli un’alternativa divertente nei giorni di brutto tempo!». Naturalmente in primo piano anche le esperienze attive per i più grandi, come le superlative infrastrutture per il freestyle, la rampa iconica da 200m nota come The Beast e una Freestyle Academy coperta, con 2km di trampolini e aree per lo skate e il parkour. Calonder presenta, infine, le 3 esperienze per i veri amanti della natura: «A Laax, oltre alla bellezza geologica di Sardona, si possono scoprire le affascinanti Gole del Reno dove ci si sposta in treno o a piedi, per poi ammirare lo scorrere dell’acqua da diverse piattaforme. Infine c’è il Senda dil Dragun o il Sentiero del Drago, legato alla storia del mago Ami Sabi: è un percorso di oltre 1km e mezzo tra i pini, aperto tutto l’anno. Laax è incantevole anche d’estate, conclude - quando si possono vivere tante attività, fare il bagno nelle acque cristalline del Lago di Cauma (che raggiungono i 23°) o percorrere gli oltre 300km di Mtb trail: l’anno prossimo si aggiungeranno due nuovi tratti adatti alle famiglie e ai bambini piccoli che potranno imparare giocando, con l’aiuto di guide professioniste. Abbiamo poi 250km di percorsi di hiking di diverse lunghezze e adatti a ogni esigenza. Laax offre una grande varietà di esperienze: dai percorsi gastronomici nei quali si passa da un ristorante all’altro per il primo, il secondo e il dessert, alla scoperta del Romancio, la quarta lingua della Svizzera insieme con il tedesco, il francese e l’italiano».\r

Chiara Ambrosioni\r

\r

[gallery ids=\"500394,500395,500392\"]","post_title":"Svizzera: la stagione invernale a Laax, terra del freestyle","post_date":"2025-10-30T10:05:58+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1761818758000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"500348","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"L'estate 2026 vedrà l'apertura ufficiale del Costa Ragusa Borgo & Resort, frutto di un investimento effettuato nel 2024 da Arrow Global Italia in partnership con Mangia’s Hotels & Resorts.\r

Il resort creerà circa 380 nuovi posti di lavoro, con percorsi di formazione dedicati per far crescere una nuova generazione di professionisti dell’ospitalità mediterranea, ambasciatori di autenticità ed eleganza. L’operazione, che rappresenta un investimento tangibile nel capitale umano, prevede una massiccia campagna di recruitment che sarà avviata grazie al supporto di Gi Group.\r

Donato Piscuoglio, head of real etate Italy, Arrow Global Italia, ha dichiarato: «Con il progetto Costa Ragusa, stiamo dando forma a una visione che va oltre il singolo investimento immobiliare: il nostro obiettivo è generare valore duraturo per il territorio, creando occupazione qualificata e valorizzando le eccellenze naturali e culturali della Sicilia. Costa Ragusa nasce per diventare una destinazione riconoscibile a livello internazionale, un nuovo punto di riferimento del turismo mediterraneo capace di coniugare autenticità, lusso e sostenibilità. È un tassello fondamentale della nostra strategia di costruzione di una piattaforma dell’hospitality integrata e destagionalizzata, che guarda al lungo periodo e che fa dell’Italia uno dei pilastri della crescita di Arrow Global nel settore».\r

\r

Un progetto rivoluzionario\r

«Costa Ragusa Borgo & Resort rappresenta un progetto rivoluzionario per l’ospitalità italiana e un vero motore di sviluppo per il territorio – ha aggiunto Marcello Mangia, presidente e ceo di Mangia’s -. Grazie alla collaborazione con Arrow Global Italia, nostro partner strategico con cui condividiamo la visione di uno sviluppo sostenibile e di lungo periodo, abbiamo potuto realizzare un progetto di ampia portata che valorizza il territorio e ne amplifica le opportunità di crescita. Il nostro obiettivo è creare occupazione qualificata, promuovere il talento locale e ridefinire l’offerta di ospitalità di lusso nel bacino del Mediterraneo. È un progetto che nasce dalla sinergia tra capitale, competenze e visione, per un modello di turismo autentico, sostenibile e orientato al futuro».\r

Il sindaco di Ragusa, Giuseppe Cassì, ha chiuso: «La prossima apertura del Costa Ragusa Borgo & Resort rappresenta uno straordinario valore aggiunto per la nostra comunità, sia in termini di attrattività e di capienza turistica, sia in termini di occupazione, con la scelta non scontata di assumere e far crescere personale locale. La denominazione Costa Ragusa, immediata e fortemente identificativa, contribuisce poi a veicolare nel mondo il brand Ragusa, destinazione ormai stabilmente riconosciuta a livello internazionale. Ci sono insomma tutte le premesse per una crescita reciproca e virtuosa».\r

\r

Le posizioni ricercate\r

\r

Le aree professionali aperte alle selezioni sono le seguenti:\r

\r

\r

\tarea direzione e amministrazione (A&G) – figure di coordinamento e staff come general manager, hotel manager, purchaising manager, beach manager, operations manager, life resort manager, purchaising agent, hr referent, back office, magazziniere e altre posizioni di supporto gestionale;\r

\tarea intrattenimento – ruoli legati all’intrattenimento, alle attività ricreative e sportive, nonché alla gestione di eventi e conferenze (mice), tra cui entertainer, conference & banqueting manager;\r

\tarea back office – bellboy, housekeeper, housekeeping manager e supervisor e guardarobiere;\r

\tarea dining – diverse figure professionali dedicate al servizio e alla gestione della ristorazione, tra cui assistant bar manager, assistant f&b manager, f&b manager, bar manager, bartender, restaurant manager, chef de rang, commis di sala e di bar, sommelier e altre posizioni di supporto alle attività di sala e bar;\r

\tarea cucina – figure di responsabilità e operative, tra cui executive chef, sous chef, chef de partie, pastry chef, speciality chef, commis di cucina e steward, protagonisti della qualità gastronomica e dell’esperienza culinaria firmata Mangia’s;\r

\tarea front office – ruoli chiave dell’accoglienza e della gestione delle operazioni di reception, tra cui concierge, front office agent, doorman, night auditor, front office manager e room division manager;\r

\tarea tecnica e manutenzione – figure dedicate alla gestione tecnica e alla manutenzione delle strutture, tra cui chief engineer, engineer, lifeguard e security agent.\r

\r

\r

Le candidature dovranno essere inviate esclusivamente tramite la pagina ufficiale LinkedIn di Mangia’s Hotels & Resorts. I candidati selezionati avranno accesso a percorsi di formazione specialistica e operativa, grazie alla Mangia’s Academy.\r

","post_title":"Costa Ragusa Borgo & Resort, Mangia's avvia il recruiting","post_date":"2025-10-29T14:03:43+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1761746623000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"500339","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Città del Messico si consolida come una delle destinazioni più dinamiche e cosmopolite dell’America Latina e si prepara a rafforzare i legami con l’Italia e l’Europa. La capitale messicana si presenta con una strategia mirata a promuovere la propria offerta turistica, culturale e sportiva a livello internazionale.\r

«Vogliamo creare nuove collaborazioni con agenzie di viaggio e tour operator italiani per far conoscere la ricca offerta turistica della nostra città e il suo ruolo come sede di grandi eventi internazionali» afferma Iván Israel Ruiz Vargas, coordinatore marketing della Segreteria del Turismo di Città del Messico.\r

\r

Grandi eventi e tradizioni uniche\r

Tra i momenti più rappresentativi spicca il Día de Muertos, una delle celebrazioni culturali più iconiche del Paese, capace di attirare ogni anno visitatori da tutto il mondo. Ma la città si prepara anche ad accogliere grandi eventi sportivi globali, come partite della Nba, della Nfl e la Coppa del Mondo Fifa 2026, che sarà inaugurata proprio a Città del Messico - un primato unico, poiché sarà la terza volta che la città ospita la cerimonia d’apertura del Mondiale.\r

\r

Una capitale aperta e inclusiva\r

Ruiz sottolinea con orgoglio il carattere inclusivo e multiculturale della metropoli: «Città del Messico accoglie tutti, senza distinzioni di razza, credo o orientamento. È una metropoli dove ognuno può sentirsi a casa.”Ogni anno la capitale celebra con entusiasmo il Mese del Pride Lgbtq, riaffermando il proprio impegno per la diversità e l’inclusione sociale.\r

Con oltre 14 milioni di turisti all’anno, Città del Messico punta a incrementare la presenza dei visitatori europei, favorita da una rete di collegamenti aerei in costante espansione. La capitale offre più di 800 hotel e 65.000 camere, una rete di trasporti efficiente (metro, metrobús e cablebús) e importanti investimenti nelle infrastrutture, in particolare nelle aree attorno allo Stadio Città del Messico, in vista del Mondiale 2026..\r

Città del Messico è anche un polo culturale e gastronomico di livello mondiale: conta oltre 80 ristoranti premiati dalla Guida Michelin, 180 musei e 270 gallerie d’arte, che la rendono la seconda città al mondo per numero di musei, subito dopo Londra.\r

«Le indagini condotte tra i visitatori confermano inoltre un elevato livello di soddisfazione e sicurezza: il 100% dei turisti si dichiara pronto a tornare» conclude Ruiz.","post_title":"Città del Messico guarda all’Europa e all’Italia, a caccia di nuove collaborazioni con il trade","post_date":"2025-10-29T12:47:38+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1761742058000]}]}}