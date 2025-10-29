Grimaldi Lines tour operator rafforza le proposte per chi vuole il prodotto finito ma personalizzato Un network di linee marittime strategiche ed una flotta di navi moderne. Una proposta tariffaria flessibile che asseconda le esigenze dei vari target. Sono questi i punti fermi del successo di una stagione che Grimaldi Lines ha appena concluso all’insegna di risultati positivi su tutte le rotte, sia nazionali che internazionali. La varietà delle rotte offerte e l’accesso immediato alle più belle località del Mar Mediterraneo sono un valore aggiunto anche per tutti i partner commerciali di Grimaldi Lines e per il mondo dell’intermediazione, poiché consentono agli agenti di viaggio di creare per ogni cliente un prodotto personalizzato in ogni periodo dell’anno, magari legandolo a manifestazioni, festival e altri eventi speciali in programma nella destinazione prescelta. Infinite possibilità di personalizzazione offre anche la programmazione di Grimaldi lines tour operator. «Nonostante il core business sia sempre il trasporto – sottolinea Francesca Marino, Head of Passenger Department di Grimaldi Lines – l’offerta leisure è sempre più corposa. Rappresenta il giusto supporto per chi vuole il prodotto finito. Per andare incontro alle esigenze del mercato il nostro t.o. può personalizzare le offerte, fornendo così un valore aggiunto». Le vacanze mediterranee con viaggio in nave sono infatti il modo migliore di vivere appieno la magia del Mediterraneo, scegliendo di soggiornare in hotel, villaggio, residence o appartamento in base alle proprie esigenze. A cura di Grimaldi Lines Tour Operator sono anche gli originali viaggi a tema, che da sempre rappresentano un “unicum” nello scenario del trasporto passeggeri: location di queste proposte sono le moderne e tecnologiche navi gemelle Cruise Roma e Cruise Barcelona, che si alternano sulla rotta Civitavecchia-Porto Torres- Barcellona, e l’elegante nave Cruise Ausonia, regina della linea Napoli-Palermo. Maria Carniglia Condividi

