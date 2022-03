Grimaldi: Sardegna e Sicilia protagoniste della stagione estiva

Focus sul mare Italia, e in particolare sulle isole maggiori, per Grimaldi Lines alla Bmt in corso di svolgimento a Napoli. “Ancora una volta Sardegna e Sicilia saranno le protagoniste della stagione estiva – sottolinea infatti la passenger department manager, Francesca Marino –. In questo scenario spicca l’interesse da parte del mercato del Centro e Sud Italia, che negli ultimi anni ha visto crescere la domanda per il mare tricolore e in particolare per l’isola dei Nuraghi”.

Con particolare riferimento alla Sardegna, la destinazione è oggi servita da ben otto collegamenti marittimi, che saliranno a nove con la nuova tratta Savona-Porto Torres, pensata per il bacino d’utenza del Nord-Ovest. La tratta sarà inaugurata l’11 aprile; effettuerà partenze trisettimanali in bassa stagione e partenze giornaliere (esclusa la domenica) in alta stagione. E’ inoltre previsto uno scalo settimanale a Cagliari, esclusivamente in bassa stagione. Tra le navi destinate alla Sardegna, le ammiraglie Cruise Roma e Cruise Barcelona, che viaggiano tra Civitavecchia e Porto Torres proseguendo poi per Barcellona, sono state costruite nel 2008 e completamente rinnovate nel 2019, con un profondo intervento di restyling. Il livello di servizio offerto agli ospiti le accomuna agli altri due cruise ferry della flotta, il Sardegna e l’Europa, destinati alla tratta Livorno-Olbia.

Sono in totale 22 i collegamenti marittimi operati da Grimaldi Lines oltre che per Sardegna e Sicilia anche per Spagna, Grecia e Tunisia. A chi invece è diretto alle isole Baleari, la compagnia offre i comodi collegamenti marittimi dalla penisola iberica con il brand Trasmed. Torna, quindi anche il calendario dei viaggi a tema con la formula hotel on board sulla tratta Civitavecchia-Barcellona: quattro giorni di divertimento, da sabato a martedì. Il ricco programma di animazione è ispirato ai più svariati temi, dalla cultura al fitness. Per l’estate 2022, sono poi già in programma il viaggio wellness and mindfullness Flowing nel mese di giugno, Grimaldi Dance Fit Cruise e il latino Barcalando nel mese di luglio. Oltre agli eventi, Grimaldi Lines Tour Operator propone anche soggiorni nelle più belle località della Sardegna e della Sicilia, scegliendo la formula nave+hotel, e abbinando il viaggio via mare a una vacanza presso strutture ricettive di categoria 3 e 4 stelle.