Grimaldi: pronti 1,35 mld di euro per nove traghetti nuovi Prende corpo il nuovo piano di investimenti del gruppo Grimaldi che lo scorso aprile, per bocca del presidente Emanuele Grimaldi, aveva annunciato a Shipping Italy la propria intenzione di ordinare nove navi pax-ferry da realizzarsi in Cina. Il progetto al momento prevede di destinare tre unità al brand Finnlines, due a Minoan e altre tre a Grimaldi Euromed, con l’allocazione della nona ancora da definirsi. Il tutto per un investimento complessivo attorno agli 1,35 miliardi di euro, dato il costo per nave di circa 150 milioni. A dare sempre più forma all’iniziativa è giunta quindi qualche giorno fa una comunicazione della compagnia finlandese, stando alla quale Finnlines starebbe valutando un nuovo piano di investimenti green da 400-500 milioni di euro per la rotta Finlandia – Germania (Helsinki – Travemunde). Condividi

