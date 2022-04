Grimaldi Lines: sconto del 10% per il Red Valley festival di Olbia

Uno sconto del 10% (diritti fissi esclusi) per prenotazioni dal 20 aprile al 15 agosto e partenze tra il 6 e il 21 agosto su tutti i collegamenti marittimi da e per la Sardegna. Grimaldi Lines lancia la promozione per il Red Valley festival: la grande kermesse musicale in programma a Olbia dal 12 al 15 agosto prossimi, con un ricchissimo calendario di ospiti internazionali. Il primo artista a salire sul palco dell’Olbia Arena sarà Blanco, vincitore del festival di Sanremo 2022, seguito il giorno successivo da dj Martin Garrix. Il 14 agosto sarà la volta di Dimitri Vegas e Like Mike, per chiudere con i rapper italiani Fabri Fibra e Marracash che suoneranno il giorno di Ferragosto come la band Pinguini Tattici Nucleari.

Per raggiungere l’isola, si potrà quindi viaggiare a bordo delle navi Grimaldi Lines: le due ammiraglie Cruise Roma e Cruise Barcelona servono la tratta Civitavecchia-Porto Torres-Barcellona e viceversa, mentre le gemelle Cruise Sardegna e Cruise Europa sono impiegate sulla linea Livorno-Olbia e viceversa. La promozione è cumulabile con altre offerte attive al momento della prenotazione, ma non con altre convenzioni, tra cui quelle per i residenti o derivanti da altre partnership. Tutti i dettagli sullo sconto sono disponibili nella sezione partner del sito ufficiale Grimaldi Lines.