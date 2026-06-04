Grimaldi Lines: le “Vacanze Mediterranee” cominciano in nave Le “Vacanze Mediterranee” con viaggio in nave sono il cuore dell’offerta di Grimaldi Lines Tour Operator. Alla traversata marittima abbinano soggiorni in hotel, villaggio o appartamento, tutti singolarmente selezionati con grande attenzione al rapporto qualità/prezzo e pensati non solo per il target famiglia, ma anche per le coppie e i gruppi di amici. Le destinazioni Mete delle Vacanze Mediterranee sono le più famose destinazioni turistiche del Mare Nostrum: la Sardegna delle spiagge iconiche, la Sicilia tra mare e cultura, la Grecia dei tramonti spettacolari e la Spagna della Costa Brava. A chi ama l’isola dei nuraghi, con i suoi inimitabili colori, è dedicata una speciale Vacanza Mediterranea sulla costa nord occidentale, in prossimità di Badesi. Per soggiorni dal 27 giugno al 5 luglio i prezzi includono viaggio a/r da Livorno per Olbia e da Civitavecchia per Olbia e Porto Torres a bordo delle navi Grimaldi Lines, soggiorno di 7 notti presso il Mimose Beach Village con sistemazione in camera doppia standard e trattamento di pensione completa con bevande selezionate incluse ai pasti, assicurazione medica/annullamento/bagaglio. In Sicilia, per l’estate 2026, c’è solo l’imbarazzo della scelta. Per soggiornare vicino al mare, uno tra i più belli e incontaminati dell’isola, dopo aver viaggiato da Napoli a Palermo a bordo della Cruise Ausonia di Grimaldi Lines, si soggiornerà presso l’hotel Paradise Beach Resort per 7 notti in camera doppia standard con vista monte, trattamento di pensione completa, assicurazione medica/annullamento/bagaglio. Tra le mete internazionali spicca l’isola di Corfù, nelle Ionie. Qui la vacanza mediterranea prevede sistemazioni in moderni appartamenti dotati di tutti i comfort, come quelli offerti dal residence Flower Garden in località Ipsos. È invece la Spagna la destinazione consigliata a tutti coloro che amano le vacanze più movimentate e il divertimento a qualsiasi ora del giorno e della notte. A Lloret del Mar c’è la possibilità di soggiornare presso l’hotel Palm Beach a prezzi davvero interessanti. Condividi

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«Gnv Aurora e Gnv Virgo saranno operative rispettivamente dal 1° giugno e dal 1° luglio sulle rotte tra Tanger Med, Barcellona e Genova. Il capoluogo catalano fungerà da hub di transito per l'intero network di collegamenti tra Marocco, Spagna e Italia, mentre Genova sarà il principale porto di bunkeraggio di Gnl per le due unità, che effettueranno rifornimento mediamente ogni 4-5 giorni. L’utilizzo del carburante fossile ci permette di limitare drasticamente le emissioni di particolato e di ossidi di azoto, riducendo l’impatto delle nostre operazioni sull’ambiente. Diminuiranno anche le emissioni di Co2 e questo è importante per il clima e per la salute.\r

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«La scelta di costruire delle navi a Gnl rappresenta l’impegno di Gnv per promuovere la transizione energetica verso carburanti e operazioni che impattino meno sull’ambiente. Anche in conseguenza a questo si è sviluppato il partenariato con il Marocco, che è oggi impegnato nello sviluppo della produzione dell'idrogeno, uno degli elementi necessari allo sviluppo dei carburanti sintetici. Gnv, lo ricordo, è parte di Msc Group che, fondato nel 1970, ha sempre costruito con una visione sostenibile a lungo termine - prosegue Catani -. La scelta di battezzare Gnv Aurora a Tangeri conferma la centralità dei collegamenti intra-mediterranei nelle strategie di sviluppo della compagnia e il ruolo sempre più rilevante del mercato nordafricano all'interno del network Gnv. In quasi vent'anni di attività in Marocco, Gnv ha trasportato complessivamente circa 6 milioni di passeggeri, consolidando un legame stabile e continuativo con il Paese e con le comunità marocchine residenti in Europa. Nel 2025 la compagnia ha trasportato oltre 465.000 passeggeri sulle linee marocchine, confermando il Marocco come un mercato di riferimento strategico e di primaria importanza all'interno della propria rete». \r

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Carole Montarsolo, direttrice generale di Gnv in Marocco, completa la presentazione: «Gnv ha deciso di introdurre sul trade del Marocco due navi dotate delle ultime installazioni in termini di sicurezza, performance e comfort a bordo. Grazie agli spazi ampi e luminosi rispondono alle esigenze delle diverse tipologie di passeggeri che trasportiamo: famiglie, turisti e professionisti. Gnv Aurora e Gnv Virgo possono portare 1700 passeggeri e hanno 450 cabine. Questo ci permette di dare un servizio di qualità. Abbiamo infatti investito sulle infrastrutture differenziando le tipologie di sistemazioni e aggiungendo delle cabine superior alle alle suite già disponibili su tutte le navi.\r

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«Il nostro servizio mantiene il taglio italiano, soprattutto nella ristorazione, ma è affiancato dal Made in Marocco, quindi vengono proposti dei piatti del territorio marocchino e ambienti che ambienti dal design tradizionale: a bordo abbiamo riprodotto un souk al centro di una Medina dove si possono trovare oggetti dell'artigianato locale. Poiché il viaggio è piuttosto lungo quest’anno, pensando alle famiglie, abbiamo anche avviato una partnership con Pixar per l’intrattenimento a bordo».\r

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(Chiara Ambrosioni)\r

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[gallery ids=\"515852,515853,515854\"]","post_title":"Gnv Aurora: l’evoluzione degli spazi si coniuga con la transizione energetica","post_date":"2026-06-04T14:23:58+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1780583038000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"515832","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Le \"Vacanze Mediterranee\" con viaggio in nave sono il cuore dell’offerta di Grimaldi Lines Tour Operator. Alla traversata marittima abbinano soggiorni in hotel, villaggio o appartamento, tutti singolarmente selezionati con grande attenzione al rapporto qualità/prezzo e pensati non solo per il target famiglia, ma anche per le coppie e i gruppi di amici.\r

Le destinazioni\r

Mete delle Vacanze Mediterranee sono le più famose destinazioni turistiche del Mare Nostrum: la Sardegna delle spiagge iconiche, la Sicilia tra mare e cultura, la Grecia dei tramonti spettacolari e la Spagna della Costa Brava.\r

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A chi ama l’isola dei nuraghi, con i suoi inimitabili colori, è dedicata una speciale Vacanza Mediterranea sulla costa nord occidentale, in prossimità di Badesi. Per soggiorni dal 27 giugno al 5 luglio i prezzi includono viaggio a/r da Livorno per Olbia e da Civitavecchia per Olbia e Porto Torres a bordo delle navi Grimaldi Lines, soggiorno di 7 notti presso il Mimose Beach Village con sistemazione in camera doppia standard e trattamento di pensione completa con bevande selezionate incluse ai pasti, assicurazione medica/annullamento/bagaglio.\r

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In Sicilia, per l’estate 2026, c’è solo l’imbarazzo della scelta. Per soggiornare vicino al mare, uno tra i più belli e incontaminati dell’isola, dopo aver viaggiato da Napoli a Palermo a bordo della Cruise Ausonia di Grimaldi Lines, si soggiornerà presso l’hotel Paradise Beach Resort per 7 notti in camera doppia standard con vista monte, trattamento di pensione completa, assicurazione medica/annullamento/bagaglio.\r

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Tra le mete internazionali spicca l’isola di Corfù, nelle Ionie. Qui la vacanza mediterranea prevede sistemazioni in moderni appartamenti dotati di tutti i comfort, come quelli offerti dal residence Flower Garden in località Ipsos.\r

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È invece la Spagna la destinazione consigliata a tutti coloro che amano le vacanze più movimentate e il divertimento a qualsiasi ora del giorno e della notte. A Lloret del Mar c’è la possibilità di soggiornare presso l’hotel Palm Beach a prezzi davvero interessanti.","post_title":"Grimaldi Lines: le \"Vacanze Mediterranee\" cominciano in nave","post_date":"2026-06-04T14:12:19+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1780582339000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"515789","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_515815\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Casa Bonavita (ph. Julian Vassallo)[/caption]\r

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Dopo un restauro durato sette anni, Casa Bonavita ha aperto le porte ad Attard, storico villaggio nel cuore di Malta. Un tempo antica dimora di famiglia, questo rifugio di 17 camere è stato concepito prima come una casa e successivamente come un hotel.\r

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Nato dalla visione di Christopher e Suzanne Sharp, fondatori di The Rug Company, questo progetto segna il debutto nel mondo dell’hôtellerie per il duo, ispirato dall'amore per l’isola. «Desideriamo che Casa Bonavita diventi un luogo capace di accogliere persone affini e raccontare Malta attraverso il nostro sguardo: un crocevia culturale unico, un affascinante mix di influenze arabe e italiane, sullo sfondo di un'architettura barocca».\r

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Ispirata alle radici maltesi di Suzanne Sharp e all’approccio intuitivo al design che contraddistingue la coppia, Casa Bonavita nasce dall’idea di creare il rifugio che Christopher e Suzanne Sharp avrebbero voluto trovare sull’isola: uno spazio intimo, ricco di carattere e capace di trasportare gli ospiti in un’atmosfera autentica.\r

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Gli interni, curati da Suzanne Sharp Studio, restituiscono all’edificio il suo antico splendore, mantenendo intatta l’atmosfera accogliente e autentica di una dimora privata. Soffitti monumentali, proporzioni armoniche e dettagli architettonici originali si intrecciano con gli arredi vintage di famiglia e opere realizzate da artigiani locali provenienti da Malta e dall’area circostante. Pareti affrescate, arredi d’antiquariato e tessuti pregiati conferiscono agli interni un senso di storia, profondità e continuità senza tempo.\r

La struttura\r

Le 17 camere e suite, ciascuna concepita con una propria identità, sono caratterizzate da un attento equilibrio tra luce naturale, palette cromatiche e proporzioni architettoniche. Molte si affacciano su terrazze private, giardini o sulla piscina.\r

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Al centro di Casa Bonavita si estende il giardino, un progetto di restauro e valorizzazione durato quindici anni, concepito da Christopher Sharp come omaggio ai grandi giardini del Mediterraneo. Ricco di agrumi, palme, bougainvillea, gelsomino e rosmarino, questo rifugio semi-selvatico stempera la formalità della dimora e invita a un ritmo di vita più lento. Il ristorante, guidato dall’executive chef Dex Oseman del The River Café, celebra una cucina mediterranea incentrata sulla qualità degli ingredienti, profondamente legati alla stagionalità e a materie prime d’eccellenza.\r

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Situata in uno dei tre storici villaggi di Malta, Casa Bonavita si inserisce tra il barocco de La Valletta e l’antica città fortificata di Mdina. Tutte le esperienze sono curate personalmente dagli Sharp, che conoscono in modo autentico tutte le sfaccettature di Malta.\r

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A completamento dell’offerta wellness, che include due piscine, hammam, sauna, vasca di immersione fredda e palestra, Casa Bonavita svelerà nei prossimi mesi un ricco programma di trattamenti su misura, terapie e collaborazioni con partner selezionati. È imminente anche l’inaugurazione della Folly Suite,un rifugio separato dalla Casa Principale, immerso in una rigogliosa vegetazione, dotato di una terrazza panoramica e di una piscina privata.","post_title":"Casa Bonavita: nel cuore di Malta apre un gioiello dell'hotellerie di charme","post_date":"2026-06-04T10:35:21+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1780569321000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"515787","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Ryanair ha inaugurato il suo primo volo sulla rotta Forlì-Londra Stansted: il collegamento verso la capitale londinese mancava dal “Luigi Ridolfi” dal 2008 (quell’anno furono quasi 132.000 i passeggeri transitati).\r

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Il Forlì-Londra sarà operativo nei giorni di mercoledì e sabato: «Il momento tanto atteso è arrivato - ha dichiarato Riccardo Pregnolato, Accountable manager F.A. Srl -. Torniamo a connetterci con una delle destinazioni più importanti del Vecchio Continente, meta tra le preferite per ragioni di turismo, studio, lavoro e che consentirà al territorio della Romagna di poter usufruire di un’opportunità di viaggio estremamente ricca e affascinante.\r

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L’augurio è che attraverso la Londra-Forlì anche gli inglesi, sempre più numerosi nella nostra regione, lo certificano le statistiche del turismo, possano utilizzare questi collegamenti quale ulteriore porta d’accesso all’Emilia-Romagna. Più in dettaglio, è risaputo come esista un forte legame storico-artistico tra alcuni illustri personaggi della cultura d’Oltremanica con la vicina città di Ravenna; a cominciare proprio da Lord Byron, poeta e politico britannico, a cui l’antica capitale del mosaico ha voluto dedicare un grande museo interattivo.\r

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Nei giorni scorsi un altro tassello si è poi aggiunto al pacchetto della mobilità da e per l’aeroporto “Ridolfi” proprio in occasione di questa nuova rotta, mettendo così a sistema un servizio fortemente voluto dall’utenza e nato grazie all'ottimo lavoro di squadra di tutte le istituzioni coinvolte: mi riferisco al servizio Bus Terminal realizzato assieme a Start Romagna, Trenitalia Tper e Comune di Forlì. Ricordo, infine, che sull’onda della collaborazione stretta con VisitRavenna è in procinto di essere attivato un altro servizio navetta diretto - senza fermate intermedie - che collegherà, su prenotazione, la stazione ferroviaria di Ravenna al nostro aeroporto. Navetta concepita appositamente per chi viaggia da e per Londra. Anch’essa sarà fruibile il mercoledì e il sabato». \r

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","post_title":"Ryanair operativa sulla Forlì-Londra Stansted con due voli settimanali","post_date":"2026-06-04T10:17:54+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1780568274000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"515760","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Explora III ha completato con successo le prove in mare nel Mediterraneo. Il buon esito delle prove ha confermato le prestazioni tecniche e operative della nave in vista del suo debutto estivo. Explora III è la prima nave della flotta alimentata a gnl e offre la flessibilità di utilizzare carburanti rinnovabili, insieme a un continuo impegno nell’innovazione e nell’efficienza energetica.\r

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Con tutte e sei le navi attualmente in diverse fasi di sviluppo, tra operatività, costruzione e future consegne, Explora Journeys ha raggiunto il punto di metà del suo piano di espansione verso una flotta di sei unità.\r

Estate con le prime tre unità\r

«Il completamento delle prove in mare di Explora III rappresenta un altro motivo di orgoglio per Explora Journeys, mentre continuiamo a dare vita alla nostra visione a lungo termine della flotta - ha dichiarato Anna Nash, presidente di Explora Journeys -. Explora III rappresenta la fase successiva della nostra crescita e riflette il nostro costante impegno verso un’innovazione consapevole, esperienze per gli ospiti e un approccio responsabile ai viaggi oceanici di lusso. Essendo la prima nave della nostra flotta alimentata a gnl, segna anche un passo importante nella transizione verso tecnologie a minori emissioni, sostenendo il nostro percorso verso l’azzeramento delle emissioni nette di gas serra delle operazioni marittime entro il 2050. Quest’estate Explora Journeys avrà tre navi operative: un traguardo significativo che riflette la forza della nostra visione e il notevole slancio del brand».\r

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Dopo il successo delle prove in mare, la nave è tornata presso il cantiere navale di Fincantieri a Sestri Ponente, vicino a Genova, per l’allestimento degli interni e gli ultimi ritocchi finali. In anticipo rispetto ai tempi previsti, Explora III inizierà la sua stagione inaugurale con il Mediterranean Prelude Journey in partenza il 24 luglio 2026, arrivando a Barcelona per la cerimonia ufficiale di battesimo il 1° agosto 2026. Due giorni dopo, il suo maiden Jjourney di sette notti la porterà a Lisbona, segnando l’inizio di una stagione nel Nord Europa.\r

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Nel corso del resto della sua stagione inaugurale, Explora III navigherà tra i maestosi fiordi di Norvegia, Islanda e Groenlandia, prima di attraversare l’Atlantico per esplorare i paesaggi autunnali del New England e della costa orientale del Canada.","post_title":"Explora III pronta al debutto in programma a luglio","post_date":"2026-06-04T09:41:37+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1780566097000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"515726","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Cresce l'interesse per le miniocrociere. In un contesto caratterizzato da vacanze sempre più frammentate e di fronte al caro prezzi, le minicrociere sono usate dalle compagnie in duplice veste: come prodotto di ingresso alle classiche crociere settimanali e come strumento commerciale per riempire last minute navi sempre più grandi.\r

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La nuova edizione dell’osservatorio Ticketcrociere evidenzia un forte interesse degli italiani per le minicrociere a bordo di compagnie come Costa Crociere, Msc Crociere, Royal Caribbean e Norwegian Cruise Lines. Negli ultimi cinque anni i numeri sono lievitati: 35mila richieste nel 2022, 31mila nel 2023, oltre 70mila dal 2024 ad oggi, superando i livelli pre-pandemia.\r

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«Quello a cui stiamo assistendo è un grande interesse per questo format a cui corrisponde un livello di conversione basso, intorno al 4%, imputabile a dinamiche commerciali che storicamente hanno privilegiato prodotti di più lunga durata - spiega Matteo Lorusso, direttore generale di Taoticket, proprietaria del brand Ticketcrociere -. Alla luce del trend in crescita, da gennaio 2026 abbiamo introdotto meccanismi di incentivazione per i nostri agenti di vendita, iniziativa che ci permetterà di convertire in prenotazioni molte più richieste».\r

Buy now pay later\r

Ticketcrociere rileva poi che nel triennio 2023-2025 e nei primi quattro mesi del 2026 il ricorso agli strumenti Buy now pay later, capitanati da Scalapay e PayPal,si è consolidato, attestandosi su percentuali comprese tra il 35 e il 40%, secondo solo alla carta di credito, scelta per i pagamenti delle crociere da una quota di pubblico compresa tra il 53 e il 56%. Le rateizzazioni sono state richieste sia per acquistare biglietti per crociere settimanali che per minicrociere.\r

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«Al momento i pagamenti con carta di credito - aggiunge Lorusso - e i bonifici restano ancora privilegiati ma prevediamo nel giro di una manciata d’anni una loro riduzione a favore del Bnpl, che nel turismo non riguarda soltanto i consumatori con minore capacità di spesa ma riflette una tendenza più ampia alla frammentazione dei pagamenti e all’ottimizzazione della liquidità familiare».\r

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Nel secondo semestre del 2025 il Bnpl ha registrato un incremento del 23% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, consolidando una tendenza ormai strutturale. Si tratta di numeri destinati a crescere, anche a causa della maggiore “massa critica” di persone in movimento. Il viaggio non è più percepito come un lusso occasionale, ma come una componente stabile del benessere personale e sociale, per la quale molti consumatori sono oggi disposti a rateizzare la spesa. L’aumento delle tariffe riguarda anche i traghetti, che stanno un po’ alla volta - anche a causa del caro carburanti - perdendo la loro aura di “economicità”.","post_title":"Minicrociere, il caro prezzi alimenta il \"buy now pay later\"","post_date":"2026-06-04T09:10:46+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1780564246000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"515740","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Accompagnatore dall'Italia, volo incluso e gruppi di piccole dimensioni. La proposta più curata di Caldana Europe Travel, dal 1954 specialista del viaggio guidato di gruppo: i tour della linea Exclusive.\r

Nel catalogo Viaggi Guidati Special 2026, la linea Exclusive è la proposta più curata di Caldana Europe Travel: itinerari pensati per chi vuole entrare davvero nell'anima dei luoghi, guardandoli con occhi nuovi, senza rinunciare a comfort e assistenza. Per le agenzie significa avere in mano un prodotto solido, completo e facile da raccontare al banco, costruito su tre garanzie chiare.\r

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Accompagnatore dall'Italia. Il gruppo parte e rientra seguito da un professionista presente per l'intera durata del viaggio, non un coordinatore che si aggiunge a destinazione. Una presenza continua, dal momento del ritrovo fino al ritorno a casa: un valore concreto per una clientela adulta che cerca un punto di riferimento costante e la serenità di non essere mai sola.\r

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Volo incluso. La quota integra il volo: una proposta chiavi in mano, trasparente, senza pratiche separate da gestire e con un unico interlocutore. Per l'agente di viaggio è una vendita più semplice e più chiara da presentare.\r

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Gruppi di piccole dimensioni. Numeri contenuti per dedicare più tempo a ogni visita, seguire ritmi più umani e costruire un rapporto diretto con l'accompagnatore e con le guide locali qualificate in italiano. È la qualità che il cliente percepisce durante il viaggio e che, al rientro, si trasforma in passaparola e fidelizzazione.\r

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La linea Exclusive 2026 spazia tra le grandi mete europee, ciascuna con la sua atmosfera: Londra e l'Inghilterra, tra storia e capolavori; l'Irlanda verde e autentica; Madrid e l'Andalusia, dove l'arte incontra il calore del Sud; il Portogallo affacciato sull'oceano; la Polonia ricca di memoria; l'isola di Malta, crocevia del Mediterraneo; e la Turchia, dove Oriente e Occidente si incontrano. Itinerari diversi per geografia e suggestione, uniti dallo stesso metodo: scoperta in armonia con il comfort.\r

A completare la proposta, l'ecosistema di servizi che distingue Caldana dal 1954: guide locali qualificate, hotel selezionati, ristorazione tipica del territorio e una centrale operativa con assistenza attiva durante tutto il viaggio.","post_title":"Caldana Exclusive: la linea premium che il tour operator mette nelle mani delle agenzie","post_date":"2026-06-04T09:00:58+00:00","category":["informazione-pr","tour_operator"],"category_name":["Informazione PR","Tour Operator"],"post_tag":["caldana","caldana-exclusive"],"post_tag_name":["Caldana","caldana exclusive"]},"sort":[1780563658000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"515638","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Taglio del nastro, lo scorso 30 maggio, per il nuovo collegamento di Km Malta Airlines tra Malta e Palermo: la rotta siciliana è la seconda destinazione della compagnia ad avviare le operazioni questa settimana nell’ambito dell’orario estivo 2026, dopo il lancio dei voli per Málaga.\r

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Il collegamento viene operato tre volte a settimana, il martedì, il mercoledì e il sabato.\r

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«L’attivazione del collegamento diretto tra Palermo e Malta rappresenta un risultato importante per il percorso di crescita internazionale del Falcone Borsellino - ha dichiarato l'amministratore delegato di Gesap, Gianfranco Battisti - e per il rafforzamento del ruolo strategico della Sicilia nel Mediterraneo. Malta è oggi un hub estremamente dinamico, con oltre cento destinazioni europee e mediterranee, e poterla raggiungere da Palermo in circa un’ora di volo significa creare nuove opportunità per il turismo, il business, gli scambi economici e le relazioni istituzionali tra due territori storicamente molto vicini.\r

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«Questa nuova rotta contribuisce inoltre ad ampliare ulteriormente la connettività internazionale dello scalo di Palermo, migliorando l’accessibilità della Sicilia occidentale e rafforzando il posizionamento dell’aeroporto come piattaforma strategica di mobilità e sviluppo nel Mediterraneo».\r

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Nel cuore del Mediterraneo, le isole maltesi offrono ai visitatori un mix unico di storia, relax, gastronomia e vivace stile di vita mediterraneo. I viaggiatori possono esplorare La Valletta, la capitale di Malta dichiarata Patrimonio dell’Umanità Unesco, passeggiare tra le vie storiche di Mdina, godersi le pittoresche coste di Gozo e Comino oppure vivere la vivace scena culinaria e notturna dell’isola.\r

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Malta è inoltre una destinazione molto apprezzata per brevi city break, corsi di lingua inglese, vacanze all’insegna delle immersioni e del turismo culturale, attirando visitatori tutto l’anno grazie al suo clima mite e alla varietà dell’offerta turistica.","post_title":"Km Malta è operativa sulla rotta per Palermo con tre voli settimanali","post_date":"2026-06-03T09:24:07+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1780478647000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"515623","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Gnv Aurora prende il largo da Tangeri. Un momento a cui hanno preso parte artisti locali e internazionali che hanno affascinato il pubblico con musica e vivaci interventi.\r

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Madrina è stata Federica Pellegrini che, giunta al suo terzo battesimo per la famiglia di Gnv, ha salutato tutti gli ospiti e la città di Tangeri, contenta di tagliare il nastro dopo la formula ufficiale: «Che Dio benedica questa nave e tutti coloro che vi navigheranno. Madrina, in nome di Dio, taglia!».\r

La nave\r

Gnv Aurora, seconda unità alimentata a gnl della flotta, è parte di un piano di rinnovo del valore complessivo di 1,3 miliardi di euro che verrà completato nel 2030 e prevede la consegna di altre quattro nuove navi con cadenza semestrale a partire dal 2027. «La nostra presenza in Marocco si è consolidata nel tempo grazie a una collaborazione costante e a un solido rapporto di fiducia reciproca. - ha affermato Pierfrancesco Vago, presidente esecutivo della divisione Crociere del gruppo Msc e presidente di Gnv -. Il battesimo di Gnv Aurora a Tangeri rappresenta un nuovo e significativo tassello della nostra storica partnership con il Marocco che, grazie alla sua posizione strategica tra l’Atlantico e il Mediterraneo, svolge un ruolo fondamentale nel rafforzamento della rete marittima mediterranea».\r

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Pasquale Salzano, ambasciatore d’Italia in Marocco ha sottolineato che «nel giorno dell’80° anniversario della Repubblica italiana, l’inaugurazione di Gnv Aurora offre un’immagine concreta della profondità delle relazioni tra Italia e Marocco. Collegando Genova a Tangeri questa nuova nave contribuirà ad avvicinare ulteriormente persone, famiglie e imprese tra le due sponde del Mediterraneo». Matteo Catani, ad di Gnv, ha parlato di un impegno per il futuro rappresentato proprio da Gnv Aurora: «La compagnia investirà in tecnologie in grado di coniugare sicurezza, sostenibilità ambientale, efficienza operativa e qualità dell'esperienza di viaggio. Innovazione tecnologica e sostenibilità eleveranno gli standard di comfort, affidabilità e continuità del servizio per i nostri passeggeri. Stiamo costruendo una flotta in grado di accompagnare e accelerare la transizione energetica, in linea con i più rigorosi standard internazionali in materia di sicurezza e sostenibilità e con gli obiettivi di decarbonizzazione del settore marittimo».\r

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Hanno preso parte all'evento più di 500 ospiti e, oltre al direttivo di Gnv con Carole Montarsolo, direttrice generale di Gnv Marocco, sono intervenuti diversi esponenti del governo marocchino e sostenitori: Abdessamad Kayouh, ministro dei trasporti e della logistica del Regno del Marocco, Fatim-Zahra Ammor, ministra del turismo e dell’artigianato del Regno del Marocco e Mohammed Kabbaj, partner storico di Gnv nel Paese.\r

(Chiara Ambrosioni)\r

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