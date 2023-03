Grimaldi Lines, focus su Mare Italia e tariffe ad hoc Mare Italia e tariffe sensibili a tutti i target di utenza. Per Grimaldi Lines l’estate è Mare Italia ma anche Spagna, Grecia e Tunisia. Sulla Sardegna sono confermate le 8 rotte per raggiungere sia il nord che il sud dell’isola. La novità dell’estate 2023 è la nave Europa Palace, che dal 12 febbraio scorso serve la linea Napoli-Cagliari-Palermo e viceversa, consentendo a Grimaldi Lines di rispondere in modo soddisfacente alla crescente richiesta del mercato. La nave è un ferry di ultima generazione, in grado di trasportare fino a 1.800 passeggeri, con una vasta gamma di servizi, dalle sistemazioni confortevoli in cabine standard o superior, ristorante à la carte e self-service, sala giochi per bambini e la grande piscina esterna con solarium, un must nei mesi più caldi. Sulla Sicilia nell’ottobre scorso è stata inaugurata la rotta Napoli-Palermo e viceversa, che è andata ad arricchire l’offerta di collegamenti marittimi per il capoluogo siciliano con partenza dai porti di Livorno, Cagliari e Salerno. La nave a disposizione è la Cruise Ausonia. Grimaldi conferma i collegamenti internazionali sulle destinazioni Spagna, Grecia e Tunisia, per i quali la domanda ha ripreso a crescere in maniera sostenuta. La politica tariffaria, sensibile alle esigenze di tutti i target di utenza, prevede per i collegamenti marittimi da Livorno per Olbia, da Civitavecchia per Olbia e Porto Torres, da Livorno e Napoli per Palermo, da Civitavecchia e Porto Torres per Barcellona, una promozione tra le più apprezzate, l’Advanced Booking, che offre una riduzione del 20% (diritti fissi esclusi) a chi prenota il suo viaggio estivo entro il 30 aprile 2023. A chi viaggia in bassa stagione è invece dedicata la speciale Promo Auto e Moto, con il 100% di sconto (diritti fissi esclusi) sul supplemento veicolo al seguito per un numero limitato di partenze sulla tratta Napoli-Palermo e viceversa. La promozione è valida per prenotazioni effettuate entro il 31 marzo 2023, con partenza entro il 31 maggio 2023 Torna nel 2023 anche la ricca programmazione di viaggi a tema sulla tratta CivitavecchiaBarcellona e ritorno. Dal 21 al 27 aprile è in programma Una Nave di Libri per Barcellona, l’atteso appuntamento con il primo e unico festival della letteratura sul mare, a cura della testata Leggere:tutti. In piena estate, dal 15 al 18 luglio, sarà la volta di Grimaldi Dance Fit Cruise con la sua proposta di lezioni e sessioni di fitness condotta dai più noti istruttori internazionali, nei grandi spazi interni e sul ponte della nave.

Array ( [0] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 441059 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => L’estate italiana di Delta Air Lines sarà quest'anno la più ricca di sempre in termini di numero di voli verso gli Stati Uniti, che saliranno fino a 12 al giorno durante il picco stagionale. "L'Italia, fra le destinazioni più importanti per Delta a livello europeo, è un mercato in cui crediamo molto, ed è per questo che quest’anno lanciamo l’orario estivo con il più alto numero di voli mai operato dal Belpaese - dichiara Frederic Schenk, regional sales manager Delta per il Sud Europa -. Archiviata la pandemia, c’è molta voglia di partire, e l’Italia è una delle destinazioni europee in assoluto più amate dai turisti statunitensi. Viceversa, le quattro destinazioni servite da Delta dall’Italia negli Usa, alcune con collegamenti pluri-giornalieri, sono un’ottima opportunità per gli italiani per scoprire l’America, in un anno in cui si prevedono partenze record”. Riprendono domani, 9 marzo, i collegamenti da Roma per Boston e la frequenza supplementare per New York (secondo volo giornaliero che si aggiunge a quello annuale operato dalla Capitale) e da Milano per Atlanta, mentre il 12 marzo ricomincia il servizio da Venezia per New York e il 27 dello stesso mese la seconda frequenza giornaliera per Atlanta da Roma, già servita da un volo tutto l’anno per la destinazione statunitense. L’11 aprile partirà la seconda frequenza giornaliera per New York da Milano, mentre l’8 maggio sarà la volta del lancio del volo da Venezia per Atlanta e il 26 maggio del terzo giornaliero collegamento da Roma per New York. Il 6 giugno, infine, Detroit comincerà ad essere servita da Fiumicino. Una volta negli Stati Uniti, i passeggeri in partenza dall’Italia potranno proseguire il proprio viaggio con voli in coincidenza verso circa 200 destinazioni in tutti gli Stati Uniti, i Caraibi e oltre. Tutti i voli saranno operati in collaborazione con i partner Delta di joint venture Air France e Klm. Anche a livello transatlantico, Delta offre quest’anno il maggior numero di posti mai messi a disposizione, inclusi i nuovi voli da New York Jfk per Ginevra e London-Gatwick e nuovi collegamenti da Atlanta per Nizza, Tel Aviv e Edimburgo. In aggiunta ai collegamenti estivi, Delta opera voli annuali da Milano Malpensa per New York Jfk e da Roma Fiumicino per New York Jfk e Atlanta. [post_title] => Grimaldi Lines, focus su Mare Italia e tariffe ad hoc [post_date] => 2023-03-08T12:07:46+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1678277266000 ) ) [2] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 441035 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => E' un testa a testa quello in corso tra JetBlue Airways (insieme a Spirit Airlines) e il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti (Doj), che ieri ha intentato una causa per impedire la fusione tra le due compagnie aeree, affermando che il previsto merger da 3,8 miliardi di dollari "porterà a tariffe più alte e a un minor numero di posti, danneggiando milioni di consumatori su centinaia di rotte". La risposta dei due vettori non si è fatta attendere: "Riteniamo che il Doj abbia sbagliato legge e non abbia colto il fatto che questa fusione creerà un concorrente nazionale a basso prezzo e di alta qualità per i quattro grandi vettori (American, Delta, United e Southwest) che, grazie alle loro fusioni approvate dal Doj, controllano circa l'80% del mercato statunitense. La posta in gioco è troppo alta perché il Doj ci impedisca di portare la differenza di JetBlue a più clienti in più mercati" ha affermato Robin Hayes, ceo di JetBlue. Non siamo d'accordo con la decisione del Doj di cercare di bloccare la fusione, che andrà a beneficio dei consumatori e dei dipendenti - ha aggiunto Ted Christie, ceo di Spirit -. Difenderemo con forza la nostra posizione secondo cui la combinazione di JetBlue e Spirit cambierà le carte in tavola per i clienti di tutto il Paese, creando il più convincente concorrente nazionale a basso prezzo dei vettori dominanti negli Stati Uniti. Insieme, intendiamo democratizzare il volo per i viaggiatori di tutto il Paese - un obiettivo che crediamo meriti il sostegno del governo". [post_title] => Il governo Usa pronto a bloccare la fusione JetBlue-Spirit: ma i due vettori non ci stanno [post_date] => 2023-03-08T11:56:56+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1678276616000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 441025 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_441030" align="alignleft" width="300"] Il panel del Piemonte con Giulia Macron e Alessandro Zanon durante l'Itb di Berlino[/caption] Regione Piemonte lega la sua presenza all'Itb di Berlino alla sua promozione turistica a trecentosessanta gradi. Iniziando naturalmente dalla montagna. «Stiamo promuovendo un progetto di recupero delle nostre radici e della nostra storia, non solo legata al Piemonte, ma in qualche caso anche proiettata verso altri paesi confinanti. Il Piemonte è circondata dai monti e dai confini con gli altri Paesi, in particolare con la Francia e con la Svizzera - ha iniziato Giulia Macron, responsabile della direzione coordinamento politiche e fondi europei, turismo e sport e del settore promozione internazionale -. Per questo vogliamo promuovere il progetto di riscoperta dei sedici percorsi di montagna, che hanno rappresentato la cerniera fra la nostra regione e questi Paesi. Si tratta della riproposizione di storiche vie delle quali ne cito una: La via del sale, che ha unito la nostra regione alla Liguria e alla Francia come sbocco al mare. Sono comunque molti i territori in Piemonte caratterizzati da questa realtà». «Balza agli occhi che anche durante la pandemia abbiamo lavorato cercando di tirar fuori un prodotto turistico molto interessante e apprezzabile - ha aggiunto il direttore generale di VisitPiemonte, Alessandro Zanon -. Quello che presentiamo è un turismo lento, un turismo esperenziale, e il Piemonte rappresenta questa modalità di viaggio. Ma oltre a questo aspetto la nostra regione dispone di alta montagna, di enogastronomia, di laghi. Insomma tutto ciò che può essere molto interessante per il mercato tedesco che per noi è un bacino di grande riferimento» [post_title] => Piemonte all'Itb: dalla riscoperta dei sentieri di montagna all'esperenziale [post_date] => 2023-03-08T11:28:41+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1678274921000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 440986 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Ryanair aprirà in aprile una nuova rotta da Rimini a Praga, che sarà attiva due volte alla settimana per tutta l'estate. "Siamo lieti di portare ancora più scelta e valore ai clienti italiani con l'aggiunta di questa nuova rotta per Praga al nostro operativo per l'estate 2023, offrendo ai nostri passeggeri e ai visitatori di Rimini ancora più scelta per le vacanze estive alle tariffe più basse d'Europa - ha dichiarato Mauro Bolla, country manager Italy della low cost irlandese -. Non vediamo l'ora di dare il benvenuto a un numero ancora maggiore di clienti a bordo dei nostri voli da/per Praga quest'estate, mentre Ryanair continua a offrire più traffico, connettività e tariffe più basse di qualsiasi altra compagnia aerea per l'Italia." [post_title] => Ryanair collega Rimini a Praga, da aprile con due voli a settimana [post_date] => 2023-03-08T09:50:29+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1678269029000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 441001 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => E' stato un anno record il 2022 per Starhotels, che ha chiuso con un fatturato totale di 241 milioni di euro, arrivando quasi a triplicare i ricavi del 2021 (pari a 85 milioni), ma soprattutto rimanendo dell'1,7% sopra i livelli del 2019, quando aveva raggiunto il risultato migliore di sempre. E anche i margini operativi lordi presentano numeri di tutto rispetto, con l'ebitda a quota 80 milioni di euro, pari al 33% del giro d'affari complessivo e a un +21% sul 2019. A trainare le performance della compagnia, tornata a essere il primo gruppo italiano per fatturato, la crescita delle tariffe medie, che l'anno scorso sono aumentate del 36% rispetto ai 12 mesi precedenti. Bene anche la domanda leisure, che ha ripreso consistenza grazie al ritorno di mercati chiave, come quello americano, nuovamente secondo bacino di business più importante per la compagnia dopo quello italiano. “Abbiamo chiuso il 2022 con una crescita straordinaria, che rispecchia la reattività, l’ambizione, l’impegno e l’abilità del nostro team di affrontare e superare con successo le gravi difficoltà degli ultimi anni - sottolinea Elisabetta Fabri, presidente e a.d. di Starhotels -. Grazie alla capacità di creare valore attraverso un’attenta attività gestionale e la forte penetrazione commerciale, siamo in grado di attrarre anche proprietà alberghiere terze con contratti di management e di lease. Per il 2023 ci aspettiamo una crescita ancor più energica che supporterà questi nostri piani di sviluppo, più ambiziosi che mai.” Il 2023 vedrà in particolare concretizzarsi investimenti importanti per Starhotels, orientati soprattutto al riposizionamento di alcuni hotel già parte del portfolio e all’avvicinarsi di nuove, importanti aperture: tra queste il Gabrielli, albergo storico dalla facciata in stile veneziano, che si contraddistingue per la location su Riva degli Schiavoni, a breve distanza da piazza San Marco e con affacci sull’isola di San Giorgio Maggiore. L’hotel è al momento oggetto di una importante ristrutturazione e riaprirà nel 2024. La compagnia si è inoltre recentemente aperta con soddisfazione a nuovi modelli di sviluppo quali il mercato degli appartamenti di lusso: dopo i Duomo Luxury Apartments by Rosa Grand Milano – Starhotels Collezione lanciati nel 2021, entro il 2025 sarà la volta del Teatro Luxury Apartments di Firenze, uno dei più grandi recuperi immobiliari in corso nella città del Giglio e nuova proposta residenziale di alto profilo negli spazi dell’ex teatro del Maggio in corso Italia. [post_title] => Starhotels da record: fatturato a 241 mln e margini operativi al 33% [post_date] => 2023-03-08T09:05:18+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1678266318000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 440948 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_440958" align="alignleft" width="300"] I protagonisti della presentazione della nuova stagione Isaholidays[/caption] Doppia novità in arrivo in casa Isaholidays, anche se entrambe ancora in fase progettuale. L'operatore open air sta infatti pensando a un paio di villaggi glamping nuovi: "Uno sarà in Toscana, all'interno di una nostra proprietà agricola situata a Casole d'Elsa, al confine tra il senese e le colline del Chianti. La struttura, realizzata secondo i più moderni concept del glamping sarà dedicata soprattutto per gli amanti della vacanza nella natura. Un altro progetto riguarda invece un piccolo villaggio eco-chic che dovrebbe sorgere in una pineta sul mare, in Veneto, a metà strada tra le nostre due strutture storiche, l'Isamar e il Barricata Holiday Village", ha spiegato a margine di una conferenza stampa dedicata all'apertura della nuova stagione, la sales & marketing manager di Isaholidays, Silvia Pagnan. Dopo aver chiuso il 2022 con 600 mila presenze totali per poco meno di 90 mila arrivi, il gruppo punta quest'anno a un incremento dei volumi del 10%, sulla scia del crescente successo che la formula open air sta avendo tra i vacanzieri di ogni latitudine. "Al momento le nostre strutture accolgono un 60% di ospiti internazionali, tedeschi su tutti, poi svizzeri, austriaci, danesi, olandesi e belgi - ha rivelato Silvia Pagnan -. Il nostro target di riferimento è rappresentato soprattutto dalle famiglie giovani con figli in età scolare, fino ai 16-17 anni di età". E proprio sui bambini si concentrerà ulteriormente il focus di attività e programmi di animazione per il 2023 dei due villaggi. Tra le novità introdotte quest'anno all'Isamar si segnala quindi il Pump Truck: una pista per biciclette, skateboard, pattini a rotelle, monopattini, con curve paraboliche e whoops. A ciò si aggiungono anche le inedite sistemazioni Sirio Junior da 30 metri quadrati più 20 di terrazza, dotate di due camere e altrettanti bagni, nonché di cucina perfettamente attrezzata. Sempre all’Isamar è poi in corso la definitiva approvazione di un piano integrato di sviluppo turistico per la realizzazione di un campo da golf a 18 buche, di una darsena con 500 posti barca e di un complesso residenziale turistico di mille ulteriori unità abitative. Al Barricata, invece, la new entry del divertimento si trova all'interno del parco acquatico: uno Spray Park di 400 metri quadrati con acquascivoli, mini-scivoli per i più piccoli, fontane, cascate d'acqua e geyser animati. A ciò si aggiunge, sempre per i più piccoli, una nuova pista baby-cart, trampolini elastici, giochi gonfiabili, sei postazioni di visione virtuale metaverso e una casetta dei dolci. Infine sono state introdotte le sistemazioni Safari Loft e Boutique: lodge di ultima generazione con veri e propri letti con materassi e lenzuola. Queste soluzioni includono due camere da letto, un bagno e una terza stanzetta in soppalco, per poter ospitare fino a sei persone. La zona giorno è composta da cucina a vista e area living, con ampie vetrate che danno su terrazza e area verde di pertinenza. Tutti gli ambienti climatizzati. [post_title] => Isaholidays progetta due nuovi glamping in Veneto e Toscana [post_date] => 2023-03-07T13:36:55+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1678196215000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 440871 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => L'ingresso di Lufthansa in Ita Airways «porterà un aumento delle tariffe dei voli Ita e ciò si tradurrà in un maggior numero di passeggeri che sceglierà di volare con noi»: così Michael O'Leary, ceo del gruppo Ryanair, a margine dell'inaugurazione dei nuovi hangar della low cost a Milano Bergamo torna a commentare la prossima conclusione della trattativa per la vendita di Ita Airways. Secondo il ceo Lufthansa «è sicuramente un migliore azionista rispetto a quanto avrebbero potuto essere Air France o Delta Air Lines» ma riguardo all'intenzione del colosso tedesco di far crescere l'attività della compagnia italiana e sviluppare il nostro mercato, ribadisce i propri dubbi. Sempre la stessa cosa «Lufthansa dice sempre così, ma ha fatto esattamente la stessa cosa con le acquisizioni in Belgio, Austria e Svizzera limitandosi a portare passeggeri da questi paesi verso i propri hub di Monaco e Francoforte. Il governo italiano dovrebbe chiedere un impegno preciso a Lufthansa: che dagli attuali 15 milioni circa di passeggeri che Ita trasporta oggi si passi nell’arco di cinque anni a 20 milioni. Questo sì sarebbe un impegno di crescita in Italia, qualcosa di valore nelle mani del governo italiano». [post_title] => O'Leary: "L'ingresso di Lufthansa in Ita sarà un vantaggio per Ryanair" [post_date] => 2023-03-07T11:33:14+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( [0] => in-evidenza ) [post_tag_name] => Array ( [0] => In evidenza ) ) [sort] => Array ( [0] => 1678188794000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 440924 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_440926" align="alignleft" width="300"] La terrazza delle Cocoon Residence[/caption] Le Ocean Penthouse misureranno da 43 a 68 metri quadrati, mentre le Ocean Residence spazieranno da 70 a 149 metri quadrati. Explora Journeys svela i dettagli di due delle categorie di cabine che comporranno l'offerta della sue navi. Sistemazioni lussuose fronte-oceano con finestre a tutta altezza e ampie terrazze per rilassarsi, ognuna delle quattro tipologie di Ocean Penthouse presenti includeranno una zona pranzo privata per quattro persone e un'ampia zona giorno per intrattenere gli amici e passare il tempo nella massima comodità. Tutte saranno poi dotate di cabina armadio completa di zona toilette con seduta e asciugacapelli, bagno in marmo con sistema di riscaldamento a pavimento, binocoli personali, punti di ricarica wireless nella zona letto, minibar rifornito in base alle preferenze degli ospiti, macchina per caffè espresso con cialde biodegradabili, bollitore, teiera e una bottiglia d'acqua riutilizzabile in omaggio per ogni ospite. A disposizione pure il servizio in suite 24 ore su 24. Le ampie Ocean Residence offrono quindi spazi confortevoli ed eleganti con zona giorno, sala da pranzo e zona notte separate. La terrazza con vista panoramica fronte oceano include una vasca idromassaggio privata all'aperto, un tavolo da pranzo e lettini. Pregiati i materiali, che comprendono tra gli altri il marmo Calacatta Macchia Vecchia utilizzato nei bagni delle residenze Cocoon, Serenity e Retreat. Queste ultime hanno nomi che riflettono l'effetto calmante dell'oceano e l'esperienza di vita sul mare. Le residenze Cocoon e Serenity includono tra l'altro terrazze che si estendono per tutto il loro perimetro, mentre ancora le Cocoon e le Serenity, con in più le Retreat Residence offrono vasca da bagno e doccia indipendente. A disposizione di tutte le Ocean Residence (che includono anche le Cove) c'è infine un team di residence host per un servizio maggiordomo 24 ore su 24. [post_title] => Explora Journeys presenta le Ocean Penthouse e Residence [post_date] => 2023-03-07T11:21:42+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1678188102000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "grimaldi lines focus mare italia tariffe ad hoc" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":59,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":3190,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"441059","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"L’estate italiana di Delta Air Lines sarà quest'anno la più ricca di sempre in termini di numero di voli verso gli Stati Uniti, che saliranno fino a 12 al giorno durante il picco stagionale.\r

\r

\"L'Italia, fra le destinazioni più importanti per Delta a livello europeo, è un mercato in cui crediamo molto, ed è per questo che quest’anno lanciamo l’orario estivo con il più alto numero di voli mai operato dal Belpaese - dichiara Frederic Schenk, regional sales manager Delta per il Sud Europa -. Archiviata la pandemia, c’è molta voglia di partire, e l’Italia è una delle destinazioni europee in assoluto più amate dai turisti statunitensi. Viceversa, le quattro destinazioni servite da Delta dall’Italia negli Usa, alcune con collegamenti pluri-giornalieri, sono un’ottima opportunità per gli italiani per scoprire l’America, in un anno in cui si prevedono partenze record”.\r

\r

Riprendono domani, 9 marzo, i collegamenti da Roma per Boston e la frequenza supplementare per New York (secondo volo giornaliero che si aggiunge a quello annuale operato dalla Capitale) e da Milano per Atlanta, mentre il 12 marzo ricomincia il servizio da Venezia per New York e il 27 dello stesso mese la seconda frequenza giornaliera per Atlanta da Roma, già servita da un volo tutto l’anno per la destinazione statunitense. L’11 aprile partirà la seconda frequenza giornaliera per New York da Milano, mentre l’8 maggio sarà la volta del lancio del volo da Venezia per Atlanta e il 26 maggio del terzo giornaliero collegamento da Roma per New York. Il 6 giugno, infine, Detroit comincerà ad essere servita da Fiumicino. \r

\r

Una volta negli Stati Uniti, i passeggeri in partenza dall’Italia potranno proseguire il proprio viaggio con voli in coincidenza verso circa 200 destinazioni in tutti gli Stati Uniti, i Caraibi e oltre. Tutti i voli saranno operati in collaborazione con i partner Delta di joint venture Air France e Klm.\r

\r

Anche a livello transatlantico, Delta offre quest’anno il maggior numero di posti mai messi a disposizione, inclusi i nuovi voli da New York Jfk per Ginevra e London-Gatwick e nuovi collegamenti da Atlanta per Nizza, Tel Aviv e Edimburgo.\r

\r

In aggiunta ai collegamenti estivi, Delta opera voli annuali da Milano Malpensa per New York Jfk e da Roma Fiumicino per New York Jfk e Atlanta.","post_title":"Delta scatta in avanti sulle rotte Italia-Stati Uniti: fino a 12 voli giornalieri","post_date":"2023-03-08T13:31:05+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1678282265000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"441020","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Mare Italia e tariffe sensibili a tutti i target di utenza. Per Grimaldi Lines l’estate è Mare Italia ma anche Spagna, Grecia e Tunisia.\r

\r

Sulla Sardegna sono confermate le 8 rotte per raggiungere sia il nord che il sud dell’isola. La novità dell’estate 2023 è la nave Europa Palace, che dal 12 febbraio scorso serve la linea Napoli-Cagliari-Palermo e viceversa, consentendo a Grimaldi Lines di rispondere in modo soddisfacente alla crescente richiesta del mercato. La nave è un ferry di ultima generazione, in grado di trasportare fino a 1.800 passeggeri, con una vasta gamma di servizi, dalle sistemazioni confortevoli in cabine standard o superior, ristorante à la carte e self-service, sala giochi per bambini e la grande piscina esterna con solarium, un must nei mesi più caldi.\r

\r

Sulla Sicilia nell’ottobre scorso è stata inaugurata la rotta Napoli-Palermo e viceversa, che è andata ad arricchire l’offerta di collegamenti marittimi per il capoluogo siciliano con partenza dai porti di Livorno, Cagliari e Salerno. La nave a disposizione è la Cruise Ausonia.\r

\r

Grimaldi conferma i collegamenti internazionali sulle destinazioni Spagna, Grecia e Tunisia, per i quali la domanda ha ripreso a crescere in maniera sostenuta.\r

\r

La politica tariffaria, sensibile alle esigenze di tutti i target di utenza, prevede per i collegamenti marittimi da Livorno per Olbia, da Civitavecchia per Olbia e Porto Torres, da Livorno e Napoli per Palermo, da Civitavecchia e Porto Torres per Barcellona, una promozione tra le più apprezzate, l’Advanced Booking, che offre una riduzione del 20% (diritti fissi esclusi) a chi prenota il suo viaggio estivo entro il 30 aprile 2023.\r

\r

A chi viaggia in bassa stagione è invece dedicata la speciale Promo Auto e Moto, con il 100% di sconto (diritti fissi esclusi) sul supplemento veicolo al seguito per un numero limitato di partenze sulla tratta Napoli-Palermo e viceversa. La promozione è valida per prenotazioni effettuate entro il 31 marzo 2023, con partenza entro il 31 maggio 2023\r

\r

Torna nel 2023 anche la ricca programmazione di viaggi a tema sulla tratta CivitavecchiaBarcellona e ritorno. Dal 21 al 27 aprile è in programma Una Nave di Libri per Barcellona, l’atteso appuntamento con il primo e unico festival della letteratura sul mare, a cura della testata Leggere:tutti. In piena estate, dal 15 al 18 luglio, sarà la volta di Grimaldi Dance Fit Cruise con la sua proposta di lezioni e sessioni di fitness condotta dai più noti istruttori internazionali, nei grandi spazi interni e sul ponte della nave.\r

\r

","post_title":"Grimaldi Lines, focus su Mare Italia e tariffe ad hoc","post_date":"2023-03-08T12:07:46+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1678277266000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"441035","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"E' un testa a testa quello in corso tra JetBlue Airways (insieme a Spirit Airlines) e il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti (Doj), che ieri ha intentato una causa per impedire la fusione tra le due compagnie aeree, affermando che il previsto merger da 3,8 miliardi di dollari \"porterà a tariffe più alte e a un minor numero di posti, danneggiando milioni di consumatori su centinaia di rotte\".\r

\r

La risposta dei due vettori non si è fatta attendere: \"Riteniamo che il Doj abbia sbagliato legge e non abbia colto il fatto che questa fusione creerà un concorrente nazionale a basso prezzo e di alta qualità per i quattro grandi vettori (American, Delta, United e Southwest) che, grazie alle loro fusioni approvate dal Doj, controllano circa l'80% del mercato statunitense. La posta in gioco è troppo alta perché il Doj ci impedisca di portare la differenza di JetBlue a più clienti in più mercati\" ha affermato Robin Hayes, ceo di JetBlue.\r

\r

Non siamo d'accordo con la decisione del Doj di cercare di bloccare la fusione, che andrà a beneficio dei consumatori e dei dipendenti - ha aggiunto Ted Christie, ceo di Spirit -. Difenderemo con forza la nostra posizione secondo cui la combinazione di JetBlue e Spirit cambierà le carte in tavola per i clienti di tutto il Paese, creando il più convincente concorrente nazionale a basso prezzo dei vettori dominanti negli Stati Uniti. Insieme, intendiamo democratizzare il volo per i viaggiatori di tutto il Paese - un obiettivo che crediamo meriti il sostegno del governo\".","post_title":"Il governo Usa pronto a bloccare la fusione JetBlue-Spirit: ma i due vettori non ci stanno","post_date":"2023-03-08T11:56:56+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1678276616000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"441025","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_441030\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Il panel del Piemonte con Giulia Macron e Alessandro Zanon durante l'Itb di Berlino[/caption]\r

\r

Regione Piemonte lega la sua presenza all'Itb di Berlino alla sua promozione turistica a trecentosessanta gradi. Iniziando naturalmente dalla montagna.\r

\r

«Stiamo promuovendo un progetto di recupero delle nostre radici e della nostra storia, non solo legata al Piemonte, ma in qualche caso anche proiettata verso altri paesi confinanti. Il Piemonte è circondata dai monti e dai confini con gli altri Paesi, in particolare con la Francia e con la Svizzera - ha iniziato Giulia Macron, responsabile della direzione coordinamento politiche e fondi europei, turismo e sport e del settore promozione internazionale -. Per questo vogliamo promuovere il progetto di riscoperta dei sedici percorsi di montagna, che hanno rappresentato la cerniera fra la nostra regione e questi Paesi. Si tratta della riproposizione di storiche vie delle quali ne cito una: La via del sale, che ha unito la nostra regione alla Liguria e alla Francia come sbocco al mare. Sono comunque molti i territori in Piemonte caratterizzati da questa realtà».\r

\r

«Balza agli occhi che anche durante la pandemia abbiamo lavorato cercando di tirar fuori un prodotto turistico molto interessante e apprezzabile - ha aggiunto il direttore generale di VisitPiemonte, Alessandro Zanon -. Quello che presentiamo è un turismo lento, un turismo esperenziale, e il Piemonte rappresenta questa modalità di viaggio. Ma oltre a questo aspetto la nostra regione dispone di alta montagna, di enogastronomia, di laghi. Insomma tutto ciò che può essere molto interessante per il mercato tedesco che per noi è un bacino di grande riferimento»\r

\r

","post_title":"Piemonte all'Itb: dalla riscoperta dei sentieri di montagna all'esperenziale","post_date":"2023-03-08T11:28:41+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1678274921000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"440986","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Ryanair aprirà in aprile una nuova rotta da Rimini a Praga, che sarà attiva due volte alla settimana per tutta l'estate. \"Siamo lieti di portare ancora più scelta e valore ai clienti italiani con l'aggiunta di questa nuova rotta per Praga al nostro operativo per l'estate 2023, offrendo ai nostri passeggeri e ai visitatori di Rimini ancora più scelta per le vacanze estive alle tariffe più basse d'Europa - ha dichiarato Mauro Bolla, country manager Italy della low cost irlandese -. Non vediamo l'ora di dare il benvenuto a un numero ancora maggiore di clienti a bordo dei nostri voli da/per Praga quest'estate, mentre Ryanair continua a offrire più traffico, connettività e tariffe più basse di qualsiasi altra compagnia aerea per l'Italia.\"","post_title":"Ryanair collega Rimini a Praga, da aprile con due voli a settimana","post_date":"2023-03-08T09:50:29+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1678269029000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"441001","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"E' stato un anno record il 2022 per Starhotels, che ha chiuso con un fatturato totale di 241 milioni di euro, arrivando quasi a triplicare i ricavi del 2021 (pari a 85 milioni), ma soprattutto rimanendo dell'1,7% sopra i livelli del 2019, quando aveva raggiunto il risultato migliore di sempre. E anche i margini operativi lordi presentano numeri di tutto rispetto, con l'ebitda a quota 80 milioni di euro, pari al 33% del giro d'affari complessivo e a un +21% sul 2019. A trainare le performance della compagnia, tornata a essere il primo gruppo italiano per fatturato, la crescita delle tariffe medie, che l'anno scorso sono aumentate del 36% rispetto ai 12 mesi precedenti. Bene anche la domanda leisure, che ha ripreso consistenza grazie al ritorno di mercati chiave, come quello americano, nuovamente secondo bacino di business più importante per la compagnia dopo quello italiano.\r

\r

“Abbiamo chiuso il 2022 con una crescita straordinaria, che rispecchia la reattività, l’ambizione, l’impegno e l’abilità del nostro team di affrontare e superare con successo le gravi difficoltà degli ultimi anni - sottolinea Elisabetta Fabri, presidente e a.d. di Starhotels -. Grazie alla capacità di creare valore attraverso un’attenta attività gestionale e la forte penetrazione commerciale, siamo in grado di attrarre anche proprietà alberghiere terze con contratti di management e di lease. Per il 2023 ci aspettiamo una crescita ancor più energica che supporterà questi nostri piani di sviluppo, più ambiziosi che mai.”\r

\r

Il 2023 vedrà in particolare concretizzarsi investimenti importanti per Starhotels, orientati soprattutto al riposizionamento di alcuni hotel già parte del portfolio e all’avvicinarsi di nuove, importanti aperture: tra queste il Gabrielli, albergo storico dalla facciata in stile veneziano, che si contraddistingue per la location su Riva degli Schiavoni, a breve distanza da piazza San Marco e con affacci sull’isola di San Giorgio Maggiore. L’hotel è al momento oggetto di una importante ristrutturazione e riaprirà nel 2024.\r

\r

La compagnia si è inoltre recentemente aperta con soddisfazione a nuovi modelli di sviluppo quali il mercato degli appartamenti di lusso: dopo i Duomo Luxury Apartments by Rosa Grand Milano – Starhotels Collezione lanciati nel 2021, entro il 2025 sarà la volta del Teatro Luxury Apartments di Firenze, uno dei più grandi recuperi immobiliari in corso nella città del Giglio e nuova proposta residenziale di alto profilo negli spazi dell’ex teatro del Maggio in corso Italia.","post_title":"Starhotels da record: fatturato a 241 mln e margini operativi al 33%","post_date":"2023-03-08T09:05:18+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1678266318000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"440948","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_440958\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] I protagonisti della presentazione della nuova stagione Isaholidays[/caption]\r

\r

Doppia novità in arrivo in casa Isaholidays, anche se entrambe ancora in fase progettuale. L'operatore open air sta infatti pensando a un paio di villaggi glamping nuovi: \"Uno sarà in Toscana, all'interno di una nostra proprietà agricola situata a Casole d'Elsa, al confine tra il senese e le colline del Chianti. La struttura, realizzata secondo i più moderni concept del glamping sarà dedicata soprattutto per gli amanti della vacanza nella natura. Un altro progetto riguarda invece un piccolo villaggio eco-chic che dovrebbe sorgere in una pineta sul mare, in Veneto, a metà strada tra le nostre due strutture storiche, l'Isamar e il Barricata Holiday Village\", ha spiegato a margine di una conferenza stampa dedicata all'apertura della nuova stagione, la sales & marketing manager di Isaholidays, Silvia Pagnan.\r

\r

Dopo aver chiuso il 2022 con 600 mila presenze totali per poco meno di 90 mila arrivi, il gruppo punta quest'anno a un incremento dei volumi del 10%, sulla scia del crescente successo che la formula open air sta avendo tra i vacanzieri di ogni latitudine. \"Al momento le nostre strutture accolgono un 60% di ospiti internazionali, tedeschi su tutti, poi svizzeri, austriaci, danesi, olandesi e belgi - ha rivelato Silvia Pagnan -. Il nostro target di riferimento è rappresentato soprattutto dalle famiglie giovani con figli in età scolare, fino ai 16-17 anni di età\".\r

\r

E proprio sui bambini si concentrerà ulteriormente il focus di attività e programmi di animazione per il 2023 dei due villaggi. Tra le novità introdotte quest'anno all'Isamar si segnala quindi il Pump Truck: una pista per biciclette, skateboard, pattini a rotelle, monopattini, con curve paraboliche e whoops. A ciò si aggiungono anche le inedite sistemazioni Sirio Junior da 30 metri quadrati più 20 di terrazza, dotate di due camere e altrettanti bagni, nonché di cucina perfettamente attrezzata. Sempre all’Isamar è poi in corso la definitiva approvazione di un piano integrato di sviluppo turistico per la realizzazione di un campo da golf a 18 buche, di una darsena con 500 posti barca e di un complesso residenziale turistico di mille ulteriori unità abitative.\r

\r

Al Barricata, invece, la new entry del divertimento si trova all'interno del parco acquatico: uno Spray Park di 400 metri quadrati con acquascivoli, mini-scivoli per i più piccoli, fontane, cascate d'acqua e geyser animati. A ciò si aggiunge, sempre per i più piccoli, una nuova pista baby-cart, trampolini elastici, giochi gonfiabili, sei postazioni di visione virtuale metaverso e una casetta dei dolci. Infine sono state introdotte le sistemazioni Safari Loft e Boutique: lodge di ultima generazione con veri e propri letti con materassi e lenzuola. Queste soluzioni includono due camere da letto, un bagno e una terza stanzetta in soppalco, per poter ospitare fino a sei persone. La zona giorno è composta da cucina a vista e area living, con ampie vetrate che danno su terrazza e area verde di pertinenza. Tutti gli ambienti climatizzati.","post_title":"Isaholidays progetta due nuovi glamping in Veneto e Toscana","post_date":"2023-03-07T13:36:55+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1678196215000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"440871","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"L'ingresso di Lufthansa in Ita Airways «porterà un aumento delle tariffe dei voli Ita e ciò si tradurrà in un maggior numero di passeggeri che sceglierà di volare con noi»: così Michael O'Leary, ceo del gruppo Ryanair, a margine dell'inaugurazione dei nuovi hangar della low cost a Milano Bergamo torna a commentare la prossima conclusione della trattativa per la vendita di Ita Airways.\r

\r

Secondo il ceo Lufthansa «è sicuramente un migliore azionista rispetto a quanto avrebbero potuto essere Air France o Delta Air Lines» ma riguardo all'intenzione del colosso tedesco di far crescere l'attività della compagnia italiana e sviluppare il nostro mercato, ribadisce i propri dubbi.\r

Sempre la stessa cosa\r

«Lufthansa dice sempre così, ma ha fatto esattamente la stessa cosa con le acquisizioni in Belgio, Austria e Svizzera limitandosi a portare passeggeri da questi paesi verso i propri hub di Monaco e Francoforte. Il governo italiano dovrebbe chiedere un impegno preciso a Lufthansa: che dagli attuali 15 milioni circa di passeggeri che Ita trasporta oggi si passi nell’arco di cinque anni a 20 milioni. Questo sì sarebbe un impegno di crescita in Italia, qualcosa di valore nelle mani del governo italiano».\r

\r

","post_title":"O'Leary: \"L'ingresso di Lufthansa in Ita sarà un vantaggio per Ryanair\"","post_date":"2023-03-07T11:33:14+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1678188794000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"440924","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_440926\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] La terrazza delle Cocoon Residence[/caption]\r

\r

Le Ocean Penthouse misureranno da 43 a 68 metri quadrati, mentre le Ocean Residence spazieranno da 70 a 149 metri quadrati. Explora Journeys svela i dettagli di due delle categorie di cabine che comporranno l'offerta della sue navi. Sistemazioni lussuose fronte-oceano con finestre a tutta altezza e ampie terrazze per rilassarsi, ognuna delle quattro tipologie di Ocean Penthouse presenti includeranno una zona pranzo privata per quattro persone e un'ampia zona giorno per intrattenere gli amici e passare il tempo nella massima comodità.\r

Tutte saranno poi dotate di cabina armadio completa di zona toilette con seduta e asciugacapelli, bagno in marmo con sistema di riscaldamento a pavimento, binocoli personali, punti di ricarica wireless nella zona letto, minibar rifornito in base alle preferenze degli ospiti, macchina per caffè espresso con cialde biodegradabili, bollitore, teiera e una bottiglia d'acqua riutilizzabile in omaggio per ogni ospite. A disposizione pure il servizio in suite 24 ore su 24. \r

\r

Le ampie Ocean Residence offrono quindi spazi confortevoli ed eleganti con zona giorno, sala da pranzo e zona notte separate. La terrazza con vista panoramica fronte oceano include una vasca idromassaggio privata all'aperto, un tavolo da pranzo e lettini. Pregiati i materiali, che comprendono tra gli altri il marmo Calacatta Macchia Vecchia utilizzato nei bagni delle residenze Cocoon, Serenity e Retreat. Queste ultime hanno nomi che riflettono l'effetto calmante dell'oceano e l'esperienza di vita sul mare. Le residenze Cocoon e Serenity includono tra l'altro terrazze che si estendono per tutto il loro perimetro, mentre ancora le Cocoon e le Serenity, con in più le Retreat Residence offrono vasca da bagno e doccia indipendente. A disposizione di tutte le Ocean Residence (che includono anche le Cove) c'è infine un team di residence host per un servizio maggiordomo 24 ore su 24.\r

\r

","post_title":"Explora Journeys presenta le Ocean Penthouse e Residence","post_date":"2023-03-07T11:21:42+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1678188102000]}]}}