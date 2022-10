Grimaldi Lines al via la nuova linea Napoli-Palermo Novità in casa Grimaldi Lines con l’inaugurazione il 17 ottobre della nuova linea Napoli-Palermo che prevede tre partenze settimanali notturne in entrambe le direzioni operate dalla M/n Cruise Ausonia in grado di trasportare oltre 1.800 passeggeri Al TTG Travel Experience

“TTG Travel Experience chiude una stagione che ha registrato ottimi risultati, superando addirittura gli standard pre-pandemici – ha dichiarato Francesca Marino, Passenger Department Manager di Grimaldi Lines – Ci presentiamo dunque sul palcoscenico di Rimini forti dei numeri raggiunti e soprattutto degli investimenti che la Compagnia è pronta a sostenere. La nuova linea Napoli-Palermo ci permetterà infatti di ampliare il network di collegamenti verso la destinazione Sicilia, da sempre centrale nella nostra programmazione, e di consolidare la presenza nel porto di Napoli, che è la nostra città”. L’andamento delle prenotazioni estive, con ottime performance sulle maggiori isole, ma in buona crescita anche per le linee internazionali, ha messo in evidenza una nuova tendenza italiana: la domanda, che tradizionalmente si concentrava sulle partenze dei mesi di luglio e agosto, è cresciuta significativamente anche per giugno e settembre. In tal senso, l’utenza ha mostrato di apprezzare la politica tariffaria di Grimaldi Lines flessibile e targettizzata, che non si limita all’Advance Booking, ma propone promozioni speciali a tempo in ogni periodo dell’anno. Tanti i progetti già avviati per la prossima stagione, a partire dai viaggi a tema di 4 giorni con la formula hotel on board sulla linea Civitavecchia-Barcellona e viceversa, che sono un must del prodotto Grimaldi Lines. Negli ultimi mesi del 2022 riprenderà appieno la programmazione, con gli eventi di Halloween e Capodanno. Nel 2023 seguirà un ricco calendario di appuntamenti per i mesi primaverili ed estivi: tra questi Crociera con Delitto, Love Beat Boat e Grimaldi Dance Fit Cruise. Verrà ulteriormente ampliata anche l’offerta di Grimaldi Lines Tour Operator, sempre con la formula consolidata della vacanza nave + soggiorno: il catalogo dell’estate 2023 proporrà un’ampia selezione di strutture ricettive nelle più belle località del Mediterraneo, con particolare attenzione al rapporto qualità/prezzo. Riprende infine a pieno ritmo il progetto Grimaldi Educa, che la Compagnia dedica alla formazione di tutti gli studenti italiani e che prevede una programmazione specifica di PCTO, nonché un’ampia proposta di viaggi di istruzione ed eventi di didattica.

Articoli che potrebbero interessarti:

Array ( [0] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 432161 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Novità in casa Grimaldi Lines con l'inaugurazione il 17 ottobre della nuova linea Napoli-Palermo che prevede tre partenze settimanali notturne in entrambe le direzioni operate dalla M/n Cruise Ausonia in grado di trasportare oltre 1.800 passeggeri Al TTG Travel Experience “TTG Travel Experience chiude una stagione che ha registrato ottimi risultati, superando addirittura gli standard pre-pandemici - ha dichiarato Francesca Marino, Passenger Department Manager di Grimaldi Lines - Ci presentiamo dunque sul palcoscenico di Rimini forti dei numeri raggiunti e soprattutto degli investimenti che la Compagnia è pronta a sostenere. La nuova linea Napoli-Palermo ci permetterà infatti di ampliare il network di collegamenti verso la destinazione Sicilia, da sempre centrale nella nostra programmazione, e di consolidare la presenza nel porto di Napoli, che è la nostra città”. L’andamento delle prenotazioni estive, con ottime performance sulle maggiori isole, ma in buona crescita anche per le linee internazionali, ha messo in evidenza una nuova tendenza italiana: la domanda, che tradizionalmente si concentrava sulle partenze dei mesi di luglio e agosto, è cresciuta significativamente anche per giugno e settembre. In tal senso, l’utenza ha mostrato di apprezzare la politica tariffaria di Grimaldi Lines flessibile e targettizzata, che non si limita all’Advance Booking, ma propone promozioni speciali a tempo in ogni periodo dell’anno. Tanti i progetti già avviati per la prossima stagione, a partire dai viaggi a tema di 4 giorni con la formula hotel on board sulla linea Civitavecchia-Barcellona e viceversa, che sono un must del prodotto Grimaldi Lines. Negli ultimi mesi del 2022 riprenderà appieno la programmazione, con gli eventi di Halloween e Capodanno. Nel 2023 seguirà un ricco calendario di appuntamenti per i mesi primaverili ed estivi: tra questi Crociera con Delitto, Love Beat Boat e Grimaldi Dance Fit Cruise. Verrà ulteriormente ampliata anche l’offerta di Grimaldi Lines Tour Operator, sempre con la formula consolidata della vacanza nave + soggiorno: il catalogo dell’estate 2023 proporrà un’ampia selezione di strutture ricettive nelle più belle località del Mediterraneo, con particolare attenzione al rapporto qualità/prezzo. Riprende infine a pieno ritmo il progetto Grimaldi Educa, che la Compagnia dedica alla formazione di tutti gli studenti italiani e che prevede una programmazione specifica di PCTO, nonché un’ampia proposta di viaggi di istruzione ed eventi di didattica. [post_title] => Grimaldi Lines al via la nuova linea Napoli-Palermo [post_date] => 2022-10-12T15:33:44+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1665588824000 ) ) [1] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 432127 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_432128" align="alignleft" width="343"] Tommaso Stranieri ed Elena David[/caption] Italiani sempre più attenti all’ambiente e sempre più disposti a pagare un sovrapprezzo anche per viaggi e soggiorni sostenibili. A rivelarlo è “Obiettivo sostenibilità: nuove traiettorie di sviluppo per il turismo italiano”, il nuovo studio di Deloitte in collaborazione con AICEO-Associazione Italiana Ceo che analizza l’impatto della sostenibilità sulla filiera del turismo italiano. «Con questa ricerca abbiamo cercato di capire in che modo gli operatori del settore stanno affrontando le sfide della sostenibilità e come i turisti percepiscono e applicano le buone pratiche di sostenibilità nella loro esperienza di viaggio e soggiorno», afferma Tommaso Stranieri, partner di Deloitte, presentando lo studio in occasione della fiera Sia Hospitality Design di Rimini, ospite dell’Arena Allegrini del Gruppo Allegrini, storica azienda italiana leader nella detergenza professionale e nella cosmetica per l’hotellerie. «Dalla nostra ricerca emerge che la maggioranza dei viaggiatori oggi riconosce il valore e la necessità di pratiche di gestione sostenibili da parte degli operatori del turismo. Ma non solo: più di uno su due dice di essere disposto a pagare un sovrapprezzo, a patto che tali pratiche siano effettivamente riconoscibili ed efficaci. La consapevolezza di tale orientamento deve indurre gli operatori del turismo italiano a consolidare gli interventi fatti finora e ad avviarne dei nuovi, anche facendo leva sulle agevolazioni e sui fondi disponibili legati alla transizione ecologica», spiega Stranieri. «È molto importante che AICEO sia promotore di questo confronto tra i diversi stakeholder del turismo in tema di sostenibilità. Oggi non solo i grandi gruppi alberghieri italiani ed internazionali, ma anche le associazioni di categoria e la finanza sono sempre più coinvolti in prima linea nelle dinamiche green legate al turismo in una contaminazione continua per un futuro sempre più orientato ai grandi temi ambientale, sociale e di governance. Inoltre, questo lavoro è coerente con la missione di AICEO quale espressa nel programma del triennio 2020/2023, a guida della Presidente Paola Corna Pellegrini: contribuire, attraverso le esperienze e le competenze dei CEO, a rendere l'Italia un Paese più competitivo», dichiara Elena David, leader del tavolo turismo di AICEO, nonché fondatrice e Past President dell’Associazione. Turismo Sostenibile a difesa del clima e delle comunità locali. Il 64% degli intervistati dichiara che sono gli effetti del cambiamento climatico ad aver influito sulla considerazione di viaggiare in maniera più sostenibile – percentuale che sale fino al 71% quando si parla della Gen Z. A spingere a una forma di “turismo sostenibile” è soprattutto il desiderio di tutela del territorio (60%), con l’obiettivo di preservare l’ambiente e la cultura di un luogo, e la volontà di riduzione dell’impatto ambientale tramite mezzi di trasporto ecologici (52%). Inoltre, il 63% degli intervistati ha dichiarato di prediligere mete turistiche locali per incentivare il turismo di prossimità e rivalutare i borghi del proprio Paese. Significative anche le percentuali di coloro che scelgono ristoranti che offrono prodotti a Km 0 (45%) o che si affidano a tour operator del posto per le proprie escursioni, prestando attenzione a dare priorità ad attività organizzate rispettose dell’ambiente (41%). Comportamenti sostenibili anche in vacanza. Così, anche nell’ambito delle vacanze, sette intervistati su dieci dichiarano di riuscire facilmente a seguire comportamenti consapevoli, adottando misure pratiche per ridurre il proprio impatto nella località in cui soggiornano. Si tratta di comportamenti spesso mutuati dalle abitudini sviluppate in casa, come la riduzione degli sprechi tramite il riutilizzo delle bottiglie plastica (46%), la riduzione del consumo di acqua (40%) ed elettricità (39%). Oppure l’attenzione verso la scelta di mezzi di trasporto poco inquinanti sia per raggiungere la propria destinazione (44%), sia durante il soggiorno, ad esempio scegliendo la bicicletta o i mezzi pubblici per spostamenti locali quando possibile (37%). Ancora poco praticata invece è la compensazione delle proprie emissioni di carbonio tramite l’acquisto di carbon credits (13%). L’importanza di comunicare (bene) l’impegno per la sostenibilità. La sostenibilità, dunque, ormai è un fattore importante per dirsi soddisfatto della propria esperienza di alloggio (68%) e di viaggio (65%). Dalla ricerca, però, emerge che solo il 30% dei turisti dichiara di trovare con facilità informazioni sulle pratiche sostenibili delle strutture alberghiere o dei mezzi di trasporto. Ma non solo: i turisti segnalano anche una mancanza di chiarezza nella comunicazione. Solo il 30% ritiene che strutture ricettive e operatori di trasporto comunichino in maniera chiara le proprie politiche sostenibili e solo il 38% pensa che le strutture sostenibili siano facilmente riconoscibili e ben segnalate su siti di booking online, in agenzia o sul sito della struttura. Comunicare in modo efficace, invece, è estremamente importante: il 47% dei turisti, infatti, dichiara che la disponibilità di informazioni in merito alle politiche ESG di una struttura impatta sulla scelta finale dell’alloggio, così come avviene per il 48% dei consumatori quando deve scegliere il trasporto. Inoltre, secondo il 69% degli intervistati la presenza di una certificazione di sostenibilità è sinonimo di responsabilità e il 52% ritiene che questi strumenti contribuiscano positivamente nella formazione del giudizio nei confronti dell’attività stessa. La presenza di una certificazione di sostenibilità è inoltre un importante driver di scelta della struttura per il 61% degli intervistati. Come migliorare l’offerta legata al turismo sostenibile. Secondo gli italiani (77%) anche i siti di booking online e più in generale le agenzie di viaggio devono migliorare la segnalazione delle strutture con certificazioni sostenibili per facilitare il turista. Inoltre, i turisti sarebbero favorevoli alla creazione di un portale del turismo sostenibile: la maggioranza dei turisti (68%) lo troverebbe molto utile per poter trovare in un unico punto di facile accessibilità e semplice consultazione. Per realizzare questo obiettivo, i turisti identificano nel Governo e nelle Istituzioni nazionali e sovranazionali (46%) gli attori più indicati, seguiti dalle agenzie di viaggio e tour operator (32%), sia virtuali che fisici. Più marginale il ruolo delle strutture ricettive (13%) e delle associazioni ambientaliste (9%). Sì a un sovrapprezzo, ma a fronte di azioni concrete degli operatori. Se il costo complessivo di una vacanza green potrebbe essere una barriera per molti, la maggioranza degli italiani oggi sembra essere disposta a pagare un sovrapprezzo pur di potere usufruire di servizi e operatori che lavorano in maniera sostenibile. Circa la metà dichiara infatti di essere disposta a spendere un 5-10% in più, mentre circa il 20% si spingerebbe fino al 15-20% in più. Questo maggiore investimento è giustificato da motivazioni etiche, ma deve essere avallato anche da informazioni accurate e affidabili in merito alle attività ed iniziative dei vari operatori. [post_title] => Cresce la richiesta di viaggi sostenibili [post_date] => 2022-10-12T14:09:06+00:00 [category] => Array ( [0] => mercato_e_tecnologie ) [category_name] => Array ( [0] => Mercato e tecnologie ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1665583746000 ) ) [2] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 432112 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Fra le mete di turismo montano, la Valle d’Aosta - regione europea dello sport 2023 - dal 12 al 14 ottobre registra numeri record, in termini sia di arrivi sia di presenze, mediamente oltre al +35% rispetto all’anno precedente, soprattutto grazie al ritorno degli stranieri, in particolare francesi, olandesi e svizzeri. All’interno dei cinque maggiori comprensori sciistici del territorio della Valle d’Aosta, fra le principali novità della stagione invernale 2022/23, il comprensorio di Cervinia, che ha inaugurato la stagione già dal primo ottobre, dal 29 ottobre sarà il palcoscenico della più attesa Coppa del mondo di Sci: il Mattherhorn Cervino Speed Opening, la prima gara transfrontaliera della storia e la più alta del circuito della Coppa del Mondo. Al Cervino Ski Paradise è, inoltre, attiva una nuova seggiovia, la Gran Sometta a Valtournenche, e anche una nuova pista, la numero 34, che collega la località di Cielo Alto alla partenza degli impianti di risalita di Bardoney, con un nuovo tapis roulant coperto in funzione al campetto di Cretaz. A Courmayeur, che inaugura la stagione invernale dal 26 novembre, quest’anno vi saranno impianti di innevamento artificiale che coprono l’80% delle piste del comprensorio. E per vivere uno dei Giganti delle Alpi da un altro punto di vista, SkyWay Monte Bianco offre panorami al confine tra montagna e cielo, a 3.466 metri di altitudine. Dal 26 novembre prende il via la stagione sciistica anche a La Thuile nel comprensorio internazionale Espace San Bernardo, che collega Valle d'Aosta e Savoia francese (La Rosière): 152 km di piste, un unico skipass internazionale e moderni impianti di risalita. Un resort ideale per i più esperti ma anche per chi è alle prime armi. La nuova stagione presenterà, inoltre, un nuovo percorso di sci alpinismo transfrontaliero, nell’ambito del progetto italo-francese Nouvelles Liaisons, attraverso il Colle del Piccolo San Bernardo. Dal 26 novembre è attivo anche il comprensorio sciistico di Pila, che per la prossima stagione invernale ha potenziato l’innevamento programmato e punta ad aumentare la vendita online dello skipass, applicando incentivi particolari in determinati periodi dell’anno. P Il Monterosa Ski, a cavallo tra Valle d’Aosta e Piemonte, inaugurerà la stagione il 2 dicembre. Il comprensorio principale “3 Valli sci ai piedi”, con le sue 51 piste tra i territori di Gressoney-La-Trinité, Champoluc e Alagna Valsesia, e le piccole stazioni dell’area per l’inverno 22/23 confermano i costi della passata stagione, con una politica di dynamic pricing. Anche il Monterosa Ski per la nuova stagione offrirà impianti ammodernati e il potenziamento dell’innevamento programmato. L’offerta invernale regionale è disponibile sul portale Skilife.ski, punto di riferimento per lo sci alpino, con aggiornamenti in tempo reale su comprensori, bollettini neve, webcams, apertura piste e impianti, tariffe. E per chiunque cerchi una sistemazione in Valle d’Aosta, il portale Booking Valle d’Aosta - lo strumento per la prenotazione dei soggiorni gestito direttamente dall’Ufficio regionale del Turismo - offre l'elenco delle strutture ricettive della Valle d'Aosta (alberghi, RTA, B&B, agriturismi e appartamenti), con la possibilità di prenotare direttamente online, selezionando in base al comprensorio o al tipo di esperienza desiderata. [post_title] => Le novità d'inverno della Valle d'Aosta [post_date] => 2022-10-12T12:21:59+00:00 [category] => Array ( [0] => incoming ) [category_name] => Array ( [0] => Incoming ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1665577319000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 431898 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => "Ritornare ai livelli pre-pandemia, soprattutto perché ci confrontiamo con un contesto economico, sociale e politico completamente diverso": questo il "primo grande obiettivo del prossimo anno" per Neos, come spiega il direttore commerciale, Aldo Sarnataro. "L'altra grossa sfida - prosegue il manager - è quella di continuare a seguire la strada tracciata questa estate, con un'offerta di volato sempre più stabile e di qualità elevata". La capacità pianificata per la stagione invernale 2022- 23 è dunque "simile a quella pre-pandemia. Riconfermiamo tutte le destinazioni che operavamo nel 2019 con l'aggiunta di quelle aperte durante la pandemia, come ad esempio New York dove riconfermiamo le 3 frequenze, il Kazahkstan, Senegal e Il Cairo, che amplia l'offerta Egitto con tour sul Cairo/Luxor e soggiorni mare sul mar Rosso con Sharm e Marsa Alam dai principali aeroporti italiani (Milano, Bergamo, Verona, Bologna, Roma, Napoli, Bari e Catania)". Novità dell'inverno sul lungo raggio è Mauritius, con partenze da Milano, Roma con voli diretti e da altri punti in Italia grazie all'accordo interline con Ita Airways. "Importante evidenziare, rispetto al passato, la maggiore e più flessibile offerta su gran parte della programmazione con partenze in giorni diversi e più collegamenti da diversi aeroporti grazie all’accordo con Ita su Roma e con easyJet su Milano Malpensa". Bilancio "complessivamente positivo" per l'estate da poco conclusa, "a riconferma della voglia di viaggiare nonostante il persistere dei contagi, l'instabilità politica, la situazione internazionale instabile e l’incertezza dei costi. Inoltre, è stata un'estate caratterizzata da un sistema in forte difficoltà, per la carenza di personale e impreparato a gestire l’improvvisa crescita del traffico. Basti pensare alle pesanti cancellazioni dei vettori in tutta l'Europa. Neos è riuscita a proseguire l’operatività senza ripercussioni sulle attività e, laddove necessario, modificando il business per continuare ad essere operativa, anche nei mesi più difficili della pandemia. Questa decisione, non priva di rischi, ha consentito alla compagnia di essere reattiva e pronta ad assecondare l’improvviso aumento di domanda, riallocando, potenziando e riconfermando turni, operativi e programmazioni grazie a una squadra che non si è mai fermata. Questo ci ha consentito di accogliere la forte domanda del mercato raggiungendo ottimi risultati nell’estate". [post_title] => Neos: "Pronta e reattiva nel gestire l'aumento della domanda". Le novità dell'inverno [post_date] => 2022-10-12T10:30:33+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1665570633000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 432041 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_278235" align="alignleft" width="300"] Fabrizio Gaggio[/caption] Gruppo UNA ha raggiunto un altro importante risultato alla prima edizione degli European Mission Awards 2022, il premio dedicato ai più importanti operatori del business travel che in questa nuova veste punta a riconoscere l'eccellenza a livello europeo. Nel corso della cerimonia di gala, che si è svolta il 10 ottobre a Roma, la più grande catena alberghiera italiana si è distinta nella categoria “Best In-House Safe & Clean Programme for Business Travellers”. Il riconoscimento premia il suo protocollo UNAsafe, che include la digitalizzazione dei principali servizi dedicati agli ospiti in ambito front office, room division e ristorazione. Grazie a questo protocollo, gruppo UNA è stato tra i primi ad offrire un elevato standard di servizi in termini di salute e sicurezza, consentendo ai viaggi aziendali di riprendere nel pieno rispetto dei requisiti post pandemici. «Riceviamo con grande orgoglio questo riconoscimento che premia l’impegno profuso prontamente da Gruppo UNA fin dalla prima fase della pandemia per contribuire a una veloce ripresa dei viaggi d’affari e degli eventi business, garantendo un ambiente sereno e sicuro per i nostri ospiti e per tutto il personale” commenta Fabrizio Gaggio, direttore generale gruppo UNA. “Da subito siamo stati in prima linea per adeguare i nostri spazi meeting e le strutture alle normative vigenti, con lo scopo di facilitare la ripresa di trasferte, eventi aziendali e meeting in totale sicurezza. Questo premio testimonia la virtuosità delle misure introdotte con il nostro protocollo UNAsafe, su cui continuiamo ad investire in questa delicata fase di rilancio del settore Business Travel». Il riconoscimento è stato assegnato da un team di esperti del settore composto da rappresentanti degli acquirenti e dei fornitori di viaggi europei e ha premiato il programma dettagliato di azioni, servizi e procedure messo in atto da gruppo UNA che promette agli ospiti un’esperienza di soggiorno non solo sicura, ma anche sanificata e garantita. Gruppo UNA si distingue per la sua ampia offerta dedicata al Business Travel, grazie a un variegato portfolio che conta oggi ben 48 tra hotel, resort e residence distribuiti in 13 regioni d’Italia e 3 brand che rispondono a diverse necessità professionali per ospitare riunioni ed eventi in Italia: soluzioni che spaziano da location esclusive a vasti spazi fino a 1.200 partecipanti. [post_title] => Al gruppo UNA l'European Mission Awards per il business travel [post_date] => 2022-10-12T09:34:32+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1665567272000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 432100 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_432101" align="alignleft" width="285"] Mirco De Pellegrin[/caption] Abbiamo incontrato Mirco De Pellegrin, director retail deistribution Expedia Group, per capire il trend del momento, ma anche per analizzare i fattori e le variabili che stanno stringendo il mercato del turismo negli ultimi mesi. Mi può fare una sintesi dell'andamento della stagione estiva? Durante la stagione estiva abbiamo notato un crescente entusiasmo per i viaggi. In particolare, abbiamo registrato un aumento di oltre il 50% rispetto all'anno precedente nella domanda globale di voli a lungo raggio; le principali città e le destinazioni balneari sono sempre molto popolari tra i viaggiatori. I nostri dati di ricerca mostrano che i viaggiatori di tutto il mondo hanno cercato di prenotare soprattutto viaggi a breve termine: le ricerche per la finestra di prenotazione 61-90 giorni hanno registrato un aumento del 15% rispetto al trimestre precedente. Secondo lei il costo energetico e l'inflazione potranno ridurre la domanda? Finora i nostri dati hanno dimostrato che l'aumento dei costi non ha avuto un impatto negativo sulla domanda. Anzi, nel secondo trimestre di quest'anno abbiamo registrato il più alto numero di prenotazioni di alloggi nella storia di Expedia Group. Rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso, le prenotazioni hanno registrato un aumento a doppia cifra, quindi siamo fiduciosi che la domanda di viaggi continuerà nonostante l'aumento dei costi. Il business travel ha beneficiato della rinascita del turismo o è ancora in difficoltà L'anno scorso avevamo previsto la ripresa del business travel a cui stiamo assistendo ora. Abbiamo registrato una forte crescita durante l'estate, che è proseguita anche nel mese di settembre. Con il mondo degli affari ancora alle prese con il lavoro ibrido, l’andamento del business travel deve ancora ritornare ai livelli pre-pandemia, ma c’è sicuramente una forte ripresa. Quali sono le strategie per l'Italia di Expedia? La nostra strategia è stata quella di costruire un solido portfolio di prodotti e servizi che stimolino la crescita dei nostri partner aiutandoli ad attirare nuovo business e a fidelizzare la clientela esistente. Sia che si tratti di consentire ai nostri partner di realizzare rapidamente preventivi per l'alloggio, sia che si tratti di potenziare i nostri servizi di chat dal vivo con operatore, ci siamo concentrati sulla creazione di valore a lungo termine per i nostri partner. In linea con questi miglioramenti, abbiamo anche potenziato le nostre capacità di marketing con una serie di nuovi eventi e campagne di vendita che aiutano le agenzie a offrire tariffe e offerte competitive ai viaggiatori. Inoltre, aiutiamo i nostri partner ad attirare nuovi viaggiatori, fornendo una serie di strumenti e modelli di marketing completamente gratuiti. La nostra ambizione è quella di continuare a investire nei servizi e nel marketing per offrire ai nostri partner valore a lungo termine, in modo che possano concentrarsi maggiormente sulla gestione quotidiana delle loro attività e sulla cura dei viaggiatori. [post_title] => De Pellegrin (Expedia): «Aumento del 50% per i voli a lungo raggio» [post_date] => 2022-10-12T09:12:39+00:00 [category] => Array ( [0] => mercato_e_tecnologie ) [category_name] => Array ( [0] => Mercato e tecnologie ) [post_tag] => Array ( [0] => in-evidenza [1] => nofascione ) [post_tag_name] => Array ( [0] => In evidenza [1] => nofascione ) ) [sort] => Array ( [0] => 1665565959000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 432090 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_427038" align="alignleft" width="312"] Roberta Garibaldi[/caption] Enit presenta innumerevoli novità per il comparto turistico e l'andamento del mercato al Ttg di Rimini. Oltre 12 panel organizzati da Enit, 200 eventi in programma, suddivisi in 7 arene, e 1 grande tema portante: Unbound, senza vincoli è la parola chiave di quest’anno ed è il tema portante dell’edizione 2022 di TTG Travel Experience che identifica e riassume le nuove caratteristiche dell’industry del viaggio e dell’ospitalità. Per un turismo svincolato dalle restrizioni imposte dalla pandemia, dagli stereotipi di mercato, dalle convenzioni spazio-temporali. “Enit darà centralità ai dati che saranno elementi portanti dei dibattiti organizzati dall'Agenzia Nazionale del Turismo e che non hanno solo lo scopo di monitorare i trend in corso ma sono anche di fornire una grande opportunità di orientamento sui mercati, per intercettarne i cambiamenti, coglierne i segmenti più interessati alle nostre offerte, costruire prodotti adatti alle esigenze che si stanno sviluppando. Questo momento informativo e formativo intende esplorare le diverse modalità di posizionamento sui mercati di prossimità, i paradigmi delle tendenze del comparto di offerta in risposta alle nuove modalità di rivisitazione della domanda turistica per nuove possibilità di posizionamento sul mercato, digitali e non. Le startup del turismo saranno invitate a partecipare al workshop di approfondimento dedicato al programma e alle modalità di partecipazione per ottenere i micro-finanziamenti per la transizione verde” anticipa Roberta Garibaldi ceo Enit che prenderà parte ad ogni panel. Enit presenta importanti innovazioni e novità per il settore e per le prospettive future, partnership interistituzionali per sostenere le imprese, servizi business dedicati. E ancora strumenti per orientarsi nelle risorse del Pnrr, big data, startup, un nuovo modo di fare turismo basato su un approccio analitico ai dati per migliorare e orientare con maggiore consapevolezza l'offerta. Per superare le difficoltà del turismo post-pandemia. Inoltre l’Agenzia Nazionale del Turismo sta coinvolgendo le pmi del turismo, gli innovatori e le startup, studenti, giovani imprenditori, professionisti del turismo nel pubblico e nel privato, destinazioni e amministrazioni territoriali al Progetto Eu eco-tandem, co-finanziato dal programma Cosme dell’Unione Europea anche attraverso un Infoday al Ttg. L'obiettivo principale del programma è promuovere lo sviluppo del turismo sostenibile e aiutare le pmi nel processo di conversione ad una filiera turistica più eco-sostenibile e verde attraverso corsi di formazione e training, innovazione e assegnazione di micro finanziamenti (voucher) per la transizione ad un turismo più green. [post_title] => Enit, 12 panel al TTG di Rimini [post_date] => 2022-10-12T09:00:57+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1665565257000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 432029 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => E' arrivato a Roma Fiumicino il nuovo Airbus A220 di Ita Airways con livrea bianca 'Born To Be Sustainable'. Si tratta di uno dei quattro A220 che entreranno in flotta da questo ottobre e contribuiranno a portare Ita Airways a diventare il vettore più green d’Europa con l’80% di velivoli di nuova generazione in flotta entro il 2026. L'aeromobile sarà operativo tra Roma, Milano, Genova, Torino, Napoli, Ginevra, Zurigo e Monaco. Oltre ai nuovi A220 che affiancano l’ammiraglia A350 nella flotta della compagnia aerea, nei prossimi mesi arriveranno altri A220 ed A330-900neo, A320neo e A321neo. L’Airbus A220 è il più efficiente aeromobile a corridoio singolo di piccole dimensioni della sua categoria e consentirà alla compagnia di beneficiare di una riduzione del 25% dei consumi e delle emissioni di CO2 per passeggero rispetto alla precedente generazione. È più leggero, silenzioso, con livelli di comfort a bordo di assoluto riferimento. [post_title] => Ita Airways: a Fiumicino il nuovo Airbus A220 con la livrea Born To Be Sustainable [post_date] => 2022-10-11T11:16:46+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1665487006000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 432014 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => I risultati dei primi mesi di attività (aprile – settembre 2022) premiano Belstay Hotels, la nuova catena a quattro stelle per clientela sia business che leisure caratterizzata da standard di prodotto e servizio internazionali, design italiano fresco e moderno, comfort e convenienza, a ridosso delle principali città. Il fatturato nelle quattro strutture di Milano (2), Mestre e del 2022 ha raggiunto dall’apertura fino al mese di agosto i livelli previsti dal budget. A settembre il giro d’affari complessivo ha superato le previsioni di oltre il 20% con un’occupazione media delle stanze dell’81%, permettendo al Gruppo di chiudere il quadrimestre giugno – settembre con un saldo positivo nonostante le maggiorazioni di costo dovute ai rincari energetici. «Pur in un momento di mercato generalmente favorevole in termini di domanda – commenta Roberto Di Tullio, ad di Belstay Hotels –, non era affatto scontato che le nostre strutture performassero tutte così bene già poche settimane dopo l’apertura, soprattutto nei mesi estivi quando il turismo predilige altre destinazioni». [caption id="attachment_432016" align="alignleft" width="201"] Roberto Di Tullio, ad di Belstay Hotels[/caption] Il mese di ottobre si sta rivelando ugualmente produttivo. Belstay registra già nella prima settimana del mese un livello occupazionale confermato di oltre il 60% con un forte interesse rilevato sul segmento Meetings, Incentives, Conferences & Exhibitions (MICE) e corporate travel. Malgrado la recente apertura e le difficoltà di settore in Italia ed in Europa legate al reperimento dello staff, la clientela sta rispondendo bene al servizio offerto, con una considerevole quota di ospiti ricorrenti e buoni feedback. Belstay offre una tipologia di ospitalità che presenta promettenti prospettive di sviluppo in tutte le principali città d’arte italiane incluse Torino, Verona, Bologna, Firenze e Napoli dove il Gruppo ha piani di espansione ambiziosi e punta a entrare con un’offerta sub-urbana di qualità. «Il fatto che Belstay Hotels abbia fatto molto bene fin dall’apertura – aggiunge Tommaso Valle, co-fondatore di Garnet Hospitality Partners nonché Development & Project Director di Belstay Hotels– è segno che le strutture non solo hanno un alto potenziale, ma anche che il posizionamento della catena colma un vuoto di mercato nelle zone decentrate delle principali città e che il concetto di Belstay è centrato nel prodotto e nei servizi, coerente con le attese della clientela». L’andamento è molto positivo in tutte e quattro le strutture del gruppo. [post_title] => Belstay Hotels: i risultati hanno superato le previsioni [post_date] => 2022-10-11T10:26:46+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1665484006000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "grimaldi lines al via la nuova linea napoli palermo" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":70,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":2968,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"432161","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Novità in casa Grimaldi Lines con l'inaugurazione il 17 ottobre della nuova linea Napoli-Palermo che prevede tre partenze settimanali notturne in entrambe le direzioni operate dalla M/n Cruise Ausonia in grado di trasportare oltre 1.800 passeggeri\r

\r

Al TTG Travel Experience\r

“TTG Travel Experience chiude una stagione che ha registrato ottimi risultati, superando addirittura gli standard pre-pandemici - ha dichiarato Francesca Marino, Passenger Department Manager di Grimaldi Lines - Ci presentiamo dunque sul palcoscenico di Rimini forti dei numeri raggiunti e soprattutto degli investimenti che la Compagnia è pronta a sostenere. La nuova linea Napoli-Palermo ci permetterà infatti di ampliare il network di collegamenti verso la destinazione Sicilia, da sempre centrale nella nostra programmazione, e di consolidare la presenza nel porto di Napoli, che è la nostra città”.\r

\r

L’andamento delle prenotazioni estive, con ottime performance sulle maggiori isole, ma in buona crescita anche per le linee internazionali, ha messo in evidenza una nuova tendenza italiana: la domanda, che tradizionalmente si concentrava sulle partenze dei mesi di luglio e agosto, è cresciuta significativamente anche per giugno e settembre. In tal senso, l’utenza ha mostrato di apprezzare la politica tariffaria di Grimaldi Lines flessibile e targettizzata, che non si limita all’Advance Booking, ma propone promozioni speciali a tempo in ogni periodo dell’anno. \r

\r

Tanti i progetti già avviati per la prossima stagione, a partire dai viaggi a tema di 4 giorni con la formula hotel on board sulla linea Civitavecchia-Barcellona e viceversa, che sono un must del prodotto Grimaldi Lines. Negli ultimi mesi del 2022 riprenderà appieno la programmazione, con gli eventi di Halloween e Capodanno. Nel 2023 seguirà un ricco calendario di appuntamenti per i mesi primaverili ed estivi: tra questi Crociera con Delitto, Love Beat Boat e Grimaldi Dance Fit Cruise. \r

\r

Verrà ulteriormente ampliata anche l’offerta di Grimaldi Lines Tour Operator, sempre con la formula consolidata della vacanza nave + soggiorno: il catalogo dell’estate 2023 proporrà un’ampia selezione di strutture ricettive nelle più belle località del Mediterraneo, con particolare attenzione al rapporto qualità/prezzo.\r

\r

Riprende infine a pieno ritmo il progetto Grimaldi Educa, che la Compagnia dedica alla formazione di tutti gli studenti italiani e che prevede una programmazione specifica di PCTO, nonché un’ampia proposta di viaggi di istruzione ed eventi di didattica.","post_title":"Grimaldi Lines al via la nuova linea Napoli-Palermo","post_date":"2022-10-12T15:33:44+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1665588824000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"432127","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_432128\" align=\"alignleft\" width=\"343\"] Tommaso Stranieri ed Elena David[/caption]\r

\r

Italiani sempre più attenti all’ambiente e sempre più disposti a pagare un sovrapprezzo anche per viaggi e soggiorni sostenibili. A rivelarlo è “Obiettivo sostenibilità: nuove traiettorie di sviluppo per il turismo italiano”, il nuovo studio di Deloitte in collaborazione con AICEO-Associazione Italiana Ceo che analizza l’impatto della sostenibilità sulla filiera del turismo italiano.\r

\r

«Con questa ricerca abbiamo cercato di capire in che modo gli operatori del settore stanno affrontando le sfide della sostenibilità e come i turisti percepiscono e applicano le buone pratiche di sostenibilità nella loro esperienza di viaggio e soggiorno», afferma Tommaso Stranieri, partner di Deloitte, presentando lo studio in occasione della fiera Sia Hospitality Design di Rimini, ospite dell’Arena Allegrini del Gruppo Allegrini, storica azienda italiana leader nella detergenza professionale e nella cosmetica per l’hotellerie.\r

\r

«Dalla nostra ricerca emerge che la maggioranza dei viaggiatori oggi riconosce il valore e la necessità di pratiche di gestione sostenibili da parte degli operatori del turismo. Ma non solo: più di uno su due dice di essere disposto a pagare un sovrapprezzo, a patto che tali pratiche siano effettivamente riconoscibili ed efficaci. La consapevolezza di tale orientamento deve indurre gli operatori del turismo italiano a consolidare gli interventi fatti finora e ad avviarne dei nuovi, anche facendo leva sulle agevolazioni e sui fondi disponibili legati alla transizione ecologica», spiega Stranieri.\r

\r

«È molto importante che AICEO sia promotore di questo confronto tra i diversi stakeholder del turismo in tema di sostenibilità. Oggi non solo i grandi gruppi alberghieri italiani ed internazionali, ma anche le associazioni di categoria e la finanza sono sempre più coinvolti in prima linea nelle dinamiche green legate al turismo in una contaminazione continua per un futuro sempre più orientato ai grandi temi ambientale, sociale e di governance. Inoltre, questo lavoro è coerente con la missione di AICEO quale espressa nel programma del triennio 2020/2023, a guida della Presidente Paola Corna Pellegrini: contribuire, attraverso le esperienze e le competenze dei CEO, a rendere l'Italia un Paese più competitivo», dichiara Elena David, leader del tavolo turismo di AICEO, nonché fondatrice e Past President dell’Associazione.\r

\r

Turismo Sostenibile a difesa del clima e delle comunità locali. Il 64% degli intervistati dichiara che sono gli effetti del cambiamento climatico ad aver influito sulla considerazione di viaggiare in maniera più sostenibile – percentuale che sale fino al 71% quando si parla della Gen Z. A spingere a una forma di “turismo sostenibile” è soprattutto il desiderio di tutela del territorio (60%), con l’obiettivo di preservare l’ambiente e la cultura di un luogo, e la volontà di riduzione dell’impatto ambientale tramite mezzi di trasporto ecologici (52%). Inoltre, il 63% degli intervistati ha dichiarato di prediligere mete turistiche locali per incentivare il turismo di prossimità e rivalutare i borghi del proprio Paese. Significative anche le percentuali di coloro che scelgono ristoranti che offrono prodotti a Km 0 (45%) o che si affidano a tour operator del posto per le proprie escursioni, prestando attenzione a dare priorità ad attività organizzate rispettose dell’ambiente (41%).\r

\r

Comportamenti sostenibili anche in vacanza. Così, anche nell’ambito delle vacanze, sette intervistati su dieci dichiarano di riuscire facilmente a seguire comportamenti consapevoli, adottando misure pratiche per ridurre il proprio impatto nella località in cui soggiornano. Si tratta di comportamenti spesso mutuati dalle abitudini sviluppate in casa, come la riduzione degli sprechi tramite il riutilizzo delle bottiglie plastica (46%), la riduzione del consumo di acqua (40%) ed elettricità (39%). Oppure l’attenzione verso la scelta di mezzi di trasporto poco inquinanti sia per raggiungere la propria destinazione (44%), sia durante il soggiorno, ad esempio scegliendo la bicicletta o i mezzi pubblici per spostamenti locali quando possibile (37%). Ancora poco praticata invece è la compensazione delle proprie emissioni di carbonio tramite l’acquisto di carbon credits (13%).\r

\r

L’importanza di comunicare (bene) l’impegno per la sostenibilità. La sostenibilità, dunque, ormai è un fattore importante per dirsi soddisfatto della propria esperienza di alloggio (68%) e di viaggio (65%). Dalla ricerca, però, emerge che solo il 30% dei turisti dichiara di trovare con facilità informazioni sulle pratiche sostenibili delle strutture alberghiere o dei mezzi di trasporto. Ma non solo: i turisti segnalano anche una mancanza di chiarezza nella comunicazione. Solo il 30% ritiene che strutture ricettive e operatori di trasporto comunichino in maniera chiara le proprie politiche sostenibili e solo il 38% pensa che le strutture sostenibili siano facilmente riconoscibili e ben segnalate su siti di booking online, in agenzia o sul sito della struttura. Comunicare in modo efficace, invece, è estremamente importante: il 47% dei turisti, infatti, dichiara che la disponibilità di informazioni in merito alle politiche ESG di una struttura impatta sulla scelta finale dell’alloggio, così come avviene per il 48% dei consumatori quando deve scegliere il trasporto. Inoltre, secondo il 69% degli intervistati la presenza di una certificazione di sostenibilità è sinonimo di responsabilità e il 52% ritiene che questi strumenti contribuiscano positivamente nella formazione del giudizio nei confronti dell’attività stessa. La presenza di una certificazione di sostenibilità è inoltre un importante driver di scelta della struttura per il 61% degli intervistati.\r

\r

Come migliorare l’offerta legata al turismo sostenibile. Secondo gli italiani (77%) anche i siti di booking online e più in generale le agenzie di viaggio devono migliorare la segnalazione delle strutture con certificazioni sostenibili per facilitare il turista. Inoltre, i turisti sarebbero favorevoli alla creazione di un portale del turismo sostenibile: la maggioranza dei turisti (68%) lo troverebbe molto utile per poter trovare in un unico punto di facile accessibilità e semplice consultazione. Per realizzare questo obiettivo, i turisti identificano nel Governo e nelle Istituzioni nazionali e sovranazionali (46%) gli attori più indicati, seguiti dalle agenzie di viaggio e tour operator (32%), sia virtuali che fisici. Più marginale il ruolo delle strutture ricettive (13%) e delle associazioni ambientaliste (9%). \r

\r

Sì a un sovrapprezzo, ma a fronte di azioni concrete degli operatori. Se il costo complessivo di una vacanza green potrebbe essere una barriera per molti, la maggioranza degli italiani oggi sembra essere disposta a pagare un sovrapprezzo pur di potere usufruire di servizi e operatori che lavorano in maniera sostenibile. Circa la metà dichiara infatti di essere disposta a spendere un 5-10% in più, mentre circa il 20% si spingerebbe fino al 15-20% in più. Questo maggiore investimento è giustificato da motivazioni etiche, ma deve essere avallato anche da informazioni accurate e affidabili in merito alle attività ed iniziative dei vari operatori.\r

\r

","post_title":"Cresce la richiesta di viaggi sostenibili","post_date":"2022-10-12T14:09:06+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1665583746000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"432112","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Fra le mete di turismo montano, la Valle d’Aosta - regione europea dello sport 2023 - dal 12 al 14 ottobre registra numeri record, in termini sia di arrivi sia di presenze, mediamente oltre al +35% rispetto all’anno precedente, soprattutto grazie al ritorno degli stranieri, in particolare francesi, olandesi e svizzeri.\r

\r

All’interno dei cinque maggiori comprensori sciistici del territorio della Valle d’Aosta, fra le principali novità della stagione invernale 2022/23, il comprensorio di Cervinia, che ha inaugurato la stagione già dal primo ottobre, dal 29 ottobre sarà il palcoscenico della più attesa Coppa del mondo di Sci: il Mattherhorn Cervino Speed Opening, la prima gara transfrontaliera della storia e la più alta del circuito della Coppa del Mondo.\r

\r

Al Cervino Ski Paradise è, inoltre, attiva una nuova seggiovia, la Gran Sometta a Valtournenche, e anche una nuova pista, la numero 34, che collega la località di Cielo Alto alla partenza degli impianti di risalita di Bardoney, con un nuovo tapis roulant coperto in funzione al campetto di Cretaz.\r

\r

A Courmayeur, che inaugura la stagione invernale dal 26 novembre, quest’anno vi saranno impianti di innevamento artificiale che coprono l’80% delle piste del comprensorio. E per vivere uno dei Giganti delle Alpi da un altro punto di vista, SkyWay Monte Bianco offre panorami al confine tra montagna e cielo, a 3.466 metri di altitudine.\r

\r

Dal 26 novembre prende il via la stagione sciistica anche a La Thuile nel comprensorio internazionale Espace San Bernardo, che collega Valle d'Aosta e Savoia francese (La Rosière): 152 km di piste, un unico skipass internazionale e moderni impianti di risalita. Un resort ideale per i più esperti ma anche per chi è alle prime armi. La nuova stagione presenterà, inoltre, un nuovo percorso di sci alpinismo transfrontaliero, nell’ambito del progetto italo-francese Nouvelles Liaisons, attraverso il Colle del Piccolo San Bernardo.\r

\r

Dal 26 novembre è attivo anche il comprensorio sciistico di Pila, che per la prossima stagione invernale ha potenziato l’innevamento programmato e punta ad aumentare la vendita online dello skipass, applicando incentivi particolari in determinati periodi dell’anno. P\r

\r

Il Monterosa Ski, a cavallo tra Valle d’Aosta e Piemonte, inaugurerà la stagione il 2 dicembre. Il comprensorio principale “3 Valli sci ai piedi”, con le sue 51 piste tra i territori di Gressoney-La-Trinité, Champoluc e Alagna Valsesia, e le piccole stazioni dell’area per l’inverno 22/23 confermano i costi della passata stagione, con una politica di dynamic pricing. Anche il Monterosa Ski per la nuova stagione offrirà impianti ammodernati e il potenziamento dell’innevamento programmato.\r

\r

L’offerta invernale regionale è disponibile sul portale Skilife.ski, punto di riferimento per lo sci alpino, con aggiornamenti in tempo reale su comprensori, bollettini neve, webcams, apertura piste e impianti, tariffe.\r

\r

E per chiunque cerchi una sistemazione in Valle d’Aosta, il portale Booking Valle d’Aosta - lo strumento per la prenotazione dei soggiorni gestito direttamente dall’Ufficio regionale del Turismo - offre l'elenco delle strutture ricettive della Valle d'Aosta (alberghi, RTA, B&B, agriturismi e appartamenti), con la possibilità di prenotare direttamente online, selezionando in base al comprensorio o al tipo di esperienza desiderata.","post_title":"Le novità d'inverno della Valle d'Aosta","post_date":"2022-10-12T12:21:59+00:00","category":["incoming"],"category_name":["Incoming"],"post_tag":[]},"sort":[1665577319000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"431898","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"\"Ritornare ai livelli pre-pandemia, soprattutto perché ci confrontiamo con un contesto economico, sociale e politico completamente diverso\": questo il \"primo grande obiettivo del prossimo anno\" per Neos, come spiega il direttore commerciale, Aldo Sarnataro. \"L'altra grossa sfida - prosegue il manager - è quella di continuare a seguire la strada tracciata questa estate, con un'offerta di volato sempre più stabile e di qualità elevata\".\r

\r

La capacità pianificata per la stagione invernale 2022- 23 è dunque \"simile a quella pre-pandemia. Riconfermiamo tutte le destinazioni che operavamo nel 2019 con l'aggiunta di quelle aperte durante la pandemia, come ad esempio New York dove riconfermiamo le 3 frequenze, il Kazahkstan, Senegal e Il Cairo, che amplia l'offerta Egitto con tour sul Cairo/Luxor e soggiorni mare sul mar Rosso con Sharm e Marsa Alam dai principali aeroporti italiani (Milano, Bergamo, Verona, Bologna, Roma, Napoli, Bari e Catania)\".\r

\r

Novità dell'inverno sul lungo raggio è Mauritius, con partenze da Milano, Roma con voli diretti e da altri punti in Italia grazie all'accordo interline con Ita Airways.\r

\r

\"Importante evidenziare, rispetto al passato, la maggiore e più flessibile offerta su gran parte della programmazione con partenze in giorni diversi e più collegamenti da diversi aeroporti grazie all’accordo con Ita su Roma e con easyJet su Milano Malpensa\".\r

\r

Bilancio \"complessivamente positivo\" per l'estate da poco conclusa, \"a riconferma della voglia di viaggiare nonostante il persistere dei contagi, l'instabilità politica, la situazione internazionale instabile e l’incertezza dei costi. Inoltre, è stata un'estate caratterizzata da un sistema in forte difficoltà, per la carenza di personale e impreparato a gestire l’improvvisa crescita del traffico. Basti pensare alle pesanti cancellazioni dei vettori in tutta l'Europa. Neos è riuscita a proseguire l’operatività senza ripercussioni sulle attività e, laddove necessario, modificando il business per continuare ad essere operativa, anche nei mesi più difficili della pandemia. Questa decisione, non priva di rischi, ha consentito alla compagnia di essere reattiva e pronta ad assecondare l’improvviso aumento di domanda, riallocando, potenziando e riconfermando turni, operativi e programmazioni grazie a una squadra che non si è mai fermata. Questo ci ha consentito di accogliere la forte domanda del mercato raggiungendo ottimi risultati nell’estate\".\r

\r

","post_title":"Neos: \"Pronta e reattiva nel gestire l'aumento della domanda\". Le novità dell'inverno","post_date":"2022-10-12T10:30:33+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1665570633000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"432041","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_278235\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Fabrizio Gaggio[/caption]\r

\r

Gruppo UNA ha raggiunto un altro importante risultato alla prima edizione degli European Mission Awards 2022, il premio dedicato ai più importanti operatori del business travel che in questa nuova veste punta a riconoscere l'eccellenza a livello europeo.\r

\r

Nel corso della cerimonia di gala, che si è svolta il 10 ottobre a Roma, la più grande catena alberghiera italiana si è distinta nella categoria “Best In-House Safe & Clean Programme for Business Travellers”. Il riconoscimento premia il suo protocollo UNAsafe, che include la digitalizzazione dei principali servizi dedicati agli ospiti in ambito front office, room division e ristorazione. Grazie a questo protocollo, gruppo UNA è stato tra i primi ad offrire un elevato standard di servizi in termini di salute e sicurezza, consentendo ai viaggi aziendali di riprendere nel pieno rispetto dei requisiti post pandemici. \r

\r

«Riceviamo con grande orgoglio questo riconoscimento che premia l’impegno profuso prontamente da Gruppo UNA fin dalla prima fase della pandemia per contribuire a una veloce ripresa dei viaggi d’affari e degli eventi business, garantendo un ambiente sereno e sicuro per i nostri ospiti e per tutto il personale” commenta Fabrizio Gaggio, direttore generale gruppo UNA. “Da subito siamo stati in prima linea per adeguare i nostri spazi meeting e le strutture alle normative vigenti, con lo scopo di facilitare la ripresa di trasferte, eventi aziendali e meeting in totale sicurezza. Questo premio testimonia la virtuosità delle misure introdotte con il nostro protocollo UNAsafe, su cui continuiamo ad investire in questa delicata fase di rilancio del settore Business Travel».\r

\r

Il riconoscimento è stato assegnato da un team di esperti del settore composto da rappresentanti degli acquirenti e dei fornitori di viaggi europei e ha premiato il programma dettagliato di azioni, servizi e procedure messo in atto da gruppo UNA che promette agli ospiti un’esperienza di soggiorno non solo sicura, ma anche sanificata e garantita.\r

\r

Gruppo UNA si distingue per la sua ampia offerta dedicata al Business Travel, grazie a un variegato portfolio che conta oggi ben 48 tra hotel, resort e residence distribuiti in 13 regioni d’Italia e 3 brand che rispondono a diverse necessità professionali per ospitare riunioni ed eventi in Italia: soluzioni che spaziano da location esclusive a vasti spazi fino a 1.200 partecipanti.","post_title":"Al gruppo UNA l'European Mission Awards per il business travel","post_date":"2022-10-12T09:34:32+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1665567272000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"432100","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_432101\" align=\"alignleft\" width=\"285\"] Mirco De Pellegrin[/caption]\r

\r

Abbiamo incontrato Mirco De Pellegrin, director retail deistribution Expedia Group, per capire il trend del momento, ma anche per analizzare i fattori e le variabili che stanno stringendo il mercato del turismo negli ultimi mesi.\r

\r

Mi può fare una sintesi dell'andamento della stagione estiva? \r

\r

Durante la stagione estiva abbiamo notato un crescente entusiasmo per i viaggi. In particolare, abbiamo registrato un aumento di oltre il 50% rispetto all'anno precedente nella domanda globale di voli a lungo raggio; le principali città e le destinazioni balneari sono sempre molto popolari tra i viaggiatori. I nostri dati di ricerca mostrano che i viaggiatori di tutto il mondo hanno cercato di prenotare soprattutto viaggi a breve termine: le ricerche per la finestra di prenotazione 61-90 giorni hanno registrato un aumento del 15% rispetto al trimestre precedente.\r

\r

Secondo lei il costo energetico e l'inflazione potranno ridurre la domanda?\r

\r

Finora i nostri dati hanno dimostrato che l'aumento dei costi non ha avuto un impatto negativo sulla domanda. Anzi, nel secondo trimestre di quest'anno abbiamo registrato il più alto numero di prenotazioni di alloggi nella storia di Expedia Group. Rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso, le prenotazioni hanno registrato un aumento a doppia cifra, quindi siamo fiduciosi che la domanda di viaggi continuerà nonostante l'aumento dei costi.\r

\r

Il business travel ha beneficiato della rinascita del turismo o è ancora in difficoltà\r

\r

L'anno scorso avevamo previsto la ripresa del business travel a cui stiamo assistendo ora. Abbiamo registrato una forte crescita durante l'estate, che è proseguita anche nel mese di settembre. Con il mondo degli affari ancora alle prese con il lavoro ibrido, l’andamento del business travel deve ancora ritornare ai livelli pre-pandemia, ma c’è sicuramente una forte ripresa.\r

\r

Quali sono le strategie per l'Italia di Expedia?\r

\r

La nostra strategia è stata quella di costruire un solido portfolio di prodotti e servizi che stimolino la crescita dei nostri partner aiutandoli ad attirare nuovo business e a fidelizzare la clientela esistente. Sia che si tratti di consentire ai nostri partner di realizzare rapidamente preventivi per l'alloggio, sia che si tratti di potenziare i nostri servizi di chat dal vivo con operatore, ci siamo concentrati sulla creazione di valore a lungo termine per i nostri partner. In linea con questi miglioramenti, abbiamo anche potenziato le nostre capacità di marketing con una serie di nuovi eventi e campagne di vendita che aiutano le agenzie a offrire tariffe e offerte competitive ai viaggiatori.\r

\r

Inoltre, aiutiamo i nostri partner ad attirare nuovi viaggiatori, fornendo una serie di strumenti e modelli di marketing completamente gratuiti. La nostra ambizione è quella di continuare a investire nei servizi e nel marketing per offrire ai nostri partner valore a lungo termine, in modo che possano concentrarsi maggiormente sulla gestione quotidiana delle loro attività e sulla cura dei viaggiatori.","post_title":"De Pellegrin (Expedia): «Aumento del 50% per i voli a lungo raggio»","post_date":"2022-10-12T09:12:39+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":["in-evidenza","nofascione"],"post_tag_name":["In evidenza","nofascione"]},"sort":[1665565959000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"432090","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_427038\" align=\"alignleft\" width=\"312\"] Roberta Garibaldi[/caption]\r

\r

Enit presenta innumerevoli novità per il comparto turistico e l'andamento del mercato al Ttg di Rimini. Oltre 12 panel organizzati da Enit, 200 eventi in programma, suddivisi in 7 arene, e 1 grande tema portante: Unbound, senza vincoli è la parola chiave di quest’anno ed è il tema portante dell’edizione 2022 di TTG Travel Experience che identifica e riassume le nuove caratteristiche dell’industry del viaggio e dell’ospitalità. Per un turismo svincolato dalle restrizioni imposte dalla pandemia, dagli stereotipi di mercato, dalle convenzioni spazio-temporali.\r

\r

“Enit darà centralità ai dati che saranno elementi portanti dei dibattiti organizzati dall'Agenzia Nazionale del Turismo e che non hanno solo lo scopo di monitorare i trend in corso ma sono anche di fornire una grande opportunità di orientamento sui mercati, per intercettarne i cambiamenti, coglierne i segmenti più interessati alle nostre offerte, costruire prodotti adatti alle esigenze che si stanno sviluppando. Questo momento informativo e formativo intende esplorare le diverse modalità di posizionamento sui mercati di prossimità, i paradigmi delle tendenze del comparto di offerta in risposta alle nuove modalità di rivisitazione della domanda turistica per nuove possibilità di posizionamento sul mercato, digitali e non. Le startup del turismo saranno invitate a partecipare al workshop di approfondimento dedicato al programma e alle modalità di partecipazione per ottenere i micro-finanziamenti per la transizione verde” anticipa Roberta Garibaldi ceo Enit che prenderà parte ad ogni panel. \r

\r

Enit presenta importanti innovazioni e novità per il settore e per le prospettive future, partnership interistituzionali per sostenere le imprese, servizi business dedicati. E ancora strumenti per orientarsi nelle risorse del Pnrr, big data, startup, un nuovo modo di fare turismo basato su un approccio analitico ai dati per migliorare e orientare con maggiore consapevolezza l'offerta. Per superare le difficoltà del turismo post-pandemia. \r

\r

Inoltre l’Agenzia Nazionale del Turismo sta coinvolgendo le pmi del turismo, gli innovatori e le startup, studenti, giovani imprenditori, professionisti del turismo nel pubblico e nel privato, destinazioni e amministrazioni territoriali al Progetto Eu eco-tandem, co-finanziato dal programma Cosme dell’Unione Europea anche attraverso un Infoday al Ttg. L'obiettivo principale del programma è promuovere lo sviluppo del turismo sostenibile e aiutare le pmi nel processo di conversione ad una filiera turistica più eco-sostenibile e verde attraverso corsi di formazione e training, innovazione e assegnazione di micro finanziamenti (voucher) per la transizione ad un turismo più green. \r

\r

\r

\r

\r

\r

\r

\r

\r

\r

\r

\r

\r

\r

","post_title":"Enit, 12 panel al TTG di Rimini","post_date":"2022-10-12T09:00:57+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1665565257000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"432029","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"E' arrivato a Roma Fiumicino il nuovo Airbus A220 di Ita Airways con livrea bianca 'Born To Be Sustainable'. Si tratta di uno dei quattro A220 che entreranno in flotta da questo ottobre e contribuiranno a portare Ita Airways a diventare il vettore più green d’Europa con l’80% di velivoli di nuova generazione in flotta entro il 2026.\r

\r

L'aeromobile sarà operativo tra Roma, Milano, Genova, Torino, Napoli, Ginevra, Zurigo e Monaco. Oltre ai nuovi A220 che affiancano l’ammiraglia A350 nella flotta della compagnia aerea, nei prossimi mesi arriveranno altri A220 ed A330-900neo, A320neo e A321neo.\r

\r

L’Airbus A220 è il più efficiente aeromobile a corridoio singolo di piccole dimensioni della sua categoria e consentirà alla compagnia di beneficiare di una riduzione del 25% dei consumi e delle emissioni di CO2 per passeggero rispetto alla precedente generazione. È più leggero, silenzioso, con livelli di comfort a bordo di assoluto riferimento.","post_title":"Ita Airways: a Fiumicino il nuovo Airbus A220 con la livrea Born To Be Sustainable","post_date":"2022-10-11T11:16:46+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1665487006000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"432014","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"I risultati dei primi mesi di attività (aprile – settembre 2022) premiano Belstay Hotels, la nuova catena a quattro stelle per clientela sia business che leisure caratterizzata da standard di prodotto e servizio internazionali, design italiano fresco e moderno, comfort e convenienza, a ridosso delle principali città.\r

\r

Il fatturato nelle quattro strutture di Milano (2), Mestre e del 2022 ha raggiunto dall’apertura fino al mese di agosto i livelli previsti dal budget. A settembre il giro d’affari complessivo ha superato le previsioni di oltre il 20% con un’occupazione media delle stanze dell’81%, permettendo al Gruppo di chiudere il quadrimestre giugno – settembre con un saldo positivo nonostante le maggiorazioni di costo dovute ai rincari energetici.\r

\r

«Pur in un momento di mercato generalmente favorevole in termini di domanda – commenta Roberto Di Tullio, ad di Belstay Hotels –, non era affatto scontato che le nostre strutture performassero tutte così bene già poche settimane dopo l’apertura, soprattutto nei mesi estivi quando il turismo predilige altre destinazioni».\r

\r

[caption id=\"attachment_432016\" align=\"alignleft\" width=\"201\"] Roberto Di Tullio, ad di Belstay Hotels[/caption]\r

\r

Il mese di ottobre si sta rivelando ugualmente produttivo. Belstay registra già nella prima settimana del mese un livello occupazionale confermato di oltre il 60% con un forte interesse rilevato sul segmento Meetings, Incentives, Conferences & Exhibitions (MICE) e corporate travel.\r

\r

Malgrado la recente apertura e le difficoltà di settore in Italia ed in Europa legate al reperimento dello staff, la clientela sta rispondendo bene al servizio offerto, con una considerevole quota di ospiti ricorrenti e buoni feedback.\r

\r

Belstay offre una tipologia di ospitalità che presenta promettenti prospettive di sviluppo in tutte le principali città d’arte italiane incluse Torino, Verona, Bologna, Firenze e Napoli dove il Gruppo ha piani di espansione ambiziosi e punta a entrare con un’offerta sub-urbana di qualità.\r

\r

«Il fatto che Belstay Hotels abbia fatto molto bene fin dall’apertura – aggiunge Tommaso Valle, co-fondatore di Garnet Hospitality Partners nonché Development & Project Director di Belstay Hotels– è segno che le strutture non solo hanno un alto potenziale, ma anche che il posizionamento della catena colma un vuoto di mercato nelle zone decentrate delle principali città e che il concetto di Belstay è centrato nel prodotto e nei servizi, coerente con le attese della clientela». L’andamento è molto positivo in tutte e quattro le strutture del gruppo.\r

\r

\r

\r

\r

\r

\r

\r

\r

\r

\r

\r

","post_title":"Belstay Hotels: i risultati hanno superato le previsioni","post_date":"2022-10-11T10:26:46+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1665484006000]}]}}