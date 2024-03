Grimaldi Lines a grandi passi sulla stagione 2024 Dalla più recente novità del debutto di Europalink alle conferme di un ampio network di collegamenti per Sardegna e Sicilia: questi in sintesi i punti focali dell’estate Grimaldi Lines, messi in evidenza a Bmt da Francesca Marino, head of passenger department della società di navigazione. «La Europalink aumenta la capacità offerta sulla linea per la Grecia di circa il 20% per ogni viaggio effettuato e si affianca ai collegamenti già operati dalla Kydon Palace sulla Brindisi-Igoumenitsa». Una riconferma dell’importanza della destinazione Grecia, dalla quale ci sono grandi aspettative: «Una bella sfida, dopo un 2023 molto forte per la Grecia, anche se iniziato in sordina. Il porto di Brindisi è cresciuto tantissimo e la Grecia è una meta molto gradita e non solo dal pubblico del Sud Italia: i collegamenti sono attrattivi anche per chi parte da regioni più a Nord, che utilizzano l’auto per poi passare al traghetto». Discorso che si applica anche ai passeggeri provenienti dall‘estero, a cominciare «da quelli di lingua tedesca che raggiungono Livorno, ad esempio, per poi dirigersi a Olbia o Palermo, ma anche la Tunisia. Notiamo anche flussi interessanti da Polonia e Repubblica Ceca, anche in questo caso attraversano l’Italia per poi raggiungere la loro meta finale in traghetto». A livello di costi, «siamo allineati ai prezzi 2023: certo, nel picco di agosto i prezzi sono più elevati, ma è naturale. Il trasporto marittimo resta comunque accessibile e, avendo noi numerose partenze, il prezzo dinamico dà al mercato la possibilità di trovare l’opzione più aderente alle proprie esigenze». Da menzionare anche il tour operator di Grimali Lines, che «programma pacchetti viaggio per le nostre destinazioni: ci saranno novità per l’estate con tante proposte per le isole, la Grecia e la Spagna». Condividi

\r

\"Il treno è un viaggio sostenibile per eccellenza - spiega Pietro Diamantini, direttore business Alta Velocità - Stiamo lavorando per un approccio alla sostenibilità sempre più completo, dal consumo di energia ai servizi e prodotti offerti a bordo, fino agli impianti di manutenzione implementati con pannelli autovoltaici\".\r

\r

[caption id=\"attachment_463635\" align=\"aligncenter\" width=\"487\"] Pietro Diamantini, direttore business Alta Velocità durante l'intervista[/caption]\r

\r

Dopo un 2022 di crescita, Trenitalia vuole oggi consolidare il risultato e crescere ulteriormente. \"Abbiamo lanciato iniziative commerciali e di prodotto per garantire non solo il miglior servizio, ma anche una miglior fruizione dell'esperienza viaggio, in primo luogo grazie alla capillarità sul territorio e all'intermodalità garantita, ma anche con un catalogo di intrattenimento a bordo sempre più ricco e a una flessibilità maggiore nel cambio biglietto, anche per le classi economy e super-economy\".\r

Agenzie\r

Confermato il rapporto privilegiato con il canale agenziale: \"Stiamo raccontando ad agenzie e tour operator tutte le opportunità commerciali pensate per loro - spiega Diamantini -, perché il ruolo della distribuzione è importantissimo, soprattutto oggi che è stato rivalorizzato nell'approccio consulenziale\".\r

\r

Nello stand della Bmt è presente tutto il team Sales AV per incontrare i partner, agenzie, tour operator e operatori del settore nazionali e internazionali e sviluppare i piani commerciali del 2024. Serafino Lo Piano, Vanessa Esposito, Fiorella Di Eleonora, Maurizio Mirone, Maria Paola De Rosa, Nicoletta Vitale, Diana De Vincenzo, Massimo Tedesco, Antonio Sbrizzo, Alessandro Russo, Valentina Iaquinto e Raffaella Recine. ","post_title":"Trenitalia: sostenibilità e supporto per le agenzie di viaggio","post_date":"2024-03-15T14:20:20+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":["topnews"],"post_tag_name":["Top News"]},"sort":[1710512420000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"463619","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_178807\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Massimo Caravita, presidente di Fiavet Emilia Romagna-Marche[/caption]\r

Il 19 marzo 2024 si terrà presso l'Aemilia Hotel di Bologna l'Assemblea generale dei Soci Fiavet Emilia-Romagna e Marche.\r

L'evento, che si aprirà con un convegno a tema fiscale a cura della Dott.ssa Caterina Claudi, consulente fiscale Fiavet, sarà l'occasione per discutere delle tematiche più attuali che interessano il settore turistico.\r

Oltre all’approvazione del bilancio 2023, durante l’Assemblea verranno infatti affrontati diversi temi di rilievo come il rinnovo del CCNL, la situazione relativa al contributo 39 milioni alle adv e to che l’Associazione continua a monitorare, lo sviluppo dell’incoming che continua a rappresentare un’opportunità di crescita per il settore turistico.\r

Il 2023, nonostante diverse criticità, è stato un anno di crescita per il turismo emiliano romagnolo e anche per quello marchigiano. A testimoniarlo è il presidente di Fiavet Emilia-Romagna e Marche, Massimo Caravita, che ribadisce l'impegno dell'associazione a fianco del comparto: \"Proseguirà il nostro sostegno con azioni concrete volte a consolidare questa crescita e a renderla solida e duratura.”\r

L'Assemblea Generale sarà un evento aperto, rappresentando dunque un'occasione di incontro e dialogo per i soci ma anche per tutti gli stakeholder del comparto turistico al fine di fare il punto della situazione e discutere delle sfide che attendono l’intero settore.\r

\"Confidiamo nella partecipazione di tutti i soci per un confronto costruttivo e per individuare le migliori strategie per il futuro del turismo in Emilia-Romagna e Marche” conclude il Presidente.\r

Al termine dell’Assemblea, la giornata proseguirà con il convegno di MSC crociere e il Travel Open Day, in cui si potranno incontrare i principali fornitori del settore per approfondire le novità del settore turistico, acquisire nuovi contatti e accrescere il proprio business.","post_title":"Fiavet Emilia Romagna: Assemblea generale il 19 marzo","post_date":"2024-03-15T13:53:56+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1710510836000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"463609","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"In Bmt si parla di Going e soprattutto di Going4cruise, la linea di prodotto che lega l'operatore alla crociera naturalmente Msc.\r

\r

«Per noi di Going l'appuntamento della Bmt di Napoli è sempre importante - comincia Maurizio Casabianca, chief commercial & operations officer di Going -. Siamo qui con la novità che stiamo facendo come Going, come tour operator, con un prodotto dedicato all'America, agli Stati Uniti. Il percorso che stiamo facendo lo conoscete: è quelli di copertura delle destinazioni principali, delle aree leisure, specialmente lungo raggio. Un mese fa abbiamo presentato la raccolta dedicata all'Oriente, oggi siamo con l'america e fra una settimana l'Africa. Quindi andiamo a coprire un panorama molto vasto per il mercato italiano. Naturalmente non siamo presenti solo sul lungo, facciamo anche medio e corto raggio.\r

\r

Quando parliamo di America e soprattutto degli Stati Uniti, parliamo di una linea di prodotto che abbiamo battezzato Going4cruise. In cosa si differenza da tutte le altre proposte? La relazione che ci unisce a Msc è una relazione di clienti e fornitori. E proprio negli Stati Uniti siamo coloro che gestiscono i contratti con gli alberghi New York e a Miami. Quindi la relazione con Msc è continua. Forniamo questi prodotti che vengono caricati sui loro sistemi di prenotazione che fgirano su tutti i mercati internazionali. Di conseguenze, le agenzie, gli operatori non vedono Going, vedono un'organizzazione Msc, ma dietro ci siamo noi di Going. Qual è il valore che portiamo sul mercato italiano? E' un valore di power, nel senso che abbiamo la capacità di acquisto e negoziazione contrattuale e questo ci da un valore aggiunto rispetto ad altre soluzioni».\r

\r

«Questo prodotto in termini di crescita è strategico - afferma Leonardo Massa, vice president Southern Europe of the Cruise division of the Msc Group -. La nostra presenza negli Stati Uniti è crescente negli anni. Abbiamo cominciato pochi anni fa con Miami, e oggi le nostre navi sono presenti su base annuale a Miami, a Port Canaveral e a New York. Quindi avere queste tre anvi tutto l'anno è un primo indicatore di quanto gli Stati UnitiC. Un primo dato: nel 2023 hanno fatto crociere negli Usa con Msc circa 30 mila italiani. Qual è la strategia alle spalle allora: fare ciò che abbiamo già fatto nel Mediterraneo, in cui siamo market leader. Il mercato usa offre delle opportunità e delle complessità differenti. Crediamo che il lavoro fatto in questi anni, anche grazie al contributo di Going, sia già molto importante. Con Going4cruise abbiamo allargato l'offerta verso tutti quei clienti che negli Stati Uniti ci vanno per leisure o per altri motivi, perché gli prospettiamo anche la potenzialità del cruise. Cosa che è accaduta e che credo continuerà ad accadere con maggiore frequenza»\r

\r

","post_title":"Going4cruise, una risorsa strategica per crescere in Usa","post_date":"2024-03-15T13:45:31+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1710510331000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"463610","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Poker di stelle per il 2024 di Volotea che ha ottenuto da Skytrax il significativo riconoscimento al termine dell'ultimo audit, che annualmente analizza diversi criteri, come la qualità e il servizio clienti, con valutazioni che vanno da 1 a 5 stelle.\r

Dopo un’attenta analisi di tutti i servizi offerti dal vettore, questo audit sottolinea il costante impegno della compagnia nell’offrire un’esperienza cliente di alto livello in aree chiave, come i servizi a bordo, il catering, l’eccellente servizio del personale in volo e l’efficienza delle attività aeroportuali. Il rapporto evidenzia anche i progressi nella sicurezza in cabina e nella gestione a terra, oltre a una migliore esperienza di prenotazione sul sito web della compagnia, grazie a un processo ancora più intuitivo e user-friendly.\r

«Si tratta di un risultato che riflette lo sforzo e l’impegno del nostro team, oltre alla fiducia e soddisfazione dei nostri passeggeri - ha commentato Alex de Jesús, chief experience officer della compagnia aerea spagnola -. Infatti, registriamo un tasso di raccomandazione del 90% da parte dei nostri clienti Megavolotea. In Volotea, ci impegniamo a migliorare ogni aspetto del viaggio, dalla prenotazione all’imbarco. Ma non vogliamo fermarci qui: siamo sempre alla ricerca di modi innovativi che ci consentono di perfezionare il nostro servizio, superando le aspettative dei nostri passeggeri».\r

La compagnia aggiunge questa valutazione ai traguardi già ottenuti in questi anni, tra cui il riconoscimento da parte di Skytrax come “Best European Low-Cost Airline” nel 2023 - definito dai media di tutto il mondo come “l’Oscar dell’industria aeronautica”. Inoltre, proprio nelle scorse settimane, Volotea è stata premiata come “Europe’s Leading Low-Cost Airline” per il 2024 ai recenti World Travel Awards, un riconoscimento ricevuto anche nel 2021 e nel 2022, a conferma della qualità del servizio offerto nel panorama competitivo dei viaggi aerei low-cost.","post_title":"Volotea ottiene le quattro stelle da Skytrax","post_date":"2024-03-15T13:17:41+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1710508661000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"463588","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Dalla più recente novità del debutto di Europalink alle conferme di un ampio network di collegamenti per Sardegna e Sicilia: questi in sintesi i punti focali dell'estate Grimaldi Lines, messi in evidenza a Bmt da Francesca Marino, head of passenger department della società di navigazione.\r

\r

«La Europalink aumenta la capacità offerta sulla linea per la Grecia di circa il 20% per ogni viaggio effettuato e si affianca ai collegamenti già operati dalla Kydon Palace sulla Brindisi-Igoumenitsa». Una riconferma dell'importanza della destinazione Grecia, dalla quale ci sono grandi aspettative: «Una bella sfida, dopo un 2023 molto forte per la Grecia, anche se iniziato in sordina. Il porto di Brindisi è cresciuto tantissimo e la Grecia è una meta molto gradita e non solo dal pubblico del Sud Italia: i collegamenti sono attrattivi anche per chi parte da regioni più a Nord, che utilizzano l'auto per poi passare al traghetto».\r

\r

Discorso che si applica anche ai passeggeri provenienti dall'estero, a cominciare «da quelli di lingua tedesca che raggiungono Livorno, ad esempio, per poi dirigersi a Olbia o Palermo, ma anche la Tunisia. Notiamo anche flussi interessanti da Polonia e Repubblica Ceca, anche in questo caso attraversano l'Italia per poi raggiungere la loro meta finale in traghetto». \r

\r

A livello di costi, «siamo allineati ai prezzi 2023: certo, nel picco di agosto i prezzi sono più elevati, ma è naturale. Il trasporto marittimo resta comunque accessibile e, avendo noi numerose partenze, il prezzo dinamico dà al mercato la possibilità di trovare l'opzione più aderente alle proprie esigenze».\r

\r

Da menzionare anche il tour operator di Grimali Lines, che «programma pacchetti viaggio per le nostre destinazioni: ci saranno novità per l'estate con tante proposte per le isole, la Grecia e la Spagna». ","post_title":"Grimaldi Lines a grandi passi sulla stagione 2024","post_date":"2024-03-15T12:30:05+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1710505805000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"463597","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_378272\" align=\"alignright\" width=\"300\"] Il Commissario alla concorrenza europea Margrethe Vestager[/caption]\r

\r

«Siamo sulla buona strada»: Marghethe Vestager, commissaria europea alla concorrenza, interviene sull'andamento dell'operazione di acquisizione di Ita Airways da parte Lufthansa durante un'intervista a SkyTg24 Economia.\r

\r

La commissaria ha fatto luce sulle principali difficoltà che si frappongono al via libera dell'Ue: le due compagnie «funzionerebbero sulle stesse rotte» in alcuni casi e «una dovrebbe interrompere queste rotte» il che «metterebbe la competitività a rischio, i prezzi aumenterebbero». Quindi «dovremo vedere quali rotte si sovrappongono, quale compagnia rinuncerà». Gli utenti non dovranno «sopportare aumenti dei prezzi e un abbassamento della qualità del servizio».\r

\r

«Credo che sia importante far sì che il processo faccia il suo corso, ci sono molti dati in ballo e dobbiamo lavorare molto da vicino con le compagnie in particolare sulle questioni \"legate alla competitività» ha ribadito Vestager, sottolineando che «Ita è una compagnia relativamente nuova, ma è una compagnia importante per la connettività, sia all'interno del paese che all'esterno, e che ha anche rotte transatlantiche».","post_title":"Vestager su Lufthansa-Ita: «Siamo sulla buona strada, ma resta il problema delle rotte sovrapposte»","post_date":"2024-03-15T12:01:13+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1710504073000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"463557","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Bolzano è una città sorprendente: collocata alle pendici delle Dolomiti, si trova entro un’antica conca di origine vulcanica percorsa da tre fiumi, che ne mitiga le temperature. La sua storia racconta di dominazioni e di mercanti; di viaggiatori e di artisti; di antiche tradizioni e di leggende. Sul territorio si parlano tre lingue, l’italiano, il tedesco e il ladino, e si ricordano periodi storici complessi. Il Parkhotel Laurin - WorldHotels Elite (gruppo Bwh) racchiude in sé l’anima della città e le sue tante sfaccettature. Costruito nel 1910 dal capostipite della famiglia Staffler, ha visto succedersi tre generazioni che si sono tramandate una missione d'accoglienza e di amore per l’arte. \r

Curato dagli architetti Ludwig, già nel 1911 venne decorato dagli affreschi di Bruno Goldschmitt. I dipinti, realizzati in uno stile moderno e ricco di colori, sono una significativa testimonianza del Liberty altoatesino e raccontano episodi della saga del re dei nani Laurin e del suo amore infelice. La vocazione artistica della famiglia Staffler è testimoniata anche dalla decisione della proprietà di acquistare delle opere d’arte per ciascuna camera. Oggi il Laurin ha una collezione di oltre 200 opere su carta, realizzate a partire dal primo ‘900 in un’area che va da Vienna all’Italia del Nord. \r

Alla consegna della chiave l’ospite riceve le informazioni sull’opera che troverà nella sua camera. Il Parkhotel Laurin ospita 100 camere e sette suite: si affacciano sui 4 mila metri quadrati del parco privato dell’albergo, sulla piscina riscaldata aperta da maggio a settembre, sul campanile del Duomo di Bolzano e sulle vicine montagne. \r

Andreas Flückiger, direttore del Parkhotel Laurin, tratteggia alcune della caratteristiche uniche dell’hotel storico, come la sua collocazione, in centro-città, entro un vasto parco che si trasforma, una stagione dopo l’altra. «L’ospite può trovare la storia del Parkhotel Laurin in ogni dettaglio – afferma –: nell’arte, negli spazi rinnovati a partire dagli anni ‘90, ma che ancora conservano il loro aspetto originale e ne trasmettono le emozioni; è una struttura adatta sia all’ospite leisure che a quello business. Il Laurin sa entrare nel cuore delle persone e ciascuno trova la propria modalità per vivere la permanenza, magari partecipando ai numerosi momenti di musica dal vivo che proponiamo già da 30 anni tra ottobre e maggio e che richiamano gli ospiti dell’hotel e tanti appassionati esterni, creando una vibrante comunità». \r

In primo piano anche l’attenzione per la proposta gastronomica: l’executive chef del Laurin è Dario Tornatore. Grazie alle sue esperienze italiane ed europee, Tornatore ha portato a Bolzano una filosofia culinaria inedita, che si sviluppa a partire dall'essenza di ogni ingrediente. Le sue interpretazioni gastronomiche narrano in chiave contemporanea emozioni e tradizioni, con una particolare attenzione per i prodotti dell’Alto Adige. I suoi piatti si possono gustare all’interno del ristorante Laurin, storica sala mitteleuropea dove il Liberty italiano incontra lo Jugendstil austriaco e il tocco contemporaneo dell'artista Marilù Eustachio. Oppure nella glasshouse ConTanima, collocata nel vasto giardino dell’hotel. \r

Il Park Hotel Laurin è quotidianamente impegnato in un duplice obiettivo di comfort e sostenibilità, che si declina nella conservazione del patrimonio, nell’impegno sociale e nella conservazione ambientale. Per questo nel giugno del 2023 ha ottenuto la certificazione Global sustainable tourism council - Gstc. «Siamo anche molto impegnati rispetto alla comunità in cui viviamo e alla sua gente. - conclude Andreas Flückiger -. Lavoriamo con molti prodotti locali, tra cui una grande parte dei vini conservati nella nostra vasta cantina. Risparmiamo acqua ed elettricità. Rispettiamo e tuteliamo i lavoratori impegnati nell’hotel. E anche i nostri investimenti nell’arte e nella cultura del territorio aiutano a creare una città sostenibile».\r

","post_title":"Il Parkhotel Laurin di Bolzano: un elegante hotel storico che racconta la sua città","post_date":"2024-03-15T11:50:45+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1710503445000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"463565","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Benessere, natura, vacanze attive, questi i focus della presentazione a cura dell’Assessorato al turismo della regione Lazio svoltasi ieri alla Bmt di Napoli, cui hanno preso parte operatori, media e Dmo locali. \r

“La Bmt è un appuntamento immancabile. E’ importante per noi essere qui per sviluppare il turismo del Lazio attraverso la promozione del benessere e della vacanza attiva – precisa Paolo Giuntarelli, direttore regionale affari della presidenza, per il cinema, il turismo, l’audiovisivo e lo sport -. Il Lazio, oltre ad essere cultura e storia, è anche sport e benessere. La regione può attrarre nuovi flussi turistici grazie anche al prezioso contributo delle Dmo. La Bmt è per la regione un’importante occasione per declinare questi valori e per dimostrare che i laziali sanno costruire un’offerta capace di portare i turisti fuori da Roma”.\r

Quindi anche “cultura, enogastronomia (abbiamo la prima cantina subacquea nel Lago di Nemi), progetti validi e comunicazione – puntualizza Edy Palazzi, consigliera vicepresidente commissione cultura, spettacolo, sport e turismo della regione Lazio”. Punti chiave condivisi dalle Dmo partecipanti: “Benessere e vacanza attiva si legano fortemente alla componente naturalistica – indica Federica Scala di Etruskey”. La dmo si concentra in particolare sul patrimonio etrusco, con un focus su quel tratto di costa a nord di Roma che tocca cittadine quali Ladispoli, Cerveteri e Tarquinia. L’offerta di sport e turismo attivo con Etruskey, mira a far vivere il mare tutto l’anno diversificando le attività proposte, dalle più tradizionali alle più innovative, come escursioni in barca al tramonto da Civitavecchia, escursioni in aree archeologiche sommerse come al castello di Santa Severa, trekking nella zona di Pyrgi, e sport come, kitesurf, surf, golf a Marina Velca. Tra le Dmo intervenute, H2O Tevere Mare, che oltre a trattare il turismo terrestre con, ad esempio, suggestive escursioni sull’Appia Antica, concentra il proprio business nel turismo acquatico in tutte le sue declinazioni: Tevere, laghi, costa con escursioni in barca. E poi anche Dmo InLazioSud, operanto sulle province di Frosinone e Latina e DestiMED per la gestione e lo sviluppo sostenibile delle destinazioni turistiche mediterranee.","post_title":"Bmt. Giuntarelli, regione Lazio: “promuoviamo il benessere e la vacanza attiva”","post_date":"2024-03-15T11:33:27+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1710502407000]}]}}