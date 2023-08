Grimaldi: aperte le prenotazioni sino a fine anno sulla Civitavecchia-Arbatax-Cagliari Grimaldi Lines annuncia l’estensione delle prenotazioni sulla tratta Civitavecchia-Arbatax-Cagliari per viaggi da effettuare entro fine anno. La compagnia di navigazione si è infatti nuovamente aggiudicata, questa volta per un periodo di tre anni, la gara bandita dal ministero delle Infrastrutture e dei trasporti per garantire la continuità territoriale tra il porto laziale e il Sud della Sardegna. Il collegamento marittimo Civitavecchia-Arbatax-Cagliari e viceversa offre in ogni stagione dell’anno tre partenze alla settimana in entrambe le direzioni, con due scali intermedi nel porto di Arbatax. Inoltre, per tutto il mese di agosto, Grimaldi Lines soddisfa la domanda particolarmente elevata del mercato, proponendo due partenze aggiuntive alla settimana: una da Civitavecchia per Arbatax e una da Arbatax per Civitavecchia. La linea è servita dalla Corfù, che può ospitare fino a 956 passeggeri e 2.200 metri lineari di rotabili. Per quanto riguarda la sistemazione degli ospiti, la nave dispone di 121 cabine tra interne, esterne e superior, e di un’ampia sala con poltrone reclinabili. Gli altri servizi offerti includono il ristorante à la carte, il self-service, il bar sempre aperto e il negozio per chi ama fare shopping. Condividi

Articoli che potrebbero interessarti:

Array ( [0] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 450935 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => In attesa del consuntivo estate, anche a luglio il gruppo Bluserena conferma i trend di crescita della prima parte dell'anno. Lo scorso mese la compagnia ha in particolare messo a segno un incremento dei ricavi del 5,6% rispetto allo stesso periodo del 2022. Per la fine dell'anno il management ribadisce perciò le proprie stime già rivelate in occasione della presentazione dei dati di maggio e giugno, per un risultato complessivo pari al +8% rispetto al 2022 e a +17% nei confronti del 2019, quando però non era ancora aperto il resort Is Serenas a Badesi, nel Nord Sardegna. "Questi dati dimostrano la forza e la determinazione del nostro team, che lavora instancabilmente per offrire esperienze straordinarie ai nostri ospiti - sottolinea il ceo di Bluserena Hotels & Resorts, Marcello Cicalò -. Siamo grati per l’impegno e più che mai determinati a continuare su questa strada. I numeri che stiamo registrando sul 2023 sono perfettamente in linea con le previsioni definite alla partenza della stagione e al momento confermiamo la nostra stima iniziale, ipotizzando di chiudere la stagione turistica in corso con un fatturato complessivo di circa 104 milioni di euro”. [post_title] => Bluserena: anche luglio conferma i trend di crescita del gruppo [post_date] => 2023-08-22T13:28:11+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1692710891000 ) ) [1] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 450931 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Crescono i visitatori al museo Egizio di Torino. E questo anche grazie alla collaborazione con il gruppo Alpitour, con iniziative come Speciale Estate con Francorosso, che ogni sabato fino al 12 agosto 2023, ha permesso di tenere aperto gratuitamente le sale espositive dalle 18,30 alle 22,30. Stando ai dati comunicati dal museo, in particolare, durante i cinque giorni di ponte a cavallo delle festività di Ferragosto, da venerdì 11 a martedì 15 agosto 2023, i visitatori sono stati oltre 17 mila, contro i poco più di 12 mila dell'anno scorso. Le giornate che hanno registrato maggiore affluenza di pubblico quest’anno sono state quelle di sabato 12 e domenica 13 agosto, con rispettivamente 4.653 e 3.634 ingressi. Nella prima metà di agosto, il museo ha registrato più di 41 mila ingressi, a fronte degli oltre 40 mila del 2022. Quest’estate, inoltre, il museo sta sperimentando un’iniziativa dedicata agli anziani che rimangono in città, Martedì d’estate, Over 70 in compagnia, con ingresso e visita gratuita tutti i martedì a partire dalle 17. [post_title] => Museo Egizio di Torino: visitatori in crescita grazie anche alla collaborazione con Alpitour [post_date] => 2023-08-22T13:14:21+00:00 [category] => Array ( [0] => incoming ) [category_name] => Array ( [0] => Incoming ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1692710061000 ) ) [2] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 450917 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Debutterà il prossimo 16 dicembre il nuovo collegamento easyJet Napoli-Marrakech. La rotta sarà operata con due voli settimanali ogni mercoledì e sabato. Le prenotazioni sono aperte a partire da oggi. Il nuovo collegamento va quindi ad ampliare il portafoglio di destinazioni raggiungibili dal capoluogo campano con easyJet. In particolare, tra le novità da Napoli Capodichino annunciate per il prossimo inverno, la compagnia opererà un collegamento settimanale con Gran Canaria dal 29 ottobre. Inoltre, verrà ripristinato il volo per Hurghada e inaugurato quello verso Marsa Alam, rispettivamente dal 31 ottobre con voli ogni martedì e sabato e dal 4 novembre con voli ogni sabato. [post_title] => EasyJet amplia l'offerta da Napoli: al via dal 16 dicembre il collegamento con Marrakech [post_date] => 2023-08-22T11:25:29+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1692703529000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 450914 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Grimaldi Lines annuncia l’estensione delle prenotazioni sulla tratta Civitavecchia-Arbatax-Cagliari per viaggi da effettuare entro fine anno. La compagnia di navigazione si è infatti nuovamente aggiudicata, questa volta per un periodo di tre anni, la gara bandita dal ministero delle Infrastrutture e dei trasporti per garantire la continuità territoriale tra il porto laziale e il Sud della Sardegna. Il collegamento marittimo Civitavecchia-Arbatax-Cagliari e viceversa offre in ogni stagione dell’anno tre partenze alla settimana in entrambe le direzioni, con due scali intermedi nel porto di Arbatax. Inoltre, per tutto il mese di agosto, Grimaldi Lines soddisfa la domanda particolarmente elevata del mercato, proponendo due partenze aggiuntive alla settimana: una da Civitavecchia per Arbatax e una da Arbatax per Civitavecchia. La linea è servita dalla Corfù, che può ospitare fino a 956 passeggeri e 2.200 metri lineari di rotabili. Per quanto riguarda la sistemazione degli ospiti, la nave dispone di 121 cabine tra interne, esterne e superior, e di un’ampia sala con poltrone reclinabili. Gli altri servizi offerti includono il ristorante à la carte, il self-service, il bar sempre aperto e il negozio per chi ama fare shopping. [post_title] => Grimaldi: aperte le prenotazioni sino a fine anno sulla Civitavecchia-Arbatax-Cagliari [post_date] => 2023-08-22T10:36:50+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1692700610000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 450912 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Parte sotto i migliori auspici la stagione invernale del gruppo Alpitour, che al momento evidenzia un trend molto positivo, con una crescita del 130% sui volumi, rispetto al 2022. Il mercato riconferma, dunque, l’opportunità dell’advance booking per prenotazioni che stanno riguardando tutte le mete e tutti i mesi di partenza. Per sostenere questo trend, soprattutto per quanto riguarda la programmazione di linea, è stata lanciata A tutto Specialties: un'iniziativa che permette alle agenzie di viaggio di accrescere ulteriormente la redditività derivante dalla vendita dei pacchetti Turisanda 1924, Presstour e Made, con premi che possono arrivare fino a 10 mila euro. “Le vendite con partenze da novembre in poi stanno dando ottimi segnali – afferma Alessandro Seghi, direttore commerciale Alpitour – e non soltanto durante il periodo delle festività. È una riconferma della logica di advance booking per la totalità delle destinazioni di medio e lungo raggio, con volato charter e di linea. Un trend che ci confermano anche gli oltre 1.100 agenti di viaggio incontrati durante le 31 tappe del roadshow Specialties organizzato nel mese di luglio per presentare le prime novità della stagione 2023/24”. Con l’inizio del mese di agosto, ha preso in particolare avvio il quarto trimestre dell’esercizio commerciale di Alpitour World e, con esso, nuove iniziative introdotte per sostenere il trade e le vendite fino alla fine di ottobre 2023, come previsto dal contratto One. Le incentivazioni, basate su di un sistema di over-commission, coinvolgono i tre pillar con logiche distinte, allo scopo di assecondare tutte le agenzie di viaggio, qualunque sia il loro target di riferimento. L’obiettivo è accompagnare il mercato nei prossimi mesi, sostenendo la coda estiva e l’avvio della stagione invernale, già aperta alle vendite. Entro la fine di agosto sarà confermabile su EasyBook l’intera programmazione invernale, con la totalità di destinazioni e strutture prenotabili. [post_title] => Alpitour: prenotazioni inverno a +130% sul 2022. Previsti incentivi per le adv [post_date] => 2023-08-22T10:29:16+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1692700156000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 450909 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Continua la crescita dell'operatore di boutique apartment digitalizzati Numa Group, che nel corso del 2023 ha visto il valore del proprio portfolio gestito superare quota 1,5 miliardi di euro. Il gruppo ha rafforzato in modo significativo la presenza in mercati chiave come Germania, Italia e Spagna. Inoltre, nuove destinazioni sono state aperte negli ultimi 12 mesi, tra cui Norvegia, Portogallo, Belgio, Repubblica Ceca e Svizzera. "Con il nostro concept high-tech, offriamo una soluzione per gli investimenti nel mercato frammentato dell’ospitalità europea, specialmente per realtà gestite direttamente da proprietari - spiga il ceo di Numa Group, Christian Gaiser -. Abbiamo realizzato un’espansione in location di primo piano nei nuovi mercati e siamo molto ottimisti per il resto dell’anno, anche nelle condizioni attuali del mercato. Stiamo pianificando un’espansione massiccia sui mercati attuali e rafforzeremo la nostra presenza in Francia, Uk, Irlanda e nei paesi del Nord”. [post_title] => Numa Group: il portfolio gestito supera gli 1,5 miliardi di euro [post_date] => 2023-08-22T10:13:26+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1692699206000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 450906 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Leolandia punta a chiudere l'anno a 40 milioni di euro di fatturato e 1 milione di visitatori. Una previsione che poggia su un bilancio di mezza estate decisamente positivo. Nella prima parte dell’anno, il parco lombardo registra infatti performance in crescita rispetto al 2022 e sostanzialmente allineate al 2019. Decisiva si è confermata in particolare la scelta di modulare l’offerta sulla base di un clima sempre più estremo, rendendo il parco attrattivo sia durante le lunghe ondate di calore, sia nel caso di maltempo. Nello specifico, con il Golfo del Drago Marino inaugurato a inizio estate, per un investimento di 5 milioni di euro, Leolandia ha aumentato del 33% l’offerta di aree bagnate, per un totale di oltre 10 mila metri quadrati, tra piscine per bambini, giochi d’acqua e vere e proprie giostre acquatiche. Il parco continua inoltre a dedicare ampie risorse alla programmazione di spettacoli, eventi, intrattenimenti dal vivo e attrazioni al chiuso, che permettono di ripararsi continuandosi a divertire anche nel caso di temporali. “Gli investimenti degli ultimi anni, uniti all’efficientamento delle spese, ci hanno permesso di incrementare significativamente i margini operativi lordi (ebitda), che quest’anno, stando alle nostre previsioni e all’attuale andamento, cresceranno del 15% rispetto al 2022 - spiega il presidente di Leolandia, Giuseppe Ira -. Dai tempi della pandemia abbiamo dovuto immettere liquidità per tenere aperta la struttura: ancora oggi tutto quello che incassiamo viene reinvestito per migliorare il parco. Entro il 2025 sorgeranno due nuove aree acquatiche, con attrazioni dedicate a una fascia di bambini più grandi, fino ai 12 anni. Abbiamo in programma investimenti per 20 milioni di euro, destinati a rendere il parco sempre più attrattivo su scala internazionale. Già oggi, più della metà degli ospiti proviene da fuori regione e dall’estero. Per accoglierli ci appoggiamo ad alberghi convenzionati, ma non escludiamo di costruire delle unità alberghiere di proprietà”. Sul fronte lavoro, tuttavia, nonostante i numeri siano quelli di una grande azienda, Leolandia, che in alta stagione coinvolge oltre 600 dipendenti, nel corso degli ultimi due anni ha riscontrato crescenti difficoltà nell’attività di ricerca e assunzione del personale. In passato gli inserimenti erano previsti in due momenti dell’anno: in primavera per la stagione estiva e in autunno per quella invernale, ora l’attività è costante. “Trovare personale è diventato un lavoro certosino – prosegue Ira – anche perché non siamo inseriti in un territorio a vocazione turistica e subiamo la concorrenza di tutto il sistema produttivo lombardo. Il bacino di studenti universitari che prima erano soliti arrotondare lavorando nel parco, specialmente in estate, si sta assottigliando. Nonostante i contratti, inoltre, c’è sempre qualcuno che rinuncia all’improvviso. Per ovviare al problema, abbiamo messo in campo diverse strategie: abbiamo esteso la stagione, che quest’anno è partita a metà febbraio e si concluderà dopo l’Epifania, per garantire periodi di occupazione più lunghi. Ma offriamo anche maggiore flessibilità ai lavoratori, nell’ottica di garantire il miglior bilanciamento possibile tra lavoro e vita privata. Stiamo pure studiando la possibilità di mettere a disposizione degli alloggi per chi proviene da fuori”. [post_title] => Leolandia punta a chiudere l'anno a quota 40 mln di fatturato. Nei piani futuri anche un hotel [post_date] => 2023-08-22T09:57:32+00:00 [category] => Array ( [0] => mercato_e_tecnologie ) [category_name] => Array ( [0] => Mercato e tecnologie ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1692698252000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 450900 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Il gruppo Mandarin Oriental ha fatto il proprio debutto ufficiale in Grecia con l'apertura del Costa Navarino lo scorso 15 agosto. Situato nell'omonima località della Messenia, il resort è stato progettato in collaborazione con la società di sviluppo Temes, a monte anche del secondo progetto ellenico di Mandarin Oriental, la cui inaugurazione è prevista ad Atene nell'estate del 2027. La struttura, il cui design è stato curato da Tombazis & Associates Architects e K-Studio, è dotata di 99 suite e ville, ognuna delle quali provvista di terrazzi e piscine private. L'offerta gastronomica, supervisionata dallo chef Bertrand Valegeas, si declina inoltre in cinque ristoranti e bar, con una proposta che spazia dai sapori della tradizione ad altri più internazionali. Immancabile, poi, la Spa at Mandarin Oriental, che comprende una piscina di 25 metri con vista sulla baia, hammam, bagno freddo e sauna alle erbe. A completare l'offerta un fitness centre e un beach club con una vasta proposta di sport d’acqua. [post_title] => Aperto lo scorso 15 agosto il Costa Navarino, primo Mandarin Oriental in Grecia [post_date] => 2023-08-22T09:31:00+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1692696660000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 450896 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Si chiama Norwegian Viva ed è la nuova ammiraglia della flotta Norwegian Cruise Line. Una nave futuristica che non passa sicuramente inosservata sia per la sua silhouette non convenzionale sia per i colori vibranti dell’opera d’arte galleggiante raffigurata sul suo scafo ideata dall’artista italiano Manuel di Rita, noto anche con il nome di Peeta. Capace di ospitare al suo interno fino a un massimo di 3250 passeggeri in moderne sistemazioni caratterizzate da un design fresco e dotate di qualsiasi confort, Norwegian Viva è la seconda nave appartenente alla Prima Class ideata da Fincantieri per Norwegian Cruise Line. Oltre alle più classiche cabine interne, esterne e con balcone, Viva propone agli ospiti più esigenti l’enclave privato The Haven, una sorta di ‘nave nella nave’ con suite esclusive, lounge e ristoranti dedicati e un servizio che arriva a sfiorare le note del lusso. Intrattenimento a bordo17 In linea con le altre unità della flotta NCL la nuova ammiraglia offre un’esperienza di crociera denominata Freestyle Cruising, ovvero priva di orari e obblighi di dress code concepita per consentire ai passeggeri di trarre il massimo dalla propria vacanza gestendo al meglio e secondo le singole esigenze la propria permanenza a bordo. L’intrattenimento è una delle punte di diamante delle crociere NCL e in merito a ciò Norwegian Viva non è di certo un’eccezione. A fare da padroni di casa bordo sono i grandi show in stile Broadway che prendono vita presso il Viva Theatre come Beetlejuice, tratto dal pluripremiato capolavoro di Tim Burton, seguiti da tutta una serie di attività pensate per rispondere ai gusti e alle necessità degli ospiti di tutte le età come la Viva Speedway, una vera e propria pista da Go Kart installata sui ponti più alti della nave strutturata su tre livelli e lungo la quale sfrecciano moderni veicoli elettrici, i più ripidi scivoli a secco in mare presenti lungo le fiancate della nave, un ampio casinò, il Galaxy Pavillon un vero e proprio centro virtuale del divertimento e molto altro ancora. Per rinfrescarsi nelle giornate più calde la nuova ammiraglia dispone di svariate piscine e vasche idromassaggio, alcune delle quali in versione infinity con vista panoramica sull’oceano e di un aquapark completo di scivoli per gommoni, un vero e proprio concentrato di divertimento. Gastronomia Altro caposaldo delle navi Norwegian Cruise Line è la gastronomia con numerosi ristoranti a disposizione degli ospiti alcuni a pagamento, molti altri invece inclusi nel prezzo tra cui svariate opzioni tematiche. Tra i più apprezzati spiccano l’italiano Scarpetta by Onda, la Moderno Churrascaria e la Cagney’s Steakhouse mentre menù d’ispirazione internazionale sono disponibili presso le sale da pranzo principali e l’Indulge food Hall, la piazza gastronomica con stand da tutto il mondo situata a poppa del ponte 8. Dopo la crociera inaugurale di nove notti da Lisbona a Civitavecchia verso il meglio di Spagna, Francia e Italia, Norwegian Viva sarà protagonista di crociere Mediterranee fino all’autunno quando punterà la prua in direzione Miami dove sarà battezzata il prossimo 28 novembre con una cerimonia in grande stile con la popstar internazionale Luis Fonsi nei panni di padrino di cerimonia. [post_title] => Norwegian Viva: debutta da Lisbona il nuovo gioiello della flotta Norwegian Cruise Line [post_date] => 2023-08-22T08:00:27+00:00 [category] => Array ( [0] => informazione-pr [1] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Informazione PR [1] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( [0] => crociera-norwegian-viva [1] => crociere-norwegian-cruise-line [2] => norwegian-cruise-line [3] => norwegian-viva [4] => norwegian-viva-lisbona [5] => viva-speedway ) [post_tag_name] => Array ( [0] => crociera Norwegian Viva [1] => crociere Norwegian Cruise Line [2] => Norwegian Cruise Line [3] => Norwegian Viva [4] => Norwegian Viva lisbona [5] => Viva Speedway ) ) [sort] => Array ( [0] => 1692691227000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "grimaldi aperte le prenotazioni sino a fine anno sulla civitavecchia arbatax cagliari" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":75,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":4152,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"450935","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"In attesa del consuntivo estate, anche a luglio il gruppo Bluserena conferma i trend di crescita della prima parte dell'anno. Lo scorso mese la compagnia ha in particolare messo a segno un incremento dei ricavi del 5,6% rispetto allo stesso periodo del 2022. Per la fine dell'anno il management ribadisce perciò le proprie stime già rivelate in occasione della presentazione dei dati di maggio e giugno, per un risultato complessivo pari al +8% rispetto al 2022 e a +17% nei confronti del 2019, quando però non era ancora aperto il resort Is Serenas a Badesi, nel Nord Sardegna.\r

\r

\"Questi dati dimostrano la forza e la determinazione del nostro team, che lavora instancabilmente per offrire esperienze straordinarie ai nostri ospiti - sottolinea il ceo di Bluserena Hotels & Resorts, Marcello Cicalò -. Siamo grati per l’impegno e più che mai determinati a continuare su questa strada. I numeri che stiamo registrando sul 2023 sono perfettamente in linea con le previsioni definite alla partenza della stagione e al momento confermiamo la nostra stima iniziale, ipotizzando di chiudere la stagione turistica in corso con un fatturato complessivo di circa 104 milioni di euro”.","post_title":"Bluserena: anche luglio conferma i trend di crescita del gruppo","post_date":"2023-08-22T13:28:11+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1692710891000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"450931","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Crescono i visitatori al museo Egizio di Torino. E questo anche grazie alla collaborazione con il gruppo Alpitour, con iniziative come Speciale Estate con Francorosso, che ogni sabato fino al 12 agosto 2023, ha permesso di tenere aperto gratuitamente le sale espositive dalle 18,30 alle 22,30.\r

\r

Stando ai dati comunicati dal museo, in particolare, durante i cinque giorni di ponte a cavallo delle festività di Ferragosto, da venerdì 11 a martedì 15 agosto 2023, i visitatori sono stati oltre 17 mila, contro i poco più di 12 mila dell'anno scorso. Le giornate che hanno registrato maggiore affluenza di pubblico quest’anno sono state quelle di sabato 12 e domenica 13 agosto, con rispettivamente 4.653 e 3.634 ingressi. Nella prima metà di agosto, il museo ha registrato più di 41 mila ingressi, a fronte degli oltre 40 mila del 2022.\r

\r

Quest’estate, inoltre, il museo sta sperimentando un’iniziativa dedicata agli anziani che rimangono in città, Martedì d’estate, Over 70 in compagnia, con ingresso e visita gratuita tutti i martedì a partire dalle 17.","post_title":"Museo Egizio di Torino: visitatori in crescita grazie anche alla collaborazione con Alpitour","post_date":"2023-08-22T13:14:21+00:00","category":["incoming"],"category_name":["Incoming"],"post_tag":[]},"sort":[1692710061000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"450917","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Debutterà il prossimo 16 dicembre il nuovo collegamento easyJet Napoli-Marrakech. La rotta sarà operata con due voli settimanali ogni mercoledì e sabato. Le prenotazioni sono aperte a partire da oggi.\r

\r

Il nuovo collegamento va quindi ad ampliare il portafoglio di destinazioni raggiungibili dal capoluogo campano con easyJet. In particolare, tra le novità da Napoli Capodichino annunciate per il prossimo inverno, la compagnia opererà un collegamento settimanale con Gran Canaria dal 29 ottobre. Inoltre, verrà ripristinato il volo per Hurghada e inaugurato quello verso Marsa Alam, rispettivamente dal 31 ottobre con voli ogni martedì e sabato e dal 4 novembre con voli ogni sabato.","post_title":"EasyJet amplia l'offerta da Napoli: al via dal 16 dicembre il collegamento con Marrakech","post_date":"2023-08-22T11:25:29+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1692703529000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"450914","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Grimaldi Lines annuncia l’estensione delle prenotazioni sulla tratta Civitavecchia-Arbatax-Cagliari per viaggi da effettuare entro fine anno. La compagnia di navigazione si è infatti nuovamente aggiudicata, questa volta per un periodo di tre anni, la gara bandita dal ministero delle Infrastrutture e dei trasporti per garantire la continuità territoriale tra il porto laziale e il Sud della Sardegna.\r

\r

Il collegamento marittimo Civitavecchia-Arbatax-Cagliari e viceversa offre in ogni stagione dell’anno tre partenze alla settimana in entrambe le direzioni, con due scali intermedi nel porto di Arbatax. Inoltre, per tutto il mese di agosto, Grimaldi Lines soddisfa la domanda particolarmente elevata del mercato, proponendo due partenze aggiuntive alla settimana: una da Civitavecchia per Arbatax e una da Arbatax per Civitavecchia.\r

\r

La linea è servita dalla Corfù, che può ospitare fino a 956 passeggeri e 2.200 metri lineari di rotabili. Per quanto riguarda la sistemazione degli ospiti, la nave dispone di 121 cabine tra interne, esterne e superior, e di un’ampia sala con poltrone reclinabili. Gli altri servizi offerti includono il ristorante à la carte, il self-service, il bar sempre aperto e il negozio per chi ama fare shopping.","post_title":"Grimaldi: aperte le prenotazioni sino a fine anno sulla Civitavecchia-Arbatax-Cagliari","post_date":"2023-08-22T10:36:50+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1692700610000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"450912","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Parte sotto i migliori auspici la stagione invernale del gruppo Alpitour, che al momento evidenzia un trend molto positivo, con una crescita del 130% sui volumi, rispetto al 2022. Il mercato riconferma, dunque, l’opportunità dell’advance booking per prenotazioni che stanno riguardando tutte le mete e tutti i mesi di partenza. Per sostenere questo trend, soprattutto per quanto riguarda la programmazione di linea, è stata lanciata A tutto Specialties: un'iniziativa che permette alle agenzie di viaggio di accrescere ulteriormente la redditività derivante dalla vendita dei pacchetti Turisanda 1924, Presstour e Made, con premi che possono arrivare fino a 10 mila euro.\r

\r

“Le vendite con partenze da novembre in poi stanno dando ottimi segnali – afferma Alessandro Seghi, direttore commerciale Alpitour – e non soltanto durante il periodo delle festività. È una riconferma della logica di advance booking per la totalità delle destinazioni di medio e lungo raggio, con volato charter e di linea. Un trend che ci confermano anche gli oltre 1.100 agenti di viaggio incontrati durante le 31 tappe del roadshow Specialties organizzato nel mese di luglio per presentare le prime novità della stagione 2023/24”.\r

\r

Con l’inizio del mese di agosto, ha preso in particolare avvio il quarto trimestre dell’esercizio commerciale di Alpitour World e, con esso, nuove iniziative introdotte per sostenere il trade e le vendite fino alla fine di ottobre 2023, come previsto dal contratto One. Le incentivazioni, basate su di un sistema di over-commission, coinvolgono i tre pillar con logiche distinte, allo scopo di assecondare tutte le agenzie di viaggio, qualunque sia il loro target di riferimento. L’obiettivo è accompagnare il mercato nei prossimi mesi, sostenendo la coda estiva e l’avvio della stagione invernale, già aperta alle vendite. Entro la fine di agosto sarà confermabile su EasyBook l’intera programmazione invernale, con la totalità di destinazioni e strutture prenotabili.","post_title":"Alpitour: prenotazioni inverno a +130% sul 2022. Previsti incentivi per le adv","post_date":"2023-08-22T10:29:16+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1692700156000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"450909","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Continua la crescita dell'operatore di boutique apartment digitalizzati Numa Group, che nel corso del 2023 ha visto il valore del proprio portfolio gestito superare quota 1,5 miliardi di euro. Il gruppo ha rafforzato in modo significativo la presenza in mercati chiave come Germania, Italia e Spagna. Inoltre, nuove destinazioni sono state aperte negli ultimi 12 mesi, tra cui Norvegia, Portogallo, Belgio, Repubblica Ceca e Svizzera.\r

\r

\"Con il nostro concept high-tech, offriamo una soluzione per gli investimenti nel mercato frammentato dell’ospitalità europea, specialmente per realtà gestite direttamente da proprietari - spiga il ceo di Numa Group, Christian Gaiser -. Abbiamo realizzato un’espansione in location di primo piano nei nuovi mercati e siamo molto ottimisti per il resto dell’anno, anche nelle condizioni attuali del mercato. Stiamo pianificando un’espansione massiccia sui mercati attuali e rafforzeremo la nostra presenza in Francia, Uk, Irlanda e nei paesi del Nord”.","post_title":"Numa Group: il portfolio gestito supera gli 1,5 miliardi di euro","post_date":"2023-08-22T10:13:26+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1692699206000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"450906","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Leolandia punta a chiudere l'anno a 40 milioni di euro di fatturato e 1 milione di visitatori. Una previsione che poggia su un bilancio di mezza estate decisamente positivo. Nella prima parte dell’anno, il parco lombardo registra infatti performance in crescita rispetto al 2022 e sostanzialmente allineate al 2019.\r

\r

Decisiva si è confermata in particolare la scelta di modulare l’offerta sulla base di un clima sempre più estremo, rendendo il parco attrattivo sia durante le lunghe ondate di calore, sia nel caso di maltempo. Nello specifico, con il Golfo del Drago Marino inaugurato a inizio estate, per un investimento di 5 milioni di euro, Leolandia ha aumentato del 33% l’offerta di aree bagnate, per un totale di oltre 10 mila metri quadrati, tra piscine per bambini, giochi d’acqua e vere e proprie giostre acquatiche. Il parco continua inoltre a dedicare ampie risorse alla programmazione di spettacoli, eventi, intrattenimenti dal vivo e attrazioni al chiuso, che permettono di ripararsi continuandosi a divertire anche nel caso di temporali.\r

\r

“Gli investimenti degli ultimi anni, uniti all’efficientamento delle spese, ci hanno permesso di incrementare significativamente i margini operativi lordi (ebitda), che quest’anno, stando alle nostre previsioni e all’attuale andamento, cresceranno del 15% rispetto al 2022 - spiega il presidente di Leolandia, Giuseppe Ira -. Dai tempi della pandemia abbiamo dovuto immettere liquidità per tenere aperta la struttura: ancora oggi tutto quello che incassiamo viene reinvestito per migliorare il parco. Entro il 2025 sorgeranno due nuove aree acquatiche, con attrazioni dedicate a una fascia di bambini più grandi, fino ai 12 anni. Abbiamo in programma investimenti per 20 milioni di euro, destinati a rendere il parco sempre più attrattivo su scala internazionale. Già oggi, più della metà degli ospiti proviene da fuori regione e dall’estero. Per accoglierli ci appoggiamo ad alberghi convenzionati, ma non escludiamo di costruire delle unità alberghiere di proprietà”.\r

\r

Sul fronte lavoro, tuttavia, nonostante i numeri siano quelli di una grande azienda, Leolandia, che in alta stagione coinvolge oltre 600 dipendenti, nel corso degli ultimi due anni ha riscontrato crescenti difficoltà nell’attività di ricerca e assunzione del personale. In passato gli inserimenti erano previsti in due momenti dell’anno: in primavera per la stagione estiva e in autunno per quella invernale, ora l’attività è costante. “Trovare personale è diventato un lavoro certosino – prosegue Ira – anche perché non siamo inseriti in un territorio a vocazione turistica e subiamo la concorrenza di tutto il sistema produttivo lombardo. Il bacino di studenti universitari che prima erano soliti arrotondare lavorando nel parco, specialmente in estate, si sta assottigliando. Nonostante i contratti, inoltre, c’è sempre qualcuno che rinuncia all’improvviso. Per ovviare al problema, abbiamo messo in campo diverse strategie: abbiamo esteso la stagione, che quest’anno è partita a metà febbraio e si concluderà dopo l’Epifania, per garantire periodi di occupazione più lunghi. Ma offriamo anche maggiore flessibilità ai lavoratori, nell’ottica di garantire il miglior bilanciamento possibile tra lavoro e vita privata. Stiamo pure studiando la possibilità di mettere a disposizione degli alloggi per chi proviene da fuori”.","post_title":"Leolandia punta a chiudere l'anno a quota 40 mln di fatturato. Nei piani futuri anche un hotel","post_date":"2023-08-22T09:57:32+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1692698252000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"450900","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Il gruppo Mandarin Oriental ha fatto il proprio debutto ufficiale in Grecia con l'apertura del Costa Navarino lo scorso 15 agosto. Situato nell'omonima località della Messenia, il resort è stato progettato in collaborazione con la società di sviluppo Temes, a monte anche del secondo progetto ellenico di Mandarin Oriental, la cui inaugurazione è prevista ad Atene nell'estate del 2027. La struttura, il cui design è stato curato da Tombazis & Associates Architects e K-Studio, è dotata di 99 suite e ville, ognuna delle quali provvista di terrazzi e piscine private.\r

\r

L'offerta gastronomica, supervisionata dallo chef Bertrand Valegeas, si declina inoltre in cinque ristoranti e bar, con una proposta che spazia dai sapori della tradizione ad altri più internazionali. Immancabile, poi, la Spa at Mandarin Oriental, che comprende una piscina di 25 metri con vista sulla baia, hammam, bagno freddo e sauna alle erbe. A completare l'offerta un fitness centre e un beach club con una vasta proposta di sport d’acqua.","post_title":"Aperto lo scorso 15 agosto il Costa Navarino, primo Mandarin Oriental in Grecia","post_date":"2023-08-22T09:31:00+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1692696660000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"450896","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Si chiama Norwegian Viva ed è la nuova ammiraglia della flotta Norwegian Cruise Line. Una nave futuristica che non passa sicuramente inosservata sia per la sua silhouette non convenzionale sia per i colori vibranti dell’opera d’arte galleggiante raffigurata sul suo scafo ideata dall’artista italiano Manuel di Rita, noto anche con il nome di Peeta.\r

\r

Capace di ospitare al suo interno fino a un massimo di 3250 passeggeri in moderne sistemazioni caratterizzate da un design fresco e dotate di qualsiasi confort, Norwegian Viva è la seconda nave appartenente alla Prima Class ideata da Fincantieri per Norwegian Cruise Line.\r

\r

Oltre alle più classiche cabine interne, esterne e con balcone, Viva propone agli ospiti più esigenti l’enclave privato The Haven, una sorta di ‘nave nella nave’ con suite esclusive, lounge e ristoranti dedicati e un servizio che arriva a sfiorare le note del lusso.\r

\r

Intrattenimento a bordo17\r

\r

In linea con le altre unità della flotta NCL la nuova ammiraglia offre un’esperienza di crociera denominata Freestyle Cruising, ovvero priva di orari e obblighi di dress code concepita per consentire ai passeggeri di trarre il massimo dalla propria vacanza gestendo al meglio e secondo le singole esigenze la propria permanenza a bordo.\r

\r

L’intrattenimento è una delle punte di diamante delle crociere NCL e in merito a ciò Norwegian Viva non è di certo un’eccezione. A fare da padroni di casa bordo sono i grandi show in stile Broadway che prendono vita presso il Viva Theatre come Beetlejuice, tratto dal pluripremiato capolavoro di Tim Burton, seguiti da tutta una serie di attività pensate per rispondere ai gusti e alle necessità degli ospiti di tutte le età come la Viva Speedway, una vera e propria pista da Go Kart installata sui ponti più alti della nave strutturata su tre livelli e lungo la quale sfrecciano moderni veicoli elettrici, i più ripidi scivoli a secco in mare presenti lungo le fiancate della nave, un ampio casinò, il Galaxy Pavillon un vero e proprio centro virtuale del divertimento e molto altro ancora.\r

\r

Per rinfrescarsi nelle giornate più calde la nuova ammiraglia dispone di svariate piscine e vasche idromassaggio, alcune delle quali in versione infinity con vista panoramica sull’oceano e di un aquapark completo di scivoli per gommoni, un vero e proprio concentrato di divertimento.\r

\r

Gastronomia\r

\r

Altro caposaldo delle navi Norwegian Cruise Line è la gastronomia con numerosi ristoranti a disposizione degli ospiti alcuni a pagamento, molti altri invece inclusi nel prezzo tra cui svariate opzioni tematiche. Tra i più apprezzati spiccano l’italiano Scarpetta by Onda, la Moderno Churrascaria e la Cagney’s Steakhouse mentre menù d’ispirazione internazionale sono disponibili presso le sale da pranzo principali e l’Indulge food Hall, la piazza gastronomica con stand da tutto il mondo situata a poppa del ponte 8.\r

\r

Dopo la crociera inaugurale di nove notti da Lisbona a Civitavecchia verso il meglio di Spagna, Francia e Italia, Norwegian Viva sarà protagonista di crociere Mediterranee fino all’autunno quando punterà la prua in direzione Miami dove sarà battezzata il prossimo 28 novembre con una cerimonia in grande stile con la popstar internazionale Luis Fonsi nei panni di padrino di cerimonia.\r

\r

\r

\r

\r

\r

","post_title":"Norwegian Viva: debutta da Lisbona il nuovo gioiello della flotta Norwegian Cruise Line","post_date":"2023-08-22T08:00:27+00:00","category":["informazione-pr","tour_operator"],"category_name":["Informazione PR","Tour Operator"],"post_tag":["crociera-norwegian-viva","crociere-norwegian-cruise-line","norwegian-cruise-line","norwegian-viva","norwegian-viva-lisbona","viva-speedway"],"post_tag_name":["crociera Norwegian Viva","crociere Norwegian Cruise Line","Norwegian Cruise Line","Norwegian Viva","Norwegian Viva lisbona","Viva Speedway"]},"sort":[1692691227000]}]}}