Grand Tours lancia il progetto green Together for Nature che coinvolge direttamente i viaggiatori Together for Nature è il nuovo progetto green che accompagnerà la programmazione della dmc giordana Grand Tours. Totalmente finanziata dall’operatore, l’iniziativa prenderà avvio già dai prossimi viaggi e sarà lanciata con una grande campagna che coinvolgerà tutti i partner italiani che, senza alcun impegno economico, potranno partecipare sensibilizzando i propri clienti. In fase di prenotazione del tour, chi desidera sostenere il progetto dovrà semplicemente comunicare a Grand Tours quali viaggiatori intende partecipare all’iniziativa. Il progetto mira infatti a coinvolgere gli stessi visitatori: al loro arrivo in Giordania, coloro che avranno scelto di accogliere l’invito di Grand Tours, e di attivarsi per l’ambiente durante la vacanza nel regno hashemita, riceveranno gratuitamente un kit monouso con guanti e sacchetto per la raccolta dei rifiuti abbandonati. Sarà il viaggiatore, poi, a decidere quando e dove utilizzarlo per raccogliere una bottiglia di plastica, una lattina o un pezzo di carta gettati a terra da altri nel deserto, in un sito archeologico o sulle sponde del mar Morto. Dovrà poi chiuderlo nel sacchetto e gettarlo in un apposito contenitore. “L’ispirazione è arrivata proprio dai nostri clienti – spiega il ceo di Grand Tours, Mahmoud Khasawneh -. Durante i loro viaggi in Giordania ci hanno fatto notare che in alcuni luoghi i rifiuti abbandonati fanno da triste cornice allo splendore del regno del Tempo. Abbiamo ascoltato le loro osservazioni e deciso di investire in un progetto per coinvolgere gli stessi viaggiatori e trasformare il turismo in uno strumento di difesa ambientale”. “Teniamo a cuore la soddisfazione di chi sceglie di partire con noi ma siamo attenti anche alla salvaguardia della destinazione – gli fa eco la responsabile del team italiano della dmc, Carla Diamanti -. Siamo consapevoli delle conseguenze pesanti che il turismo e la mancanza di sensibilizzazione possono avere sull’ambiente e vogliamo dare un contributo che, seppur piccolo, saprà nel tempo fare da esempio virtuoso per altri e produrre effetti positivi per la collettività. Viaggiare significa sempre più partecipare attivamente. Perciò abbiamo pensato di coinvolgere i turisti invitandoli ad aderire alla nostra iniziativa e a darci una mano concretamente. Basta un piccolo gesto per fare la differenza!”. Condividi

