Go4sea: nuova programmazione dedicata agli itinerari cinematografici, Go4Movie Go4sea amplia la programmazione con una nuova sezione dedicata agli itinerari cinematografici: Go4Movie. Un’immersione virtuale nelle atmosfere dei film e serie tv più famose, trasferite poi in un pacchetto di viaggio che permetterà di vivere non solo i set ma anche le location che hanno fatto da sfondo a storie indimenticabili del grande e piccolo schermo. Le alternative sono numerose e spaziano un po’ in tutto il mondo: Bali, per una fuga romantica, in stile Ticket to Paradise, tra tramonti dorati e resort accoglienti; Sud America, sulle orme di Ernesto Che Guevara, nel film I Diari della Motocicletta. Una (indimenticabile) notte da leoni a Bangkok o a Las Vegas, con le sue luci scintillanti ripercorse anche nello spettacolare pellicola Ocean Eleven. Dai paesaggi montuosi innevati dell’Alaska di Into the wild o dell’Islanda nei Sogni segreti di Walter Mitty, ai deserti sconfinati, meta delle quattro eroine di Sex and the City, dai boschi incantati di Memorie di una Geisha alla memorabile “corsetta” che attraversa gli Stati Uniti di Forrest Gump, passando dal Molo di Santa Monica alla Monument Valley. O, ancora, le risaie e le terrazze di Tegalalang in Indonesia percorse da Julia Roberts in bicicletta in Mangia, Prega, Ama; il Bradbury Building a downtown Los Angeles dove sono state girate le ipnotiche scene di Blade Runner; i colori e le atmosfere del Rajastan de Il treno per Darjelin e le atmosfere noire dell’Assassinio sul Nilo di Agatha Christie o l’outback australiano proposto in diverse pellicole da Russel Crowe, Hugh Jackman e Paul Hogan (alias Mr. Cocodrile Dundee). “Prima del viaggio esiste il richiamo al viaggio, la necessità ancestrale al movimento, alla novità ed in generale alla scoperta – spiega Sara Ferraro, responsabile marketing e comunicazione del to -. L’innesco in questo caso è il film. Una scenografia rimasta nell’ immaginario, una sequenza che ha scatenato emozioni…un luogo evocativo che muove all’esperienza, non più virtuale ma reale”. “Un’idea di viaggio così speciale deve partire da quello che sogniamo ad occhi aperti, dalla fantasia, dalla volontà di creare qualcosa di nuovo che solo un essere umano può proporre con tutta l’empatia e l’assertività che lo contraddistingue – sottolinea il ceo di Go4sea, Tommaso Valenzano -. Per chi ama il cinema e l’avventura, e non solo (nessuno spoiler ma stiamo lavorando, “ascoltando e leggendo” ), non c’è modo migliore di viaggiare, scoprendo che a volte la realtà può essere ancor più straordinaria delle storie proiettate sul grande schermo. Condividi

