Go World racconta a Savigliano la tre giorni da astronauti a Cape Canaveral Sarà raccontata nell’ambito del quarto convegno internazionale Iaf SpaceLand, alle ore 10 del 18 settembre presso l’auditorium Crosà Neiraa di Savigliano (Torino), la missione di volo in assenza di peso e in condizioni di gravità lunare e marziana con viaggio in Florida organizzato da GoWorld. Un programma che comprende pure l’addestramento e il decollo presso lo storico sito delle missioni Nasa sulla Luna, a Cape Canaveral. Ricco di presentazioni con esperti da tutto il mondo su innovativi sistemi di volo e lanciatori per i primi lanci dall’Italia di satelliti e velivoli ipersonici, l’evento permetterà anche di capire l’importanza socio-economica e culturale dei primi spazioporti nel Sud-Europa in progettazione da parte di SpaceLand, nonché di visitare il modello di habitat lunare Exospace-X. L’opportunità di fluttuare come astronauti del progetto SpaceLand 2023-1 verrà illustrata con inediti filmati da precedenti missioni, realizzate coinvolgendo persone comuni di ogni età, anche con disabilità fisiche. Tali esperienze aerospaziali includono attività sperimentali in cosiddetta microgravità, di alto valore in termini sia di innovazione tecnologica, sia di formazione e ricerca medico-scientifica. Come sempre dall’anno 2002, anche questa iniziativa è organizzata dalla squadra di Carlo Viberti, già responsabile tecnico dell’Ufficio astronauti Esa e della tecnologia europea e italiana sulla base spaziale Mir, che in Savigliano condividerà la propria esperienza di primo candidato ingegnere-cosmonauta privato della storia (anno 2000). Condividi

