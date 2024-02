Gnv tra promo San Valentino e questione norme green. Matteo Della Valle a tutto campo Gnv (gruppo Msc) ha annunciato durante la Bit di Milano una speciale promozione di San Valentino valida dal 14 al 18 febbraio: i viaggiatori potranno godere di sconti fino al 40% sulle prenotazioni per viaggi programmati fino al 30 settembre 2024, escluse le opzioni e le prevendite. La promo si applicherà a diverse linee della compagnia, coprendo una vasta gamma di destinazioni nel Mediterraneo, comprese le rotte italiane verso la Sardegna, la Sicilia, il Marocco, l’Albania e la Tunisia. Interrogato sui risultati dello scorso anno, Matteo Della Valle, chief passengers sales&marketing officer di Gnv si è dichiarato soddisfatto: “La compagnia ha concluso un 2023 sicuramente positivo con un +5% in termini di viaggi last minute rispetto al 2022, nonostante una flessione generale per la questione relativa all’Egitto. Ci stiamo quindi preparando a un 2024 con una domanda in forte crescita, confermando le tratte su Sicilia, Sardegna, Albania, Baleari, Tunisia e Marocco. Il tutto coinvolgendo 26 navi e 31 linee”. E i dati supportano la strategia di Gnv, visto l’aumento del 7% sulle prenotazioni rispetto al 2023, in particolare sulle rotte tra Italia e Medio Oriente. In relazione ai piani futuri Della Valle ha confermato inoltre l’aggiunta di una terza nave sulla rotta Genova-Palermo durante l’alta stagione e “miglioramenti sulle rotte per la Sardegna, in particolare sulla tratta Olbia, Genova e Civitavecchia. Si sta lavorando a migliorie generali anche sulla linea di collegamento alla Tunisia, oltre che aggiornamenti riguardanti i servizi di prenotazione e rinnovo del programma di fidelizzazione My Gnv”. Avendo quindi domandato se ci sia da aspettarsi un allargamento della flotta, il chief passengers sales&marketing officer ha così risposto: “E’ in arrivo a novembre direttamente dalla Cina il Polaris, primo di quattro traghetti di ultimissima generazione in grado di ospitare 1.500 passeggeri grazie alle 650 cabine presenti a bordo. Questi nuovi innesti ci consentiranno di allargare la flotta con navi dotate di impianti in grado di ridurre del 30% i consumi durante il tragitto. L’obiettivo è quindi introdurre progressivamente a partire dal 2026 nuovi traghetti a gas naturale con un impatto ambientale migliore del 50%.” Chiedendo se l’aggiunta di nuove navi più green sia da leggere come una risposta alla nuova normativa europea riguardante le emissioni, Della Valla ha confermato: “La nostra scelta ci permette di adeguare l’offerta alla tassa europea sulle emissioni, che sta spingendo noi armatori ad adottare tecnologie sempre più verdi. Questo ha causato malumori nel settore obbligandoci a un aumento generale sui costi delle rotte. A nome del gruppo Msc, posso però annunciare che siamo stati in grado di limitare il rincaro a soli 4 euro in più per tratta”. Il rappresentante Gnv non si è comunque dichiarato soddisfatto del fatto che la norma ponga condizioni stringenti solo in alcune branche industriale. Servirebbe infatti più uniformità in termini di legislazione: “Un esempio è fornito dal settore automobilistico, che al momento inquina il 90% in più del trasporto navale”. Interrogato infine sulla possibilità di altri miglioramenti in termini di servizi a bordo, Della Valle ha prontamente risposto: “L’attenzione da parte nostra non si sta concentrando su una crescita in soli termini di sostenibilità, ma anche di connettività. Tutte le navi della flotta si stanno dotando di antenne collegate al sistema Starlink di Elon Musk, così da garantire una copertura totale nelle aree comuni e nelle cabine. Il servizio sarà disponibile su ciascuna delle nostre unità a partire da quest’estate”. Condividi

Il turismo naturalistico e attivo sarà promosso attraverso proposte legate al cicloturismo, al trekking sul Jordan Trail e sul Jordan Bike Trail, al canyoning nel Wadi Mujib, alla Riserva della Biosfera di Dana che ospita il Feynan Ecolodge, una struttura ecosostenibile immersa nella natura che offre escursioni, canyoning, visite a siti storici, esperienze culturali beduine con la comunità locale, mountain bike, osservazione delle stelle o corsi di cucina. Per il turismo religioso, la Giordania offre una ricca storia legata ai siti della Terra Santa, con sviluppi infrastrutturali in corso per accogliere pellegrini in siti come il Monte Nebo e la fortezza di Macheronte. Il turismo culturale e archeologico sarà arricchito da nuovi itinerari ed esperienze, permettendo ai visitatori di scoprire la ricca storia di Madaba, la città dei mosaici, Umm El Jimal, 90 minuti a nord est di Amman, che raccoglie testimonianze del passato nabateo, romano, bizantino, omayyade e ottomano, e siti archeologici come Sela, premiata nel 2023 come Best Tourism Village UNWTO, dove sono in corso investimenti per incrementare le strutture ricettive e le infrastrutture adatte ad accogliere un numero maggiore di turisti. Infine sarà sviluppato il turismo del benessere nell’area del Mar Morto con proposte di alto livello tra cui Mai’n Hot Springs (con sorgente termale di acqua calda a ca. 30 km da Madaba e a un’ora da Amman) e lo Hyatt Regency Ayla Resort di Aqaba che comprende l'Ayla Golf Club con un green da 18 buche. [post_title] => Il Jordan Tourism Board rassicura e potenzia le iniziative con il trade [post_date] => 2024-02-06T11:16:50+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1707218210000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 460724 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_453947" align="alignleft" width="300"] Frédéric Meyer[/caption] Il 2024 per la destinazione Francia sarà un anno particolare, grazie anche alla presenza dei Giochi Olimpici e Paralimpici a Parigi, dal 26 luglio all’11 agosto, e per i Paralimpici dal 28 agosto all’8 di ottobre. Durante il media tour che si è svolto recentemente a Milano, organizzato da Atout France, è stata presentata l’offerta turistica delle varie regioni e distretti francesi per questa stagione appena iniziata. Lo sport sarà il fil rouge che unisce i vari territori, ma non solo. Questo è l’anno della scoperta e riscoperta di città e regioni che puntano sempre più su un’offerta in linea con le nuove richieste del mercato e dei clienti, orientata alla sostenibilità e alla tutela ambientale. «L’occasione ideale per riscoprire tutta la Francia, sarà una festa popolare, un grande appuntamento sportivo e un’occasione unica per assistere a dei giochi sostenibili, più inclusivi e più paritari. Il 2024 sarà dunque un anno con molte numerose opportunità per scoprire ancora la ricchezza della destinazione Francia» ha dichiarato Frédéric Meyer, direttore Atout France. E lo sport che va oltre le Olimpiadi e Paralimpiadi parla di eventi internazionali importanti. La competizione Vendee Globe, tour del mondo in barca a vela in solitario, che partirà il 10 novembre 2024 da Les Sables d’Olonnes in Vandea con uno skipper italiano, Giancarlo Pedote. E il 111° Tour de France che partirà da Firenze per terminare, per la prima volta nella storia della manifestazione, a Nizza in Costa Azzurra. « I dati 2023 dei tour operator italiani e delle agenzie di viaggio online, ma anche dei partner francesi, indicano che la clientela italiana è tornata in Francia nelle regioni turistiche tradizionali, ma anche a Parigi e nelle destinazioni regionali francesi più lontane, come il Sud-Ovest, la Bretagna o la Normandia. Nella regione della Valle della Loira, ad esempio, il mercato italiano è al settimo posto e ha registrato un aumento di +8%. E nelle regioni come la Costa Azzurra e la Corsica si conferma il mercato principale. Il 2024 sarà dunque un anno con molte sfide e competitività per la destinazione Francia, e si concluderà con un momento importantissimo per tutti i francesi, la riapertura al pubblico della Cattedrale di Notre Dame, il prossimo 8 dicembre» [post_title] => Francia: 2024 nel segno delle Olimpiadi, ma non soltanto [post_date] => 2024-02-06T10:15:56+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1707214556000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "gnv tra promo san valentino e questione norme green matteo della valle a tutto campo" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":106,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":1422,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"461122","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Lo scorso dicembre, in occasione della presentazione della partnership con Bit Milano, Adriano Apicella, amministratore delegato Welcome Travel Group, aveva dichiarato: “È la nostra prima convention dopo il Covid, sarà un evento senza precedenti, dove Bit non sarà solo il contesto, ma anche il coprotagonista e un attrattore d’eccellenza della nostra Convention sulla quale puntiamo molto” . E i risultati ottenuti oggi confermano la sua previsione.\r

\r

Superate le aspettative, dunque, per un evento senza eguali nella Travel Industry. Per la prima volta, infatti, una Convention è stata organizzata in concomitanza e in partnership con una fiera, coinvolgendo oltre 2000 addetti ai lavori per tutta la durata della manifestazione.\r

\r

“In OrBita - Insieme verso il turismo di domani” il tema dell’edizione 2024, scelto perché rappresenta perfettamente l’equilibrio tra il Network, paragonabile al pianeta al centro dell’orbita, che aggrega i Partner commerciali ed eroga le attività di marketing, i servizi, le soluzioni tecnologiche, l’assistenza e il supporto alle Agenzie che vi orbitano intorno beneficiando dell’equilibrio, della sicurezza e della protezione garantita dalla rotazione intorno al \"pianeta\" giusto. \r

\r

Durante la Convention si sono svolte due sessioni plenarie moderate una da Matteo Caccia, conosciuto attore teatrale, autore e conduttore radiofonico e l’altra da Marco Berry, conduttore televisivo, mago, illusionista ed escapologo.\r

\r

Adriano Apicella, affiancato da Simona Greco, direttore delle manifestazioni di Fiera Milano, ha dato il via ai lavori con l’apertura della sessione plenaria del primo giorno che ha visto la presenza del Ministro del Turismo on. Daniela Santanchè e l’intervento di Nicola Minasi, Capo dell'Unità di Crisi della Farnesina che, sul tema della sicurezza, ha manifestato grande vicinanza alle Agenzie di Viaggio e lo ha fatto direttamente dal luogo in cui si trova attualmente in missine speciale per la tutela e il salvataggio di bambini coinvolti nel conflitto Medio Orientale.\r

\r

Dopo il momento dedicato alle Istituzioni, sono saliti sul palco Gabriele Burgio, Presidente e Amministratore Delegato di Alpitour World e Mario Zanetti Amministratore Delegato di Costa Crociere.\r

\r

Neos, la compagnia aerea del Gruppo, Allianz, ITA Airways, Amex e Sekurest, si sono poi intrattenuti con Adriano Apicella in un interessante talk show per delineare l’evoluzione del mercato turistico e la sua inevitabile trasformazione.\r

\r

La seconda giornata di lavori ha visto come protagonisti i vertici delle direzioni generali e commerciali di Alpitour World e Costa Crociere, quindi, il ceo Adriano Apicella, insieme al direttore network Dante Colitta e al chief information officer Ludovico Baiano, ha condiviso il percorso del Network presentando iniziative, progetti e servizi. Il focus è stato posto sulla chiara visione del futuro e sugli strumenti messi in campo per sostenere le Agenzie Welcome e Geo nel processo di cambiamento e nell'evoluzione del ruolo della rete nei prossimi anni.\r

\r

Un processo che andrà gestito con l’impegno e la collaborazione di tutti e dunque: “ InOrbita insieme verso il turismo di domani”.\r

\r

A chiudere la Convention, è stato l'eccezionale intervento di Maurizio Cheli, Ufficiale pilota, è stato il primo Astronauta nella storia dell'Aeronautica Militare a partecipare a un volo di ricerca scientifica a bordo dello Shuttle, in qualità di specialista della missione. Pur consapevole dei rischi e pericoli di una missione spaziale, ha eseguito i delicati compiti con determinazione, slancio e altissima competenza, guadagnandosi l'apprezzamento della pubblica opinione e dando lustro all'Aeronautica Militare e all'intera Nazione.\r

\r

Attraverso il suo motivante intervento, Cheli è riuscito a coinvolgere la platea, portando davvero \"in Orbita\" tutti i presenti con messaggi efficaci su come interpretare al meglio il cambiamento e mostrando fantastiche immagini dallo spazio degli angoli più celebri della terra, noti in particolare agli Agenti per i quali quei luoghi sono i “prodotti in vendita” e suscitando in essi grande emozione e apprezzamento.","post_title":"Grande perfomance della Convention del gruppo Welcome","post_date":"2024-02-08T12:14:46+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1707394486000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"461116","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Gnv (gruppo Msc) ha annunciato durante la Bit di Milano una speciale promozione di San Valentino valida dal 14 al 18 febbraio: i viaggiatori potranno godere di sconti fino al 40% sulle prenotazioni per viaggi programmati fino al 30 settembre 2024, escluse le opzioni e le prevendite. La promo si applicherà a diverse linee della compagnia, coprendo una vasta gamma di destinazioni nel Mediterraneo, comprese le rotte italiane verso la Sardegna, la Sicilia, il Marocco, l'Albania e la Tunisia.\r

\r

Interrogato sui risultati dello scorso anno, Matteo Della Valle, chief passengers sales&marketing officer di Gnv si è dichiarato soddisfatto: “La compagnia ha concluso un 2023 sicuramente positivo con un +5% in termini di viaggi last minute rispetto al 2022, nonostante una flessione generale per la questione relativa all’Egitto. Ci stiamo quindi preparando a un 2024 con una domanda in forte crescita, confermando le tratte su Sicilia, Sardegna, Albania, Baleari, Tunisia e Marocco. Il tutto coinvolgendo 26 navi e 31 linee”. E i dati supportano la strategia di Gnv, visto l’aumento del 7% sulle prenotazioni rispetto al 2023, in particolare sulle rotte tra Italia e Medio Oriente.\r

\r

In relazione ai piani futuri Della Valle ha confermato inoltre l'aggiunta di una terza nave sulla rotta Genova-Palermo durante l'alta stagione e “miglioramenti sulle rotte per la Sardegna, in particolare sulla tratta Olbia, Genova e Civitavecchia. Si sta lavorando a migliorie generali anche sulla linea di collegamento alla Tunisia, oltre che aggiornamenti riguardanti i servizi di prenotazione e rinnovo del programma di fidelizzazione My Gnv”. Avendo quindi domandato se ci sia da aspettarsi un allargamento della flotta, il chief passengers sales&marketing officer ha così risposto: “E' in arrivo a novembre direttamente dalla Cina il Polaris, primo di quattro traghetti di ultimissima generazione in grado di ospitare 1.500 passeggeri grazie alle 650 cabine presenti a bordo. Questi nuovi innesti ci consentiranno di allargare la flotta con navi dotate di impianti in grado di ridurre del 30% i consumi durante il tragitto. L’obiettivo è quindi introdurre progressivamente a partire dal 2026 nuovi traghetti a gas naturale con un impatto ambientale migliore del 50%.”\r

\r

Chiedendo se l’aggiunta di nuove navi più green sia da leggere come una risposta alla nuova normativa europea riguardante le emissioni, Della Valla ha confermato: “La nostra scelta ci permette di adeguare l’offerta alla tassa europea sulle emissioni, che sta spingendo noi armatori ad adottare tecnologie sempre più verdi. Questo ha causato malumori nel settore obbligandoci a un aumento generale sui costi delle rotte. A nome del gruppo Msc, posso però annunciare che siamo stati in grado di limitare il rincaro a soli 4 euro in più per tratta”. Il rappresentante Gnv non si è comunque dichiarato soddisfatto del fatto che la norma ponga condizioni stringenti solo in alcune branche industriale. Servirebbe infatti più uniformità in termini di legislazione: “Un esempio è fornito dal settore automobilistico, che al momento inquina il 90% in più del trasporto navale”.\r

\r

Interrogato infine sulla possibilità di altri miglioramenti in termini di servizi a bordo, Della Valle ha prontamente risposto: “L’attenzione da parte nostra non si sta concentrando su una crescita in soli termini di sostenibilità, ma anche di connettività. Tutte le navi della flotta si stanno dotando di antenne collegate al sistema Starlink di Elon Musk, così da garantire una copertura totale nelle aree comuni e nelle cabine. Il servizio sarà disponibile su ciascuna delle nostre unità a partire da quest’estate”.","post_title":"Gnv tra promo San Valentino e questione norme green. Matteo Della Valle a tutto campo","post_date":"2024-02-08T11:39:33+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1707392373000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"461003","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Il Tribunale dell'Ue ha annullato il via libera Ue agli aiuti di stato concessi nel 2020 dai Paesi Bassi a favore della compagnia di bandiera Klm per 3,4 miliardi di euro per rispondere alla crisi del Covid-19.\r

La decisione dei giudici di Lussemburgo arriva dopo un ricorso di Ryanair che contestava il regime di aiuti di cui aveva beneficiato la concorrente olandese.\r

Nel 2020, la Commissione europea aveva approvato un regime di aiuti da 3,4 miliardi di euro a favore di Klm sotto forma di garanzia statale volto a garantire temporaneamente liquidità alla compagnia di bandiera dei Paesi Bassi nel contesto della pandemia. Una decisione annullata in prima battuta nel 2021 dallo stesso Tribunale Ue per \"difetto di motivazione riguardo alla determinazione del beneficiario della misura in questione\".\r

\r

Una controversia che riguardava nello specifico la holding Air France-Klm e Air France, escluse dal sostegno pubblico. I giudici avevano poi deciso di sospendere gli effetti dell'annullamento del via libera Ue in attesa di una nuova delibera da parte di Bruxelles.","post_title":"La giustizia Ue annulla gli aiuti olandesi per 3,4 miliardi a Klm","post_date":"2024-02-07T13:05:38+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1707311138000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"460979","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Fatturato record per il gruppo CdsHotels, che ha chiuso il 2023 a quota 56 milioni di euro, in crescita del 16% rispetto al 2022. Lo scorso è stato l'anno migliore di sempre per la compagnia leccese, che conta 12 strutture in portafoglio, tra hotel e resort, ubicate in Puglia e Sicilia. Anche in termini di presenze la compagnia rileva una crescita del 14% sul 2022, per un totale di 730 mila pernottamenti registrati nel 2023.\r

\r

Oltre a lavori di upgrade apportati ad alcune delle strutture, quali il Marelive che nel 2023 ha aperto ulteriori 73 camere, CdsHotels ha investito molto nello sviluppo commerciale, presidiando le principali fiere di settore anche internazionali, organizzando educational, partecipando a workshop e mettendo in campo azioni e promozioni dedicate al mercato italiano e estero. Una strategia efficace leggendo i numeri che vedono un incremento di cinque punti percentuali delle presenze internazionali rispetto al 2022, per un 32% del totale. I repeater si attestano invece attorno al 15%. L’ufficio eventi ha infine contribuito alla crescita del gruppo raggiungendo l’8% del fatturato totale.\r

\r

Ottime anche le prospettive per il 2024 che si è aperto con un più 45% rispetto al pari periodo dello scorso anno. Un trend molto positivo che, se non viene influenzato da fattori esterni, fa prevedere una chiusura dell’anno che potrebbe superare i 60 milioni di fatturato. Il tutto considerando anche che il 2024 vedrà anche l’ingresso in portafoglio della nuova struttura siciliana, l'hotel Baia Taormina e la riconversione in albergo dello storico resort di Polignano, il Pietrablu.\r

\r

“Dopo un soft restyling, il 5 maggio apriremo le porte del Baia Taormina - spiega il direttore commerciale, Ada Miraglia -: una struttura di 122 camere, in posizione panoramica sul mare, sulla quale abbiamo riposto ottime aspettative di vendita, sostenute dall’elevato gradimento già ricevuto da parte della clientela. Inoltre, come preannunciato, stiamo ultimando il restyling di camere e ristoranti del Pietrablu che, il prossimo 6 aprile, riaprirà nella nuova veste di hotel per coppie, passando dal trattamento all inclusive a b&b e mezza pensione; una scelta, applicata anche al Baia Taormina, che ha già ottenuto il gradimento del mercato, soprattutto estero, che prenota con largo anticipo\".","post_title":"Fatturato 2023 record per CdsHotels, che il 5 maggio inaugura la new entry Baia Taormina","post_date":"2024-02-07T11:22:36+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1707304956000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"460980","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_460982\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Marco Orlandi, chief digital consumer experience officer gruppo Bluvacanze[/caption]\r

\r

Da marzo i viaggiatori che accedono a Bluvacanze.it possono acquistare una gift card digitale e utilizzare vantaggiosi voucher promozionali. Diventata a tutti gli effetti una piattaforma e-commerce, il sito web è stato organizzato in aree tematiche tra viaggi romantici, city break, avventura, natura, spiaggia, ponti e festività. Ecco che le destinazioni delle esclusive idee di viaggio per San Valentino appena pubblicate sono Marrakech, Parigi, Watamu (Kenya) e Capo Verde e con quote da 470 euro per 3 notti a 1999 euro per 7 notti, sempre voli inclusi.\r

\r

Con l’introduzione della “carta-regalo” digital senza soglie di valore si può acquistare un viaggio o una porzione di esso in ogni occasione di festa: un’opportunità aggiuntiva che non poteva mancare nella vetrina online delle insegne retail del Gruppo Bluvacanze.\r

\r

Inoltre, ogni acquisto concorre a realizzare il programma di fidelizzazione dei viaggiatori Blu&cluB, che contemporaneamente è un’APP di dialogo con le agenzie di viaggio ma anche un programma di fidelizzazione. E nel primo anno di lancio, gli iscritti si vedono prorogare il saldo-punti del 2023 nel 2024, premiandone così la fiducia.\r

\r

Lanciata nell’aprile scorso come elemento cardine del percorso di digitalizzazione che il Gruppo Bluvacanze sta portando avanti nella divisione della distribuzione (ma non solo), l’applicazione è un touch point digitale a portata di smartphone che puntualmente contatta i member con esperienze di vacanza esclusive e sconti a loro riservati. Questo dinamico customer journey coinvolge attivamente i punti vendita, permettendogli di individuare una nuova domanda.","post_title":"Bluvacanze: sul sito la gift card digitale e i voucher promozionali","post_date":"2024-02-07T11:20:21+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1707304821000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"460917","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_460918\" align=\"alignleft\" width=\"268\"] Stefan Voncila[/caption]\r

\r

“È con grande soddisfazione che accogliamo Stefan nella nostra famiglia” commenta Daniele Fabbri, general manager di Hilton Milan - “La sua figura sarà fondamentale per l’azienda, soprattutto in un momento così cruciale, durante il quale l’hotel sta subendo un’importante ristrutturazione. Sono certo che, grazie alla sua lunga esperienza nei vari Hilton d’Europa, riusciremo a raggiungere traguardi importanti, che contribuiranno alla crescita dell’Hotel”.\r

\r

Sono le parole con le quali è stato accolto Stefan Voncila in Hilton Milan, dopo essere stato nominato commercial director presso l'Hilton Milan, assumendo la responsabilità delle strategie di vendita, delle negoziazioni e delle operazioni commerciali dell'hotel.\r

\r

Con oltre 20 anni di esperienza nel settore dell'ospitalità, Stefan ha maturato una solida carriera all'interno degli hotel del gruppo Hilton, iniziando nel 2003 con l'Athenee Palace Hilton Bucharest e culminando con l'Hilton Prague, dove è stato selezionato attraverso il General Manager Elevator Programme.\r

\r

Prima di approdare a Milano, ha ricoperto il ruolo di Cluster Commercial Manager per tre hotel Hilton a Vienna, ottenendo il prestigioso premio Summit Award 2022 - Revenue Management Leader of the Year EMEA / APAC.\r

\r

“Apprezzo moltissimo il coinvolgimento di tutti i nostri team members nei confronti degli ospiti e soprattutto il loro modo di porsi e comunicare con gioia e grande professionalità - dichiara Voncila -. Sono molto orgoglioso in particolare delle iniziative ESG che il nostro General Manager mette in campo, anch’esse fondamentali per il successo dell’hotel. Sono certo che ci aspetta un futuro brillante insieme e sono impaziente di entrare nel vivo di questa nuova avventura.”","post_title":"Stefan Voncila, nuovo commercial director di Hilton Milan","post_date":"2024-02-06T14:58:46+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1707231526000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"460860","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"I dati preliminari sui flussi turistici in Sicilia presentati in occasione della Bit dal presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, e dall’assessore al Turismo, Elvira Amata, mostrano un incremento del 10,8% rispetto al 2o22 con 16 milioni 462 mila presenze e una componente straniera in crescita del 24,8% (con 8.040.818 presenze). “I dati sull'andamento dei flussi turistici in Sicilia sono senz’altro incoraggianti e restituiscono l’immagine di un comparto vivo, dinamico e in costante crescita post-pandemica - ha sottolineato il presidente della Regione - . Un risultato che è frutto dell’efficacia delle politiche di settore poste in essere dall’amministrazione regionale e del lavoro fatto in termini di individuazione dei mercati-target e di azioni di promozione della destinazione. Seppur provvisori e verosimilmente sottostimati e suscettibili di variazioni al rialzo poiché in costante aggiornamento, i dati sulle presenze turistiche forniscono già elementi che concorrono a un clima di ottimismo e fanno intravedere buoni margini per un consuntivo migliore rispetto a quello degli anni più recenti. Il governo regionale metterà in campo politiche mirate alla destagionalizzazione dei flussi turistici, anche sulla base dei dati statistici che confermano nei periodi di bassa stagione un trend fortemente positivo di presenze turistiche”.\r

\r

Infatti, uno degli elementi chiave di questo trend è certamente l'allungamento della stagione turistica e la diversificazione dell'offerta, che determina un'attenzione alla destinazione non più concentrata solo nei mesi estivi, soprattutto per quanto riguarda i visitatori stranieri.\r

\r

Per quanto riguarda l'alberghiero il 2023 ha registrato oltre 11 milioni e 778 mila presenze, mentre il settore extra-alberghiero ha visto un incremento del 13,5% rispetto al 2022, con oltre 2 milioni e 370 mila visitatori stranieri (+36,5%). Il mercato straniero continua a caratterizzarsi per una forte presenza francese e tedesca, ma si sta assistendo a una decisa avanzata del mercato americano (+53,6%) e britannico (+20,7% ). \r

\r

Sul fronte del green tourism: “i viaggiatori cercano sempre più soluzioni di viaggi che sposino il valore della sostenibilità che va considerata sotto due diversi aspetti: quello della sostenibilità dell’uso/gestione delle risorse turistiche, cioè dei beni naturali e culturali e quello della sostenibilità del turismo in chiave di innovazione e di inclusione sociale, ampliando quanto più possibile le opportunità di accesso a pratiche di turismo inclusive rafforzando le filiere settoriali, dall’accoglienza, all’ospitalità e promozione” è il commento dell’assessore Elvira Amata.\r

\r

Il panorama culturale siciliano continua ad essere ricco e vivace, con eventi come il Sicilia Jazz Festival, i Treni Storici e la Coppa degli Assi, che contribuiscono a movimentare i flussi turistici e promuovere il territorio. Inoltre, il sostegno alle produzioni cinematografiche locali ha dimostrato di essere un efficace strumento di promozione turistica, con il successo di serie televisive come \"Il Commissario Montalbano\" e \"The White Lotus\", che hanno attratto numerosi turisti internazionali.\r

\r

La Sicilia si prepara ad accogliere una nuova stagione turistica con una vasta gamma di eventi culturali, musicali e artistici, oltre a offrire itinerari turistici unici e indimenticabili. La riapertura del Castello di Taormina, dopo 30 anni, e la programmazione di festival letterari internazionali come Taobuk sono solo alcuni degli appuntamenti che renderanno il 2024 un anno straordinario per il turismo siciliano.","post_title":"Sicilia: presenze in crescita del 10,8%. Turisti stranieri in aumento.","post_date":"2024-02-06T12:26:08+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1707222368000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"460837","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Il Jordan Tourism Board rassicura viaggiatori e trade sulla stabilità della situazione interna del Paese e l'attività del settore turistico, che vede il mercato italiano in prima posizione a livello europeo con 127.610 arrivi registrati nel 2023 (+42% rispetto ai dati del 2019). I piani di sviluppo dell'Ente del Turismo prevedono un potenziamento della collaborazione con il trade, attraverso incentivi, attività promozionali e di co-branding e mirano alla diversificazione dell'offerta con focus sul turismo naturalistico, religioso, culturale e del benessere. \r

\r

Il turismo naturalistico e attivo sarà promosso attraverso proposte legate al cicloturismo, al trekking sul Jordan Trail e sul Jordan Bike Trail, al canyoning nel Wadi Mujib, alla Riserva della Biosfera di Dana che ospita il Feynan Ecolodge, una struttura ecosostenibile immersa nella natura che offre escursioni, canyoning, visite a siti storici, esperienze culturali beduine con la comunità locale, mountain bike, osservazione delle stelle o corsi di cucina.\r

\r

Per il turismo religioso, la Giordania offre una ricca storia legata ai siti della Terra Santa, con sviluppi infrastrutturali in corso per accogliere pellegrini in siti come il Monte Nebo e la fortezza di Macheronte.\r

\r

Il turismo culturale e archeologico sarà arricchito da nuovi itinerari ed esperienze, permettendo ai visitatori di scoprire la ricca storia di Madaba, la città dei mosaici, Umm El Jimal, 90 minuti a nord est di Amman, che raccoglie testimonianze del passato nabateo, romano, bizantino, omayyade e ottomano, e siti archeologici come Sela, premiata nel 2023 come Best Tourism Village UNWTO, dove sono in corso investimenti per incrementare le strutture ricettive e le infrastrutture adatte ad accogliere un numero maggiore di turisti.\r

\r

Infine sarà sviluppato il turismo del benessere nell’area del Mar Morto con proposte di alto livello tra cui Mai’n Hot Springs (con sorgente termale di acqua calda a ca. 30 km da Madaba e a un’ora da Amman) e lo Hyatt Regency Ayla Resort di Aqaba che comprende l'Ayla Golf Club con un green da 18 buche.\r

\r

","post_title":"Il Jordan Tourism Board rassicura e potenzia le iniziative con il trade","post_date":"2024-02-06T11:16:50+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1707218210000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"460724","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_453947\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Frédéric Meyer[/caption]\r

\r

Il 2024 per la destinazione Francia sarà un anno particolare, grazie anche alla presenza dei Giochi Olimpici e Paralimpici a Parigi, dal 26 luglio all’11 agosto, e per i Paralimpici dal 28 agosto all’8 di ottobre. Durante il media tour che si è svolto recentemente a Milano, organizzato da Atout France, è stata presentata l’offerta turistica delle varie regioni e distretti francesi per questa stagione appena iniziata.\r

\r

Lo sport sarà il fil rouge che unisce i vari territori, ma non solo. Questo è l’anno della scoperta e riscoperta di città e regioni che puntano sempre più su un’offerta in linea con le nuove richieste del mercato e dei clienti, orientata alla sostenibilità e alla tutela ambientale. «L’occasione ideale per riscoprire tutta la Francia, sarà una festa popolare, un grande appuntamento sportivo e un’occasione unica per assistere a dei giochi sostenibili, più inclusivi e più paritari. Il 2024 sarà dunque un anno con molte numerose opportunità per scoprire ancora la ricchezza della destinazione Francia» ha dichiarato Frédéric Meyer, direttore Atout France.\r

\r

E lo sport che va oltre le Olimpiadi e Paralimpiadi parla di eventi internazionali importanti. La competizione Vendee Globe, tour del mondo in barca a vela in solitario, che partirà il 10 novembre 2024 da Les Sables d’Olonnes in Vandea con uno skipper italiano, Giancarlo Pedote. E il 111° Tour de France che partirà da Firenze per terminare, per la prima volta nella storia della manifestazione, a Nizza in Costa Azzurra.\r

\r

« I dati 2023 dei tour operator italiani e delle agenzie di viaggio online, ma anche dei partner francesi, indicano che la clientela italiana è tornata in Francia nelle regioni turistiche tradizionali, ma anche a Parigi e nelle destinazioni regionali francesi più lontane, come il Sud-Ovest, la Bretagna o la Normandia. Nella regione della Valle della Loira, ad esempio, il mercato italiano è al settimo posto e ha registrato un aumento di +8%. E nelle regioni come la Costa Azzurra e la Corsica si conferma il mercato principale. Il 2024 sarà dunque un anno con molte sfide e competitività per la destinazione Francia, e si concluderà con un momento importantissimo per tutti i francesi, la riapertura al pubblico della Cattedrale di Notre Dame, il prossimo 8 dicembre»","post_title":"Francia: 2024 nel segno delle Olimpiadi, ma non soltanto","post_date":"2024-02-06T10:15:56+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1707214556000]}]}}