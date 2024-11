Gnv: Matteo Della Valle nuovo cco; Matteo De Candia nominato direttore generale Spagna Doppia novità in casa Gnv, che nomina Matteo Della Valle nuovo chief commercial officer della compagnia e Matteo De Candia direttore generale in Spagna. Con il nuovo incarico Della Valle, già passengers sales & marketing staff director, amplia le proprie responsabilità assumendo il coordinamento delle attività sia per il comparto passeggeri, sia per quello merci. De Candia, precedentemente freight commercial director, assume ora la guida della compagnia in Spagna, con l’obiettivo di consolidare le attività nel mercato iberico, sia per i passeggeri, sia per il trasporto merci, con un focus specifico sulle opportunità di crescita nelle isole Baleari, dove il comparto è particolarmente strategico e vale circa il 20% del business. “Con soddisfazione annunciamo queste nuove nomine che vanno a valorizzare due nostre risorse interne. Matteo Della Valle, con un’esperienza consolidata nel settore delle vendite per il segmento passeggeri e ora con una visione estesa anche al comparto merci, e Matteo De Candia, con la sua comprovata esperienza nel settore merci e già una profonda conoscenza del mercato spagnolo – sottolinea l’amministratore delegato di Gnv, Matteo Catani -. Auguro loro il meglio in questa sfida, certo che contribuiranno a garantire una presenza ancora più efficace nei nostri mercati di riferimento e a dare ulteriore impulso allo sviluppo del business della compagnia”. Condividi

Array ( [0] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 479345 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Costruito nel 1870 e soggetto a un'importante ristrutturazione conclusasi nel 2020, lo storico hotel partenopeo Britannique, già affiliato Curio Collection, soft brand di casa Hilton, cambia pelle e diventa de Bonart Naples. La trasformazione è stata realizzata grazie agli investimenti del gruppo Caracciolo Hospitality, nato nel 2022 dall'iniziativa di un gruppo di imprenditori partenopei che oggi vanta un portfolio di tre strutture: oltre all'ex Britannique (dal 2016), ci sono Palazzo Caracciolo Naples (dal 2001, appena brandizzato Tapestry by Hilton), nonché il Grand Hotel Telese, in provincia di Benevento. Il nuovo naming, il contemporaneo look & feel, gli spazi rinnovati e un lifestyle inedito, mirano a rendere l'hotel un punto di riferimento in città non solo dal punto di vista dell'ospitalità, ma anche per la celebrazione dell'arte e della cultura campana. L'anima del Bonart Curio Collection è infatti un'ode all'arte: a partire dal naming creato dalla crasi dei due termini Bon e Art, fino alla estesa collezione di opere di artisti contemporanei campani, appositamente realizzate per l'albergo attraverso lo studio napoletano di progettazione Gnosis, a celebrazione, ancora una volta, del genius loci locale. Nell'iniziativa sono stati coinvolti 50 artisti a interpretare miti e leggende della città, realizzando tutte le 150 opere che oggi si trovano all'interno dell'hotel. Volutamente anche i nomi delle suite sono dedicati ai miti napoletani: Partenope, Ovo, Diamante, Sibilla, ‘Mbriana e Donna Regina. Oltre alle 72 camere, di cui appunto sei suite, il de Bonart, che abbraccia in un solo sguardo il golfo di Napoli, include pure il ristorante The Macphersons Rooftop, con la sua esperienza dedicata alla cucina mediterranea, e il NiqBar Rooftop con una cocktail list ricercata, per ogni ora del giorno. [gallery ids="479351,479352,479353"] [post_title] => Il Britannique di Napoli cambia pelle e diventa de Bonart Naples [post_date] => 2024-11-20T11:35:42+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1732102542000 ) ) [1] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 479340 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Aizhana Zhantuarov è la nuova responsabile sales, marketing & revenue della Icon Collection. Con oltre sette anni di esperienza dirigenziale in ambito commerciale, revenue e operativo, Aizhana porta con sé una consolidata expertise nel settore dell’ospitalità e del lusso, maturata attraverso collaborazioni con brand iconici e lanci di progetti prestigiosi. Nel corso della sua carriera, ha gestito strategie di sviluppo commerciale e revenue per rinomate strutture come il Grand Hotel San Pietro Taormina, l’Alpen Suite Hotel Madonna di Campiglio e il Grand Hotel Villa Serbelloni. Ha inoltre contribuito al lancio di nuove realtà di lusso, come Casa di Langa, Praia Art Resort e Villa Soligo. Tra i suoi obiettivi principali c'è ora l'espansione della presenza di mercato della Icon Collection, con un focus su strategie mirate a rafforzare il posizionamento nel segmento leisure di lusso. La sua attenzione è rivolta anche all’ottimizzazione delle performance finanziarie, perseguendo risultati sostenibili e a lungo termine. “L’ingresso di Aizhana Zhantuarov nella nostra squadra rappresenta un passo importante per noi - sottolinea il direttore generale del gruppo, Ciro Verrocchi -. La sua esperienza e visione strategica contribuiranno a rafforzare il nostro posizionamento, sia nei mercati consolidati sa in quelli prospect". [post_title] => Aizhana Zhantuarov nuova responsabile sales, marketing & revenue della Icon Collection [post_date] => 2024-11-20T11:06:41+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1732100801000 ) ) [2] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 479334 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_479337" align="alignleft" width="300"] Matteo Della Valle[/caption] Doppia novità in casa Gnv, che nomina Matteo Della Valle nuovo chief commercial officer della compagnia e Matteo De Candia direttore generale in Spagna. Con il nuovo incarico Della Valle, già passengers sales & marketing staff director, amplia le proprie responsabilità assumendo il coordinamento delle attività sia per il comparto passeggeri, sia per quello merci. De Candia, precedentemente freight commercial director, assume ora la guida della compagnia in Spagna, con l’obiettivo di consolidare le attività nel mercato iberico, sia per i passeggeri, sia per il trasporto merci, con un focus specifico sulle opportunità di crescita nelle isole Baleari, dove il comparto è particolarmente strategico e vale circa il 20% del business. [caption id="attachment_479338" align="alignright" width="225"] Matteo De Candia[/caption] "Con soddisfazione annunciamo queste nuove nomine che vanno a valorizzare due nostre risorse interne. Matteo Della Valle, con un'esperienza consolidata nel settore delle vendite per il segmento passeggeri e ora con una visione estesa anche al comparto merci, e Matteo De Candia, con la sua comprovata esperienza nel settore merci e già una profonda conoscenza del mercato spagnolo - sottolinea l'amministratore delegato di Gnv, Matteo Catani -. Auguro loro il meglio in questa sfida, certo che contribuiranno a garantire una presenza ancora più efficace nei nostri mercati di riferimento e a dare ulteriore impulso allo sviluppo del business della compagnia". [post_title] => Gnv: Matteo Della Valle nuovo cco; Matteo De Candia nominato direttore generale Spagna [post_date] => 2024-11-20T10:59:57+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1732100397000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 479275 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Già preannunciata in occasione dell'inaugurazione della sede romana del to pugliese, arriva ora l'ufficializzazione della doppietta Nicolaus in terra sarda. Si stratta di due strutture situate rispettivamente nel nord e nel sud dell'isola: il Nicolaus Club Li Cucutti e il Nicolaus Prime Villas Resort, con quest'ultimo che segna in particolare l'ingresso del prodotto a marchio Nicolaus Club nell'area meridionale della destinazione. Nel dettaglio, il Nicolaus Club Li Cucutti si affaccia sul mare di Budoni, area caratterizzata da una domanda molto forte e da un importante presidio del gruppo. Questo club 4 stelle conta 120 camere di recente ristrutturazione. Situate integralmente al piano terra, si aprono su un patio attrezzato, immerso nel verde. Le caratteristiche architettoniche lo rendono ideale per le famiglie anche con bambini piccoli e tra le soluzioni abitative figurano family room a doppio ambiente, anche con cinque posti letto. Il Nicolaus Prime Villas Resort di Castiadas (Santa Giusta) conta 84 camere, distribuite tra il corpo centrale e la zona giardino del resort. La proprietà è immersa in un parco giardino ed è situata a 600 metri da una delle spiagge più belle della Sardegna, con vista su un monumento naturalistico come lo scoglio di Peppino. Tra i plus, l’accoglienza anche per gli amici a quattro zampe e la Limpida spa, con hammam, piscina con idromassaggio, doccia emozionale e salette per trattamenti e massaggi. A supporto delle novità e delle strutture già parte della programmazione Sardegna, il gruppo Nicolaus ha messo inoltre a punto un piano strategico per i trasferimenti con tariffe vantaggiose e comodi slot: voli su Cagliari e Olbia dai principali aeroporti di tutta la penisola e traghetti in partenza da Civitavecchia, Genova e da Livorno. “Siamo molto soddisfatti dalle importanti novità che abbiamo inserito nella programmazione, che sono già valutate positivamente non solo dall’utenza fisiologicamente più attiva in questo periodo: i gruppi e l’incoming - sottolinea la chief product officer, Paola Coccarelli -. Siamo lieti di affermare, ancora, la rilevanza strategica e l’elevato livello qualitativo della nostra offerta sull’isola sarda, e l’apprezzamento ricevuto dalla distribuzione per il livello delle novità è il miglior feedback sul nostro lavoro di scouting. Per questo ottimo avvio, rilevante anche il ruolo svolto dal piano trasporti a cui abbiamo dedicato ingenti risorse”. [post_title] => Doppietta sarda per Nicolaus: arrivano il Li Cucutti e il Prime Villas Resort [post_date] => 2024-11-19T12:47:00+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1732020420000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 479244 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => La vacanza nei comprensori di Carezza e Obereggen in Val d'Ega non è semplicemente una vacanza sugli sci, ma un programma che, dallo sport all’enogastronomia, fino ad un suggestivo mercatino di Natale, esplora la montagna in tutte le proprie declinazioni. Il Santuario della Madonna di Pietralba, considerato il Duomo delle Dolomiti, sarà teatro di un piccolo, delizioso Mercatino di Natale. Nei weekend dal 23 novembre al 24 dicembre 2024 e tutti i giorni dal 24 dicembre 2024 al 6 gennaio 2025, dalle 10.30 alle 19, 8 bancarelle saranno immerse nella suggestiva atmosfera del famoso e maestoso santuario incorniciato dalle Dolomiti. Tra gli appuntamenti da non perdere l’Aperitivo lungo al rifugio Oberholz, situato a 2096 metri d’altezza e raggiungibile con l’omonima storica seggiovia, aperta appositamente dalle ore 18:00, con ultimo ritorno alle ore 23:30. Il 3 e il 17 gennaio, il 7 e il 21 febbraio, il 7 e il 21 marzo e l’8 e il 18 aprile del 2025, sarà quindi possibile salire senza attrezzatura e gustare cocktail ad hoc, varianti di spritz e finger food a un passo dalle stelle, osservando l’imbrunire e la notte calare sulle vette dalle grandi vetrate di una location d’eccezione. Il buono di 30 euro da acquistare presso l’ufficio skipass comprende l’aperitivo e la corsa in seggiovia andata e ritorno. Il 12 dicembre 2024 Carezza Dolomites ospita sulla pista Pra di Tori la VISA FIS Alpine Wordlcup di Snowboard, con i migliori atleti di numerose nazioni a sfidarsi in emozionanti gare parallele. Lunedì 16 dicembre 2024 fa invece tappa a Obereggen, sulla pista Maierl (pendenza massima fino al 55%), la Coppa Europa di sci, che costituisce come di consueto un preludio al tradizionale slalom di Coppa del Mondo in Italia, quest’anno previsto il 22 dicembre in Alta Badia. Infine, il 15 e 16 gennaio 2025, la FIS Coppa del Mondo di Telemark porta sulla suggestiva pista Masaré, proprio sotto il Rosengarten, un’emozionante gara sprint in due giorni, con specialità spettacolari come slalom gigante, salto, giro a 360 gradi e cross-country. Alle 21:30 di giovedì 2 gennaio nei pressi della Malga Frommer e di mercoledì 15 gennaio, 12 febbraio e 12 marzo 2025 sulla pista Pra di Tori, la Val d’Ega mette l’abito da sera per Carezza Snow Night: quello che va in scena è un vero e proprio spettacolo che illumina letteralmente tutti i modi di fare sport e divertirsi sulla neve, dal “leggendario” show dei maestri di sci, ispirato a Re Laurino, alle dimostrazioni di freestyle e di telemark classico e moderno. Servizio navetta gratuito da Nova Levante e Tires, con prenotazione nelle associazioni turistiche. [post_title] => Val d'Ega, tra sport ed enogastronomia gli eventi dell'inverno 24/25 [post_date] => 2024-11-19T11:24:11+00:00 [category] => Array ( [0] => incoming ) [category_name] => Array ( [0] => Incoming ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1732015451000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 479246 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Enav segnala nei primi 9 mesi del 2024 un record storico di traffico aereo sull’Italia trainato dai voli internazionali. Il traffico di rotta e di terminale è in aumento rispettivamente del 10,8% e del 10,7% in termini di unità di servizio rispetto allo stesso periodo del 2023. Per quanto riguarda i conti, i primi nove mesi si chiudono con ricavi consolidati pari a 770,5 milioni di euro, in aumento del 4,1% rispetto al 2023, un utile netto consolidato a 89,6 milioni (+3,8%), un Ebitda pari a 222,8 milioni (+1,3%), un Ebitda margin del 28,9%; e un free cash flow a 130,6 milioni, “in netto miglioramento” rispetto ai primi nove mesi del 2023 (96,6 milioni di euro). L’Italia si conferma come “best performer” tra le principali nazioni europee, con un aumento del 10,8% delle unità di servizio di rotta rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, confrontato con la crescita media del 7,0% di Francia, Germania, Gran Bretagna e Spagna. Sull’Italia il numero dei voli ha superato le previsioni e si conta di chiudere il 2024 con un aumento a doppia cifra rispetto al 2023. [post_title] => Enav: record storico di traffico aereo in Italia nei primi nove mesi 2024 [post_date] => 2024-11-19T11:13:53+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1732014833000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 479213 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Spirit Airlines apre ufficialmente l'iter del Chapter 11, dopo il susseguirsi di perdite finanziarie e una serie di tentativi di fusione falliti. Lunedì la compagnia aerea basata in Florida ha dichiarato di aver raggiunto un accordo per la ristrutturazione del debito e la raccolta di fondi durante un processo di bancarotta che dovrebbe durare fino all'inizio del 2025. Durante questo periodo, le operazioni di Spirit continueranno normalmente e i passeggeri non subiranno alcuna conseguenza. Il vettore, che non ha registrato un profitto annuale dall'inizio della pandemia di Covid-19, è la prima compagnia aerea statunitense a presentare istanza di fallimento in più di un decennio. In un comunicato, Spirit ha precisato che il Chapter 11 - non avrà alcun impatto sulle retribuzioni dei dipendenti o sui pagamenti alle società di leasing di aeromobili. La compagnia sarà de-listata dalla Borsa di New York “a breve termine” e le azioni saranno cancellate, senza alcun valore, come parte della sua ristrutturazione, ha detto Spirit. Nel primo semestre 2024, nonostante la forte domanda, la low cost ha registrato perdite per circa 360 milioni di dollari. All'inizio di quest'anno, il merger, a lungo atteso, di Spirit con JetBlue è fallito per le problematiche legate alla minore concorrenza che si sarebbe creata sul mercato. [post_title] => Spirit Airlines entra in Chapter 11. L'operatività si mantiene inalterata [post_date] => 2024-11-19T09:42:18+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1732009338000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 479179 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => In un evento esclusivo dove è stato presentato in anteprima a tutti gli invitati il nuovo film “Il Gladiatore”, a Roma, Flexible Autos ha illustrato l’insieme dei suoi servizi e gli sviluppi futuri dell’azienda. Con più di 22 mila locations in 120 paesi, la società rivolge esclusivamente il suo mercato verso le agenzie di viaggio: l’idea di fondo, secondo quanto emerso dalla presentazione del manager director Alessandro Patacchiola, è quella di svolgere il suo ruolo di broker offrendo servizi di qualità, a prezzi competitivi e ad alta tecnologia, nel campo del noleggio (auto, camper, scooter, furgoni, trasferimenti point to point). Ma perché scegliere in un settore così competitivo e pieno di alternative (fornitori tradizionali, broker B2C) proprio Flexible Autos? Interessante la comparazione dei servizi e dei prezzi offerti dalla società, in una logica nella quale l’agenzia di viaggi dovrebbe offrire al cliente finale (il viaggiatore) un servizio di assoluta qualità a 360°, al riparo da brutte sorprese: coprendo qualsiasi rischio e danno - così emerge dal benchmarking mostrato – si possono perseguire diversi vantaggi ed evitare tutta una serie di problemi, a prezzi assolutamente competitivi. «Flexible Autos – ha proseguito il manager director nell’intervista – per il prossimo futuro intende investire per rendere noti i suoi prodotti, in particolare concentrandosi verso iniziative formative destinate agli operatori delle agenzie di viaggio, soprattutto utili per far conoscere la piattaforma informatica della società. Le agenzie italiane che hanno già scelto Flexible Autos sono passate dalle 2.820 del 2023 alle 3.410 del 2024, con un incremento del 12%: l’auspicio del manager della società è ovviamente quello di espandersi ulteriormente». Da un punto di vista di sviluppo del business, infine, l’azienda spagnola ha annunciato l’intendimento di continuare a sviluppare il proprio impegno internazionale, concentrandosi, in prima battuta, sull’ingresso nel mercato del Brasile. Marco Micaroni [post_title] => Flexible Autos presenta i suoi servizi e le iniziative formative [post_date] => 2024-11-18T13:04:56+00:00 [category] => Array ( [0] => mercato_e_tecnologie ) [category_name] => Array ( [0] => Mercato e tecnologie ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1731935096000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 479164 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Primi nove mesi dell'anno con il vento in poppa per la divisione Europa e Americhe del gruppo Minor, che registra margini operativi lordi ricorrenti per 498 milioni di euro (recurring ebitda), pari a un incremento dell'11,3% rispetto allo stesso periodo del 2023. Ancora meglio in termini relativi è andato l'ebitda puro, cresciuto del 20% (al netto degli effetti della nuova normativa contabile Ifrs 16, ndr), fino a 296 milioni. Le marginalità sono state trainate da un incremento del fatturato del 10,9% fino a quota 1,789 miliardi di euro, grazie anche a un aumento delle tariffe medie del 6,2% (146 euro), con le performance migliori generate in Spagna e in Europa Centrale. In tale contesto i ricavi medi per camera disponibile (revpar) sono saliti dell'8% a 101 euro. [post_title] => Minor Europe & Americas: bene i primi nove mesi dell'anno. 