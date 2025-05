Gnv: il riposizionamento del brand salpa con il nuovo payoff “Ogni istante del viaggio conta” Un grande focus sui clienti e sulle loro esigenze, ancor più al centro del viaggio: parte da qui il nuovo posizionamento di Gnv messo in risalto dal payoff “Ogni istante del viaggio conta”. La compagnia di traghetti del gruppo Msc ha scelto il supporto di Dentsu Creative per tracciare questa nuova rotta, in linea con l’ambizione di essere percepiti come il punto di riferimento nel settore, grazie a un servizio altamente efficiente e affidabile, in termini di puntualità delle operazioni, di digitalizzazione e attraverso una costante attenzione al comfort e alla sicurezza dei passeggeri. Un impegno che si inserisce in un momento chiave per il futuro della compagnia, nel vivo di un piano di rinnovamento della propria flotta che, oltre a importanti investimenti per l’efficientamento delle navi già operative, prevede l’ingresso di quattro nuove unità di ultima generazione: Gnv Polaris è entrata in servizio all’inizio dell’anno e sarà raggiunta da Gnv Orion prima dell’estate, seguiranno Gnv Virgo e Gnv Aurora entro la fine di quest’anno. Le nuove unità saranno inoltre le protagoniste della prima campagna firmata dall’agenzia creativa di Dentsu che a partire da domani 7 maggio porterà in comunicazione lo spirito del nuovo posizionamento con una pianificazione multicanale che include Radio, ooh, digital, e Ctv. «Questo progetto di riposizionamento si affianca al piano di rinnovamento della nostra flotta e lo consolida, rappresentando un passo strategico per rafforzare a 360 gradi il nostro impegno verso un servizio sempre più attento e centrato sulla nostra clientela, passeggeri e merci – afferma Matteo Della Valle, chief commercial officer di Gnv -. L’obiettivo è chiaro: rendere ogni istante del viaggio un’esperienza speciale. Con Dentsu abbiamo lavorato fianco a fianco per far emergere chiaramente il messaggio anche dalla comunicazione del nostro brand. Vogliamo arrivare al nostro pubblico in modo autentico ed efficace, facendo percepire il valore e la qualità dell’esperienza Gnv in ogni momento del viaggio». Condividi

Articoli che potrebbero interessarti:

Array ( [0] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 489924 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Un video emozionale registrato su quattro isole diverse, con differenti versioni adattate al pubblico di 14 paesi e in nove lingue: "Follow Your Feelings” è la nuova campagna globale lanciata da Tahiti Tourisme, che invita i viaggiatori a lasciarsi guidare dalle sensazioni che ogni isola e località può evocare con la propria unicità. La campagna - in italiano, “Segui il tuo cuore” - mostra come l’esperienza offerta ai viaggiatori nella destinazione e nella sua cultura riesca a far battere il cuore ad ogni tipo di visitatore con avventure adrenaliniche o, semplicemente, creando occasioni di connessione profonda da condividere con i propri cari. Dagli overwater di Bora Bora, affacciati su lagune incorniciate da montagne dalla vegetazione, alle impressionanti grotte lungo le scogliere di Rurutu, fino agli spiriti selvaggi degli uomini di Nuku Hiva in sella ai loro cavalli, la campagna svela la ricca varietà di possibilità che i visitatori possono vivere in un unico soggiorno. Protagonista è l'unicità de Le Isole di Tahiti, la cui bellezza arriva al cuore tanto quanto agli occhi: il video di 90 secondi è allineato al percorso di affermazione dell'arcipelago come leader nel turismo sostenibile e inclusivo, evidenziando l’importanza della preservazione delle tradizioni locali nella stessa misura in cui crea un’esperienza turistica impareggiabile. «Questa campagna riguarda la condivisione dell’anima stessa delle nostre isole, le emozioni, le esperienze e il profondo senso di meraviglia che rendono Le Isole di Tahiti così straordinarie - spiega Jean Marc Mocellin, ceo di Tahiti Tourisme -. Invitiamo i viaggiatori a immergersi completamente nei nostri paesaggi mozzafiato e nello spirito potente che scorre attraverso ogni spiaggia, valle e laguna. Che si tratti della ricerca dell’avventura - cavalcando lungo le spiagge di Nuku Hiva, esplorando le grotte sulle scogliere di Rurutu - o della serenità di un tramonto a Bora Bora, il Mana qui si percepisce in ogni istante. Ogni isola ha il suo ritmo, la sua storia da raccontare, e attraverso questo viaggio, speriamo che i visitatori non solo scoprano le nostre isole, ma anche una connessione più profonda dentro se stessi». [post_title] => Tahiti Tourisme emoziona con la nuova campagna globale "Segui il tuo cuore" [post_date] => 2025-05-06T14:41:03+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1746542463000 ) ) [1] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 489905 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Un grande focus sui clienti e sulle loro esigenze, ancor più al centro del viaggio: parte da qui il nuovo posizionamento di Gnv messo in risalto dal payoff “Ogni istante del viaggio conta”. La compagnia di traghetti del gruppo Msc ha scelto il supporto di Dentsu Creative per tracciare questa nuova rotta, in linea con l'ambizione di essere percepiti come il punto di riferimento nel settore, grazie a un servizio altamente efficiente e affidabile, in termini di puntualità delle operazioni, di digitalizzazione e attraverso una costante attenzione al comfort e alla sicurezza dei passeggeri. Un impegno che si inserisce in un momento chiave per il futuro della compagnia, nel vivo di un piano di rinnovamento della propria flotta che, oltre a importanti investimenti per l’efficientamento delle navi già operative, prevede l’ingresso di quattro nuove unità di ultima generazione: Gnv Polaris è entrata in servizio all’inizio dell’anno e sarà raggiunta da Gnv Orion prima dell’estate, seguiranno Gnv Virgo e Gnv Aurora entro la fine di quest’anno. Le nuove unità saranno inoltre le protagoniste della prima campagna firmata dall’agenzia creativa di Dentsu che a partire da domani 7 maggio porterà in comunicazione lo spirito del nuovo posizionamento con una pianificazione multicanale che include Radio, ooh, digital, e Ctv. «Questo progetto di riposizionamento si affianca al piano di rinnovamento della nostra flotta e lo consolida, rappresentando un passo strategico per rafforzare a 360 gradi il nostro impegno verso un servizio sempre più attento e centrato sulla nostra clientela, passeggeri e merci - afferma Matteo Della Valle, chief commercial officer di Gnv -. L’obiettivo è chiaro: rendere ogni istante del viaggio un’esperienza speciale. Con Dentsu abbiamo lavorato fianco a fianco per far emergere chiaramente il messaggio anche dalla comunicazione del nostro brand. Vogliamo arrivare al nostro pubblico in modo autentico ed efficace, facendo percepire il valore e la qualità dell’esperienza Gnv in ogni momento del viaggio». [post_title] => Gnv: il riposizionamento del brand salpa con il nuovo payoff “Ogni istante del viaggio conta” [post_date] => 2025-05-06T11:54:04+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1746532444000 ) ) [2] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 489853 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Dal 12 al 16 maggio La Spezia ospita la seconda edizione di Blue design summit (Bds25), l’evento rivolto alla filiera nazionale e internazionale del design nautico di alta gamma. Al centro della manifestazione l’abitare sull’acqua: dalla progettazione alla costruzione, dal refitting di superyacht alle crociere, dai waterfront fino alle marine. Una novità dell’edizione 2025 è l’apertura del Blue Design Summit alla città e la sua evoluzione in un evento diffuso, con un programma parallelo di appuntamenti aperti al pubblico che trasformeranno La Spezia in un palcoscenico di esperienze e suggestioni. Tra gli appuntamenti più attesi, i talk con Giovanni Soldini, che racconterà i suoi ultimi dieci anni trascorsi sulle rotte del mondo, e con Paolo Chiarino, primo italiano ad aver nuotato un chilometro sia al polo nord sia al polo sud. Dalla narrazione di grandi imprese si passerà alla musica con la pianista Elsa Guerci e ancora visite esclusive e laboratori. L’obiettivo è coinvolgere un pubblico più ampio possibile per generare sempre più consapevolezza sull’importanza del territorio per valorizzarne le eccellenze culturali, artigianali e imprenditoriali della Spezia che, con il mare, è un punto di riferimento globale nel settore della nautica, grazie al suo Miglio Blu, cuore dell’innovazione cantieristica italiana. Il cuore di BDS25 rimarrà la conferenza, in programma dal 13 al 15 maggio al teatro Civico, intitolata quest’anno "from water to design", un claim che sottolinea il legame profondo tra il mondo marino e la progettazione nautica. L’idea è che ogni aspetto del design contribuisca a migliorare l’esperienza del mare, attraverso imbarcazioni sempre più avanzate, efficienti e sostenibili. La prima giornata di Bds, il martedì 13, sarà dedicata ai cantieri e al mercato. L’evento ha inizio nel primo pomeriggio con la sessione istituzionale cui farà seguito la presentazione dello studio annuale sull’evoluzione del mercato globale condotto da SuperYacht times, una delle principali testate del settore a livello mondiale, che verrà commentato da un panel di protagonisti istituzionali e associativi. La seconda giornata, mercoledì 14, si aprirà con il keynote dell'università del lusso di Monaco Montecarlo sulle tendenze lato domanda per poi passare ad un panel che costituisce una delle novità esclusive dell’evento. Il programma vedrà nel pomeriggio una delle colonne portanti di Bds. Si tratta del lato “stabile” del vivere sull’acqua. Si inizierà con la sessione dedicata all’isola che ci sarà, ossia Sindalah, nel Mar Rosso, un vero e proprio hub che riunisce diverse istanze, tutte di altissimo livello, dell’hotellerie e del leisure e che ha avuto un primo soft opening alla fine dello scorso anno. La sessione di chiusura della seconda giornata sarà infatti dedicata a waterfront e floating, due facce della filosofia "les pied dans l’eau” del costruire, e soprattutto del desiderare. I lavori si chiuderanno con la cerimonia di assegnazione dei riconoscimenti della seconda edizione dei Blue design awards, in programma alle 17.30 sempre presso il Teatro Civico della Spezia. I premi saranno attribuiti in seguito a una selezione aperta e indipendente da parte del comitato scientifico, composto da designer, giornalisti ed esperti del settore e presieduto da Antonella Cotta Ramusino. «La Spezia si conferma un punto di riferimento internazionale per la nautica e il design - commenta il sindaco della Spezia, Pierluigi Peracchini - come dimostrato dall’ultimo rapporto sull’Economia del Mare che riporta un valore aggiunto generato nel settore di oltre 1,1 miliardi di euro, incidendo per il 16,8 del totale dell’economia, con oltre 16.500 occupati nel settore confermandoci primi in Italia per incidenza dell’Economia del Mare. Inoltre, recentemente La Spezia ha vinto la selezione nazionale per l’ingresso nella Rete delle città creative Unesco per il design, che ora ci proietta nella fase internazionale. Una candidatura frutto di un lungo percorso di valorizzazione che ha reso la nostra città un punto di riferimento internazionale nel settore nautico. Siamo la capitale mondiale della nautica, un distretto di eccellenza in cui si progettano e costruiscono yacht e megayacht destinati ai mercati globali, grazie alla presenza di aziende leader e di alcuni tra i più grandi nomi del design nautico. Grazie, inoltre, alla realizzazione del progetto del Miglio Blu, La Spezia continua a rafforzare il proprio ruolo di eccellenza, promuovendo innovazione, ricerca e sviluppo in un ambito strategico per il futuro. Ospitare la seconda edizione del Blue Design Summit è un’altra testimonianza concreta della centralità della nostra città nel panorama del design nautico. Questo evento rappresenta un'opportunità unica per mettere in dialogo i protagonisti della filiera, promuovere l’innovazione, la ricerca e la formazione, e valorizzare il nostro Campus Universitario, vera eccellenza del territorio». Il summit, organizzato da Clickutility Team e Promostudi La Spezia, è promosso dal Miglio Blu, con la partnership istituzionale di regione Liguria, del comune della Spezia e dell’Autorità di sistema portuale del mar Ligure Orientale. Supporter dell’evento: Liguria international, Confindustria La Spezia; Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura Riviere di Liguria - Imperia La Spezia Savona; The International Propeller Club – Port of La Spezia e Marina di Carrara. [post_title] => Blue Design Summit, dal 12 al 16 maggio alla Spezia la nautica internazionale tra conferenze e eventi diffusi [post_date] => 2025-05-06T11:00:32+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1746529232000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 489802 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_489803" align="alignleft" width="300"] Dario Romeri e Piergiorgio Reggio[/caption] CI blueteam annuncia l’acquisizione di una delle agenzie più storiche e rinomate di Milano: Tuttoviaggi, situata in via Larga, nel cuore della città. L’agenzia, da sempre specializzata nell’offerta di viaggi di alto profilo e nella gestione di clienti esclusivi, rappresenta una risorsa strategica per lo sviluppo di Exclusive, il brand di ACI blueteam dedicato interamente al mercato luxury leisure. Con questa operazione, la Travel Management Company rafforza ulteriormente la propria presenza in un segmento in continua crescita e sempre più orientato all’eccellenza dei servizi. Dopo l’estate, è prevista una completa ristrutturazione degli spazi dell’agenzia, con l’obiettivo di trasformare la sede in una lounge esclusiva per i viaggi di lusso, nel cuore di Milano, dedicata a una clientela raffinata e internazionale. "ACI blueteam continua a credere e a investire nel Brand Exclusive e la recente acquisizione dell’agenzia Tuttoviaggi - realtà perfettamente in linea con il posizionamento del nostro marchio dedicato al segmento lusso - rappresenta un passo importante per la crescita dell’Azienda in questa direzione, diventando un presidio strategico per consolidare la nostra presenza su Milano", afferma Piergiorgio Reggio, Corporate Leisure & Marketing Director di ACI blueteam. Romei Grande entusiasmo anche da parte di Dario Romei, fondatore di Tuttoviaggi: "Sono molto contento di questa grande opportunità per Tuttoviaggi. Il prestigio e l’affidabilità di ACI blueteam sul mercato, rafforzati dall’affiliazione a Virtuoso – l’esclusivo network internazionale del lusso – e dalle oltre 20 preferred partnership con i più prestigiosi brand di Luxury Hôtellerie, permetteranno ai nostri clienti di ottenere numerosi benefit e privilegi. E io non vedo l’ora di condividere con tutto il team la mia esperienza maturata negli anni nel settore luxury". Questa nuova acquisizione rappresenta quindi per ACI blueteam un asset fondamentale nel capoluogo lombardo, destinato a diventare un punto di riferimento per chi cerca esperienze di viaggio uniche, su misura e all’altezza delle più elevate aspettative. [post_title] => ACI blueteam acquisisce Tuttoviaggi, una delle agenzie storiche di Milano [post_date] => 2025-05-05T10:38:06+00:00 [category] => Array ( [0] => mercato_e_tecnologie ) [category_name] => Array ( [0] => Mercato e tecnologie ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1746441486000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 489777 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Raggiungere la destinazione nel minor tempo, consultare la struttura, confrontare le recensioni, prenotare il ristorante. Il viaggio al giorno d’oggi si prenota sul cellulare prima della partenza. Vediamo come. Organizzazione del viaggio con pochi click Addio alle vecchie cartine da consultare durante il viaggio per raggiungere la meta di destinazione nel minor tempo possibile. in realtà già da diverso tempo la tecnologia ha messo a nostra disposizione la possibilità attraverso delle applicazioni specifiche di organizzare nel migliore dei modi i nostri viaggi, siano essi di svago, di vacanza o anche di lavoro. Chi di noi oggi non consulta il proprio telefono cellulare per avere tutte le informazioni del caso? Parclick, facilità di prenotazione parcheggio e prezzi vantaggiosi Si dice spesso di organizzare un viaggio ben prima della chiusura della valigia e per questo sono diversi gli strumenti che vengono a nostro favore. Appunto l'organizzazione dello spostamento, la prenotazione della struttura, il ristorante migliore dove poter mangiare, la consultazione di siti e musei da visitare ma anche il parcheggio dove lasciare la propria automobile. Quest'ultimo punto molto importante perché spesso e volentieri il luogo dove poter lasciare la vettura è deciso all'ultimo momento. Questo spesso si traduce in grosse difficoltà di ritrovare un parcheggio vicino alla stazione o all'aeroporto di partenza con costi davvero elevati. Consultando delle app specifiche come ad esempio Parclick abbatterete questa difficoltà. Un esempio? Il parcheggio Fiumicino low cost vi darà la possibilità di scegliere, prenotare e pagare in anticipo (a prezzi davvero vantaggiosi) il parcheggio della vostra macchina. App da consultare anche in automobile durante il viaggio La vacanza è il periodo del meritato riposo: avere organizzato tutto alla perfezione, con anticipo nel migliore dei modi presenterà un incentivo in più per vivere giorni di vero e proprio relax. Con un semplice click sul telefono cellulare potrete impostare il vostro viaggio nei minimi particolari. Spesso, per chi si mette soprattutto in viaggio con la propria automobile, lo spostamento potrebbe rappresentare un problema a causa delle file chilometriche o degli imprevisti. Con queste comode applicazioni consultabili anche sul front all’interno dell’auto potrete ovviare a tutto questo. Lo stesso dicasi per la prenotazione di un sito o anche di un museo: evitare le code, pagare in anticipo, come abbiamo detto prenotare il parcheggio e soprattutto assicurarsi un posto specialmente se affollato e richiesto. Sempre più persone inoltre approfittano delle applicazioni specifiche per consultare le recensioni che altri utenti o altri viaggiatori hanno pubblicato proprio sullo stesso posto, sulla stessa struttura o sul tratto di strada da fare. Pronti per partire? Organizzate il tutto sul vostro cellulare Si avvicina la partenza, la data e la meta sono scelte. Non aspettate allora l’ultimo istante per prendere tutte le informazioni del caso. Scegliete l'applicazione migliore, consultate il sito adatto per organizzare al meglio il vostro viaggio evitando così imprevisti, le brutte sorprese e anche i costi troppo spesso davvero elevati. Con un semplice click comodamente sul telefono cellulare potete impostare ogni minimo particolare del vostro viaggio di lavoro così anche come quello della meritata vacanza. Buon viaggio! [post_title] => Il viaggio migliore? Si organizza con un click [post_date] => 2025-05-05T09:00:02+00:00 [category] => Array ( [0] => informazione-pr [1] => mercato_e_tecnologie ) [category_name] => Array ( [0] => Informazione PR [1] => Mercato e tecnologie ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1746435602000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 489753 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Continuiamo con le dichiarazioni su Obiettivo X di Ota Viaggi.Obiettivo X 2025. lLevento annuale organizzato da Ota Viaggi, si conferma anche quest’anno come un punto di riferimento per il settore turistico italiano. In programma dal 16 al 18 maggio presso il Marina Resort Garden & Beach in Sardegna, l'evento vedrà la partecipazione di oltre 280 agenzie di viaggio iscritte e numerosi ospiti. La manifestazione, arrivata alla sua 5ª edizione, patrocinata da ENIT e dalla Regione Sardegna, si propone di affrontare le sfide del futuro attraverso formazione, networking e innovazione. Ecco le dichiarazioni di alcuni dei partner dell’edizione 2025:. Visit Malta “La nostra presenza attiva durante Obiettivo X riflette la profonda fiducia che riponiamo in un partner come Ota Viaggi. In un mercato in costante evoluzione, la formazione condivisa tra operatori diventa non solo vantaggiosa ma essenziale: è il terreno fertile dove coltiviamo competenze avanzate e visioni strategiche. Attraverso questi momenti di confronto professionale, andiamo oltre la semplice promozione commerciale per costruire una rete di connessioni autentiche e sinergie durature. Sono proprio queste relazioni che, nutrite nel tempo, generano un flusso continuo di opportunità di business concrete e reciprocamente vantaggiose, elevando l'intero ecosistema professionale a nuovi livelli di eccellenza e sostenibilità.” Gnv – Matteo Della Valle, chief commercial officer "Obiettivo X" è ormai un appuntamento fisso nel calendario del settore turistico, e per noi di Gnv è importante farne parte anche quest’anno. Questa occasione, organizzata con cura da Ota Viaggi, nostro partner strategico, ci consente di rafforzare il dialogo con le agenzie di viaggio con cui collaboriamo da tempo, condividendo strumenti e soluzioni pensati per ottimizzare le attività quotidiane e offrire un servizio ancora più efficace alla clientela. Allo stesso tempo, rappresenta un’opportunità preziosa per entrare in contatto con nuovi operatori del turismo, con l’obiettivo di ampliare la rete e generare nuove prospettive di crescita. Lo scambio ela condivisione, soprattutto per chi opera come noi nel settore turistico, sono elementi fondamentali.” Moby – Tirrenia – Alessandro Onorato, presidente Tirrenia e tesponsabile commerciale Moby “Accogliamo anche quest’anno con molto entusiasmo, l’invito alla partecipazione all’evento Obiettivo X, consolidando sempre più la collaborazione con Ota, con cui il nostro gruppo lavora da anni. Siamo molto contenti anche che l’evento torni ad essere organizzato in Sardegna, destinazione dove Moby e Tirrenia possono offrire un network di numerosi collegamenti giornalieri dai porti del nord e del centro Italia, a chi desidera fare una vacanza presso i villaggi di Ota, partner strategico sulla destinazione. Sulla linea Livorno-Olbia, i nuovi Moby Fantasy e Moby Legacy, i due traghetti gemelli più grandi e green al mondo, offriranno ai passeggeri un elevato standard di qualità e sicurezza” Grimaldi Lines “Grimaldi Lines è molto lieta di partecipare a Obiettivo X 2025 di Ota Viaggi, a conferma di una partnership solida e vincente. Siamo, inoltre, orgogliosi di accogliere a bordo delle nostre navi numerosi agenti di viaggio diretti in Sardegna, offrendo loro l’opportunità di vivere in prima persona la qualità dei nostri servizi e l’eccellenza dell’esperienza Grimaldi.” [post_title] => Obiettivo X di Ota Viaggi. Le considerazioni dei partner dell'edizione 2025 (2) [post_date] => 2025-05-02T12:11:57+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1746187917000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 489748 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Prende il nome di Waldorf Astoria Nile River Experience, il nuovo progetto firmato Hilton e Middle East For Nile Cruisers, che consentirà di portare il servizio elegante e distintivo di Waldorf Astoria sul fiume più lungo e famoso dell’Africa. Da fine 2026, i viaggiatori potranno scegliere itinerari di quattro e sei notti, per navigare da Luxor ad Assuan o viceversa, con attracchi privati in entrambe le località. Durante il percorso, gli ospiti potranno ammirare i templi di Luxor e della Valle dei Re, oltre a numerose altre attrazioni culturali a Esna, Edfu, Kom Ombo e Assuan. A bordo, il servizio Waldorf Astoria garantito da concierge personali dedicati. La Waldorf Astoria Nile River Experience disporrà di cinque ponti e 29 suite, ognuna delle quali offrirà un rifugio con viste mozzafiato. Servizi di alto livello saranno presenti in ogni area, inclusi un centro fitness e una spa. Verrà proposta un’ampia selezione di esperienze gastronomiche, tra cui l’iconico Peacock Alley di Waldorf Astoria, una brasserie con cucina egiziana, mediterranea e internazionale e un rooftop deck. “Waldorf Astoria sta vivendo una nuova era del lusso, creando esperienze indimenticabili e coinvolgenti nelle destinazioni più ambite al mondo - afferma Dino Michael, senior vice president and global head, Hilton Luxury Brands -. Quest’anno e in futuro, il marchio si appresta a consolidare la propria posizione globale con l’attesa riapertura del leggendario Waldorf Astoria New York e con nuove aperture in località come Osaka e Costa Rica, oltre a future destinazioni come Sydney, Londra, Jaipur e altre ancora". Hilton conta oggi 14 hotel in Egitto e si appresta a triplicare la propria presenza, con il debutto dei suoi brand lifestyle. [post_title] => Waldorf Astoria sbarca sul Nilo con esperienze e servizi esclusivi [post_date] => 2025-05-02T11:24:20+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1746185060000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 489694 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Baglioni Hotels&Resorts raddoppia su Roma: ha preso infatti forme concrete l'accordo anticipato nelle scorse settimane che ha visto The Palace Company - che detiene il brand italiano - acquisire il 100% del Fondo Comet. Tra le proprietà di quest'ultimo c'è anche un immobile in via delle Vergini a Roma, che diverrà una nuova struttura di lusso: 131 camere a marchio Baglioni Hotels&Resorts. Situato nel rione Trevi, lungo la strada che si snoda da via delle Muratte a via dell’Umiltà, l'hotel si affiancherà quindi all'altro indirizzo del gruppo nella Capitale, il 5 stelle Baglioni Hotel Regina. Complessivamente, The Palace Company conta 17 strutture, di cui dieci ai Caraibi, e lo scorso anno ha registrato un fatturato di 1,7 miliardi di dollari, di cui oltre un miliardo è stato generato attraverso il modello vacation club. “Vogliamo arrivare a 20 strutture entro i prossimi cinque-sette anni - ha affermato Massimo Baldo, vice president Europa di The Palace Company in occasione dell'ultimo Pambianco Hotellerie Summit – crescendo nel posizionamento di lusso a livello di prodotto, servizio ed esperienze, per le quali abbiamo creato una linea dedicata, la Palace Vacation Planning”. [post_title] => Baglioni Hotels rilancia su Roma: il nuovo 5 stelle aprirà nel rione Trevi [post_date] => 2025-04-30T13:56:47+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1746021407000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 489603 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => E' tempo di Futura Club Academy 2025: il primo programma di formazione interno di Futura Vacanze, dedicato al potenziamento delle competenze dei vari settori alberghieri e del to, si svolgerà dal 4 all'11 maggio a Rossano Calabro presso il Futura Club Itaca Nausicaa. Un'importante iniziativa strategica che coincide con un anno speciale per l'azienda, che celebra il suo 30° anniversario nel segmento del tour operating. Attraverso un programma formativo completo e dinamico, l'Academy si pone l'obiettivo di migliorare significativamente l'esperienza complessiva degli ospiti, elemento centrale della filosofia di Futura Vacanze espresso anche nel payoff aziendale “Tu al centro della Vacanza”. L'iniziativa coinvolgerà diverse figure professionali – oltre 480 - che operano quotidianamente nella struttura organizzativa di Futura Vacanze, avvalendosi anche del contributo di formatori esterni altamente qualificati. Il programma si rivolge in particolare al personale impiegato nei villaggi – tra cui direttori, economi, ricevimenti amministrativi, chef, pizzaioli, pasticceri, maître, assistenti ed equipe di animazione al completo – nonché alla divisione to, con parte dell’area commerciale, amministrativa ed operativa della sede. Attraverso moduli formativi mirati, workshop interattivi e sessioni di aggiornamento sulle ultime tendenze del settore, la Futura Club Academy si concentrerà su: miglioramento della qualità del servizio; sviluppo di competenze professionali e promozione della cultura aziendale. Crediamo fermamente che la crescita individuale di ogni membro dei nostri team contribuisca in modo significativo alla crescita collettiva del gruppo - afferma Stefano Maria Simei, direttore generale di Futura Vacanze -. La Academy è un'opportunità concreta per sviluppare talenti, rafforzare la nostra cultura aziendale e costruire un futuro in cui professionalità e passione per l'ospitalità si fondono per offrire il meglio ai nostri ospiti. Riteniamo che investire nelle competenze sia il miglior modo per guardare con fiducia al futuro”. [post_title] => Futura Club Academy: l'azienda investe sulla formazione di oltre 480 figure professionali [post_date] => 2025-04-29T11:49:22+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1745927362000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "gnv il riposizionamento del brand salpa con il nuovo payoff ogni istante del viaggio conta" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":89,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":982,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"489924","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Un video emozionale registrato su quattro isole diverse, con differenti versioni adattate al pubblico di 14 paesi e in nove lingue: \"Follow Your Feelings” è la nuova campagna globale lanciata da Tahiti Tourisme, che invita i viaggiatori a lasciarsi guidare dalle sensazioni che ogni isola e località può evocare con la propria unicità.\r

\r

La campagna - in italiano, “Segui il tuo cuore” - mostra come l’esperienza offerta ai viaggiatori nella destinazione e nella sua cultura riesca a far battere il cuore ad ogni tipo di visitatore con avventure adrenaliniche o, semplicemente, creando occasioni di connessione profonda da condividere con i propri cari.\r

\r

Dagli overwater di Bora Bora, affacciati su lagune incorniciate da montagne dalla vegetazione, alle impressionanti grotte lungo le scogliere di Rurutu, fino agli spiriti selvaggi degli uomini di Nuku Hiva in sella ai loro cavalli, la campagna svela la ricca varietà di possibilità che i visitatori possono vivere in un unico soggiorno.\r

\r

Protagonista è l'unicità de Le Isole di Tahiti, la cui bellezza arriva al cuore tanto quanto agli occhi: il video di 90 secondi è allineato al percorso di affermazione dell'arcipelago come leader nel turismo sostenibile e inclusivo, evidenziando l’importanza della preservazione delle tradizioni locali nella stessa misura in cui crea un’esperienza turistica impareggiabile.\r

\r

«Questa campagna riguarda la condivisione dell’anima stessa delle nostre isole, le emozioni, le esperienze e il profondo senso di meraviglia che rendono Le Isole di Tahiti così straordinarie - spiega Jean Marc Mocellin, ceo di Tahiti Tourisme -. Invitiamo i viaggiatori a immergersi completamente nei nostri paesaggi mozzafiato e nello spirito potente che scorre attraverso ogni spiaggia, valle e laguna. Che si tratti della ricerca dell’avventura - cavalcando lungo le spiagge di Nuku Hiva, esplorando le grotte sulle scogliere di Rurutu - o della serenità di un tramonto a Bora Bora, il Mana qui si percepisce in ogni istante. Ogni isola ha il suo ritmo, la sua storia da raccontare, e attraverso questo viaggio, speriamo che i visitatori non solo scoprano le nostre isole, ma anche una connessione più profonda dentro se stessi».","post_title":"Tahiti Tourisme emoziona con la nuova campagna globale \"Segui il tuo cuore\"","post_date":"2025-05-06T14:41:03+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1746542463000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"489905","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Un grande focus sui clienti e sulle loro esigenze, ancor più al centro del viaggio: parte da qui il nuovo posizionamento di Gnv messo in risalto dal payoff “Ogni istante del viaggio conta”.\r

\r

La compagnia di traghetti del gruppo Msc ha scelto il supporto di Dentsu Creative per tracciare questa nuova rotta, in linea con l'ambizione di essere percepiti come il punto di riferimento nel settore, grazie a un servizio altamente efficiente e affidabile, in termini di puntualità delle operazioni, di digitalizzazione e attraverso una costante attenzione al comfort e alla sicurezza dei passeggeri.\r

Un impegno che si inserisce in un momento chiave per il futuro della compagnia, nel vivo di un piano di rinnovamento della propria flotta che, oltre a importanti investimenti per l’efficientamento delle navi già operative, prevede l’ingresso di quattro nuove unità di ultima generazione: Gnv Polaris è entrata in servizio all’inizio dell’anno e sarà raggiunta da Gnv Orion prima dell’estate, seguiranno Gnv Virgo e Gnv Aurora entro la fine di quest’anno.\r

Le nuove unità saranno inoltre le protagoniste della prima campagna firmata dall’agenzia creativa di Dentsu che a partire da domani 7 maggio porterà in comunicazione lo spirito del nuovo posizionamento con una pianificazione multicanale che include Radio, ooh, digital, e Ctv.\r

«Questo progetto di riposizionamento si affianca al piano di rinnovamento della nostra flotta e lo consolida, rappresentando un passo strategico per rafforzare a 360 gradi il nostro impegno verso un servizio sempre più attento e centrato sulla nostra clientela, passeggeri e merci - afferma Matteo Della Valle, chief commercial officer di Gnv -. L’obiettivo è chiaro: rendere ogni istante del viaggio un’esperienza speciale. Con Dentsu abbiamo lavorato fianco a fianco per far emergere chiaramente il messaggio anche dalla comunicazione del nostro brand. Vogliamo arrivare al nostro pubblico in modo autentico ed efficace, facendo percepire il valore e la qualità dell’esperienza Gnv in ogni momento del viaggio».","post_title":"Gnv: il riposizionamento del brand salpa con il nuovo payoff “Ogni istante del viaggio conta”","post_date":"2025-05-06T11:54:04+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1746532444000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"489853","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Dal 12 al 16 maggio La Spezia ospita la seconda edizione di Blue design summit (Bds25), l’evento rivolto alla filiera nazionale e internazionale del design nautico di alta gamma. Al centro della manifestazione l’abitare sull’acqua: dalla progettazione alla costruzione, dal refitting di superyacht alle crociere, dai waterfront fino alle marine.\r

\r

Una novità dell’edizione 2025 è l’apertura del Blue Design Summit alla città e la sua evoluzione in un evento diffuso, con un programma parallelo di appuntamenti aperti al pubblico che trasformeranno La Spezia in un palcoscenico di esperienze e suggestioni. Tra gli appuntamenti più attesi, i talk con Giovanni Soldini, che racconterà i suoi ultimi dieci anni trascorsi sulle rotte del mondo, e con Paolo Chiarino, primo italiano ad aver nuotato un chilometro sia al polo nord sia al polo sud. Dalla narrazione di grandi imprese si passerà alla musica con la pianista Elsa Guerci e ancora visite esclusive e laboratori.\r

\r

L’obiettivo è coinvolgere un pubblico più ampio possibile per generare sempre più consapevolezza sull’importanza del territorio per valorizzarne le eccellenze culturali, artigianali e imprenditoriali della Spezia che, con il mare, è un punto di riferimento globale nel settore della nautica, grazie al suo Miglio Blu, cuore dell’innovazione cantieristica italiana.\r

\r

Il cuore di BDS25 rimarrà la conferenza, in programma dal 13 al 15 maggio al teatro Civico, intitolata quest’anno \"from water to design\", un claim che sottolinea il legame profondo tra il mondo marino e la progettazione nautica. L’idea è che ogni aspetto del design contribuisca a migliorare l’esperienza del mare, attraverso imbarcazioni sempre più avanzate, efficienti e sostenibili.\r

\r

La prima giornata di Bds, il martedì 13, sarà dedicata ai cantieri e al mercato. L’evento ha inizio nel primo pomeriggio con la sessione istituzionale cui farà seguito la presentazione dello studio annuale sull’evoluzione del mercato globale condotto da SuperYacht times, una delle principali testate del settore a livello mondiale, che verrà commentato da un panel di protagonisti istituzionali e associativi.\r

\r

La seconda giornata, mercoledì 14, si aprirà con il keynote dell'università del lusso di Monaco Montecarlo sulle tendenze lato domanda per poi passare ad un panel che costituisce una delle novità esclusive dell’evento.\r

\r

Il programma vedrà nel pomeriggio una delle colonne portanti di Bds. Si tratta del lato “stabile” del vivere sull’acqua. Si inizierà con la sessione dedicata all’isola che ci sarà, ossia Sindalah, nel Mar Rosso, un vero e proprio hub che riunisce diverse istanze, tutte di altissimo livello, dell’hotellerie e del leisure e che ha avuto un primo soft opening alla fine dello scorso anno.\r

\r

La sessione di chiusura della seconda giornata sarà infatti dedicata a waterfront e floating, due facce della filosofia \"les pied dans l’eau” del costruire, e soprattutto del desiderare.\r

\r

I lavori si chiuderanno con la cerimonia di assegnazione dei riconoscimenti della seconda edizione dei Blue design awards, in programma alle 17.30 sempre presso il Teatro Civico della Spezia. I premi saranno attribuiti in seguito a una selezione aperta e indipendente da parte del comitato scientifico, composto da designer, giornalisti ed esperti del settore e presieduto da Antonella Cotta Ramusino.\r

\r

«La Spezia si conferma un punto di riferimento internazionale per la nautica e il design - commenta il sindaco della Spezia, Pierluigi Peracchini - come dimostrato dall’ultimo rapporto sull’Economia del Mare che riporta un valore aggiunto generato nel settore di oltre 1,1 miliardi di euro, incidendo per il 16,8 del totale dell’economia, con oltre 16.500 occupati nel settore confermandoci primi in Italia per incidenza dell’Economia del Mare. Inoltre, recentemente La Spezia ha vinto la selezione nazionale per l’ingresso nella Rete delle città creative Unesco per il design, che ora ci proietta nella fase internazionale. Una candidatura frutto di un lungo percorso di valorizzazione che ha reso la nostra città un punto di riferimento internazionale nel settore nautico. Siamo la capitale mondiale della nautica, un distretto di eccellenza in cui si progettano e costruiscono yacht e megayacht destinati ai mercati globali, grazie alla presenza di aziende leader e di alcuni tra i più grandi nomi del design nautico. Grazie, inoltre, alla realizzazione del progetto del Miglio Blu, La Spezia continua a rafforzare il proprio ruolo di eccellenza, promuovendo innovazione, ricerca e sviluppo in un ambito strategico per il futuro. Ospitare la seconda edizione del Blue Design Summit è un’altra testimonianza concreta della centralità della nostra città nel panorama del design nautico. Questo evento rappresenta un'opportunità unica per mettere in dialogo i protagonisti della filiera, promuovere l’innovazione, la ricerca e la formazione, e valorizzare il nostro Campus Universitario, vera eccellenza del territorio».\r

\r

Il summit, organizzato da Clickutility Team e Promostudi La Spezia, è promosso dal Miglio Blu, con la partnership istituzionale di regione Liguria, del comune della Spezia e dell’Autorità di sistema portuale del mar Ligure Orientale. Supporter dell’evento: Liguria international, Confindustria La Spezia; Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura Riviere di Liguria - Imperia La Spezia Savona; The International Propeller Club – Port of La Spezia e Marina di Carrara.\r

\r

","post_title":"Blue Design Summit, dal 12 al 16 maggio alla Spezia la nautica internazionale tra conferenze e eventi diffusi","post_date":"2025-05-06T11:00:32+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1746529232000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"489802","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_489803\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Dario Romeri e Piergiorgio Reggio[/caption]\r

CI blueteam annuncia l’acquisizione di una delle agenzie più storiche e rinomate di Milano: Tuttoviaggi, situata in via Larga, nel cuore della città. L’agenzia, da sempre specializzata nell’offerta di viaggi di alto profilo e nella gestione di clienti esclusivi, rappresenta una risorsa strategica per lo sviluppo di Exclusive, il brand di ACI blueteam dedicato interamente al mercato luxury leisure.\r

Con questa operazione, la Travel Management Company rafforza ulteriormente la propria presenza in un segmento in continua crescita e sempre più orientato all’eccellenza dei servizi. Dopo l’estate, è prevista una completa ristrutturazione degli spazi dell’agenzia, con l’obiettivo di trasformare la sede in una lounge esclusiva per i viaggi di lusso, nel cuore di Milano, dedicata a una clientela raffinata e internazionale.\r

\"ACI blueteam continua a credere e a investire nel Brand Exclusive e la recente acquisizione dell’agenzia Tuttoviaggi - realtà perfettamente in linea con il posizionamento del nostro marchio dedicato al segmento lusso - rappresenta un passo importante per la crescita dell’Azienda in questa direzione, diventando un presidio strategico per consolidare la nostra presenza su Milano\", afferma Piergiorgio Reggio, Corporate Leisure & Marketing Director di ACI blueteam.\r

\r

Romei\r

Grande entusiasmo anche da parte di Dario Romei, fondatore di Tuttoviaggi: \"Sono molto contento di questa grande opportunità per Tuttoviaggi. Il prestigio e l’affidabilità di ACI blueteam sul mercato, rafforzati dall’affiliazione a Virtuoso – l’esclusivo network internazionale del lusso – e dalle oltre 20 preferred partnership con i più prestigiosi brand di Luxury Hôtellerie, permetteranno ai nostri clienti di ottenere numerosi benefit e privilegi. E io non vedo l’ora di condividere con tutto il team la mia esperienza maturata negli anni nel settore luxury\".\r

Questa nuova acquisizione rappresenta quindi per ACI blueteam un asset fondamentale nel capoluogo lombardo, destinato a diventare un punto di riferimento per chi cerca esperienze di viaggio uniche, su misura e all’altezza delle più elevate aspettative.","post_title":"ACI blueteam acquisisce Tuttoviaggi, una delle agenzie storiche di Milano","post_date":"2025-05-05T10:38:06+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1746441486000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"489777","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Raggiungere la destinazione nel minor tempo, consultare la struttura, confrontare le recensioni, prenotare il ristorante. Il viaggio al giorno d’oggi si prenota sul cellulare prima della partenza. Vediamo come.\r

Organizzazione del viaggio con pochi click\r

Addio alle vecchie cartine da consultare durante il viaggio per raggiungere la meta di destinazione nel minor tempo possibile. in realtà già da diverso tempo la tecnologia ha messo a nostra disposizione la possibilità attraverso delle applicazioni specifiche di organizzare nel migliore dei modi i nostri viaggi, siano essi di svago, di vacanza o anche di lavoro. Chi di noi oggi non consulta il proprio telefono cellulare per avere tutte le informazioni del caso?\r

Parclick, facilità di prenotazione parcheggio e prezzi vantaggiosi\r

Si dice spesso di organizzare un viaggio ben prima della chiusura della valigia e per questo sono diversi gli strumenti che vengono a nostro favore. Appunto l'organizzazione dello spostamento, la prenotazione della struttura, il ristorante migliore dove poter mangiare, la consultazione di siti e musei da visitare ma anche il parcheggio dove lasciare la propria automobile. Quest'ultimo punto molto importante perché spesso e volentieri il luogo dove poter lasciare la vettura è deciso all'ultimo momento. Questo spesso si traduce in grosse difficoltà di ritrovare un parcheggio vicino alla stazione o all'aeroporto di partenza con costi davvero elevati. Consultando delle app specifiche come ad esempio Parclick abbatterete questa difficoltà. Un esempio? Il parcheggio Fiumicino low cost vi darà la possibilità di scegliere, prenotare e pagare in anticipo (a prezzi davvero vantaggiosi) il parcheggio della vostra macchina.\r

App da consultare anche in automobile durante il viaggio\r

La vacanza è il periodo del meritato riposo: avere organizzato tutto alla perfezione, con anticipo nel migliore dei modi presenterà un incentivo in più per vivere giorni di vero e proprio relax. Con un semplice click sul telefono cellulare potrete impostare il vostro viaggio nei minimi particolari. Spesso, per chi si mette soprattutto in viaggio con la propria automobile, lo spostamento potrebbe rappresentare un problema a causa delle file chilometriche o degli imprevisti. Con queste comode applicazioni consultabili anche sul front all’interno dell’auto potrete ovviare a tutto questo. Lo stesso dicasi per la prenotazione di un sito o anche di un museo: evitare le code, pagare in anticipo, come abbiamo detto prenotare il parcheggio e soprattutto assicurarsi un posto specialmente se affollato e richiesto. Sempre più persone inoltre approfittano delle applicazioni specifiche per consultare le recensioni che altri utenti o altri viaggiatori hanno pubblicato proprio sullo stesso posto, sulla stessa struttura o sul tratto di strada da fare.\r

Pronti per partire? Organizzate il tutto sul vostro cellulare\r

Si avvicina la partenza, la data e la meta sono scelte. Non aspettate allora l’ultimo istante per prendere tutte le informazioni del caso. Scegliete l'applicazione migliore, consultate il sito adatto per organizzare al meglio il vostro viaggio evitando così imprevisti, le brutte sorprese e anche i costi troppo spesso davvero elevati. Con un semplice click comodamente sul telefono cellulare potete impostare ogni minimo particolare del vostro viaggio di lavoro così anche come quello della meritata vacanza. Buon viaggio!","post_title":"Il viaggio migliore? Si organizza con un click","post_date":"2025-05-05T09:00:02+00:00","category":["informazione-pr","mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Informazione PR","Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1746435602000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"489753","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Continuiamo con le dichiarazioni su Obiettivo X di Ota Viaggi.Obiettivo X 2025. lLevento annuale organizzato da Ota Viaggi, si conferma anche quest’anno come un punto di riferimento per il settore turistico italiano. In programma dal 16 al 18 maggio presso il Marina Resort Garden & Beach in Sardegna, l'evento vedrà la partecipazione di oltre 280 agenzie di viaggio iscritte e numerosi ospiti.\r

\r

La manifestazione, arrivata alla sua 5ª edizione, patrocinata da ENIT e dalla Regione Sardegna, si propone di affrontare le sfide del futuro attraverso formazione, networking e innovazione. Ecco le dichiarazioni di alcuni dei partner dell’edizione 2025:.\r

\r

Visit Malta “La nostra presenza attiva durante Obiettivo X riflette la profonda fiducia che riponiamo in un partner come Ota Viaggi. In un mercato in costante evoluzione, la formazione condivisa tra operatori diventa non solo vantaggiosa ma essenziale: è il terreno fertile dove coltiviamo competenze avanzate e visioni strategiche. Attraverso questi momenti di confronto professionale, andiamo oltre la semplice promozione commerciale per costruire una rete di connessioni autentiche e sinergie durature. Sono proprio queste relazioni che, nutrite nel tempo, generano un flusso continuo di opportunità di business concrete e reciprocamente vantaggiose, elevando l'intero ecosistema professionale a nuovi livelli di eccellenza e sostenibilità.”\r

\r

Gnv – Matteo Della Valle, chief commercial officer \"Obiettivo X\" è ormai un appuntamento fisso nel calendario del settore turistico, e per noi di Gnv è importante farne parte anche quest’anno. Questa occasione, organizzata con cura da Ota Viaggi, nostro partner strategico, ci consente di rafforzare il dialogo con le agenzie di viaggio con cui collaboriamo da tempo, condividendo strumenti e soluzioni pensati per ottimizzare le attività quotidiane e offrire un servizio ancora più efficace alla clientela. Allo stesso tempo, rappresenta un’opportunità preziosa per entrare in contatto con nuovi operatori del turismo, con l’obiettivo di ampliare la rete e generare nuove prospettive di crescita. Lo scambio ela condivisione, soprattutto per chi opera come noi nel settore turistico, sono elementi fondamentali.”\r

\r

Moby – Tirrenia – Alessandro Onorato, presidente Tirrenia e tesponsabile commerciale Moby “Accogliamo anche quest’anno con molto entusiasmo, l’invito alla partecipazione all’evento Obiettivo X, consolidando sempre più la collaborazione con Ota, con cui il nostro gruppo lavora da anni. Siamo molto contenti anche che l’evento torni ad essere organizzato in Sardegna, destinazione dove Moby e Tirrenia possono offrire un network di numerosi collegamenti giornalieri dai porti del nord e del centro Italia, a chi desidera fare una vacanza presso i villaggi di Ota, partner strategico sulla destinazione. Sulla linea Livorno-Olbia, i nuovi Moby Fantasy e Moby Legacy, i due traghetti gemelli più grandi e green al mondo, offriranno ai passeggeri un elevato standard di qualità e sicurezza” Grimaldi Lines “Grimaldi Lines è molto lieta di partecipare a Obiettivo X 2025 di Ota Viaggi, a conferma di una partnership solida e vincente. Siamo, inoltre, orgogliosi di accogliere a bordo delle nostre navi numerosi agenti di viaggio diretti in Sardegna, offrendo loro l’opportunità di vivere in prima persona la qualità dei nostri servizi e l’eccellenza dell’esperienza Grimaldi.”","post_title":"Obiettivo X di Ota Viaggi. Le considerazioni dei partner dell'edizione 2025 (2)","post_date":"2025-05-02T12:11:57+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1746187917000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"489748","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Prende il nome di Waldorf Astoria Nile River Experience, il nuovo progetto firmato Hilton e Middle East For Nile Cruisers, che consentirà di portare il servizio elegante e distintivo di Waldorf Astoria sul fiume più lungo e famoso dell’Africa.\r

\r

Da fine 2026, i viaggiatori potranno scegliere itinerari di quattro e sei notti, per navigare da Luxor ad Assuan o viceversa, con attracchi privati in entrambe le località. Durante il percorso, gli ospiti potranno ammirare i templi di Luxor e della Valle dei Re, oltre a numerose altre attrazioni culturali a Esna, Edfu, Kom Ombo e Assuan. A bordo, il servizio Waldorf Astoria garantito da concierge personali dedicati.\r

\r

La Waldorf Astoria Nile River Experience disporrà di cinque ponti e 29 suite, ognuna delle quali offrirà un rifugio con viste mozzafiato. Servizi di alto livello saranno presenti in ogni area, inclusi un centro fitness e una spa. Verrà proposta un’ampia selezione di esperienze gastronomiche, tra cui l’iconico Peacock Alley di Waldorf Astoria, una brasserie con cucina egiziana, mediterranea e internazionale e un rooftop deck.\r

\r

“Waldorf Astoria sta vivendo una nuova era del lusso, creando esperienze indimenticabili e coinvolgenti nelle destinazioni più ambite al mondo - afferma Dino Michael, senior vice president and global head, Hilton Luxury Brands -. Quest’anno e in futuro, il marchio si appresta a consolidare la propria posizione globale con l’attesa riapertura del leggendario Waldorf Astoria New York e con nuove aperture in località come Osaka e Costa Rica, oltre a future destinazioni come Sydney, Londra, Jaipur e altre ancora\".\r

\r

Hilton conta oggi 14 hotel in Egitto e si appresta a triplicare la propria presenza, con il debutto dei suoi brand lifestyle. ","post_title":"Waldorf Astoria sbarca sul Nilo con esperienze e servizi esclusivi","post_date":"2025-05-02T11:24:20+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1746185060000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"489694","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Baglioni Hotels&Resorts raddoppia su Roma: ha preso infatti forme concrete l'accordo anticipato nelle scorse settimane che ha visto The Palace Company - che detiene il brand italiano - acquisire il 100% del Fondo Comet. \r

\r

Tra le proprietà di quest'ultimo c'è anche un immobile in via delle Vergini a Roma, che diverrà una nuova struttura di lusso: 131 camere a marchio Baglioni Hotels&Resorts. Situato nel rione Trevi, lungo la strada che si snoda da via delle Muratte a via dell’Umiltà, l'hotel si affiancherà quindi all'altro indirizzo del gruppo nella Capitale, il 5 stelle Baglioni Hotel Regina.\r

\r

Complessivamente, The Palace Company conta 17 strutture, di cui dieci ai Caraibi, e lo scorso anno ha registrato un fatturato di 1,7 miliardi di dollari, di cui oltre un miliardo è stato generato attraverso il modello vacation club.\r

\r

“Vogliamo arrivare a 20 strutture entro i prossimi cinque-sette anni - ha affermato Massimo Baldo, vice president Europa di The Palace Company in occasione dell'ultimo Pambianco Hotellerie Summit – crescendo nel posizionamento di lusso a livello di prodotto, servizio ed esperienze, per le quali abbiamo creato una linea dedicata, la Palace Vacation Planning”.","post_title":"Baglioni Hotels rilancia su Roma: il nuovo 5 stelle aprirà nel rione Trevi","post_date":"2025-04-30T13:56:47+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1746021407000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"489603","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"E' tempo di Futura Club Academy 2025: il primo programma di formazione interno di Futura Vacanze, dedicato al potenziamento delle competenze dei vari settori alberghieri e del to, si svolgerà dal 4 all'11 maggio a Rossano Calabro presso il Futura Club Itaca Nausicaa.\r

Un'importante iniziativa strategica che coincide con un anno speciale per l'azienda, che celebra il suo 30° anniversario nel segmento del tour operating. \r

Attraverso un programma formativo completo e dinamico, l'Academy si pone l'obiettivo di migliorare significativamente l'esperienza complessiva degli ospiti, elemento centrale della filosofia di Futura Vacanze espresso anche nel payoff aziendale “Tu al centro della Vacanza”.\r

L'iniziativa coinvolgerà diverse figure professionali – oltre 480 - che operano quotidianamente nella struttura organizzativa di Futura Vacanze, avvalendosi anche del contributo di formatori esterni altamente qualificati. Il programma si rivolge in particolare al personale impiegato nei villaggi – tra cui direttori, economi, ricevimenti amministrativi, chef, pizzaioli, pasticceri, maître, assistenti ed equipe di animazione al completo – nonché alla divisione to, con parte dell’area commerciale, amministrativa ed operativa della sede. \r

Attraverso moduli formativi mirati, workshop interattivi e sessioni di aggiornamento sulle ultime tendenze del settore, la Futura Club Academy si concentrerà su: miglioramento della qualità del servizio; sviluppo di competenze professionali e promozione della cultura aziendale.\r

Crediamo fermamente che la crescita individuale di ogni membro dei nostri team contribuisca in modo significativo alla crescita collettiva del gruppo - afferma Stefano Maria Simei, direttore generale di Futura Vacanze -. La Academy è un'opportunità concreta per sviluppare talenti, rafforzare la nostra cultura aziendale e costruire un futuro in cui professionalità e passione per l'ospitalità si fondono per offrire il meglio ai nostri ospiti. Riteniamo che investire nelle competenze sia il miglior modo per guardare con fiducia al futuro”.","post_title":"Futura Club Academy: l'azienda investe sulla formazione di oltre 480 figure professionali","post_date":"2025-04-29T11:49:22+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1745927362000]}]}}