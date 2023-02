Gnv festeggia i 30 anni di attività: obiettivo consolidare l’offerta Grandi Navi Veloci, che fa parte del gruppo Msc, festeggia quest’anno i 30 anni di attività. Nel 1993 fu infatti l’armatore Aldo Grimaldi, proprietario allora della Gnv, a creare i cruise ferry: unità che coniugavano capacità di trasporto auto e merci con il comfort per i passeggeri al pari di una nave da crociera, velocizzando nello stesso tempo i collegamenti. Per i festeggiamenti dei 30 anni, la compagnia ha quindi in programma molte iniziative b2b e b2c. Non solo: a fine 2024 arriverà anche la prima unità delle nuove costruzioni in programma. Nel 2023 la compagnia, dopo aver chiuso il 2022 con oltre 2,2 milioni di passeggeri, punta su un consolidamento dell’offerta. «Nonostante i due anni di crisi – commenta Matteo Della Valle, passengers sales & marketing staff director – la capacità è aumentata del 50%. L’armatore Gianluigi Aponte ha creduto nella compagnia e abbiamo rafforzato le nostre linee. Ci aspettiamo una domanda molto sostenuta, dal momento che tutti gli indicatori sono positivi, anche per quanto concerne l’advance booking. Nel 2022 sono tornati gli stranieri. I passeggeri dalla Germania hanno fatto registrare una crescita a doppia cifra percentuale». E a vantaggio della clientela c’è anche la possibilità di scegliere pagamenti rateizzati. Per quanto concerne invece l’offerta a bordo, la sicurezza resta un aspetto fondamentale. «Gli spazi ampi a disposizione rappresentano un valore aggiunto – conclude Matteo della Valle – E’ molto alta l’attenzione su cluster come le famiglie con bambini e chi viaggia con animali domestici. In entrambi i casi ci sono spazi ad hoc, percorsi e attività dedicate. Non solo: rinnoviamo continuamente l’offerta di food & beverage per seguire gusti e richieste della clientela».

