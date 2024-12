Gnv a fianco di CamminaMenti per il progetto Strade Maestre Con la traversata da Palermo a Civitavecchia sulla Splendid di Gnv si è concluso ieri il primo trimestre di Strade Maestre: progetto di scuola in cammino realizzato dalla cooperativa sociale CamminaMenti. Strade Maestre è un’iniziativa pioneristica che, per un intero anno scolastico, vede un gruppo di otto giovani e quattro guide-insegnanti intraprendere un viaggio a piedi attraverso l’Italia. Una proposta educativa innovativa che offre a ragazze e ragazzi del triennio delle scuole superiori l’opportunità di partecipare a un’esperienza formativa che unisce apprendimento, esplorazione e convivenza. Gnv ha scelto di sostenere Strade Maestre nell’ambito del proprio impegno per la responsabilità sociale d’impresa (csr) e per la valorizzazione del settore marittimo. La compagnia ha garantito ai partecipanti del progetto viaggi in cabina e un’esperienza a bordo, favorendo un dialogo diretto tra l’equipaggio e i giovani camminatori. Grazie a una visita guidata alla plancia di comando, gli studenti hanno potuto tra le altre cose scoprire la ricchezza e la complessità del mondo della navigazione, avvicinandosi a una realtà che potrebbe ispirare future carriere nel comparto marittimo. Condividi

Articoli che potrebbero interessarti:

Array ( [0] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 481386 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_481387" align="alignleft" width="300"] Da sinistra, Fabio Barone, la marketing manager cluster Italy Leonardo Hotels, Nicoletta Ferraina, e la head of sales cluster Italy, Monica Stefanelli, in occasione della presentazione dell'iniziativa[/caption] Svelata in occasione dell’aperitivo natalizio firmato Leonardo Hotels l’attività di beneficenza realizzata in collaborazione con Ferrari Club Passione Rossa e dedicata ai bambini in cura presso il policlinico universitario Agostino Gemelli di Roma, in programma il 21 dicembre. «Concludere un anno così importante con una dimostrazione di altruismo è per noi motivo di grande orgoglio», dichiara Raphael Carmon, country general manager Italy, France & Hungary. Leonardo Hotels punta in questo modo a dimostrare come l’ospitalità possa trasformarsi in uno strumento di solidarietà e partecipazione attiva nei territori in cui sono presenti le proprietà del gruppo. Il programma Dalla scuola di formazione e aggiornamento dell’amministrazione penitenziaria Giovanni Falcone, in cui polizia penitenziaria e polizia di Roma Capitale renderanno omaggio al magistrato, il corteo di Ferrari sfilerà per le vie della capitale. Capitanato dal presidente di Ferrari Club Passione Rossa, il pilota Fabio Barone, il corteo farà quindi tappa al Leonardo Boutique Hotel Rome Termini per caricare Babbo Natale e i regali firmati Leonardo Hotels, dirigendosi poi al Policlinico. Qui i doni verranno distribuiti ai bambini mentre le automobili rimarranno esposte nella piazza centrale dell’ospedale. di Elisa Biagioli [post_title] => Leonardo Hotels e Ferrari Club Passione Rossa per un Natale di solidarietà [post_date] => 2024-12-18T13:37:46+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1734529066000 ) ) [1] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 481343 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => IndiGo Airlines raggiunge altre quattro destinazioni negli Stati Uniti grazie all'ampliamento del codeshare con Turkish Airlines. Da oggi, 18 dicembre, la compagnia aerea indiana collegherà quindi via Istanbul le città di Houston, Atlanta, Miami e Los Angeles: questi nuovi collegamenti in codeshare integrano le rotte esistenti di IndiGo verso New York, Washington, Boston, Chicago e San Francisco. La partnership con Turkish Airlines consente inoltre ai passeggeri di IndiGo di fruire di voli verso 43 destinazioni. "Questi nuovi collegamenti aumentano ulteriormente le opzioni di viaggio per i nostri clienti, oltre agli attuali New York, Washington, Boston, Chicago e San Francisco - ha dichiarato Vinay Malhotra, responsabile delle vendite globali di IndiGo Airlines -. Con i nostri collegamenti per gli Stati Uniti, ora saliti a nove, offriamo un maggior numero di opzioni ai viaggiatori d'affari, agli studenti, ai turisti e al traffico Vfr. Mentre ampliamo la nostra rete globale continuiamo a impegnarci a mantenere la nostra promessa di fornire esperienze di viaggio convenienti, puntuali, cortesi e senza problemi in tutto il nostro network”. [post_title] => IndiGo raggiunge altre 4 destinazioni negli Stati Uniti in codeshare con Turkish Airlines [post_date] => 2024-12-18T10:56:09+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1734519369000 ) ) [2] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 481338 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Con la traversata da Palermo a Civitavecchia sulla Splendid di Gnv si è concluso ieri il primo trimestre di Strade Maestre: progetto di scuola in cammino realizzato dalla cooperativa sociale CamminaMenti. Strade Maestre è un’iniziativa pioneristica che, per un intero anno scolastico, vede un gruppo di otto giovani e quattro guide-insegnanti intraprendere un viaggio a piedi attraverso l’Italia. Una proposta educativa innovativa che offre a ragazze e ragazzi del triennio delle scuole superiori l’opportunità di partecipare a un’esperienza formativa che unisce apprendimento, esplorazione e convivenza. Gnv ha scelto di sostenere Strade Maestre nell’ambito del proprio impegno per la responsabilità sociale d’impresa (csr) e per la valorizzazione del settore marittimo. La compagnia ha garantito ai partecipanti del progetto viaggi in cabina e un’esperienza a bordo, favorendo un dialogo diretto tra l’equipaggio e i giovani camminatori. Grazie a una visita guidata alla plancia di comando, gli studenti hanno potuto tra le altre cose scoprire la ricchezza e la complessità del mondo della navigazione, avvicinandosi a una realtà che potrebbe ispirare future carriere nel comparto marittimo. [post_title] => Gnv a fianco di CamminaMenti per il progetto Strade Maestre [post_date] => 2024-12-18T10:35:33+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1734518133000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 481322 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Sea Aeroporti rinnova la decennale collaborazione con il Museo MA*GA di Gallarate con il progetto 'WOW! Walls of Wonder'. L'iniziativa nasce con l’idea di trasformare gli spazi dell’aeroporto attraverso installazioni site specific di giovani artisti italiani con l’obiettivo di indagare non solo l’architettura ma, in modo più ampio, la dimensione antropologica ed estetica dello spazio aeroportuale andando a cogliere quei punti, delicatissimi, in cui funzionalità, attesa e necessità estetiche si incontrano. Il progetto è stato curato da Emma Zanella e Alessandro Castiglioni, rispettivamente direttrice e vicedirettore del Museo MA*GA, con il coordinamento tecnico di Monica Faccini. Dopo un lungo processo di selezione e produzione, guidato dal gruppo di lavoro di Sea e dai due curatori del MA*GA, sono state inaugurate tre opere site specific di Andrea Crespi, Marco Giordano e Alice Ronchi come interventi permanenti all’interno degli spazi dedicati ai passeggeri in partenza e in arrivo, offendo opportunità di riflessione e occasioni di sorpresa e ridefinendo, in un caso unico in Italia, i canoni funzionali degli spazi aeroportuali. Nel corso degli anni, la collaborazione tra le due istituzioni ha portato alla creazione di importanti progetti sperimentali dedicando particolare attenzione agli spazi aeroportuali del Terminal 1: dalle installazioni di Ugo La Pietra e Missoni alle proiezioni della Andy Warhol’s T.V. realizzate in collaborazione con Meet Center e l’Andy Warhol Museum. [post_title] => A Milano Malpensa l'arte torna protagonista con 'WOW! Walls of Wonder' [post_date] => 2024-12-18T10:12:32+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1734516752000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 481313 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Il nuovo anno di Costa Crociere sarà pieno di meraviglia. Con l'identità di Wonder Makers la Compagnia italiana rafforza la sua missione: trasformare ogni momento in un’esperienza indimenticabile, lasciando i viaggiatori ispirati, rigenerati e, soprattutto, senza parole. È possibile vivere tutto questo usufruendo di una promozione in corso che anticipa l’estate e prevede vantaggi esclusivi per i Partner e i Clienti: è la nuova offerta All Inclusive Bevande Gratis ed è valida per le prenotazioni effettuate entro il 31 gennaio 2025 su tutte le crociere in partenza da fine febbraio al 30 novembre 2025, alla scoperta del Mediterraneo Occidentale, Orientale e del Nord Europa. La tariffa All Inclusive consente di vivere una vacanza ancora più senza pensieri, con tasse portuali e quote di servizio incluse. Inoltre, per tutti i giorni del viaggio e per ogni singolo Cliente il pacchetto “My Drinks” è gratuito e prevede bevande illimitate, analcoliche, alcoliche e cocktail. Le opportunità di Costa, inoltre, si moltiplicano per i clienti fidelizzati. Per tutti i Soci C|Club si aggiunge la nuova Promo, anch’essa valida per prenotazioni fino al 31 gennaio 2025, che riserverà doppi punti “crociera” su una vasta selezione di partenze e sarà cumulabile con la promo All Inclusive Bevande Gratis, gli sconti dedicati fino al 20%, insieme alla possibilità di un cambio data partenza gratuito sulla prenotazione effettuata. La nuova offerta permetterà di scoprire le bellezze del Mediterraneo Occidentale, con crociere di 8 giorni tra Italia, Francia e Spagna a bordo di Costa Toscana, Costa Smeralda e Costa Pacifica, che imbarcheranno da Savona, Genova, Civitavecchia, Olbia, Cagliari, Napoli, Palermo, e del Mediterraneo Orientale, dove i suoi miti, la sua storia e i suoi scenari naturali saranno esplorati navigando con Costa Fascinosa e Costa Deliziosa da Venezia, Bari, Taranto e Catania. Tra gli itinerari più apprezzati, introdotti nel 2024, c’è quello di Costa Fortuna da Atene, che verrà riproposto, sempre con crociere di 8 giorni alla scoperta di Grecia e Turchia, con possibilità di includere un comodo volo da Alghero, Bologna, Cagliari, Roma Fiumicino, Milano Malpensa e Venezia. Da Atene ci si potrà imbarcare anche con Costa Fascinosa, con un volo disponibile da Milano Malpensa. Anche il Nord Europa, infine, è tra le mete incluse in questa promozione e con Costa Diadema si navigherà tra gli spettacolari fiordi norvegesi per 8 giorni e con Costa Favolosa si scopriranno Islanda, Groenlandia, Svalbard, Regno Unito, Isole Lofoten con crociere da 8 a 23 giorni con imbarchi da Copenaghen, Kiel e Amburgo, facilmente raggiungibili grazie al grande piano di voli speciali da ben dodici aeroporti italiani. Tutti programmi dai quali emerge il grande impegno di Costa sull’accessibilità delle sue crociere, con imbarchi comodamente raggiungibili dagli Ospiti grazie all’importante numero di porti, aeroporti e voli charter, senza dimenticare il capillare piano di bus e di treni, quest’ultimo organizzato grazie a una speciale partnership con Trenitalia, per agevolare gli spostamenti con un’attenzione particolare alla mobilità sostenibile. Costa rivoluziona il modo di vivere una crociera: l’esperienza, infatti, è ancora più ricca di meraviglia grazie alle Sea Destinations, mete inattese vissute durante la navigazione, rese spettacolari e coinvolgenti grazie alla collaborazione con Luca Tommassini, scelto dalla Compagnia come direttore artistico per disegnare le esperienze a bordo, e alle distintive Land Destinations, che guidano gli Ospiti in luoghi insoliti attraverso esperienze a terra su misura e a un prezzo accessibile. Scoprire Ibiza in fuoristrada, lungo strade meno battute, tra oasi naturali e villaggi caratteristici, per poi vivere a bordo l’atmosfera dell’isola del divertimento per eccellenza, con il party hippy chic in rada nella baia di Formentera. Oppure apprendere i segreti della coltura delle api di Cefalonia direttamente da una famiglia del posto. O, ancora, ascoltare il racconto del Comandante sul firmamento, ammirando pianeti e costellazione nel buio del Mar Baltico. Terra e mare si fondono quindi in un unico itinerario, all’insegna della pura meraviglia. “Abbiamo ridefinito il concetto di vacanza con l’innovativa visione Effortless Wonder. L’esperienza di viaggio si basa su un equilibrio perfetto tra relax e scoperta, regalando momenti indimenticabili sia a bordo che a terra. Attraverso tecnologie avanzate e un design all’avanguardia, ogni viaggio con noi diventa un’esperienza personalizzata e unica – afferma il Direttore Commerciale, Riccardo Fantoni –. Tutta questa meraviglia potrà essere vissuta approfittando della promozione in corso All Inclusive Bevande Gratis, che ha come obiettivo quello di dare sempre più valore alla nostra offerta di vacanze differenziandola rispetto alle altre e, al contempo, di sostenere concretamente il business degli Agenti di Viaggio, che si confermano gli ambasciatori per eccellenza del nostro Brand. È partito qualche giorno fa, infatti, il primo Run 2025 del consolidato programma Segui-C, che fino al 31 gennaio 2025 garantirà alle Agenzie maggiori guadagni, direttamente in estratto conto. Gli investimenti sono davvero su tutti i fronti, anche in comunicazione, dagli spot TV, radio e social, per non parlare della rinnovata offerta di prodotto con le Sea & Land Destinations. Le nostre destinazioni, insieme all’esclusività delle esperienze che offriamo, a bordo come a terra, e all’accessibilità delle nostre crociere, sono la giusta combinazione per far vivere viaggi memorabili”. [post_title] => La Meraviglia di Costa è ora All Inclusive [post_date] => 2024-12-18T09:41:06+00:00 [category] => Array ( [0] => informazione-pr [1] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Informazione PR [1] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( [0] => in-evidenza ) [post_tag_name] => Array ( [0] => In evidenza ) ) [sort] => Array ( [0] => 1734514866000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 481257 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Il Comune della Spezia ha partecipato alla VII edizione della BITESP - Borsa Internazionale del Turismo Esperienziale, tenutasi il 25-26 novembre a Venezia. Lo spazio espositivo del Comune, dedicato sia all’amministrazione comunale sia all’ALA (Area Ligure Apuana), è stato coordinato dal consulente esperto in marketing turistico Gianluca Giannecchini. Arricchito da materiale informativo e brochure esplicative dei diversi territori compresi in ALA, lo stand ha attirato l’attenzione di numerosi visitatori, agenzie di viaggio e tour operator internazionali. L’amministrazione comunale ha inoltre attivato un’agenda di appuntamenti con i buyers interessati ad approfondire e conoscere le proposte turistiche esperienziali, incontrando 30 operatori di varie nazionalità. «La crescita esponenziale del turismo nella nostra città negli ultimi anni ha reso necessario sviluppare un turismo esperienziale su Area Vasta così da garantire un’offerta integrata e ancora più variegata – dichiara il sindaco della Spezia Pierluigi Peracchini – e la BITESP è stata un’occasione importante per far conoscere ad un pubblico sempre più internazionale il nostro territorio e le sue bellezze uniche al mondo e continuare a portare avanti investimenti ed azioni mirate che, in questi anni, ci hanno consentito di arrivare ai grandi risultati in termini numerici che oggi sono sotto gli occhi di tutti». «La partecipazione alla BITESP 2024 di Venezia - aggiunge l’assessore al Turismo della Spezia, Maria Grazia Frijia - ha rappresentato un’opportunità straordinaria per promuovere il nostro territorio e le sue eccellenze. Siamo orgogliosi di aver potuto presentare il Progetto ALA ad un pubblico internazionale e di aver instaurato nuove collaborazioni che contribuiranno a valorizzare il turismo esperienziale nella nostra regione». [post_title] => La Spezia alla Bitesp per promuovere il progetto Area Ligure Apuana ad un pubblico Internazionale [post_date] => 2024-12-18T09:39:13+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1734514753000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 481250 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Il Rapporto 2024 sul turismo enogastronomico italiano, presentato da AITE-Associazione Italiana Turismo Enogastronomico, evidenzia la Toscana quale meta preferita dai viaggiatori italiani. I dati dello studio mostrano che la Toscana ha superato la Sicilia, in pole position nel 2023, come meta di viaggi enogastronomici. Il 33,9% dei turisti italiani vorrebbe visitarla, il 39,3% dichiara di esserci stato nel corso dei viaggi più recenti. Al secondo e terzo posto nel 2024 si collocano Emilia-Romagna e Puglia. «Il rapporto di AITE - spiega il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani – conferma che l’attrattività della Toscana deriva anche da una sapiente unione di enogastronomia e cultura, che si esprime anche nei borghi minori e nelle aree interne, la cui scoperta è stata, secondo i dati presentati, il motivo che ha mosso ben il 19% degli intervistati. Quanto emerge dal Rapporto AITE conferma il nostro impegno per la valorizzazione di aree della nostra regione meno conosciute ma estremamente affascinanti e ricche di potenziale, nell'ottica di quel progetto di sostegno alla rinascita di tutto il territorio regionale che chiamamo 'Toscana diffusa'». «Siamo molto soddisfatti di questo risultato - ha commentato l'assessore al turismo e all'economia Leonardo Marras - è il segno concreto del lavoro fatto in questi anni, insieme alle associazioni di categoria e alle migliaia di operatori che hanno confermato la loro adesione a Vetrina Toscana, o che hanno deciso di farlo per la prima volta, partecipanti ad una grande comunità che offre accoglienza e esperienze straordinarie ai turisti. Quello di Vetrina è un grande progetto che punta a promuovere la Toscana attraverso il racconto trasversale di tematiche che diventano vere e proprie motivazioni di viaggio». Il 70% degli intervistati dichiara che è stata proprio l'enograstronomia a indurre la scelta di una meta negli ultimi tre anni. Il vino (38,1% delle preferenze) è considerato il prodotto più rappresentativo dell’Italia in ambito agroalimentare, seguono l’olio extravergine di oliva (24%), la pizza (22%), la pasta (15%) e i formaggi (11%). L'impatto economico stimato sull'economia nazionale è di 40 miliardi di euro tra profitti diretti, indiretti e indotto. [post_title] => Turismo enogastronomico, la Toscana è la meta preferita dai viaggiatori italiani nel 2024 [post_date] => 2024-12-18T09:14:45+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1734513285000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 481286 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Ita Airways ribadisce il proprio impegno verso le politiche di sostenibilità sociale con l'ingresso nel Global Compact delle Nazioni Unite. L'Un Global Compact nasce infatti con l’obiettivo di promuovere un’economia globale sostenibile e richiede a coloro che vi aderiscono, in modo volontario, di allineare attività e strategie ai Dieci Principi universalmente accettati in ambito di diritti umani, standard di lavoro, salvaguardia dell’ambiente e lotta alla corruzione, in sostegno agli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile delle Nazioni Unite (SDGs). La scelta della compagnia vuole quindi "contribuire allo sviluppo sostenibile del pianeta, integrando la sostenibilità nelle scelte strategiche aziendali - ha dichiarato Andrea Benassi, direttore generale Ita Airways - Collaborare attraverso sinergie tra operatori di settori diversi per il raggiungimento di obiettivi comuni è essenziale per apportare cambiamenti significativi per il futuro delle nuove generazioni”. Il vettore introdurrà i Principi di Un Global Compact in tutte le sue attività, comunicando annualmente i progressi raggiunti, in linea con i principi e i valori universalmente riconosciuti delle Nazioni Unite e al fianco di migliaia di aziende aderenti di tutto il mondo. Lanciato nel 2000, è la più grande iniziativa di sostenibilità aziendale nel mondo, con più di 20.000 aziende con sede in oltre 160 paesi, e più di 60 country network. [post_title] => Ita Airways investe sulla sostenibilità in ambito sociale ed entra nell'Un Global Compact [post_date] => 2024-12-18T08:53:13+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1734511993000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 481203 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => L’inaugurazione dell’Hilton Garden Inn di Somma Lombardo è l’occasione per parlare del Gruppo Della Frera, nato da una visione di Guido Della Frera. «Il mio percorso professionale nell’ambito dell’accoglienza è iniziato con l’ospitalità sanitaria con oltre 450 posti letto a Milano - racconta il presidente -. Nel 2006, dopo 20 anni, ho deciso di aumentare l’offerta di accoglienza, acquisendo il mio primo hotel». La storia della compagnia è dunque iniziata con Villa Torretta, una residenza di campagna del sedicesimo secolo a Sesto San Giovanni, a soli 6 chilometri dal centro di Milano. «Quando l’ho vista me ne sono innamorato e oggi è la nostra sede - ricorda -. È una bellissima dimora storica che dal 2018 è il Grand Hotel Villa Torretta Milan Sesto, Curio Collection by Hilton. Da lì abbiamo sviluppato i dieci alberghi attuali del nostro gruppo». Anche l’incontro con l’Hilton Garden Inn Milan Malpensa di Somma Lombardo ha la sua storia: «Da tempo intendevamo sbarcare a Malpensa. Due anni fa abbiamo aperto l’Hilton Double Tree di Solbiate Olona con 240 camere. Nello stesso periodo abbiamo saputo che a Somma Lombardo c’era un immobile in stato di abbandono, che prima ospitava il Grand Hotel Malpensa. Hilton era interessato ad avere una struttura adatta al suo marchio Garden Inn e a intercettare i flussi commerciali nell’area. Allora abbiamo acquistato l’immobile e lo abbiamo ristrutturato facendolo diventare un Garden Inn. È stata una scelta di posizionamento commerciale e anche di rafforzamento della nostra presenza su Malpensa. Oggi abbiamo più di 400 camere su questo territorio, con ottime relazioni con la realtà locale, che per il 70% vive grazie al flusso turistico dell’aeroporto di Malpensa». Della Frera lavora con Hilton da 18 anni: «Abbiamo scelto fin dal 2006 di collaborare con i loro brand: oggi siamo uno dei principali master franchising di Hilton in Italia. Abbiamo imparato tanto dal gruppo americano - continua il presidente -. Con 8.200 alberghi nel mondo, offre infatti una grandissima competenza per quel che riguarda l'organizzazione, la commercializzazione, il marketing e l'information technology, oltre a fornire un utile sistema di omogeneizzazione dei processi. Noi forse aggiungiamo un tocco di italianità all’interior design e alle ricette culinarie. Abbiamo però anche un Novotel e un ibis. E ci troviamo benissimo pure con Accor, insieme a cui lavoreremo ancora in futuro». Sono sentiti i complimenti di Della Frera a Sea e al suo entourage, che in cinque anni ha restituito il ruolo di importante hub europeo allo scalo, rivitalizzando il sistema turistico della zona. Mentre si consolida a Somma Lombardo il Gruppo Della Frera segue altre destinazioni: «Presto apriremo un grande Hilton resort a Torino. Quest’anno abbiamo inoltre acquisito un Hilton Garden Inn a Venezia Mestre. Grazie ai nostri due hotel a Brescia (Hilton Doublee Tree e Novotel) vorremo essere presenti su tutto il percorso dell'autostrada Serenissima. In Italia il turismo può infatti essere sviluppato in molte città oltre ai capoluoghi - conclude Della Frera - Oggi il settore costituisce il 13% del pil e dà lavoro a 1 milione e mezzo di persone. Dobbiamo investire sempre di più per migliorare la nostra offerta turistica, tenendo anche conto dell’importante boom della convegnistica e nella consapevolezza che oggi tutte le grandi catene alberghiere stanno guardando all’Italia perché il nostro paese sta dando ottimi risultati nell’incoming». [post_title] => Gruppo Della Frera: una white label company in continua crescita [post_date] => 2024-12-17T10:51:42+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1734432702000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "gnv a fianco di camminamenti per il progetto strade maestre" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":55,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":2004,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"481386","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_481387\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Da sinistra, Fabio Barone, la marketing manager cluster Italy Leonardo Hotels, Nicoletta Ferraina, e la head of sales cluster Italy, Monica Stefanelli, in occasione della presentazione dell'iniziativa[/caption]\r

\r

Svelata in occasione dell’aperitivo natalizio firmato Leonardo Hotels l’attività di beneficenza realizzata in collaborazione con Ferrari Club Passione Rossa e dedicata ai bambini in cura presso il policlinico universitario Agostino Gemelli di Roma, in programma il 21 dicembre. «Concludere un anno così importante con una dimostrazione di altruismo è per noi motivo di grande orgoglio», dichiara Raphael Carmon, country general manager Italy, France & Hungary. Leonardo Hotels punta in questo modo a dimostrare come l’ospitalità possa trasformarsi in uno strumento di solidarietà e partecipazione attiva nei territori in cui sono presenti le proprietà del gruppo.\r

\r

Il programma\r

\r

Dalla scuola di formazione e aggiornamento dell’amministrazione penitenziaria Giovanni Falcone, in cui polizia penitenziaria e polizia di Roma Capitale renderanno omaggio al magistrato, il corteo di Ferrari sfilerà per le vie della capitale. Capitanato dal presidente di Ferrari Club Passione Rossa, il pilota Fabio Barone, il corteo farà quindi tappa al Leonardo Boutique Hotel Rome Termini per caricare Babbo Natale e i regali firmati Leonardo Hotels, dirigendosi poi al Policlinico. Qui i doni verranno distribuiti ai bambini mentre le automobili rimarranno esposte nella piazza centrale dell’ospedale.\r

\r

di Elisa Biagioli","post_title":"Leonardo Hotels e Ferrari Club Passione Rossa per un Natale di solidarietà","post_date":"2024-12-18T13:37:46+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1734529066000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"481343","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"IndiGo Airlines raggiunge altre quattro destinazioni negli Stati Uniti grazie all'ampliamento del codeshare con Turkish Airlines.\r

\r

Da oggi, 18 dicembre, la compagnia aerea indiana collegherà quindi via Istanbul le città di Houston, Atlanta, Miami e Los Angeles: questi nuovi collegamenti in codeshare integrano le rotte esistenti di IndiGo verso New York, Washington, Boston, Chicago e San Francisco.\r

\r

La partnership con Turkish Airlines consente inoltre ai passeggeri di IndiGo di fruire di voli verso 43 destinazioni.\r

\r

\"Questi nuovi collegamenti aumentano ulteriormente le opzioni di viaggio per i nostri clienti, oltre agli attuali New York, Washington, Boston, Chicago e San Francisco - ha dichiarato Vinay Malhotra, responsabile delle vendite globali di IndiGo Airlines -. Con i nostri collegamenti per gli Stati Uniti, ora saliti a nove, offriamo un maggior numero di opzioni ai viaggiatori d'affari, agli studenti, ai turisti e al traffico Vfr. Mentre ampliamo la nostra rete globale continuiamo a impegnarci a mantenere la nostra promessa di fornire esperienze di viaggio convenienti, puntuali, cortesi e senza problemi in tutto il nostro network”.","post_title":"IndiGo raggiunge altre 4 destinazioni negli Stati Uniti in codeshare con Turkish Airlines","post_date":"2024-12-18T10:56:09+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1734519369000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"481338","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Con la traversata da Palermo a Civitavecchia sulla Splendid di Gnv si è concluso ieri il primo trimestre di Strade Maestre: progetto di scuola in cammino realizzato dalla cooperativa sociale CamminaMenti. Strade Maestre è un’iniziativa pioneristica che, per un intero anno scolastico, vede un gruppo di otto giovani e quattro guide-insegnanti intraprendere un viaggio a piedi attraverso l’Italia. Una proposta educativa innovativa che offre a ragazze e ragazzi del triennio delle scuole superiori l’opportunità di partecipare a un’esperienza formativa che unisce apprendimento, esplorazione e convivenza.\r

\r

Gnv ha scelto di sostenere Strade Maestre nell’ambito del proprio impegno per la responsabilità sociale d’impresa (csr) e per la valorizzazione del settore marittimo. La compagnia ha garantito ai partecipanti del progetto viaggi in cabina e un’esperienza a bordo, favorendo un dialogo diretto tra l’equipaggio e i giovani camminatori. Grazie a una visita guidata alla plancia di comando, gli studenti hanno potuto tra le altre cose scoprire la ricchezza e la complessità del mondo della navigazione, avvicinandosi a una realtà che potrebbe ispirare future carriere nel comparto marittimo.","post_title":"Gnv a fianco di CamminaMenti per il progetto Strade Maestre","post_date":"2024-12-18T10:35:33+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1734518133000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"481322","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Sea Aeroporti rinnova la decennale collaborazione con il Museo MA*GA di Gallarate con il progetto 'WOW! Walls of Wonder'.\r

L'iniziativa nasce con l’idea di trasformare gli spazi dell’aeroporto attraverso installazioni site specific di giovani artisti italiani con l’obiettivo di indagare non solo l’architettura ma, in modo più ampio, la dimensione antropologica ed estetica dello spazio aeroportuale andando a cogliere quei punti, delicatissimi, in cui funzionalità, attesa e necessità estetiche si incontrano.\r

Il progetto è stato curato da Emma Zanella e Alessandro Castiglioni, rispettivamente direttrice e vicedirettore del Museo MA*GA, con il coordinamento tecnico di Monica Faccini.\r

Dopo un lungo processo di selezione e produzione, guidato dal gruppo di lavoro di Sea e dai due curatori del MA*GA, sono state inaugurate tre opere site specific di Andrea Crespi, Marco Giordano e Alice Ronchi come interventi permanenti all’interno degli spazi dedicati ai passeggeri in partenza e in arrivo, offendo opportunità di riflessione e occasioni di sorpresa e ridefinendo, in un caso unico in Italia, i canoni funzionali degli spazi aeroportuali.\r

Nel corso degli anni, la collaborazione tra le due istituzioni ha portato alla creazione di importanti progetti sperimentali dedicando particolare attenzione agli spazi aeroportuali del Terminal 1: dalle installazioni di Ugo La Pietra e Missoni alle proiezioni della Andy Warhol’s T.V. realizzate in collaborazione con Meet Center e l’Andy Warhol Museum.","post_title":"A Milano Malpensa l'arte torna protagonista con 'WOW! Walls of Wonder'","post_date":"2024-12-18T10:12:32+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1734516752000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"481313","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Il nuovo anno di Costa Crociere sarà pieno di meraviglia. Con l'identità di Wonder Makers la Compagnia italiana rafforza la sua missione: trasformare ogni momento in un’esperienza indimenticabile, lasciando i viaggiatori ispirati, rigenerati e, soprattutto, senza parole. È possibile vivere tutto questo usufruendo di una promozione in corso che anticipa l’estate e prevede vantaggi esclusivi per i Partner e i Clienti: è la nuova offerta All Inclusive Bevande Gratis ed è valida per le prenotazioni effettuate entro il 31 gennaio 2025 su tutte le crociere in partenza da fine febbraio al 30 novembre 2025, alla scoperta del Mediterraneo Occidentale, Orientale e del Nord Europa. La tariffa All Inclusive consente di vivere una vacanza ancora più senza pensieri, con tasse portuali e quote di servizio incluse. Inoltre, per tutti i giorni del viaggio e per ogni singolo Cliente il pacchetto “My Drinks” è gratuito e prevede bevande illimitate, analcoliche, alcoliche e cocktail.\r

\r

Le opportunità di Costa, inoltre, si moltiplicano per i clienti fidelizzati. Per tutti i Soci C|Club si aggiunge la nuova Promo, anch’essa valida per prenotazioni fino al 31 gennaio 2025, che riserverà doppi punti “crociera” su una vasta selezione di partenze e sarà cumulabile con la promo All Inclusive Bevande Gratis, gli sconti dedicati fino al 20%, insieme alla possibilità di un cambio data partenza gratuito sulla prenotazione effettuata.\r

\r

La nuova offerta permetterà di scoprire le bellezze del Mediterraneo Occidentale, con crociere di 8 giorni tra Italia, Francia e Spagna a bordo di Costa Toscana, Costa Smeralda e Costa Pacifica, che imbarcheranno da Savona, Genova, Civitavecchia, Olbia, Cagliari, Napoli, Palermo, e del Mediterraneo Orientale, dove i suoi miti, la sua storia e i suoi scenari naturali saranno esplorati navigando con Costa Fascinosa e Costa Deliziosa da Venezia, Bari, Taranto e Catania. Tra gli itinerari più apprezzati, introdotti nel 2024, c’è quello di Costa Fortuna da Atene, che verrà riproposto, sempre con crociere di 8 giorni alla scoperta di Grecia e Turchia, con possibilità di includere un comodo volo da Alghero, Bologna, Cagliari, Roma Fiumicino, Milano Malpensa e Venezia. Da Atene ci si potrà imbarcare anche con Costa Fascinosa, con un volo disponibile da Milano Malpensa. Anche il Nord Europa, infine, è tra le mete incluse in questa promozione e con Costa Diadema si navigherà tra gli spettacolari fiordi norvegesi per 8 giorni e con Costa Favolosa si scopriranno Islanda, Groenlandia, Svalbard, Regno Unito, Isole Lofoten con crociere da 8 a 23 giorni con imbarchi da Copenaghen, Kiel e Amburgo, facilmente raggiungibili grazie al grande piano di voli speciali da ben dodici aeroporti italiani. Tutti programmi dai quali emerge il grande impegno di Costa sull’accessibilità delle sue crociere, con imbarchi comodamente raggiungibili dagli Ospiti grazie all’importante numero di porti, aeroporti e voli charter, senza dimenticare il capillare piano di bus e di treni, quest’ultimo organizzato grazie a una speciale partnership con Trenitalia, per agevolare gli spostamenti con un’attenzione particolare alla mobilità sostenibile.\r

\r

Costa rivoluziona il modo di vivere una crociera: l’esperienza, infatti, è ancora più ricca di meraviglia grazie alle Sea Destinations, mete inattese vissute durante la navigazione, rese spettacolari e coinvolgenti grazie alla collaborazione con Luca Tommassini, scelto dalla Compagnia come direttore artistico per disegnare le esperienze a bordo, e alle distintive Land Destinations, che guidano gli Ospiti in luoghi insoliti attraverso esperienze a terra su misura e a un prezzo accessibile. Scoprire Ibiza in fuoristrada, lungo strade meno battute, tra oasi naturali e villaggi caratteristici, per poi vivere a bordo l’atmosfera dell’isola del divertimento per eccellenza, con il party hippy chic in rada nella baia di Formentera. Oppure apprendere i segreti della coltura delle api di Cefalonia direttamente da una famiglia del posto. O, ancora, ascoltare il racconto del Comandante sul firmamento, ammirando pianeti e costellazione nel buio del Mar Baltico. Terra e mare si fondono quindi in un unico itinerario, all’insegna della pura meraviglia.\r

\r

“Abbiamo ridefinito il concetto di vacanza con l’innovativa visione Effortless Wonder. L’esperienza di viaggio si basa su un equilibrio perfetto tra relax e scoperta, regalando momenti indimenticabili sia a bordo che a terra. Attraverso tecnologie avanzate e un design all’avanguardia, ogni viaggio con noi diventa un’esperienza personalizzata e unica – afferma il Direttore Commerciale, Riccardo Fantoni –. Tutta questa meraviglia potrà essere vissuta approfittando della promozione in corso All Inclusive Bevande Gratis, che ha come obiettivo quello di dare sempre più valore alla nostra offerta di vacanze differenziandola rispetto alle altre e, al contempo, di sostenere concretamente il business degli Agenti di Viaggio, che si confermano gli ambasciatori per eccellenza del nostro Brand. È partito qualche giorno fa, infatti, il primo Run 2025 del consolidato programma Segui-C, che fino al 31 gennaio 2025 garantirà alle Agenzie maggiori guadagni, direttamente in estratto conto. Gli investimenti sono davvero su tutti i fronti, anche in comunicazione, dagli spot TV, radio e social, per non parlare della rinnovata offerta di prodotto con le Sea & Land Destinations. Le nostre destinazioni, insieme all’esclusività delle esperienze che offriamo, a bordo come a terra, e all’accessibilità delle nostre crociere, sono la giusta combinazione per far vivere viaggi memorabili”.","post_title":"La Meraviglia di Costa è ora All Inclusive","post_date":"2024-12-18T09:41:06+00:00","category":["informazione-pr","tour_operator"],"category_name":["Informazione PR","Tour Operator"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1734514866000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"481257","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Il Comune della Spezia ha partecipato alla VII edizione della BITESP - Borsa Internazionale del Turismo Esperienziale, tenutasi il 25-26 novembre a Venezia. Lo spazio espositivo del Comune, dedicato sia all’amministrazione comunale sia all’ALA (Area Ligure Apuana), è stato coordinato dal consulente esperto in marketing turistico Gianluca Giannecchini. Arricchito da materiale informativo e brochure esplicative dei diversi territori compresi in ALA, lo stand ha attirato l’attenzione di numerosi visitatori, agenzie di viaggio e tour operator internazionali.\r

\r

L’amministrazione comunale ha inoltre attivato un’agenda di appuntamenti con i buyers interessati ad approfondire e conoscere le proposte turistiche esperienziali, incontrando 30 operatori di varie nazionalità.\r

\r

«La crescita esponenziale del turismo nella nostra città negli ultimi anni ha reso necessario sviluppare un turismo esperienziale su Area Vasta così da garantire un’offerta integrata e ancora più variegata – dichiara il sindaco della Spezia Pierluigi Peracchini – e la BITESP è stata un’occasione importante per far conoscere ad un pubblico sempre più internazionale il nostro territorio e le sue bellezze uniche al mondo e continuare a portare avanti investimenti ed azioni mirate che, in questi anni, ci hanno consentito di arrivare ai grandi risultati in termini numerici che oggi sono sotto gli occhi di tutti».\r

\r

«La partecipazione alla BITESP 2024 di Venezia - aggiunge l’assessore al Turismo della Spezia, Maria Grazia Frijia - ha rappresentato un’opportunità straordinaria per promuovere il nostro territorio e le sue eccellenze. Siamo orgogliosi di aver potuto presentare il Progetto ALA ad un pubblico internazionale e di aver instaurato nuove collaborazioni che contribuiranno a valorizzare il turismo esperienziale nella nostra regione».\r

\r

\r

\r

\r

\r

","post_title":"La Spezia alla Bitesp per promuovere il progetto Area Ligure Apuana ad un pubblico Internazionale","post_date":"2024-12-18T09:39:13+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1734514753000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"481250","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Il Rapporto 2024 sul turismo enogastronomico italiano, presentato da AITE-Associazione Italiana Turismo Enogastronomico, evidenzia la Toscana quale meta preferita dai viaggiatori italiani.\r

\r

I dati dello studio mostrano che la Toscana ha superato la Sicilia, in pole position nel 2023, come meta di viaggi enogastronomici. Il 33,9% dei turisti italiani vorrebbe visitarla, il 39,3% dichiara di esserci stato nel corso dei viaggi più recenti. Al secondo e terzo posto nel 2024 si collocano Emilia-Romagna e Puglia.\r

\r

«Il rapporto di AITE - spiega il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani – conferma che\r

l’attrattività della Toscana deriva anche da una sapiente unione di enogastronomia e cultura, che si esprime anche nei borghi minori e nelle aree interne, la cui scoperta è stata, secondo i dati presentati, il motivo che ha mosso ben il 19% degli intervistati. Quanto emerge dal Rapporto AITE conferma il nostro impegno per la valorizzazione di aree della nostra regione meno conosciute ma estremamente affascinanti e ricche di potenziale, nell'ottica di quel progetto di sostegno alla rinascita di tutto il territorio regionale che chiamamo 'Toscana diffusa'».\r

\r

«Siamo molto soddisfatti di questo risultato - ha commentato l'assessore al turismo e all'economia Leonardo Marras - è il segno concreto del lavoro fatto in questi anni, insieme alle associazioni di categoria e alle migliaia di operatori che hanno confermato la loro adesione a Vetrina Toscana, o che hanno deciso di farlo per la prima volta, partecipanti ad una grande comunità che offre accoglienza e esperienze straordinarie ai turisti. Quello di Vetrina è un grande progetto che punta a promuovere la Toscana attraverso il racconto trasversale di tematiche che diventano vere e proprie motivazioni di viaggio».\r

\r

Il 70% degli intervistati dichiara che è stata proprio l'enograstronomia a indurre la scelta di una meta negli ultimi tre anni. Il vino (38,1% delle preferenze) è considerato il prodotto più rappresentativo dell’Italia in ambito agroalimentare, seguono l’olio extravergine di oliva (24%), la pizza (22%), la pasta\r

(15%) e i formaggi (11%).\r

L'impatto economico stimato sull'economia nazionale è di 40 miliardi di euro tra profitti diretti, indiretti e indotto.","post_title":"Turismo enogastronomico, la Toscana è la meta preferita dai viaggiatori italiani nel 2024","post_date":"2024-12-18T09:14:45+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1734513285000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"481286","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Ita Airways ribadisce il proprio impegno verso le politiche di sostenibilità sociale con l'ingresso nel Global Compact delle Nazioni Unite.\r

L'Un Global Compact nasce infatti con l’obiettivo di promuovere un’economia globale sostenibile e richiede a coloro che vi aderiscono, in modo volontario, di allineare attività e strategie ai Dieci Principi universalmente accettati in ambito di diritti umani, standard di lavoro, salvaguardia dell’ambiente e lotta alla corruzione, in sostegno agli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile delle Nazioni Unite (SDGs).\r

La scelta della compagnia vuole quindi \"contribuire allo sviluppo sostenibile del pianeta, integrando la sostenibilità nelle scelte strategiche aziendali - ha dichiarato Andrea Benassi, direttore generale Ita Airways - Collaborare attraverso sinergie tra operatori di settori diversi per il raggiungimento di obiettivi comuni è essenziale per apportare cambiamenti significativi per il futuro delle nuove generazioni”.\r

Il vettore introdurrà i Principi di Un Global Compact in tutte le sue attività, comunicando annualmente i progressi raggiunti, in linea con i principi e i valori universalmente riconosciuti delle Nazioni Unite e al fianco di migliaia di aziende aderenti di tutto il mondo.\r

Lanciato nel 2000, è la più grande iniziativa di sostenibilità aziendale nel mondo, con più di 20.000 aziende con sede in oltre 160 paesi, e più di 60 country network.\r

\r

","post_title":"Ita Airways investe sulla sostenibilità in ambito sociale ed entra nell'Un Global Compact","post_date":"2024-12-18T08:53:13+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1734511993000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"481203","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"L’inaugurazione dell’Hilton Garden Inn di Somma Lombardo è l’occasione per parlare del Gruppo Della Frera, nato da una visione di Guido Della Frera. «Il mio percorso professionale nell’ambito dell’accoglienza è iniziato con l’ospitalità sanitaria con oltre 450 posti letto a Milano - racconta il presidente -. Nel 2006, dopo 20 anni, ho deciso di aumentare l’offerta di accoglienza, acquisendo il mio primo hotel».\r

\r

La storia della compagnia è dunque iniziata con Villa Torretta, una residenza di campagna del sedicesimo secolo a Sesto San Giovanni, a soli 6 chilometri dal centro di Milano. «Quando l’ho vista me ne sono innamorato e oggi è la nostra sede - ricorda -. È una bellissima dimora storica che dal 2018 è il Grand Hotel Villa Torretta Milan Sesto, Curio Collection by Hilton. Da lì abbiamo sviluppato i dieci alberghi attuali del nostro gruppo».\r

\r

Anche l’incontro con l’Hilton Garden Inn Milan Malpensa di Somma Lombardo ha la sua storia: «Da tempo intendevamo sbarcare a Malpensa. Due anni fa abbiamo aperto l’Hilton Double Tree di Solbiate Olona con 240 camere. Nello stesso periodo abbiamo saputo che a Somma Lombardo c’era un immobile in stato di abbandono, che prima ospitava il Grand Hotel Malpensa. Hilton era interessato ad avere una struttura adatta al suo marchio Garden Inn e a intercettare i flussi commerciali nell’area. Allora abbiamo acquistato l’immobile e lo abbiamo ristrutturato facendolo diventare un Garden Inn. È stata una scelta di posizionamento commerciale e anche di rafforzamento della nostra presenza su Malpensa. Oggi abbiamo più di 400 camere su questo territorio, con ottime relazioni con la realtà locale, che per il 70% vive grazie al flusso turistico dell’aeroporto di Malpensa».\r

\r

Della Frera lavora con Hilton da 18 anni: «Abbiamo scelto fin dal 2006 di collaborare con i loro brand: oggi siamo uno dei principali master franchising di Hilton in Italia. Abbiamo imparato tanto dal gruppo americano - continua il presidente -. Con 8.200 alberghi nel mondo, offre infatti una grandissima competenza per quel che riguarda l'organizzazione, la commercializzazione, il marketing e l'information technology, oltre a fornire un utile sistema di omogeneizzazione dei processi. Noi forse aggiungiamo un tocco di italianità all’interior design e alle ricette culinarie. Abbiamo però anche un Novotel e un ibis. E ci troviamo benissimo pure con Accor, insieme a cui lavoreremo ancora in futuro».\r

\r

Sono sentiti i complimenti di Della Frera a Sea e al suo entourage, che in cinque anni ha restituito il ruolo di importante hub europeo allo scalo, rivitalizzando il sistema turistico della zona. Mentre si consolida a Somma Lombardo il Gruppo Della Frera segue altre destinazioni: «Presto apriremo un grande Hilton resort a Torino. Quest’anno abbiamo inoltre acquisito un Hilton Garden Inn a Venezia Mestre. Grazie ai nostri due hotel a Brescia (Hilton Doublee Tree e Novotel) vorremo essere presenti su tutto il percorso dell'autostrada Serenissima. In Italia il turismo può infatti essere sviluppato in molte città oltre ai capoluoghi - conclude Della Frera - Oggi il settore costituisce il 13% del pil e dà lavoro a 1 milione e mezzo di persone. Dobbiamo investire sempre di più per migliorare la nostra offerta turistica, tenendo anche conto dell’importante boom della convegnistica e nella consapevolezza che oggi tutte le grandi catene alberghiere stanno guardando all’Italia perché il nostro paese sta dando ottimi risultati nell’incoming».","post_title":"Gruppo Della Frera: una white label company in continua crescita","post_date":"2024-12-17T10:51:42+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1734432702000]}]}}