Giuseppe Pagliara tra i 15 capitani d’impresa dell’anno di Forbes Italia Giuseppe Pagliara è tra i 15 capitani d’impresa più innovativi e di successo dell’anno, secondo la classifica Forbes. Il ceo del gruppo Nicolaus – Valtur ha infatti ricevuto il premio per la categoria Travel nell’ambito dei Ceo Italian awards 2024. La scelta è stata motivata dall’essere riuscito, insieme al fratello Roberto, a trasformare nel breve arco temporale di 20 anni un piccolo to locale in un grande gruppo turistico organizzato, attualmente tra i primi tre tour operator italiani e capace anche di sviluppare un nuovo ramo d’azienda come la gestione di catene alberghiere con marchi proprietari. “Questo ambito riconoscimento arriva alla fine di un anno che ci ha visti portare a termine importanti operazioni su diversi fronti – sottolinea lo stesso Pagliara -. Mi preme menzionare la main sponsorship della squadra di basket brindisina, ora Valtur Brindisi; il coronamento del progetto Valtur Cervinia Cristallo Ski Resort con l’elevazione a 5 stelle dell’intero resort; e l’ufficializzazione dell’apertura del Valtur Gallipoli Beach Resort, prevista per l’estate 2025. Nell’esprimere la mia grande soddisfazione ci tengo molto a sottolineare che, come tutti i risultati del 2024, questo premio è frutto di un lavoro di squadra”. Condividi

