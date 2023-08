Gb Viaggi fa rotta sugli Usa. Presto una sede operativa a Miami Prosegue il piano di internazionalizzazione di Gb Viaggi, già annunciato a febbraio dal responsabile vendite dell’operatore capitolino, Domenico Stefanelli. Le novità riguardano questa volta gli Stati Uniti, dove il to ha appena visto entrare nel proprio portfolio due strutture della Florida: il Conrad Fort Lauderdale Beach, situato nel quartiere di North Beach della città e particolarmente adatto alle vacanze in famiglia, nonché il DoubleTree by Hilton Grand Hotel Biscayne Bay, sul lato nord del centro di Miami. Ma i piani Usa di Gb Viaggi non finiscono qui, visto che il to ha tutte le intenzioni di aprire una nuova sede operativa proprio a Miami, con l’obiettivo di intercettare le esigenze di un dinamico mercato locale e aprirsi a nuove opportunità nel settore dei viaggi online. L’operazione dovrebbe decollare nel giro di pochi mesi, stando a quanto dice il ceo, Francesco Saraco, che definisce il debutto negli Stati Uniti come una vera svolta sul lungo raggio, per dare slancio alla proposta outgoing, tanto che a breve seguiranno ancora ulteriori mercati. Condividi

