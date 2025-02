Gardaland presenta Captain Nine Lives, primo personaggio di Animal Treasure Island Una giovane e affascinante avventuriera: un personaggio dal forte carisma e dallo spirito indomito che indossa un anello come vezzo sulla coda. Gardaland presenta Captain Nine Lives: il primo personaggio della nuova attrazione Animal Treasure Island. “Il processo per la creazione di nuove originali intellectual properties inizia necessariamente da una vasta esplorazione del team di progettazione – spiega la creative producer di Merlin Entertainments, Mollie Page -. Nel caso di Animal Treasure Island, l’ispirazione è nata dalla necessità di rinnovare un’attrazione esistente, trasformandola in qualcosa di completamente nuovo. Un aspetto fondamentale è stata la creazione di un cast di personaggi unici: un lavoro che ha richiesto oltre un anno di collaborazione con specialisti del settore”. Ispirata dalle storie del nonno, un leggendario esploratore, lo spirito indomito di Nine Lives è in particolare forgiato da una storia di coraggio e determinazione: un viaggio per scoprire un tesoro leggendario nascosto nelle profondità del lago di Garda. Ma il suo cammino è stato segnato da sfide difficili che l’hanno messa a dura prova. Grazie all’aiuto di nuovi e inaspettati alleati, però, Captain Nine Lives non ha mai perso di vista il suo obiettivo. La sua determinazione, la sua astuzia e il suo spirito ribelle la rendono una protagonista perfetta. La realizzazione di Animal Treasure Island non è stata però solo una sfida creativa, ma anche tecnologica: “È stato molto importante, in fase di realizzazione, assicurarci di combinare la storia precedente con una trama nuova ed emozionante, che prende vita grazie a una tecnologia di nuova generazione. Stiamo per esempio installando oltre 250 altoparlanti nei nostri nuovi sistemi audio Binaural a 360 gradi per ottenere un’amplificazione assolutamente inedita in un’attrazione Merlin. E stiamo collaborando con fornitori di tutto il mondo per creare un hardware personalizzato esclusivamente per questa attrazione.” Il team creativo Merlin, consapevole di quanto i visitatori di Gardaland abbiano apprezzato la soundtrack di Wolf Legend, la drop & twist tower inaugurata a giugno 2024, ha infatti dedicato grande attenzione alla colonna sonora di Animal Treasure Island: “Sono state impiegate centinaia di ore nella creazione di tracce personalizzate per ogni scena dell’attrazione, e Animal Treasure Island ne conta ben 25″, conclude Page. Condividi

Array ( [0] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 485654 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Una giovane e affascinante avventuriera: un personaggio dal forte carisma e dallo spirito indomito che indossa un anello come vezzo sulla coda. Gardaland presenta Captain Nine Lives: il primo personaggio della nuova attrazione Animal Treasure Island. “Il processo per la creazione di nuove originali intellectual properties inizia necessariamente da una vasta esplorazione del team di progettazione - spiega la creative producer di Merlin Entertainments, Mollie Page -. Nel caso di Animal Treasure Island, l’ispirazione è nata dalla necessità di rinnovare un’attrazione esistente, trasformandola in qualcosa di completamente nuovo. Un aspetto fondamentale è stata la creazione di un cast di personaggi unici: un lavoro che ha richiesto oltre un anno di collaborazione con specialisti del settore”. Ispirata dalle storie del nonno, un leggendario esploratore, lo spirito indomito di Nine Lives è in particolare forgiato da una storia di coraggio e determinazione: un viaggio per scoprire un tesoro leggendario nascosto nelle profondità del lago di Garda. Ma il suo cammino è stato segnato da sfide difficili che l’hanno messa a dura prova. Grazie all’aiuto di nuovi e inaspettati alleati, però, Captain Nine Lives non ha mai perso di vista il suo obiettivo. La sua determinazione, la sua astuzia e il suo spirito ribelle la rendono una protagonista perfetta. La realizzazione di Animal Treasure Island non è stata però solo una sfida creativa, ma anche tecnologica: “È stato molto importante, in fase di realizzazione, assicurarci di combinare la storia precedente con una trama nuova ed emozionante, che prende vita grazie a una tecnologia di nuova generazione. Stiamo per esempio installando oltre 250 altoparlanti nei nostri nuovi sistemi audio Binaural a 360 gradi per ottenere un’amplificazione assolutamente inedita in un'attrazione Merlin. E stiamo collaborando con fornitori di tutto il mondo per creare un hardware personalizzato esclusivamente per questa attrazione.” Il team creativo Merlin, consapevole di quanto i visitatori di Gardaland abbiano apprezzato la soundtrack di Wolf Legend, la drop & twist tower inaugurata a giugno 2024, ha infatti dedicato grande attenzione alla colonna sonora di Animal Treasure Island: “Sono state impiegate centinaia di ore nella creazione di tracce personalizzate per ogni scena dell’attrazione, e Animal Treasure Island ne conta ben 25", conclude Page. 