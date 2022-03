Gardaland lancia le preaperture speciali per i prossimi tre weekend di marzo

Sono il 12, il 13, il 19, il 20, il 26 e il 27 marzo le date della Anteprima Gardaland 2022: le preaperture speciali dei prossimi tre fine settimana del mese in corso. Nel parco saranno disponibili 25 attrazioni: dalle fantasy per i più piccoli, come Volaplano e Doremifarm, alle adventure adatte a tutta la famiglia, quali Mammut e Fuga da Atlantide, passando per le adrenaliniche più amate come Raptor e Oblivion. Tanti anche gli show, dal Welcome to Gardaland, accompagnato dalla nuova canzone, all’inedito la soffitta di Prezzemolo al teatro della Fantasia, e i divertenti meet & greet con i personaggi più amati dai bambini, come Peppa Pig e i 44 Gatti.

Una nuova esperienza attende invece gli ospiti al cinema 4D dove sarà disponibile Aquaman: the 4D Experience, uno speciale adattamento del film targato Warner Bros. Nel biglietto di ingresso ad Anteprima Gardaland 2022 sarà compresa anche la visita alla Miniland di Legoland Water Park Gardaland e a Gardaland Sea ife Aquarium.

A seguire, sabato 2 aprile, la grande e ufficiale apertura, con l’inaugurazione di Jumanji -The Adventure, prima attrazione al mondo a tema Jumanji, e l’apertura dei tre hotel del resort. Durante Anteprima Gardaland 2022 il parco sarà aperto dalle 10 alle 17; nel periodo che va dal 2 aprile al 1° novembre il Parco aprirà poi sempre alle 10 con orari di chiusura che varieranno dalle 17 alle 23.