Futura Vacanze punta sulla montagna: si comincia con il Parc Hotel Posta Futura Vacanze rilancia con decisione sulla montagna e la prima mossa è l’apertura per la stagione sciistica del nuovo Futura Club Parc Hotel Posta, a San Vigilio di Marebbe, nel cuore delle Dolomiti. Questa significativa new entry in Alto Adige sarà seguita a breve dall’arrivo di nuovi Club anche all’estero e segna un passaggio strategico per l’operatore: la montagna – sia estiva sia invernale – torna ad avere un ruolo di primo piano all’interno della programmazione. La diversificazione del portfolio con l’apertura di Futura Club sulle Dolomiti risponde alla volontà di rinnovare un segmento storicamente legato alle radici di Futura Vacanze, con servizi allineati alle aspettative del mercato attuale. In quest’ottica l’accordo di management sulla gestione è nato con l’obiettivo di presidiare direttamente ogni fase della costruzione dell’offerta, garantendo coerenza e qualità su tutti i livelli. L’hotel L’hotel, in passato già parte del prodotto Futura Club, è stato completamente ristrutturato e accoglierà i primi ospiti proprio in occasione dell’imminente apertura invernale. Gli interventi hanno riguardato sia l’adeguamento degli ambienti sia l’introduzione di nuovi servizi capaci di rispondere alle esigenze dell’ospitalità contemporanea. «Il ritorno in montagna rappresenta per noi un passaggio strategico e naturale. Questo segmento ha sempre fatto parte della nostra identità e oggi vogliamo rilanciarlo con un’offerta aggiornata, capace di rispondere alle nuove esigenze dei viaggiatori. Con il Futura Club Parc Hotel Posta poniamo le basi per un progetto che guarda alla montagna non solo come destinazione invernale, ma come proposta completa e trasversale, in grado di vivere tutto l’anno. Con questa novità aggiungiamo, inoltre, anche un tassello importante al piano di ampliamento del prodotto Futura Club in area nazionale e internazionale», ha dichiarato Stefano Maria Simei, direttore generale di Futura Vacanze. La posizione della struttura è uno degli asset distintivi: il Futura Club Parc Hotel Posta si trova nel centro di San Vigilio di Marebbe, all’interno del parco nNaturale di Fanes – Sennes – Braies, vicino agli impianti sciistici. La prossimità alle piste si unisce alla possibilità di praticare numerose attività outdoor, sia per la stagione invernale sia per quella estiva, dal trekking a diverse discipline sulla neve, dal climbing alle escursioni a cavallo, fino alla mountain bike e al nordic walking. La tipologia delle sistemazioni si suddivide tra Superior, Suite, Suite Deluxe e Suite Premium, che possono ospitare fino a 6 persone, soluzione ideale per le famiglie e per i gruppi di amici. Tra le attività esclusive per gli ospiti di Futura Vacanze, intrattenimento serale, miniclub e servizi dedicati ai bambini. In evidenza anche il centro benessere con piscina riscaldata, sauna, bagno turco, area massaggi e solarium. Condividi

