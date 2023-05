Futura Vacanza on air su Sky e Rai fino al prossimo 1° luglio con una campagna multimediale Futura Vacanze, risvegliati in un sogno è il claim della nuova campagna multimediale dell’omonimo tour operator capitolino. On air per cinque settimane fino al prossimo 1° luglio, lo spot sarà distribuito sui principali canali televisivi Rai e Sky, con spot da 20 e 40 secondi, nonché su Radio 105, su una selezione dei principali siti web italiani e sulle maggiori piattaforme social, oggetto di sotto-campagne sviluppate ad hoc. Al centro dell’iniziativa, il video realizzato dalla società di produzione Twister Film, con la regia di Riccardo Grandi, che ha al suo attivo oltre 150 spot, e con l’idea creativa del documentarista Agostino Ferrente che ha anche collaborato alla regia. Il ruolo di protagonista è stato affidato all’attrice Alessia D’Anna. Escamotage filmico, un ribaltamento di scenari divertente, con il racconto di una donna in ufficio, mentre vive un progressivo sfocarsi dei confini della realtà, che le dà la straniante illusione di osservare da dietro a un vetro alcuni colleghi far festa in costume da bagno. Quando l’inversione dei piani di realtà si fa sempre più confusa, si inizia a sentire il jingle di Futura Vacanze, che funziona come un ponte multisensoriale tra mondi diversi e tra sogno e vita vissuta. A quel punto, si percepisce chiaramente che la donna sta sognando e viene risvegliata da sua figlia, accorgendosi di essere in vacanza su una bellissima spiaggia di un Futura Club. “La nostra azienda è al centro di un articolato processo di grande crescita su più fronti che abbiamo voluto testimoniare in modo accattivante, puntando su una campagna importante, caratterizzata da una raffinata leggerezza e da un’intelligente ironia – spiega l’amministratore unico di Futura Vacanze, Stefano Brunetti -. Obiettivo strategico dell’iniziativa è consolidare la brand awareness del nostro brand. Siamo molto soddisfatti dei primi riscontri che ci testimoniano un particolare apprezzamento dello spot per la cifra stilistica e per la creatività di quello che, come ci eravamo prefissati, è un piccolo corto cinematografico con effetto a sorpresa”.

