Fruit contro il bullismo e il cyberbullismo insieme all’associazione Bullismo No Grazie

Una campagna contro il bullismo e il cyberbullismo. Nei resort Fruit verrà organizzata una serie di eventi e attività volte a sensibilizzare sia i bambini sia i genitori sul tema. Le iniziative saranno svolte in collaborazione con l’associazione nazionale Bullismo No Grazie e si terranno rigorosamente senza invadere il momento di relax degli ospiti e senza appesantire lo spirito delle vacanza.

“É la prima volta che un operatore turistico si prende la responsabilità di affrontare un tema così sensibile all’interno dei villaggi vacanza – spiega il responsabile ufficio villaggi, Claudio Guzovich -. Nei nostri Fruit ospitiamo ogni anno circa 30 mila bambini, ci siamo sentiti in dovere di attivare una campagna di prevenzione su un tema che rappresenta un vero problema sociale. La nostra mission sarà quella di ‘utilizzare la vacanza come strumento di sensibilizzazione e di aumentare la felicità dei bambini attraverso il valore del sorriso e il rispetto per lo sport”.

Con interventi mirati e di carattere ludico, rispettando lo stile del villaggio vacanze, il presidente dell’associazione Bullismo No Grazie, Fabio De Nunzio (personaggio televisivo noto come il buon Fabio) e i componenti del comitato direttivo della stessa associazione saranno quindi in tour nei villaggi italiani Fruit Viaggi, per cogliere l’opportunità di fare interventi formativi su questi temi.

“Siamo orgogliosi di partecipare all’iniziativa il Bullismo non va in vacanza – aggiunge De Nunzio -. L’idea di essere presenti nei villaggi Fruit Village ci entusiasma perché potremo, in collaborazione con il loro staff, confrontarci insieme a bambini, ragazzi e ai loro genitori, in un contesto sereno e rilassato, sui pericoli del bullismo e del cyberbullismo. Il tutto con pillole formative, per meglio comprendere il fenomeno, acquisire consapevolezza e dialogare su un piano di conoscenze reciproche fra ragazzi e adulti”.