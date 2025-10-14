French Overseas Territories: America World e I Viaggi dell’Airone ci credono I Territori francesi d’oltremare sono stati al centro del workshop organizzato a Parigi da Atout France, che ha riunito alcuno die principali operatori presenti sull’area. «Il workshop è stato l’occasione per rivedere alcuni partner storici e per conoscere alberghi di Martinica e Guadalupe che non abbiamo ancora in programmazione e potrebbero essere delle novità da inserire sul catalogo del 2026. Abbiamo incontrato i nostri partner di due destinazioni da esplorare, per le quali c’è una domanda significativa del mercato italiano. – ha affermato Valeria De Bonis, che si occupa dell’area dei Caraibi per America World -. Le due isole offrono un mare meraviglioso e, soprattutto, sono adatte a un viaggiatore che ama esplorare i luoghi che visita. Per farlo nel modo migliore e scoprire l’entroterra, consigliamo di noleggiare un’auto. Guadalupe è in parte coperta dalla foresta e ha una zona vulcanica selvaggia, molto bella da vedere. Poi ci sono i villaggi, i mercati … sono isole vivaci e la popolazione è accogliente. In queste destinazioni il turismo è più easy: non ci sono grandi resort di lusso come in altre isole dei Caraibi, ma è proprio questo che le caratterizza. America World tratta con piccoli alberghi di charme e abbiamo anche un contratto con i resort Club Med, che sono stati i primi a nascere sulle isole e sono stati edificati su due delle spiagge più belle. Proponiamo quindi pacchetti, anche abbinati a un tour o a un viaggio negli Stati Uniti – prosegue De Bonis -. La combinazione classica è il tour organizzato: un self drive negli Stati Uniti e poi il soggiorno mare. Invece, nel periodo invernale è richiesto il solo mare, quindi proponiamo pacchetti con il volo, l’hotel e il noleggio dell’auto. Ci appoggiamo anche a un corrispondente in loco che si occupa dei nostri clienti, organizza i trasferimenti, propone le escursioni. Le connessioni sono comode. Si arriva da qualsiasi aeroporto italiano via Parigi con Air France e con Air Caraïbes. Non è neppure necessario cambiare aeroporto a Parigi, quindi non ci sono notti di transito. Martinica e Guadalupe sono tra le isole più comode da raggiungere». Il bello delle esperienze Anche Carla De Negri, pm de I Viaggi dell’Airone, si è detta soddisfatta di aver rivisto partner storici di destinazioni come Martinica, Guadalupe, La Reunion e la Nuova Caledonia. «Abbiamo messo a punto nuovi prodotti che privilegiano l’esperienza e si arricchiscono di attività come il turismo enogastronomico offerto dalle destinazioni. Voliamo con Air France e questo ci consente di avere collegamenti da tutte le città italiane a tariffe speciali: sono già pronte le offerte per il prossimo Capodanno, con posti garantiti per Martinica e Guadalupe. Non si tratta solo di un prodotto mare, ma di un’offerta legata alla natura, con itinerari e percorsi di trekking volti a scoprire le isole da nuovi punti di vista. Le destinazioni d’oltremare, che sono in continuo sviluppo, sono adatte a un viaggiatore appassionato e vanno quindi raccontate nel modo giusto. Negli incontri come il workshop French Overseas Territories emergono sempre grandi novità. L’evoluzione dell’offerta luxury consente di offrire a un nuovo target un prodotto che fino ad oggi era legato al mondo dei viaggi di nozze e familiari. I clienti in Italia stanno aumentando e sono più scrupolosi e attenti; vogliono soprattutto vivere un’esperienza di scoperta in libertà e sicurezza».

