Fincantieri: consegnata la Viking Saturn. Decima della sua classe, dispone di 465 cabine È stata consegnata presso lo stabilimento di Ancona la Viking Saturn, nuova nave da crociera di Fincantieri per la società armatrice Viking. Come le gemelle si posizionerà nel segmento di mercato di navi di piccole dimensioni, con una stazza lorda di circa 47.800 tonnellate, 465 cabine e la capacità di ospitare a bordo 930 passeggeri. La Viking Saturn, decima della classe, è stata progettata da un team di interior design di Rottet Studios, con sede a Los Angeles, e da Smc Design, con sede a Londra, che hanno conferito al progetto un’ispirazione in stile scandinavo moderno, caratterizzato da un’eleganza funzionale. Oltre alle cabine tutte con veranda, la nave dispone di spaziose suite con ampi affacci, due piscine, di cui una infinity pool a poppa, numerose opzioni per cenare all’aperto e una spa progettata secondo la tradizione del benessere scandinavo, con una sauna e una grotta della neve.

