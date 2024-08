Ferragosto full-booked per gli hotel di Gardaland. Attrazioni acquatiche al top Ferragosto da tutto esaurito per i tre hotel di Gardaland Resort, che registrano un’occupazione pari al 100%. Sull’onda del successo crescente dei parchi di divertimento, sancito dagli ultimi dati Siae, il complesso gardesano si conferma tra le destinazioni più apprezzate dai visitatori italiani e internazionali. Una tendenza che si accentua ulteriormente nei mesi più caldi dell’anno, visto che, sempre secondo i dati Siae, il 64% delle visite si concentra nel periodo estivo, con agosto che rappresenta, da solo, il 27% del totale. Il rapporto sottolinea anche come i parchi divertimento più grandi siano ormai diventati vere e proprie destinazioni turistiche, con un impatto economico rilevante sui territori locali. Alcuni parchi attraggono oltre il 50% dei visitatori dall’estero e Gardaland mantiene la leadership assoluta con i suoi circa 3 milioni di visitatori. Ma quali sono le attrazioni più gettonate all’interno del parco gardesano? Un sondaggio di rilevazione del gradimento degli ospiti pone sui tre gradini del podio per questa stagione, anche a causa del caldo intenso, le attrazioni acquatiche: Fuga da Atlantide si posiziona infatti al primo posto con i suoi due tuffi da un’altezza di 12 e 17 metri, seguita da Colorado Boat caratterizzata dalle ripide cascate da percorrere a bordo di tronchi e dalla Jungle Adventure che, con il suoi giro tra animali esotici e riti nelle caverne a bordo di grandi gommoni trasportati dalla corrente, si aggiudica la terza piazza. Visto il caldo intenso del periodo, le entrate dei visitatori si intensificano peraltro a partire dalle ore 18 e fino alle ore 23, anche grazie all’offerta di un biglietto a prezzo ridotto. Cinque ore nella fascia pomeridiana e serale a disposizione degli ospiti per godere appieno dell’esperienza al Parco by night in un’atmosfera suggestiva. Condividi

Articoli che potrebbero interessarti:

Array ( [0] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 473061 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Ferragosto da tutto esaurito per i tre hotel di Gardaland Resort, che registrano un’occupazione pari al 100%. Sull'onda del successo crescente dei parchi di divertimento, sancito dagli ultimi dati Siae, il complesso gardesano si conferma tra le destinazioni più apprezzate dai visitatori italiani e internazionali. Una tendenza che si accentua ulteriormente nei mesi più caldi dell'anno, visto che, sempre secondo i dati Siae, il 64% delle visite si concentra nel periodo estivo, con agosto che rappresenta, da solo, il 27% del totale. Il rapporto sottolinea anche come i parchi divertimento più grandi siano ormai diventati vere e proprie destinazioni turistiche, con un impatto economico rilevante sui territori locali. Alcuni parchi attraggono oltre il 50% dei visitatori dall'estero e Gardaland mantiene la leadership assoluta con i suoi circa 3 milioni di visitatori. Ma quali sono le attrazioni più gettonate all’interno del parco gardesano? Un sondaggio di rilevazione del gradimento degli ospiti pone sui tre gradini del podio per questa stagione, anche a causa del caldo intenso, le attrazioni acquatiche: Fuga da Atlantide si posiziona infatti al primo posto con i suoi due tuffi da un’altezza di 12 e 17 metri, seguita da Colorado Boat caratterizzata dalle ripide cascate da percorrere a bordo di tronchi e dalla Jungle Adventure che, con il suoi giro tra animali esotici e riti nelle caverne a bordo di grandi gommoni trasportati dalla corrente, si aggiudica la terza piazza. Visto il caldo intenso del periodo, le entrate dei visitatori si intensificano peraltro a partire dalle ore 18 e fino alle ore 23, anche grazie all’offerta di un biglietto a prezzo ridotto. Cinque ore nella fascia pomeridiana e serale a disposizione degli ospiti per godere appieno dell’esperienza al Parco by night in un’atmosfera suggestiva. [post_title] => Ferragosto full-booked per gli hotel di Gardaland. Attrazioni acquatiche al top [post_date] => 2024-08-09T15:11:35+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1723216295000 ) ) [1] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 473063 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Il governo cinese ha annunciato che nove centrali nucleari saranno ora tra le attrazioni turistiche previste da una nuova iniziativa sul turismo nucleare. Questo sistema di prenotazione turistica online, unico nel suo genere, comprende visite alle centrali nucleari del China General Nuclear Power Group (CGN). L'obiettivo di offrire tali tour è quello di migliorare la conoscenza scientifica e la fiducia nell'energia nucleare, contribuendo allo sviluppo di alta qualità dell'industria nucleare cinese. Contemporaneamente, l'azienda ha pubblicato il suo primo Libro bianco sul turismo nel settore dell'energia nucleare, presentando la sua tabella di marcia per il turismo nelle centrali nucleari coinvolte nel programma e i piani per integrare le attrazioni turistiche attorno a esse. Dove prenotare Con il lancio ufficiale del sistema di prenotazione online, i visitatori possono ora fissare appuntamenti tramite l'account ufficiale di CGN o il mini programma "core walk" su WeChat per prenotazioni individuali o di gruppo. Dayawan, la prima centrale nucleare commerciale su larga scala della Cina, è tra queste attrazioni insolite. La costruzione dell'impianto è iniziata nell'agosto 1987 ed è stata aperta al pubblico nel 2013. 7 agosto 1987 ed è stata aperta al pubblico nel 2013. Finora le centrali nucleari collegate hanno ricevuto più di un milione di visitatori. [post_title] => La Cina lancia una nuova attrazione turistica: le centrali nucleari [post_date] => 2024-08-09T13:54:18+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1723211658000 ) ) [2] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 473050 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Turismo e problemi. Qualcosa sta succedendo. E' chiaro. Le proteste in Spagna sono sempre più numerose e ormai si stanno estendendo in Europa. E sono proteste contro il turismo selvaggio che occupa intere località, creando un serio problema di ecologia mentale per coloro che in quei luoghi ci abitano: Altro problema, legato al primo, la presenza quasi infinita di Airbnb e di alloggi ad affitto breve. Queste strutture naturalmente hanno attratto sempre più turisti nelle città, nei luoghi di mare, ovunque ci sia l'ipotesi di un modo di fare turismo. Naturalmente ci sono state molte critiche a questo modello. Alcune città si sono ribellate, altre hanno preso provvedimenti. Ma forse l'unica cosa da dire è questa: cedendo i centri delle città o le stazioni balneari agli affitti brevi non si fa altro che raddoppiare, triplicare le presenze e per cosa? Ma come? Per il guadagno innanzitutto di Airbnb e in secondo luogo dei proprietari delle case. Uno potrebbe dire: è legittimo. Problema casa Certo che è legittimo, ma se riempiamo Milano di Airbnb avremo due conseguenze abbastanza gravi. La prima: aumenta in modo esponenziale il rischio di overtourism. E quindi di malessere diffuso. Secondo: quelle case affittate per brevi periodi mancano ai giovani, alle famiglie che non riescono a trovare una sistemazione dignitosa. Il vero punto è che sia per il turismo di massa che per Airbnb, non essendoci legislazioni adeguate, le cose rimarranno più o meno così. E Questo, a lungo andare avrà una sola vittima: il vero turismo. Quello che unisce viaggio a divertimento, conoscenza, relax, eccetera, eccetera, eccetera. [post_title] => Il turismo sta perdendo la battaglia contro l'overtourism e Airbnb [post_date] => 2024-08-09T12:43:02+00:00 [category] => Array ( [0] => mercato_e_tecnologie ) [category_name] => Array ( [0] => Mercato e tecnologie ) [post_tag] => Array ( [0] => topnews ) [post_tag_name] => Array ( [0] => Top News ) ) [sort] => Array ( [0] => 1723207382000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 473016 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Ha aperto in questi giorni Silver Cape: la nuova area del parco acquatico del Lido di Jesolo, Caribe Bay, è situata in posizione panoramica e si raggiunge attraverso un percorso pedonale che si intreccia con le anse dello scivolo Silver Waterfalls, completamente rinnovato e composto da sette salti d’acqua incluso uno alto 17 metri. L’itinerario si snoda tra passaggi segreti, antiche rovine, ponti sospesi e tunnel nella vegetazione tropicale. Immersa in un palmeto di 300 esemplari, Silver Cape propone postazioni relax allestite con tende in stile piratesco, lettini king size e cassette di sicurezza, e offrirà un punto ristoro per pranzare con vista panoramica sul parco e sulle cascate. A prendere il nome da questa nuova area è anche lo spettacolo The Pirates of Silver Cove, che coinvolge tutti gli ospiti del Caribe Bay. Anticipato da potenti colpi di cannone, scintille ed effetti speciali, mette in scena un vero e proprio assalto al parco. Da segnalare anche il servizio gratuito Prenota attrazione, che, dopo il successo dello scorso anno, è stato esteso a tutte le zone più frequentate del Caribe Bay: lo scivolo più alto d’Europa, Captain Spacemaker, le discese al buio delle Scary Falls, le curve paraboliche del Tortuga Sky, le rapide delle Silver Waterfalls e le sfide di velocità dei Toboganes. Il sistema funziona tramite smartphone: basta puntare un Qr-code e presentarsi per il ritiro del gommone al turno assegnato… “Quest’anno abbiamo investito più di 2 milioni di euro tra ampliamenti e restyling, per un totale di 5 mila mq di spazi aggiuntivi a disposizione degli ospiti, che rendono il parco sempre più vivibile, anche nelle giornate di massima affluenza - sottolinea il ceo e founder del Caribe Bay, Luciano Pareschi -. Nonostante il meteo di giugno non sia stato particolarmente clemente, l’andamento della prima parte di luglio ci fa ben sperare per un’estate in linea con lo scorso anno, anche in considerazione delle buone performance degli arrivi dall’estero, con Germania ed Europa Centrale in testa, seguite da Slovenia e Ungheria”. [post_title] => Al Caribe Bay di Jesolo debutta l'area Silver Cape. Quest'anno investimenti per oltre 2 mln [post_date] => 2024-08-09T09:48:11+00:00 [category] => Array ( [0] => mercato_e_tecnologie ) [category_name] => Array ( [0] => Mercato e tecnologie ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1723196891000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 473007 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Una nuova tendenza che potrebbe conciliare la voglia di fresco con l’abbronzatura. Alle grotte di Pertosa-Auletta, nel parco nazionale del Cilento, del vallo di Diano e degli Alburni, patrimonio naturale dell’Unesco in provincia di Salerno, sta nascendo l'inedito trend della cavecation: una contrazione di cave, grotta, e vacation, vacanze. La ricerca del fresco si realizza entrando nel cuore della terra, scendendo nel sottosuolo, dove temperature costanti di circa 15 gradi e un’elevata umidità garantiscono il giusto refrigerio dall’afa estiva. “E’ un fenomeno che stiamo registrando nell’ultimo mese, con picchi di richieste nelle giornate e nelle ore più calde - spiega Maria Rosaria Carfagna, presidente della fondazione Mida che gestisce le grotte di Pertosa-Auletta –. Si tratta di un ottimo segnale per il territorio, perché conferma la varietà e complementarità della nostra offerta turistica. Infatti, i turisti che affollano in questi mesi la costa cilentana possono prendersi una pausa dal caldo alternativa e scoprire bellezze naturali uniche”. Alla luce di queste considerazioni, e per dar maggiore impulso al fenomeno, la fondazione Mida, nella settimana dall’11 al 18 agosto, prevista come la più calda dell’anno dagli esperti, lancerà l’iniziativa Chill-ticket (biglietto rinfrescante): uno sconto speciale per gli ingressi di coppia alle grotte di Pertosa-Auletta, nei giorni in cui le temperature supereranno i 35 gradi. L’iniziativa e la visita in grotta non soddisferanno solo la ricerca di fresco, ma, appagheranno anche la voglia di un’esperienza unica e ricca di cultura. Il sito di Pertosa-Auletta presenta infatti due peculiarità: sono le uniche grotte in Italia dove è possibile navigare un fiume sotterraneo, il Negro, e sono anche le sole in Europa a conservare i resti di un villaggio palafitticolo risalente al II millennio a.C. [post_title] => Le grotte per sfuggire alla canicola: nel Cilento nasce il trend cavecation. Sconti a Ferragosto [post_date] => 2024-08-08T14:31:03+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1723127463000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 472993 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Dopo un tour internazionale di otto anni, partito da Leiden in Olanda nel 2016 per poi toccare l’Ermitage di San Pietroburgo e numerosi musei negli Usa e in Canada, torna da domani, venerdì 9 agosto al museo Egizio di Torino, il corredo funerario della regina Nefertari (1295-1255 a. C.). Curato da Enrico Ferraris, con la collaborazione di Cinzia Soddu, il nuovo allestimento è stato realizzato con il sostegno della fondazione Crt. Monili, amuleti, ushabti e calzari: sono alcuni dei reperti in esposizione, che ritornano nelle vetrine di inizio Novecento, volute da Ernesto Schiaparelli, all’epoca alla guida del museo Egizio e che nella valle delle Regine nei pressi di Luxor, nel 1904 scoprì la tomba di Nefertari. E’ nell’inverno 1903 che Schiaparelli avvia infatti la Missione archeologica italiana nel sito, dove con i colleghi egiziani e del nostro paese concentrerà le ricerche per tre anni. Oltre 40 furono le tombe scoperte, ma il ritrovamento più sensazionale fu proprio quello relativo alla regina Nefertari. In esposizione anche il modellino ligneo della tomba, fatto realizzare da Schiaparelli nei primi decenni del secolo scorso. La riproduzione offre la possibilità di guardare nei minimi dettagli il complesso ciclo di pitture dedicate al viaggio ultraterreno di Nefertari, che servì al Getty Conservation Institute da base per i restauri delle pitture originali negli anni Novanta. In occasione dell’apertura della sala, è atteso al museo un ospite d’eccezione: Tarek Tawfik, presidente dell'Associazione internazionale degli egittologi, direttore del Centro per gli studi archeologici e il patrimonio internazionale a Luxor, già direttore generale del Grand Egyptian Museum (Gem). Tawfik incontrerà il pubblico domani alle 18 nella sala conferenze dell’Egizio. Tra i temi toccati nel corso della sua conferenza le sfide da fronteggiare per rendere nuovamente accessibile la tomba di Nefertari, al momento chiusa al pubblico, al contempo preservandone le decorazioni parietali. In occasione delle festività di Ferragosto, tra il 15 e il 17 agosto 2024, l’Egizio effettuerà l’orario prolungato dalle 9 alle 20. [post_title] => Dopo un tour internazionale di otto anni il corredo di Nefertari torna all'Egizio di Torino [post_date] => 2024-08-08T12:51:11+00:00 [category] => Array ( [0] => incoming ) [category_name] => Array ( [0] => Incoming ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1723121471000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 472971 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Ben un italiano su quattro ha optato questa estate per una prenotazione last minute. A trainare il fenomeno la ricerca della migliore offerta, a seguito di una situazione economica (in particolare l’aumento dei prezzi delle bollette, dei beni di consumo e della benzina) che incide sulle scelte di viaggio di due italiani su tre (67%). Sono alcuni dei numeri contenuti nell'ultimo Osservatorio del turismo outdoor, realizzato da Enit, in collaborazione con Human Company e l'istituto Piepoli. Ma cresce il numero degli italiani in vacanza Ma ci sono anche dati positivi. In primis, l'aumento del numero di italiani che quest'anno hanno deciso di fare una vacanza estiva: sei su dieci, per un totale di 30 milioni di persone; nove punti percentuali in più rispetto al 2023. In tale contesto, cresce anche la quota di chi dichiara di voler vivere una vacanza outdoor, dato che si attesta al 22%, ovvero una persona su cinque (nel 2023 era il 15%). Determinanti, in questo caso, la libertà offerta dal viaggio all’aria aperta (44%) e la possibilità di stare a contatto con la natura (33%). L’Italia, scelta dall’81% dei rispondenti, si conferma la destinazione preferita con dati in linea con i risultati del 2023. Tra le regioni, le preferite risultano essere la Puglia (12%), l’Emilia Romagna (11%), la Sicilia e la Toscana (entrambe con il 10%). Anche chi opterà per la vacanza outdoor esprime una preferenza per la vacanza nel Belpaese (78% rispetto al 21% dell’estero); in questo caso è però la Toscana la regione più apprezzata con il 13% di preferenze seguita da Puglia e Sicilia, ciascuna con il 12%. “I dati confermano l’Italia come una scelta di turismo sostenibile, anche grazie alle vacanze outdoor, in grado di restituire ai vacanzieri italiani l’autenticità dei soggiorni a contatto con la natura - spiega l'a.d. di Enit, Ivana Jelinic -. Questa tipologia di soggiorno, infatti, coniuga gli effetti rigeneranti del well-being con l’esperienza del locale come valore di genuinità; cosa che la nostra domanda interna ha ben capito e dimostra di apprezzare diversificando i tempi e i modi della vacanza”. Il mare rimane la scelta top Tra le tipologie di vacanza, a prevalere in modo assoluto è ancora il mare con il 66% di preferenze (e il 62% per i vacanzieri outdoor). In generale, al secondo posto si posizionano le città d’arte (18%) seguite dalla montagna (16%); nell’outdoor, invece, la montagna ottiene il 24% delle preferenze e guadagna una posizione, seguita dalla vacanza rurale o in agriturismo (11%). La spesa media prevista dai vacanzieri cresce di quasi 300 euro (dai 1.420 euro del 2023 ai 1.700 euro per l’estate 2024) e di più di 500 euro tra i viaggiatori che propendono per le strutture outdoor (dai 1.462 euro ai 2.062 euro). In questo budget la voce principale di spesa risulta essere l’alloggio (38% in generale e 35% per l’outdoor), tanto che per sette intervistati su dieci essa incide su tutte le altre scelte di viaggio. “I dati dell’Osservatorio confermano le nostre previsioni positive in merito all’andamento della stagione estiva del turismo - aggiunge il direttore generale di Human Company, Domenico Montano -: la crescita del numero di persone intenzionata a vivere una vacanza nel corso dell’estate e la propensione per il turismo outdoor sono infatti in linea con i livelli di occupazione che registriamo nelle nostre strutture, vicine al tutto esaurito per i mesi di luglio e agosto. Anche il mese di settembre è altrettanto promettente, segno tangibile di un progressivo allungamento della stagione”. Aumentano le prenotazioni su settembre Sul piano delle tempistiche di viaggio, si prevede che il soggiorno medio sarà di nove notti anche per chi sceglie l’outdoor, dato in linea con quanto rilevato lo scorso anno. Allo stesso tempo, pur confermandosi luglio e agosto mesi cardine per le vacanze degli italiani (il primo con il 35% di preferenze e il 39% per i viaggiatori outdoor; il secondo con il 46% e addirittura il 51% tra chi sceglie la vacanza en plein air), aumenta in modo significativo la quota di quanti prevedono di partire a settembre (21%, in crescita di otto punti percentuali rispetto allo scorso anno; 19% per l’outdoor, in crescita di nove punti percentuali). Tra i non propensi a effettuare una vacanza (il 41%), infine, per una persona su due la motivazione principale è quella economica (in crescita di 11 punti percentuali rispetto al 2023 quando a prevalere erano i motivi di salute); aumenta anche, rispetto allo scorso anno, il numero di quanti ritengono che l’aumento delle tariffe del settore turistico sia determinante sulla scelta della vacanza (dal 65% del 2023 al 75% del 2024). “Quest’anno gli italiani mostrano un desiderio di evasione persino superiore a quello registrato la scorsa estate, con una crescente preferenza per le vacanze all'aria aperta che riflette un bisogno di libertà e di contatto con la natura - conclude il presidente dell'istituto Piepoli, Livio Gigliuto -. L'estate si conferma il momento chiave per le partenze, ma settembre emerge sempre più come un nuovo mese di rilievo per i viaggiatori. Questo anche perché le scelte di viaggio sono spesso influenzate dal budget, ma anche dalla ricerca di esperienze autentiche e dalla necessità di staccare dalla routine quotidiana. La vacanza è una risposta a un bisogno profondo di rigenerazione personale”. [post_title] => L'Osservatorio del turismo outdoor conferma il ritorno del last minute [post_date] => 2024-08-08T11:43:27+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1723117407000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 472962 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_218419" align="alignleft" width="300"] La Allure of the Seas[/caption] Oltre 35 opzioni per cenare e bere, tra cui il Pesky Parrot tiki bar, che è stato inaugurato di recente, oltre a nuove esperienze e occasioni per rilassarsi, con l'Ultimate Abyss di dieci piani, piscine in stile resort e altro ancora. Debutterà da Barcellona ad aprile del 2025 la Allure of the Seas completamente rinnovata dopo un restyling epico da oltre 100 milioni di dollari. Gli itinerari da sette notti nel Mediterraneo occidentale includeranno inoltre scali in Provenza (Marsiglia), a Firenze/Pisa (La Spezia), a Roma, a Palma di Maiorca e in altre mete ancora. Con l’aggiunta delle nuove Ultimate Panoramic suite sul ponte di Allure, che offrono una vista a 200 gradi sul mare, le nuove esperienze si sommano a una serie di attrazioni che ritornano. C'è di tutto: dall'intrattenimento di Royal Caribbean, con i suoi spettacoli che spaziano tra aria, ghiaccio, acqua e palcoscenico, alle emozioni come l'arrampicata su roccia e i simulatori di surf FlowRider. Senza dimenticare, naturalmente, i punti di ristoro come lo Schooner Bar, il pub inglese Bow & Stern, i classici italiani del Giovanni's Table, la steakhouse americana Chops Grille e altro ancora. Dopo il successo della rinnovata Oasis of the Seas nel 2019, Allure è l'ultima della classe Oasis a essere re-immaginata come parte del programma Royal Amplified di Rcl, inaugurato per la prima volta nel 2018. La Allure sarà una delle sei unità Royal Caribbean che salperanno da cinque destinazioni in Europa nell’estate del 2025, prima di dirigersi, a novembre, a Fort Lauderdale, in Florida. [post_title] => Restyling da 100 mln per la Allure of the Seas: debutto a Barcellona ad aprile 2025 [post_date] => 2024-08-08T11:01:12+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1723114872000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 472959 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Dopo un 2023 da primato, continua la crescita dei flussi internazionali verso Dubai. Stando ai dati appena rilasciati dal Dubai Economy & Tourism, nel primo semestre del 2024 la destinazione ha infatti accolto 9,31 milioni di visitatori dall'estero, per un +9% rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso. Gli italiani sono stati 138.691, per un aumento del 7%. Scorporando i dati per area di provenienza, i mercati di prossimità del golfo Persico (Gcc) e dell'area Medio Oriente - Nord Africa (Mena) hanno contribuito per il 26% dei visitatori complessivi, rispettivamente 1,27 milioni (14%) e 1,09 milioni (12%) di arrivi, mentre l'Europa occidentale ha rappresentato il 20% dei turisti di Dubai, 1,89 milioni in totale. L'Asia meridionale è stata un altro importante mercato di provenienza, con 1,62 milioni di visitatori (17%), così come la Csi e l'Europa orientale con 1,37 milioni (15%). Il Nord-Est e il Sud-Est asiatico sono passati da una quota dell'8% all'inizio dell'anno a una quota del 10% (896 mila) del totale dei visitatori alla fine del primo semestre 2024, grazie alla forte ripresa della Cina. Anche altre regioni hanno registrato un aumento delle visite a Dubai, tra cui le Americhe con 617 mila (7%), l'Africa con 404 mila (4%) e l'Australasia con 154 mila (2%). “La nostra destinazione si è confermata all'avanguardia elevando ulteriormente gli standard con infrastrutture, esperienze e attrazioni innovative e distintive di livello mondiale - sottolinea il ceo della Dubai corporation for tourism and commerce marketing, Issam Kazim -. Il sostegno instancabile dei nostri partner e degli stakeholder sarà fondamentale per gestire le nostre importanti campagne globali e market-specific per l’estate, mentre continuiamo a lavorare su questa crescita positiva per il resto del 2024”. [post_title] => Nuovo record di flussi internazionali per il primo semestre di Dubai. Crescono anche gli italiani [post_date] => 2024-08-08T10:27:04+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1723112824000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "ferragosto full booked per gli hotel di gardaland attrazioni acquatiche al top" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":68,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":926,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"473061","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Ferragosto da tutto esaurito per i tre hotel di Gardaland Resort, che registrano un’occupazione pari al 100%. Sull'onda del successo crescente dei parchi di divertimento, sancito dagli ultimi dati Siae, il complesso gardesano si conferma tra le destinazioni più apprezzate dai visitatori italiani e internazionali. Una tendenza che si accentua ulteriormente nei mesi più caldi dell'anno, visto che, sempre secondo i dati Siae, il 64% delle visite si concentra nel periodo estivo, con agosto che rappresenta, da solo, il 27% del totale. Il rapporto sottolinea anche come i parchi divertimento più grandi siano ormai diventati vere e proprie destinazioni turistiche, con un impatto economico rilevante sui territori locali. Alcuni parchi attraggono oltre il 50% dei visitatori dall'estero e Gardaland mantiene la leadership assoluta con i suoi circa 3 milioni di visitatori.\r

\r

Ma quali sono le attrazioni più gettonate all’interno del parco gardesano? Un sondaggio di rilevazione del gradimento degli ospiti pone sui tre gradini del podio per questa stagione, anche a causa del caldo intenso, le attrazioni acquatiche: Fuga da Atlantide si posiziona infatti al primo posto con i suoi due tuffi da un’altezza di 12 e 17 metri, seguita da Colorado Boat caratterizzata dalle ripide cascate da percorrere a bordo di tronchi e dalla Jungle Adventure che, con il suoi giro tra animali esotici e riti nelle caverne a bordo di grandi gommoni trasportati dalla corrente, si aggiudica la terza piazza.\r

\r

Visto il caldo intenso del periodo, le entrate dei visitatori si intensificano peraltro a partire dalle ore 18 e fino alle ore 23, anche grazie all’offerta di un biglietto a prezzo ridotto. Cinque ore nella fascia pomeridiana e serale a disposizione degli ospiti per godere appieno dell’esperienza al Parco by night in un’atmosfera suggestiva.","post_title":"Ferragosto full-booked per gli hotel di Gardaland. Attrazioni acquatiche al top","post_date":"2024-08-09T15:11:35+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1723216295000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"473063","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Il governo cinese ha annunciato che nove centrali nucleari saranno ora tra le attrazioni turistiche previste da una nuova iniziativa sul turismo nucleare.\r

\r

Questo sistema di prenotazione turistica online, unico nel suo genere, comprende visite alle centrali nucleari del China General Nuclear Power Group (CGN).\r

\r

L'obiettivo di offrire tali tour è quello di migliorare la conoscenza scientifica e la fiducia nell'energia nucleare, contribuendo allo sviluppo di alta qualità dell'industria nucleare cinese.\r

\r

Contemporaneamente, l'azienda ha pubblicato il suo primo Libro bianco sul turismo nel settore dell'energia nucleare, presentando la sua tabella di marcia per il turismo nelle centrali nucleari coinvolte nel programma e i piani per integrare le attrazioni turistiche attorno a esse.\r

Dove prenotare\r

Con il lancio ufficiale del sistema di prenotazione online, i visitatori possono ora fissare appuntamenti tramite l'account ufficiale di CGN o il mini programma \"core walk\" su WeChat per prenotazioni individuali o di gruppo. \r

\r

Dayawan, la prima centrale nucleare commerciale su larga scala della Cina, è tra queste attrazioni insolite. La costruzione dell'impianto è iniziata nell'agosto 1987 ed è stata aperta al pubblico nel 2013. 7 agosto 1987 ed è stata aperta al pubblico nel 2013. Finora le centrali nucleari collegate hanno ricevuto più di un milione di visitatori.","post_title":"La Cina lancia una nuova attrazione turistica: le centrali nucleari","post_date":"2024-08-09T13:54:18+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1723211658000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"473050","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Turismo e problemi. Qualcosa sta succedendo. E' chiaro. Le proteste in Spagna sono sempre più numerose e ormai si stanno estendendo in Europa. E sono proteste contro il turismo selvaggio che occupa intere località, creando un serio problema di ecologia mentale per coloro che in quei luoghi ci abitano: Altro problema, legato al primo, la presenza quasi infinita di Airbnb e di alloggi ad affitto breve. Queste strutture naturalmente hanno attratto sempre più turisti nelle città, nei luoghi di mare, ovunque ci sia l'ipotesi di un modo di fare turismo.\r

\r

Naturalmente ci sono state molte critiche a questo modello. Alcune città si sono ribellate, altre hanno preso provvedimenti. Ma forse l'unica cosa da dire è questa: cedendo i centri delle città o le stazioni balneari agli affitti brevi non si fa altro che raddoppiare, triplicare le presenze e per cosa? Ma come? Per il guadagno innanzitutto di Airbnb e in secondo luogo dei proprietari delle case. Uno potrebbe dire: è legittimo.\r

Problema casa\r

Certo che è legittimo, ma se riempiamo Milano di Airbnb avremo due conseguenze abbastanza gravi. La prima: aumenta in modo esponenziale il rischio di overtourism. E quindi di malessere diffuso. Secondo: quelle case affittate per brevi periodi mancano ai giovani, alle famiglie che non riescono a trovare una sistemazione dignitosa. \r

\r

Il vero punto è che sia per il turismo di massa che per Airbnb, non essendoci legislazioni adeguate, le cose rimarranno più o meno così. E Questo, a lungo andare avrà una sola vittima: il vero turismo. Quello che unisce viaggio a divertimento, conoscenza, relax, eccetera, eccetera, eccetera.","post_title":"Il turismo sta perdendo la battaglia contro l'overtourism e Airbnb","post_date":"2024-08-09T12:43:02+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":["topnews"],"post_tag_name":["Top News"]},"sort":[1723207382000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"473016","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Ha aperto in questi giorni Silver Cape: la nuova area del parco acquatico del Lido di Jesolo, Caribe Bay, è situata in posizione panoramica e si raggiunge attraverso un percorso pedonale che si intreccia con le anse dello scivolo Silver Waterfalls, completamente rinnovato e composto da sette salti d’acqua incluso uno alto 17 metri. L’itinerario si snoda tra passaggi segreti, antiche rovine, ponti sospesi e tunnel nella vegetazione tropicale. Immersa in un palmeto di 300 esemplari, Silver Cape propone postazioni relax allestite con tende in stile piratesco, lettini king size e cassette di sicurezza, e offrirà un punto ristoro per pranzare con vista panoramica sul parco e sulle cascate.\r

\r

A prendere il nome da questa nuova area è anche lo spettacolo The Pirates of Silver Cove, che coinvolge tutti gli ospiti del Caribe Bay. Anticipato da potenti colpi di cannone, scintille ed effetti speciali, mette in scena un vero e proprio assalto al parco. Da segnalare anche il servizio gratuito Prenota attrazione, che, dopo il successo dello scorso anno, è stato esteso a tutte le zone più frequentate del Caribe Bay: lo scivolo più alto d’Europa, Captain Spacemaker, le discese al buio delle Scary Falls, le curve paraboliche del Tortuga Sky, le rapide delle Silver Waterfalls e le sfide di velocità dei Toboganes. Il sistema funziona tramite smartphone: basta puntare un Qr-code e presentarsi per il ritiro del gommone al turno assegnato…\r

\r

“Quest’anno abbiamo investito più di 2 milioni di euro tra ampliamenti e restyling, per un totale di 5 mila mq di spazi aggiuntivi a disposizione degli ospiti, che rendono il parco sempre più vivibile, anche nelle giornate di massima affluenza - sottolinea il ceo e founder del Caribe Bay, Luciano Pareschi -. Nonostante il meteo di giugno non sia stato particolarmente clemente, l’andamento della prima parte di luglio ci fa ben sperare per un’estate in linea con lo scorso anno, anche in considerazione delle buone performance degli arrivi dall’estero, con Germania ed Europa Centrale in testa, seguite da Slovenia e Ungheria”.","post_title":"Al Caribe Bay di Jesolo debutta l'area Silver Cape. Quest'anno investimenti per oltre 2 mln","post_date":"2024-08-09T09:48:11+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1723196891000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"473007","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Una nuova tendenza che potrebbe conciliare la voglia di fresco con l’abbronzatura. Alle grotte di Pertosa-Auletta, nel parco nazionale del Cilento, del vallo di Diano e degli Alburni, patrimonio naturale dell’Unesco in provincia di Salerno, sta nascendo l'inedito trend della cavecation: una contrazione di cave, grotta, e vacation, vacanze. La ricerca del fresco si realizza entrando nel cuore della terra, scendendo nel sottosuolo, dove temperature costanti di circa 15 gradi e un’elevata umidità garantiscono il giusto refrigerio dall’afa estiva.\r

\r

“E’ un fenomeno che stiamo registrando nell’ultimo mese, con picchi di richieste nelle giornate e nelle ore più calde - spiega Maria Rosaria Carfagna, presidente della fondazione Mida che gestisce le grotte di Pertosa-Auletta –. Si tratta di un ottimo segnale per il territorio, perché conferma la varietà e complementarità della nostra offerta turistica. Infatti, i turisti che affollano in questi mesi la costa cilentana possono prendersi una pausa dal caldo alternativa e scoprire bellezze naturali uniche”.\r

\r

Alla luce di queste considerazioni, e per dar maggiore impulso al fenomeno, la fondazione Mida, nella settimana dall’11 al 18 agosto, prevista come la più calda dell’anno dagli esperti, lancerà l’iniziativa Chill-ticket (biglietto rinfrescante): uno sconto speciale per gli ingressi di coppia alle grotte di Pertosa-Auletta, nei giorni in cui le temperature supereranno i 35 gradi. L’iniziativa e la visita in grotta non soddisferanno solo la ricerca di fresco, ma, appagheranno anche la voglia di un’esperienza unica e ricca di cultura. Il sito di Pertosa-Auletta presenta infatti due peculiarità: sono le uniche grotte in Italia dove è possibile navigare un fiume sotterraneo, il Negro, e sono anche le sole in Europa a conservare i resti di un villaggio palafitticolo risalente al II millennio a.C.","post_title":"Le grotte per sfuggire alla canicola: nel Cilento nasce il trend cavecation. Sconti a Ferragosto","post_date":"2024-08-08T14:31:03+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1723127463000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"472993","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Dopo un tour internazionale di otto anni, partito da Leiden in Olanda nel 2016 per poi toccare l’Ermitage di San Pietroburgo e numerosi musei negli Usa e in Canada, torna da domani, venerdì 9 agosto al museo Egizio di Torino, il corredo funerario della regina Nefertari (1295-1255 a. C.). Curato da Enrico Ferraris, con la collaborazione di Cinzia Soddu, il nuovo allestimento è stato realizzato con il sostegno della fondazione Crt. Monili, amuleti, ushabti e calzari: sono alcuni dei reperti in esposizione, che ritornano nelle vetrine di inizio Novecento, volute da Ernesto Schiaparelli, all’epoca alla guida del museo Egizio e che nella valle delle Regine nei pressi di Luxor, nel 1904 scoprì la tomba di Nefertari. E’ nell’inverno 1903 che Schiaparelli avvia infatti la Missione archeologica italiana nel sito, dove con i colleghi egiziani e del nostro paese concentrerà le ricerche per tre anni. Oltre 40 furono le tombe scoperte, ma il ritrovamento più sensazionale fu proprio quello relativo alla regina Nefertari.\r

\r

In esposizione anche il modellino ligneo della tomba, fatto realizzare da Schiaparelli nei primi decenni del secolo scorso. La riproduzione offre la possibilità di guardare nei minimi dettagli il complesso ciclo di pitture dedicate al viaggio ultraterreno di Nefertari, che servì al Getty Conservation Institute da base per i restauri delle pitture originali negli anni Novanta. In occasione dell’apertura della sala, è atteso al museo un ospite d’eccezione: Tarek Tawfik, presidente dell'Associazione internazionale degli egittologi, direttore del Centro per gli studi archeologici e il patrimonio internazionale a Luxor, già direttore generale del Grand Egyptian Museum (Gem). Tawfik incontrerà il pubblico domani alle 18 nella sala conferenze dell’Egizio. Tra i temi toccati nel corso della sua conferenza le sfide da fronteggiare per rendere nuovamente accessibile la tomba di Nefertari, al momento chiusa al pubblico, al contempo preservandone le decorazioni parietali.\r

\r

In occasione delle festività di Ferragosto, tra il 15 e il 17 agosto 2024, l’Egizio effettuerà l’orario prolungato dalle 9 alle 20.","post_title":"Dopo un tour internazionale di otto anni il corredo di Nefertari torna all'Egizio di Torino","post_date":"2024-08-08T12:51:11+00:00","category":["incoming"],"category_name":["Incoming"],"post_tag":[]},"sort":[1723121471000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"472971","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Ben un italiano su quattro ha optato questa estate per una prenotazione last minute. A trainare il fenomeno la ricerca della migliore offerta, a seguito di una situazione economica (in particolare l’aumento dei prezzi delle bollette, dei beni di consumo e della benzina) che incide sulle scelte di viaggio di due italiani su tre (67%). Sono alcuni dei numeri contenuti nell'ultimo Osservatorio del turismo outdoor, realizzato da Enit, in collaborazione con Human Company e l'istituto Piepoli.\r

\r

Ma cresce il numero degli italiani in vacanza\r

\r

Ma ci sono anche dati positivi. In primis, l'aumento del numero di italiani che quest'anno hanno deciso di fare una vacanza estiva: sei su dieci, per un totale di 30 milioni di persone; nove punti percentuali in più rispetto al 2023. In tale contesto, cresce anche la quota di chi dichiara di voler vivere una vacanza outdoor, dato che si attesta al 22%, ovvero una persona su cinque (nel 2023 era il 15%). Determinanti, in questo caso, la libertà offerta dal viaggio all’aria aperta (44%) e la possibilità di stare a contatto con la natura (33%).\r

\r

L’Italia, scelta dall’81% dei rispondenti, si conferma la destinazione preferita con dati in linea con i risultati del 2023. Tra le regioni, le preferite risultano essere la Puglia (12%), l’Emilia Romagna (11%), la Sicilia e la Toscana (entrambe con il 10%). Anche chi opterà per la vacanza outdoor esprime una preferenza per la vacanza nel Belpaese (78% rispetto al 21% dell’estero); in questo caso è però la Toscana la regione più apprezzata con il 13% di preferenze seguita da Puglia e Sicilia, ciascuna con il 12%.\r

\r

“I dati confermano l’Italia come una scelta di turismo sostenibile, anche grazie alle vacanze outdoor, in grado di restituire ai vacanzieri italiani l’autenticità dei soggiorni a contatto con la natura - spiega l'a.d. di Enit, Ivana Jelinic -. Questa tipologia di soggiorno, infatti, coniuga gli effetti rigeneranti del well-being con l’esperienza del locale come valore di genuinità; cosa che la nostra domanda interna ha ben capito e dimostra di apprezzare diversificando i tempi e i modi della vacanza”.\r

\r

Il mare rimane la scelta top\r

\r

Tra le tipologie di vacanza, a prevalere in modo assoluto è ancora il mare con il 66% di preferenze (e il 62% per i vacanzieri outdoor). In generale, al secondo posto si posizionano le città d’arte (18%) seguite dalla montagna (16%); nell’outdoor, invece, la montagna ottiene il 24% delle preferenze e guadagna una posizione, seguita dalla vacanza rurale o in agriturismo (11%). La spesa media prevista dai vacanzieri cresce di quasi 300 euro (dai 1.420 euro del 2023 ai 1.700 euro per l’estate 2024) e di più di 500 euro tra i viaggiatori che propendono per le strutture outdoor (dai 1.462 euro ai 2.062 euro). In questo budget la voce principale di spesa risulta essere l’alloggio (38% in generale e 35% per l’outdoor), tanto che per sette intervistati su dieci essa incide su tutte le altre scelte di viaggio.\r

\r

“I dati dell’Osservatorio confermano le nostre previsioni positive in merito all’andamento della stagione estiva del turismo - aggiunge il direttore generale di Human Company, Domenico Montano -: la crescita del numero di persone intenzionata a vivere una vacanza nel corso dell’estate e la propensione per il turismo outdoor sono infatti in linea con i livelli di occupazione che registriamo nelle nostre strutture, vicine al tutto esaurito per i mesi di luglio e agosto. Anche il mese di settembre è altrettanto promettente, segno tangibile di un progressivo allungamento della stagione”.\r

\r

Aumentano le prenotazioni su settembre\r

\r

Sul piano delle tempistiche di viaggio, si prevede che il soggiorno medio sarà di nove notti anche per chi sceglie l’outdoor, dato in linea con quanto rilevato lo scorso anno. Allo stesso tempo, pur confermandosi luglio e agosto mesi cardine per le vacanze degli italiani (il primo con il 35% di preferenze e il 39% per i viaggiatori outdoor; il secondo con il 46% e addirittura il 51% tra chi sceglie la vacanza en plein air), aumenta in modo significativo la quota di quanti prevedono di partire a settembre (21%, in crescita di otto punti percentuali rispetto allo scorso anno; 19% per l’outdoor, in crescita di nove punti percentuali). Tra i non propensi a effettuare una vacanza (il 41%), infine, per una persona su due la motivazione principale è quella economica (in crescita di 11 punti percentuali rispetto al 2023 quando a prevalere erano i motivi di salute); aumenta anche, rispetto allo scorso anno, il numero di quanti ritengono che l’aumento delle tariffe del settore turistico sia determinante sulla scelta della vacanza (dal 65% del 2023 al 75% del 2024).\r

\r

“Quest’anno gli italiani mostrano un desiderio di evasione persino superiore a quello registrato la scorsa estate, con una crescente preferenza per le vacanze all'aria aperta che riflette un bisogno di libertà e di contatto con la natura - conclude il presidente dell'istituto Piepoli, Livio Gigliuto -. L'estate si conferma il momento chiave per le partenze, ma settembre emerge sempre più come un nuovo mese di rilievo per i viaggiatori. Questo anche perché le scelte di viaggio sono spesso influenzate dal budget, ma anche dalla ricerca di esperienze autentiche e dalla necessità di staccare dalla routine quotidiana. La vacanza è una risposta a un bisogno profondo di rigenerazione personale”.","post_title":"L'Osservatorio del turismo outdoor conferma il ritorno del last minute","post_date":"2024-08-08T11:43:27+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1723117407000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"472962","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_218419\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] La Allure of the Seas[/caption]\r

\r

Oltre 35 opzioni per cenare e bere, tra cui il Pesky Parrot tiki bar, che è stato inaugurato di recente, oltre a nuove esperienze e occasioni per rilassarsi, con l'Ultimate Abyss di dieci piani, piscine in stile resort e altro ancora. Debutterà da Barcellona ad aprile del 2025 la Allure of the Seas completamente rinnovata dopo un restyling epico da oltre 100 milioni di dollari. Gli itinerari da sette notti nel Mediterraneo occidentale includeranno inoltre scali in Provenza (Marsiglia), a Firenze/Pisa (La Spezia), a Roma, a Palma di Maiorca e in altre mete ancora.\r

\r

Con l’aggiunta delle nuove Ultimate Panoramic suite sul ponte di Allure, che offrono una vista a 200 gradi sul mare, le nuove esperienze si sommano a una serie di attrazioni che ritornano. C'è di tutto: dall'intrattenimento di Royal Caribbean, con i suoi spettacoli che spaziano tra aria, ghiaccio, acqua e palcoscenico, alle emozioni come l'arrampicata su roccia e i simulatori di surf FlowRider. Senza dimenticare, naturalmente, i punti di ristoro come lo Schooner Bar, il pub inglese Bow & Stern, i classici italiani del Giovanni's Table, la steakhouse americana Chops Grille e altro ancora.\r

\r

Dopo il successo della rinnovata Oasis of the Seas nel 2019, Allure è l'ultima della classe Oasis a essere re-immaginata come parte del programma Royal Amplified di Rcl, inaugurato per la prima volta nel 2018. La Allure sarà una delle sei unità Royal Caribbean che salperanno da cinque destinazioni in Europa nell’estate del 2025, prima di dirigersi, a novembre, a Fort Lauderdale, in Florida.","post_title":"Restyling da 100 mln per la Allure of the Seas: debutto a Barcellona ad aprile 2025","post_date":"2024-08-08T11:01:12+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1723114872000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"472959","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Dopo un 2023 da primato, continua la crescita dei flussi internazionali verso Dubai. Stando ai dati appena rilasciati dal Dubai Economy & Tourism, nel primo semestre del 2024 la destinazione ha infatti accolto 9,31 milioni di visitatori dall'estero, per un +9% rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso. Gli italiani sono stati 138.691, per un aumento del 7%.\r

\r

Scorporando i dati per area di provenienza, i mercati di prossimità del golfo Persico (Gcc) e dell'area Medio Oriente - Nord Africa (Mena) hanno contribuito per il 26% dei visitatori complessivi, rispettivamente 1,27 milioni (14%) e 1,09 milioni (12%) di arrivi, mentre l'Europa occidentale ha rappresentato il 20% dei turisti di Dubai, 1,89 milioni in totale. L'Asia meridionale è stata un altro importante mercato di provenienza, con 1,62 milioni di visitatori (17%), così come la Csi e l'Europa orientale con 1,37 milioni (15%). Il Nord-Est e il Sud-Est asiatico sono passati da una quota dell'8% all'inizio dell'anno a una quota del 10% (896 mila) del totale dei visitatori alla fine del primo semestre 2024, grazie alla forte ripresa della Cina. Anche altre regioni hanno registrato un aumento delle visite a Dubai, tra cui le Americhe con 617 mila (7%), l'Africa con 404 mila (4%) e l'Australasia con 154 mila (2%).\r

\r

“La nostra destinazione si è confermata all'avanguardia elevando ulteriormente gli standard con infrastrutture, esperienze e attrazioni innovative e distintive di livello mondiale - sottolinea il ceo della Dubai corporation for tourism and commerce marketing, Issam Kazim -. Il sostegno instancabile dei nostri partner e degli stakeholder sarà fondamentale per gestire le nostre importanti campagne globali e market-specific per l’estate, mentre continuiamo a lavorare su questa crescita positiva per il resto del 2024”.","post_title":"Nuovo record di flussi internazionali per il primo semestre di Dubai. Crescono anche gli italiani","post_date":"2024-08-08T10:27:04+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1723112824000]}]}}