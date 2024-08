Ferragosto da record per Msc: movimenterà oltre 300 mila passeggeri in Italia Saranno oltre 300 mila i passeggeri movimentati dalle 13 navi Msc Crociere nei 14 porti italiani toccati dalla compagnia il prossimo 15 agosto. Un dato record, superiore del 20% rispetto a Ferragosto dell’anno scorso. La città a beneficiarne maggiormente sarà Genova, che vedrà la presenza di 65 mila crocieristi con ben 12 toccate e sei navi nelle due settimane centrali di agosto. Seguono il porto di Civitavecchia con l’arrivo di 59 mila passeggeri e dieci toccate complessive effettuate da ben cinque navi; quello di Napoli con 45 mila crocieristi e sette toccate gestite da tre unità; e infine il porto di Bari, che vedrà 25 mila passeggeri e sei scali completati anche questi da tre navi. “Siamo estremamente soddisfatti dei risultati che stiamo raggiungendo, non solo per la stagione estiva ma anche per i periodi generalmente considerati di bassa stagione, in cui stiamo registrando una crescita ancora maggiore delle prenotazioni – sottolinea il vice president Southern Europe Msc Crociere, Leonardo Massa -. Per questa ragione abbiamo deciso di aggiungere una nuova nave in partenza dall’Italia negli itinerari del prossimo inverno. Per la prima volta, infatti, ogni settimana partirà una nave da Bari per tutta la stagione invernale alla scoperta delle più belle destinazioni di Grecia e Turchia”. L’itinerario più scelto dagli italiani per il periodo di Ferragosto è in particolare quello in partenza dal porto di Civitavecchia e Napoli a bordo della Divina alla scoperta di Grecia e Turchia. La nave fa tappa in alcune delle isole più prestigiose del Mediterraneo, come Mykonos e Santorini, nonché a Izmir, terza città più grande della Turchia. Condividi

