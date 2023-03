Explora Journeys presenta le Ocean Penthouse e Residence Le Ocean Penthouse misureranno da 43 a 68 metri quadrati, mentre le Ocean Residence spazieranno da 70 a 149 metri quadrati. Explora Journeys svela i dettagli di due delle categorie di cabine che comporranno l’offerta della sue navi. Sistemazioni lussuose fronte-oceano con finestre a tutta altezza e ampie terrazze per rilassarsi, ognuna delle quattro tipologie di Ocean Penthouse presenti includeranno una zona pranzo privata per quattro persone e un’ampia zona giorno per intrattenere gli amici e passare il tempo nella massima comodità.

Tutte saranno poi dotate di cabina armadio completa di zona toilette con seduta e asciugacapelli, bagno in marmo con sistema di riscaldamento a pavimento, binocoli personali, punti di ricarica wireless nella zona letto, minibar rifornito in base alle preferenze degli ospiti, macchina per caffè espresso con cialde biodegradabili, bollitore, teiera e una bottiglia d’acqua riutilizzabile in omaggio per ogni ospite. A disposizione pure il servizio in suite 24 ore su 24. Le ampie Ocean Residence offrono quindi spazi confortevoli ed eleganti con zona giorno, sala da pranzo e zona notte separate. La terrazza con vista panoramica fronte oceano include una vasca idromassaggio privata all’aperto, un tavolo da pranzo e lettini. Pregiati i materiali, che comprendono tra gli altri il marmo Calacatta Macchia Vecchia utilizzato nei bagni delle residenze Cocoon, Serenity e Retreat. Queste ultime hanno nomi che riflettono l’effetto calmante dell’oceano e l’esperienza di vita sul mare. Le residenze Cocoon e Serenity includono tra l’altro terrazze che si estendono per tutto il loro perimetro, mentre ancora le Cocoon e le Serenity, con in più le Retreat Residence offrono vasca da bagno e doccia indipendente. A disposizione di tutte le Ocean Residence (che includono anche le Cove) c’è infine un team di residence host per un servizio maggiordomo 24 ore su 24.

Articoli che potrebbero interessarti:

Array ( [0] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 440924 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_440926" align="alignleft" width="300"] La terrazza delle Cocoon Residence[/caption] Le Ocean Penthouse misureranno da 43 a 68 metri quadrati, mentre le Ocean Residence spazieranno da 70 a 149 metri quadrati. Explora Journeys svela i dettagli di due delle categorie di cabine che comporranno l'offerta della sue navi. Sistemazioni lussuose fronte-oceano con finestre a tutta altezza e ampie terrazze per rilassarsi, ognuna delle quattro tipologie di Ocean Penthouse presenti includeranno una zona pranzo privata per quattro persone e un'ampia zona giorno per intrattenere gli amici e passare il tempo nella massima comodità. Tutte saranno poi dotate di cabina armadio completa di zona toilette con seduta e asciugacapelli, bagno in marmo con sistema di riscaldamento a pavimento, binocoli personali, punti di ricarica wireless nella zona letto, minibar rifornito in base alle preferenze degli ospiti, macchina per caffè espresso con cialde biodegradabili, bollitore, teiera e una bottiglia d'acqua riutilizzabile in omaggio per ogni ospite. A disposizione pure il servizio in suite 24 ore su 24. Le ampie Ocean Residence offrono quindi spazi confortevoli ed eleganti con zona giorno, sala da pranzo e zona notte separate. La terrazza con vista panoramica fronte oceano include una vasca idromassaggio privata all'aperto, un tavolo da pranzo e lettini. Pregiati i materiali, che comprendono tra gli altri il marmo Calacatta Macchia Vecchia utilizzato nei bagni delle residenze Cocoon, Serenity e Retreat. Queste ultime hanno nomi che riflettono l'effetto calmante dell'oceano e l'esperienza di vita sul mare. Le residenze Cocoon e Serenity includono tra l'altro terrazze che si estendono per tutto il loro perimetro, mentre ancora le Cocoon e le Serenity, con in più le Retreat Residence offrono vasca da bagno e doccia indipendente. A disposizione di tutte le Ocean Residence (che includono anche le Cove) c'è infine un team di residence host per un servizio maggiordomo 24 ore su 24. [post_title] => Explora Journeys presenta le Ocean Penthouse e Residence [post_date] => 2023-03-07T11:21:42+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1678188102000 ) ) [1] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 440919 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => L'aeroporto di Milano Bergamo ha ottenuto per il secondo anno consecutivo il riconoscimento da Aci World come migliore aeroporto europeo nella categoria tra i 5 e i 15 milioni di passeggeri annui. Come anticipato dal presidente di Sacbo, Giovanni Sanga, ieri in occasione dell'inaugurazione dei nuovi hangar di Ryanair, l'Airport Service Quality Award viene attribuito sulla base dell’opinione espressa dai viaggiatori in poco meno di 500.000 interviste raccolte da Aci relativamente all’esperienza di viaggio in circa 300 tra i migliori aeroporti del mondo. All’Airport Service Quality Award l’associazione mondiale degli aeroporti ha aggiunto due ulteriori premi che qualificano Milano-Bergamo come aeroporto più gradevole e di più agevole uso in Europa (Most Enjoyable Airport in Europe and Easiest Airport Journey in Europe). “I vostri passeggeri hanno voluto comunicare e riconoscere il successo degli sforzi della vostra squadra nel fornire un’esperienza superiore al cliente - ha commentato Luis Felipe de Oliveira, direttore generale di Aci Europe -. Ancora una volta rivolgo i miei sentiti ringraziamenti è le mie più calorose congratulazioni a voi ed all’intera comunità aeroportuale. Ci avete reso orgogliosi di voi!” I riconoscimenti citati sono significativi non solo perché nascono da un raffronto con la maggioranza degli aeroporti mondiali, ma anche per il fatto che Aci World compara l’offerta dei vari scali per oltre 30 aspetti tra i più caratterizzanti il servizio offerto. In sintesi: trasporti da e per l’aeroporto e infrastrutture di accesso all’aeroporto; parcheggi, tempi di attesa al check-in, ai controlli di sicurezza, ai controlli passaporti ed alla riconsegna bagagli; efficienza, cortesia e problem solving del personale; mobilità interna al terminal; qualità dell’offerta commerciale (ristorazione inclusa) e delle informazioni fornite; comfort e pulizia delle aree [post_title] => Milano Bergamo è il migliore scalo d'Europa per la categoria 5-15 milioni di passeggeri [post_date] => 2023-03-07T11:21:27+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1678188087000 ) ) [2] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 440690 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_440691" align="alignleft" width="300"] Un scorcio del quartiere milanese di Brera[/caption] Manca davvero poco all'apertura del primo Six Senses italiano, prevista a Roma il prossimo 16 marzo, e già arriva notizia di un ulteriore progetto di sviluppo tricolore del brand di casa Ihg. Banco Bpm e Gruppo Statuto hanno infatti recentemente perfezionato un accordo di finanza strutturata per un totale di 495 milioni di euro, con il supporto di Gwm Group e Arecneprix, società di asset management e structuring del gruppo illimity. In particolare, si legge in una nota, il progetto prevede la valorizzazione di Palazzo del Toro in piazza San Babila a Milano e l’apertura di un hotel a 5 stelle Lusso in via Brera 19, che sarà gestito da Six Senses. Ciò significa, in altre parole, che il gruppo Statuto avrebbe intenzione di finanziare lo sviluppo della struttura in zona Brera, tramite la vendita dell'asset in piazza San Babila acquisito nel 2005 per 230 milioni di euro da Pirelli Re e Morgan Stanley L’operazione, rivolta alla valorizzazione di taluni immobili di pregio, è stata strutturata tramite una cartolarizzazione le cui note sono state sottoscritte dagli stessi Banco Bpm e Gwm Group. Arecneprix ha agito in qualità di arranger. Alla stessa società sono inoltre state affidate le attività di asset management e special servicing della cartolarizzazione. Nell’ambito dell’operazione, Finint ha agito quale banca sponsor della nuova finanza ed è master servicer del veicolo di cartolarizzazione. Banco Bpm, Gwm Group e Arecneprix sono stati assistiti da Giovanardi Studio Legale, Dla Piper, Cappelli Rccd e Linklaters. Per gli aspetti real estate tecnici e valutativi le parti sono state assistite da Cushman & Wakefield e Aeg & Partners. Mediobanca e Deloitte hanno agito in qualità di advisor finanziari, mentre Gatti Pavesi Bianchi Ludovici ha analizzato gli aspetti fiscali dell’operazione. Il gruppo Statuto è stato assistito dallo studio Baker McKenzie. Proprio il gruppo Statuto è peraltro già proprietario di alcuni dei più prestigiosi hotel italiani, tra cui il Four Seasons, il Mandarin e il Rosewood Milano, nonché il San Domenico Palace di Taormina, le Ginestre di Arzachena, il Danieli di Venezia e ulteriori due strutture in fase di realizzazione: l'Edition Rome e il W Hotel Milano. Six Senses si appresterebbe infine a inaugurare una terza struttura tricolore in Umbria, i cui lavori di realizzazione sono già in corso da quasi due anni: un golf resort ad Antognolla sviluppato su 600 ettari, che sorgerà all’interno di un castello del dodicesimo secolo di proprietà del magnate russo Andrey Yakunin. Le stime parlano di un investimento di 150 milioni euro per 71 camere, 79 residenze e una spa. [post_title] => In arrivo un nuovo Six Senses a Milano di proprietà del gruppo Statuto [post_date] => 2023-03-03T12:59:23+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1677848363000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 440680 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Royal Caribbean International sta vivendo le settimane migliori di sempre con un aumento delle prenotazioni del 30% rispetto alla fine del 2019 e con ottimi ricavi netti per passeggero. La flotta è in continua crescita, con una costante attenzione alla sostenibilità e all’ambiente. Mentre è grande l’attesa per l’arrivo di Icon of the Seas, la più grande nave a gnl oggi disponibile e in partenza a dicembre verso i Caraibi, Gianni Rotondo, general manager Emea region di Rcl, parla dell’Italia: «Quest’anno anche il nostro Paese è rientrato in schemi di prenotazione anticipata simili a quelli del 2019, ma la capacità delle navi europee si sta riempiendo molto velocemente ed è quindi necessario prenotare per tempo. Tre unità Royal Caribbean sono in particolare basate in Italia. Da Roma partono la Simphony of the Seas, che offre itinerari nel Mediterraneo occidentale, e la nuova Odissey of the Seas, che farà il Mediterraneo orientale. Poi c’è la Explorer of the Seas da Ravenna, porto esclusivo di Rcl in Italia. Sulle navi in partenza dalla nostra Penisola, in particolare a luglio e ad agosto, personalizziamo il prodotto: il canale televisivo e le informazioni a bordo sono anche in lingua italiana e molti uomini dell’equipaggio sono connazionali. Abbiamo poi formato degli Italian Ambassador che saranno a esclusiva disposizione dei viaggiatori, migliorando l’esperienza di bordo». Tra le promozioni in corso, le cabine a prezzi agevolati per il secondo ospite e, pensando alle famiglie, l’offerta per i ragazzi a 99 euro per il terzo e quarto letto. Infine, un grande progetto di Royal Caribbean rivolto al mondo del trade: «Dal 7 all’11 maggio organizzeremo il più grande Seminar at Sea - conclude infatti Rotondo -: un programma di formazione aperto a 450 agenti europei, 40 dei quali italiani. Vorremmo avere a bodo agenti che vendono il nostro prodotto, ma non hanno mai provato l’esperienza Royal Caribbean: la mini-crociera si svolgerà sulla Simphony of the Seas, nel corso del suo riposizionamento da Barcellona a Roma, prima di cominciare la stagione nel Mediterraneo». [post_title] => Rcl: cresce la domanda. A maggio una crociera per le adv europee [post_date] => 2023-03-03T12:16:07+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( [0] => in-evidenza ) [post_tag_name] => Array ( [0] => In evidenza ) ) [sort] => Array ( [0] => 1677845767000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 440298 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_440300" align="alignleft" width="300"] Il presidente Ehma, Panos Almyantis, consegna il premio a Emmy Stoel[/caption] E' Emmy Stoel la European hotel manager of the year Ehma 2023. La general manager del Sofitel Legend The Grand Amsterdam è stata premiata in occasione dell'assemblea generale della European Hotel Managers Association svoltasi recentemente a Lisbona. Il riconoscimento va ogni anno al socio attivo che ha ottenuto risultati gestionali eccezionali durante i 12 mesi precedenti e in tutta la propria carriera. Con una lunga carriera nel settore dell'ospitalità di lusso, esperta di gastronomia e di gestione, Emmy Stoel si è laureata presso la Hotel management school di Maastricht; con un gmp presso la Cornell University, ha iniziato la propria carriera nel 1989 presso l'hotel de Arendshoeve. Negli anni successivi ha ricoperto diverse posizioni dirigenziali presso gli hotel Hilton e Okura Amsterdam, dove ha lavorato come general manager per sei anni. Il gruppo Accor ha assegnato a Emmy Stoel la posizione di general nanager del Sofitel Legend The Grand Amsterdam nel 2019. Ha ricevuto numerosi premi, tra cui l'Ehma Sustainability Award by Diversey 2021, il Virtuoso Culture Award 2021 per i suoi progetti Artists in Residence , i Villegiature Awards 2021 – Gran Premio Miglior Servizio in un hotel del mondo. Recentemente è stata premiata tra i top 100 Best hotel general managers per il 2022. [post_title] => Emmy Stoel, European hotel manager of the year Ehma 2023 [post_date] => 2023-02-27T13:46:27+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1677505587000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 440281 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Suddivisi in 23 viaggi e due Grand Journeys da settembre 2024 ad aprile 2025, le crociere abbracceranno 24 Paesi, alla scoperta di 73 destinazioni uniche nel loro genere, di cui ben otto mai raggiunte prima. Il brand luxury di casa Msc, Explora Journeys, apre le vendite per gli itinerari autunno-inverno 2024/2025, che si svolgeranno da settembre dell'anno prossimo ad aprile 2025. Tra le nuove località in programma spiccano in particolare Macapá, Alter do Chaõ e Manaus lungo il Rio delle Amazzoni, nonché l'isola del Diavolo nella Guyana francese. La proposta include tra gli altri il Journey to Trailing Whales and Falling Leaves: un'esperienza di otto notti alla scoperta delle balene e del Nord America in autunno. Il viaggio inizierà l'8 ottobre 2024 da New York alla volta di Boston, Portland e Halifax, per poi passare attraverso i mistici corridoi Blu delle balene e il golfo di San Lorenzo, con rotta finale verso Québec City. Per la prima volta nella sua storia, Explora Journeys offrirà poi due diversi viaggi di sette notti a bordo della Explora I lungo il Rio delle Amazzoni, caratterizzati da escursioni in kayak a lume di torcia e tour a terra alla scoperta dei villaggi locali. A Journey into Wild and Wonderful Amazonia partirà il 22 novembre 2024 da Bridgetown, Barbados. La prima destinazione sarà l'isola del Diavolo nella Guyana francese, da cui si farà rotta verso Macapá, Alter do Chaõ e Manaus in Brasile. A Journey to the Meeting Waters on the Almighty Amazon partirà il 29 novembre 2024, risalendo il Rio delle Amazzoni fino a Macapá, dirigendosi poi a Bequia prima di fare ritorno a Bridgetown. A Journey of Tantalising Transatlantic Adventures è un'esperienza di 14 notti attraverso l'Atlantico. Explora I partirà da Bridgetown il 3 aprile 2025, direzione Europa, viaggiando verso Capo Verde. A Grand Journey to Amazonia & Tropical Isles (28 notti) e A Grand Transatlantic Odyssey in the Atlantic (32 notti), offriranno poi agli ospiti anche la possibilità di provare tutte le emozioni di una traversata oceanica. "Gli ospiti avranno l'opportunità di immergersi in una coinvolgente celebrazione delle culture del mondo: dai tour privati al MoMa di New York alle escursioni in battello nell'Amazzonia - commenta la head of itinerary planning and destination experiences di Explora Journeys, Sacha Rougier -. Scopriranno il blu unico dei Caraibi e a Rio potranno assistere allo spettacolo più grandioso del mondo da una prospettiva esclusiva e coinvolgente: grazie alle nostre Experience, i nostri ospiti potranno infatti unirsi ai festeggiamenti fianco a fianco con i protagonisti della sfilata". [post_title] => Explora Journeys apre le vendite degli itinerari autunno-inverno 2024-2025 della Explora I [post_date] => 2023-02-27T12:35:12+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1677501312000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 440155 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Sarà battezzata il prossimo 4 maggio ad Amsterdam la Diana. Terza nave della flotta Swan Hellenic, l'unità disporrà di 96 spaziose cabine e suite, la maggior parte delle quali con ampi balconi e in grado di ospitare un totale di 192 passeggeri, nonché di un team di bordo di 141 persone. Saranno poi presenti un teatro dedicato alle presentazioni e alle conferenze, una serie di Zodiac da spedizione, una palestra, una spa, una sauna panoramica, un ristorante, una cantina, una sala club e una piscina con grill. La Diana è dotata di un sistema di propulsione diesel-elettrico da 4,6 megawatt con riduzione catalitica selettiva e di uno scafo Pc6 antighiaccio rinforzato, nonché di stabilizzatori extra-large. Con una lunghezza di 125 metri, la nave, dal peso di 12.100 tonnellate, è stata appositamente progettata per esplorare i luoghi più suggestivi e inaccessibili del Pianeta. Come le gemelle Minerva e Vega, soddisfa inoltre le più recenti normative ambientali ed è completamente autosufficiente fino a 40 giorni o 8 mila miglia nautiche. Madrina del battesimo sarà Valerie Ann Wilson. Nota non solo come fondatrice e ceo di Valerie Wilson Travel, Valerie è anche presidente emerita del Global member advisory board della rete di consulenti di viaggio di lusso Virtuoso e presidente emerito del comitato Virtuoso Hotels & Resorts. Valerie ha ottenuto innumerevoli riconoscimenti, tra cui il Lifetime achievement di Virtuoso e Travel Weekly. Valerie rimarrà a bordo come ospite di gruppi vip anche durante la crociera inaugurale della Diana, intitolata Norway Explored, con destinazione Tromsø, in partenza la stessa sera del 4 maggio. Dopo aver visitato l'arcipelago tedesco di Helgoland, la nave farà scalo a Mandal, la città più meridionale della Norvegia, e inizierà a risalire quasi tutta la costa norvegese. Accompagnatore d’eccezione per tutta la durata della prima crociera di spedizione culturale, Terje Leiren, che condividerà con gli ospiti le sue conoscenze specialistiche, le sue intuizioni e la sua compagnia. Leiren è professore emerito di storia e studi scandinavi presso la university of Washington, a Seattle, ed è stato il primo titolare della Sverre arestad endowed chair in Norwegian Studies (2007-2017). Dopo aver completato la sua stagione artica che prevede sette crociere, la Diana farà rotta verso il Mediterraneo, per quello che rappresenta lo storico ritorno di Swan Hellenic nella regione per la quale il concetto di crociera di spedizione culturale è stato originariamente creato. Poi si spingerà ancora oltre, proseguendo attraverso il canale di Suez verso le Paradise Islands, il Madagascar e l'Africa del Sud, sulla rotta per l'Antartide. [post_title] => Si avvicina il battesimo della Diana, terza unità della flotta Swan Hellenic [post_date] => 2023-02-24T10:18:04+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1677233884000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 440094 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Msc Euribia: un investimento pari a circa 1 miliardo di euro per la nuova nave ammiraglia, sarà la seconda di Msc Crociere ad essere alimentata a Gnl, uno dei combustibili marini più puliti disponibile su scala, e sarà inoltre dotata di ulteriori tecnologie ambientali, tra cui il sistema "Baltic Standard", la gestione dei rifiuti e le misure di efficienza energetica. La nave simboleggia l'impegno della compagnia nella protezione degli oceani ed è per questo che è stato scelto il porto di Copenaghen come location per la Cerimonia di Battesimo, visto il profondo impegno nel rispetto del mare e nella sostenibilità ambientale del luogo. La nave sarà caratterizzata da un affresco, progettato dal graphic artist tedesco Alex Flaemig. Euribia prende il nome dall'antica dea Eurybia, che sfruttava i venti, le condizioni atmosferiche e le costellazioni per dominare i mari. La cerimonia di battesimo della futura ammiraglia si terrà a Copenaghen l’8 di giugno. Msc Euribia passerà la propria stagione inaugurale in Nord Europa dove, a partire dal 10 giugno, offrirà crociere di 7 notti da Kiel, in Germania, e Copenaghen, in Danimarca, verso i fiordi norvegesi, tra cui Geiranger, Ålesund e Flaam. [post_title] => Msc Euribia: cerimonia di battesimo a Copenaghen l'8 giugno [post_date] => 2023-02-23T11:47:50+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1677152870000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 440045 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Focus sulle esperienze che identificano la destinazione stessa e su una visione più allargata del Paese, non semplicemente limitata a Praga: questi alcuni degli atout 2023 di CzechTourism, che ha grandi aspettative per l'anno appena iniziato, come spiegano il direttore Italia, Lubos Rosenberg e la responsabile trade, Lara Cereda. "L'obiettivo è quello di riallinearci ai numeri del 2019, dopo un 2022 soddisfacente che si è concluso con 251.689 arrivi dall'Italia (dato che include le sole strutture ricettive sopra le 10 camere) - il 35% in meno rispetto al dato pre-Covid - per un totale di 657.535 pernottamenti e una media di 3,6 giorni di permanenza. Ma nei mesi autunnali e invernali gli arrivi si sono attestati quasi al 90% dei livelli pre pandemia e il trend prosegue, tanto da consentirci di stimare un pieno recupero". E se finora "l'80% circa dei pernottamenti è stato circoscritto alla capitale", ora si punta a spostare l'interesse dei visitatori al di fuori della città, puntando ad esempio "sulla Valle del Cristallo, distretto artigianale a circa un'ora e mezza da Praga dove nasce il celebre cristallo di Boemia. Meta ideale sia per il turismo organizzato ma anche per gli individuali". Allo stesso modo si punta a rilanciare "le vacanze attive e il turismo en plein air specie sul fronte dell'offerta cicloturistica". Infine, grande attenzione alla proposta "food naturalmente abbinato alla birra: lo storico brand Urquell sarà protagonista - a maggio - dell'apertura in piazza Venceslao, nel cuore storico di Praga, del Pilsner Urquell The Original Experience, un grande centro tematico –sulla falsa riga della Guinness Storehouse di Dublino e dell’Heineken Experience di Amsterdam - alla scoperta della prima birra bionda al mondo grazie ad un tour interattivo (anche in italiano). Al suo interno ristorante, shop, spazi per meeting e addirittura una scuola di spillatura". Numerose le novità del ricettivo, "soprattutto sul segmento up-level, dove spiccano ad esempio l'Andaz Prague Hotel (Hyatt), lo Stages Hotel Prague, il Tribute Portfolio Hotel (Marriott) e The Julius Residence nuovo concept d’accoglienza fatto di piccoli appartamenti di lusso; e ancora le riaperture dell'ex Hotel Alcron, ribattezzato Almanacco X, e dell'ex Hotel Evropa, che si chiamerà W Prague Hotel". Proprio negli anni della pandemia l'industria alberghiera del Paese ha investito per rinnovare e ristruttura la propria offerta, tanto che oggi "nella sola capitale troviamo 1.712 posti letto in più e 1.130 metri quadrati di nuovi spazi per meeting e congressi”. Da ultimo, ma certo non per importanza, nuova linfa anche per i collegamenti aerei dall'Italia "con il grande dispiegamento delle low cost, Ryanair in primis che da fine marzo aggiungerà la nuova rotta da Milano Bergamo a Brno, così come la Rimini-Praga; confermati poi i voli di Wizz Air, easyJet, Eurowings e Smartwings, questi ultimi votati ai flussi incoming dalla Czechia". [gallery ids="440049,440046,440047"] [post_title] => Il 2023 della Czechia punta sulle esperienze e rilancia i territori oltre Praga [post_date] => 2023-02-23T08:46:11+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1677141971000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "explora journeys presenta le ocean penthouse e residence" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":56,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":403,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"440924","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_440926\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] La terrazza delle Cocoon Residence[/caption]\r

\r

Le Ocean Penthouse misureranno da 43 a 68 metri quadrati, mentre le Ocean Residence spazieranno da 70 a 149 metri quadrati. Explora Journeys svela i dettagli di due delle categorie di cabine che comporranno l'offerta della sue navi. Sistemazioni lussuose fronte-oceano con finestre a tutta altezza e ampie terrazze per rilassarsi, ognuna delle quattro tipologie di Ocean Penthouse presenti includeranno una zona pranzo privata per quattro persone e un'ampia zona giorno per intrattenere gli amici e passare il tempo nella massima comodità.\r

Tutte saranno poi dotate di cabina armadio completa di zona toilette con seduta e asciugacapelli, bagno in marmo con sistema di riscaldamento a pavimento, binocoli personali, punti di ricarica wireless nella zona letto, minibar rifornito in base alle preferenze degli ospiti, macchina per caffè espresso con cialde biodegradabili, bollitore, teiera e una bottiglia d'acqua riutilizzabile in omaggio per ogni ospite. A disposizione pure il servizio in suite 24 ore su 24. \r

\r

Le ampie Ocean Residence offrono quindi spazi confortevoli ed eleganti con zona giorno, sala da pranzo e zona notte separate. La terrazza con vista panoramica fronte oceano include una vasca idromassaggio privata all'aperto, un tavolo da pranzo e lettini. Pregiati i materiali, che comprendono tra gli altri il marmo Calacatta Macchia Vecchia utilizzato nei bagni delle residenze Cocoon, Serenity e Retreat. Queste ultime hanno nomi che riflettono l'effetto calmante dell'oceano e l'esperienza di vita sul mare. Le residenze Cocoon e Serenity includono tra l'altro terrazze che si estendono per tutto il loro perimetro, mentre ancora le Cocoon e le Serenity, con in più le Retreat Residence offrono vasca da bagno e doccia indipendente. A disposizione di tutte le Ocean Residence (che includono anche le Cove) c'è infine un team di residence host per un servizio maggiordomo 24 ore su 24.\r

\r

","post_title":"Explora Journeys presenta le Ocean Penthouse e Residence","post_date":"2023-03-07T11:21:42+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1678188102000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"440919","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"L'aeroporto di Milano Bergamo ha ottenuto per il secondo anno consecutivo il riconoscimento da Aci World come migliore aeroporto europeo nella categoria tra i 5 e i 15 milioni di passeggeri annui. Come anticipato dal presidente di Sacbo, Giovanni Sanga, ieri in occasione dell'inaugurazione dei nuovi hangar di Ryanair, l'Airport Service Quality Award viene attribuito sulla base dell’opinione espressa dai viaggiatori in poco meno di 500.000 interviste raccolte da Aci relativamente all’esperienza di viaggio in circa 300 tra i migliori aeroporti del mondo.\r

\r

All’Airport Service Quality Award l’associazione mondiale degli aeroporti ha aggiunto due ulteriori premi che qualificano Milano-Bergamo come aeroporto più gradevole e di più agevole uso in Europa (Most Enjoyable Airport in Europe and Easiest Airport Journey in Europe). \r

\r

“I vostri passeggeri hanno voluto comunicare e riconoscere il successo degli sforzi della vostra squadra nel fornire un’esperienza superiore al cliente - ha commentato Luis Felipe de Oliveira, direttore generale di Aci Europe -. Ancora una volta rivolgo i miei sentiti ringraziamenti è le mie più calorose congratulazioni a voi ed all’intera comunità aeroportuale. Ci avete reso orgogliosi di voi!”\r

\r

I riconoscimenti citati sono significativi non solo perché nascono da un raffronto con la maggioranza degli aeroporti mondiali, ma anche per il fatto che Aci World compara l’offerta dei vari scali per oltre 30 aspetti tra i più caratterizzanti il servizio offerto. In sintesi: trasporti da e per l’aeroporto e infrastrutture di accesso all’aeroporto; parcheggi, tempi di attesa al check-in, ai controlli di sicurezza, ai controlli passaporti ed alla riconsegna bagagli; efficienza, cortesia e problem solving del personale; mobilità interna al terminal; qualità dell’offerta commerciale (ristorazione inclusa) e delle informazioni fornite; comfort e pulizia delle aree","post_title":"Milano Bergamo è il migliore scalo d'Europa per la categoria 5-15 milioni di passeggeri","post_date":"2023-03-07T11:21:27+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1678188087000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"440690","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_440691\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Un scorcio del quartiere milanese di Brera[/caption]\r

\r

Manca davvero poco all'apertura del primo Six Senses italiano, prevista a Roma il prossimo 16 marzo, e già arriva notizia di un ulteriore progetto di sviluppo tricolore del brand di casa Ihg. Banco Bpm e Gruppo Statuto hanno infatti recentemente perfezionato un accordo di finanza strutturata per un totale di 495 milioni di euro, con il supporto di Gwm Group e Arecneprix, società di asset management e structuring del gruppo illimity.\r

In particolare, si legge in una nota, il progetto prevede la valorizzazione di Palazzo del Toro in piazza San Babila a Milano e l’apertura di un hotel a 5 stelle Lusso in via Brera 19, che sarà gestito da Six Senses. Ciò significa, in altre parole, che il gruppo Statuto avrebbe intenzione di finanziare lo sviluppo della struttura in zona Brera, tramite la vendita dell'asset in piazza San Babila acquisito nel 2005 per 230 milioni di euro da Pirelli Re e Morgan Stanley\r

\r

L’operazione, rivolta alla valorizzazione di taluni immobili di pregio, è stata strutturata tramite una cartolarizzazione le cui note sono state sottoscritte dagli stessi Banco Bpm e Gwm Group. Arecneprix ha agito in qualità di arranger. Alla stessa società sono inoltre state affidate le attività di asset management e special servicing della cartolarizzazione. Nell’ambito dell’operazione, Finint ha agito quale banca sponsor della nuova finanza ed è master servicer del veicolo di cartolarizzazione. Banco Bpm, Gwm Group e Arecneprix sono stati assistiti da Giovanardi Studio Legale, Dla Piper, Cappelli Rccd e Linklaters. Per gli aspetti real estate tecnici e valutativi le parti sono state assistite da Cushman & Wakefield e Aeg & Partners. Mediobanca e Deloitte hanno agito in qualità di advisor finanziari, mentre Gatti Pavesi Bianchi Ludovici ha analizzato gli aspetti fiscali dell’operazione. Il gruppo Statuto è stato assistito dallo studio Baker McKenzie.\r

\r

Proprio il gruppo Statuto è peraltro già proprietario di alcuni dei più prestigiosi hotel italiani, tra cui il Four Seasons, il Mandarin e il Rosewood Milano, nonché il San Domenico Palace di Taormina, le Ginestre di Arzachena, il Danieli di Venezia e ulteriori due strutture in fase di realizzazione: l'Edition Rome e il W Hotel Milano. Six Senses si appresterebbe infine a inaugurare una terza struttura tricolore in Umbria, i cui lavori di realizzazione sono già in corso da quasi due anni: un golf resort ad Antognolla sviluppato su 600 ettari, che sorgerà all’interno di un castello del dodicesimo secolo di proprietà del magnate russo Andrey Yakunin. Le stime parlano di un investimento di 150 milioni euro per 71 camere, 79 residenze e una spa.","post_title":"In arrivo un nuovo Six Senses a Milano di proprietà del gruppo Statuto","post_date":"2023-03-03T12:59:23+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1677848363000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"440680","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Royal Caribbean International sta vivendo le settimane migliori di sempre con un aumento delle prenotazioni del 30% rispetto alla fine del 2019 e con ottimi ricavi netti per passeggero. La flotta è in continua crescita, con una costante attenzione alla sostenibilità e all’ambiente. Mentre è grande l’attesa per l’arrivo di Icon of the Seas, la più grande nave a gnl oggi disponibile e in partenza a dicembre verso i Caraibi, Gianni Rotondo, general manager Emea region di Rcl, parla dell’Italia: «Quest’anno anche il nostro Paese è rientrato in schemi di prenotazione anticipata simili a quelli del 2019, ma la capacità delle navi europee si sta riempiendo molto velocemente ed è quindi necessario prenotare per tempo. Tre unità Royal Caribbean sono in particolare basate in Italia. Da Roma partono la Simphony of the Seas, che offre itinerari nel Mediterraneo occidentale, e la nuova Odissey of the Seas, che farà il Mediterraneo orientale. Poi c’è la Explorer of the Seas da Ravenna, porto esclusivo di Rcl in Italia. Sulle navi in partenza dalla nostra Penisola, in particolare a luglio e ad agosto, personalizziamo il prodotto: il canale televisivo e le informazioni a bordo sono anche in lingua italiana e molti uomini dell’equipaggio sono connazionali. Abbiamo poi formato degli Italian Ambassador che saranno a esclusiva disposizione dei viaggiatori, migliorando l’esperienza di bordo».\r

\r

Tra le promozioni in corso, le cabine a prezzi agevolati per il secondo ospite e, pensando alle famiglie, l’offerta per i ragazzi a 99 euro per il terzo e quarto letto. Infine, un grande progetto di Royal Caribbean rivolto al mondo del trade: «Dal 7 all’11 maggio organizzeremo il più grande Seminar at Sea - conclude infatti Rotondo -: un programma di formazione aperto a 450 agenti europei, 40 dei quali italiani. Vorremmo avere a bodo agenti che vendono il nostro prodotto, ma non hanno mai provato l’esperienza Royal Caribbean: la mini-crociera si svolgerà sulla Simphony of the Seas, nel corso del suo riposizionamento da Barcellona a Roma, prima di cominciare la stagione nel Mediterraneo».","post_title":"Rcl: cresce la domanda. A maggio una crociera per le adv europee","post_date":"2023-03-03T12:16:07+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1677845767000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"440298","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_440300\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Il presidente Ehma, Panos Almyantis, consegna il premio a Emmy Stoel[/caption]\r

\r

E' Emmy Stoel la European hotel manager of the year Ehma 2023. La general manager del Sofitel Legend The Grand Amsterdam è stata premiata in occasione dell'assemblea generale della European Hotel Managers Association svoltasi recentemente a Lisbona. Il riconoscimento va ogni anno al socio attivo che ha ottenuto risultati gestionali eccezionali durante i 12 mesi precedenti e in tutta la propria carriera.\r

Con una lunga carriera nel settore dell'ospitalità di lusso, esperta di gastronomia e di gestione, Emmy Stoel si è laureata presso la Hotel management school di Maastricht; con un gmp presso la Cornell University, ha iniziato la propria carriera nel 1989 presso l'hotel de Arendshoeve. Negli anni successivi ha ricoperto diverse posizioni dirigenziali presso gli hotel Hilton e Okura Amsterdam, dove ha lavorato come general manager per sei anni. Il gruppo Accor ha assegnato a Emmy Stoel la posizione di general nanager del Sofitel Legend The Grand Amsterdam nel 2019. Ha ricevuto numerosi premi, tra cui l'Ehma Sustainability Award by Diversey 2021, il Virtuoso Culture Award 2021 per i suoi progetti Artists in Residence , i Villegiature Awards 2021 – Gran Premio Miglior Servizio in un hotel del mondo. Recentemente è stata premiata tra i top 100 Best hotel general managers per il 2022.","post_title":"Emmy Stoel, European hotel manager of the year Ehma 2023","post_date":"2023-02-27T13:46:27+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1677505587000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"440281","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Suddivisi in 23 viaggi e due Grand Journeys da settembre 2024 ad aprile 2025, le crociere abbracceranno 24 Paesi, alla scoperta di 73 destinazioni uniche nel loro genere, di cui ben otto mai raggiunte prima. Il brand luxury di casa Msc, Explora Journeys, apre le vendite per gli itinerari autunno-inverno 2024/2025, che si svolgeranno da settembre dell'anno prossimo ad aprile 2025. Tra le nuove località in programma spiccano in particolare Macapá, Alter do Chaõ e Manaus lungo il Rio delle Amazzoni, nonché l'isola del Diavolo nella Guyana francese.\r

\r

La proposta include tra gli altri il Journey to Trailing Whales and Falling Leaves: un'esperienza di otto notti alla scoperta delle balene e del Nord America in autunno. Il viaggio inizierà l'8 ottobre 2024 da New York alla volta di Boston, Portland e Halifax, per poi passare attraverso i mistici corridoi Blu delle balene e il golfo di San Lorenzo, con rotta finale verso Québec City.\r

\r

Per la prima volta nella sua storia, Explora Journeys offrirà poi due diversi viaggi di sette notti a bordo della Explora I lungo il Rio delle Amazzoni, caratterizzati da escursioni in kayak a lume di torcia e tour a terra alla scoperta dei villaggi locali. A Journey into Wild and Wonderful Amazonia partirà il 22 novembre 2024 da Bridgetown, Barbados. La prima destinazione sarà l'isola del Diavolo nella Guyana francese, da cui si farà rotta verso Macapá, Alter do Chaõ e Manaus in Brasile. A Journey to the Meeting Waters on the Almighty Amazon partirà il 29 novembre 2024, risalendo il Rio delle Amazzoni fino a Macapá, dirigendosi poi a Bequia prima di fare ritorno a Bridgetown.\r

\r

A Journey of Tantalising Transatlantic Adventures è un'esperienza di 14 notti attraverso l'Atlantico. Explora I partirà da Bridgetown il 3 aprile 2025, direzione Europa, viaggiando verso Capo Verde. A Grand Journey to Amazonia & Tropical Isles (28 notti) e A Grand Transatlantic Odyssey in the Atlantic (32 notti), offriranno poi agli ospiti anche la possibilità di provare tutte le emozioni di una traversata oceanica.\r

\r

\"Gli ospiti avranno l'opportunità di immergersi in una coinvolgente celebrazione delle culture del mondo: dai tour privati al MoMa di New York alle escursioni in battello nell'Amazzonia - commenta la head of itinerary planning and destination experiences di Explora Journeys, Sacha Rougier -. Scopriranno il blu unico dei Caraibi e a Rio potranno assistere allo spettacolo più grandioso del mondo da una prospettiva esclusiva e coinvolgente: grazie alle nostre Experience, i nostri ospiti potranno infatti unirsi ai festeggiamenti fianco a fianco con i protagonisti della sfilata\".","post_title":"Explora Journeys apre le vendite degli itinerari autunno-inverno 2024-2025 della Explora I","post_date":"2023-02-27T12:35:12+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1677501312000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"440155","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Sarà battezzata il prossimo 4 maggio ad Amsterdam la Diana. Terza nave della flotta Swan Hellenic, l'unità disporrà di 96 spaziose cabine e suite, la maggior parte delle quali con ampi balconi e in grado di ospitare un totale di 192 passeggeri, nonché di un team di bordo di 141 persone. Saranno poi presenti un teatro dedicato alle presentazioni e alle conferenze, una serie di Zodiac da spedizione, una palestra, una spa, una sauna panoramica, un ristorante, una cantina, una sala club e una piscina con grill. La Diana è dotata di un sistema di propulsione diesel-elettrico da 4,6 megawatt con riduzione catalitica selettiva e di uno scafo Pc6 antighiaccio rinforzato, nonché di stabilizzatori extra-large. Con una lunghezza di 125 metri, la nave, dal peso di 12.100 tonnellate, è stata appositamente progettata per esplorare i luoghi più suggestivi e inaccessibili del Pianeta. Come le gemelle Minerva e Vega, soddisfa inoltre le più recenti normative ambientali ed è completamente autosufficiente fino a 40 giorni o 8 mila miglia nautiche.\r

\r

Madrina del battesimo sarà Valerie Ann Wilson. Nota non solo come fondatrice e ceo di Valerie Wilson Travel, Valerie è anche presidente emerita del Global member advisory board della rete di consulenti di viaggio di lusso Virtuoso e presidente emerito del comitato Virtuoso Hotels & Resorts. Valerie ha ottenuto innumerevoli riconoscimenti, tra cui il Lifetime achievement di Virtuoso e Travel Weekly.\r

\r

Valerie rimarrà a bordo come ospite di gruppi vip anche durante la crociera inaugurale della Diana, intitolata Norway Explored, con destinazione Tromsø, in partenza la stessa sera del 4 maggio. Dopo aver visitato l'arcipelago tedesco di Helgoland, la nave farà scalo a Mandal, la città più meridionale della Norvegia, e inizierà a risalire quasi tutta la costa norvegese. Accompagnatore d’eccezione per tutta la durata della prima crociera di spedizione culturale, Terje Leiren, che condividerà con gli ospiti le sue conoscenze specialistiche, le sue intuizioni e la sua compagnia. Leiren è professore emerito di storia e studi scandinavi presso la university of Washington, a Seattle, ed è stato il primo titolare della Sverre arestad endowed chair in Norwegian Studies (2007-2017).\r

\r

Dopo aver completato la sua stagione artica che prevede sette crociere, la Diana farà rotta verso il Mediterraneo, per quello che rappresenta lo storico ritorno di Swan Hellenic nella regione per la quale il concetto di crociera di spedizione culturale è stato originariamente creato. Poi si spingerà ancora oltre, proseguendo attraverso il canale di Suez verso le Paradise Islands, il Madagascar e l'Africa del Sud, sulla rotta per l'Antartide.","post_title":"Si avvicina il battesimo della Diana, terza unità della flotta Swan Hellenic","post_date":"2023-02-24T10:18:04+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1677233884000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"440094","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Msc Euribia: un investimento pari a circa 1 miliardo di euro per la nuova nave ammiraglia, sarà la seconda di Msc Crociere ad essere alimentata a Gnl, uno dei combustibili marini più puliti disponibile su scala, e sarà inoltre dotata di ulteriori tecnologie ambientali, tra cui il sistema \"Baltic Standard\", la gestione dei rifiuti e le misure di efficienza energetica.\r

\r

La nave simboleggia l'impegno della compagnia nella protezione degli oceani ed è per questo che è stato scelto il porto di Copenaghen come location per la Cerimonia di Battesimo, visto il profondo impegno nel rispetto del mare e nella sostenibilità ambientale del luogo.\r

\r

La nave sarà caratterizzata da un affresco, progettato dal graphic artist tedesco Alex Flaemig.\r

\r

Euribia prende il nome dall'antica dea Eurybia, che sfruttava i venti, le condizioni atmosferiche e le costellazioni per dominare i mari.\r

\r

La cerimonia di battesimo della futura ammiraglia si terrà a Copenaghen l’8 di giugno.\r

\r

Msc Euribia passerà la propria stagione inaugurale in Nord Europa dove, a partire dal 10 giugno, offrirà crociere di 7 notti da Kiel, in Germania, e Copenaghen, in Danimarca, verso i fiordi norvegesi, tra cui Geiranger, Ålesund e Flaam.","post_title":"Msc Euribia: cerimonia di battesimo a Copenaghen l'8 giugno","post_date":"2023-02-23T11:47:50+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1677152870000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"440045","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":" Focus sulle esperienze che identificano la destinazione stessa e su una visione più allargata del Paese, non semplicemente limitata a Praga: questi alcuni degli atout 2023 di CzechTourism, che ha grandi aspettative per l'anno appena iniziato, come spiegano il direttore Italia, Lubos Rosenberg e la responsabile trade, Lara Cereda. \"L'obiettivo è quello di riallinearci ai numeri del 2019, dopo un 2022 soddisfacente che si è concluso con 251.689 arrivi dall'Italia (dato che include le sole strutture ricettive sopra le 10 camere) - il 35% in meno rispetto al dato pre-Covid - per un totale di 657.535 pernottamenti e una media di 3,6 giorni di permanenza. Ma nei mesi autunnali e invernali gli arrivi si sono attestati quasi al 90% dei livelli pre pandemia e il trend prosegue, tanto da consentirci di stimare un pieno recupero\". \r

\r

E se finora \"l'80% circa dei pernottamenti è stato circoscritto alla capitale\", ora si punta a spostare l'interesse dei visitatori al di fuori della città, puntando ad esempio \"sulla Valle del Cristallo, distretto artigianale a circa un'ora e mezza da Praga dove nasce il celebre cristallo di Boemia. Meta ideale sia per il turismo organizzato ma anche per gli individuali\". Allo stesso modo si punta a rilanciare \"le vacanze attive e il turismo en plein air specie sul fronte dell'offerta cicloturistica\". Infine, grande attenzione alla proposta \"food naturalmente abbinato alla birra: lo storico brand Urquell sarà protagonista - a maggio - dell'apertura in piazza Venceslao, nel cuore storico di Praga, del Pilsner Urquell The Original Experience, un grande centro tematico –sulla falsa riga della Guinness Storehouse di Dublino e dell’Heineken Experience di Amsterdam - alla scoperta della prima birra bionda al mondo grazie ad un tour interattivo (anche in italiano). Al suo interno ristorante, shop, spazi per meeting e addirittura una scuola di spillatura\".\r

\r

Numerose le novità del ricettivo, \"soprattutto sul segmento up-level, dove spiccano ad esempio l'Andaz Prague Hotel (Hyatt), lo Stages Hotel Prague, il Tribute Portfolio Hotel (Marriott) e The Julius Residence nuovo concept d’accoglienza fatto di piccoli appartamenti di lusso; e ancora le riaperture dell'ex Hotel Alcron, ribattezzato Almanacco X, e dell'ex Hotel Evropa, che si chiamerà W Prague Hotel\". Proprio negli anni della pandemia l'industria alberghiera del Paese ha investito per rinnovare e ristruttura la propria offerta, tanto che oggi \"nella sola capitale troviamo 1.712 posti letto in più e 1.130 metri quadrati di nuovi spazi per meeting e congressi”.\r

\r

Da ultimo, ma certo non per importanza, nuova linfa anche per i collegamenti aerei dall'Italia \"con il grande dispiegamento delle low cost, Ryanair in primis che da fine marzo aggiungerà la nuova rotta da Milano Bergamo a Brno, così come la Rimini-Praga; confermati poi i voli di Wizz Air, easyJet, Eurowings e Smartwings, questi ultimi votati ai flussi incoming dalla Czechia\".\r

\r

[gallery ids=\"440049,440046,440047\"]\r

\r

","post_title":"Il 2023 della Czechia punta sulle esperienze e rilancia i territori oltre Praga","post_date":"2023-02-23T08:46:11+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1677141971000]}]}}