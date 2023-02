Explora Journeys apre le vendite degli itinerari autunno-inverno 2024-2025 della Explora I Suddivisi in 23 viaggi e due Grand Journeys da settembre 2024 ad aprile 2025, le crociere abbracceranno 24 Paesi, alla scoperta di 73 destinazioni uniche nel loro genere, di cui ben otto mai raggiunte prima. Il brand luxury di casa Msc, Explora Journeys, apre le vendite per gli itinerari autunno-inverno 2024/2025, che si svolgeranno da settembre dell’anno prossimo ad aprile 2025. Tra le nuove località in programma spiccano in particolare Macapá, Alter do Chaõ e Manaus lungo il Rio delle Amazzoni, nonché l’isola del Diavolo nella Guyana francese. La proposta include tra gli altri il Journey to Trailing Whales and Falling Leaves: un’esperienza di otto notti alla scoperta delle balene e del Nord America in autunno. Il viaggio inizierà l’8 ottobre 2024 da New York alla volta di Boston, Portland e Halifax, per poi passare attraverso i mistici corridoi Blu delle balene e il golfo di San Lorenzo, con rotta finale verso Québec City. Per la prima volta nella sua storia, Explora Journeys offrirà poi due diversi viaggi di sette notti a bordo della Explora I lungo il Rio delle Amazzoni, caratterizzati da escursioni in kayak a lume di torcia e tour a terra alla scoperta dei villaggi locali. A Journey into Wild and Wonderful Amazonia partirà il 22 novembre 2024 da Bridgetown, Barbados. La prima destinazione sarà l’isola del Diavolo nella Guyana francese, da cui si farà rotta verso Macapá, Alter do Chaõ e Manaus in Brasile. A Journey to the Meeting Waters on the Almighty Amazon partirà il 29 novembre 2024, risalendo il Rio delle Amazzoni fino a Macapá, dirigendosi poi a Bequia prima di fare ritorno a Bridgetown. A Journey of Tantalising Transatlantic Adventures è un’esperienza di 14 notti attraverso l’Atlantico. Explora I partirà da Bridgetown il 3 aprile 2025, direzione Europa, viaggiando verso Capo Verde. A Grand Journey to Amazonia & Tropical Isles (28 notti) e A Grand Transatlantic Odyssey in the Atlantic (32 notti), offriranno poi agli ospiti anche la possibilità di provare tutte le emozioni di una traversata oceanica. “Gli ospiti avranno l’opportunità di immergersi in una coinvolgente celebrazione delle culture del mondo: dai tour privati al MoMa di New York alle escursioni in battello nell’Amazzonia – commenta la head of itinerary planning and destination experiences di Explora Journeys, Sacha Rougier -. Scopriranno il blu unico dei Caraibi e a Rio potranno assistere allo spettacolo più grandioso del mondo da una prospettiva esclusiva e coinvolgente: grazie alle nostre Experience, i nostri ospiti potranno infatti unirsi ai festeggiamenti fianco a fianco con i protagonisti della sfilata”.

Articoli che potrebbero interessarti:

Array ( [0] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 440281 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Suddivisi in 23 viaggi e due Grand Journeys da settembre 2024 ad aprile 2025, le crociere abbracceranno 24 Paesi, alla scoperta di 73 destinazioni uniche nel loro genere, di cui ben otto mai raggiunte prima. Il brand luxury di casa Msc, Explora Journeys, apre le vendite per gli itinerari autunno-inverno 2024/2025, che si svolgeranno da settembre dell'anno prossimo ad aprile 2025. Tra le nuove località in programma spiccano in particolare Macapá, Alter do Chaõ e Manaus lungo il Rio delle Amazzoni, nonché l'isola del Diavolo nella Guyana francese. La proposta include tra gli altri il Journey to Trailing Whales and Falling Leaves: un'esperienza di otto notti alla scoperta delle balene e del Nord America in autunno. Il viaggio inizierà l'8 ottobre 2024 da New York alla volta di Boston, Portland e Halifax, per poi passare attraverso i mistici corridoi Blu delle balene e il golfo di San Lorenzo, con rotta finale verso Québec City. Per la prima volta nella sua storia, Explora Journeys offrirà poi due diversi viaggi di sette notti a bordo della Explora I lungo il Rio delle Amazzoni, caratterizzati da escursioni in kayak a lume di torcia e tour a terra alla scoperta dei villaggi locali. A Journey into Wild and Wonderful Amazonia partirà il 22 novembre 2024 da Bridgetown, Barbados. La prima destinazione sarà l'isola del Diavolo nella Guyana francese, da cui si farà rotta verso Macapá, Alter do Chaõ e Manaus in Brasile. A Journey to the Meeting Waters on the Almighty Amazon partirà il 29 novembre 2024, risalendo il Rio delle Amazzoni fino a Macapá, dirigendosi poi a Bequia prima di fare ritorno a Bridgetown. A Journey of Tantalising Transatlantic Adventures è un'esperienza di 14 notti attraverso l'Atlantico. Explora I partirà da Bridgetown il 3 aprile 2025, direzione Europa, viaggiando verso Capo Verde. A Grand Journey to Amazonia & Tropical Isles (28 notti) e A Grand Transatlantic Odyssey in the Atlantic (32 notti), offriranno poi agli ospiti anche la possibilità di provare tutte le emozioni di una traversata oceanica. "Gli ospiti avranno l'opportunità di immergersi in una coinvolgente celebrazione delle culture del mondo: dai tour privati al MoMa di New York alle escursioni in battello nell'Amazzonia - commenta la head of itinerary planning and destination experiences di Explora Journeys, Sacha Rougier -. Scopriranno il blu unico dei Caraibi e a Rio potranno assistere allo spettacolo più grandioso del mondo da una prospettiva esclusiva e coinvolgente: grazie alle nostre Experience, i nostri ospiti potranno infatti unirsi ai festeggiamenti fianco a fianco con i protagonisti della sfilata". [post_title] => Explora Journeys apre le vendite degli itinerari autunno-inverno 2024-2025 della Explora I [post_date] => 2023-02-27T12:35:12+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1677501312000 ) ) [1] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 440276 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Invece Airbnb è esente da Iva. Non se ne capisce il motivo, ma è così. Non si paga per la mediazione. Né dichiarare ciò che ha fatturato il fornitore per conto del quale opera Airbnb o piattaforme simili. La Commissione europea sta elaborando una riforma del regolamento per addebitare questa imposta alla piattaforma americana, anche se, cosa più importante, ciò consentirà di conoscere tutta la sua fatturazione e, soprattutto, quella delle sue case, che avranno terminato il regime fiscale opachi in cui vive che è senza tema di smentite uno dei punti neri per il fisco. Bruxelles intende riformare l'Iva per tassare la commercializzazione dei servizi turistici, obbligando le piattaforme che agiscono da intermediari a farsi carico dell'Iva dovuta sulla transazione. Il progetto prevede che la piattaforma debba detrarre l'importo dell'Iva che deve andare all'host, proprietario della casa. Le piattaforme non vendono il prodotto, ma vendono per conto del proprietario che dovrebbe poi dichiarare il proprio reddito. Questa nuova norma, come pubblicata da L'Echo Touristique, escluderà le agenzie di viaggio che continueranno come prima, con un regime Iva specifico. La piattaforma, secondo questo provvedimento europeo, non avrebbe diritto a beneficiare di alcuna esenzione applicabile alla transazione. Questa misura non è ancora entrata in vigore e dovrebbe essere pronta entro il 1° gennaio 2025. [post_title] => La Commissione europea vuole (finalmente) far pagare l'Iva a Airbnb [post_date] => 2023-02-27T11:38:48+00:00 [category] => Array ( [0] => mercato_e_tecnologie ) [category_name] => Array ( [0] => Mercato e tecnologie ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1677497928000 ) ) [2] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 440269 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_440273" align="alignleft" width="300"] Franco Gattinoni[/caption] Dalla crisi generata dalla pandemia il gruppo Gattinoni è uscito non solo indenne ma addirittura rafforzato, grazie agli investimenti perseguiti. A metà del 2022 ha portato a compimento l’acquisizione del 100% di Robintur Travel Group (la capogruppo Robintur e le numerose società controllate), diventando uno dei più importanti player turistici italiani leader nei settori travel, business travel ed eventi. Il gruppo ha chiuso il 2022 con un fatturato di 492 milioni di euro, e 1.183 milioni di euro come valore gestito di contratti commerciali. Si prevede che l’imminente chiusura ufficiale del bilancio (esercizio 1° gennaio – 31 dicembre 2022) evidenzi anche risultati finali positivi, malgrado il 2022 sia stato un anno ancora caratterizzato da molte incertezze e da una ripresa reale commerciale solo avvenuta nel mese di aprile, post crisi pandemica. Nonostante le ben note condizioni congiunturali, il Gruppo Gattinoni ha costantemente investito ai fini della crescita, in termini di acquisizioni societarie, tecnologia, risorse umane e prodotti. Gli obiettivi per l’anno 2023 sono di raggiungere 636 milioni di euro come fatturato di gruppo e 1.473 milioni di euro come valore gestito di contratti commerciali. «In controtendenza in questi anni molto complessi e di crisi abbiamo continuato a investire fortemente in tecnologia, personale e sviluppo. Oggi il gruppo è grande, sano, ramificato, forte dei valori che nel tempo non sono cambiati ma anzi si sono rafforzati - ha commentato Franco Gattinoni, presidente Gruppo Gattinoni -. Visioni, progetti di crescita ambiziosi, sinergie, un concetto di imprenditorialità sempre proiettato verso il futuro. Nel 2022 il business si è sviluppato da aprile, i numeri consuntivi sono perciò di tutto rispetto e siamo molto soddisfatti considerando un esercizio spalmato su 9 mesi anziché 12. Con la chiusura del bilancio 2022 prevediamo anche risultati finali positivi. Rispetto agli obiettivi per l’anno 2023 il mese di gennaio segna già un superamento del 15%, ci auguriamo nella prosecuzione di questo trend. Uno dei nostri punti di forza è la coesione fra risorse umane; il riassetto societario e le modifiche che interverranno puntano ad ottimizzare, valorizzando le competenze e lo spirito di squadra che anche il mercato ci riconosce». Robintour L’acquisizione di Robintur a giugno 2022 e della galassia di società collegate ha comportato lo studio di una riorganizzazione societaria del Gruppo Gattinoni che verrà attuata pienamente fra il 2023 e il 2024 e che porterà ad una semplificazione e razionalizzazione; alla holding capogruppo Gattinoni & Co faranno capo solo tre società distinte dedicate al Travel (prodotto e agenzie), al Business Travel e agli Eventi così da rendere anche più chiare e riconoscibili le attività delle diverse aree di business del Gruppo. In linea con il nuovo sociogramma è in atto una riorganizzazione manageriale e dello staff direttivo, ai fini di rafforzare le singole business unit e strutturarle al meglio. Il direttore generale Sergio Testi assumerà un ruolo più strategico e di coordinamento delle tre aree di business. Il riassetto strategico e operativo è essenziale, perché coinvolge un numero significativo di risorse umane; il Gruppo Gattinoni conta infatti oggi 800 fra dipendenti e collaboratori; nell’ultimo trimestre sono state confermate 80 nuove assunzioni a cui ne seguiranno altre nei prossimi mesi. Si convalida quindi l'impegno del gruppo di investire e valorizzare le proprie risorse potenziando gli staff, a fronte dell’andamento positivo di tutte le business unit. Impegno che si è mantenuto anche durante la pandemia, grazie anche agli ammortizzatori sociali che hanno permesso di non disperdere il patrimonio umano del gruppo. Le sedi Attualmente il gruppo Gattinoni si compone di 8 sedi: gli hub di Milano, Torino insieme alla sede di Bologna, sono le principali, cui si aggiungono le sedi operative di Monza, Lecco, Rimini, Roma e, novità 2023, Treviso. Relativamente al network di agenzie di viaggio, Gattinoni è il Gruppo in Italia con il maggior numero di agenzie di proprietà, 120 in totale a cui si aggiungono le 1.407 affiliate, per un totale di 1.527 agenzie in tutto il territorio nazionale. Le agenzie saranno oggetto di un progetto di rebranding che partirà dai punti vendita di proprietà e si completerà nel corso del 2023. Il progetto avrà al centro il nuovo logo Gattinoni Travel azzurro che identificherà le Gattinoni Travel Store, mentre per le agenzie affiliate si svolgerà entro il 2023 con una rivisitazione delle vetrofanie dei punti vendita Lo sviluppo del Gruppo Gattinoni in termini di volumi e di risorse non prescinde da valori di sostenibilità ambientale. Nel 2022 ha scelto di impegnarsi per diventare azienda Carbon Neutral, insieme alla startup Up2You, azienda B Corp fra le uniche 3 in Italia autorizzate a ritirare e gestire Carbon Credit VCS attraverso progetti certificati internazionalmente e su Blockchain; il progetto Carbon Neutral interesserà tutte le business unit del Gruppo e procederà per step. Oltre al percorso, in termini di viaggi, fiore all’occhiello del 2023 saranno i tour carbon neutral, che spiccheranno all’interno della programmazione; i tour carbon neutral, già disponibili nelle agenzie di viaggio Gattinoni, saranno a breve disponibili in vendita anche online sul sito gattinonitravel.it. [post_title] => Gruppo Gattinoni: fatturato 2022 a 492 milioni di euro. Obiettivo 2023 636 milioni [post_date] => 2023-02-27T11:24:37+00:00 [category] => Array ( [0] => mercato_e_tecnologie ) [category_name] => Array ( [0] => Mercato e tecnologie ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1677497077000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 440258 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_440266" align="alignleft" width="300"] Lola Diaz[/caption] Prosegue il processo di riorganizzazione del management europeo della banca letti Webbeds. Dopo l'approdo meno di un mese fa della nuova senior vice president sourcing for Europe, Stephanie Rogers, è questa la volta di Lola Diaz, appena nominata senior vice president sales, Europa della compagnia. La neo-responsabile vendite del Vecchio continente ha precedentemente operato in Webbeds come regional sales director per la penisola iberica, l'Italia e Israele. Prima di entrare nella sua attuale società, ha lavorato per 15 anni in Gta, società in cui ha ricoperto diverse posizioni di rilievo nelle vendite. “Sono davvero entusiasta di collaborare con i miei colleghi del commerciale di tutta Europa per incrementare ulteriormente la nostra crescita e continuare a ottenere grandi risultati, come quelli che stiamo già vedendo dall'inizio del 2023 - commenta la stessa Lola Diaz -. Mi sento fortunata a poter lavorare per un'azienda con tanta ambizione e determinazione. Non vedo l'ora di contribuire e di dare il mio supporto al nostro fantastico team e con l’aiuto del loro talento e potenziale portare WebBeds ancora più in alto". [post_title] => Lola Diaz nuova senior vice president sales Europa di Webbeds [post_date] => 2023-02-27T11:19:03+00:00 [category] => Array ( [0] => mercato_e_tecnologie ) [category_name] => Array ( [0] => Mercato e tecnologie ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1677496743000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 440193 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_440194" align="alignleft" width="300"] La Costa Fortuna[/caption] Tre nuovi itinerari per Costa Fortuna, che per la prima volta offrirà crociere di due settimane nel Mediterraneo, da est a ovest, fino alle Canarie, anche in piena estate. Dal 24 giugno al 19 agosto, la nave proporrà quindi un itinerario che comprende nella stessa vacanza due delle destinazioni più richieste e apprezzate del Mediterraneo: le isole greche e le isole Baleari. Il programma completo di queste crociere prevede Savona, Civitavecchia/Roma, Messina, quattro isole della Grecia, tra cui Creta Rodi, Mykonos, Santorini e Cefalonia, nonché Palma di Maiorca alle Baleari, e poi Barcellona e Marsiglia. Il secondo viaggio della Fortuna sarà invece dedicato alle Canarie, dove sarà possibile esplorare sino a cinque località di questo arcipelago (Arrecife, Puerto del Rosario, Las Palmas, San Sebastian de la Gomera, Santa Cruz de Tenerife), oltre a Madeira, Malaga, Savona e, su alcune partenze, Civitavecchia/Roma. Il programma va dal 29 aprile al 10 giugno, a cui si aggiungono anche le date del 2 e del 16 settembre. La terza proposta è invece disponibile il 16 aprile, il 30 settembre e il 14 ottobre: porterà alla scoperta di Istanbul (dove si potrà anche pernottare nelle partenze di settembre e ottobre) e di Izmir, in Turchia, nonché di Atene e Malta, oltre che di Savona, Civitavecchia/Roma, Catania, Barcellona e Marsiglia. Infine, in autunno, dal 28 ottobre sino a metà novembre, la Fortuna offrirà anche mini crociere di tre e quattro giorni nel Mediterraneo occidentale, a Barcellona e Marsiglia, con partenza da Savona. Le nuove proposte annunciate oggi andranno a rafforzare la presenza di Costa nel Mediterraneo. Oltre alla Fortuna, ci saranno infatti tre navi nel Mediterraneo occidentale e due navi in quello orientale, con crociere di una settimana. La Smeralda, la Toscana e la Diadema visiteranno Italia, Francia e Spagna; la Deliziosa partirà da Venezia/Marghera e Bari, per scoprire alcune delle più belle isole della Grecia, tra cui Mykonos e Santorini, mentre la Pacifica sarà posizionata sul nuovo porto di partenza di Taranto, diretta a Malta e nelle isole greche. “Dopo la ripartenza in Asia con la Serena, l’aggiunta della Fortuna alla nostra offerta nel Mediterraneo è un altro segnale molto positivo, che testimonia del crescente apprezzamento delle nostre crociere nel 2023 - spiega il direttore generale di Costa Crociere, Mario Zanetti -. Per la Fortuna, in particolare, abbiamo studiato itinerari davvero esclusivi, che solo noi proporremo nella prossima estate”. [post_title] => Novità Costa Fortuna: la prima volta delle crociere estive da 14 giorni nel Mediterraneo [post_date] => 2023-02-24T12:33:31+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1677242011000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 440186 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Un'ottantina di destinazioni a lungo raggio, tra cui Giappone, Stati Uniti e Sud Africa, più l'Europa per il medio. In totale si tratta di 5 mila posti volo già bloccati anche nel prezzo, dedicati alla costruzione di una serie di pacchetti realizzati sulla scia dei prodotti più richiesti in agenzia negli ultimi cinque anni. E' la novità Top Seller che il gruppo Alpitour dedica alle agenzie per i propri brand Turisanda, Press Tour e Made. "L'iniziativa è disponibile per tutte le adv contrattualizzate e viene comunicata esclusivamente tramite il canale trade - spiega il direttore commerciale della divisione tour operating, Alessandro Seghi -. Lanciata a inizio febbraio sarà valida fino a esaurimento posti e prevede commissioni più alte del normale. Al momento le mete più vendute sono proprio Giappone, Usa e Sud Africa, per un centinaio di pratiche chiuse in un paio di settimane circa". Prosegue inoltre la nuova strategia di incentivazione trimestrale di Alpitour che per il secondo semestre fiscale si concentra ora sulle partenze estive da maggio in avanti per il mare Italia, senza dimenticare però la coda invernale dei viaggi tra febbraio e aprile. "Per la prossima stagione calda abbiamo già 500 mila posti volo, tra Neos e altre compagnie, pronti a essere pacchettizzati - conclude Seghi -. Un'ultima novità sales importante, oltre alla Flexy Bag, è infine l'incentivazione per le vendite effettuate tramite il sistema di prenotazione proprietario online Lyte, che riconosce alle agenzie un ulteriore 2% di commissione". [post_title] => Ecco Top Seller di Alpitour: raggruppa i pacchetti più venduti negli ultimi 5 anni [post_date] => 2023-02-24T12:18:58+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( [0] => in-evidenza ) [post_tag_name] => Array ( [0] => In evidenza ) ) [sort] => Array ( [0] => 1677241138000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 440180 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_440181" align="alignleft" width="300"] Massimo Feruzzi, amministratore unico di Jfc e responsabile di Skipass Panorama Turismo.[/caption] In Italia il turismo invernale produce più di 10 miliardi. La neve manca, ma è l’ultima delle sfide nel percorso affrontato in questi ultimi anni dal turismo in bianco. Dopo la stagione provocata dal Covid-19, in più lo scorso inverno, in cui non si è riusciti a tornare sui livelli pre-pandemia. Quest’anno, per le vacanze, a buttare giù sono l’esplosione dei costi energetici ela mancanza di neve. Nonostante queste difficoltà le azioni del settore sono state buone, come spiega all'Ansa «Le previsioni di inizio stagione indicavano un fatturato di 9 miliardi 514 milioni di euro, ma il pre-consuntivo (ad oggi) porta tale valore a 10 miliardi 120 milioni in crescita rispetto lo scorso anno e molto vicino ai dati della stagione 2018/2019. La riduzione dei costi energetici permetterà alle aziende della filiera di ottenere margini superiori rispetto alle previsioni di inizio stagione». Rapido cambiamento Secondo Feruzzi è determinante mettere a punto una strategia decisa e precisa per i prossimi anni in quanto il turismo invernale è in rapido cambiamento. «Credo che per la montagna del domani siano indispensabili 5 azioni strategiche. In primo luogo la specializzazione: non tutto per tutti, ma destinazioni tematizzate per tipologia di cliente, disciplina sportiva, etc. La seconda è la socializzazione, ovvero uno sviluppo delle destinazioni montane come luoghi di relazione umana». [post_title] => Turismo invernale in crescita nonostante le avversità. Fatturato 10 miliardi [post_date] => 2023-02-24T11:26:51+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1677238011000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 440155 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Sarà battezzata il prossimo 4 maggio ad Amsterdam la Diana. Terza nave della flotta Swan Hellenic, l'unità disporrà di 96 spaziose cabine e suite, la maggior parte delle quali con ampi balconi e in grado di ospitare un totale di 192 passeggeri, nonché di un team di bordo di 141 persone. Saranno poi presenti un teatro dedicato alle presentazioni e alle conferenze, una serie di Zodiac da spedizione, una palestra, una spa, una sauna panoramica, un ristorante, una cantina, una sala club e una piscina con grill. La Diana è dotata di un sistema di propulsione diesel-elettrico da 4,6 megawatt con riduzione catalitica selettiva e di uno scafo Pc6 antighiaccio rinforzato, nonché di stabilizzatori extra-large. Con una lunghezza di 125 metri, la nave, dal peso di 12.100 tonnellate, è stata appositamente progettata per esplorare i luoghi più suggestivi e inaccessibili del Pianeta. Come le gemelle Minerva e Vega, soddisfa inoltre le più recenti normative ambientali ed è completamente autosufficiente fino a 40 giorni o 8 mila miglia nautiche. Madrina del battesimo sarà Valerie Ann Wilson. Nota non solo come fondatrice e ceo di Valerie Wilson Travel, Valerie è anche presidente emerita del Global member advisory board della rete di consulenti di viaggio di lusso Virtuoso e presidente emerito del comitato Virtuoso Hotels & Resorts. Valerie ha ottenuto innumerevoli riconoscimenti, tra cui il Lifetime achievement di Virtuoso e Travel Weekly. Valerie rimarrà a bordo come ospite di gruppi vip anche durante la crociera inaugurale della Diana, intitolata Norway Explored, con destinazione Tromsø, in partenza la stessa sera del 4 maggio. Dopo aver visitato l'arcipelago tedesco di Helgoland, la nave farà scalo a Mandal, la città più meridionale della Norvegia, e inizierà a risalire quasi tutta la costa norvegese. Accompagnatore d’eccezione per tutta la durata della prima crociera di spedizione culturale, Terje Leiren, che condividerà con gli ospiti le sue conoscenze specialistiche, le sue intuizioni e la sua compagnia. Leiren è professore emerito di storia e studi scandinavi presso la university of Washington, a Seattle, ed è stato il primo titolare della Sverre arestad endowed chair in Norwegian Studies (2007-2017). Dopo aver completato la sua stagione artica che prevede sette crociere, la Diana farà rotta verso il Mediterraneo, per quello che rappresenta lo storico ritorno di Swan Hellenic nella regione per la quale il concetto di crociera di spedizione culturale è stato originariamente creato. Poi si spingerà ancora oltre, proseguendo attraverso il canale di Suez verso le Paradise Islands, il Madagascar e l'Africa del Sud, sulla rotta per l'Antartide. [post_title] => Si avvicina il battesimo della Diana, terza unità della flotta Swan Hellenic [post_date] => 2023-02-24T10:18:04+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1677233884000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 440125 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Rotta decisa sull'Italia per Floa, filiale al 100% di Bnp Paribas e specialista delle soluzione 'buy now, pay later'. Presente nel nostro Paese dall'ottobre 2022, guarda con enorme interesse anche al settore del travel, dove esistono "ampie potenzialità di sviluppo" come afferma il country manager Italy, Andrea Boschi. "Il nostro ingresso in Italia è proprio focalizzato sulle soluzioni di finanziamento di breve durata, totalmente digitali con risposta istantanea". In altre parole: "Dilazione al massimo fino alle 4 rate, oppure pay later, con il cliente che paga i propri acquisiti in un’unica soluzione, dopo 30 giorni. Una formula molto semplice, totalmente digitale e che mira ad offrire al cliente la migliore user experience". Elemento distintivo rispetto ai non pochi competitor che si sono affacciati su questo mercato negli ultimissimi anni, è quello "di offrire un vero servizio finanziario per il partner, che a sua volta può customizzare e dare al cliente, adattandolo alle proprie esigenze e strategie, fino ad arrivare al white label. Il cliente rimane cliente del partner, mentre nel caso dei nostri competitor il servizio va sul cliente con servizi marketing che ruotano attorno alle loro app e wallet". Altro punto di forza della vendita assistita nel caso di un punto di vendita fisico, "come può essere un'agenzia di viaggio, è quello legato al fatto che non viene richiesta alcuna integrazione tecnica: il partner - in questo caso l'adv - accede alla nostra piattaforma e inserisce i dati del cliente, che a sua volta riceverà un sms con un link dove inserire solo i dati della carta di credito. Non ci sono firme digitali, otp o altro, arriva istantanea la risposta al partner e al cliente". Il modello di business a livello di costi prevede "due fee: o solo verso il merchant e il cliente non paga nulla; oppure - e anche questa possibilità ci distingue - una piccola fee per il cliente finale, nel qual caso il partner può decidere se attivare la gratuità, a sua discrezione". Floa è già leader di mercato in Francia per le soluzioni buy now pay later "con una quota attorno al 32% e 8.000 retailer attivi, e-commerce o punto di vendita fisico". Gli obiettivi di sviluppo mirano alla presenza in "14 paesi europei entro il 2024: ad oggi, oltre che in Francia e Italia, operiamo in Spagna, Portogallo, Belgio, Lussemburgo; entro fine 2023 apriremo anche in Olanda, Germania e Austria. Seguiranno infine il Nord Europa, incluso Regno Unito". La società sarà sponsor del prossimo Netcomm Forum - evento di riferimento per il digital retail - che si svolgerà a Milano i prossimi 17 e 18 maggio. [post_title] => Floa si fa largo sul mercato italiano del buy now, pay later. Travel nel mirino [post_date] => 2023-02-24T09:55:57+00:00 [category] => Array ( [0] => mercato_e_tecnologie ) [category_name] => Array ( [0] => Mercato e tecnologie ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1677232557000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "explora journeys apre le vendite degli itinerari autunno inverno 2024 2025 della explora i" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":111,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":2002,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"440281","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Suddivisi in 23 viaggi e due Grand Journeys da settembre 2024 ad aprile 2025, le crociere abbracceranno 24 Paesi, alla scoperta di 73 destinazioni uniche nel loro genere, di cui ben otto mai raggiunte prima. Il brand luxury di casa Msc, Explora Journeys, apre le vendite per gli itinerari autunno-inverno 2024/2025, che si svolgeranno da settembre dell'anno prossimo ad aprile 2025. Tra le nuove località in programma spiccano in particolare Macapá, Alter do Chaõ e Manaus lungo il Rio delle Amazzoni, nonché l'isola del Diavolo nella Guyana francese.\r

\r

La proposta include tra gli altri il Journey to Trailing Whales and Falling Leaves: un'esperienza di otto notti alla scoperta delle balene e del Nord America in autunno. Il viaggio inizierà l'8 ottobre 2024 da New York alla volta di Boston, Portland e Halifax, per poi passare attraverso i mistici corridoi Blu delle balene e il golfo di San Lorenzo, con rotta finale verso Québec City.\r

\r

Per la prima volta nella sua storia, Explora Journeys offrirà poi due diversi viaggi di sette notti a bordo della Explora I lungo il Rio delle Amazzoni, caratterizzati da escursioni in kayak a lume di torcia e tour a terra alla scoperta dei villaggi locali. A Journey into Wild and Wonderful Amazonia partirà il 22 novembre 2024 da Bridgetown, Barbados. La prima destinazione sarà l'isola del Diavolo nella Guyana francese, da cui si farà rotta verso Macapá, Alter do Chaõ e Manaus in Brasile. A Journey to the Meeting Waters on the Almighty Amazon partirà il 29 novembre 2024, risalendo il Rio delle Amazzoni fino a Macapá, dirigendosi poi a Bequia prima di fare ritorno a Bridgetown.\r

\r

A Journey of Tantalising Transatlantic Adventures è un'esperienza di 14 notti attraverso l'Atlantico. Explora I partirà da Bridgetown il 3 aprile 2025, direzione Europa, viaggiando verso Capo Verde. A Grand Journey to Amazonia & Tropical Isles (28 notti) e A Grand Transatlantic Odyssey in the Atlantic (32 notti), offriranno poi agli ospiti anche la possibilità di provare tutte le emozioni di una traversata oceanica.\r

\r

\"Gli ospiti avranno l'opportunità di immergersi in una coinvolgente celebrazione delle culture del mondo: dai tour privati al MoMa di New York alle escursioni in battello nell'Amazzonia - commenta la head of itinerary planning and destination experiences di Explora Journeys, Sacha Rougier -. Scopriranno il blu unico dei Caraibi e a Rio potranno assistere allo spettacolo più grandioso del mondo da una prospettiva esclusiva e coinvolgente: grazie alle nostre Experience, i nostri ospiti potranno infatti unirsi ai festeggiamenti fianco a fianco con i protagonisti della sfilata\".","post_title":"Explora Journeys apre le vendite degli itinerari autunno-inverno 2024-2025 della Explora I","post_date":"2023-02-27T12:35:12+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1677501312000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"440276","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Invece Airbnb è esente da Iva. Non se ne capisce il motivo, ma è così. Non si paga per la mediazione. Né dichiarare ciò che ha fatturato il fornitore per conto del quale opera Airbnb o piattaforme simili. \r

\r

La Commissione europea sta elaborando una riforma del regolamento per addebitare questa imposta alla piattaforma americana, anche se, cosa più importante, ciò consentirà di conoscere tutta la sua fatturazione e, soprattutto, quella delle sue case, che avranno terminato il regime fiscale opachi in cui vive che è senza tema di smentite uno dei punti neri per il fisco.\r

\r

Bruxelles intende riformare l'Iva per tassare la commercializzazione dei servizi turistici, obbligando le piattaforme che agiscono da intermediari a farsi carico dell'Iva dovuta sulla transazione.\r

\r

Il progetto prevede che la piattaforma debba detrarre l'importo dell'Iva che deve andare all'host, proprietario della casa. Le piattaforme non vendono il prodotto, ma vendono per conto del proprietario che dovrebbe poi dichiarare il proprio reddito.\r

\r

Questa nuova norma, come pubblicata da L'Echo Touristique, escluderà le agenzie di viaggio che continueranno come prima, con un regime Iva specifico.\r

\r

La piattaforma, secondo questo provvedimento europeo, non avrebbe diritto a beneficiare di alcuna esenzione applicabile alla transazione.\r

\r

Questa misura non è ancora entrata in vigore e dovrebbe essere pronta entro il 1° gennaio 2025.","post_title":"La Commissione europea vuole (finalmente) far pagare l'Iva a Airbnb","post_date":"2023-02-27T11:38:48+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1677497928000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"440269","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_440273\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Franco Gattinoni[/caption]\r

\r

Dalla crisi generata dalla pandemia il gruppo Gattinoni è uscito non solo indenne ma addirittura rafforzato, grazie agli investimenti perseguiti. A metà del 2022 ha portato a compimento l’acquisizione del 100% di Robintur Travel Group (la capogruppo Robintur e le numerose società controllate), diventando uno dei più importanti player turistici italiani leader nei settori travel, business travel ed eventi.\r

\r

Il gruppo ha chiuso il 2022 con un fatturato di 492 milioni di euro, e 1.183 milioni di euro come valore gestito di contratti commerciali. Si prevede che l’imminente chiusura ufficiale del bilancio (esercizio 1° gennaio – 31 dicembre 2022) evidenzi anche risultati finali positivi, malgrado il 2022 sia stato un anno ancora caratterizzato da molte incertezze e da una ripresa reale commerciale solo avvenuta nel mese di aprile, post crisi pandemica.\r

\r

Nonostante le ben note condizioni congiunturali, il Gruppo Gattinoni ha costantemente investito ai fini della crescita, in termini di acquisizioni societarie, tecnologia, risorse umane e prodotti. Gli obiettivi per l’anno 2023 sono di raggiungere 636 milioni di euro come fatturato di gruppo e 1.473 milioni di euro come valore gestito di contratti commerciali.\r

\r

«In controtendenza in questi anni molto complessi e di crisi abbiamo continuato a investire fortemente in tecnologia, personale e sviluppo. Oggi il gruppo è grande, sano, ramificato, forte dei valori che nel tempo non sono cambiati ma anzi si sono rafforzati - ha commentato Franco Gattinoni, presidente Gruppo Gattinoni -. Visioni, progetti di crescita ambiziosi, sinergie, un concetto di imprenditorialità sempre proiettato verso il futuro. Nel 2022 il business si è sviluppato da aprile, i numeri consuntivi sono perciò di tutto rispetto e siamo molto soddisfatti considerando un esercizio spalmato su 9 mesi anziché 12. Con la chiusura del bilancio 2022 prevediamo anche risultati finali positivi. Rispetto agli obiettivi per l’anno 2023 il mese di gennaio segna già un superamento del 15%, ci auguriamo nella prosecuzione di questo trend. Uno dei nostri punti di forza è la coesione fra risorse umane; il riassetto societario e le modifiche che interverranno puntano ad ottimizzare, valorizzando le competenze e lo spirito di squadra che anche il mercato ci riconosce».\r

Robintour\r

L’acquisizione di Robintur a giugno 2022 e della galassia di società collegate ha comportato lo studio di una riorganizzazione societaria del Gruppo Gattinoni che verrà attuata pienamente fra il 2023 e il 2024 e che porterà ad una semplificazione e razionalizzazione; alla holding capogruppo Gattinoni & Co faranno capo solo tre società distinte dedicate al Travel (prodotto e agenzie), al Business Travel e agli Eventi così da rendere anche più chiare e riconoscibili le attività delle diverse aree di business del Gruppo.\r

\r

In linea con il nuovo sociogramma è in atto una riorganizzazione manageriale e dello staff direttivo, ai fini di rafforzare le singole business unit e strutturarle al meglio. Il direttore generale Sergio Testi assumerà un ruolo più strategico e di coordinamento delle tre aree di business.\r

\r

Il riassetto strategico e operativo è essenziale, perché coinvolge un numero significativo di risorse umane; il Gruppo Gattinoni conta infatti oggi 800 fra dipendenti e collaboratori; nell’ultimo trimestre sono state confermate 80 nuove assunzioni a cui ne seguiranno altre nei prossimi mesi. Si convalida quindi l'impegno del gruppo di investire e valorizzare le proprie risorse potenziando gli staff, a fronte dell’andamento positivo di tutte le business unit. Impegno che si è mantenuto anche durante la pandemia, grazie anche agli ammortizzatori sociali che hanno permesso di non disperdere il patrimonio umano del gruppo.\r

Le sedi\r

Attualmente il gruppo Gattinoni si compone di 8 sedi: gli hub di Milano, Torino insieme alla sede di Bologna, sono le principali, cui si aggiungono le sedi operative di Monza, Lecco, Rimini, Roma e, novità 2023, Treviso.\r

\r

Relativamente al network di agenzie di viaggio, Gattinoni è il Gruppo in Italia con il maggior numero di agenzie di proprietà, 120 in totale a cui si aggiungono le 1.407 affiliate, per un totale di 1.527 agenzie in tutto il territorio nazionale. Le agenzie saranno oggetto di un progetto di rebranding che partirà dai punti vendita di proprietà e si completerà nel corso del 2023. Il progetto avrà al centro il nuovo logo Gattinoni Travel azzurro che identificherà le Gattinoni Travel Store, mentre per le agenzie affiliate si svolgerà entro il 2023 con una rivisitazione delle vetrofanie dei punti vendita\r

\r

Lo sviluppo del Gruppo Gattinoni in termini di volumi e di risorse non prescinde da valori di sostenibilità ambientale. Nel 2022 ha scelto di impegnarsi per diventare azienda Carbon Neutral, insieme alla startup Up2You, azienda B Corp fra le uniche 3 in Italia autorizzate a ritirare e gestire Carbon Credit VCS attraverso progetti certificati internazionalmente e su Blockchain; il progetto Carbon Neutral interesserà tutte le business unit del Gruppo e procederà per step. Oltre al percorso, in termini di viaggi, fiore all’occhiello del 2023 saranno i tour carbon neutral, che spiccheranno all’interno della programmazione; i tour carbon neutral, già disponibili nelle agenzie di viaggio Gattinoni, saranno a breve disponibili in vendita anche online sul sito gattinonitravel.it.\r

\r

","post_title":"Gruppo Gattinoni: fatturato 2022 a 492 milioni di euro. Obiettivo 2023 636 milioni","post_date":"2023-02-27T11:24:37+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1677497077000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"440258","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_440266\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Lola Diaz[/caption]\r

\r

Prosegue il processo di riorganizzazione del management europeo della banca letti Webbeds. Dopo l'approdo meno di un mese fa della nuova senior vice president sourcing for Europe, Stephanie Rogers, è questa la volta di Lola Diaz, appena nominata senior vice president sales, Europa della compagnia. La neo-responsabile vendite del Vecchio continente ha precedentemente operato in Webbeds come regional sales director per la penisola iberica, l'Italia e Israele. Prima di entrare nella sua attuale società, ha lavorato per 15 anni in Gta, società in cui ha ricoperto diverse posizioni di rilievo nelle vendite.\r

\r

“Sono davvero entusiasta di collaborare con i miei colleghi del commerciale di tutta Europa per incrementare ulteriormente la nostra crescita e continuare a ottenere grandi risultati, come quelli che stiamo già vedendo dall'inizio del 2023 - commenta la stessa Lola Diaz -. Mi sento fortunata a poter lavorare per un'azienda con tanta ambizione e determinazione. Non vedo l'ora di contribuire e di dare il mio supporto al nostro fantastico team e con l’aiuto del loro talento e potenziale portare WebBeds ancora più in alto\".","post_title":"Lola Diaz nuova senior vice president sales Europa di Webbeds","post_date":"2023-02-27T11:19:03+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1677496743000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"440193","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_440194\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] La Costa Fortuna[/caption]\r

\r

Tre nuovi itinerari per Costa Fortuna, che per la prima volta offrirà crociere di due settimane nel Mediterraneo, da est a ovest, fino alle Canarie, anche in piena estate. Dal 24 giugno al 19 agosto, la nave proporrà quindi un itinerario che comprende nella stessa vacanza due delle destinazioni più richieste e apprezzate del Mediterraneo: le isole greche e le isole Baleari. Il programma completo di queste crociere prevede Savona, Civitavecchia/Roma, Messina, quattro isole della Grecia, tra cui Creta Rodi, Mykonos, Santorini e Cefalonia, nonché Palma di Maiorca alle Baleari, e poi Barcellona e Marsiglia.\r

Il secondo viaggio della Fortuna sarà invece dedicato alle Canarie, dove sarà possibile esplorare sino a cinque località di questo arcipelago (Arrecife, Puerto del Rosario, Las Palmas, San Sebastian de la Gomera, Santa Cruz de Tenerife), oltre a Madeira, Malaga, Savona e, su alcune partenze, Civitavecchia/Roma. Il programma va dal 29 aprile al 10 giugno, a cui si aggiungono anche le date del 2 e del 16 settembre. La terza proposta è invece disponibile il 16 aprile, il 30 settembre e il 14 ottobre: porterà alla scoperta di Istanbul (dove si potrà anche pernottare nelle partenze di settembre e ottobre) e di Izmir, in Turchia, nonché di Atene e Malta, oltre che di Savona, Civitavecchia/Roma, Catania, Barcellona e Marsiglia.\r

\r

Infine, in autunno, dal 28 ottobre sino a metà novembre, la Fortuna offrirà anche mini crociere di tre e quattro giorni nel Mediterraneo occidentale, a Barcellona e Marsiglia, con partenza da Savona. Le nuove proposte annunciate oggi andranno a rafforzare la presenza di Costa nel Mediterraneo. Oltre alla Fortuna, ci saranno infatti tre navi nel Mediterraneo occidentale e due navi in quello orientale, con crociere di una settimana. La Smeralda, la Toscana e la Diadema visiteranno Italia, Francia e Spagna; la Deliziosa partirà da Venezia/Marghera e Bari, per scoprire alcune delle più belle isole della Grecia, tra cui Mykonos e Santorini, mentre la Pacifica sarà posizionata sul nuovo porto di partenza di Taranto, diretta a Malta e nelle isole greche.\r

\r

“Dopo la ripartenza in Asia con la Serena, l’aggiunta della Fortuna alla nostra offerta nel Mediterraneo è un altro segnale molto positivo, che testimonia del crescente apprezzamento delle nostre crociere nel 2023 - spiega il direttore generale di Costa Crociere, Mario Zanetti -. Per la Fortuna, in particolare, abbiamo studiato itinerari davvero esclusivi, che solo noi proporremo nella prossima estate”.","post_title":"Novità Costa Fortuna: la prima volta delle crociere estive da 14 giorni nel Mediterraneo","post_date":"2023-02-24T12:33:31+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1677242011000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"440186","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Un'ottantina di destinazioni a lungo raggio, tra cui Giappone, Stati Uniti e Sud Africa, più l'Europa per il medio. In totale si tratta di 5 mila posti volo già bloccati anche nel prezzo, dedicati alla costruzione di una serie di pacchetti realizzati sulla scia dei prodotti più richiesti in agenzia negli ultimi cinque anni. E' la novità Top Seller che il gruppo Alpitour dedica alle agenzie per i propri brand Turisanda, Press Tour e Made. \"L'iniziativa è disponibile per tutte le adv contrattualizzate e viene comunicata esclusivamente tramite il canale trade - spiega il direttore commerciale della divisione tour operating, Alessandro Seghi -. Lanciata a inizio febbraio sarà valida fino a esaurimento posti e prevede commissioni più alte del normale. Al momento le mete più vendute sono proprio Giappone, Usa e Sud Africa, per un centinaio di pratiche chiuse in un paio di settimane circa\".\r

\r

Prosegue inoltre la nuova strategia di incentivazione trimestrale di Alpitour che per il secondo semestre fiscale si concentra ora sulle partenze estive da maggio in avanti per il mare Italia, senza dimenticare però la coda invernale dei viaggi tra febbraio e aprile. \"Per la prossima stagione calda abbiamo già 500 mila posti volo, tra Neos e altre compagnie, pronti a essere pacchettizzati - conclude Seghi -. Un'ultima novità sales importante, oltre alla Flexy Bag, è infine l'incentivazione per le vendite effettuate tramite il sistema di prenotazione proprietario online Lyte, che riconosce alle agenzie un ulteriore 2% di commissione\".","post_title":"Ecco Top Seller di Alpitour: raggruppa i pacchetti più venduti negli ultimi 5 anni","post_date":"2023-02-24T12:18:58+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1677241138000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"440180","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_440181\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Massimo Feruzzi, amministratore unico di Jfc e responsabile di Skipass Panorama Turismo.[/caption]\r

\r

In Italia il turismo invernale produce più di 10 miliardi. La neve manca, ma è l’ultima delle sfide nel percorso affrontato in questi ultimi anni dal turismo in bianco.\r

\r

Dopo la stagione provocata dal Covid-19, in più lo scorso inverno, in cui non si è riusciti a tornare sui livelli pre-pandemia. Quest’anno, per le vacanze, a buttare giù sono l’esplosione dei costi energetici ela mancanza di neve.\r

\r

Nonostante queste difficoltà le azioni del settore sono state buone, come spiega all'Ansa\r

\r

«Le previsioni di inizio stagione indicavano un fatturato di 9 miliardi 514 milioni di euro, ma il pre-consuntivo (ad oggi) porta tale valore a 10 miliardi 120 milioni in crescita rispetto lo scorso anno e molto vicino ai dati della stagione 2018/2019. La riduzione dei costi energetici permetterà alle aziende della filiera di ottenere margini superiori rispetto alle previsioni di inizio stagione».\r

Rapido cambiamento\r

Secondo Feruzzi è determinante mettere a punto una strategia decisa e precisa per i prossimi anni in quanto il turismo invernale è in rapido cambiamento.\r

\r

«Credo che per la montagna del domani siano indispensabili 5 azioni strategiche. In primo luogo la specializzazione: non tutto per tutti, ma destinazioni tematizzate per tipologia di cliente, disciplina sportiva, etc. La seconda è la socializzazione, ovvero uno sviluppo delle destinazioni montane come luoghi di relazione umana».","post_title":"Turismo invernale in crescita nonostante le avversità. Fatturato 10 miliardi","post_date":"2023-02-24T11:26:51+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1677238011000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"440155","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Sarà battezzata il prossimo 4 maggio ad Amsterdam la Diana. Terza nave della flotta Swan Hellenic, l'unità disporrà di 96 spaziose cabine e suite, la maggior parte delle quali con ampi balconi e in grado di ospitare un totale di 192 passeggeri, nonché di un team di bordo di 141 persone. Saranno poi presenti un teatro dedicato alle presentazioni e alle conferenze, una serie di Zodiac da spedizione, una palestra, una spa, una sauna panoramica, un ristorante, una cantina, una sala club e una piscina con grill. La Diana è dotata di un sistema di propulsione diesel-elettrico da 4,6 megawatt con riduzione catalitica selettiva e di uno scafo Pc6 antighiaccio rinforzato, nonché di stabilizzatori extra-large. Con una lunghezza di 125 metri, la nave, dal peso di 12.100 tonnellate, è stata appositamente progettata per esplorare i luoghi più suggestivi e inaccessibili del Pianeta. Come le gemelle Minerva e Vega, soddisfa inoltre le più recenti normative ambientali ed è completamente autosufficiente fino a 40 giorni o 8 mila miglia nautiche.\r

\r

Madrina del battesimo sarà Valerie Ann Wilson. Nota non solo come fondatrice e ceo di Valerie Wilson Travel, Valerie è anche presidente emerita del Global member advisory board della rete di consulenti di viaggio di lusso Virtuoso e presidente emerito del comitato Virtuoso Hotels & Resorts. Valerie ha ottenuto innumerevoli riconoscimenti, tra cui il Lifetime achievement di Virtuoso e Travel Weekly.\r

\r

Valerie rimarrà a bordo come ospite di gruppi vip anche durante la crociera inaugurale della Diana, intitolata Norway Explored, con destinazione Tromsø, in partenza la stessa sera del 4 maggio. Dopo aver visitato l'arcipelago tedesco di Helgoland, la nave farà scalo a Mandal, la città più meridionale della Norvegia, e inizierà a risalire quasi tutta la costa norvegese. Accompagnatore d’eccezione per tutta la durata della prima crociera di spedizione culturale, Terje Leiren, che condividerà con gli ospiti le sue conoscenze specialistiche, le sue intuizioni e la sua compagnia. Leiren è professore emerito di storia e studi scandinavi presso la university of Washington, a Seattle, ed è stato il primo titolare della Sverre arestad endowed chair in Norwegian Studies (2007-2017).\r

\r

Dopo aver completato la sua stagione artica che prevede sette crociere, la Diana farà rotta verso il Mediterraneo, per quello che rappresenta lo storico ritorno di Swan Hellenic nella regione per la quale il concetto di crociera di spedizione culturale è stato originariamente creato. Poi si spingerà ancora oltre, proseguendo attraverso il canale di Suez verso le Paradise Islands, il Madagascar e l'Africa del Sud, sulla rotta per l'Antartide.","post_title":"Si avvicina il battesimo della Diana, terza unità della flotta Swan Hellenic","post_date":"2023-02-24T10:18:04+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1677233884000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"440125","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Rotta decisa sull'Italia per Floa, filiale al 100% di Bnp Paribas e specialista delle soluzione 'buy now, pay later'. Presente nel nostro Paese dall'ottobre 2022, guarda con enorme interesse anche al settore del travel, dove esistono \"ampie potenzialità di sviluppo\" come afferma il country manager Italy, Andrea Boschi. \r

\r

\"Il nostro ingresso in Italia è proprio focalizzato sulle soluzioni di finanziamento di breve durata, totalmente digitali con risposta istantanea\". In altre parole: \"Dilazione al massimo fino alle 4 rate, oppure pay later, con il cliente che paga i propri acquisiti in un’unica soluzione, dopo 30 giorni. Una formula molto semplice, totalmente digitale e che mira ad offrire al cliente la migliore user experience\".\r

\r

Elemento distintivo rispetto ai non pochi competitor che si sono affacciati su questo mercato negli ultimissimi anni, è quello \"di offrire un vero servizio finanziario per il partner, che a sua volta può customizzare e dare al cliente, adattandolo alle proprie esigenze e strategie, fino ad arrivare al white label. Il cliente rimane cliente del partner, mentre nel caso dei nostri competitor il servizio va sul cliente con servizi marketing che ruotano attorno alle loro app e wallet\".\r

\r

Altro punto di forza della vendita assistita nel caso di un punto di vendita fisico, \"come può essere un'agenzia di viaggio, è quello legato al fatto che non viene richiesta alcuna integrazione tecnica: il partner - in questo caso l'adv - accede alla nostra piattaforma e inserisce i dati del cliente, che a sua volta riceverà un sms con un link dove inserire solo i dati della carta di credito. Non ci sono firme digitali, otp o altro, arriva istantanea la risposta al partner e al cliente\".\r

\r

Il modello di business a livello di costi prevede \"due fee: o solo verso il merchant e il cliente non paga nulla; oppure - e anche questa possibilità ci distingue - una piccola fee per il cliente finale, nel qual caso il partner può decidere se attivare la gratuità, a sua discrezione\".\r

\r

Floa è già leader di mercato in Francia per le soluzioni buy now pay later \"con una quota attorno al 32% e 8.000 retailer attivi, e-commerce o punto di vendita fisico\". Gli obiettivi di sviluppo mirano alla presenza in \"14 paesi europei entro il 2024: ad oggi, oltre che in Francia e Italia, operiamo in Spagna, Portogallo, Belgio, Lussemburgo; entro fine 2023 apriremo anche in Olanda, Germania e Austria. Seguiranno infine il Nord Europa, incluso Regno Unito\".\r

\r

La società sarà sponsor del prossimo Netcomm Forum - evento di riferimento per il digital retail - che si svolgerà a Milano i prossimi 17 e 18 maggio.","post_title":"Floa si fa largo sul mercato italiano del buy now, pay later. Travel nel mirino","post_date":"2023-02-24T09:55:57+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1677232557000]}]}}