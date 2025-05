Evolution Travel, i “travel twins” sono la nuova tendenza Nel panorama turistico del 2025, emerge una tendenza rivoluzionaria che sta ridefinendo il concetto di viaggio: i “travel twins“. Questo fenomeno rappresenta una nuova filosofia di esplorazione, dove i viaggiatori cercano destinazioni meno battute che offrono esperienze analoghe alle mete più celebri, ma con un rapporto qualità-prezzo decisamente più vantaggioso. Evolution Travel ha colto questa tendenza, con un approccio che coniuga esperienza, autenticità e convenienza, riflettendo la vocazione dell’agenzia di offrire viaggi unici e personalizzati. L’analisi del mercato evidenzia un dato significativo: le transazioni alberghiere nelle destinazioni “gemelle” crescono più velocemente rispetto alle loro controparti più blasonate. Un trend che riflette un cambiamento profondo nei comportamenti di acquisto dei consumatori, sempre più attenti e informati. Alcuni esempi emblematici: Copenhagen raccoglie l’eredità di Amsterdam, replicandone il fascino dei canali e l’atmosfera ciclabile, Dublino emerge come valida alternativa a Londra, con una crescita significativa nel settore hospitality, Stoccolma, soprannominata la “Venezia del nord”, guadagna terreno sulla città dei Dogi, Bacalar in Messico sfida Tulum con acque cristalline e vegetazione lussureggiante. Evolution Travel ha fatto sua questa trasformazione, predisponendo pacchetti che permettono ai viaggiatori di vivere esperienze straordinarie senza gravare eccessivamente sul budget. Per chi ama l’arte e la storia, Evolution Travel propone a mete più note come Roma o Napoli, Bologna, città dei portici Patrimonio Unesco. Qui ci si immerge nel fascino del Rinascimento, usufruendo di servizi esclusivi come il noleggio bici gratuito e i consigli degli esperti locali per scoprire angoli nascosti della città (da 63 euro a persona, 1 notte in hotel 4 stelle). Per gli amanti dell’avventura e delle due ruote, gettonato è il pacchetto che propone un viaggio da Bologna a Firenze in mountain bike, percorrendo la suggestiva via degli Dei, una valida alternativa a destinazioni più ricercate come l’Alto Adige. Circa 130 chilometri che attraversano l’Appennino Tosco-Emiliano, seguendo antichi tracciati etruschi e romani (da 315 euro a persona minitour di gruppo con 4 notti in hotel). In Spagna, Valencia rappresenta un’alternativa intelligente alle mete più in voga come Madrid e Barcellona. Il week-end valenciano di Evolution Travel offre un mix perfetto di storia e modernità, dalla “città della scienza” ai palazzi aristocratici del centro storico (da 360 euro a persona con volo e soggiorno di 2 notti). Per chi cerca un’esperienza dell’est, Evolution Travel propone gioielli come Budapest, con i suoi tesori nascosti (da 400 euro a persona per volo, tour e soggiorno di 3 notti), e un tour in Bulgaria che dal Danubio al Mar Nero racconta un’Europa ancora poco esplorata. Dal Monastero di Rila, Patrimonio UNESCO, alle chiese di Nessebar, ogni tappa è un viaggio nella storia e nella natura (da 1.299 euro tour guidato di gruppo in pullman con 7 notti in pensione completa). Condividi

[post_title] => Evolution Travel, i "travel twins" sono la nuova tendenza [post_date] => 2025-05-08T12:58:36+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1746709116000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 490024 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Trend positivo per i flussi turistici in Kenya che archivia il 2024 con un totale di 2,4 milioni di arrivi internazionali e un incremento del 14,6% rispetto al 2023. L'obiettivo dichiarato per il 2025 è quello di superare i 3 milioni di arrivi. Segno più anche per i proventi legati al comparto turistico che hanno centrato un aumento di circa il 20%, un dato decisamente superiore alla media continentale: nello stesso periodo, il turismo in Africa ha registrato una crescita del 7%, con 74 milioni di visitatori complessivi. E anche la performance del mercato Italia è degna di nota: 91.200 presenze stimate, che rappresentano il 3,8% del totale degli ingressi, cifra che consente al nostro paese di posizionarsi tra le otto principali aree di provenienza, dopo Stati Uniti, Uganda, Tanzania, Regno Unito e India. Allargando lo sguardo all'Europa sono oltre 680.000 gli arrivi registrati, pari ad una crescita del 28%; in pratica circa il 30% dell’afflusso complessivo proviene infatti da questa area geografica, in particolare da Regno Unito, Germania, Italia e Francia. Offerta in evoluzione tra natura, sport e autenticità La destinazione punta a posizionarsi come una meta versatile per tutto l’anno in grado di soddisfare i viaggiatori alla ricerca di emozioni autentiche e itinerari fuori dai circuiti più battuti. Accanto alle celebri spiagge sull’oceano Indiano, alla riserva del Masai Mara e ai grandi parchi nazionali come Tsavo e Amboseli, si punta a valorizzare destinazioni ancora poco esplorate e ad arricchire l’offerta attraverso forme di turismo d’avventura. In quest’ottica è stato istituito il National Adventure Product Club, che coinvolge operatori di settore e realtà locali nella progettazione di nuove esperienze active sostenibili, in sinergia con le comunità del luogo. Tra le attività già disponibili spiccano il trail in fuoristrada, trekking, tour nel deserto, itinerari in bicicletta attraverso la savana o lungo le pendici del monte Kenya, immersioni, pesca sportiva e paracadutismo. [post_title] => Kenya proiettato oltre i 3 milioni di arrivi nel 2025. Trend positivo dal mercato Italia [post_date] => 2025-05-08T10:29:30+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1746700170000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 489953 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Per Euroflora 2025 bilancio più che positivo con 400 espositori, 154 giardini, 254 concorsi e 200mila presenze in undici giorni. «Abbiamo colto la sfida del ritorno nella sede originaria, - afferma Mauro Ferrando, presidente Porto Antico di Genova - profondamente trasformata grazie al progetto di Renzo Piano, con il debutto a fini espositivi dell’arena centrale del Palasport e delle aree del futuro parco urbano di piazzale Kennedy. Abbiamo osato scegliendo un progetto, realizzato dall’architetto Matteo Fraschini del gruppo Urges Valagussa, ad alta sostenibilità caratterizzato da allestimenti in materiale altamente riciclabile, legno e cartone, rispettosi di tutte le normative di sicurezza attuali. Più di tutto abbiamo voluto proporre un Euroflora ricca di contenuti innovativi e di interattività. Un ulteriore elemento di soddisfazione riguarda la mobilità, anche nei momenti di maggior affluenza il traffico è stato scorrevole grazie alla scelta di indirizzare i visitatori verso i mezzi di trasporto collettivi, dai treni ai bus turistici e alle navette gratuite di collegamento». Tra le novità dell’edizione 2025 un ruolo preponderante l’ha avuto l’interattività con 150 eventi in programma. Impegnativo il programma dei concorsi svolti, - 254 tra concorsi d’onore, tecnici ed estetici valutati da un team di 155 persone, di cui 105 giurati italiani e stranieri, 8 responsabili di area e 35 segretari di giuria, affiancati dai 7 membri del comitato scientifico. E’ stata illustrata da Luca Sabatini, data scientist di Regione Liguria, la ricerca Euroflora 2025 condotta attraverso 1.339 interviste face-to-face tra il 24 aprile e il 4 maggio, con un margine di errore campionario pari a ±2,7%. L’analisi restituisce un quadro dettagliato e affidabile del profilo dei visitatori, delle loro opinioni e del livello di soddisfazione complessivo rispetto all’esperienza vissuta. Il pubblico si conferma maturo, con un’età media di 49,7 anni, e caratterizzato da un’elevata mobilità: il 37,6% dei partecipanti, infatti, proviene da fuori regione. Si segnala anche una buona capacità attrattiva verso nuovi pubblici, con il 45,4% di visitatori alla loro prima partecipazione all’evento. Il voto medio assegnato all’esperienza generale è 4,1 su 5, un dato che testimonia la qualità percepita dell’evento, con una quota di soddisfatti (voti 4 o 5 su 5) pari al 79,3%. Inoltre, il 78,5% dei partecipanti si è detto disposto a raccomandare Euroflora, mentre l’86,5% ha dichiarato la volontà di partecipare anche a future edizioni. I giovani sono i protagonisti di una nuova fruizione dell’evento. L’approfondimento generazionale rivela come la fascia più giovane abbia mostrato un interesse crescente verso l’evento, con una soddisfazione (88,4%) e una propensione a ritornare (88,9%) decisamente superiori alla media. Questo si accompagna a una forte disponibilità a promuovere l’evento attraverso canali digitali e social media, diventando così ambasciatori spontanei della manifestazione tra coetanei e follower. Degno di nota anche l’interesse verso le attività collaterali: il 10,9% del pubblico ha partecipato ad eventi paralleli, rivelando un’attenzione crescente verso un’offerta culturale e formativa integrata. «Euroflora, nella sua rinnovata edizione nel waterfront genovese ha saputo rendere la nostra regione protagonista a livello nazionale e internazionale – aggiunge il presidente della regione Liguria, Marco Bucci - Abbiamo mostrato il meglio del nostro territorio, la sua identità, la sua sostenibilità e la sua ospitalità. Come è emerso anche dai dati sulle presenze turistiche che hanno ‘invaso’ la nostra città e la nostra regione, creando un magnifico effetto “fuori salone”. La Liguria c’è, cresce, accoglie e si fa ammirare. Ed Euroflora è stata la prova concreta di quanto si può fare collaborando insieme e di quanto il nostro territorio abbia da offrire». «Rispetto dell'ambiente, biodiversità e tecnologia hanno infatti scandito il ritmo dei tantissimi eventi e focus – commenta il sindaco ff di Genova Pietro Piciocchi - guidando i visitatori in un percorso ricco di curiosità e di punti di vista panoramici. Grande attenzione all'uso di materiale di riciclo e al riutilizzo delle piante in città e nei municipi, tanto che in questo senso Euroflora continua in permanente abbellendo i vari angoli di Genova dove nei prossimi giorni tantissime piante troveranno una collocazione, arricchendo e rinnovando il nostro verde pubblico». «I risultati ottenuti dall'edizione di quest'anno di Euroflora, sia in termini numerici di visitatori sia in termini di soddisfazione da parte di pubblico ed espositori, testimoniano la grande riuscita dell'evento dalla duplice identità florovivaistico internazionale ed espressione profonda dell’identità ligure – sottolinea l’assessore regionale al turismo della Liguria Luca Lombardi - La tendenza turistica crescente degli ultimi anni è la ricerca di autenticità, bellezza e paesaggi da vivere, elementi celebrati da Euroflora in maniera impeccabile». «Un grande evento internazionale che ha animato non solo l’area espositiva del Waterfront di Levante ma tutta la nostra città per un viaggio floreale che ha coinvolto strade e piazze ma anche parchi, ville e palazzi storici mettendone in risalto l’unicità e le meravigliose sfaccettature creando un’atmosfera davvero unica - dichiara l’assessore al turismo e marketing territoriale, Alessandra Bianchi - Genova, città Best in Travel 2025, si conferma una delle mete più apprezzate dai turisti di tutto il mondo ed eventi come Euroflora, che richiamano in città tantissimi visitatori, ci permettono di continuare a crescere come destinazione e, allo stesso tempo, di destagionalizzare i flussi preservando il nostro patrimonio e andando incontro ad un turismo sostenibile». [post_title] => Genova Euroflora 2025, bilancio positivo con 200 mila presenze [post_date] => 2025-05-07T11:27:40+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1746617260000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 489944 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Eventi nomadi è un progetto nato nel 2018 allo scopo di contribuire a superare il turismo tradizionale, per trasformarlo in un'esperienza di scoperta e impatto sociale positivo: un turismo sostenibile e responsabile che sia lento, rispettoso delle culture locali e attento all'ambiente. «Non facciamo turismo. Scopriamo storie, mondi, persone, culture e creiamo momenti di condivisione", secondo la filosofia del "social impact travel"». È il potente manifesto di Eventi Nomadi, progetto nato grazie all’impegno di Ivana Paolucci , con oltre 30 anni di esperienza professionale maturata presso importanti tour operator - che oggi lo rilancia grazie anche al supporto del bando della regione Lazio per l’autoimprenditorialità femminile e giovanile, co-finanziato dal fondo sociale europeo plus 2021-2027. Un viaggiatore, non più un semplice turista, bensì un esploratore responsabile ma anche curioso, pronto a immergersi in maniera lenta, coinvolgente e autentica nelle culture locali, creando connessioni, non solo per scoprirne il patrimonio culturale e ambientale. «Dopo trent'anni nel turismo tradizionale, dal disagio che provavo è nata l'urgenza di trovare una via alternativa all'overtourism e ricostruire un rapporto autentico tra viaggiatori e comunità ospitanti - spiega Ivana Paolucci, fondatrice del progetto - Sono partita da me per immaginare le persone a cui rivolgermi: spiriti nomadi desiderosi di esplorare e instaurare uno scambio alla pari con la cultura locale, per supportarla ed essere agenti di cambiamento. Il focus non è più la destinazione, ma la relazione che si crea con i luoghi e i suoi abitanti, portatori unici di storie. Ogni viaggio diventa così un'opportunità per scoprire se stessi attraverso il mondo delle persone che si incontrano, creando ricordi indelebili e una nuova visione». Eventi nomadi, nel proporre esperienze progettate per ridurre al minimo l'impatto ambientale e sociale, e selezionando partner eco-friendly, propone due linee di prodotto, In piccoli gruppi di massimo 12-15 persone: Viaggi (turismo sostenibile): itinerari in bicicletta, camminate e trekking, viaggi etici a contatto con le comunità locali, con partecipazione attiva alla quotidianità e ai progetti di sviluppo territoriale. Esperienze (weekend ed eventi esperienziali): proposte che generano flussi turistici in bassa stagione portando reddito ai territori, sempre con attenzione alla sostenibilità e all'autenticità. Le destinazioni spaziano dall’Europa (Grecia e Italia), all’Africa (Etiopia e Ghana, presto anche Mozambico), all’Asia (Vietnam, Cambogia e Laos). [post_title] => Eventi Nomadi, quando il viaggio è scoperta di paesaggi, storia e confronto con le culture locali [post_date] => 2025-05-07T11:10:05+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1746616205000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 489898 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_489899" align="alignleft" width="300"] Ivana Jelinic, amministratore delegato dell'Enit[/caption] Italia al vertice del turismo di lusso. Come emerge, dai più recenti dati del Luxe Report 2025 di Virtuoso, l’Italia svetta in testa alla classifica come Top Global Destination 2025, staccando Grecia, Francia, Giappone e Croazia nella top five. Anche a livello di singole città, il nostro Paese entra sul podio con Roma che si posiziona tra le mete preferite (battendo realtà quali Londra e Tokyo). «Facciamo conoscere la nostra offerta turistica in un mercato chiave come quello statunitense e dell’America Latina. C’è una forte richiesta per quanto riguarda i soggiorni di lusso e le esperienze legate allo shopping, è nostro compito rispondere a queste esigenze dei turisti internazionali per creare valore sul territorio italiano» commenta Ivana Jelinic, ad di Enit. Altro primato italiano quello legato ai viaggi di nozze: l’Italia è prima nella classifica dedicata alle “Honeymoon Destination”; un risultato significativo che dà risalto alle perle artistiche e naturalistiche nostrane, scelte da viaggiatori provenienti da ogni parte del mondo per celebrare un’occasione speciale come quella legata alle nozze. L’Italia batte mete ambitissime quali Grecia, Bali, Polinesia e Maldive. Fenomeni Turismo del lusso e shopping tourism, dunque, fenomeni che crescono e generano valore in Italia: nel solo 2024 sono stati più di 2 milioni i turisti dello shopping, con un incremento del 7% (rispetto al periodo pre-covid). Significativi i dati dello Shopping Tourism Monitor, di cui Enit è partner, che confermano la portata economica di questo settore: il valore del turismo dello shopping è proiettato a raggiungere 327,8 miliardi di dollari entro il 2027 a livello globale. In Italia, il contributo diretto dello shopping tourism al Pil è superiore a 2,5 miliardi di euro, con Cina e Stati Uniti che restano i mercati target. Secondo l’indagine campionaria del National Travel and Tourism Office, difatti, lo shopping è un'attività svolta in media dal 67% degli statunitensi in viaggio, la seconda preferenza dopo la visita delle principali attrazioni turistiche delle destinazioni. In Europa la quota sale al 76,3%, mentre in Italia raggiunge il 77,9%. “ [post_title] => L'Italia in vetta al turismo del lusso. Ma anche in quello dello shopping [post_date] => 2025-05-06T11:17:10+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1746530230000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 489853 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Dal 12 al 16 maggio La Spezia ospita la seconda edizione di Blue design summit (Bds25), l’evento rivolto alla filiera nazionale e internazionale del design nautico di alta gamma. Al centro della manifestazione l’abitare sull’acqua: dalla progettazione alla costruzione, dal refitting di superyacht alle crociere, dai waterfront fino alle marine. Una novità dell’edizione 2025 è l’apertura del Blue Design Summit alla città e la sua evoluzione in un evento diffuso, con un programma parallelo di appuntamenti aperti al pubblico che trasformeranno La Spezia in un palcoscenico di esperienze e suggestioni. Tra gli appuntamenti più attesi, i talk con Giovanni Soldini, che racconterà i suoi ultimi dieci anni trascorsi sulle rotte del mondo, e con Paolo Chiarino, primo italiano ad aver nuotato un chilometro sia al polo nord sia al polo sud. Dalla narrazione di grandi imprese si passerà alla musica con la pianista Elsa Guerci e ancora visite esclusive e laboratori. L’obiettivo è coinvolgere un pubblico più ampio possibile per generare sempre più consapevolezza sull’importanza del territorio per valorizzarne le eccellenze culturali, artigianali e imprenditoriali della Spezia che, con il mare, è un punto di riferimento globale nel settore della nautica, grazie al suo Miglio Blu, cuore dell’innovazione cantieristica italiana. Il cuore di BDS25 rimarrà la conferenza, in programma dal 13 al 15 maggio al teatro Civico, intitolata quest’anno "from water to design", un claim che sottolinea il legame profondo tra il mondo marino e la progettazione nautica. L’idea è che ogni aspetto del design contribuisca a migliorare l’esperienza del mare, attraverso imbarcazioni sempre più avanzate, efficienti e sostenibili. La prima giornata di Bds, il martedì 13, sarà dedicata ai cantieri e al mercato. L’evento ha inizio nel primo pomeriggio con la sessione istituzionale cui farà seguito la presentazione dello studio annuale sull’evoluzione del mercato globale condotto da SuperYacht times, una delle principali testate del settore a livello mondiale, che verrà commentato da un panel di protagonisti istituzionali e associativi. La seconda giornata, mercoledì 14, si aprirà con il keynote dell'università del lusso di Monaco Montecarlo sulle tendenze lato domanda per poi passare ad un panel che costituisce una delle novità esclusive dell’evento. Il programma vedrà nel pomeriggio una delle colonne portanti di Bds. Si tratta del lato “stabile” del vivere sull’acqua. Si inizierà con la sessione dedicata all’isola che ci sarà, ossia Sindalah, nel Mar Rosso, un vero e proprio hub che riunisce diverse istanze, tutte di altissimo livello, dell’hotellerie e del leisure e che ha avuto un primo soft opening alla fine dello scorso anno. La sessione di chiusura della seconda giornata sarà infatti dedicata a waterfront e floating, due facce della filosofia "les pied dans l’eau” del costruire, e soprattutto del desiderare. I lavori si chiuderanno con la cerimonia di assegnazione dei riconoscimenti della seconda edizione dei Blue design awards, in programma alle 17.30 sempre presso il Teatro Civico della Spezia. I premi saranno attribuiti in seguito a una selezione aperta e indipendente da parte del comitato scientifico, composto da designer, giornalisti ed esperti del settore e presieduto da Antonella Cotta Ramusino. «La Spezia si conferma un punto di riferimento internazionale per la nautica e il design - commenta il sindaco della Spezia, Pierluigi Peracchini - come dimostrato dall’ultimo rapporto sull’Economia del Mare che riporta un valore aggiunto generato nel settore di oltre 1,1 miliardi di euro, incidendo per il 16,8 del totale dell’economia, con oltre 16.500 occupati nel settore confermandoci primi in Italia per incidenza dell’Economia del Mare. Inoltre, recentemente La Spezia ha vinto la selezione nazionale per l’ingresso nella Rete delle città creative Unesco per il design, che ora ci proietta nella fase internazionale. Una candidatura frutto di un lungo percorso di valorizzazione che ha reso la nostra città un punto di riferimento internazionale nel settore nautico. Siamo la capitale mondiale della nautica, un distretto di eccellenza in cui si progettano e costruiscono yacht e megayacht destinati ai mercati globali, grazie alla presenza di aziende leader e di alcuni tra i più grandi nomi del design nautico. Grazie, inoltre, alla realizzazione del progetto del Miglio Blu, La Spezia continua a rafforzare il proprio ruolo di eccellenza, promuovendo innovazione, ricerca e sviluppo in un ambito strategico per il futuro. Ospitare la seconda edizione del Blue Design Summit è un’altra testimonianza concreta della centralità della nostra città nel panorama del design nautico. Questo evento rappresenta un'opportunità unica per mettere in dialogo i protagonisti della filiera, promuovere l’innovazione, la ricerca e la formazione, e valorizzare il nostro Campus Universitario, vera eccellenza del territorio». Il summit, organizzato da Clickutility Team e Promostudi La Spezia, è promosso dal Miglio Blu, con la partnership istituzionale di regione Liguria, del comune della Spezia e dell’Autorità di sistema portuale del mar Ligure Orientale. Supporter dell’evento: Liguria international, Confindustria La Spezia; Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura Riviere di Liguria - Imperia La Spezia Savona; The International Propeller Club – Port of La Spezia e Marina di Carrara. [post_title] => Blue Design Summit, dal 12 al 16 maggio alla Spezia la nautica internazionale tra conferenze e eventi diffusi [post_date] => 2025-05-06T11:00:32+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1746529232000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "evolution travel travel twins la nuova tendenza" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":42,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":1270,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"490054","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Una location d'eccezione per un evento di grande successo: è stata Villa Cà de Bossi, a Biassono, ad ospitare ieri il Travel Open Day dedicato alle agenzie di viaggio di Monza e provincia organizzato da Travel Quotidiano.\r

\r

Sono stati 18 gli espositori - fra tour operator, enti del turismo, gruppi alberghieri, compagnie aeree e di navigazione, solo per citarne alcuni - che hanno avuto la possibilità di confrontarsi faccia a faccia con una nutrita rappresentanza di agenti di viaggio: sul tavolo tutte le novità delle programmazioni per la stagione 2025.\r

\r

Nel cuore della Brianza e a due passi da Monza, quello offerto da Villa Cà de Bossi è uno spazio dinamico e polivalente, risultato di un attento intervento di restauro che ha consentito alla dimora di mantenere la cultura e il fascino del passato, che risale alla fine del '600. \r

\r

[gallery ids=\"490059,490060,490061,490062,490063,490064\"]\r

\r

","post_title":"Grande successo per il Travel Open Day di Monza, nelle sale di Villa Cà de Bossi","post_date":"2025-05-08T15:56:08+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1746719768000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"490051","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"I Summer Days rappresentano la principale campagna firmata Gattinoni Travel. Per un mese, dal 7 maggio al 7 giugno, tutte le agenzie di proprietà e del network sono in grado di offrire ai loro clienti condizioni esclusive, negoziate insieme a 26 Partner.\r

Promozioni e vantaggi che variano in base alla tipologia di viaggio e di fornitore, ma che arrivano sino a 500 euro a pratica.\r

Ampia la gamma di programmazioni coinvolte, dai tour operator specialisti del pacchetto vacanza all inclusive Alpitour, Veratour, I Grandi Viaggi, Going, Domina Travel agli specialisti del viaggio a lungo raggio e/o su misura: Alidays, Mappamondo, Creo, Gastaldi Holidays, Idee Per Viaggiare, Atitur.\r

Non mancano i tour operator che propongono vacanze su una destinazione specifica, nell’Oceano Indiano (Azemar), in Grecia (Kalimera), nella Riviera Romagnola in Adriatico e in Croazia (Firmatour), in America Latina (Solo Cuba), alle Maldive e a Mauritius (Sporting Vacanze). Si aggiungono i viaggi guidati con Boscolo e le crociere di Costa ed MSC Crociere.\r

Chi ha voglia di mare trova disponibili anche i club di CaboVerde Time, di Futura Vacanze e di Kappa Viaggi, i soggiorni balneari di Nicolaus, i resort TH. Infine, partecipano alla campagna tour operator specializzati in esperienze e gift card, come Smartbox Group, e player nel mercato delle assicurazioni viaggio come Allianz Global Assistance.\r

I Summer Days coinvolgono naturalmente anche prodotti interni di Gattinoni Travel: i viaggi della linea Travel Experience con i tour Explore e i tour Experience, Dynamic per costruire il proprio viaggio in libertà, con singoli servizi o pacchetti online pronti per essere prenotati, gli hotel della linea Selected, con un’ampia selezione di Mare Italia, Mare Estero (corto e medio raggio) e Montagna.\r

Sabrina Nadaletti, Head of Leisure del Gruppo Gattinoni spiega: “Abbiamo costruito i Summer Days mettendo al centro le esigenze delle agenzie e dei consumatori, lavorando su offerte selezionate e vantaggiose, con una logica concreta e orientata alla conversione. Lavorare a stretto contatto con i partner ci ha permesso di individuare proposte realmente attrattive, capaci di rispondere a una domanda dinamica e attenta al valore. Ringrazio il team marketing per aver dato grande forza alla campagna sul fronte della visibilità, rendendola riconoscibile e competitiva anche fuori dal perimetro del nostro network. È proprio questa sinergia tra commerciale e comunicazione a fare la differenza in una stagione così cruciale”.\r

Per incentivare le persone a recarsi in agenzia è stata ideata un’attività di engagement digitale. Le persone vengono invitate ad atterrare sul sito dedicato: https://landing.gattinonitravel.it/summerdays25/ dove lasciare i propri dati per: ricevere via email un voucher con cui recarsi in agenzia per ritirare un gadget e scoprire tutti gli sconti della campagna; partecipare al concorso che prevede l’estrazione finale di 3 premi: cena multisensoriale firmata dallo Chef Federico Rottigni di 9 portate con abbinamento bevande presso il ristorante Sensorium a Milano, esperienza olfattiva Sniff Sniff con la creazione di profumo personalizzato presso DreamFactory a Milano, biglietti per il concerto in Skybox del 7 ottobre 2025 presso Unipol Forum ad Assago-Milano.\r

","post_title":"Gattinoni: partono i Summer Days per le agenzie del network","post_date":"2025-05-08T14:28:51+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1746714531000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"490039","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Bilancio più che positivo della partecipazione del Parco nazionale delle 5 Terre ad Euroflora 2025.\r

\r

Dal 24 aprile al 4 maggio il Parco nazionale e area marina protetta delle Cinque Terre è stato protagonista a Euroflora, portando nel cuore del waterfront di Levante una narrazione variegata e profonda, espressione di un territorio ricco di biodiversità: quella delle “altre Cinque Terre”. Un paesaggio dinamico, scolpito nei secoli dall’equilibrio tra uomo e natura, raccontato attraverso un percorso immersivo tra fondali marini, boschi di crinale, muri a secco e biodiversità.\r

\r

Lo stand – progettato come una “passeggiata espressa” nel parco – ha accolto migliaia di visitatori in un viaggio verticale: dalle praterie sommerse di posidonia oceanica alla macchia mediterranea, fino ai terrazzamenti vitati, simbolo dell’agricoltura di pendenza. Un allestimento vegetale, ma anche narrativo, dove ogni elemento ha restituito l’identità profonda di un territorio unico e tutt’altro che statico.\r

\r

«La flora e gli habitat del parco - spiega il presidente del parco Lorenzo Viviani - hanno stimolato curiosità e interesse, permettendo a molti di scoprire i diversi volti delle Cinque Terre. Questo è stato uno degli obiettivi centrali della partecipazione a Euroflora».\r

\r

Lo stand, con la rappresentazione viva degli habitat del Parco, è diventato il palcoscenico di incontri appassionanti e divulgativi, capaci di restituire la ricchezza di attività che si intrecciano nel territorio: dalla ricerca scientifica alla valorizzazione delle tradizioni, dalle produzioni locali ai mestieri antichi.\r

\r

«Desidero ringraziare di cuore tutte le persone, associazioni, istituzioni, tecnici, collaboratori e dipendenti - conclude il presidente Viviani - che hanno collaborato alla buona riuscita dell'evento e dedicato il proprio tempo per raccontare un pezzo del grande mosaico che compone il nostro parco. È questa la narrazione che vogliamo portare avanti: un racconto vivo, condiviso, plurale, che parta dalle radici per parlare al futuro facendo emergere la verità del nostro territorio. A Euroflora abbiamo mostrato che le Cinque Terre non sono solo bellezza, ma anche conoscenza, comunità, cultura e capacità di trovare soluzioni partendo dalla natura. Un luogo che merita di essere esplorato senza fretta e compreso nella sua unicità».","post_title":"Parco Nazionale delle Cinque Terre, quando la narrazione restituisce identità ad un territorio unico","post_date":"2025-05-08T14:06:09+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1746713169000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"490036","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Nel panorama turistico del 2025, emerge una tendenza rivoluzionaria che sta ridefinendo il concetto di viaggio: i \"travel twins\". Questo fenomeno rappresenta una nuova filosofia di esplorazione, dove i viaggiatori cercano destinazioni meno battute che offrono esperienze analoghe alle mete più celebri, ma con un rapporto qualità-prezzo decisamente più vantaggioso.\r

\r

Evolution Travel ha colto questa tendenza, con un approccio che coniuga esperienza, autenticità e convenienza, riflettendo la vocazione dell'agenzia di offrire viaggi unici e personalizzati.\r

\r

L'analisi del mercato evidenzia un dato significativo: le transazioni alberghiere nelle destinazioni “gemelle” crescono più velocemente rispetto alle loro controparti più blasonate. Un trend che riflette un cambiamento profondo nei comportamenti di acquisto dei consumatori, sempre più attenti e informati. Alcuni esempi emblematici: Copenhagen raccoglie l'eredità di Amsterdam, replicandone il fascino dei canali e l'atmosfera ciclabile, Dublino emerge come valida alternativa a Londra, con una crescita significativa nel settore hospitality, Stoccolma, soprannominata la \"Venezia del nord\", guadagna terreno sulla città dei Dogi, Bacalar in Messico sfida Tulum con acque cristalline e vegetazione lussureggiante.\r

\r

Evolution Travel ha fatto sua questa trasformazione, predisponendo pacchetti che permettono ai viaggiatori di vivere esperienze straordinarie senza gravare eccessivamente sul budget.\r

\r

Per chi ama l'arte e la storia, Evolution Travel propone a mete più note come Roma o Napoli, Bologna, città dei portici Patrimonio Unesco. Qui ci si immerge nel fascino del Rinascimento, usufruendo di servizi esclusivi come il noleggio bici gratuito e i consigli degli esperti locali per scoprire angoli nascosti della città (da 63 euro a persona, 1 notte in hotel 4 stelle). Per gli amanti dell'avventura e delle due ruote, gettonato è il pacchetto che propone un viaggio da Bologna a Firenze in mountain bike, percorrendo la suggestiva via degli Dei, una valida alternativa a destinazioni più ricercate come l’Alto Adige. Circa 130 chilometri che attraversano l'Appennino Tosco-Emiliano, seguendo antichi tracciati etruschi e romani (da 315 euro a persona minitour di gruppo con 4 notti in hotel).\r

\r

In Spagna, Valencia rappresenta un'alternativa intelligente alle mete più in voga come Madrid e Barcellona. Il week-end valenciano di Evolution Travel offre un mix perfetto di storia e modernità, dalla \"città della scienza\" ai palazzi aristocratici del centro storico (da 360 euro a persona con volo e soggiorno di 2 notti).\r

\r

Per chi cerca un'esperienza dell'est, Evolution Travel propone gioielli come Budapest, con i suoi tesori nascosti (da 400 euro a persona per volo, tour e soggiorno di 3 notti), e un tour in Bulgaria che dal Danubio al Mar Nero racconta un'Europa ancora poco esplorata. Dal Monastero di Rila, Patrimonio UNESCO, alle chiese di Nessebar, ogni tappa è un viaggio nella storia e nella natura (da 1.299 euro tour guidato di gruppo in pullman con 7 notti in pensione completa).\r

\r

\r

\r

\r

\r

\r

\r

\r

\r

","post_title":"Evolution Travel, i \"travel twins\" sono la nuova tendenza","post_date":"2025-05-08T12:58:36+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1746709116000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"490024","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Trend positivo per i flussi turistici in Kenya che archivia il 2024 con un totale di 2,4 milioni di arrivi internazionali e un incremento del 14,6% rispetto al 2023. L'obiettivo dichiarato per il 2025 è quello di superare i 3 milioni di arrivi.\r

\r

Segno più anche per i proventi legati al comparto turistico che hanno centrato un aumento di circa il 20%, un dato decisamente superiore alla media continentale: nello stesso periodo, il turismo in Africa ha registrato una crescita del 7%, con 74 milioni di visitatori complessivi.\r

\r

E anche la performance del mercato Italia è degna di nota: 91.200 presenze stimate, che rappresentano il 3,8% del totale degli ingressi, cifra che consente al nostro paese di posizionarsi tra le otto principali aree di provenienza, dopo Stati Uniti, Uganda, Tanzania, Regno Unito e India.\r

\r

Allargando lo sguardo all'Europa sono oltre 680.000 gli arrivi registrati, pari ad una crescita del 28%; in pratica circa il 30% dell’afflusso complessivo proviene infatti da questa area geografica, in particolare da Regno Unito, Germania, Italia e Francia.\r

\r

Offerta in evoluzione tra natura, sport e autenticità \r

\r

La destinazione punta a posizionarsi come una meta versatile per tutto l’anno in grado di soddisfare i viaggiatori alla ricerca di emozioni autentiche e itinerari fuori dai circuiti più battuti. Accanto alle celebri spiagge sull’oceano Indiano, alla riserva del Masai Mara e ai grandi parchi nazionali come Tsavo e Amboseli, si punta a valorizzare destinazioni ancora poco esplorate e ad arricchire l’offerta attraverso forme di turismo d’avventura.\r

\r

In quest’ottica è stato istituito il National Adventure Product Club, che coinvolge operatori di settore e realtà locali nella progettazione di nuove esperienze active sostenibili, in sinergia con le comunità del luogo. Tra le attività già disponibili spiccano il trail in fuoristrada, trekking, tour nel deserto, itinerari in bicicletta attraverso la savana o lungo le pendici del monte Kenya, immersioni, pesca sportiva e paracadutismo. ","post_title":"Kenya proiettato oltre i 3 milioni di arrivi nel 2025. Trend positivo dal mercato Italia","post_date":"2025-05-08T10:29:30+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1746700170000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"489953","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Per Euroflora 2025 bilancio più che positivo con 400 espositori, 154 giardini, 254 concorsi e 200mila presenze in undici giorni.\r

\r

«Abbiamo colto la sfida del ritorno nella sede originaria, - afferma Mauro Ferrando, presidente Porto Antico di Genova - profondamente trasformata grazie al progetto di Renzo Piano, con il debutto a fini espositivi dell’arena centrale del Palasport e delle aree del futuro parco urbano di piazzale Kennedy. Abbiamo osato scegliendo un progetto, realizzato dall’architetto Matteo Fraschini del gruppo Urges Valagussa, ad alta sostenibilità caratterizzato da allestimenti in materiale altamente riciclabile, legno e cartone, rispettosi di tutte le normative di sicurezza attuali. Più di tutto abbiamo voluto proporre un Euroflora ricca di contenuti innovativi e di interattività. Un ulteriore elemento di soddisfazione riguarda la mobilità, anche nei momenti di maggior affluenza il traffico è stato scorrevole grazie alla scelta di indirizzare i visitatori verso i mezzi di trasporto collettivi, dai treni ai bus turistici e alle navette gratuite di collegamento».\r

\r

Tra le novità dell’edizione 2025 un ruolo preponderante l’ha avuto l’interattività con 150 eventi in programma.\r

\r

Impegnativo il programma dei concorsi svolti, - 254 tra concorsi d’onore, tecnici ed estetici valutati da un team di 155 persone, di cui 105 giurati italiani e stranieri, 8 responsabili di area e 35 segretari di giuria, affiancati dai 7 membri del comitato scientifico.\r

\r

E’ stata illustrata da Luca Sabatini, data scientist di Regione Liguria, la ricerca Euroflora 2025 condotta attraverso 1.339 interviste face-to-face tra il 24 aprile e il 4 maggio, con un margine di errore campionario pari a ±2,7%. L’analisi restituisce un quadro dettagliato e affidabile del profilo dei visitatori, delle loro opinioni e del livello di soddisfazione complessivo rispetto all’esperienza vissuta. Il pubblico si conferma maturo, con un’età media di 49,7 anni, e caratterizzato da un’elevata mobilità: il 37,6% dei partecipanti, infatti, proviene da fuori regione. Si segnala anche una buona capacità attrattiva verso nuovi pubblici, con il 45,4% di visitatori alla loro prima partecipazione all’evento.\r

\r

Il voto medio assegnato all’esperienza generale è 4,1 su 5, un dato che testimonia la qualità percepita dell’evento, con una quota di soddisfatti (voti 4 o 5 su 5) pari al 79,3%. Inoltre, il 78,5% dei partecipanti si è detto disposto a raccomandare Euroflora, mentre l’86,5% ha dichiarato la volontà di partecipare anche a future edizioni.\r

\r

I giovani sono i protagonisti di una nuova fruizione dell’evento. L’approfondimento generazionale rivela come la fascia più giovane abbia mostrato un interesse crescente verso l’evento, con una soddisfazione (88,4%) e una propensione a ritornare (88,9%) decisamente superiori alla media. Questo si accompagna a una forte disponibilità a promuovere l’evento attraverso canali digitali e social media, diventando così ambasciatori spontanei della manifestazione tra coetanei e follower.\r

\r

Degno di nota anche l’interesse verso le attività collaterali: il 10,9% del pubblico ha partecipato ad eventi paralleli, rivelando un’attenzione crescente verso un’offerta culturale e formativa integrata.\r

\r

«Euroflora, nella sua rinnovata edizione nel waterfront genovese ha saputo rendere la nostra regione protagonista a livello nazionale e internazionale – aggiunge il presidente della regione Liguria, Marco Bucci - Abbiamo mostrato il meglio del nostro territorio, la sua identità, la sua sostenibilità e la sua ospitalità. Come è emerso anche dai dati sulle presenze turistiche che hanno ‘invaso’ la nostra città e la nostra regione, creando un magnifico effetto “fuori salone”. La Liguria c’è, cresce, accoglie e si fa ammirare. Ed Euroflora è stata la prova concreta di quanto si può fare collaborando insieme e di quanto il nostro territorio abbia da offrire».\r

\r

«Rispetto dell'ambiente, biodiversità e tecnologia hanno infatti scandito il ritmo dei tantissimi eventi e focus – commenta il sindaco ff di Genova Pietro Piciocchi - guidando i visitatori in un percorso ricco di curiosità e di punti di vista panoramici. Grande attenzione all'uso di materiale di riciclo e al riutilizzo delle piante in città e nei municipi, tanto che in questo senso Euroflora continua in permanente abbellendo i vari angoli di Genova dove nei prossimi giorni tantissime piante troveranno una collocazione, arricchendo e rinnovando il nostro verde pubblico».\r

\r

«I risultati ottenuti dall'edizione di quest'anno di Euroflora, sia in termini numerici di visitatori sia in termini di soddisfazione da parte di pubblico ed espositori, testimoniano la grande riuscita dell'evento dalla duplice identità florovivaistico internazionale ed espressione profonda dell’identità ligure – sottolinea l’assessore regionale al turismo della Liguria Luca Lombardi - La tendenza turistica crescente degli ultimi anni è la ricerca di autenticità, bellezza e paesaggi da vivere, elementi celebrati da Euroflora in maniera impeccabile».\r

\r

«Un grande evento internazionale che ha animato non solo l’area espositiva del Waterfront di Levante ma tutta la nostra città per un viaggio floreale che ha coinvolto strade e piazze ma anche parchi, ville e palazzi storici mettendone in risalto l’unicità e le meravigliose sfaccettature creando un’atmosfera davvero unica - dichiara l’assessore al turismo e marketing territoriale, Alessandra Bianchi - Genova, città Best in Travel 2025, si conferma una delle mete più apprezzate dai turisti di tutto il mondo ed eventi come Euroflora, che richiamano in città tantissimi visitatori, ci permettono di continuare a crescere come destinazione e, allo stesso tempo, di destagionalizzare i flussi preservando il nostro patrimonio e andando incontro ad un turismo sostenibile».","post_title":"Genova Euroflora 2025, bilancio positivo con 200 mila presenze","post_date":"2025-05-07T11:27:40+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1746617260000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"489944","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Eventi nomadi è un progetto nato nel 2018 allo scopo di contribuire a superare il turismo tradizionale, per trasformarlo in un'esperienza di scoperta e impatto sociale positivo: un turismo sostenibile e responsabile che sia lento, rispettoso delle culture locali e attento all'ambiente.\r

\r

«Non facciamo turismo. Scopriamo storie, mondi, persone, culture e creiamo momenti di condivisione\", secondo la filosofia del \"social impact travel\"». È il potente manifesto di Eventi Nomadi, progetto nato grazie all’impegno di Ivana Paolucci , con oltre 30 anni di esperienza professionale maturata presso importanti tour operator - che oggi lo rilancia grazie anche al supporto del bando della regione Lazio per l’autoimprenditorialità femminile e giovanile, co-finanziato dal fondo sociale europeo plus 2021-2027.\r

\r

Un viaggiatore, non più un semplice turista, bensì un esploratore responsabile ma anche curioso, pronto a immergersi in maniera lenta, coinvolgente e autentica nelle culture locali, creando connessioni, non solo per scoprirne il patrimonio culturale e ambientale.\r

\r

«Dopo trent'anni nel turismo tradizionale, dal disagio che provavo è nata l'urgenza di trovare una via alternativa all'overtourism e ricostruire un rapporto autentico tra viaggiatori e comunità ospitanti - spiega Ivana Paolucci, fondatrice del progetto - Sono partita da me per immaginare le persone a cui rivolgermi: spiriti nomadi desiderosi di esplorare e instaurare uno scambio alla pari con la cultura locale, per supportarla ed essere agenti di cambiamento. Il focus non è più la destinazione, ma la relazione che si crea con i luoghi e i suoi abitanti, portatori unici di storie. Ogni viaggio diventa così un'opportunità per scoprire se stessi attraverso il mondo delle persone che si incontrano, creando ricordi indelebili e una nuova visione».\r

\r

Eventi nomadi, nel proporre esperienze progettate per ridurre al minimo l'impatto ambientale e sociale, e selezionando partner eco-friendly, propone due linee di prodotto, In piccoli gruppi di massimo 12-15 persone:\r

\r

Viaggi (turismo sostenibile): itinerari in bicicletta, camminate e trekking, viaggi etici a contatto con le comunità locali, con partecipazione attiva alla quotidianità e ai progetti di sviluppo territoriale.\r

\r

Esperienze (weekend ed eventi esperienziali): proposte che generano flussi turistici in bassa stagione portando reddito ai territori, sempre con attenzione alla sostenibilità e all'autenticità.\r

\r

Le destinazioni spaziano dall’Europa (Grecia e Italia), all’Africa (Etiopia e Ghana, presto anche Mozambico), all’Asia (Vietnam, Cambogia e Laos).","post_title":"Eventi Nomadi, quando il viaggio è scoperta di paesaggi, storia e confronto con le culture locali","post_date":"2025-05-07T11:10:05+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1746616205000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"489898","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_489899\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Ivana Jelinic, amministratore delegato dell'Enit[/caption]\r

\r

Italia al vertice del turismo di lusso. Come emerge, dai più recenti dati del Luxe Report 2025 di Virtuoso, l’Italia svetta in testa alla classifica come Top Global Destination 2025, staccando Grecia, Francia, Giappone e Croazia nella top five. Anche a livello di singole città, il nostro Paese entra sul podio con Roma che si posiziona tra le mete preferite (battendo realtà quali Londra e Tokyo).\r

\r

«Facciamo conoscere la nostra offerta turistica in un mercato chiave come quello statunitense e dell’America Latina. C’è una forte richiesta per quanto riguarda i soggiorni di lusso e le esperienze legate allo shopping, è nostro compito rispondere a queste esigenze dei turisti internazionali per creare valore sul territorio italiano» commenta Ivana Jelinic, ad di Enit.\r

\r

Altro primato italiano quello legato ai viaggi di nozze: l’Italia è prima nella classifica dedicata alle “Honeymoon Destination”; un risultato significativo che dà risalto alle perle artistiche e naturalistiche nostrane, scelte da viaggiatori provenienti da ogni parte del mondo per celebrare un’occasione speciale come quella legata alle nozze. L’Italia batte mete ambitissime quali Grecia, Bali, Polinesia e Maldive.\r

Fenomeni\r

Turismo del lusso e shopping tourism, dunque, fenomeni che crescono e generano valore in Italia: nel solo 2024 sono stati più di 2 milioni i turisti dello shopping, con un incremento del 7% (rispetto al periodo pre-covid). Significativi i dati dello Shopping Tourism Monitor, di cui Enit è partner, che confermano la portata economica di questo settore: il valore del turismo dello shopping è proiettato a raggiungere 327,8 miliardi di dollari entro il 2027 a livello globale.\r

\r

In Italia, il contributo diretto dello shopping tourism al Pil è superiore a 2,5 miliardi di euro, con Cina e Stati Uniti che restano i mercati target. Secondo l’indagine campionaria del National Travel and Tourism Office, difatti, lo shopping è un'attività svolta in media dal 67% degli statunitensi in viaggio, la seconda preferenza dopo la visita delle principali attrazioni turistiche delle destinazioni. In Europa la quota sale al 76,3%, mentre in Italia raggiunge il 77,9%.\r

\r

“","post_title":"L'Italia in vetta al turismo del lusso. Ma anche in quello dello shopping","post_date":"2025-05-06T11:17:10+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1746530230000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"489853","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Dal 12 al 16 maggio La Spezia ospita la seconda edizione di Blue design summit (Bds25), l’evento rivolto alla filiera nazionale e internazionale del design nautico di alta gamma. Al centro della manifestazione l’abitare sull’acqua: dalla progettazione alla costruzione, dal refitting di superyacht alle crociere, dai waterfront fino alle marine.\r

\r

Una novità dell’edizione 2025 è l’apertura del Blue Design Summit alla città e la sua evoluzione in un evento diffuso, con un programma parallelo di appuntamenti aperti al pubblico che trasformeranno La Spezia in un palcoscenico di esperienze e suggestioni. Tra gli appuntamenti più attesi, i talk con Giovanni Soldini, che racconterà i suoi ultimi dieci anni trascorsi sulle rotte del mondo, e con Paolo Chiarino, primo italiano ad aver nuotato un chilometro sia al polo nord sia al polo sud. Dalla narrazione di grandi imprese si passerà alla musica con la pianista Elsa Guerci e ancora visite esclusive e laboratori.\r

\r

L’obiettivo è coinvolgere un pubblico più ampio possibile per generare sempre più consapevolezza sull’importanza del territorio per valorizzarne le eccellenze culturali, artigianali e imprenditoriali della Spezia che, con il mare, è un punto di riferimento globale nel settore della nautica, grazie al suo Miglio Blu, cuore dell’innovazione cantieristica italiana.\r

\r

Il cuore di BDS25 rimarrà la conferenza, in programma dal 13 al 15 maggio al teatro Civico, intitolata quest’anno \"from water to design\", un claim che sottolinea il legame profondo tra il mondo marino e la progettazione nautica. L’idea è che ogni aspetto del design contribuisca a migliorare l’esperienza del mare, attraverso imbarcazioni sempre più avanzate, efficienti e sostenibili.\r

\r

La prima giornata di Bds, il martedì 13, sarà dedicata ai cantieri e al mercato. L’evento ha inizio nel primo pomeriggio con la sessione istituzionale cui farà seguito la presentazione dello studio annuale sull’evoluzione del mercato globale condotto da SuperYacht times, una delle principali testate del settore a livello mondiale, che verrà commentato da un panel di protagonisti istituzionali e associativi.\r

\r

La seconda giornata, mercoledì 14, si aprirà con il keynote dell'università del lusso di Monaco Montecarlo sulle tendenze lato domanda per poi passare ad un panel che costituisce una delle novità esclusive dell’evento.\r

\r

Il programma vedrà nel pomeriggio una delle colonne portanti di Bds. Si tratta del lato “stabile” del vivere sull’acqua. Si inizierà con la sessione dedicata all’isola che ci sarà, ossia Sindalah, nel Mar Rosso, un vero e proprio hub che riunisce diverse istanze, tutte di altissimo livello, dell’hotellerie e del leisure e che ha avuto un primo soft opening alla fine dello scorso anno.\r

\r

La sessione di chiusura della seconda giornata sarà infatti dedicata a waterfront e floating, due facce della filosofia \"les pied dans l’eau” del costruire, e soprattutto del desiderare.\r

\r

I lavori si chiuderanno con la cerimonia di assegnazione dei riconoscimenti della seconda edizione dei Blue design awards, in programma alle 17.30 sempre presso il Teatro Civico della Spezia. I premi saranno attribuiti in seguito a una selezione aperta e indipendente da parte del comitato scientifico, composto da designer, giornalisti ed esperti del settore e presieduto da Antonella Cotta Ramusino.\r

\r

«La Spezia si conferma un punto di riferimento internazionale per la nautica e il design - commenta il sindaco della Spezia, Pierluigi Peracchini - come dimostrato dall’ultimo rapporto sull’Economia del Mare che riporta un valore aggiunto generato nel settore di oltre 1,1 miliardi di euro, incidendo per il 16,8 del totale dell’economia, con oltre 16.500 occupati nel settore confermandoci primi in Italia per incidenza dell’Economia del Mare. Inoltre, recentemente La Spezia ha vinto la selezione nazionale per l’ingresso nella Rete delle città creative Unesco per il design, che ora ci proietta nella fase internazionale. Una candidatura frutto di un lungo percorso di valorizzazione che ha reso la nostra città un punto di riferimento internazionale nel settore nautico. Siamo la capitale mondiale della nautica, un distretto di eccellenza in cui si progettano e costruiscono yacht e megayacht destinati ai mercati globali, grazie alla presenza di aziende leader e di alcuni tra i più grandi nomi del design nautico. Grazie, inoltre, alla realizzazione del progetto del Miglio Blu, La Spezia continua a rafforzare il proprio ruolo di eccellenza, promuovendo innovazione, ricerca e sviluppo in un ambito strategico per il futuro. Ospitare la seconda edizione del Blue Design Summit è un’altra testimonianza concreta della centralità della nostra città nel panorama del design nautico. Questo evento rappresenta un'opportunità unica per mettere in dialogo i protagonisti della filiera, promuovere l’innovazione, la ricerca e la formazione, e valorizzare il nostro Campus Universitario, vera eccellenza del territorio».\r

\r

Il summit, organizzato da Clickutility Team e Promostudi La Spezia, è promosso dal Miglio Blu, con la partnership istituzionale di regione Liguria, del comune della Spezia e dell’Autorità di sistema portuale del mar Ligure Orientale. Supporter dell’evento: Liguria international, Confindustria La Spezia; Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura Riviere di Liguria - Imperia La Spezia Savona; The International Propeller Club – Port of La Spezia e Marina di Carrara.\r

\r

","post_title":"Blue Design Summit, dal 12 al 16 maggio alla Spezia la nautica internazionale tra conferenze e eventi diffusi","post_date":"2025-05-06T11:00:32+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1746529232000]}]}}