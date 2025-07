Eti Viaggi incentiva i pacchetti last minute da Verona per Sharm El Sheikh Eti Viaggi incentiva le partenze last minute verso il mar Rosso con partenze ogni sabato da Verona per Sharm El Sheikh: l’operatore propone pacchetti settimanali all inclusive per Sharm el Sheikh, con voli charter in partenza il sabato. Il tour operato si conferma un punto di riferimento affidabile e trasparente nel panorama turistico internazionale. Grazie a un’esperienza pluridecennale, una presenza capillare in numerosi Paesi europei e partnership consolidate con strutture alberghiere selezionate, Eti Viaggi garantisce standard elevati di sicurezza, chiarezza contrattuale e assistenza dedicata, offrendo ai clienti un servizio serio e professionale in ogni fase del viaggio. Tra le proposte ci sono 1 settimana all inclusive presso lo Sharm Resort 4 stelle, confortevole struttura situata a pochi passi dalle splendide spiagge di Sharm el Sheikh; oppure al Ghazala Gardens, elegante 4 stelle situato nel cuore di Naama Bay; o, ancora, un soggiorno presso The Grand Hotel Sharm el Sheikh, sempre 4 stelle, affacciato direttamente sul mar Rosso, con giardini tropicali e dotato di accesso privato al mare. Condividi

Articoli che potrebbero interessarti:

Array ( [0] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 495392 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Certificazione Iosa rinnovata per Air Dolomiti: lo Iata Operational Safety Audit è un sistema di valutazione delle strutture di gestione e controllo tecnico/operativo delle compagnie aeree. L'audit Iosa crea uno standard comparabile a livello mondiale al quale tutte le compagnie aeree devono aderire per mantenere l'appartenenza alla Iata. Per la prima volta l’audit è stato svolto nella modalità “risk-based Iosa”, che associa gli standard dell’industria a livello mondiale agli elementi specifici di Air Dolomiti, tenendo in considerazione anche i risultati dei precedenti audit Iosa della compagnia. Sono stati verificati i dipartimenti Flight Operations, Maintenance, Crew Training, Ground Operations, Cargo, Compliance Monitoring, Safety e Security. Air Dolomiti ha ricevuto la prima certificazione IOSA nel 2005 e, con cadenza biennale, sono stati effettuati i successivi audit. Il prossimo rinnovo è ora previsto per il 2027. “Ogni giorno, dietro ogni volo, c'è un impegno silenzioso ma costante per garantire sicurezza, affidabilità e qualità. È questo il nostro modo di volare: con responsabilità - spiega Valerio Zuppicchiatti, vice president operations e accountable manager del vettore -. Crediamo fermamente che la sicurezza non sia mai un traguardo definitivo, ma un percorso in continua evoluzione: per questo investiamo costantemente nella formazione e nell’addestramento del nostro personale, sottoponendo regolarmente i nostri processi ai controlli degli enti competenti. Solo così possiamo assicurarci di offrire un servizio all’altezza delle aspettative di passeggeri, collaboratori e stakeholder, con trasparenza, responsabilità e visione a lungo termine". [post_title] => Air Dolomiti: certificazione Iosa rinnovata per la compagnia del gruppo Lh [post_date] => 2025-07-30T13:24:19+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1753881859000 ) ) [1] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 495385 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Eti Viaggi incentiva le partenze last minute verso il mar Rosso con partenze ogni sabato da Verona per Sharm El Sheikh: l'operatore propone pacchetti settimanali all inclusive per Sharm el Sheikh, con voli charter in partenza il sabato. Il tour operato si conferma un punto di riferimento affidabile e trasparente nel panorama turistico internazionale. Grazie a un’esperienza pluridecennale, una presenza capillare in numerosi Paesi europei e partnership consolidate con strutture alberghiere selezionate, Eti Viaggi garantisce standard elevati di sicurezza, chiarezza contrattuale e assistenza dedicata, offrendo ai clienti un servizio serio e professionale in ogni fase del viaggio. Tra le proposte ci sono 1 settimana all inclusive presso lo Sharm Resort 4 stelle, confortevole struttura situata a pochi passi dalle splendide spiagge di Sharm el Sheikh; oppure al Ghazala Gardens, elegante 4 stelle situato nel cuore di Naama Bay; o, ancora, un soggiorno presso The Grand Hotel Sharm el Sheikh, sempre 4 stelle, affacciato direttamente sul mar Rosso, con giardini tropicali e dotato di accesso privato al mare. [post_title] => Eti Viaggi incentiva i pacchetti last minute da Verona per Sharm El Sheikh [post_date] => 2025-07-30T13:02:44+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1753880564000 ) ) [2] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 495357 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_350256" align="alignleft" width="300"] Alessandro Nucara[/caption] Gli albergatori avranno tempo fino al prossimo 29 agosto per aderire all'azione legale collettiva contro Booking.com sostenuta da Federalberghi insieme a Hotrec e altre 30 associazioni nazionali. La scadenza per la registrazione è stata infatti prorogata di quattro settimane, dopo le pressanti richieste pervenute e per venire incontro alle esigenze degli operatori alberghieri durante l'intensa stagione estiva: ad oggi oltre 10.000 hotel si sono già registrati sulla piattaforma www.mybookingclaim.com per richiedere un risarcimento per i danni finanziari causati dalle clausole anticoncorrenziali che il portale ha imposto per anni. L'azione legale mira ad aiutare gli hotel a recuperare le perdite subite a causa delle clausole di parità tariffaria (cosiddetta parity rate), che secondo la Corte di Giustizia Europea violano il diritto della concorrenza dell’Unione europea (sentenza C-264/23 del 19 settembre 2024). "Gli albergatori europei soffrono da tempo di condizioni ingiuste e costi eccessivi - osserva Alessandro Nucara, direttore generale di Federalberghi -. Ora è il momento di unirsi e chiedere giustizia. Questa iniziativa invia un messaggio chiaro: le pratiche abusive nel mercato digitale non saranno più tollerate dal settore alberghiero in Europa". L'azione è coordinata dalla fondazione Hotel Claims Alliance e supportata da un team internazionale di legali ed economisti esperti nel campo della concorrenza. Grazie al finanziamento di alcuni fondi specializzati, la partecipazione rimane gratuita e senza rischi per gli hotel. [post_title] => Federalberghi: c'è tempo fino al 29 agosto per aderire alla class action contro Booking.com [post_date] => 2025-07-30T10:45:22+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1753872322000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 495330 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => La bellezza non ha confini amministrativi: è questa la consapevolezza sottesa alla firma del Protocollo d’intesa sul Turismo che estende il brand "Lecco Tourism" - che in questi anni ha rilanciato l’esperienza turistica della città capoluogo - a 14 comuni del territorio. Un accordo che sancisce la volontà delle amministrazioni di lavorare insieme per promuovere il territorio come un’unica destinazione turistica. L’obiettivo è costruire una narrazione condivisa, valorizzare le peculiarità locali e proporre un’offerta capace di dialogare con le esigenze del turismo contemporaneo. I Comuni firmatari di questo storico accordo sono: Lecco, Abbadia Lariana, Ballabio, Calolziocorte, Civate, Galbiate, Garlate, Malgrate, Mandello del Lario, Olginate, Oliveto Lario, Pescate, Valmadrera, Vercurago. Un territorio dalle incredibili potenzialità per esperienze di ogni tipo, dalle attività sportive outdoor alla fruizione di luoghi storici e culturali, enogastronomia e intrattenimento. Con la creazione di una strategia turistica integrata, questi 14 Comuni scelgono quindi di fare sistema, condividere risorse, progetti, informazioni ed energie. Ci saranno percorsi tematici che attraversano i paesaggi e le storie, eventi che celebrano cultura e tradizione, una voce comune per raccontare il territorio oltre i confini geografici. E ci sarà un tavolo quadrimestrale dove confrontarsi, crescere, correggere il tiro e guardare avanti. "Il Protocollo è il primo passo - osserva Giovanni Cattaneo, assessore all’attrattività territoriale del Comune di Lecco -: c’è molto lavoro da fare e per questo è fondamentale che tutti gli enti si sentano coinvolti e protagonisti. Accanto a noi ci sono gli operatori economici, le associazioni culturali, sociali e sportive che contribuiscono in modo unico a rendere attrattivo il nostro territorio con il loro lavoro, gli investimenti e la passione necessari per raccontare di più e meglio perché valga la pena trascorrere qualche giorno tra lago e monti lecchesi”. “Il coordinamento tra i vari soggetti e le diverse amministrazioni — ognuna con le proprie peculiarità — è oggi più che mai essenziale per perseguire un obiettivo comune di sviluppo e di posizionamento turistico armonico e condiviso - aggiunge Fabrizio Pozzoli, project manager di LeccoTourism -. Questo percorso si inserisce nel solco di un lavoro di rete già avviato con il Comune di Valmadrera, che ha posto le basi per un’azione sinergica e strutturata a livello territoriale. Come LeccoTourism, riteniamo questo accordo un passo decisivo per rafforzare la governance turistica locale e valorizzare in modo unitario le eccellenze del nostro territorio”. [post_title] => Lecco Tourism: il brand si allarga a 14 Comuni, per una promozione coordinata del territorio [post_date] => 2025-07-30T09:50:01+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1753869001000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 495281 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Sono stati pubblicati i primi podcast geo-turistici del ministero del turismo sulla piattaforma ufficiale Italia.it. I contenuti audio, forniti da Loquis e realizzati in collaborazione con centinaia di enti locali, associazioni, operatori culturali e podcaster, mirano a valorizzare e integrare l’offerta turistica italiana attraverso un racconto innovativo dei territori, delle esperienze e delle eccellenze locali. I podcast, disponibili in italiano, inglese e spagnolo, costituiscono un ulteriore strumento per favorire la fruizione del patrimonio turistico-culturale italiano da parte di un pubblico sempre più ampio e internazionale. Questa iniziativa rientra infatti nel più ampio progetto di digitalizzazione del turismo, con l’obiettivo di rafforzare la competitività del settore e promuovere un’immagine coordinata e attrattiva dell’Italia a livello globale. Il progetto, inoltre, intercetta un trend in costante crescita: oggi in Italia oltre 15 milioni di persone ascoltano abitualmente podcast. Al momento sono oltre 80.000 i contenuti geolocalizzati accessibili sulla piattaforma e, nei primi sette giorni, hanno già registrato decine di migliaia di ascolti. In testa alla classifica dei podcast più ascoltati nella prima settimana spiccano: Brera, Castello di Laino, Monopoli, Venezia, Castelbuono, Sorrento, San Vito Lo Capo, Milano, Rivisondoli e Pescocostanzo. I podcast sono disponibili sul sito www.italia.it. [post_title] => Ecco i primi podcast sul patrimonio culturale e turistico dell'Italia [post_date] => 2025-07-30T08:27:04+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1753864024000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 495257 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => E' nato il nuovo brand del litorale fermano “Costa dei Borghi – Riviera Fermana. Tra mare e Sibilla”, insieme al Destination management & marketing plan, che guiderà nei prossimi anni lo sviluppo turistico coordinato dei sei comuni costieri coinvolti: Altidona, Campofilone, Fermo (capofila del progetto), Pedaso, Porto San Giorgio e Porto Sant’Elpidio. Per la prima volta, i sei comuni si presentano al mercato come un’unica destinazione, con un’identità definita, nsolidata offerta balneare. È questo il risultato del progetto “cantiere turismo” cuna strategia condivisa e una proposta che integra e dà valore alla cohe ha coinvolto in un ampio processo partecipativo cittadini, operatori turistici, associazioni e stakeholder locali attraverso incontri pubblici, laboratori tematici e momenti di coprogettazione. Il progetto è stato realizzato da Expirit, insieme ai partner della rete di imprese Dede Destination Design, Ideazione per la componente strategica e Studiowiki, agenzia di comunicazione Una, per la comunicazione. “Costa dei Borghi – Riviera Fermana” è il nome che racchiude l’essenza di questo territorio: una costa immersa nella bellezza autentica del mare, dei borghi storici e delle colline che la abbracciano. Il payoff “Tra mare e Sibilla” esprime con immediatezza l’unicità geografica ed evocativa del territorio, tra l’Adriatico e i Monti Sibillini, e richiama l’equilibrio armonico tra la costa e l’entroterra, tra natura e cultura, tra relax e scoperta. Il logo è un segno distintivo e riconoscibile, che unisce visivamente nella tipografia gli elementi del paesaggio. Il Destination management & marketing plan è lo strumento che guiderà nei prossimi anni lo sviluppo turistico della destinazione. La destinazione punta a distinguersi sul mercato nazionale e internazionale con un'identità chiara e riconoscibile. Il brand “Costa dei Borghi” si propone così come garanzia di genuinità, qualità dell’esperienza, lentezza e accoglienza. L’integrazione tra costa e borghi sarà l’elemento distintivo su cui fondare il posizionamento. La strategia guarda oltre il tradizionale turismo estivo e balneare. L’obiettivo è ampliare la stagione turistica e diversificare i pubblici: famiglie, coppie, viaggiatori “silver”, gruppi di amici, turisti culturali e slow traveller, con un focus particolare sui mercati europei – in primis Germania, Svizzera, Austria e Paesi Bassi – che già dimostrano interesse crescente per il territorio. Il piano prevede un progressivo ampliamento dell’offerta: accanto al prodotto “mare” – che resta il cuore della proposta – si svilupperanno linee di prodotto tematiche e stagionali legate a benessere, outdoor, cultura, enogastronomia, manifattura, esperienze immersive nei borghi e nel paesaggio rurale. L’obiettivo è creare occasioni di visita che vadano oltre il balneare e rendano il territorio attrattivo tutto l’anno. La “Costa dei Borghi” sarà supportata da una strategia di comunicazione coordinata, che racconti la destinazione in maniera coinvolgente, ma soprattutto coerente con i suoi valori identitari. Tra le prime iniziative concrete, vanno in questa direzione: il Magazine e la Mappa turistica, per una promozione efficace e capillare, capace di diffondere il valore unico del territorio e di raggiungere un pubblico ampio e diversificato; il documentario che ripercorre le diverse tappe di “Cantiere Turismo”; lo spot e il nuovo sito web di destinazione. [post_title] => Costa dei Borghi-riviera Fermana, nuovo brand per lo sviluppo di 6 comuni [post_date] => 2025-07-29T11:03:54+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1753787034000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 495267 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_495268" align="alignleft" width="178"] Riccardo Garosci[/caption] "Un importante passo avanti perché siamo usciti dalla fase dell’incertezza che rende meno negativa la visione di insieme, anche se l’impatto sull’export italiano rimane preoccupante, così come il contraccolpo che ci arriva dagli altri Paesi importatori. In questo momento storico più che mai, in cui il mercato soffre, non solo per i dazi, ma anche per i conflitti internazionali, dobbiamo cercare nuovi mercati alternativi fino ad ora sottovalutati o con potenziali importanti". Sono queste le parole di Riccardo Garosci, vicepresidente di Confcommercio con incarico all’Internazionalizzazione, in occasione del confronto di oggi con il Ministro degli Esteri, Antonio Tajani, sui dazi. "Attendiamo dettagli il prossimo primo agosto per alcune merceologie che ci riguardano da vicino, soprattutto food e beverage, dove potranno pesare i buoni rapporti tra il presidente Trump e la premier Meloni e la passione del mercato Usa per il nostro turismo, i nostri cibi e vini. Da subito servono sostegni e compensazioni per le imprese colpite", conclude Garosci. [post_title] => Confcommercio: sostegni alle imprese turistiche colpite dai dazi [post_date] => 2025-07-29T10:50:45+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1753786245000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 495247 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_439848" align="alignleft" width="300"] Maurizio Casabianca[/caption] A poco più di un mese dal lancio della piattaforma Dynamiko, Going fa un primissimo bilancio, evidenziando caratteristiche e punti di forza del nuovo strumento a disposizione delle adv. L’operatore, di proprietà del gruppo Msc, offre attualmente due piattaforme: Going4You, sulla quale negli anni sono stati apportati diversi miglioramenti, e la recentissima Dynamiko. Realizzata su tecnologia SaaS (software as a service), la personalizzazione proposta alle agenzie di viaggio si distingue per tre aspetti: un pricing molto competitivo, la selezione dei fornitori e del prodotto, l’assistenza sia tecnica B2B sia attraverso un customer care H24/7su7 rivolto al cliente finale (dell’agenzia). Ma soprattutto l’aggiornamento continuo secondo le offerte e le stagionalità. «Abbiamo notato nel tempo che le adv necessitano sostanzialmente di due strumenti – spiega Maurizio Casabianca, chief commercial & operations officer di Going – Serve avere il t.o. al quale rivolgersi per la costruzione e gestione di viaggi articolati per i quali know-how e consulenza fanno la differenza, ovviamente supportati dalla tecnologia, ma serve anche avere un proprio tool, dove poter operare in maniera autonoma con logiche di pricing e di offerta prodotto adeguate a questa modalità, canale di vendita». Negli anni, soprattutto nel periodo tra Covid e dopo Covid, il mercato ha subito diversi scossoni. Superato il periodo critico c’è stato un ritorno a specifiche modalità di vendita. «Oggi assistiamo al fatto che il t.o. con le sue dinamiche di costruzione e di proposta di viaggio – aggiunge Casabianca – ha sempre più la necessità di concentrarsi sulla propria programmazione, offrendo valore aggiunto, mettendo a disposizione un team, un booking che non ha la sola finalità operativa ma soprattutto di consulenza. Il vero “valore aggiunto” consiste nel dare consulenza per la costruzione di viaggi, di itinerari che possono, devono, avere caratteristiche diverse per rispondere alle necessità dei clienti». Per le agenzie questo è un supporto fondamentale, perché se da una parte alla base c’è un ricco know how, la difficoltà è poterlo avere continuamente aggiornato. Nello stesso tempo però esistono una serie di occasioni di vendita che ormai le adv vanno a cercare sui siti e sui portali (vedi banche letti), con dinamiche di tipologia di vendite e di pricing e di ricarico, molto competitive. «Nell’elaborare la piattaforma avevamo l’esigenza – prosegue Casabianca – di non metterci in concorrenza con lo strumento e la proposta del tour operator, ma di misurarci su quel tipo di business con un tool che fosse adeguato in termini di offerta a 360 gradi, garantendo una selezione di prodotto che rispettasse specifici standard di servizi e partner, e di pricing». Il vantaggio di questa piattaforma per le adv è quella di poter spaziare tra offerta e servizi a prescindere da quella che è la programmazione Going. «Quando l’agenzia opera in maniera autonoma usando sistemi diversi e slegati – commenta Casabianca – oltre ad essere responsabile, diventa garante nei confronti dei clienti, così come di tutta la parte di assistenza, durante l’iter della prenotazione e del viaggio. Nella nostra piattaforma offriamo queste garanzie come Going in termini di responsabilità, garantendo nello stesso tempo un servizio di help desk che accompagna le agenzie durante l’utilizzo. Non solo, ma garantiamo, anche ai clienti che prenotano tramite questa piattaforma, un servizio di assistenza in corso di viaggio H24/7 su 7». La motivazione che ha spinto Going a creare Dynamiko risponde ad una necessità delle agenzie che è maturata nel corso degli anni, come è maturato il senso di responsabilità da parte di un maggior numero di agenzie, ad utilizzare sistemi e fornitori che offrano garanzie ed abbiano solidità. «La nostra piattaforma risponde a tutto questo – continua il chief commercial & operations officer – perché dietro c’è Going ed un grande gruppo come Msc Cruises. Per etica e per standard siamo tenuti ad offrire servizio e garanzie. La volontà è stata quella di fornire alle agenzie un tool adeguato per essere protagonisti anche in questo business». La piattaforma era pronta a fine maggio ed è online da poco più di un mese. «Siamo già molto soddisfatti – spiega Casabianca – di come sta procedendo, pur sapendo di essere arrivati in un momento particolare. Siamo a fine luglio ma registriamo una forte domanda last minute. Siamo fiduciosi che la piattaforma possa rispondere molto bene alle esigenze di un cliente last minute, alle prese spesso con un budget da rispettare». Le due piattaforme non sono in concorrenza, sono due situazioni diverse, che si riferiscono a due mercati diversi, con metodologie di vendita in agenzia differenti. «L’agenzia conosce questa metodologia – commenta Casabianca – spesso è una metodologia che gestisce in maniera autonoma usando più piattaforme. Oggi l’opportunità che offriamo è di identificare in Dynamiko un’unica piattaforma dove trovare tutto quello che ho appena descritto». In autunno Going farà un primo bilancio, dopo qualche mese di attività, in termini di numeri e riscontro. «Saremo in grado di giudicare la performance di vendita su questa modalità nei prossimi mesi – conclude Casabianca - Attualmente siamo in linea con quelli che erano i nostri obiettivi di budget». Maria Carniglia [post_title] => Going, primo bilancio per Dynamiko tra caretteristiche e punti di forza [post_date] => 2025-07-29T10:27:02+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1753784822000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 495244 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_495245" align="alignleft" width="300"] Cinzia Chiaramonte e Pier Carlo testa[/caption] E’ un bilancio in chiaroscuro quello che caratterizza il turismo in Toscana nel primo semestre dell’anno: secondo Fiavet Toscana-Confcommercio anche se – in base ai dati di TuscanTrends.com - la spesa per i viaggi all’estero dei residenti toscani è cresciuta dell’8% con 2,6 miliardi di euro e la spesa inbound è aumentata del 7% attestandosi sui 3,2 miliardi di euro, le agenzie di viaggi toscane registrano comunque una contrazione nella spesa turistica e una riduzione della durata media dei soggiorni nella regione. Del resto, quest’ultimo dato riferito all’incoming, secondo l’associazione, è certificato dal calo del 3,4% nel turismo domestico per motivi economici e per l’aumento del costo della vita. Nel macro-scenario del turismo ricettivo in Toscana, poi, si riscontra una flessione dagli Usa e una crescita moderata dalla Cina e dal Giappone. Per il presidente di Fiavet Toscana, Pier Carlo Testa: “Alla base di risultati meno brillanti rispetto alle aspettative nell’incoming, c’è senz’altro la grande incertezza avvertita dal ceto medio, soprattutto statunitense, circa il futuro economico nel medio-lungo periodo. Sicuramente le guerre che continuano, provocano instabilità nel vecchio continente e destano ulteriori preoccupazioni, dando luogo a scelte per vacanze più brevi e mete più vicine. Per programmare un 2026 positivo, occorre seguire l’evoluzione dei risultati delle politiche economiche a livello globale, puntando a differenziare l’offerta e sviluppare l’attenzione verso nuovi mercati”. Nel consuntivo semestrale dell’incoming toscano, poi, Firenze si conferma meta di punta della regione seguita da Pisa e Siena, col turismo culturale che rappresenta il motivo di visita per il 43% dei viaggiatori. A primeggiare sono i luoghi iconici come gli Uffizi con 120mila recensioni online e la Galleria dell’Accademia (80mila). Così come cresce l’interesse per forme di turismo esperienziale, legate a natura, enogastronomia, alla scoperta dei borghi, e al benessere, con significativi incrementi dei pernottamenti in Valdinievole e in Maremma. "A conti fatti il bilancio a metà stagione evidenzia dinamiche interessanti, ma anche criticità da monitorare – aggiunge Cinzia Chiaramonti, vicepresidente di Fiavet Toscana – e come associazione sentiamo forte la responsabilità di supportare le agenzie in questa fase di transizione. La sfida è trovare un equilibrio tra personalizzazione del viaggio e sostenibilità economica, valorizzando il patrimonio unico della Toscana anche battendo mete e itinerari che vadano oltre i circuiti classici. Ora più che mai serve fare rete tra operatori, istituzioni e territori per intercettare nuove opportunità e rilanciare l’offerta in modo innovativo e sostenibile. In un mercato sempre più frammentato, il ruolo delle agenzie di viaggio resta centrale per orientare il cliente tra le mille offerte e garantire esperienze autentiche, sicure e su misura”. [post_title] => Fiavet Toscana: le adv toscane registrano una contrazione di spesa [post_date] => 2025-07-29T10:17:35+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1753784255000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "eti viaggi incentiva i pacchetti last minute da verona per sharm el sheikh" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":84,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":1721,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"495392","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Certificazione Iosa rinnovata per Air Dolomiti: lo Iata Operational Safety Audit è un sistema di valutazione delle strutture di gestione e controllo tecnico/operativo delle compagnie aeree.\r

L'audit Iosa crea uno standard comparabile a livello mondiale al quale tutte le compagnie aeree devono aderire per mantenere l'appartenenza alla Iata.\r

Per la prima volta l’audit è stato svolto nella modalità “risk-based Iosa”, che associa gli standard dell’industria a livello mondiale agli elementi specifici di Air Dolomiti, tenendo in considerazione anche i risultati dei precedenti audit Iosa della compagnia. Sono stati verificati i dipartimenti Flight Operations, Maintenance, Crew Training, Ground Operations, Cargo, Compliance Monitoring, Safety e Security.\r

Air Dolomiti ha ricevuto la prima certificazione IOSA nel 2005 e, con cadenza biennale, sono stati effettuati i successivi audit. Il prossimo rinnovo è ora previsto per il 2027.\r

“Ogni giorno, dietro ogni volo, c'è un impegno silenzioso ma costante per garantire sicurezza, affidabilità e qualità. È questo il nostro modo di volare: con responsabilità - spiega Valerio Zuppicchiatti, vice president operations e accountable manager del vettore -. Crediamo fermamente che la sicurezza non sia mai un traguardo definitivo, ma un percorso in continua evoluzione: per questo investiamo costantemente nella formazione e nell’addestramento del nostro personale, sottoponendo regolarmente i nostri processi ai controlli degli enti competenti. Solo così possiamo assicurarci di offrire un servizio all’altezza delle aspettative di passeggeri, collaboratori e stakeholder, con trasparenza, responsabilità e visione a lungo termine\".\r

","post_title":"Air Dolomiti: certificazione Iosa rinnovata per la compagnia del gruppo Lh","post_date":"2025-07-30T13:24:19+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1753881859000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"495385","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Eti Viaggi incentiva le partenze last minute verso il mar Rosso con partenze ogni sabato da Verona per Sharm El Sheikh: l'operatore propone pacchetti settimanali all inclusive per Sharm el Sheikh, con voli charter in partenza il sabato.\r

Il tour operato si conferma un punto di riferimento affidabile e trasparente nel panorama turistico internazionale. Grazie a un’esperienza pluridecennale, una presenza capillare in numerosi Paesi europei e partnership consolidate con strutture alberghiere selezionate, Eti Viaggi garantisce standard elevati di sicurezza, chiarezza contrattuale e assistenza dedicata, offrendo ai clienti un servizio serio e professionale in ogni fase del viaggio.\r

Tra le proposte ci sono 1 settimana all inclusive presso lo Sharm Resort 4 stelle, confortevole struttura situata a pochi passi dalle splendide spiagge di Sharm el Sheikh; oppure al Ghazala Gardens, elegante 4 stelle situato nel cuore di Naama Bay; o, ancora, un soggiorno presso The Grand Hotel Sharm el Sheikh, sempre 4 stelle, affacciato direttamente sul mar Rosso, con giardini tropicali e dotato di accesso privato al mare.","post_title":"Eti Viaggi incentiva i pacchetti last minute da Verona per Sharm El Sheikh","post_date":"2025-07-30T13:02:44+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1753880564000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"495357","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_350256\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Alessandro Nucara[/caption]\r

\r

Gli albergatori avranno tempo fino al prossimo 29 agosto per aderire all'azione legale collettiva contro Booking.com sostenuta da Federalberghi insieme a Hotrec e altre 30 associazioni nazionali.\r

\r

La scadenza per la registrazione è stata infatti prorogata di quattro settimane, dopo le pressanti richieste pervenute e per venire incontro alle esigenze degli operatori alberghieri durante l'intensa stagione estiva: ad oggi oltre 10.000 hotel si sono già registrati sulla piattaforma www.mybookingclaim.com per richiedere un risarcimento per i danni finanziari causati dalle clausole anticoncorrenziali che il portale ha imposto per anni.\r

\r

L'azione legale mira ad aiutare gli hotel a recuperare le perdite subite a causa delle clausole di parità tariffaria (cosiddetta parity rate), che secondo la Corte di Giustizia Europea violano il diritto della concorrenza dell’Unione europea (sentenza C-264/23 del 19 settembre 2024).\r

\r

\"Gli albergatori europei soffrono da tempo di condizioni ingiuste e costi eccessivi - osserva Alessandro Nucara, direttore generale di Federalberghi -. Ora è il momento di unirsi e chiedere giustizia. Questa iniziativa invia un messaggio chiaro: le pratiche abusive nel mercato digitale non saranno più tollerate dal settore alberghiero in Europa\".\r

\r

L'azione è coordinata dalla fondazione Hotel Claims Alliance e supportata da un team internazionale di legali ed economisti esperti nel campo della concorrenza.\r

\r

Grazie al finanziamento di alcuni fondi specializzati, la partecipazione rimane gratuita e senza rischi per gli hotel.","post_title":"Federalberghi: c'è tempo fino al 29 agosto per aderire alla class action contro Booking.com","post_date":"2025-07-30T10:45:22+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1753872322000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"495330","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"La bellezza non ha confini amministrativi: è questa la consapevolezza sottesa alla firma del Protocollo d’intesa sul Turismo che estende il brand \"Lecco Tourism\" - che in questi anni ha rilanciato l’esperienza turistica della città capoluogo - a 14 comuni del territorio.\r

\r

Un accordo che sancisce la volontà delle amministrazioni di lavorare insieme per promuovere il territorio come un’unica destinazione turistica. L’obiettivo è costruire una narrazione condivisa, valorizzare le peculiarità locali e proporre un’offerta capace di dialogare con le esigenze del turismo contemporaneo. I Comuni firmatari di questo storico accordo sono: Lecco, Abbadia Lariana, Ballabio, Calolziocorte, Civate, Galbiate, Garlate, Malgrate, Mandello del Lario, Olginate, Oliveto Lario, Pescate, Valmadrera, Vercurago.\r

Un territorio dalle incredibili potenzialità per esperienze di ogni tipo, dalle attività sportive outdoor alla fruizione di luoghi storici e culturali, enogastronomia e intrattenimento.\r

Con la creazione di una strategia turistica integrata, questi 14 Comuni scelgono quindi di fare sistema, condividere risorse, progetti, informazioni ed energie. \r

Ci saranno percorsi tematici che attraversano i paesaggi e le storie, eventi che celebrano cultura e tradizione, una voce comune per raccontare il territorio oltre i confini geografici. E ci sarà un tavolo quadrimestrale dove confrontarsi, crescere, correggere il tiro e guardare avanti.\r

\"Il Protocollo è il primo passo - osserva Giovanni Cattaneo, assessore all’attrattività territoriale del Comune di Lecco -: c’è molto lavoro da fare e per questo è fondamentale che tutti gli enti si sentano coinvolti e protagonisti. Accanto a noi ci sono gli operatori economici, le associazioni culturali, sociali e sportive che contribuiscono in modo unico a rendere attrattivo il nostro territorio con il loro lavoro, gli investimenti e la passione necessari per raccontare di più e meglio perché valga la pena trascorrere qualche giorno tra lago e monti lecchesi”.\r

“Il coordinamento tra i vari soggetti e le diverse amministrazioni — ognuna con le proprie peculiarità — è oggi più che mai essenziale per perseguire un obiettivo comune di sviluppo e di posizionamento turistico armonico e condiviso - aggiunge Fabrizio Pozzoli, project manager di LeccoTourism -. Questo percorso si inserisce nel solco di un lavoro di rete già avviato con il Comune di Valmadrera, che ha posto le basi per un’azione sinergica e strutturata a livello territoriale. Come LeccoTourism, riteniamo questo accordo un passo decisivo per rafforzare la governance turistica locale e valorizzare in modo unitario le eccellenze del nostro territorio”.","post_title":"Lecco Tourism: il brand si allarga a 14 Comuni, per una promozione coordinata del territorio","post_date":"2025-07-30T09:50:01+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1753869001000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"495281","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Sono stati pubblicati i primi podcast geo-turistici del ministero del turismo sulla piattaforma ufficiale Italia.it.\r

\r

I contenuti audio, forniti da Loquis e realizzati in collaborazione con centinaia di enti locali, associazioni, operatori culturali e podcaster, mirano a valorizzare e integrare l’offerta turistica italiana attraverso un racconto innovativo dei territori, delle esperienze e delle eccellenze locali.\r

\r

I podcast, disponibili in italiano, inglese e spagnolo, costituiscono un ulteriore strumento per favorire la fruizione del patrimonio turistico-culturale italiano da parte di un pubblico sempre più ampio e internazionale. Questa iniziativa rientra infatti nel più ampio progetto di digitalizzazione del turismo, con l’obiettivo di rafforzare la competitività del settore e promuovere un’immagine coordinata e attrattiva dell’Italia a livello globale.\r

\r

Il progetto, inoltre, intercetta un trend in costante crescita: oggi in Italia oltre 15 milioni di persone ascoltano abitualmente podcast.\r

\r

Al momento sono oltre 80.000 i contenuti geolocalizzati accessibili sulla piattaforma e, nei primi sette giorni, hanno già registrato decine di migliaia di ascolti. In testa alla classifica dei podcast più ascoltati nella prima settimana spiccano: Brera, Castello di Laino, Monopoli, Venezia, Castelbuono, Sorrento, San Vito Lo Capo, Milano, Rivisondoli e Pescocostanzo.\r

\r

I podcast sono disponibili sul sito www.italia.it.","post_title":"Ecco i primi podcast sul patrimonio culturale e turistico dell'Italia","post_date":"2025-07-30T08:27:04+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1753864024000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"495257","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"E' nato il nuovo brand del litorale fermano “Costa dei Borghi – Riviera Fermana. Tra mare e Sibilla”, insieme al Destination management & marketing plan, che guiderà nei prossimi anni lo sviluppo turistico coordinato dei sei comuni costieri coinvolti: Altidona, Campofilone, Fermo (capofila del progetto), Pedaso, Porto San Giorgio e Porto Sant’Elpidio.\r

\r

Per la prima volta, i sei comuni si presentano al mercato come un’unica destinazione, con un’identità definita, nsolidata offerta balneare. È questo il risultato del progetto “cantiere turismo” cuna strategia condivisa e una proposta che integra e dà valore alla cohe ha coinvolto in un ampio processo partecipativo cittadini, operatori turistici, associazioni e stakeholder locali attraverso incontri pubblici, laboratori tematici e momenti di coprogettazione. Il progetto è stato realizzato da Expirit, insieme ai partner della rete di imprese Dede Destination Design, Ideazione per la componente strategica e Studiowiki, agenzia di comunicazione Una, per la comunicazione.\r

\r

“Costa dei Borghi – Riviera Fermana” è il nome che racchiude l’essenza di questo territorio: una costa immersa nella bellezza autentica del mare, dei borghi storici e delle colline che la abbracciano. Il payoff “Tra mare e Sibilla” esprime con immediatezza l’unicità geografica ed evocativa del territorio, tra l’Adriatico e i Monti Sibillini, e richiama l’equilibrio armonico tra la costa e l’entroterra, tra natura e cultura, tra relax e scoperta. Il logo è un segno distintivo e riconoscibile, che unisce visivamente nella tipografia gli elementi del paesaggio.\r

\r

Il Destination management & marketing plan è lo strumento che guiderà nei prossimi anni lo sviluppo turistico della destinazione.\r

\r

La destinazione punta a distinguersi sul mercato nazionale e internazionale con un'identità chiara e riconoscibile. Il brand “Costa dei Borghi” si propone così come garanzia di genuinità, qualità dell’esperienza, lentezza e accoglienza. L’integrazione tra costa e borghi sarà l’elemento distintivo su cui fondare il posizionamento.\r

\r

La strategia guarda oltre il tradizionale turismo estivo e balneare. L’obiettivo è ampliare la stagione turistica e diversificare i pubblici: famiglie, coppie, viaggiatori “silver”, gruppi di amici, turisti culturali e slow traveller, con un focus particolare sui mercati europei – in primis Germania, Svizzera, Austria e Paesi Bassi – che già dimostrano interesse crescente per il territorio.\r

\r

Il piano prevede un progressivo ampliamento dell’offerta: accanto al prodotto “mare” – che resta il cuore della proposta – si svilupperanno linee di prodotto tematiche e stagionali legate a benessere, outdoor, cultura, enogastronomia, manifattura, esperienze immersive nei borghi e nel paesaggio rurale. L’obiettivo è creare occasioni di visita che vadano oltre il balneare e rendano il territorio attrattivo tutto l’anno.\r

\r

La “Costa dei Borghi” sarà supportata da una strategia di comunicazione coordinata, che racconti la destinazione in maniera coinvolgente, ma soprattutto coerente con i suoi valori identitari. Tra le prime iniziative concrete, vanno in questa direzione: il Magazine e la Mappa turistica, per una promozione efficace e capillare, capace di diffondere il valore unico del territorio e di raggiungere un pubblico ampio e diversificato; il documentario che ripercorre le diverse tappe di “Cantiere Turismo”; lo spot e il nuovo sito web di destinazione.","post_title":"Costa dei Borghi-riviera Fermana, nuovo brand per lo sviluppo di 6 comuni","post_date":"2025-07-29T11:03:54+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1753787034000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"495267","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_495268\" align=\"alignleft\" width=\"178\"] Riccardo Garosci[/caption]\r

\r

\"Un importante passo avanti perché siamo usciti dalla fase dell’incertezza che rende meno negativa la visione di insieme, anche se l’impatto sull’export italiano rimane preoccupante, così come il contraccolpo che ci arriva dagli altri Paesi importatori. In questo momento storico più che mai, in cui il mercato soffre, non solo per i dazi, ma anche per i conflitti internazionali, dobbiamo cercare nuovi mercati alternativi fino ad ora sottovalutati o con potenziali importanti\". Sono queste le parole di Riccardo Garosci, vicepresidente di Confcommercio con incarico all’Internazionalizzazione, in occasione del confronto di oggi con il Ministro degli Esteri, Antonio Tajani, sui dazi.\r

\r

\"Attendiamo dettagli il prossimo primo agosto per alcune merceologie che ci riguardano da vicino, soprattutto food e beverage, dove potranno pesare i buoni rapporti tra il presidente Trump e la premier Meloni e la passione del mercato Usa per il nostro turismo, i nostri cibi e vini. Da subito servono sostegni e compensazioni per le imprese colpite\", conclude Garosci.","post_title":"Confcommercio: sostegni alle imprese turistiche colpite dai dazi","post_date":"2025-07-29T10:50:45+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1753786245000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"495247","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_439848\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Maurizio Casabianca[/caption]\r

\r

A poco più di un mese dal lancio della piattaforma Dynamiko, Going fa un primissimo bilancio, evidenziando caratteristiche e punti di forza del nuovo strumento a disposizione delle adv.\r

\r

L’operatore, di proprietà del gruppo Msc, offre attualmente due piattaforme: Going4You, sulla quale negli anni sono stati apportati diversi miglioramenti, e la recentissima Dynamiko.\r

\r

Realizzata su tecnologia SaaS (software as a service), la personalizzazione proposta alle agenzie di viaggio si distingue per tre aspetti: un pricing molto competitivo, la selezione dei fornitori e del prodotto, l’assistenza sia tecnica B2B sia attraverso un customer care H24/7su7 rivolto al cliente finale (dell’agenzia). Ma soprattutto l’aggiornamento continuo secondo le offerte e le stagionalità.\r

\r

«Abbiamo notato nel tempo che le adv necessitano sostanzialmente di due strumenti – spiega Maurizio Casabianca, chief commercial & operations officer di Going – Serve avere il t.o. al quale rivolgersi per la costruzione e gestione di viaggi articolati per i quali know-how e consulenza fanno la differenza, ovviamente supportati dalla tecnologia, ma serve anche avere un proprio tool, dove poter operare in maniera autonoma con logiche di pricing e di offerta prodotto adeguate a questa modalità, canale di vendita».\r

\r

Negli anni, soprattutto nel periodo tra Covid e dopo Covid, il mercato ha subito diversi scossoni. Superato il periodo critico c’è stato un ritorno a specifiche modalità di vendita.\r

\r

«Oggi assistiamo al fatto che il t.o. con le sue dinamiche di costruzione e di proposta di viaggio – aggiunge Casabianca – ha sempre più la necessità di concentrarsi sulla propria programmazione, offrendo valore aggiunto, mettendo a disposizione un team, un booking che non ha la sola finalità operativa ma soprattutto di consulenza. Il vero “valore aggiunto” consiste nel dare consulenza per la costruzione di viaggi, di itinerari che possono, devono, avere caratteristiche diverse per rispondere alle necessità dei clienti».\r

\r

Per le agenzie questo è un supporto fondamentale, perché se da una parte alla base c’è un ricco know how, la difficoltà è poterlo avere continuamente aggiornato.\r

\r

Nello stesso tempo però esistono una serie di occasioni di vendita che ormai le adv vanno a cercare sui siti e sui portali (vedi banche letti), con dinamiche di tipologia di vendite e di pricing e di ricarico, molto competitive.\r

\r

«Nell’elaborare la piattaforma avevamo l’esigenza – prosegue Casabianca – di non metterci in concorrenza con lo strumento e la proposta del tour operator, ma di misurarci su quel tipo di business con un tool che fosse adeguato in termini di offerta a 360 gradi, garantendo una selezione di prodotto che rispettasse specifici standard di servizi e partner, e di pricing».\r

\r

Il vantaggio di questa piattaforma per le adv è quella di poter spaziare tra offerta e servizi a prescindere da quella che è la programmazione Going.\r

\r

«Quando l’agenzia opera in maniera autonoma usando sistemi diversi e slegati – commenta Casabianca – oltre ad essere responsabile, diventa garante nei confronti dei clienti, così come di tutta la parte di assistenza, durante l’iter della prenotazione e del viaggio. Nella nostra piattaforma offriamo queste garanzie come Going in termini di responsabilità, garantendo nello stesso tempo un servizio di help desk che accompagna le agenzie durante l’utilizzo. Non solo, ma garantiamo, anche ai clienti che prenotano tramite questa piattaforma, un servizio di assistenza in corso di viaggio H24/7 su 7».\r

\r

La motivazione che ha spinto Going a creare Dynamiko risponde ad una necessità delle agenzie che è maturata nel corso degli anni, come è maturato il senso di responsabilità da parte di un maggior numero di agenzie, ad utilizzare sistemi e fornitori che offrano garanzie ed abbiano solidità.\r

\r

«La nostra piattaforma risponde a tutto questo – continua il chief commercial & operations officer – perché dietro c’è Going ed un grande gruppo come Msc Cruises. Per etica e per standard siamo tenuti ad offrire servizio e garanzie. La volontà è stata quella di fornire alle agenzie un tool adeguato per essere protagonisti anche in questo business».\r

\r

La piattaforma era pronta a fine maggio ed è online da poco più di un mese.\r

\r

«Siamo già molto soddisfatti – spiega Casabianca – di come sta procedendo, pur sapendo di essere arrivati in un momento particolare. Siamo a fine luglio ma registriamo una forte domanda last minute. Siamo fiduciosi che la piattaforma possa rispondere molto bene alle esigenze di un cliente last minute, alle prese spesso con un budget da rispettare».\r

\r

Le due piattaforme non sono in concorrenza, sono due situazioni diverse, che si riferiscono a due mercati diversi, con metodologie di vendita in agenzia differenti.\r

\r

«L’agenzia conosce questa metodologia – commenta Casabianca – spesso è una metodologia che gestisce in maniera autonoma usando più piattaforme. Oggi l’opportunità che offriamo è di identificare in Dynamiko un’unica piattaforma dove trovare tutto quello che ho appena descritto».\r

\r

In autunno Going farà un primo bilancio, dopo qualche mese di attività, in termini di numeri e riscontro.\r

\r

«Saremo in grado di giudicare la performance di vendita su questa modalità nei prossimi mesi – conclude Casabianca - Attualmente siamo in linea con quelli che erano i nostri obiettivi di budget».\r

\r

\r

\r

Maria Carniglia","post_title":"Going, primo bilancio per Dynamiko tra caretteristiche e punti di forza","post_date":"2025-07-29T10:27:02+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1753784822000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"495244","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_495245\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Cinzia Chiaramonte e Pier Carlo testa[/caption]\r

E’ un bilancio in chiaroscuro quello che caratterizza il turismo in Toscana nel primo semestre dell’anno: secondo Fiavet Toscana-Confcommercio anche se – in base ai dati di TuscanTrends.com - la spesa per i viaggi all’estero dei residenti toscani è cresciuta dell’8% con 2,6 miliardi di euro e la spesa inbound è aumentata del 7% attestandosi sui 3,2 miliardi di euro, le agenzie di viaggi toscane registrano comunque una contrazione nella spesa turistica e una riduzione della durata media dei soggiorni nella regione.\r

Del resto, quest’ultimo dato riferito all’incoming, secondo l’associazione, è certificato dal calo del 3,4% nel turismo domestico per motivi economici e per l’aumento del costo della vita. Nel macro-scenario del turismo ricettivo in Toscana, poi, si riscontra una flessione dagli Usa e una crescita moderata dalla Cina e dal Giappone.\r

Per il presidente di Fiavet Toscana, Pier Carlo Testa: “Alla base di risultati meno brillanti rispetto alle aspettative nell’incoming, c’è senz’altro la grande incertezza avvertita dal ceto medio, soprattutto statunitense, circa il futuro economico nel medio-lungo periodo. Sicuramente le guerre che continuano, provocano instabilità nel vecchio continente e destano ulteriori preoccupazioni, dando luogo a scelte per vacanze più brevi e mete più vicine. Per programmare un 2026 positivo, occorre seguire l’evoluzione dei risultati delle politiche economiche a livello globale, puntando a differenziare l’offerta e sviluppare l’attenzione verso nuovi mercati”.\r

Nel consuntivo semestrale dell’incoming toscano, poi, Firenze si conferma meta di punta della regione seguita da Pisa e Siena, col turismo culturale che rappresenta il motivo di visita per il 43% dei viaggiatori. A primeggiare sono i luoghi iconici come gli Uffizi con 120mila recensioni online e la Galleria dell’Accademia (80mila). Così come cresce l’interesse per forme di turismo esperienziale, legate a natura, enogastronomia, alla scoperta dei borghi, e al benessere, con significativi incrementi dei pernottamenti in Valdinievole e in Maremma. \r

\"A conti fatti il bilancio a metà stagione evidenzia dinamiche interessanti, ma anche criticità da monitorare – aggiunge Cinzia Chiaramonti, vicepresidente di Fiavet Toscana – e come associazione sentiamo forte la responsabilità di supportare le agenzie in questa fase di transizione. La sfida è trovare un equilibrio tra personalizzazione del viaggio e sostenibilità economica, valorizzando il patrimonio unico della Toscana anche battendo mete e itinerari che vadano oltre i circuiti classici. Ora più che mai serve fare rete tra operatori, istituzioni e territori per intercettare nuove opportunità e rilanciare l’offerta in modo innovativo e sostenibile. In un mercato sempre più frammentato, il ruolo delle agenzie di viaggio resta centrale per orientare il cliente tra le mille offerte e garantire esperienze autentiche, sicure e su misura”.","post_title":"Fiavet Toscana: le adv toscane registrano una contrazione di spesa","post_date":"2025-07-29T10:17:35+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1753784255000]}]}}